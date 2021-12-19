Venüs Retro’su Oğlak burcunda başladı!

Bu hafta en yoğun ve hareketli haftalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın gökyüzü gündemi yoğun. Özellikle bu hafta 13 Aralık’ta hem Mars’ın hem Merkür’ün burç değiştirmesi bizleri yeni bazı yönlere sevk edecek. İş hayatımızda önemli adımlar içine girdiğimiz aynı zamanda özel ilişkilerimizde kararlar verdiğimiz dönüştürücü bir zaman olduğunu bize anlatıyor.
Mars Yay süreci bugünden itibaren başlıyor!
Mars akrep her şeyi kalbinde büyütür. Mars yay oku doğrudan kalbe doğru çeker ama atmaz. Sana düşman olan şeyi hedef alır. Yaşadıklarınız ya da haksızlıklarınız ne ise herkes oklarını çekiyor. Zayıflıklarınızın farkındasınız. Kurtulmak isteyen kendini hazırlar. Yay Burcu, bir mücadelenin nasıl sona ereceğini önceden anlatır. Mars Akrep bitiremez, Mars Yay nasıl biteceğine karar verir. Mars Oğlak bunu bitirir. Bu sıralama ile düşünürseniz olaylarınız arasında bağlar kurabilirsiniz. Bu haftadan sonra işlerinizin hızlandığını göreceksiniz.
Bir önceki Mars yay burcu geçişi 04 Ocak 2020-16 Şubat 2020 arasında gerçekleşmiştir. Şimdiki geçiş 13 Aralık 2021 -24 Ocak 2022 arasında gerçekleşecek. Kendi hayatlarınızda bağlar kurabilmeniz için bu tarihleri veriyorum.
Bu dönem kişisel hayatlarınızdaki büyük değişimi daha fazla hissedeceksiniz. Hayat çözülmesi gereken bir sorun değildir. Deneyimlenmesi gereken bir gerçekliktir.
Bu süreç ile bir çoğunuz bugün sabah uyanıp işinden istifa etmek istiyor olabilir. Bunun için uygun bir günde değilsiniz. İlkelerinizi yeniden düşünün.
Belirsizlikte yön bulmak kolay değildir ama yıldızlar adeta bir pusula gibi bizim yönümüzü gösterebilir. Geleceğe dair aslında en müthiş heyecan onu şekillendirebilecek olmamızdan kaynaklanır.
Çok karmaşık zamanlarda yaşıyoruz. Çünkü hayatımıza biçim verecek şeylerin çoğu kayboluyor. Güvendiğimiz insanlar, güvendiğimiz para sistemi ya da güvenmek istediğimiz ekosistem yıkılıyor. Ancak gerçekte olguların ortaya çıkış şeklini düzeltebilmeniz için sebepler bulmanız gerekiyor. Bu belirsizlik ya da bu anarşi içinde belki de kendinizi keşfetmek sizlere yeni bir güç getirecektir.
Gökyüzü alıp başını bize sormadan hunharca giderken bizler yeryüzünde sağa sola savrulmamak için daha bir savaş veriyoruz. Zaman öyle ya da böyle akıp giderken bazı şeyleri fark etmenin yükü bizi daha derinden yaralıyor. Ama hayat böyle bir yer değil mi?
Bazen öyle tuhaf duygular yaşıyoruz ki anlatmaya bile mecaliniz kalmıyor…
Yazmayı o yüzden seviyorum…
Kendimi anlamak için yazıyorum…
İnsan başkasını anlamak için okuyor.
Astrolojide böyle bir yer zaten…
İnsanın bu dünya üzerinde aklını kaybetmeden kendini idare etmesi oldukça zordur. Astroloji sizin akıl halinizi korumanıza yardımcı olur. Sizi yaşanılan tüm kötülüklere ve haksızlıklara rağmen ayakta tutan en sağlam ayaktır. Şöyle düşünün; depresyondaysanız veya kıskançlık krizindeyseniz ya da başka bir deyişle yalnızlık hissediyorsanız ne olursanız olun ya da kim olursanız bu durumla bir şekilde başa çıkıyor olmalısınız. İsterseniz bilim adamı olun, isterseniz astronot olun isterseniz cumhurbaşkanı olun. Bu rahatsızlık verici durumu algılayarak değiştirmek sadece sizin elinizdedir. Ama tanımlayamadığınız bir duyguyu değiştirmek kolay mıdır? Kabul etmediğiniz bir şeyi değiştirebilir misiniz?
Astrolojide tek önemli konu, insanın kendinin farkına varması üzerinde yoğunlaşmaktır.
Bu güneş tutulması ile yepyeni bir sayfa açıyorsunuz. Şu an kendinizi gereğinden fazla köşeye sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Bugün tüm gün kendinize zaman ayırmak ya da hayatınızın diğer detaylarını düşünmek yerine kendinizin mutlu olabileceği şeyleri yapmak adına harika olduğunu söyleyebilirim. İçinizden gidip o son sözü söyleme isteğiniz o kadar fazla ki…
Ama söylemeyin.
İnsanlar seni taşa tutarlar.
Annen tutar, baban tutar, kardeşin ya da en yakın dostun dediğin insan seni taşa tutar.
Zaten en sert taş yakınından gelir. Bu taşı ona atmak ya da elinle taşla beklemek yerine hemen onla kendine bir kale inşa etmelisin. Hemen hayatın içine karışmalısın. İnsan kırgın ve üzgün olunca o hayatın içine karışamıyor aslında biliyorum ama bunu başaranlar kazanıyor.
Hayatımda bu tarz şeylerle çok karşılaştım. Sizler de çok karşılaştınız. Kimsenin yanına hiçbir şey kalmıyor. Bunu defalarca gördüm. Kendimden vazgeçip başka insanlara karşılıksız hizmet etmeye başlayınca inanılmaz bir ilahi adalet sistemi çalışmaya başladı. Bakın bu sırrımı yalnızca sizle paylaşacağım. Hayatımda insanlara yardım etme niyetimi temizlediğim günden beri inanılamaz hızlı bir ilahi adalet çarkı çalışmaya başladı. Mesela birine karşılıksız yardım etmek ve ondan bunu beklemek duygusunu yok saymakla hayatımın içinde beni üzen şeylerin 1 hafta sonra cevabını aldım. Bu inanılmaz bir hızdı. Eskiden ilahi adaleti görmem birkaç yıl hatta yıllar sürerdi. Şimdi üzenler için üzülmeye başladığım evreye geçtim. Hiç hakketmediğim şekilde gördüğüm davranışlardan en hızlı sorunsuz çözümler, sonuçlar Allah yardımıyla geliyor. Bu inanılmaz bir deneyim. Bunu yaşamak kolay değil. Çok yıprandım. Kalbinizdeki tüm kinden, nefretten kurtulmak zorundasınız. Bu da yıpratıcı ve yorgunluk verici.. Çünkü insanın doğasına çok aykırı bir durum.
Biliyorum, sistem bizi test ediyor.
Çünkü Kova burcu kolektif demektir, insan demektir.
Yaşanılan son ay tutulması ile yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayatınızda değişmesi gereken şeylerin köklü değişimlerine şahitlik ederken bir yanda da kabul etmesi çok zor oluyor.
2022 yılı, ABD için çok farklı bir yıl olacak. Akrep güney düğüm, Hades'in ağzı gibi bir Pandora kutusunu açacak ve tüm kötü suçlar gün ışığına çıkacak. En şok edici açıklamaları göreceğiz. Akrep çok karanlık bir kara delik olabilir. Kötü bir koku her yeri sarar ve sen kaçmak için çabalarsın.
Akrep Güney düğüm ekseni; 19 Kasım boğa ay tutulması ve akrep yeniayı ile 2022 senesinin fragmanı zaten göstermeye başladı. Tüm dünyada, özellikle de en savunmasız kişilerin başında dizginsiz bir güce sahip olanlarla ilgili sırlar ve karanlık meseleler gün ışığına çıkmaya başladı. Pandora belgeleri, Facebook ve diğer sosyal medya devlerinin yaşadıkları aksilikler ve arka planda yapılan haksızlıklar ortaya çıkmak için yola çıkmış durumdadır.
Facebook ve Instagram kesintisinden sonra haber akışlarında bazı ölülerin hesaplarının açıldığını fark ettik diye açıklamalar yapıldı. Daha önce engellenen veya esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan insanlar yeniden ortaya çıktı. Kendimden bir örnek vermem gerektiğinde İnstagram’da bir sabah uyandığımda takipçi sayım 945K görünüyordu. Hala ekran görüntüsü bulunmaktadır. Sonra ertesi gün tekrar eski haline geldi 745K döndü. Yurtdışında herkeste 945K görünüyordu ve 745K sadece Türkiye’de görünüyordu. Instagrama e-posta attım. Bu itibarsızlık taşıyor benim için dedim. Açıklama gelmedi ama 1-2 saat içinde hemen düzeldi.
Buralarda değişen ve şaşırtıcı olaylar yaşayacağımızın izlerini sürmeye başladım. Dünyanın sarsıcı olaylar içine çekilmesi elbet ki bizlerde nasıl bir durum yaratacaktı?
Gerçekten büyük değişimlere gidiyoruz. Bunun içinde kendine yer bulmalısın.
Genel olarak, en iyi saklanan korkularınızı ve duygusal güvensizliklerinizi ortaya çıkaran bir kriz meydana gelmeden insan kendini değiştirmiyor. Tehlike ve savunmasızlık duygusu, insanlarda daha fazla şüphe, kıskançlık veya karşılıklı bağımlı ilişkilere sahip olmanıza neden oluyor.
Korktuğunuzda veya bir tehditle karşı karşıya kaldığımızda, korunmaya, ilgilenilmeye ihtiyaç duyuyoruz ve çoğu zaman yanlış insanlara veya her derde deva bir çözüme güvenmek için değişmekten ödümüz kopuyor.
Sabah 9 civarlarında başlayan tutulma 11:57’de zirve noktasında olacak ve akşam 17:30’dan sonra bitecek.
Bugün sığınaklara falan kaçmanıza gerek yok. Olay ve durumları sakın ola abartmayın. Sadece gün içinde sizi aşacak sorumlulukları gereğinden fazla üstlenmeyin. Daha sakin ve yavaş bir gün geçirmeyi seçin. Kimsenin sizin dengenizi bozmasına izin vermeyin.
İçinizden de dışınızdan da bu nasıl tutulma böyle dediğinizi ya da diyeceğinizi duyar gibiyim.
Bu hayatınızı evirdi çevirdi, sağa büktü olmadı biraz da sola büktü. Geçmişe sıçradı sonra geçmişi aldı geleceğe kattı. Elinizdeki sebepler sizleri kör bir noktaya taşıdı. Kendi hayatınızı dışarıdan izlemek istiyorsunuz. Çünkü içinden çıkamayacağınızı düşünüyorsunuz. Bu düşünce o kadar yanlış ki…
Tüm hizmetlerinizde yaşam tarzınızda ve anlayışınızda eksik olan empati, dolunay ve tutulmalar zamanlarında krizler ya da yüzleşmeler olarak bize yansır. Lakin canınız yanıyorsa bir yerlerde az empati yapmış olabilir miyim sorusunu kendiniz için doğru soru olarak sorabilirsiniz.
Ezber, empati yoksunu insanların kullandığı bir yöntemdir. Konun içine girip gerçekten öğrenmeye niyet ederseniz bir şeyleri ezberlemek ya da akılda tutmak zorunda kalmazsınız. Ay tutulması sizden ezberleri bozmanızı istiyor. Hem ezberler bozulmak için değil midir :)
Ay tutulması var olan içgörü ve ilerleme için bir fırsat olduğuna işaret eder. İnsanlar genellikle çaresizlik hissi nedeniyle bu zamanlarda duygusal olarak tepki verirler. Hayatlarının olmasını istedikleri yer ile şu anda olduğu yer arasındaki mesafenin farkına varırlar.
Çoğu zaman, bu boşluğu gördüklerinde üzülürler. Hayata çok fazla boşluk vermemeniz için sürekli üretmeyi ve çalışmayı seçmelisiniz. Yaşam boşlukları sevmiyor maalesef…
Ne demiş astromatik hanım; Düşmek bir kaza, yerde kalmak bir seçimdir.
Ay tutulmasına doğru yaklaşıyoruz.
19 Kasım sabah saatlerinde başlayıp öğlen zirveyi görüp 15:00 civarlarında tamamlanacak ve sonra 17:00 civarında ay ikizler burcuna geçiş yapacak.
Elbet o gün bir şeyler olmayacak ama o gün içinizde bazı şeylerin yer değiştirdiğini hissedeceksiniz. Ruh o kadar önemli bir değerdir ki… Bu tutulmalar sadece ruhumuzu, aklımızı bize resmeder.
Ruhunuz ya da aklınızı ispat etmek ne zordur dimi? Bedeninizin olduğunu hemen ispat edebiliriz. Oradasınız işte el, kol ve bacak orada duruyor.
Beden var ama ruh nerde?
Ruhu, kalbi aynı titreşimde olan insanlar birbirini çekiyor. Olmayanların birbirinden haberi yok. Siz bu yazıyı okuyorsunuz. Benim verdiğim titreşimi alıyorsunuz. Sonra alıp bu yazıyı başka birine atıyorsunuz belkide umurunda olmuyor. Bu kim ki diyor? Ya da şansı varsa onuda bu frekansa çekiyorsunuz. Sizce bizler her akşam Radyo D’de 20:00’ de toplanmaktan neden mutluyuz. İyi ruhlar yalnız olmadığını gördüklerinde daha fazla direnirler. Biz yalnız değiliz duygusu öyle anlamlıdır ki..
2021 Senesi bitiyor ve yıl boyunca bizi en çok zorlayan Satürn-Uranüs karesinin gücünü daha fazla hissettiğimiz günlerdeyiz.
Bu geceyi 5 kasıma bağlayan sıradan 00:05’te akrep burcunda yeniay gerçekleşiyor. Öyle bir bıkmışlık var ki içinizde bunu çok iyi anlıyorum. Duygularınız şu an ne yöne savrulacak ya da nerde olmanız gerekiyor bunu bilmiyorsunuz. Şu an ay Yeniay’a doğru ilerliyor. Bugün diğer günlerden biraz daha karanlık ve kaygılı geçebilir. Kendinizi bunaltmak yerine daha iyi hissettiğiniz yerlerde olmayı seçin. Kendi dünyanızda çözemediğiniz ne varsa artık çözüme doğru ilerliyor. Şu an asla yapmam dediğiniz her şeyi yapmaya hazırlanıyor gibisiniz.
Neden olması gerekenler için savaşmak zorundayız?
Mars/Satürn arasındaki kare açı ve Yeniay’ın Uranüs’e karşıtlık yapması beni düşündürtüyor elbet ama korkutmuyor. Bu açılar sarsıcı olayları ve devrimleri önümüze getirir. Buna asla hazır olmayacaksınız. Ne yaparsak yapalım hiçbir zaman kendimizi hazır hissetmeyeceğiz. Belki astroloji takip edenler olarak diğerlerine göre daha az sarsılacağız ama en azından iç görümüzü kaybetmemiş olacağız. Güneş ve Ay’ın belli ölçümlerle hareket ettiğini unutmazsak yaratanın da bizler için planları elbet vardır.
Korku çok güçlü ama bir o kadar da insanın hayatta kalmayı ve yaşamı sürdürebilmeyi sağlaması için önemli bir duygudur. Korkuyu en iyi umut etmek yıkar. Hedefler, umutla beslenir. Beklentisi olan, yaşamı önemseyen insanlar aslında korkar. Korku varsa yaşam vardır. Ama bunun yanında umut gelişir. Bu bir savaştır. Umut olmazsa hayat biter. Anlam bulamazsınız. Umudu daha yüksekten tutarsanız korku kalmaz. Korkular kaybolur.
Korku sessizleşir. Ama tamamen gitmez, gitmemelidir.
Mesela asansör korkusu ya da dişçi korkusu…
O koltuktayken ya da asansör içindeyken kendine 'geçecek' dersin. Bu korkuyu yenmemin değil, bastırmamın bir yoludur. Sonra zamanla bir şey olmadığını gördüğünde bunu belki yenersin. Ya da yenmiş gibi yaparsın…
Artık adım adım akrep burcundaki yeniaya doğru ilerliyoruz. 5 Kasım gece saatlerinde yeniay doğacak. Garip bir bilinçaltı doluluğu içindeyim. Dün bazı rüyalar gördüm. Öyle karışık ki hiç net değil. Bilinçaltı ne kadar karışıksa artık kafamın arka planında neler yatıyorsa…
Düşünmekten yorulmuşluk olduğunu anladım...Konuşulmayan ve baskılanan her şeyin zihnimde ağırlık yaptığını fark ettim…
Neyi bırakmam gerektiği korkusunu bile taşıyamaz oldum.
Eskiden adabımla bir korkum vardı. Onu bile elimden aldılar.
Hayat muazzam döngüsel bir yer…
Sizi mutlaka ne olursa olsun çözemediğiniz ve yarım bıraktığınız olaylarla ya da kişilerle karşı karşıya koyuyor. Hayatımda öyle çok örneğini yaşadım ki…
Bunu zamanı gelince size anlatacağım.
Şu an o kadar eminim ki hak etmediğiniz muamelelerle karşı karşıya kaldığınıza…
Kasım ayından hepinize selam olsun. Zaman oldukça hızlı geçiyor ve gerçek bir kova çağına doğru tüm hızımızla ilerliyoruz.
Kasım ayı gündemimizde neler var?
Ayın Gündemi
05 Kasım Cuma saat 00.14’te Akrep burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor.
05 Kasım Cuma saat 13.44’te Venüs, Oğlak burcuna geçiyor.
06 Kasım Cumartesi saat 01.35’te Merkür, Akrep burcuna geçiyor.
19 Kasım Cuma saat 11.57’de Boğa burcunda bir AY TUTULMASI gerçekleşiyor.
22 Kasım saat 05.34’te Güneş, Yay burcuna geçiyor.
Tüm hızımızla kasım ayına giriş yapıyoruz. O zaman gelmez, bu zaman gitmez derken bugünler nasıl geçecek diye söylenirken 2022 yılına giriyoruz.
Güçlü, dönüştürücü ve sadece paranın, değerlerin konuşulduğu bir ay içine giriyoruz.
Doğum haritanıza bir göz atın: Ay düğümleriniz Boğa-Akrep burcundaysa, Güneş, Ay, Yükselen burcunuz buralardaysa kemerlerinizi bağlayın. Önümüzdeki bir buçuk yıl değiştirici ve güçlü olacak.2023 yılına kadar her şey farklı olacak. Endişelenmeyin, muhtemelen daha iyisi sizi bulacak. Bu durum sizi korkutmasın.
Boğa-Akrep tutulması döngüsü için, Kasım 2012 ile Ekim 2014 arasına bakın. Sizin için hangi hayat dersleri başladı?
Hayatınız hayalinizdeki yolda mı?
Yoksa sonunda hayalleri gerçeğe dönüştürmek için irade gücünüzü veya tutkunuzu kullanmanız gerektiğini mi anlıyorsunuz?
Özellikle savaşçı gezegen Mars ve yeraltı dünyasının hükümdarı Plüton tarafından yönetilen Akrep, istediğini elde etmek için eski deriyi nasıl dönüştüreceğini ve dökeceğini biliyor.
Bazı haritalar diğerlerinden daha fazla etki olsa da herkes bu tutulmalardan etkilenecek.
Ekim ayı bir çoğunuzu zorladı ve ne yöne gideceğinizi netleştirmeniz konusunda birçok kararsızlıklar içine çekti.
Gökyüzünde şu an Güneş, Merkür ve Mars, Terazi'de ilerlerken adım adım Merkür gezegenin düz hareketine geçmesini bekliyoruz. Venüs yay burcunda gökyüzünde Terazi burcu çetesinin önünde ilerliyor...
19 Ekim’de Merkür düz hareketine geçecek!
Bu ekim ayı gerileme sezonun en düşük noktasıdır. Hava puslu, algılar biraz bozuk olabilir. Koç burcunda gerçekleşecek dolunaya ilerlerken kendi içinizde artık derin bir mevsimsel temizlik yapmak için harika bir döneme ilerliyoruz. Artık size hizmet etmeyen şeyleri hayatınızdan çıkartmanız için doğru zamanlama olabilir.
Bu ay gerçekleşen büyük değişimler var!
Dolunay sonrası her şeyin birdenbire hızlandığını göreceksiniz. Bu Ay’ın sonuna doğru Güneş ve Mars Akrep'te, Plüton, Satürn, Jüpiter ve Merkür'ün doğrudan hareket etmesiyle bitireceğiz. Gezegenler dururken hareketsiz kaldıklarında, hayat da duruyormuş gibi hissedilebilirsiniz. Artık o durağanlık geçiyor.
Sanki 20 Ekim’e kadar bir sisin içine girmiştik ve 20 ekimden sonra çıkacağız diye düşünebilirsiniz. Tabi 20 Ekim sabahı uyandığınızda her şey değişmiş olmayacak ama sizlerde ruhsal olarak daha başka bir duygu belirecek. Bu duygu daha farklı harekete geçmenize yardımcı olacak.
Tekrar ediyorum: Şu anda kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz, ancak her zaman yapacağınız bir şeyler olduğunu unutmamalısınız. En iyi sığınak kendinizsiniz.
9 Ekim 2021 gece 22:45 saatini not alın olur mu?
O akşam çok şey değişti dedim…
Bir daha eskisi gibi olmayacağız…
Ne gizemli bir laf dimi…
Bir daha eskisi gibi olmayacağız…
Olmak isteyende yok zaten…
Günaydın dünyalılar,
Size de günaydın kalbi kötüler,
Size de günaydın sevgisiz insanlar,
Hoş, sizin bu yazıda ne işiniz var dimi neyse.
Belki bir sebepten uğrarsınız belli mi olur?
Merkür gerilemesinin ilk günü birçok şeyi hızlıca sorguladım. Sonra Kanyon Avm’de şöyle bir bank buldum. Oraya çöktüm. Sağa baktım sola baktım. Gökyüzüne baktım. Dedim ki anlaşıldı bu bizi zorlayacak. İnsan ilişkileri dört bir yandan sarmış gibiydi. İnsan ne yöne gideceğini bilemediği zaman mı çok yalnız hissediyordu ya da yalnız mıydı?
Garip gizli mobbingler, saçma sapan baskılar, ne yöne gideceğine karar veremediğin şeyler…
Korkular…
En basit şekilde biri hakkında ya da kendi hakkınızda nasıl fikirleriniz olabilir diye size bir makale yazma kararı aldım. Artık gelişen yeni dünya düzeninde doğum haritanız sizin bir çeşit “GBT”niz şeklinde yer alıyor. Çok sevdiğim syn başkan Murat Aydın (Beykoz belediye başkanı) kendisi bir yengeç burcudur. Onunla çalıştığım zamanlarda bir konu geçtiğinde bazen şunun GBT’sine bir bakalım derdi. Bu yakıştırmayı ondan öğrenmiştim. Gerçekten de bu durum aynen öyle :)
O gündür bugündür adını bende ismini böyle koydum. Şimdi biriyle tanıştığınızda kısa bir sorgulama yapmak isterseniz öncelikle sahip olmanız gereken bilgi doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeridir. Bunlarda biri eksikse hakkında fikir sahibi olma ihtimaliniz oldukça düşüşe uğrar. Bunları biliyorsanız astro.com sayfasına gidip oradan bu bilgileri girip gezegen bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.
Sizden bilmenizi istediğim 3 unsur var:
ADIM 1: Gezegenler, burçlar ve evler arasındaki farkı bilin.
Gezegenler hayatımızı etkileyen enerji kaynaklarıdır. Örneğin, Jüpiter bolluğun kaynağıdır, Venüs güzelliğin kaynağıdır ve Merkür zekanın kaynağıdır.
İşaretler, kişiliklerimizin kategorileridir. Örneğin, Yengeç besleyici bir kişiliktir, Terazi uyumlu bir kişiliktir ve Balık sezgisel bir kişiliktir.
Evler, hayatımızın alanlarıdır. Örneğin, İkinci ev paramızın alanıdır, Altıncı Ev sağlığımızı, sorumluluklarımızın alanıdır ve Yedinci Ev ortaklıklarımızın, ilişkilerimizin alanıdır.
KISACA GEZEGENLER
Güneş Terazi burcunda ilerliyor.
Sonbahar mevsimine girdik ve artık yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
Sonbahar, gecelerin uzamaya başlayacağının habercisidir. Yağmura, soğuğa, rüzgâra, ters dönen şemsiyeye, kapalı mekanlara, battaniyenin eşlik ettiği kahve zamanlarına ve sıcak radyo programlarına doğru ilerlediğimiz günlerdeyiz….
Ekinokslara ve gündönümlerine ayrı bir merakım var. Hayatta; ivmelerin, yönelimlerin, doğrultuların değiştiği yönleri çok güzel simgeler. Sonbahar ekinoksu bize yeni bir ivme getiriyor.
Birkaç aya kalmayacak kış bastıracak…
8 Ekim sonrası Güneş ve Mars’ın Terazi burcundaki yeni döngüyü başlatmasının heyecanını duyuyorum. 2019’dan beri yaşadığımız haksızlıkların aslında bir çeşit hakkını almak diyebilir miyiz?
Evet.
Diyebiliriz…
Bugün saat 02:45’te balık burcunda bir dolunay gerçekleşti.
Bu, insan sevmeyen bir dolunay olarak görülebilir. Bu ne demek şimdi diye düşünmeye başladınız.
Çok fazla insanla iç içe olmamanız gereken bir dolunay yaşıyoruz.
Odaklanamıyoruz, kimseyi dinleyemiyoruz ve tahammül edemiyoruz.
Önemli olan gökyüzü olaylarının size verdiği etkileri çözüp ona göre davranmak değil mi?
O zaman bizde bu dolunayı anlamaya çalışalım.
Kendinizi duygusal bir izolasyonda ya da şansızlık rüzgarlarına terk edilmiş bir zihin içinde hissedebilirsiniz.
Böyle bir inisiyatif eksikliği ya da yönünü kaybetme korkusu sarmış olabilir. Kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz. Bunlar gayet normal ama normal olmadığını düşündüğünüz bir şey var. O çok savaştığınız şey için bir gram elinizi kolunuzu kaldıracak haliniz kalmamış.
9 yaşındaki oğlum sünnet oldu.
Zaman çabuk geçiyor deyip duruyorum ya…
İşte al sana zaman Aygül Hanım dedim…
Her şey dün gibi…
Sizler de biliyorsunuz ki tüm duygularımı bu köşede paylaşıyorum. Eminim ki bir gün buradan sizlere onun mezuniyeti ya da evliliği gibi dönüm noktalarından da söz ederek paylaşacağım.
Sözler büyüdür! Evrende ne söylerseniz söyleyin gelip sizi bulur!
26 Yıl önce erkek kardeşim Kemal Özkan da sünnet olmuştu.
Kemal bey (Allah rahmet eylesin) erkek kardeşimin sünnet düğününde öyle bir laf ediyor ki şaşırtıcı!
Bu gece 03:00 civarlarında başak burcunda bir yeniay doğdu.
Bunu yazmasak sizde gökyüzüne bakmasanız bundan nerden haberiniz olacak, öyle değil mi?
Astrolojiyi kullanırken gökyüzünde gerçekleşen yeniay ve dolunaylara göre nasıl ilerlemeniz gerekiyor diye bakmalısınız. Hayatınızın içinde gelişen süreçler için bir sonraki aşamaya nasıl geçmeniz gerektiğini anlatıyor. Astrolojinin sizi ele geçirmesini istemiyorsanız yapacağınız çok basit. Kendiniz gökyüzündeki aksiyonları takip edip nasıl uyumlanmanız gerekiyor bunu incelemelisiniz. Ya da başaramıyorsanız hiç okumayın diyeceğim ama hayat sizi bir yerde tökezletip kendini sorgulamaya illaki götürüyor. İşte orada çok ilginç olacak ki yine bu ilim ile yüzleşeceksiniz. Defalarca denedim. Bırakmak istedim, saçma buldum ama olmadı…O beni bırakmadı… İyi ki de bırakmadı…Yolumu buldum. Sizde bulabilirsiniz. Asla vazgeçmeyin.
Haftalık yeniay yorumlarınızı dinlemek için: https://youtu.be/3amdqzuQPfE
Bu yeniay bize bazı kuralları anlatıyor!
1-Açık bir yürek, açık bir zihindir.
2- Kendi içimizde barış yapmadan dışarıyla barışı sağlayamayız.
3-Asıl hedef diğerlerinden daha iyi olmak değil, eski halinizden daha iyi olmaktır.
Bugün ay yengeç burcunda Plüton’a son karşıtlığını yapıp açısız bir şekilde ilerleyecek. 18:53’e kadar biz bu duruma ay boşlukta diyoruz. Ay boşlukta yaptığımız işler daha fazla sonuçsuz kalıyormuş gibi bir his veriyor. Uzay boşluğu gibi düşünebilirsiniz. Bu zamanlar mümkün oldukça bir şeyleri başlatma enerjisi kullanmamak doğru olacaktır. Yani böyle zamanlarda yapacağınız görüşmelerde daha baskın olmak yerine ya da karşı taraftan cevap beklemek yerine daha fazla kendinizi anlatan konuşmalar yapabilirsiniz. Bu süreçte size gelen teklifler ya da iş birliklerini daha fazla değerlendirebilirsiniz.Mesela dün iş toplantılarınız ya da hayat rutinleriniz biraz zorlayıcı geçtiyse bugün, sağlığın ve alışkanlıkların önemini vurgulayan kararlar verebilirsiniz.
Arkanızdan dönen dedikodulara ya da söylentilere cevap vermeyin.
Günlük aktivitelerinizi yaparken sistematik ve organize olun. Dolabınızı ve evraklarınızı büyük bir temizlik ile düzenlemek için ideal bir zaman. Ayrıca işle ilgili konularda daha duygusal olacaksınız. Normalden daha huysuz olabilir, iş meselelerinizi fazla kişiselleştirebilir veya diğer yandan duygularınızı bir kenara bırakıp işinize çok fazla konsantre olabilirsiniz.
Mars/Neptün karşıtlığına dair;
aklıma bir fıkra geldi:
- mutluluğun sırrı aptal insanlarla tartışmamaktır.
- ama hocam, tartışmadan olur mu?
- haklısın evladım...
Venüs Retro’su Oğlak burcunda başladı!
Günaydın yıldız savaşçıları;
Oldukça merak edilen ve fenomen haline gelen Venüs Retro’sunda sürekli ne yapalım ne yapmayalım diye sormaya başladınız.
Bugün ayrıca sabah saatlerinde ikizler dolunayı gerçekleşti. Onu bugün Radyo D ‘ de ayrıca konuşacağız. Ben size kısaca Venüs gerilemesi ile nasıl başa çıkacağınızı anlatayım.
Tekrar ediyorum!
Hiçbir astrolog sizin hayatınız üzerinde karar veremez ve ne yapmanız gerektiğini ya da ne yapmamanız gerektiğini söyleyemez.
Sadece size “ZAMANIN KALİTESİNİ” açıklar.
Sizde kendi bilgi ve becerilerinize göre bunu değerlendirmeye alırsınız.
Öncelikle bu konuda anlaşsak daha iyi ilerleyeceğimizi düşünüyorum.
Bu gerileme hareketi 29 Ocak tarihine kadar sürecek.
Öncelikle gerileme dönemleri insanın kendi hakkında harika bilgi sahibi olduğu zamanlardır.
Kendinizi tanımak ve kendinizi yeniden keşfetmek adına bu dönemi nasıl kullanabilirsiniz?
Örneğin Venüs gezegenini ele alalım. Doğası gereği Venüs bize değerleri, parayı, gelip geçici zevkleri ve aşkı anlatır.
Bu dönem içine girmeden kendinize soruyacağınız sorular şunlar olabilir?
Nostaljik ol demiyorum…
Her zaman başarılı olamayabilirsin sadece bazı şeyleri kabul et diyorum.
Örneğin dün imza gününde birdenbire şöyle bir şey düşündüm. Beni çok sevdiğini söyleyen, en yakın arkadaşım olan ya da çevremde bir sürü her gün görüştüğüm kişilerden biri bile benim yeni çıkarttığım “Astroşifa 2022 Ajandamı” alıp paylaşmadı. Bir kaç arkadaşımı tenzih ediyorum. Bunu okuyunca kırılmasınlar. Bu küçük bir örnek olması için paylaşılıyor.
Ya da tebrik etmedi. Bu durumu kasıtlı yapılmış ya da kötü niyetle olan bir durummuş gibi bahsetmiyorum. Ya da sitem filan da değil. Sadece astrolojik olarak olayı anlamanız için bir muhakeme yapın istiyorum. Bu özel hislerimi siz daha iyi anlayın diye size acıyorum :)
İmza gününde inanılmaz bir kuyruk vardı ve hiçbirini tanımıyordum. Onlar benden daha heyecanlıydı. Bir gece uyumamış ve o kitabı imzalatmak için hayal kuran insanlarla doluydu. Gözleri ışıl ışıldı. Hatta fazladan alıp hediye edenler vardı. Büyük bir telaş vardı. Benden uzakta ve beni tanımayan insanların büyük bir telaşı vardı. Benim çok yorulduğumu ve çok yıprandığımı düşünerek bir okuyucum Almanya’dan kalkıp gelmiş.
50 Tane ajanda alıp hepsini bana imzalatıp tekrar uçağa binip geri döndü.
En yakın ortaklarım, dostlarım, ailem ya da arkadaşlarım iş birliği yaptıklarım vs… hiçbiri yoktu. Hani düğününüz olur ya tanıdık ararsınız gibi düşünebilirsiniz. Onu da geçtim, yazanda tebrik edende mesaj atanda yok.
Annem ilk yazmıştı. Hadi kızım senle gurur duyuyorum dedi. Tebrik etti. Hayırlı olsun yeni çocuk dedi.
İnsan acaba ulaştığı şeylerin nankörü ulaşamadıklarının hayranı olur cümlesi bu muydu?
Venüs oğlak böyle bir şey miydi?
Bir arkadaşıma imzalı ajanda yolladım. Ajandayı alıp benim yanıma geldi. Dedi ki bu benim için çok değerli. Benim gelip bu imzayı almam gerekirken sen kendi emeğini bana imzalayarak beni önemseyerek gönderdin. Özür diledi. Çok etkilendim.
Sürekli ne kadar değerli olduğundan, bir kitabın ne kadar zor çıktığından söz etti.
Bunu bende biliyordum ama hiç olmadığı kadar etkilenmiştim. Ne güzel değer veriyor diye düşündüm. Bunu yapan arkadaşım oğlak burcuydu. Bu Venüs oğlak olması ile onu daha da parlatmıştı.
Belki bunu bir rutin ya da olması gereken bir şey olarak görüyorlardı. Ya da ben böyle yansıtıyordum. Değer vermek ya da gözden kaçırmak o kadar ince bir çizgi ki…
İşte Venüs Retro’su böyle bir şey.
4 kitap çıktı bugüne kadar…
Hiçbirinde bunu düşünmedim…
Bunda düşündüm…
Tesadüf müydü asla…
Sonra ben bunu kimlere yaptım diye düşünmeye başladım. Kimlerin yanında oldum, kimlerin olmadım. Kimlere bu hisleri yaşattım?
Düşünmek lazım…
Paranızın kıymetini bilmek ya da artık daha az harcama zamanı olarak düşünmek gibi durumlara da sizleri taşıyacak. Ayrıca, Venüs'ün de şu andan itibaren Plüton ile kavuşum olduğunu ve Plüton'un aşırı dönüşüm gezegeni olduğunu ve aynada kendimize bakıp, yaptığımız şeyleri neden yaptığımızı anladığımız bir süreç olarak görülebilir.
Plüton psikolojiktir. Plüton sığ bir gezegen değil, herkesin aynı şeyi sevmediğini, aynı parayı harcamadığını veya aynı şeylere değer vermediğimizi gösterir. İşte şimdi burayı dönüştürüyor. Venüs-Plüton kavuşumu halk dilinde; Hayatınızdaki insanın sizi aldattığını öğrendiğinizde kalkıp karşıdaki kadını bulup iş birliği yapıp onu yerle bir etme arzunuz gibi bir dönüşümdür. Bu durumda psikolojiktir. Egosaldır.
Herkes yaptığını çeker ve öder. Öyle ya da böyle…
Böyle zamanlarda kendinize yönelmek, boş ve saçma işlerle uğraşmamak her zaman kazandırır. Güç içinizdedir. Karşınızda değil…
İyi bir hafta sonu dilerim…
Bugün Radyo D ‘de 14:00-16:00 arası haftalık burçlarınızı ve haftalık şarkılarınızı dinlemeye davet ediyorum.
Mutlu günler dilerim…