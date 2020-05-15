Yaratıcı bir dönemdesiniz

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor ve Mars gezegeni ile kavuşuyor. Hiç beklemediğiniz bir konuda hayatınızda sürprizli bir değişim söz konusu olabilir. Yaratıcı ve manevi bir araştırma size çok iyi gelecektir. Alınganlık yapmayın. Bazı konuları şu an için doğru anlayabilirsiniz. Biraz zaman vermeyi deneyin.
KOÇ
Aşk hayatınıza dair yeni bir romantik gelişmeler söz konusu olabilir. İlişkisi devam edenler güzel bir karar alabilecekler. Yalnız olanlar ise yeni bir aşka ve tutkuya yelken açabilirler.
BOĞA
Çalışma ve sosyal haklarınızla ilgili konular ön planda olabilir. Kendinize yeni gündelik bazı sorumluluklar oluşturabilirsiniz. Yeni bir beslenme, sağlık ve diyet programına başlayabilirsiniz.
İKİZLER
Profesyonel kimliğinizi yeniden oluşturmak ve kendinizi ön plana çıkartmak adına yeni bir başlangıç söz konusu olabilir. Hayat akışınızda kararlarınızı etkileyecek yeni bir yola adım atabilirsiniz.
YENGEÇ
Maddi gelirlerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Güvenmediğiniz bir işe ve yatırıma başlamayın. Hayallerini oluşturduğunuz konulara yaklaşmanız için biraz daha sabırlı olmalısınız.
ASLAN
Yakın çevre bağlantılarınız güçlenebilir ve sevdiğiniz insanlarla aranızda yardımlaşma duygusu ön plana çıkabilir. Sosyal medya, ticaret ve seyahat alanlarında güçlü bir kariyer yeniliği söz konusu olabilir.
BAŞAK
Kendinizi güçlü ve pozitif hissedeceğiniz bir gün. Hareketli ve coşkulu ruh haliniz sizleri yeni kararlar almaya itebilir. Hayal gücünüz ve yaratıcılığınız sizleri olumlu etkiliyor olacaktır.
TERAZİ
Ailenizle ilgili konulara odaklanmanızı sağlayacak bir zaman dilimi içindesiniz. Sizden beklenilen fedakarlıklara belki de cevap vermeniz sizi bir adım öne geçirebilir.
AKREP
Hayal gücünüzün ve yaratıcılığınızın oldukça yüksek olacağınız bir gün genelindesiniz. Bunun yanında önemli bir karar vermeniz gerekebilir. Ne istediğinizden emin olun.
YAY
Kendinizi diğer günlerden daha farklı ve özgür hissediyor olabilirsiniz. Kendi içsel gücünüzün farkına varın. Vicdanınızın sesini dinlemelisiniz. Bazı insanları suçlamadan önce empati yapmalısınız.
OĞLAK
Hayatınızı yeniden şekillendirmeniz adına geçmiş ve gelecek arasındaki farkları gözlemleyebilirsiniz. Gerçekçi girişimler içinde olmalısınız. Bağlılıklarınız sizi aşağıya çekebilir.
KOVA
İkili ilişkilerde fedakârlık temalarının ön plana çıkacağı özel bir gün. Hayatınıza dair yeni kararlar alabilirsiniz. Disiplinli olmalı ve yaptığınız işte tek bir alana yönlendirmeniz gerekebilir.
BALIK
Rahat bir nefes almaya başlayacağınız bir gündesiniz. Gereksiz yere meydan okumak ya da anlamsız rekabetler içinde olmak doğru olmayacaktır. Daha sağduyulu olun. Uzlaşmacı yönünüz her zaman kazanır.
Yaratıcı bir dönemdesiniz
Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor ve Mars gezegeni ile kavuşuyor. Hiç beklemediğiniz bir konuda hayatınızda sürprizli bir değişim söz konusu olabilir. Yaratıcı ve manevi bir araştırma size çok iyi gelecektir. Alınganlık yapmayın. Bazı konuları şu an için doğru anlayabilirsiniz. Biraz zaman vermeyi deneyin.
KOÇ
Aşk hayatınıza dair yeni bir romantik gelişmeler söz konusu olabilir. İlişkisi devam edenler güzel bir karar alabilecekler. Yalnız olanlar ise yeni bir aşka ve tutkuya yelken açabilirler.
BOĞA
Çalışma ve sosyal haklarınızla ilgili konular ön planda olabilir. Kendinize yeni gündelik bazı sorumluluklar oluşturabilirsiniz. Yeni bir beslenme, sağlık ve diyet programına başlayabilirsiniz.
İKİZLER
Profesyonel kimliğinizi yeniden oluşturmak ve kendinizi ön plana çıkartmak adına yeni bir başlangıç söz konusu olabilir. Hayat akışınızda kararlarınızı etkileyecek yeni bir yola adım atabilirsiniz.
YENGEÇ
Maddi gelirlerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Güvenmediğiniz bir işe ve yatırıma başlamayın. Hayallerini oluşturduğunuz konulara yaklaşmanız için biraz daha sabırlı olmalısınız.
ASLAN
Yakın çevre bağlantılarınız güçlenebilir ve sevdiğiniz insanlarla aranızda yardımlaşma duygusu ön plana çıkabilir. Sosyal medya, ticaret ve seyahat alanlarında güçlü bir kariyer yeniliği söz konusu olabilir.
BAŞAK
Kendinizi güçlü ve pozitif hissedeceğiniz bir gün. Hareketli ve coşkulu ruh haliniz sizleri yeni kararlar almaya itebilir. Hayal gücünüz ve yaratıcılığınız sizleri olumlu etkiliyor olacaktır.
TERAZİ
Ailenizle ilgili konulara odaklanmanızı sağlayacak bir zaman dilimi içindesiniz. Sizden beklenilen fedakarlıklara belki de cevap vermeniz sizi bir adım öne geçirebilir.
AKREP
Hayal gücünüzün ve yaratıcılığınızın oldukça yüksek olacağınız bir gün genelindesiniz. Bunun yanında önemli bir karar vermeniz gerekebilir. Ne istediğinizden emin olun.
YAY
Kendinizi diğer günlerden daha farklı ve özgür hissediyor olabilirsiniz. Kendi içsel gücünüzün farkına varın. Vicdanınızın sesini dinlemelisiniz. Bazı insanları suçlamadan önce empati yapmalısınız.
OĞLAK
Hayatınızı yeniden şekillendirmeniz adına geçmiş ve gelecek arasındaki farkları gözlemleyebilirsiniz. Gerçekçi girişimler içinde olmalısınız. Bağlılıklarınız sizi aşağıya çekebilir.
KOVA
İkili ilişkilerde fedakârlık temalarının ön plana çıkacağı özel bir gün. Hayatınıza dair yeni kararlar alabilirsiniz. Disiplinli olmalı ve yaptığınız işte tek bir alana yönlendirmeniz gerekebilir.
BALIK
Rahat bir nefes almaya başlayacağınız bir gündesiniz. Gereksiz yere meydan okumak ya da anlamsız rekabetler içinde olmak doğru olmayacaktır. Daha sağduyulu olun. Uzlaşmacı yönünüz her zaman kazanır.