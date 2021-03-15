Yeni bir 8 yıllık Venüs döngüsü başlıyor. Yeni bir yola giriyoruz!

13 Mart 2021 Cumartesi günü Balık burcunun 23. derecesinde hassasiyetimizi daha da arttıracak bir yeniay gerçekleşiyor. Balık burcunun temalarını barındıran yeniay bulanıklık, adapte olmakta zorlanmak, yaşam içerisinde sert ve olumsuz olaylar karşılaşınca müdahale gücünde zorlanma konularını dönüşüm enerjisi ile çalıştırarak yeni başlangıçların ilk zeminini oluşturacaktır.

Balık burcunda gökyüzünde dizilim halinde Güneş, Ay, Neptün, Venüs yeniaya destek olurken Venüs de yüceldiği konumda olumsuz düzeni olumlu hale getirmek için elinden geleni yapıyor olacaktır. Tabi bunu en öncelikle sizin irade göstererek böyle yapmanız gerekmektedir. Neptün balık burcunda kendi evindedir. Neptün’ünün narkoz etkisi dağılırken yeniay ile birlikte hayatlarımızda acının yol açtığı enkazları daha iyi görmemizi sağlayıp, yeni başlangıçlara adım atacak gücü elimizde bulundurduğumuz farkındalığımızı aydınlatacaktır.

Balık yeniayı Markab sabit yıldızı etkisi ile yeniliği başlatacaktır. Sezgilerinizin ve rüyalarınızın artış gösterdiği bu dönemde geçmiş anılarınız ile gelecek kaygılarınız arasında kalmanız olasıdır. Bu dönemde psikolojik sorunlarınız baş gösterebilir, depresyon belirtilerinizde artış gözlemleyebilirsiniz. Sorunlarınızı içsel çözümleme yapmayarak paylaşım doğasına ayak uydurup balık olmanın olumlu düşüncelerine kapılarak gelişme göstermelisiniz.

Korkularımızı içgüdüsel olarak paylaşmaya yanaşmak isteyeceğimiz bu dönemde, yaşam felsefemizde arayış içerisinde olduğumuz konuların çözümüne ulaşarak bakış açımız da genişleme, ufuk çizgimizde yeni hedeflere doğru başlangıçlar yapacağız.

Düzen ve mükemmellik arzusu bizlerin çok fazla iş yapmasına ve nihayetinde hiç bitmeyen hükümlülükler altında ezilmeye neden olur. Hayatta bazı şeylerin mutlaka gerekli olduğunu düşünerek yaptığımız her şey ödün vermek ve insanları memnun etmek dürtüsü ile hareket eder.

Bu yeniayın başlıca evrimsel dersleri içerisinde çalışmadan bir şey elde edilmeyeceğini ve ilişkilerimizde sonuç ne olursa olsun özen göstermemiz gerektiğini gösteriyor.

Hayatımızda yaptığımız her şeyin birbirine bağlı olduğunu farkederiz. Bu iç sıkışma bu yüzden yaşanır. Yaptıklarımız sadece kendimize hizmet etmez. İnsanlığın tamamına hizmet eder. Yaratılışınızın tamamına hizmet eder.

Her şeyin üstesinden gelebilme gücünüz var. Yaşamın sürprizlerinden keyif alın. Her şey paramparça olduğunda bile ilahi bir düzen olduğunu unutmayın. Mevcut kısıtlanmalarınızı sorgulamak, daha özgün yaşamak ve hakikati güvende olmaya tercih etmek ve ruhunuzu özgür bırakmak için yaşadıklarınızı kabule edin. Hayatınızdaki belirsizlikleri kabullendiğinizde ve kontrol altında olmayan durumlarla karşılaştığınızda daha fazla korkularınıza meydan okuyabilirsiniz.

Şu an bir planınız olmaması ya da planlarınızın bozulmuş olması güvenlik duygunuzu zorlar ama aynı zamanda burası her şeyin mümkün olduğu bir noktadır.