Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Aygül Aydın>Yaratıcı bir dönemdesiniz
"Aygül Aydın" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Aygül Aydın" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Yaratıcı bir dönemdesiniz

15 Mayıs 2020

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor ve Mars gezegeni ile kavuşuyor. Hiç beklemediğiniz bir konuda hayatınızda sürprizli bir değişim söz konusu olabilir. Yaratıcı ve manevi bir araştırma size çok iyi gelecektir. Alınganlık yapmayın. Bazı konuları şu an için doğru anlayabilirsiniz. Biraz zaman vermeyi deneyin.

KOÇ
Yaratıcı bir dönemdesiniz
Aşk hayatınıza dair yeni bir romantik gelişmeler söz konusu olabilir. İlişkisi devam edenler güzel bir karar alabilecekler. Yalnız olanlar ise yeni bir aşka ve tutkuya yelken açabilirler.

BOĞA
Yaratıcı bir dönemdesiniz
Çalışma ve sosyal haklarınızla ilgili konular ön planda olabilir. Kendinize yeni gündelik bazı sorumluluklar oluşturabilirsiniz. Yeni bir beslenme, sağlık ve diyet programına başlayabilirsiniz.

İKİZLER
Yaratıcı bir dönemdesiniz
Profesyonel kimliğinizi yeniden oluşturmak ve kendinizi ön plana çıkartmak adına yeni bir başlangıç söz konusu olabilir. Hayat akışınızda kararlarınızı etkileyecek yeni bir yola adım atabilirsiniz.

YENGEÇ
Yaratıcı bir dönemdesiniz
Maddi gelirlerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Güvenmediğiniz bir işe ve yatırıma başlamayın. Hayallerini oluşturduğunuz konulara yaklaşmanız için biraz daha sabırlı olmalısınız.

ASLAN
Yaratıcı bir dönemdesiniz
Yakın çevre bağlantılarınız güçlenebilir ve sevdiğiniz insanlarla aranızda yardımlaşma duygusu ön plana çıkabilir. Sosyal medya, ticaret ve seyahat alanlarında güçlü bir kariyer yeniliği söz konusu olabilir.

BAŞAK
Yaratıcı bir dönemdesiniz
Kendinizi güçlü ve pozitif hissedeceğiniz bir gün. Hareketli ve coşkulu ruh haliniz sizleri yeni kararlar almaya itebilir. Hayal gücünüz ve yaratıcılığınız sizleri olumlu etkiliyor olacaktır.

TERAZİ
Yaratıcı bir dönemdesiniz
Ailenizle ilgili konulara odaklanmanızı sağlayacak bir zaman dilimi içindesiniz. Sizden beklenilen fedakarlıklara belki de cevap vermeniz sizi bir adım öne geçirebilir.

AKREP
Yaratıcı bir dönemdesiniz
Hayal gücünüzün ve yaratıcılığınızın oldukça yüksek olacağınız bir gün genelindesiniz. Bunun yanında önemli bir karar vermeniz gerekebilir. Ne istediğinizden emin olun.

YAY
Yaratıcı bir dönemdesiniz
Kendinizi diğer günlerden daha farklı ve özgür hissediyor olabilirsiniz. Kendi içsel gücünüzün farkına varın. Vicdanınızın sesini dinlemelisiniz. Bazı insanları suçlamadan önce empati yapmalısınız.

OĞLAK
Yaratıcı bir dönemdesiniz
Hayatınızı yeniden şekillendirmeniz adına geçmiş ve gelecek arasındaki farkları gözlemleyebilirsiniz. Gerçekçi girişimler içinde olmalısınız. Bağlılıklarınız sizi aşağıya çekebilir.

KOVA
Yaratıcı bir dönemdesiniz
İkili ilişkilerde fedakârlık temalarının ön plana çıkacağı özel bir gün. Hayatınıza dair yeni kararlar alabilirsiniz. Disiplinli olmalı ve yaptığınız işte tek bir alana yönlendirmeniz gerekebilir.

BALIK
Yaratıcı bir dönemdesiniz
Rahat bir nefes almaya başlayacağınız bir gündesiniz. Gereksiz yere meydan okumak ya da anlamsız rekabetler içinde olmak doğru olmayacaktır. Daha sağduyulu olun. Uzlaşmacı yönünüz her zaman kazanır.

X
Aygül Aydın Aygül AydınTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Hem Yeni Hem Normal OlsunŞahap Bayram TOKGÖZ Hem Yeni Hem Normal Olsun  15.05.2020
FETÖ tasfiye mi ediliyor, tasfiye mi ediyorNedim ŞENERFETÖ tasfiye mi ediliyor, tasfiye mi ediyor?15.05.2020
Öyle anlar gelir ki bazı yolların dönüşü yoktur…Aygül AydınÖyle anlar gelir ki bazı yolların dönüşü yoktur…15.05.2020
Medcezirde bugün...Savaş ÖZBEYMedcezirde bugün...15.05.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.