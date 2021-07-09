Venüs ve Mars Aslan burcunda kavuşuyor. Ruh eşini harekete geçirecek!

Günaydın yıldız savaşçıları;

Biliyorsunuz ki bu konudan çok bahsetmedim. Çünkü beni ruhsal anlamda oyalayacak şeylere karşı bir çizgim var. Bazen düşünüyorum verdiğim bilgi kullanılmayacak bir bilgiyse ya da işe yaramıyorsa neden vereyim. Astrolojik olarak sırf bana popülarite sağlayacak diye sizlere astrolojiyi karışık bulmanıza neden olacak şeylere karşı daha özenli ilerlemeyi seçiyorum. Bir sürü soru gelmesi hususunda benden de duymanız gerekenlerden kısaca bahsedeyim.

SİRİUS: En parlak yıldız. Muazzam güce sahip ruhsal yıldızlardan biri. Geleneksel olarak ün ve başarı sunar. Çalkantılı ve tehlikeli olabilir. Büyünün yıldızı! Yoğun yaratıcılık. Büyük riskler ve büyük ödüller. Evren hakkında derin ve zor kazanılmış bir anlayış ve teklifler sunar.

Bu yıldız her yıl bu zamanda güneş ile kavuşuyor.

Dünya'dan sadece 8,7 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius, bize en yakın beşinci yıldızdır. Alpha Centauri hariç, çıplak gözle görebildiğimiz tüm yıldızların en yakınıdır. Bu kadar yakındaki bir yıldızın bile güneşimizden 550.000 kat daha uzak olması, uzayın enginliğini çarpıcı bir şekilde göstermektedir.

Eski Mısırlılar tarafından gökyüzündeki en önemli yıldız olarak kabul edilen Sirius, astronomik olarak tüm dini sistemlerinin temeliydi. Göksel hareketleri Mısır takvimini belirledi... Sirius'un sarmal yükselişi (Sirius 70 gün boyunca güneş ışığı tarafından gizlendikten sonra tekrar görünür hale geldiğinde) Mısır yılının başlangıcını işaret etti ve kabaca Nil'in taşması ile aynı zamanda oldu ve büyük olaylar şölen ve kutlama ile işaretlendi.

Mısırlılardan önce gelen Sümer uygarlığında, epik şiirleri Gılgamış Destanı, kahramanın büyük çabalara rağmen kaldırılamayan "ağır bir yıldıza" karşı konulmaz bir şekilde çekildiği bir Gılgamış rüyasını anlatır. Bu yıldız ona gökten iner ve çok "güçlü bir öz"e sahip ve "Cennetin Tanrısı" olarak tanımlanır. Gılgamış, yoldaşları için büyük gemi 50 kürekçiye sahipti (bu takımyıldız, Sirius'un bulunduğu Canis Major ile sınır komşusudur). Bu öğeler, Sirius B'nin neredeyse tam bir tanımını içerir.

Sirius bir kurtuluşu simgeler!

Kadim öğretilere göre, bu yıldız sisteminin etkisinden dolayı özgürlük kavramının kendisi insan bilincinde bulunur.