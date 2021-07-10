Yengeç burcunda olan yılın ilk ve tek yeniayı

Ruh eşi ne tuhaf bir isim öyle değil mi?
Hem bir yanınızı heyecanlandırıyor hem bir yanınızı acıtıyor hem bir yanınıza aptalca geliyorken gerçekliğine ister inanın ister inanmayın bir gün kapı muhakkak onun varlığını sorgulama noktasına çıkıyor.
Ruh eşinizle tanıştığınızda, anında bir “bilme” ve bağlantı hissi oluşuyor.
İnsanlar, birbirinize benzediğinizi veya “birlikte iyi” göründüğünüzü yorumlayabilir. Çoğu zaman, ikiniz çok benzer kişiliklere sahip olacaksınız ve birbirinizin ışık ve gölge taraflarını yansıtacaksınız.
Esasen her şey kendini sevmeye geri döner.
Yaşam böyle değil midir aslında…
Finalde öğrendiğimiz tek bir gerçeklik kalıyor. Kendinizi sevme gerçekliği…
Venüs ve Mars, 13 Temmuz 2021'de, 19 derece Aslan burcunda gökyüzünde hizalanacak, yaratıcılığı aydınlatacak, herhangi bir dengesizliği uyumlu hale getirecek ve ruh eşi hislerinizi harekete geçirecek. Venüs ve Mars gezegenleri 2019 yılından bu yana uzak ilerlediler ama ilk kez şimdi tam derecelerde kavuşum gerçekleştirecek. 2019 pandemisinden beri aslında ilişkilerde hep mesafeli olmak zorunda kaldık. Şimdi sanki artık bunun bitişi olarak yorumlayabiliriz.
Biliyorsunuz ki bu konudan çok bahsetmedim. Çünkü beni ruhsal anlamda oyalayacak şeylere karşı bir çizgim var. Bazen düşünüyorum verdiğim bilgi kullanılmayacak bir bilgiyse ya da işe yaramıyorsa neden vereyim. Astrolojik olarak sırf bana popülarite sağlayacak diye sizlere astrolojiyi karışık bulmanıza neden olacak şeylere karşı daha özenli ilerlemeyi seçiyorum. Bir sürü soru gelmesi hususunda benden de duymanız gerekenlerden kısaca bahsedeyim.
SİRİUS: En parlak yıldız. Muazzam güce sahip ruhsal yıldızlardan biri. Geleneksel olarak ün ve başarı sunar. Çalkantılı ve tehlikeli olabilir. Büyünün yıldızı! Yoğun yaratıcılık. Büyük riskler ve büyük ödüller. Evren hakkında derin ve zor kazanılmış bir anlayış ve teklifler sunar.
Bu yıldız her yıl bu zamanda güneş ile kavuşuyor.
Dünya'dan sadece 8,7 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius, bize en yakın beşinci yıldızdır. Alpha Centauri hariç, çıplak gözle görebildiğimiz tüm yıldızların en yakınıdır. Bu kadar yakındaki bir yıldızın bile güneşimizden 550.000 kat daha uzak olması, uzayın enginliğini çarpıcı bir şekilde göstermektedir.
Eski Mısırlılar tarafından gökyüzündeki en önemli yıldız olarak kabul edilen Sirius, astronomik olarak tüm dini sistemlerinin temeliydi. Göksel hareketleri Mısır takvimini belirledi... Sirius'un sarmal yükselişi (Sirius 70 gün boyunca güneş ışığı tarafından gizlendikten sonra tekrar görünür hale geldiğinde) Mısır yılının başlangıcını işaret etti ve kabaca Nil'in taşması ile aynı zamanda oldu ve büyük olaylar şölen ve kutlama ile işaretlendi.
Mısırlılardan önce gelen Sümer uygarlığında, epik şiirleri Gılgamış Destanı, kahramanın büyük çabalara rağmen kaldırılamayan "ağır bir yıldıza" karşı konulmaz bir şekilde çekildiği bir Gılgamış rüyasını anlatır. Bu yıldız ona gökten iner ve çok "güçlü bir öz"e sahip ve "Cennetin Tanrısı" olarak tanımlanır. Gılgamış, yoldaşları için büyük gemi 50 kürekçiye sahipti (bu takımyıldız, Sirius'un bulunduğu Canis Major ile sınır komşusudur). Bu öğeler, Sirius B'nin neredeyse tam bir tanımını içerir.
Sirius bir kurtuluşu simgeler!
Kadim öğretilere göre, bu yıldız sisteminin etkisinden dolayı özgürlük kavramının kendisi insan bilincinde bulunur.
Temmuz ayına giriş yaptık mı yaptık valla…
Ne demiş ünlü şair Teoman; Nasıl oluyor vakit bir türlü geçmezken yıllar zamanlar geçiyor…
Mayıs ve Haziran aylarındaki Tutulmalar ve Merkür gerilemesi döngüsünden sonra, Temmuz'dan daha sorunsuz bir seyir bekleyebiliriz. Son birkaç ayda meydana gelenlerin çoğu, enerjimizi yeni yollara yönlendirmek için bizi harekete geçirdi.
7 Temmuz'da Merkür gerilemesinin son döngüsünün gölge evresini temizleyeceğiz ve 10 Temmuz'da bir Yengeç Yeni Ayından gelen enerjiyi başlatmanın artışını hissedeceğiz.
Bu, yeni bir şeye başlama ayı!
Uzlaşma, uyum yakalama ve anlayış sergileme noktasında bu ay güçlü temalar olacak. Güneş, temmuz ayının çoğunu korumacı Yengeç burcunda geçirirken, birbirimize bakmamız, sahip çıkmamız ve korumamız gerektiğini hatırlayacağız.
11 Temmuz'da Merkür Yengeç burcuna geçerek gelecekteki güvenliğimiz için en iyi kararları vermemize yardımcı olacak. Satürn-Uranüs karesi hala devrece ve Uranüs temmuz başlarında oldukça sert bir şekilde burayı tetikleyecek. Ancak Satürn geri giderken ay geçtikçe kare gevşeyecek. İçeriden yeniden yapılanma desteklenecektir. Alanımızdaki şeylerin sorumluluğunu üstlenmeye ve önceliklerimizi sıraya koymaya yönlendirileceğiz.
Mars ve Venüs'ün, temmuz ayı ortasında Aslan burcunda birleşmesi, tutkularımızı (Mars) esnek ve yeni fikirlere açık olma yeteneğimizle (Venüs) dengeleme yeteneğimizi vurgulayacaktır. Bu birleşme iki yılda bir gerçekleşir ve yaratıcı girişimler kadar ilişkiler için de yeni bir döngüye işaret eder. Gerçek bir Aşk’ın hayatınıza dahil olması da bu konuya dahil olabilir.
Korkutucu astrolojik teorilerle başlayan haziran ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elbet ki çok kolay geçmeyen şeyler oldu ama bizleri güçlendiren olaylar olarak birçok konuyu tecrübe edindik.
Temmuz ayıda çevremizde korkutucu senaryolarla lanse edilmeye başlamıştır. İnsanı ne yıkıyorsa korkuları yıkıyor. Bu korku kaosunu yaymak ve bizi ele geçirmek oldukça kolay. Çünkü zamanında bende bu yollardan geçmiş biriyim. Astrolojik olarak teorileri duyunca ya da bir günlük, haftalık okuduğumda kendimi çukura girmiş gibi hissederdim. O yüzden bunu empati kurarak sizin de ben gibi okuduğunuzu düşünüp bunu yapmamaya özen gösteriyorum.
Benim sizin için yapacağım tek şey bu ay içerisinde nasıl bir bilinç içinde olacaksınız? Duygularınızı ve ruhsal iç görünüzü tahmin etmeye çalışacağım. Ne yapacağınızı ve bu şekilde hissedince neler olacağını en iyi siz biliyorsunuz. Çünkü sizi ve tepkilerinizi ben tanımıyorum. Nasıl koşullarda, nasıl bir aile ve nasıl kültür ile büyüdüğünüzü bilmiyorum. Bunlar sizin davranışlarınıza yansır ve davranışlarınızda kaderinizdir.
Kaderinizi gerçekten merak ediyorsanız şu anki halinize, tavrınıza ve hissettiklerinize bakın. Temmuz ayı boyunca zaten önemli gökyüzü olaylarını burada sizlere yazıyor olacağım.
Yaklaşık 20 Temmuz’a kadar gerçek bir Satürn, Mars ve Uranüs etkisi içerisinde olacağız.
Satürn kova burcunda gerileme yapıyor, Mars aslan burcu seyrinde ilerliyor ve Uranüs yaklaşık bir 5 yıl daha boğa burcunda kalacak.
Satürn-Mars karşıtlığı sanki sizi aracınızda takip eden biri var ve sizi hızlı gitmeye zorluyor gibi hissettirebilir. Hani arabanın dikiz aynasından bakarsınız ve arkadan birinin sizi takip ettiğini düşünürsünüz. Aracınıza yaklaşır ve siz daha hızlı gitmek ya da yol değiştirme ihtiyacı içine girersiniz. Bu metafordan ilerleyecek olursak sizlerde aslında duygusal anlamda bu noktadasınız. Biri sizi köşeye sıkıştırıyor ve siz hızlanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu biri belki sağlık, belki iş belki ev sahibi belki aileniz belki sevgiliniz…
Peki Uranüs ne yapıyor?
Hayat ne tuhaf dimi?
İnsanlar, sizi dayanılmayacak bir noktaya kadar getiriyor ve sizi görmezden geliyor. Sonra üzerine siz deliymişsiniz bundan siz sorunluymuşsunuz gibi gözünüzün içine bakıyor.
İnsan diyor ki bende bu noktaya gelmezdim. Hiç kendilerine öz eleştiri yapabiliyorlar mı acaba çok merak ediyorum ama kötüler hep kötü kalıyor maalesef. Bir kere kötülük yapmış biri asla iyi olamıyor. Bir kere iyilik yapmış biri de asla kötü olamıyor. Bu ne enteresan bir tat dimi. Neyin tadını alırsan onunla ilerliyorsun.
Dün çok severek okuduğum bir kıssadan hisseyi paylaşmak istiyorum.
Ünlü İslam komutanı Tarık bin Ziyad, komutasındaki ordusu ve gemilerle, bugün adına Cebeli Tarık dediğimiz boğazdan İspanya’ya geçmiş. Tarık Bin Ziyad ve askerleri karaya ayak bastıklarında, İspanya kralının yüz bin kişilik bir ordu hazırladığı ve saldırıya geçeceği söylenmiş.
Tarık bin Ziyad, askerlerinin endişe duymaya başladığını fark eder. Bütün askerlerin yüksekçe bir tepeye çıkmasını emreder ve sahilde bıraktığı birkaç askere ise gemilerin yakılmasını söyler.
Tarık b. Ziyad, askerleri ile bulunduğu tepeden gemilerin alev alev yanışını izlemiş. Durum karşısında ne yapacaklarını şaşıran askerlere dönüp, tarihe iz bırakan şu konuşmayı yapmıştır:
“Gördüğünüz gibi artık geriye dönüşümüzün bir yolu yok. Gemileri yaktık…
Bu haftayı oldukça önemsiyor ve sizlere de öneminden oldukça bahsediyoruz. Gökyüzünde restleşmeler sürerken, iç dünyamızdaki gelgitleri nasıl kontrol edeceğimizi düşünüyoruz.
Dün RADYO D yayınımız da bu konuda sizlere uzunca bahsettim. Podcast’i bulup dinleyebilirsiniz.
Bu haftaya damgasını vuracak gökyüzü olayımız Mars-Satürn karşıtlığı ama tabi süregelen Uranüs/Satürn karesinin de tetiklenmesi.
Doğum haritanızda Mars gezegeni, sizin nasıl mücadele ettiğinizi ve ne tür bir çaba gösterdiğinizi size açıklar. Olaylara karşı mücadele etme ve başa çıkma tarzınızın ne olduğunu anlarsınız.
Bu hafta ve önümüzdeki 15 temmuza kadar çabalarınızın bir süredir engellendiğini düşüneceksiniz. Çevrenizde suçlayacak birini ya da bir şey ararken fazladan yargılayıcı olabilirsiniz ancak genelde böyle bir niyetinizin olmadığını söyleyeceksiniz. Çünkü gerçekten yargılamak gibi bir niyetiniz yok. Sadece kızgınlıklarınız, öfkeniz ve anlaşılmayan duygularınız var. Onurlandırılmadığınızı ve takdir görmediğinizi düşündüğünüz her şeyden vazgeçiyorsunuz. Çevrenizde bu tarz insanlarla da çok karşılaşabilirsiniz.
Size olayları daha iyi anlamanız için kendimden örnek vereyim;
Benim hayatımda 20 yıllık bir kamu tecrübesi vardır. Yaklaşık tam 4 tane belediye başkanı ile çalıştım ve halen çalışıyorum. Çok küçük yaşta stajyer olarak girdiğim belediyede asla kimsenin torpili olmadan 6 yıl sonra kadro aldım. Zaten eğer herhangi bir torpilim olsaydı şu an bunları yazmıyordum ve iş hayatımda hak ettiğimi düşündüğüm yerde olurdum. Kendini bilmeyen, hizmet verdiğiniz yıllara saygı duymayan torpille gelmiş birkaç kötü insanın iki dudağı arasında nereye savrulacağımı düşünmekten harap olmazdım. Yıllarım böyle geçti. Mübalağa etmiyorum. Mevzuata göre yani eğer bir görevde yükselme sınavı olsaydı tüm seneler hesaplansa verdiğim emek ve edindiğim tecrübelere baktığımda yöneticilik pozisyonunu hak kazanıyordum. Ama maalesef bu hiçbir zaman mümkün olmadı! Çünkü böyle bir sınav hiçbir zaman yapılmadı.
Bu işi birilerinin canı istediği gibi takdir etmesi ya da ruh haline göre karar vermesi inanılmaz ağır bir yüktü içimde…. Yorulmuştum artık. Daha iyi işler yapmanız ve daha projelerinizi anlatmanız için yönetici olmanız gerekiyor. Şöyle bir geçmiş tarihime baktım. Dedim ki kendi kendime vay arkadaş biri de çıkıp sen yıllarca çeşitli ihale dosyaları yapmış, belediyecilik mevzuatına hâkim, Türkiye’nin en önemli konularından biri olan siber güvenlik uzmanlığı almış, 3 üniversite bitirmiş, bunlara rağmen alanı dışında görünen başka bir alan ile ilgilide Türkiye de uzmanlık kazanmış ve Türkiye’de bu konuda çeşitli makaleler yayınlamış ve görüşü alınan kolektife hizmet eden bir bireysin. Hiç mi gerçekten devlet içinde değerlendirilebilecek ya da görev alacak bir yerin olmaz? Hadi yöneticiliği filanda geçtik. Daha fayda sağlayacağın bir alanda olman yıllarca bu kadar mı zor?
24 Haziran Perşembe günü saat 21:39 Oğlak burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu nedenle gün boyu duygusal olarak yoğun olabilirsiniz. İşleriniz ve çalışma koşullarınız zorlaşabilir. Hiç olmadığı kadar yoğun bir iş programı içine çekilebilirsiniz. Bu dolunay Merkür durağanlaşmasına ve Jüpiter gerilemesine denk geldiği için daha şaşırtıcı gelişmeleri içinde barındırıyor.
Dolunay, hayatımızın bazı alanlarında bir şeyleri başarma veya sıkı çalışmamızın sonuçlarını görme eğiliminde olduğumuz bir doruk noktası anlamına gelir. Oğlak burcu toprak elementine ait olduğu için yaşamın materyalist yönü, kariyerimiz ve uzun vadeli hedeflerimizle çok bağlantılı olabilir. Sonuçları ve başarıları bu dolunay altında somut bir şekilde görebilir ve emeğimizin meyvelerini alabiliriz. Maddi istikrarımız ve güvenliğimiz ile ilgili yeni girişimlere ve projelere yer açmak amacıyla hayatımızın bazı bölümlerinde bir bölümü kapatma eğilimindeyiz. Dolunay, Zodyak'ta Oğlak – Yengeç ekseninde ortaya çıkıyor. Bu nedenle kişisel ve mesleki hayatımızla ilgili olayları tetikleyebilir. Her iki durumda da dolunay döneminde maddi ve duygusal istikrar duygusu ve sonraki adımlarımızı planlarken ve organize ederken sıkı çalışma ve kararlılık önemli bir amaç olacaktır. Özellikle uzun vadeli projeler söz konusu olduğunda, daha köklü, gerçekçi olmaya ve önemli kararlar alıyorsanız farkındalığınızı kullanmaya çalışın. Bu dolunay gerçekçi ve maddi açıdan faydalı hedefleri değerlendirmek için sezginizi, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
Bunların genel olduğunu ve bu enerjinin sizi tam olarak nasıl etkileyeceğini, kişisel doğum haritanıza bağlı olduğunu unutmayın, ancak bu astrolojik olayları şu veya bu şekilde, özellikle hayatınızın bazı alanlarında kesinlikle hissedeceksiniz.
Sürpriz aşklar ve sevgi bağlarının temelini hissetme fırsatı yakalayacaksınız!
Bu dolunay enteresan bir şekilde duygusal ilişkileri tetikleyici bir noktada olabilir. Aşk meşk konularında çok fazla yorum yapmam ama bu dolunay gerçekten önümüzdeki 15-20 günü sürpriz aşk ve ilişkiler konusunda bir doruk noktasına getirecektir. Yeniden sevmek, yeniden inanmak, yeniden içinizdeki solan çiçekleri açmak mümkün olabilir. Durum düşündüğünüz kadar vahim değil diye düşünüyorum. İnsan bir yıkım yaşadıktan sonra zannediyor ki bir daha asla sevemeyecek. İnsanın laneti bu galiba çok yanlış bir düşünceymiş. İnsan yaşadığı müddetçe sevmeye mahkum bence. Sevin, sevilin bundan güzel hiçbir şey yok. Yine, yeni, yeniden sevin.
Parasal ve finansal konularda ani gelişmelere açık bir dönemdesiniz.
Bu dolunay ile baş ağrısı ve halsizlik biraz daha artabilir. Bu enerjiyi siz doğru yönetebilirsiniz. Sizi aşağıya çeken insanlardan ve tutsak olduğunuz saçma ilişkilerden çıkın.
"Ben daha ölmemişim" hissiyatı yaratan yeniden doğma hali. Tam da her şeyden ümidi kestiğiniz ve ummadığınız anda başa gelir ki; gelişiyle hayatınızı şenlendirir. Bu dolunay ile başınıza gelmesi dileğiyle… Mutlu günler dilerim.
Şimdi her yerde okuyacaksınız. Merkür durağanlaşıyor!
Hopppaa, Merkür gerilemesinde ne yapılacağını öğrenmem birkaç yılımı aldı. Şimdi bu durağanlaşma neyin nesidir. Napayım ben şimdi. Neden bu Merkür tuhaf işler peşinde.
Bu Merkür’ün işi gücü yok mu?
Dön kardeşim hızlıca eski yerine dediğinizi duyuyorum :)
Merkür durağanlaşmayı grip sonrası yataktan kalkmak ve ilk iş gününe başlamak olarak yorumlayabilirsiniz. İnsanlar size ya biraz daha dinlense miydin diye söyleyebilir ya da tempoya sanki ayak uyduramazsınız gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir zaman aralığında daha yeni iyileşmeye başladığınızı ve hemen ayaklanmak yerine kendinizi daha koruyarak ilerlemeyi seçebilirsiniz. Ne yapsanız anlaşılmıyor gibi hissedebilirsiniz. Bu uzun süredir zaten böyleydi artık bu noktada sizin olayları artık daha net görmeniz ve kendinize yeni bir yöntem seçmenizle götürmelisiniz.
Hayatımızda kime izin verdiğimizi (bir dereceye kadar) seçebilir ve bunu hayatımızda tutabiliriz.
Birinin peşinden koşuyorsak ya da birini seçiyorsak aslında bu olmayı seçtiğimiz şeyin kararıdır. Ama bunu maalesef çok sonra anlarız. Kendimiz için tasarlayabileceğimiz en yüksek potansiyeli ifade eden sahip olduğumuz benlik duygusunu yansıtan insanları seçtiğimizde, kendimize otomatik olarak bu yönde geliştirmek için büyürüz. Aynı harekette, bozulmuş ya da sınırlı bir potansiyel algısını yansıtanlarla karşılaştığımızda kendimizi kaybederiz.
Başka bir deyişle: İlişkilerimiz, dünyamızı oluşturan ve bizi var etmeye hizmet eden unsurlardır.
Yepyeni bir güne ve haziranın son haftasına merhaba diyoruz. Dün radyo d’ deki “astromatik cevaplıyor” programımızda 3 saat sizlerle bu haftayı uzun uzun konuştuk. Mottoları ve haftanın şarkılarını sizler için paylaştık. Bakmak için Radyo D sayfasından podcast’i dinleyebilirsiniz.
21 Haziran Yaz Gündönümünde yılın en uzun günü yaşanmaktadır. En uzun gün sadece Kuzey yarımküreyi değil, aynı zamanda güney yarımküreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarımkürede kış başlamaktadır. Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. Hayatta böyle değil midir?
Birilerinin yazı başlar birilerinin kışı başlar…
Biri sizi terk eder başka birine gider. Bu sizin için kış gibi görünür diğerine yaz gibi…
Başka biri hakkınızı yer sizi müdür yapmaz bu sizin kışınızdır, diğerini yapar, bu onun yazıdır… Milyonlarca bu şekilde düşünebileceğiniz şey vardır…
Önemli olan kimsenin mevsimini kışa değiştirmeden işler yapmaktır. En mühim olanı budur. Daha mühim olanı vardır. Bunun gerçek bir yaz mı ya da kış mı olduğunu sadece Allah bilir…
Dün en sevdiğim astrologlardan, Hocalardan Değerli isim Yasemin Boran çok güzel bir şey paylaşmış.
Diyor ki “21 Haziran Yaz Gündönümü...en uzun gündüz. Yani güneşin en uzun zaman dünyayı aydınlattığı zaman. Ve aklı temsil eden Merkür’ün öğrenme ve merak ile bütünleşen İkizler Burcunda durma noktasında bulunuyor olması bir tesadüf değil. Çağ değişti. Aklımız da değişiyor. Öğrenme zamanı”
Yüzyılın pandemisi ile birçok noktada engellendiğimizi düşünsek de hayatın insanı engellendiği yerden yürüttüğünü gördük aslında. “Çocuklarımız okula gidemedi, eyvah ne olacak?” derken Satürn Kova burcuna giriş yaptı, bizim dahiyane öğretmenlerimiz krizi fırsata çevirip yemek masalarını yazı tahtası yaptı ve yeni bir eğitim modeliyle tanıştık. Çocuklarla anne-babalarından daha çok ilgilenmek durumunda kalan öğretmenlerimiz, bu sürecin gizli kahramanlarından oldu.
Kahraman olmak sizin onayınızla olabilecek bir şey değildir. Çünkü kimsenin amacı kahraman olmak değildir. Zorlukları kolaylaştıran insanlara kahraman deriz. En zor zamanlarımızda “öğretmenlerimiz ve sağlıkçılarımızın” kahramanlıkları ile ilerledik. Bu süreçte bilmediğimiz ya da görmediğimiz neler yaşadılar acaba. Dün twitter'da gezerken #40binEkatama etiketine rastladım. Seslerini duyurmak isteyen yalnız kahramanlar birbirlerine tutunmuş uğruna inandıkları meslekleri için haklarını istiyorlardı. İnsan onurlandırılmayınca kendini yalnız hissediyor ve takdir görmek istiyor. Bu ne olursa olsun hayatın her noktasında böyle oluyor.
Öğretmenler EK ATAMA taleplerinin Haziran bitmeden sonuçlanmasını istiyor!
Çok sık soruldu, merak edildi, umut edildi ve üzerine bir araştırma yaptım. Bunu Ocak ayında sosyal medya hesabımdan paylaşmıştım. Öngörülerim, Şubat-Mart ayında atama konusunda bir ivme yakalanacağı yönündeydi ve Mart’ın ilk haftasında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bir duyuru yapılarak 20 bin öğretmen alımı için takvimi hazırlandığı müjdesi paylaşıldı. Tahmin ettiğimiz gibi, yine Mart ayında başlayan ve yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin görevlerine başlamasını öngören takvim şu an işlemeye devam ediyor. Konuya çok hakim olmamakla birlikte burada da bazı eksiklikler olduğunu Twitter da yazmışsınız.
Öğretmenlerim soruyor, daha fazla atama olacak mı?
Açıkçası olacağı yönünde umudum da var. Mevcut atama takvimine ek olarak, pandemi sürecinin etkilerinin azalması ve açığın daha hızlı kapanması adına Ağustos ayı içerisinde yeni bir takvim ile adaylar müjdelenebilir. Ağustos’un ilk günleri bu konuda güzel gelişmeler öngörülebilir. Bu süreç Eylül ayına da kapsayacak. 1-10-20-25 Eylül gibi önemli tarihlerde de öğretmen atamalarıyla ilgili gelişmeler yakalayabilirsiniz.
28 Temmuz Jüpiter’in gerileyerek Kova burcuna geçmesi ile bu konularınız çok hızlı bir şekilde sonuç bulacak denilebilir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili güzel cümlelerinin ve müjdelerinin olduğundan eminim. Yıldızlar öyle diyor, ben sadece tercüme ettim. Konun sonuna kadar takipçisiyiz. Bazı şeylerin zamanı vardır. Elbet ki bu durum en iyi şekilde ulaşacak ve gerekli çözümler bulunacaktır. Sizler elinizden geldikçe var gücünüzle bu durumda iyi organize olarak çalışın. Bende zamanında sözleşmeli bir memurdum.2010 yıllarında 5393 sayılı sözleşmeli personelin kadroya geçmesi durumu vardı. Öyle güzel organize olmuştuk ki 2013 yılında gerçekten bu yaşandı. Kadro hakkını devlet verdi. Sonra mı ne oldu? Başka mücadeleler ile konular hep devam ediyor.
Gökyüzünde yaşadığımız güneş tutulması sonrası tüm gizli kalmış olayların ortaya döküldüğünü gördüğümüz bir süreç başladı. Bu hem sizlerin kişisel hayatlarında olmaya başlarken hem de dünya ve magazin gündeminde bazı gerçeklerin ortaya çıkması gibi konular gündeme geliyor.
İkizler güneş tutulması tüm dedikoduları ve gizlilikleri ortaya döküyor. İftiralar, yalanlar, kötülükler ve söylentiler ne varsa her şey bu sezonda mevcut…
Bu tarz zamanlarda insanların nasıl bir çaba ve eylem içinde olacağını anlamak için Mars gezegenine bakarız. Görüldüğü üzere Mars Aslan burcunda 29 Temmuz'a kadar hareket edecek. Bu demek oluyor ki oldukça rekabetçi ve egosal savaşacağız.
Her zaman söylerim. Astroloji bilmek hayat kurtarır.
Mars Aslan burcuna geçtiğinde, hedeflerimizi ve hırslarımızı kovalama, öfkemizi ifade etme ve çatışmalara tepki verme şeklimiz değişecek. Mars Yengeç burcundan geçerken asıl amacımız güvenlikti ve buna yönelik çalışmaya odaklandık. Kişisel olarak hayatınızda bir güvenlik duygusu olarak gördüğünüz şey her neyse, amaçladığınız şey bu olma noktasındaydı. Şimdi ise asıl hedefimiz öne çıkmak, ön plana çıkmak ve rakiplerimize karşı kazanmak olacak.
Hedeflerimiz için çalışırken inatçı ve hırslarımıza bağlı olacağız, bizi ileriye taşıyacak ve hedefimize bir adım daha yaklaştıracak büyük ve cesur hamleler yapmaya çalışacağız.
Herkes kendini çok rekabetçi hissedecek ve etrafındakileri aşmaya çalışacak, bu yüzden çok fazla rekabet etmeniz gereken bir zamana hazırlanın. Kazanmaya ve parlamaya kararlı olacaksınız ve yenilgiyi asla hafife almayacaksınız.
Bu duygular 24 ve 30 Haziran arası yükselecek! 1 Temmuz tarihinde Mars-Satürn karşıtlık yapacak. Bu tarihi yazın. Satürn'ün Mars karşıtlığı gerçekleştiğinde, işleri hafife aldığınızdan emin olun çünkü aşırı tepki vermek yalnızca stresi artırabilir.
Haftaya arkamızda güneş tutulmasını bırakarak başlıyoruz. İnsanların, buna bizde dahil tüm yüzlerinin açığa çıktığı bir dönem. Ne kadar tahammüllüyüz ya da değiliz her şey tüm gerçekliği ile ortada olacak. Kendimizi hiç olmadığı kadar sabırsız ve isyankar duygular içinde hissediyoruz. Belki şu an bulunduğunuz olayların tüm genel gelişimi önce şubat ve mart zamanlarında da olmuştu. Şimdi o dönemde hissettiğiniz ve çözüm bulamadığınız şeyler yine sizden çözüm bekler gibi…
Şimdide pek çözülemeyecek gibi görülüyor ama biraz zamana ihtiyaç var. 28 Temmuz sonra gerileyen Jüpiter tekrar kova burcuna geçecek. İşte o zaman yarım kalan şeyler artık konuşulup yoluna girme noktasına gidecektir.
Uranüs, bireysellik gezegenidir. Uranüs bize kendi yolumuzu gösterir.
Uranüs, ebeveynlerimizin, kültürümüzün veya dinimizin bize istemeyi veya düşünmeyi öğrettiklerini değil, ne istediğimizi bilmemizi ister. Öğrenilmiş çaresizlikten çık der. Uranüs, her zaman inançlarınızı savunmanız veya çoğu insandan farklı hissetmeniz gerekebileceğini gösterebilir. Bunun Satürn ile kare yapması ise hissettiklerinizi değiştirememe ve engeller ile karşılaşma durumunu getirir.
Doğum haritanızdaki Uranüs neye isyan etmeye istekli olduğumuzu ortaya koyuyor.
Uranüs ani bir gezegendir. Parlaklık kıvılcımlarının yeni bir şey tasarlamasından sorumludur.
Uranüs bir jenerasyon gezegenidir. Bu nedenle bir burçta daha uzun süre kalır ve bütünü etkiler. Uranüs'ün kuşak etkisine bir örnek, 1996 ve 2003 geçişleri sırasında; Uranüs Kova burcundaydı. Teknolojide büyük ilerleme gördük. Bilgisayarların, cep telefonlarının ve internetin kullanımı, iletişim ve ticaret şeklimizi değiştirdi. Uranüs tamamen bilgi alışverişi ve paylaşımla ilgilidir; teknoloji buna izin veriyor. Şimdi Satürn kova da olmasıyla bu teknolojiye bir şekil veriyor.
Şu an gökyüzünde kova enerjisi bizi benzersiz konseptlere, bağımsızlığa ve özgün olmanın çekiciliğine sürüklüyor.
Bu büyük an içerisine giriş yapıyoruz. Kendinizi oldukça halsiz, umutsuz ve yorgun hissedebilirsiniz. Enerjinizi tüketecek davranışlarda bugün bulunmayın. Kaygı ve korkudan uzak durun. Baş ağrısı ya da çeşitli dalgınlıklardan ötürü ufak tefek kazalar olabilir. Sakin kalmayı seçin. Bazı kesiminiz aşırı enerjik ve mutlu hissedecektir. Bunun sebebi doğum haritalarınıza göre aldığınız etkiler olacaktır.
Halkalı Güneş Tutulmasının Türkiye saatiyle başlangıcı (parçalı) saat 11:12 olacak. Halkalı Tutulma; Kanada’nın kuzeyi, Grönland, Rusya’nın kuzey doğusu Parçalı Tutulma: Kuzey Amerika’nın kuzeyi, Atlas Okyanusu’nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya'da görülecek. Ülkemizden ise izlenemeyecektir. Ay'ın Güneş'i tam olarak kapatmadığı ve Güneş'in Ay etrafında bir halka gibi gözüktüğü tutulma türüne, halkalı Güneş tutulması adı veriliyor.
10 Haziran 2021'de gerçekleşecek 19 derece İkizler Güneş tutulmasının etkileri başlıyor!
Güneş Tutulmaları, ay düğümlerini harekete geçiren dinamik kozmik olaylardır. Basitçe söylemek gerekirse, ay, zodyak çevresinde sürekli dönen bir eliptik üzerinde kayar. Bu yörüngenin en yüksek ve en alçak noktaları, doğum haritalarımızda güney ve kuzey düğümleri olarak görünen ay düğümlerine karşılık gelir. Genellikle Kader Düğümleri olarak adlandırılan güney ve kuzey düğümleri, geçmişimizi ve geleceğimizi, yani karmik yolumuzu sembolize eder. Buna göre tutulmalar, doğum haritalarımızdaki bu düğümleri harekete geçirerek kaderimizi aydınlatır. Bu güneş tutulmaları kaderimizi aydınlatacak olayları bizlere işaret edecek.
Bugünden sonra hiçbir şey gizli kalmayacak!
Bu tutulmaya Merkür gezegenin geri hareketiyle kavuşarak olması ve Neptün ise sert açısıyla karşılık vermesi bazı hayal kırıklıklarımızı ortaya çıkartacak. Hiç olmadığı kadar kendinizi köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Üzerinizde bir tembellik, ağlama hissi ve hiçbir şeyin değişmeyeceği düşüncesi yer almış olabilir. Bu durumlar sadece birer illüzyon. Ay, duygularımızı anlatı ve güneş irademizi tanımlar. Şimdi saklanan duyguların irademizin önüne geçip dışarı taştığı zamana ilerliyoruz.
2015-2017 yıllarından yaşadıklarınızın rövanşını alacaksınız.
Tüm hızımızla güçlü bir şekilde yılın ilk güneş tutulmasına doğru ilerliyoruz. Tutulmalar, ay düğümlerini harekete geçiren dinamik kozmik olaylardır. Ay, Zodyak çevresinde sürekli dönen bir eliptik üzerinde kayar. Bu yörüngenin en yüksek ve en alçak noktaları, doğum haritalarımızda güney ve kuzey düğümleri olarak görünen ay düğümlerine karşılık gelir. Genellikle Kader Düğümleri olarak adlandırılan güney ve kuzey düğümleri, geçmişimizi ve geleceğimizi, yani karmik yolumuzu sembolize eder. Buna göre tutulmalar, doğum haritalarımızdaki bu düğümleri harekete geçirerek kaderimizi aydınlatır. Karmik veya kaderimizin aydınlanması gibi ifadeler sizleri ürkütüyor olabilir. Ama yüzyıllarca yapılan araştırmalar sonucunda bir insanın hayatında en büyük değişimlerin güneş tutulmaları sonrası gerçekleştiğine varılmış.20 yıldır bu işin içinde olan biri olarak söyleyebilirim ki aynen bu fikirdeyim. Aslında karmik dediğimiz şeyler bizlerin geçmişte yaptığı iyi ya da kötü deneyimlerin sonucu olarak düşünülebilir. Hani soruyoruz ya “iyi mi kötü mü” olacak. İşte sisteme size soruyor?
Ne kadar iyiydin ne kadar kötüydün?
Dünyaya karşı sadece kendiniz olabildiğiniz bir yola giriyorsunuz. Her şeyi o kadar yoğun hissettiğiniz ve patlamaya eğilimli olduğunuz bunca zamandan sonra nihayet anlaşıldığınızı hissettiğiniz bir süreci başlatıyorsunuz. Özellikle kariyerinizde 2018 yılından bu yana oldukça yıprandınız.
Sevildiğinizi hissettiğiniz, ne olacağı konusunda endişelenmeden tekrar bir çocuk gibi hissedeceksiniz.
Önümüzdeki güneş Koçlar için içlerindeki masumiyet ve çocuksu tavrı kaybetmemek önemlidir. Son dönemde maalesef bir çocuk göremeyeceği kadar ağır adaletsizliklerle savaştılar. Artık güvenli bir alana geçip özgürleşmeyi seçiyorlar. Korkularından uzaklaşmak için ve kendilerini daha özgür hissetmek için bir hareket ediyorlar. Asla korkmamaları gerekiyor ve kendi hayallerini yeniden inşa ediyorlar.
Toksik pozitiflik, pozitifliğin zorla ve samimiyetsiz olduğu zamandır. İçimizde pozitiflik hissetmeyip de başkalarına parlak bir şekilde gülümsediğimizde, insanlar samimiyetsiz olduğumuzu hissedebilirler.
Kimi aldatmaya çalışıyoruz?
Kendimiz belki...
Mars-Plüton karşıtlığı etkileri içerisine giriş yaptık. Bu açıyı önemsiyorum. Çünkü Mars Yengeç burcunda savaşmayı bilmiyor ama Plüton çok güçlü bir konumda…Çevrenizdeki insanların tatlılıktan ve güzellikten anlamadığı bir dönem olarak tanımlayabiliriz. Güçlerini dener ve bunu kullanırlar. Bu açıyı neye benzetebiliriz biliyor musunuz?
Mesela sokağa çıkma yasağı vardır ve her yer kapalıdır ama babanız sizi ekmek almaya gönderiyor gibi bir duygudur. Anlatamazsınız. Anlamasını beklersiniz. Sizden güçlü pozisyondaki insanların halden anlamasını beklersiniz. Maalesef bu mümkün değildir. Siz de kendi kendinize hasta olur ve dolaylı yoldan çözümler bulmaya çalışırsınız. Sizi anlayan birileri yoktur. Narsist insanların duygularının tetiklendiği zamanlardır.
Bir nokta vardır ya, işte o noktaya gelmemek için çok savaşırsınız ama maalesef o noktaya gelinir. Savaştığınızla kalırsınız. O savaşma sizi siz yapan tasarımdır. O süreçten sonra kendinizi hiçbir yere ait hissetmezsiniz. Bu durum bir müddet sonra sizin kendinizi bir şeyin parçası olarak hissetmemenize neden olur. Kendimizle ilgilenmeyi, kendimize öncelik vermeyi, ne istediğimizi ve nerede olduğumuzu keşfetmeyi reddederek kendimizi açıkça “tablonun dışına” yerleştiririz. Burada veya hiçbir yerde olmama duygumuz yüzünden insanların çektirdikleri acılar bizim aslında kendimize yaptıklarımızın tam yansımasıdır. Bu dünyada özümüze odaklanmazsak kendimizi görmezden gelmeye başlarız. Kendi merkezimizi ve dünya ile ilgili farkındalıklarımızı kolayca yitirebiliriz. Acı çekmek bu yüzden var. Bu yüzden bu tüm kayboluşlar…
Bir sürü mücadele verip, kendini yaptıklarının bir parçası olarak hissedememek korkunç bir duygudur.
Bu sanki psikolojik bir yok oluş ya da bir kayboluş gibidir. Çözümü nedir tabi onu da aramak lazım. Ben bunu fiziksel kaybolsam ne yapardım olarak kendimde tanımlamaya çalışıyorum.
Yardım isterdim, arabanın hızını keser bir yere soru sorardım. Birinden beni aşina olduğum bir noktaya götürmesini isterdim ya da bana yolu tarif etmesini isterdim. Belki de onu yanıma davet ederdim beni gitmem gereken yere götürebilir mi diye sorardım.
İnsan kaybolduğunda bildiği yere gitmek istiyor. Kaybolduğunuz yeri bırakıyor ve aşina olduğunuz yere geçmek istiyorsunuz. Çünkü kaybolma duygusu korkunç geliyor. Aslında burada kaybolmanın sebebi kendi merkezinize dönüp öz saygınızı toparlamak oluyor. İnsan kendini bulmak için tanıdık bir yer arayarak bunu yapamaz.
Yani bu tanıdık yerler sizin genelde mutsuz olduğunuz ama tanıdığınız yerler olarak düşünülebilir.
Öyle ya da böyle bir şekilde kendimizi haziran ayına atmış bulunuyoruz. Haziran ayı da hiç Haziran gibi değil. Soğuk ve serin sanki…
Mevsimlerin bile tadı yok son dönemde…
Yılların dört mevsimi bile olmuş on dört…
Hayat bir şekilde tüm şekilciliği ile devam ediyor.
Haziran ayı yılın en önemli güneş tutulmasını barındırıyor. 10 Haziran tarihinde yaşayacağım halkalı güneş tutulması artık birçok eksikliği tamamlayacak noktada olacak. İşin içinde Merkür fazlasıyla güçlü olduğu için mevsim koşullarını oldukça değiştirici bir şekilde etkiliyor. Merkür’ün hem geriliyor olması hem de yöneticisinde olması Merkür detaylı durumların manyetik yansımasını dünyamıza daha güçlü yansıtıyor demektir.
01-07 Haziran arası Mars-Plüton karşıtlığına dikkat çekmek istiyorum.
Bu dönem birtakım konularda egosal durumlarla karşılaşacaksınız. İnsanlar sizi test edecek. Özellikle restleşmeniz gereken konular daha gündeminiz olabilir. Bazı haksızlıklar ya da adaletsizlikler içerisinde kalabilirsiniz. Bu durumda stres yaratmayın kendinize…
Bazen gitmek gerekir bazen her şeye rağmen dayanmak. Sanki bunun ikisinin arasında hangisini yapmasını gerektiğinizi birinin söylemesi lazım.
Bugün gökyüzünde dikkatimi çeken özel bir durumu sizlerle paylaşmak istedim. Günlerden 29 Mayıs 1453!
İnsan hakları tarihinin merhamet timsali Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432 yılında Edirne’de dünyaya gelmiş. Gökyüzünde Güneş Koç, yükselen Koç, Satürn Kova dizilim halinde iken var olmuş.
Tarihin kaydettiği hoşgörü lideri çok iyi bir öğrenim görmüş, din bilimlerinde, sosyal bilimlerde, diğer pozitif bilimlerde oldukça iyi bir seviyeye gelmiştir. Edebiyata, felsefeye, coğrafya, tarih ve askeri konulara büyük ilgi göstermiştir. Matematik ile çok yakından ilgilenmiştir. Edebiyat onun en sevdiği alan olarak bilinmekle birlikte “Avni” mahlası ile şiirler yazmıştır.
Fetihle müjdelenen Fatih Sultan Mehmet son derece iyi bir eğitim alarak, üstün bir mühendislik zekâya sahip, istediğini elde etmeye, başarıya ulaşmaya tutkuyla bağlı, düşüncesinden asla vazgeçmeyen, gerektiği zaman sert ve cesur kararlar alabilen, kimseden çekinmeyen, büyük hayalleri olan ve bu hayallerini gerçekleştirme hususunda her türlü zorluğa göğüs geren, hesapladığı projelerini hayata uygulama konusunda gözü kara, atılgan büyük bir devlet adamı olarak lider özelliği taşıyan bir kişiliğe sahip olduğu bilinmektedir.
Güneş Koç, yükselen Koç olarak gözünü budaktan ayırmayan, tuttuğunu koparan bir yapıya sahiptir.
“Peygamber Efendimiz HZ. MUHAMMED’İN (s.a.v.) İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır ve onu fetheden ordu ne güzel ordudur!” sözleri ile arzu dolu kuşatma 6 Nisan 1453 günü kara unsurlarının surlar önüne mevzilenmesi ile kutlu zafere doğru adım atılmıştır.
6 Nisan 1453 günü transit güneş Cihan Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han’ın ortalama kabul edilen doğum haritası verilerine göre yaklaşım olarak, devrim gezegeni Uranüs, iletişim gezegeni Merkür, savaş gezegeni Mars ile yaklaşım olarak (orb) kavuştuğunda kara ordusu mevzilere yürümüştür. Ayrıca transit ay düğümleri Yay İkizler aksında yer almaktadır. Kad – Gad geçmişten gelen bilgiler ile yeni keşiflere, mucizelere bilgi ışığında ulaşmak demektir. Mühendislik dehası Fatih Sultan Mehmet 21 – 22 Nisan günü herkesi hayran bırakan bilgi dolu zekâsıyla gemileri karadan yürütmüştür. Kuşatma devam ederken 22 Mayıs 1453 günü Yay burcunda parçalı bir ay tutulması gerçekleşmiştir. Tutulma günü ilahi iyiliğin, genişliğin, büyümenin gezegeni transit Jüpiter’in Fatih Sultan Mehmet Han’ın haritasında güneş ile kavuştuğu görülmüştür.
Fetihle müjdelenen mübarek ordu 29 Mayıs 1453 günü kutlu bir zafer eşliğinde dünyanın kaderini, çağ açıp çağ kapatarak değiştirmiştir. 29 Mayıs günü Fethin Müjdeli Komutanı Fatih Sultan Mehmet Han’ın haritasında: Transit güneş/gad kavuşumu geçmiş tutkularının sonuca vardığını düşündürtüyor bizlere, Merkür/Chiron kavuşumu zihnini yoran düşüncelerine artık şifa bulduğunu görebiliyoruz. Transit Plüton Uranüs kavuşumu bir devrin kapanıp yeni bir devrin açıldığını bizlere söylemektedir.
Son 10 gündür ay tutulmasından oldukça yazarak bahsettik. Radyo yayınında defalarca konuştum. Sosyal medyam da sürekli bu dönemin etkilerinden söz ettim. İşte artık o büyük an içine giriyoruz.
Yılın ilk ay tutulması bugün 14:14’te gerçekleşiyor.
Daha detaylı dinlemek isterseniz çok sevgili yazar dostum Fulya Soybaş Hürriyet Bizimle programında detaylı bahsettim. Linke tıklayıp izleyebilirsiniz.
AY TUTULMASI OLURKEN DİĞER ÖNEMLİ ASTROLOJİK DEĞİŞİMLER!
Astroloji değişimlerimiz arasında tek olan AY TUTULMASI değil. Satürn gerilemesinin başlaması, Merkür gerilemesinin başlaması ve bunlar olurken güneş-kuzey ay düğümü kavuşumu geleceğe dair çok önemli mesajlar veriyor
Satürn, zaman içinde hüküm süren karmik gezegen olarak biliniyor ve her yıl yaklaşık 4,5 ay boyunca geriliyor. Bu yıl 23 Mayıs'tan 10 Ekim'e kadar geriye doğru hareket edecek.
Satürn kuralları, dersleri ve disiplini temsil eder. Zorlu görev yöneticisi olarak bilinir. Satürn ile sorumluluk almalı ve sonuçları görmek için çok çalışmalıyız. Bunları yaparken kötü olan çok çalışıp sanki hiç sonuç almayacak gibi hissedersiniz. Yaptığınız hiçbir şey bir yere varmıyor gibi gelir. Ama siz her şeye rağmen yaptığınız şeye inanç gösterip ilerlerseniz çok güçlü noktaları elde edersiniz.
Günaydın yıldız savaşçıları;
Gökyüzünün oldukça yoğun olduğunu ve değişen, gerileyen gezegenlerin en hızlı hareketlerini tam tutulma zamanı yaptığını artık sizlerde çok yakından biliyorsunuz. Dün Satürn gerilemesi başladı. Bu hafta sonu Merkür gerilemesi başlıyor ve iki gün sonra ay tutulması yaşanacak. Bu denli gökyüzünün değişim içinde olduğu bir yerde yeryüzünde bir netlik beklemek pek mümkün olmaz. Bunu neden anlatıyorum?
Kendimizi kandırmayalım diye…
Şu an verilen vaatler ya da haftaya ne olacağına dair en ufak fikir türetmek mümkün değil. Gökyüzünde o kadar fazla değişken var ki hiç ateş elementi bulunmamaktadır.
Tutulma gerçekleşene kadar ateş elementi gökyüzünde olmayacak. Bu durum hava ve su elementinin yoğunluğu ile devam edecek. Yani ikisinin bir arada olması ateş ve toprağın olmaması aşırı duygusal ve yönsüz bir his verecek. Ta ki tutulma gerçekleştikten sonra hava elementi 3 puanını ateş elementine devredecek. Harekete geçme ve inisiyatif kullanma noktasında daha aktif olmalıyız. Şu an gönlümüzün dipsiz kuyusundayız ama sonu ferahlık ve aydınlık diyebiliriz.
Aslında insan bilmez…
Asıl karanlığın girdiği yollar, inandığı insanlar olduğunu sanır.
Yengeç burcunda olan yılın ilk ve tek yeniayı
Günaydın yıldız savaşçıları;
Bugün sabah saatlerinde bir yeniay gerçekleşti. Bu yeniayın etkileri duygusal olarak çok köşeye sıkıştırıcı noktada olabilir.
Aşk hayatınız veya mali durumunuz ile ilgili ciddi bazı kayıplar ya da sorunlar şu an için yaşıyor olabilirsiniz. Bu yeniayın bu kadar sizde baskı yaratıyor olması Satürn-Uranüs karesinin ve Venüs/Mars-Uranüs karesinin sert etkileri yüzündendir. Kısıtlayıcı değişiklikler veya beklenmedik kısıtlamalar içerisine girmiş olabilirsiniz. İstemediğiniz değişiklikleri getirebilir. Ayrıca, istediğiniz türde değişiklikleri yapmayı da zorlaştırır. Bu çok sinir bozucu ve gergin bir zaman içinde kendinizi hissedebilirsiniz. Ancak açık fikirli, sabırlı ve esnek kalırsanız, ilk bakışta zorluklar gibi görünen şeyler, hayatınızdaki olumsuz, kısıtlayıcı ve sınırlayıcı şeylerden kurtulmak için fırsatlara dönüştürülebilir.
Yengeç yeri geldiğinde cesur, inatçı ve esnektir
Yengeçlerin sert bir kabuğu ve yumuşak bir iç yapısı vardır; bu, savunmasızlığın onurlandırılması, korunması ve saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğini hatırlatır. Yengeçler bize her şeye ve herkese açık olamayacağımızı, duyarlılığımıza ve yumuşaklığımıza dikkat etmemiz gerektiğini, sınırlarımız olması gerektiğini, ayırt edici olmamız gerektiğini öğretir. Bir Kardinal Su burcu olarak Yengeç, değişiklikleri uygulamak, harekete geçmek, kendimizi ve başkalarını savunmak ve korumak, yaşam yaratmak ve beslemek için duygusal enerjiyi kullanmakla ilgilidir.
Bu yeniaydan en çok Yengeçler ve yükselen yengeçler etkilenecek! Bu yüzden lütfen sakin kalsınlar ve olayları doğru yönetsinler.
Plüton karşısında Yengeç burcunda Yeni Ay: Konforumuza Yönelik Tehditler
Yengeç burcundaki Güneş ve Ay, 25 derece Oğlak burcunda Plüton'a karşı konumlanıyor ve bir kez daha tüm ekseni harekete geçiriyor. Zıtlıklar, kutuplaşma ve aşırı uçlar arasında devam eden bir ileri geri hareketle ilişkili 180° açılardır. Bunları genellikle başka insanlar veya dış olaylar aracılığıyla yaşarız. Bu açılarda genelde olaylar dışarıdan bir sebepten ötürü gelişir.
Hem Güneş hem de Ay Yengeç'teyken, bize rahatlık ve güvenlik sağlayan şeylere tutunma eğilimindeyiz:
Bilinen ve tanıdık olanla özdeşleşiriz. Normalden daha temkinli olma eğilimindeyiz ve kendimizi incinmenin tehlikelerine maruz bırakmamayı tercih ediyoruz.Bu yüzden geçmişe duyduğumuz özlem ve eskiden kopama duygusu tetiklenip ağır bir bedensel yorgunluk getiriyor.
Olumlu olarak, Güneş, Ay ve Plüton arasındaki açılar kendi kendini analiz etme ve kendini anlama kapasitemizi destekler. Psikolojimizi anlamamız için bize önemli anahtarlar sunma, duygusal sorunlarımıza ve kişiliğimizin reddettiğimiz, bütünleştirmemiz, kabul etmemiz ve sevmemiz gereken kısımlara ışık tutma potansiyeline sahiptir. Yaklaşan ay döngüsü boyunca, başkalarıyla olan ilişkilerimizin bu temalar hakkında fikir vermesi muhtemeldir ve bize farkında olmamız gereken bir şey gösterebilirler.
Merkür kare Neptün, gerçekliğin nesnel bir anlayışıyla bazı zorlukları ve günlük yükümlülüklerin ve görevlerin hızına ayak uydurmanın zorluklarını yansıtıyor. Birçoğumuz bir beyin sisi hissediyoruz, zihnimiz normalden daha yavaş olabilir, belki de verileri ve ayrıntıları işlemeye ve düzenlemeye daha az hevesli olabilir.
Merkür şimdi Neptün'den ayrılıyor, şimdi geri harekette ve daha net bir gerçeklik perspektifine doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki haftalarda, Merkür-Jüpiter üçgeni, uğraştığımız bu yanlış anlamaların açıklığa kavuşturulmasını ve çözülmesini kolaylaştıracak. İlk olarak mayıs ayı sonlarında ortaya çıkan sorunlar ve temalar tekrar gündeme gelebilir ve tam olarak anlaşılıp çözülebilirken, yalanlar ve yanılsamalar ortaya çıkarılıp ortaya çıkarılabilir.
13 Temmuz'da gerçekleşen Venüs-Mars tam hizalanması da yeni bir başlangıcı simgeliyor. Bu yön, ilişki deneyimlerimiz, arzularımız, cinselliğimiz, kendini ifade etme tarzımız ve finansla başa çıkma şeklimize göre hayatımızın yeni bir bölümünü başlatacak.
Tam birleşmeden önceki günler, aşk, bolluk, yaratıcılık ve arzu etrafındaki eski değerleri ve sınırlayıcı inançları serbest bırakma zamanını temsil eder. Venüs-Mars kavuşumu, bize mevcut ilişkimizde yepyeni bir sayfa açma veya farklı temellere dayanan yeni bölümlere başlama şansı verir.
Şu anda, bazılarımız canlılık ve motivasyon eksikliğini fark edebilir ve öz değerimiz ve özsaygımızla ilgili bir mücadele yaşayabiliriz: Venüs ve Mars hem Satürn'e hem de Uranüs'e kare karşıttır. Bu yönler, hüsran ve daralma duygularını vurgularken, özgürlük ve yeni deneyimlere olan ihtiyacımızı artırıyor. Yaşadığımız gerilim, sınırlayıcı ve baskıcı olarak algılanan durumlarda özgürlüğü bulmanın yaratıcı ve yenilikçi yollarını keşfetmemiz için bize ilham verebilir.
Öz yeterliliğinizi asla kaybetmeyin!
Öz yeterlilik, bireyin çevresinde olup bitenlere karşı etkili olabilecek bir davranış başlatarak herhangi bir sonuç alıncaya kadar davranışı devam ettirebileceğine olan inancıdır Öz yeterlilik kişinin kabiliyetli olmasıyla birlikte kendine ve kendi kaynaklarına güvenmesi olarak anlaşılır. Başka bir deyişle, bireyin bir işin üstesinden gelmek için yeterli beceriye sahip olsa da kendine inancı düşükse bu becerilerini harekete geçirmeyebilir.
Hayatınız içinde bulunacağınız eylemleri iyice düşünün bunları tasarlayın ve bir eylemin nasıl sizi ileriye taşıyacağını unutmayın. Gerekli yeteneklerinizin farkında olun. Yengeç burcunda gerçekleşen gökyüzü olayları çok kolay değildir. Çünkü duygular savunmasızca yüzeye vurur. Bunu kontrol etmeyi öğrenmiş olanlar kendilerini iyi hisseder. Öğrenmemiş olanlar yere serilmiş gibi hisseder. Kendinizi umutsuz bir hayatın parçası haline getirmekten vazgeçin.
Mutlu yeniaylar dilerim….