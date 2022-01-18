Yargılamaktan vazgeç ve kendin ol!

Huzursuz ve anlam veremediğiniz bir akıl hali içinde olabilirsiniz. Sanki duygularınızı haberdar etmek istiyorsunuz ama bu duygular çok gergin çalışıyorlar ve bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Belki bu hırçınlık birini özlediğiniz için içinizde büyüyor olabilir. Anlamasını bekliyorsunuz ya da anlaşılmak istiyorsunuz.

Düşünüyorsunuz belki de yaptığım hikâye bu mu?

Ya da onların bana inşa ettiği hikâye bu mu?

18 Ocak Yengeç dolunayı öncesi ay duygularınızı iyice köşeye sıkıştırmış durumda görünüyor. Hisleriniz belki de öyle hissizleşmeğe gidiyor ki…

Çok acı çekiyorsunuz. 15 Yıllık dostluk geride kaldı. Bazı gerçekleri öğrendiniz. Ya yıllar süren bir evlilik belki de ortaklık artık bunun size tezahür eden yönü neyse…

Bu etkilerinizi gidermek için yeni projeler yeni fırsatlar ve mevcut olan ivmenizden daha üst bir noktaya ilerlemek için değerlendirmelisiniz.

Bunu unutmayın, enerji değişebilir.

Bu önümüzdeki iki haftalık süreçte kendinizi sürekli şunları söylemelisiniz. Ben çevremi dinlemeliyim ve gözlemlemeliyim. Doğaya gitmek veya bu zihinsel ağırlığın sizden akmasına izin vermek için temiz hava soluyabileceğiniz bir yere gitmek bile enerjinizi değiştirebilir. Bol yürüyüşler sizi oldukça dengeleyebilir.

Eğer bunalmış hissediyorsanız, oturun, düşüncelerinizi gözlemleyin.