Yeni bir 8 yıllık Venüs döngüsü başlıyor. Yeni bir yola giriyoruz!

Balık burcunda gökyüzünde dizilim halinde Güneş, Ay, Neptün, Venüs yeniaya destek olurken Venüs de yüceldiği konumda olumsuz düzeni olumlu hale getirmek için elinden geleni yapıyor olacaktır. Tabi bunu en öncelikle sizin irade göstererek böyle yapmanız gerekmektedir. Neptün balık burcunda kendi evindedir. Neptün’ünün narkoz etkisi dağılırken yeniay ile birlikte hayatlarımızda acının yol açtığı enkazları daha iyi görmemizi sağlayıp, yeni başlangıçlara adım atacak gücü elimizde bulundurduğumuz farkındalığımızı aydınlatacaktır.
Balık yeniayı Markab sabit yıldızı etkisi ile yeniliği başlatacaktır. Sezgilerinizin ve rüyalarınızın artış gösterdiği bu dönemde geçmiş anılarınız ile gelecek kaygılarınız arasında kalmanız olasıdır. Bu dönemde psikolojik sorunlarınız baş gösterebilir, depresyon belirtilerinizde artış gözlemleyebilirsiniz. Sorunlarınızı içsel çözümleme yapmayarak paylaşım doğasına ayak uydurup balık olmanın olumlu düşüncelerine kapılarak gelişme göstermelisiniz.
Korkularımızı içgüdüsel olarak paylaşmaya yanaşmak isteyeceğimiz bu dönemde, yaşam felsefemizde arayış içerisinde olduğumuz konuların çözümüne ulaşarak bakış açımız da genişleme, ufuk çizgimizde yeni hedeflere doğru başlangıçlar yapacağız.
Düzen ve mükemmellik arzusu bizlerin çok fazla iş yapmasına ve nihayetinde hiç bitmeyen hükümlülükler altında ezilmeye neden olur. Hayatta bazı şeylerin mutlaka gerekli olduğunu düşünerek yaptığımız her şey ödün vermek ve insanları memnun etmek dürtüsü ile hareket eder.
Bu yeniayın başlıca evrimsel dersleri içerisinde çalışmadan bir şey elde edilmeyeceğini ve ilişkilerimizde sonuç ne olursa olsun özen göstermemiz gerektiğini gösteriyor.
Hayatımızda yaptığımız her şeyin birbirine bağlı olduğunu farkederiz. Bu iç sıkışma bu yüzden yaşanır. Yaptıklarımız sadece kendimize hizmet etmez. İnsanlığın tamamına hizmet eder. Yaratılışınızın tamamına hizmet eder.
Her şeyin üstesinden gelebilme gücünüz var. Yaşamın sürprizlerinden keyif alın. Her şey paramparça olduğunda bile ilahi bir düzen olduğunu unutmayın. Mevcut kısıtlanmalarınızı sorgulamak, daha özgün yaşamak ve hakikati güvende olmaya tercih etmek ve ruhunuzu özgür bırakmak için yaşadıklarınızı kabule edin. Hayatınızdaki belirsizlikleri kabullendiğinizde ve kontrol altında olmayan durumlarla karşılaştığınızda daha fazla korkularınıza meydan okuyabilirsiniz.
Şu an bir planınız olmaması ya da planlarınızın bozulmuş olması güvenlik duygunuzu zorlar ama aynı zamanda burası her şeyin mümkün olduğu bir noktadır.
Şu anda Neptün görev başına geçti ve Venüs ile kavuşuyor. Bununla birlikte güçlü bir yeniay fazına giriş yapıyoruz. Cumartesi günü bir yeniay gerçekleşecek. Genelde buna astroloji camiası “Aşkı bulacaksın, aşık olacaksın ya da hadi aşık ol gibi anlamlar yükler”.
Çok haksız sayılmazlar elbet. Bunları tetikleyen noktaları var ama eğer siz hayatınızda Neptün’ü hiç tanımadıysanız bu size bu konuları hemen vermez. Sizi büyük bir uyanışa götürmeden bunu yakalamanız mümkün olmaz. Şu an Venüs-Güneş ve Neptün oldukça yakın temasta ilerliyorlar ve bunlara 13 Marttaki balık burcundaki yeniay eşlik edecek.
Tüm var olan durumu tüm çıplaklığı ile sizlerin önünüze serecek.
Doğum haritanızda Neptün eğer herhangi bir gezegeninize kare ya da karşıtlık yapıyorsa bu durum sizi daha fazla zorluyor olabilir.
Şu an için kendinizi silinmiş, boş hissedebilir ve hiçbir şeyi umursamıyor olabilirsiniz. Her şeyi sorguluyor, hayat, amaç, insanlar, mutluluk, değerler ne varsa en derin biçimde gözden geçiriyorsunuz. Aslında bunu gözden geçirmeye de gönlünüz yok ama koşullar sizi buna sürüklüyor ve kendinizi şu sorunun cevabını ararken buluyorsunuz.
Gökyüzünde İkizler burcunda yaşamımızda izlememiz gereken yönü gösteren Kuzey Ay Düğümü ile ruhumuzu, zihnimizi, psikolojimizi temsil eden aşk tanrıçası olarak tanımlanan psyche asteroitinin kavuşum açısı kesinlik kazanıyor.
Psyche, mitoloji de güzelliği dillere destan olan bir prensestir. Aphrodite (Afrodit) tarafından kıskanılarak çirkin bir canavara aşık olması ile cezalandırılmıştır. Bu durumu öğrenen babası psyche’ı bir uçuruma götürerek ölüme terk edilmesini istemiştir. Uçurumdan düşmek yerine kurtarılarak bir saraya taşınmış burada Eros ile evlenerek mutlu yaşamaya başlaşmıştır.
Psyche ruh demektir ve psikoloji ismini buradan almıştır. Bu mitolojik hikâye aslında insanların duymaya ihtiyaç duyduğu bu masalların ilk örneğidir. Burada psyche (kelime anlamıyla tam olarak ruh) ve eros (aşk) bize ruhun olgunlaşmasını, aşkın derinliğini, ölümlü olanla ölümsüzün birleşimini, yersel olanla göksel olanın uyumunu anlatır.
Psyche ve Eros ruhun eş olduğunu gösteren iki asteroittir. Sevgi uyumunda en fazla aranan iki özelliği yansıtmaktadır. Ruh eşleri kavramı astroloji de 7. Evin altı yaşam öncesi (-6) ve altı yaşam sonrası (+6) kavuşumunu simgelerken yani partnerlerin birbirine ikiz alev aynalama yaptığını anlatmaktadır. Ruh eşleri enerjisi oldukça güçlü hissedilirken maalesef ki kişiler bu enerji ile baş edemeyerek verilen lütfu kullanamamaktadır.
Kuzey Ay Düğümü ve Psyche kavuşumu ruhunuza dokunan yön arayışının çözümünü gösterir. Bazen boşlukta hissederiz kendimizi, tutunduğumuz dal ayağımızı bastığımız yeryüzü adeta kayıp gidiyor gibi hissederiz. Aidiyet duygumuz körelmiştir. Bir yere, bir kişiye, bir şehre yabancı olmak ve orada amaçsızca nefes almaya çalışmanın verdiği yorucu ağırlığı hepimiz taşımaktayız. Kuzey Ay düğümü bize yürümemiz gereken yolu gösterirken psyche ile kavuşumunda ruhumuzun isteklerine cevap vererek ihtiyacımız olanı bizlere gösterecektir.
Beklenen bir partner, çok bunaldığınız anda ruhunuzla bağ kuran bir dost, içinden çıkamadığınız durumlarda imdada yetişen aileniz hepsi ruhunuzun sizlere sunduğu ödüllerdir.
Psyche, Eros ile evlenmeden önce bir anlaşma yaparlar. Psyche Eros’un yüzüne bakmamaya söz vererek anlaşmaya sonuna kadar bağlı kalacağını bildirmiştir. Yalnız ailesi tarafından manipüle edilerek bir gün Eros ’un yüzünü görmek istemesi ile anlaşmayı bozmuştur. Yaptığı bu davranıştan pişman olarak bir takım görevlerden sonra tekrar Eros ile kavuşarak ölümsüz eş ünvanını kazanmıştır.
Erkeklerin kadınları, kadınların da sol yanlarını hatırlamaları gereken gün…
“Kadınlar Günü” nün çözüme yönelik eylemleri yerine, dilek ağacı gibi anlam yüklenmesinden yorgun düştüm. Oğlum dün gece bana uyurken “erkekler günü” yazın mı diye sordu? Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim.
Dilim döndükçe kendimce ona durumu açıkladım. Cümle içinde kadınların eşit olması daha güçlü olması gibi bir ifadem oldu. Hemen arkasından kendisi siz güçsüz müsünüz ki dedi?
Sence güçsüz müyüm diye sordum.
Hemen ayağa kalktı dikildi…
Anne sen çıldırdın mı?
Mars boğa burcunda insanın motivasyonunu yavaşlatır. Eylemlerimiz ve tutkularımızın yerini yerleşik bir süreç alır. Birçok şey yapmak istedik ama hiçbir şey yapmak için yeterli moralimiz yoktu. Belki de hayata daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemek için önceki ideallerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini düşündük. Bu düşünme sürecinde oldukça yavaşladık. Boğa burcu, hayallerini, vizyonlarını ve ideallerini gerçekleştirmeye gelince bir erteleyicidir. Bir şey için kaynaklara veya koşullara sahip olmadıklarını anlarlarsa, bunu yapmazlar. Her şeyin mükemmel ve konforlu olması gerekir ki o başlaması gereken şeye başlasın. Ama bunlar elinde yeteri kadar yoksa başlamaz.
Boğa burcundaki Mars, başarısızlıklarımızın sebebini kaynaklar ve koşullar nedeniyle olduğunu göstermektedir.
Şimdi koşullar ve kaynaklar değişiyor ve Mars İkizler burcuna geçiş yapıyor.
Şimdi, kendi kendine yeterliliğinizi oluşturmanın ve kişisel becerilerinizi ve yeteneklerinizi geliştirmenin tam zamanı. Kolektif durgunluğa rağmen, kendi geleceğini kendiniz için şekillendirme yeteneğiniz olduğunu ve hala bir şeylere gücünüzün yettiğini fark edeceksiniz. Başkaları tarafından verilen yolu ve sınırlamaları (yay burcundaki güney düğümü) hareketlendirerek işleri basitçe bağımsız olarak planlayanların kazanacağı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz.
Merkür ileri hareketine başladı ama gerekli hızı tam olarak kazanamadı. Şu an belki de dün ve bugün bunu daha güçlü hissedebilirsiniz.
Özellikle hem ekonomik hem de sosyolojik birçok etken hayatımıza değerli bir yönden bakmayı engelliyor. Bu gezegen yavaşlaması tam hız kazanacağı zamanlarda 27 Şubat’ta gökyüzünde bir dolunay gerçekleşecek. Bu başak burcunda olacak. Yani tam hız kazanmaya başladığında sizlerde duygusal anlamda oldukça dolu olabilirsiniz.
Buna “Meltdown” adını verebilirsiniz. Bu bir çeşit nükleer erime gibi düşünülebilir.
Bir nükleer reaktörün soğutma sistemlerinin çalışmaması ve yakıtının tepkimesinin yavaşlatılmaması durumunda nükleer yakıtın tamamen eriyerek çok sıcak ve yoğun bir sıvı hale gelmesi durumudur.
Yok Aygül hanım biz wuhan diye bir yer olduğunu bile dünyada bilmiyorduk ki..
Gökyüzü şurada dursun diyorsunuz dimi?
Haklısınız...
Ne kadar çok şeyi fark etmek ve araştırmak zorunda olduğumuzu bir kere daha görmüş bulunmaktayım. Ne olacak bu pandemi diye bende düşünüyorum. Ama en azından bende bu olayları neden yaşadık ve ne anlamamız gerektiği kısmını iyice kazıyorum.
Bu bir geleceğe mektuptur, yaşamaya yenilik ve güzellikle devam edenlerin mektubu…
Hiç unutamayacağımız yıllar yaşıyoruz. En büyük zararı kendi ellerimizle verdiğimiz bu düzenin tam ortasından gelecek nesillere, yıldız savaşçılarıma bir mektubum var. Acı günlerin tecrübeleri, şartları sonuna kadar zorladığımız ihtimalleri, gökyüzü seyri ile birleştirerek size ilerde hatırlayacağınız, hatırladıkça zamanın akışının bizleri nereye taşıdığını fark edeceğiniz birkaç kelime izi bırakıyorum.
Covid-19 sürecine, konunun çıkış noktası olan Wuhan şehrinin asteroidi ile bakalım.
Resmi kayıtlara göre ilk vaka 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştı ve Wuhan asteroidi Yay burcunda hareket etmekteydi. Salgının ilk ölümü 9 Ocak 2020’de gerçekleştiğinde Wuhan asteroidi Oğlak burcuna giriş yapmıştı. 10 Ocak’ta Yengeç burcunda bir dolunay deneyimlerken aynı zamanda Oğlak burcunda büyük ve güçlü bir gezegen toplanması vardı. 12 Ocak’ta Satürn, Plüton ve Merkür’ün burada bir araya gelmesiyle salgın kısa sürede büyüdü, sınırlar aştı ve tüm dünyaya yayıldı. Venüs’ün Kova burcunda seyretmesi, Güneş Satürn Kavuşumuna Plüton’un da eşlik etmesiyle korku iyice artmış ve bir yandan da gerçeklerin görünmesi için sis bulutlarının dağılmasına yardımcı olmuştu.
Güvenmek, bilgeleşmek ve sürekli kendi gelişimimize katkı içinde olmak ne farklı şeyler değil mi?
Güvenmek kelimesini ele alacak olursak sanki her şey burada başlıyor gibi.
Kendine güvenmek, ilişkiye güvenmek, patronunuzun size güvenmesi ya da çalıştığınız insanların siz güvenmesi…
Birey olmak için ne kadar önemli bir özelik değil mi kendine güvenmek…
Çok gerekli özellik olsa da fazlası olduğunda komik duruma düştüğünüz ama kendinizi sevebilmek ve akabinde başkalarını sevebilmek için gerekli olmazsa olmaz bir davranış biçimi…
İnsan kendisine güvendiğinde başkalarına ne kadar güvenmesi gerektiğini daha kolay ayarlayabiliyor. Müzik bilmeyen biri enstrüman akorttu yapabilir mi? Bunun gibi düşünebilirsiniz.
Son bir yıldır 2021 yılı için bahsettiğimiz o önemli kare açı bugün kesinleşiyor.
Satürn ve Uranüs kare açısı hakkında bir sürü makale yazdım. Hepsini Google’dan tekrar aratarak okuyabilirsiniz. Bugün sadece farkında olmanız gereken konu, içinizde veya dünyanızda bir şeylerin değişmeye başladığını fark ettiğiniz an olacak.
Özellikle kendi hayatınızda bu nasıl tezahür edecek bunu en iyi siz anlayacaksınız. Kendinizi bıkmış ve her şeyi olduğu gibi bırakmış bir duygu içinde hissedebilirsiniz.
Bu kare açıya Venüs ve Mars arasındaki 90 derecelik açıda eşlik ediyor. Bu durumda önümüzdeki birkaç hafta için önemli olacak. Bulunduğunuz ilişkilerde özellikle yakın ilişkiler içinde yoğun bir sevgi ya da nefret duyguları taşıyabilirsiniz. Sevdikleriniz ile ilgili yanlış bir iletişim şekli hızlı öfke nöbetlerine dönüşebilir. Yine de bu duygu yoğunluğu, eğer tarafınızdan doğru kontrol edilebilirse çok iyi bir şekilde azalabilir.
Hayat kaybetmeyi öğrenme sanatıdır.
Sevdiklerinize ya da iş hayatınızda ortak arkadaşlarınıza kızgınlık hissine kapılabilirsiniz. Başkalarının en beklemediği zamanlarda sinirlenebilir ve aşırı tepkisel duygular geçirebilirsiniz. Bunu yönetmek için kontrol edemediğiniz ortam ve durumlar içerisine girmemeye özen gösterin.
Sevgi ve kızgınlık arasında köprü kurmak,
İnsanların yaptıklarınızı görmesini istemeniz,
Yeni bir dönemin ilk günündeyiz. Bugün hayata her şeyi daha fazla fark eden ve bilen taraf olarak başlıyorsunuz. Çünkü tüm yılı bize açıklayacak olan Satürn-Uranüs karesi kesinleşmeye başlıyor. Özgürlük anlayışınız ve özgürlük yapınız değişim gösteriyor. Hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz.
17 Şubat günü Kova burcundaki Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında zorlayıcı, fark ettirici, dönüştürücü, harekete geçilmesini sağlayan kare açı meydana gelecektir.
Gökyüzündeki boks ringinde bir köşede Satürn ağırlık, irade, sorumluluk olarak yer alırken diğer köşede Uranüs Yenilikçi, isyankâr, bağımsız özellikleri ile birbirlerine meydan okumaktadır.
Kare açı zorlayıcı, çatışmacı olduğu kadar gizli sırların açığa çıktığı bir patlama enerjisine de sahiptir. Kişiler bu etkiye maruz kalarak benliğindeki gerçek potansiyeli açığa çıkararak tabiri caizse süper kahramana dönüşecek güce sahiptir.
Kova çağına doğru adım adım ilerlerken Satürn Kova transiti korkular ile baş etmeyi öğreterek canlı yaşamında yeni bir sürdürülebilir sistemin başlangıcı olacaktır. Uranüs Boğa transiti konfor alanında değişime götürürken ekonomik sisteminde değişimini sağlayacaktır.
Türkiye hem ekonomik, gıda, ticaret ve siyaset noktasında büyük bir yön değiştiriyor.
Şu an hem hava koşulları hem de pandemi koşulları oldukça zorlayıcı ve bunaltıcı gelebilir. Hayatınızdaki büyük değişimin gücünü hissedeceğiniz ve ülke olarak bu değişimin başladığını gözlemlediğiniz bir haftaya girdiğinizi söyleyebiliriz.
Satürn kararlılığı ve dayanaklılığı ile yolunu ilerletirken Uranüs yeniliği ve ani manevraların kontak çatışma gibi görünse de aslında her ikisi de hatalı ve aksak yürüyen sistemi modernize ederek iyileştirmek niyetindelerdir. Satürn ağır ve emin adımlarla ilerlemek ister, her ihtimali ölçüp tartıp geleneksel bilindik yöntemlerle çözümü sunmaya çalışır. Uranüs ise kaybedecek vaktin olmadığını düşünerek hemen o an harekete geçmenin planını yapar. Uranüs, şans verir yoklar, uyarır, alarm çalar ama bu uyarıyı dikkate alan kişi veya sistem hazırlıklı yakalanırken dikkate almayan ise neye uğradığını şaşırabilir.
Tarihte nice aşk öyküleri vardır. Ama beni Atatürk’ün bir cümlesi her zaman dağıtır.
Bugün de, bunu anmak istedim.
Hadi gelin gerçek bir aşk öyküsüne doğru yolculuğa çıkalım...
Mustafa Kemal Atatürk görev icabı Sofya’ya gider…
İlk görev yeridir.
Oraları pek bilmez ve insanlarla yeni yeni tanışmaya başladığı bir dönemdedir. Hiç kimsesi de pek yoktur. Günlerden bir şubat günü olduğu söylenir. Atam, o zamanlarda bir yemeğe davet edilir. Hem yeni arkadaş edinmek hem de zaman geçirmek ister. Davete girer ve içeride birden çok güzel bir kız görür. O güzel kızın adı Dimitrina’dır. Yani tarihte kısaca Miti olarak da bilinir. Miti’ye aşık olur. Tarih kitaplarında Miti’nin çok güzel ve çok kaliteli bir kız olduğu konuşulur. O dönemin en asil ailesinin kızlarından biridir. Gözde bekarlardandır. Miti’yi görür görmez ne yapacağını bilemez Atatürk…
Bu arada fonda harika bir vals çalıyordur. Aşk bu ya, insana hiç tereddüt ettirmez. Arkadaki çalan vals’ten cesaret alarak tüm tereddütlerini bir kenara bırakır ve dans etmek için Miti’ye bir teklifte bulunur.
Miti çok etkilenir ve kabul etmesinin büyük bir cesaret olduğu bu ortamda tereddüt etmeden ona yaklaşır. Dansı kabul ettiğini söyler. Salonda herkes şaşkındır. Onlar için o an o salonda kimse yoktur ama o salon hiç olmadığı kadar kıskanç bakışlar ve dedikodularla çalkalanmaya başlamıştır.
Gökyüzündeki boks ringinde bir köşede Satürn ağırlık, irade, sorumluluk olarak yer alırken diğer köşede Uranüs Yenilikçi, isyankâr, bağımsız özellikleri ile birbirlerine meydan okumaktadır.
Kare açı zorlayıcı, çatışmacı olduğu kadar gizli sırların açığa çıktığı bir patlama enerjisine de sahiptir. Kişiler bu etkiye maruz kalarak benliğindeki gerçek potansiyeli açığa çıkararak tabiri caizse süper kahramana dönüşecek güce sahiptir.
Kova çağına doğru adım adım ilerlerken Satürn Kova transiti korkular ile baş etmeyi öğreterek canlı yaşamında yeni bir sürdürülebilir sistemin başlangıcı olacaktır. Uranüs Boğa transiti konfor alanında değişime götürürken ekonomik sisteminde değişimini sağlayacaktır.
Satürn kararlılığı ve dayanaklılığı ile yolunu ilerletirken Uranüs yeniliği ve ani manevraların kontak çatışma gibi görünse de aslında her ikisi de hatalı ve aksak yürüyen sistemi modernize ederek iyileştirmek niyetindelerdir. Satürn ağır ve emin adımlarla ilerlemek ister, her ihtimali ölçüp tartıp geleneksel bilindik yöntemlerle çözümü sunmaya çalışır. Uranüs ise kaybedecek vaktin olmadığını düşünerek hemen o an harekete geçmenin planını yapar. Uranüs, şans verir yoklar, uyarır, alarm çalar ama bu uyarıyı dikkate alan kişi veya sistem hazırlıklı yakalanırken dikkate almayan ise neye uğradığını şaşırabilir.
Gökyüzünde tamamen matematiksel bir kombinasyon çalışmaktadır.
Her bir ev 30 derecelik ana sınırlara sahip olurken, 30 derecelik kısım da kendi içinde 10 derecelik ayrı bölümlere ayrılmaktadır. Bu 10 derecelik her bir bölüme dekan adı verilerek kendine has özellikler tayin edilmiştir. Satürn ve Uranüs arasındaki bu etkileşimde bölümlere baktığımızda Satürn kova burcunda, Uranüs bölümünde yer alırken, Uranüs boğa burcunda ise Venüs dekanında yer almaktadır.
Kare açının çatışmasını incelediğimizde Uranüs gezegeninin finale daha yakın olduğunu gözlemliyoruz. Yani yenilik kazanacaktır.
İnsan doğar, büyür, gelişir öğrenir nihayetinde yaşlanır ve ebediyete uğurlanır.
Kum saatinin son kum tanesinin dökülmesi ile birlikte yeni bir döngünün başlangıcı için zaman yeniden akmaya başlayacak. Gökyüzünde hava elementinde büyük bir yoğunluk ve toplanma söz konusu. Tüm bu etkilerin ışığında gerçekleşen Kova yeniayı, sevgi ve özgürlüğü buluşturmaya geliyor. Duygu ve kimliğin ele vererek attığı yeni çağın bu ilk adımı, diğer kum tanelerinin de önünü açacak ve ortaya daha öncesinde görmediğimiz güzellikte bir tablo çıkaracak.
Kova Burcu, mitolojide Mısırlılar’da Nil Nehri’nin bereketle taşmasını resmederken elinde bulunan kova ile de çevresindeki herkese bu bereketin dağıtmayı üstlenen bir adamı tasvir ediyor. Yunan mitolojisinde ise Zeus tarafından ölümsüzlüğe layık görülen Ganymedes’i tanımlıyor.
Entelektüel sistemi, icatları, yeni fikirleri, adaleti ve insani değerleri temsil eden Kova burcu bireysellik yerine toplumsal hizmeti benimseyen bir anlayışı fıtratında taşır. Bu yüzden de yaşadığı yeri, dünyayı daha iyi bir hale getirmek için her zaman yenilikten yana bir duruş sergiler. Bunu başarmak için gücünü iki gezegenden alır. Geleneksel yöneticisi Satürn’dür. Disiplin, mesafe ve sabırla Kova burcu ve bu burç etkisini taşıyan kişilere adaletle ve düzenli bir emekle ilerleme yetisi verir. Modern yöneticisi Uranüs’ün bu duruma yenilikçi düzen, kimsenin bakmadığı yerden bakma ve entelektüel yapı ile katkıda bulunur.
Yeni bir dönemi konuşurken geceyi aydınlatan ışığı ve göz alıcı güzelliğiyle bir şeyleri yapmak ve başlatmak için vesile olan yeniayın, Kova burcunda gerçekleşmesi tüm bu konuları hayatımıza daha fazla dahil edeceğimize dair sinyaller veriyor. İkili ilişkilerden hayata bakış açısına kadar herkesi etkileyecek gelişmeler yaşanabilir. “Değer” olgusunu yeniden yapılandırarak yeryüzünden gökyüzüne uzanan yolculuk için insanlığı destekleyecek. Hayat hikayenize göre, içinde bulunduğunuz durumu masaya yatırarak yanlışı doğruyu, eksiği fazlayı bulmanızı sağlayacak.
Yeniayın yanında Venüs ve Jüpiter’in de bulunması ve ona destek veriyor olması, kesinleşen bazı durumların sonuçlarına büyüyen etkiler getirebilir. Bu her birimizin umudunu ayrı ayrı büyütebilecek, gelecek nesillere bırakmak için bir eser bırakabilecek bir güce sahip. Eserlerin kapsamı ve niteliği, tamamen bizim tutumlarımız ve niyetlerimizle ilgili olacak. Umudu nereye bağladığımıza dikkat etmek oldukça önemli. Her zaman umudu başkasının gözünde görmeye alışkın olan insanoğlu, kendi gözünden bakabilmeyi ve ne kadar değerli olduğunun farkına varmayı deneyimleyecek.
Yeniay günü gökyüzünün mecnunu Eros ile beyaz ay Selena Yay burcunda kavuşuyor. İnsanın ruhuna, ilişkilerindeki fedakarlığına şefkatle cila çekerek ruh eşlerini bir araya getirebilir. Kadersel etkileri gittiği yere taşıtan ay düğümleri İkizler- Yay aksında seyrederken, mitolojik ruh eşleri olan Psych ve Eros da bu aksta karşılaşarak birbirlerine birbirleri için zamanın kum tanesi olacak kişiler bir bağ kurmaya hazırlanıyor. Etrafınıza iyi bakın, kendinize iyi bakın. Gözünüzün değdiği yerden duyguların açığa çıktığına şahitlik edebilirsiniz.
11 Şubat itibariyle zamanı yönetmek konusunda hem bireysel hem de toplumsal açıdan yeni başlangıçlara ilerleyebiliriz. Hayatımızdaki önem sırasına göre amaçlarımızı, yaşamımızda yer almasını istediğimiz hedeflerimizi belirlerken hata yapmamak adına takip edilmesi gereken yolun kademelerini ortaya çıkaracaktır. Sıra atlamak veya sonuca çabuk ulaşmak adına yer değişikliği yapılan her harekette, sarsıcı sonuçlarla karşılanılması olasıdır. Basamakları tek tek çıkmak daha sağlam bir ilerleme sağlayacaktır. Hızın ve hırsın felaketiniz olmaması sizin elinizde.
Ülkemiz açısından baktığımızda, özellikle ekonomi ve banka sistemlerinde yeni reform paketleri açıklanabilir. Sistemsel yeniliğe gidebiliriz. Yer altı zenginlikleri ile yeni açıklamalar gelebilir. Yeni rezervler hesaplanabilir. Devlette yönetici atamaları yaşanabilir, beklenmedik tayin ve emeklilikler gündeme gelebilir. Müttefik olduğumuz ülkelerle yeni anlaşmalar üzerine bazı gelişmeler söz konusu. Arka planda olan olayların gün yüzüne çıktığına şahitlik edebiliriz. Sağlık alanında ileriye doğru pozitif bir ivme yakalayabiliriz. Pandeminin zirveye ulaştığı döneme nazaran bir iyileşmeye doğru hareket edebiliriz. Buna bağlı açıklamalar yapılabilir. Genel itibariyle ülkemizin ulusal amaçları doğrultusunda kararlılığımız yenilenerek ve güçlenerek devam edecektir.
Yeniay’a kalkış için son gün! Yarın akşam 22:00 civarında bir yeniay doğuyor. Yeniçağın ve 2021 yılının ilk başlangıcını yapacağını düşündüğüm gün.
Hayat inişler ve çıkışlarla dolu…
Yaşam içinde hep bir sınavımız var.
Şu sıralar garip bir kaygı, garip bir korku ve anlamını bilmediğiniz bir köşeye sıkışmışlık içinde ilerliyorsunuz. Değişimin bir parçası olmak maalesef kolay değil.
Bir yanımız hiç doğmamış gibiyken bir yanımız hiç ölmeyecek gibi...
Vakit başka,
Süre daha başka,
Zaman ise bambaşka…
Satürn gezegeninin zorluklarının üstesinden gelene kadar, genellikle yaşamanızın belirli bir alanına gecikmiş bir başarı getirebilir. Satürn’ün derslerini daha ciddiye almayı öğrendiğimizde ise ödüllendirilmeye başlarız.
Dünyada ise bu Satürn ve Uranüs karesi, otoritelere karşı daha fazla isyanı ateşleyebilir. Bu nedenle sosyal medyayı, haber kanallarını veya sosyal kuralları dayatanları yöneten ve bunlar üzerinde gücü olanları sorgulatabilir.
Kova enerjisi merkezi bir otoriteyi göz ardı ederek toplumun tüm kesimlerinin eşitlikçi katılımını gerektirir. Bu nedenle sosyal isyan, benzer düşünen işbirlikçi gruplar diğerine ait olmak isteyen insanlar olarak ortaya çıkıyor.
Dünyanın hiçbir bölgesi ya da ülkesi, iktidardakiler onu ne kadar kavrayacak olursa olsun derin bir dönüşümden, gerçek bir çöküşten ve yeniden yapılanmadan kaçınmayacaktır.
İçinizdeki tüm duygular “insanların yaşama ve gelişme hakkı vardır” noktasında olacak.
Yavaş gezegenlerin yönleri, insanları nesilleriyle özdeşleştiren ve bir ömür boyunca ancak yavaş yavaş değişen inançların dönüşmesine atıfta bulunur. Bu açı, yeni bir dönemi şekillendiren ve devir kapatan bir açıdır.
Satürn ve Uranüs gibi daha ağır ilerleyen bu iki gezegen 2021 yılına damgasını vuracak değişimlere bizi ilerletiyor.
11 Şubat’ta Kova burcundaki yeniay sonrası; hayatımızın genel teması son derece özgürlük olacaktır. Ama her şeye rağmen olacağını söyleyebiliriz.
Yeni bir 8 yıllık Venüs döngüsü başlıyor. Yeni bir yola giriyoruz!
26 Mart Cuma günü Koç burcunda Güneş ve Venüs kavuşarak 8 yıllık bir döngüyü başlatacağını düşünüyorum.
Venüs Döngüsü; Güneş ile Venüs’ün her 8 yıl da bir aynı burçta kavuşum açısına sahip olmasıdır. Koç burcunun 5. Derecesinde kavuşacak olan Güneş ve Venüs 8 yıl süreyle Koç burcunun temalarını hayatımıza entegre ederek başlatma enerjisi ile yeni bir döngünün startını verecektir.
Venüs sekiz yıl içerisinde Güneşin etrafında 5 döngü tamamlayarak (Güneşin etrafında 5 kere dönüş yapar) 8/5 altın oran yani pi sayısını oluşturur.
Venüs Roma mitolojisinde Aphrodite, Sümer mitolojisinde İnanna, Babil mitolojisinde İştar, Mısır mitolojisinde Hathor ile özdeşleştirilmiştir.
Venüs; Güneş sisteminde Güneş’e uzaklık olarak 2. Sırada yer alırken sıcaklık olarak ilk sırada yer almaktadır. Sabahyıldızı, Akşam yıldızı, Zühre, Çolpan, Çoban Yıldızı ve Tan yıldızı gibi isimlere de sahiptir. Görülme imkânı olduğu zamanlar da gökyüzünde en parlak gezegenlerden birini oluşturur.
Venüs sevme şeklimiz, değerlerimiz, sevgimizi nasıl yansıttığımız, estetik bakış açımız, sanatsal yatkınlığımızı ifade eder.
Venüs’ün 8 yıllık döngüsüne tarihi simgelerle bakmak istiyorum.
Selçuklu Yıldızı olarak bilenen 8 köşeli yıldızı incelerken her bir köşenin bir anlamı, bir kapıyı oluşturduğunu gözlemliyoruz. Eşit büyüklükte iki karenin iç içe aynı merkez etrafında döndürülmesiyle oluşmaktadır. Her bir kare bir cihanı anlatırken biri yaşadığımız dünyayı anlatırken, diğeri manevi âlemi yansıtmaktadır. Anadolu Selçuklu Döneminden itibaren mimari olarak ilk motiflerde karşımıza çıkmaktadır.
Merhamet, Sabır, Şefkat, Sadakat, Sır Tutma, Cömertlik, Doğruluk, Şükür manalarını taşırken 8 cennet olarak da isimlendirilmiştir. Sekiz köşeli yıldızın bir manası da 8 koldan gelen bilgelik ile birliğin sağlanarak zafere ulaşmasıdır.
Venüs, sevgimizi temsil ederken Güneş’le kontak kurduğu her döngüde sekiz kapıyı da çalmaktadır. Her yakınlaşmada sekiz konunun içeriğine değinerek eksik veya hatalı yapılanlara müdahale şansını sunarken sonunda zaferle ödüllendirmektedir.
Güneş ve Venüs kavuşum açısına sahip olurken bizlere birebir temas halinde ilişki kurduğumuz kişiler ile ilgili önemli noktaları görmemizi sağlar. Kişisel hayatlarımızda uyumun yerini, sakinliğin verdiği gücü hangi alanlarda nasıl kullandığımızın sorgulamasını yapmamızı ister. Kişisel farkındalığımız artarken seven bir kalbin ve barışın peşinde yürüyen bir sistemin parçası olmamızın ödüllerini sunmaktadır.
İki sıcak gezegenin yan yana gelmesi toprakta uykuda olan her canlının uyanışını sağlayacaktır. Soğuk kış günleri geride kalmaya yüz tutarken bahar bayramının büyük şöleni kişisel uyumun en zirve noktasında gerçekleşecektir.
Bu süreci daha iyi anlamak için Koç burcu arketipini iyi anlamak gerekir. Koç arketipi, birçok astroloji literatüründe bireyleşme ile ilişkilendirilmiştir. Hayatın hangi yönüne başvururlarsa vursunlar yeni bir çığır açacak içsel cesarete ve kapasiteye sahip ve başkalarına da aynı şeyi yapmaları için cesaret verebilecek” güçleri olarak bilinirler.
Demek oluyor ki bu yeni 8 yıllık döngü içinde hepiniz kendinizin herhangi bir arzusunu veya deneyimini başlatma veya gerçekleştirme özgürlüğüne sahip olacaksınız.
Bu bağımsızlığa sahip olmayı arzuladığınız daha önce hiçbir dönem olmadığını göreceksiniz. Çünkü bu deneyim sizin kim ve ne olabileceğinizi keşfettiğiniz özel bir zamanı anlatıyor. Koç’un, içgüdüsel gelen “o an hissettiğim kişisel kendimi keşfetme duygusunu” somutlaştırma dönemi olaraktan söyleyebiliriz.
Koç'ta gezegenimiz olsun ya da olmasın, bu enteresan dürtüyü hepiniz taşıyacaksınız. Bunu size hem güneşi hem yükseleni koç olan biri olarak yazıyorum. Sanırım bunu size daha iyi anlatacağım.
Kendinizi bir ağaç gibi düşünün.
Ağaç olmak için gizli bir biçimde gelecekteki ormana karışmak için belirli bir zamanda bir toprağa ekilerek başlıyorsunuz. Tohum belirli bir zamanda, toprağın ve taşların kalitesi, toprağın eğimi, güneşe ve rüzgara maruz kalması gibi bir dizi özel faktörün olduğu belirli bir yere geliyor. Bir şekilde tohum her türlü duruma karşı taşlardan kaçınarak ve güneşe doğru eğilerek, ağacın büyümesini şekillendirerek tepki verir.
Böylece, kendi bütünlüğünün gerçekleşmesini, gerçeklik alanına çıkışını oluşturan bireysel bir ağaç yavaş yavaş var olur. Bir ağaç olmadan, orman görüntüsü sadece bir olasılık veya soyut bir fikirdir. Yine, bireysel insandaki bu benzersizliğin gerçekleşmesi, bireyselleşme sürecinin hedefidir.
Bir koç burcunun da büyümesini bir taşla engellediğinde sinirlenmez, engelleri nasıl aşacağına dair planlar yapmaz. Yalnızca sağa mı yoksa sola mı, yokuşa mı yoksa ondan uzağa mı büyümesi gerektiğini hissetmeye çalışır. Tıpkı ağaç gibi, bu neredeyse algılanamaz, ancak güçlü bir şekilde egemen olan dürtüye teslim olur ve benzersiz, yaratıcı kendini gerçekleştirme dürtüsünden gelen bir dürtüyle hedefine ilerler.
Ve bu henüz kimsenin bilmediği bir şeyi defalarca arayıp bulması gereken bir süreçtir. Yol gösterici ipuçları veya dürtüler egodan değil, ruhun bütünlüğünden gelir: Benlik dürtüsüdür.
Koç burcu, bir başkasının nasıl geliştiğine karşı bakışlar atıp o tarafla ilgilenmez. Bunun bir faydası olmadığını dürtüsel bilir. Aynı 3 aylık bir bebeğin gelişmediği duyguları gibi düşünebilirsiniz. Bu duygusu gelişmemiştir. Tek bir hedefi vardır ki daha karnı doysun, daha mutlu olsun, istediği oyuncak onun olsun. İlgi görsün ve vb…
Her birimizin benzersiz bir kendini gerçekleştirme görevi vardır.
Pek çok insan sorunu benzer olsa da hiçbir zaman aynı değildir. Tüm ağaçlar birbirine çok benzese de hiçbiri diğeriyle tamamen aynı değildir. Bu aynılık ve farklılık faktörlerinden dolayı, bireyleşme sürecinin sonsuz çeşitlemelerini özetlemek zordur. Gerçek şu ki, her insan kendine özgü bir şey, farklı bir şey yapmak zorundadır. Sizde bu sekiz yıllık döngüde kendi yolunuzu bulduğunuz farklı bir yolculuğa ilerleyeceksiniz. Bu inanılmaz heyecan verici olacak. Bu belki bir aşk, belki bir iş, belki bir şehir, belki bir ağaç olacak :)
Bol bol ağaçlara bakın ve onlarla konuşun. Onlar bizi anlar…
Bu arada yazar hanım bir koç burcu :) Bu işlerden iyi anlar.
Doğduğum günden beri bu yoldayım. Yarın devam edelim olur mu :)
Çok uzun oldu…
Biliyorum kafanızda deli sorular…Venüs koç olanlar, Satürn koç olanlar falan filan… Hepsini halledeceğiz ….
Mutlu günler dilerim…