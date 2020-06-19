Varan 4: Yaşamayı öğrenmek vazgeçmeyi öğrenmektir.  

Umarım güneş tutulmasına doğru ilerlediğimiz şu günlerde daha kararlı ve daha cesur duygular içindesinizdir.
Bu haftayı artık kapatıyoruz. Yeni bir dönemin ve yeni başlangıçların içerisine doğru gidiyoruz. Biliyorum kiminiz bu cümleden hiç hoşlanmıyor. Bu yeni değişim ve yeni dönem cümlesi gereğinden fazla geriyor da olabilir. Ama astroloji bilen biri bu durumdan asla gerilim payı almaz öyle değil mi?
Mücbir Beylere MESAJ!
Dün gece instagramda Bartu KÜÇÜKÇAĞLAYAN ve Melihşah ALTUNTAŞ’ın kendilerine özgü tarzları ile yaptıkları “Mücbir sebepler” isimli yayınlarına denk geldim. Yayın içinde ilk giriş konuları Merkür Retro’suydu…
Serdar Ortaç’ı aldı yayına ve senin burcun ne dedi:
“Kova burcu diye cevap verdi. Sonra “Kovanın vermiş olduğu rahat ve hafif ukalaca bir tavırla “siz böyle şeylere inanıyor musunuz” dedi.
Daha Sonra Bartu beyler yayında kullandıkları ışıkları kapatıp açıp “bak, bak Merkür Retro’sundan oluyor hep bunlar” diye dalga geçmeye devam ettiler.
Sonra arkasından Ezgi Mola bağlandı. Ezgi Mola ben koç burcuyum dedi. Mücbir beylerden Bartu Bey benimde yükselenim koç ve Koç’a yükseliyorum zaten diye esprilerine devam ettiler. Sonra daha bitmedi.
Bende bu arada Astrolojiden sorumlu devlet bakanı olarak alttan yazıyorum.
“Astroloji bir inanç değildir” diye…
Bendeki de umut kapısı ne yapacaksınız…
Sonra Kuşum Aydın’a bağlandı. Kuşum Aydın evde yatıyor ve her yer karanlık. Çamaşır makinem bozuldu vs.
Tv bozuldu vs.… gibi başına gelen her türlü felaketi sıraladı. Sonra yükselenim de güneşim de Yengeç burcunda diye ifade etti.
Bende izlerken kahkaha attım. Oooo yılın en önemli Güneş tutulması Yengeç burcunda gerçekleşecek…Halbuki bilse Merkür bu durumda yetkisiz :)
Bunun yanında astroloji konuşuldukça izlenme ve ilgi gerçekten artıyordu. Zaten izlenmeleri ve duyulan ilgi çok yüksek ama astroloji ile ilgi daha da yükselmişti.
Sonra ben yorumlara düşünce beni görenler yazmaya başladı. “Astromatik” burada al yayına gör Merkür nedir Retro nedir diye :) Benimkiler öyle güzel sahip çıktılar ki ayrı bir gurur duydum.
Gördüler ama hiç oralı olmadılar. Hoş olsalardı da zaten orada bulunamazdım. Çünkü orada bir Show yapıyorlar ve 2-3 dk yayın içinde astroloji orada anlatamazsınız. Hiç bilmedikleri bir konuda sadece gereksiz bir durum olacaktı.
Zaten başında demişti kendisi için “Yükselenim koç” diye… Ben de bir Koç ve yükselen Koç olarak o an için baya yükselirdik.
Velhasıl kelam bunları niye anlattık. Mücbir beyler siz öyle bizim Astrolojimizle dalga geçemezsiniz ona göre :) Buradan ayar veriyoruz.
Astrolojiyi evlat gibi görüyorum. Böyle alanlarda çok yüksek dozda alay edildiğinde sanki çocuğumla alay ediyorlar ve o ağlıyormuş gibi geliyor. Olur ya bazen tüm sınıf bir yere toplanır savunmasız olan birini ortalarına alırlar ve hepsi ona güler, alay ederler. O sırada durun, bırakın çocuğu diye içeri girmek ve çocuğu oradan almak o insanları utandırmak istersin. Onun gibi bir şey…
Bu kadar topluma hitap eden sanatçı bağlandı ve bazılarını çok iyi biliyorum ki Astrolojiye danışmadan adım atmamasına rağmen orada bunun arkasında durabilsin. Zaten yorumlara yazdılar. Astroloji okuyucularından linç geliyor diye.
Linç doğru bir kavram değil elbet ama bu kadar alay edilecek de bir durum olmadığını buradan belirtmek isterim. Astroloji bir inanç meselesi değil. Bu yaşama sanatıdır. Aslında bu noktada Astrologların çok suçu var. Tüm suç bizlerde. Bunu hep söylüyorum.
Merkür geriliyor, araban bozulur, telefonun bozulur, elektrik kesilir, taşınma, evlenme, sözleşme yapma gibi ifadeler kullanırsanız insanlarda bunun dalgasını yapar. Haklı olarak sorgulama becerisi olan biri diyor ki “ne yani Merkür geriliyor diye hayatımın fırsatına imza atmayacak mıyım?”
Çünkü Astrologlar az bir Türkçe ile aynı kelimeyi dönmeyi seviyorlar. Merkür gerilemesi yazılarının hepsini okuyun. Ne farkı var?
Hiçbiri birbirinden farklı değil…
Bu durumda maalesef bu şekilde alay edilecek bir noktaya düşüyor. Astrolojinin popülaritesi hep çok yüksek oldu ve hep öyle de olacak. Astroloji yoktur diye kitap çıkartanlar bile daha önce satmadığı kadar kitap satabiliyor. Bir profesör sadece tıklanmak için Astroloji hurafedir diye yazı yazıyor. Yani bunu yazana kadar yapacak daha önemli işler ya da makaleler olduğunu düşünüyorum. Eminim ki bu yazı mücbir beylere ulaşır. Öncelikle kendileri harika bir iş yapıyorlar. Program her ne kadar bomboş ve niye izlediğini bilmediğin bir program duygusu verse de bazen vitesi boşa takmak gerektiğini biliyoruz. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu kadar insana hitap ediyorsunuz. Astrolojiyi tanısaydınız zaten bu yaptığınıza çok üzülürdünüz. Bizim çocukla alay etmeyin. Işıkları açıp kapatınca Merkür gerilemesi gibi bir durum dediğiniz gibi olmuyor.
Bakın, yıldızların şakası olmaz…
Şu an 6 gezegen geriliyor…2 Gün sonra Yılın en önemli Güneş tutulması olacak.
Ne olur ne olmaz siz yine de dikkatli olun :)
Yılın en önemli Güneş Tutulmasına doğru son 2!
Bugün detaylı yazıyı Mahmurecom sitesinden okuyabileceksiniz. Pazar günüde size yazacağım.
Eğer arzu ederseniz haftasonu İnstagram canlı yayınlarımıza da katılabilirsiniz.
Çok sevdiğim değerli hocam Dr. Ender Saraç ile 20 Haziran saat 21:30’da “DR dünyasının instagram sayfasından” canlı yayın yapacağız. Güneş tutulması ve sağlık ile ilgili görüşlerimizi paylaşacağız. Bende aynı zamanda pazar günü kendi instagram sayfamda kullanıcı adım: “astromatik” olarak güneş tutulması etkileri ile ilgili canlı yayında olacağım. Takip edip, bildirimleri açarsanız sizlerle soru cevap yapmayı düşünüyorum.
O zaman kapanışı OSHO ile yapalım;
Hayattaki hiçbir şey saklamanız için sizin değildir.
“Tüm ıztıraplarımız bağlılıktan başka bir şey değildir. Tüm cahilliğimiz ve karanlığımız bin bir bağlılığın tuhaf bir bileşiminden ibarettir. Üstelik de ölüm sırasında ve belki de daha önce bizden alınacak şeylere bağlıyız. Paraya çok bağlı olabilirsiniz, ama yarın iflas edebilirsiniz. Makama ya da konumunuza bağlı olabilirsiniz ama bunlar sabun köpüğü gibidir. Bugün buradalar ama yarın bir iz bile kalmayacaktır.”
Neyse Osho böyle demiş. Âmâ benim anneannemde şöyle derdi.
“Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter, güvenme malına bir kıvılcım yeter” işte bu kadar :)
Herkes yaşattığını yaşar, ilahi adalet her zaman vardır. Sadece biz bunun zamanının ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Liyakatsizliğin, değer bilmezliğin insanlara karşı kibirli olmanın, sevgisizliğin bedeli hep büyüktür.
Hayatta her şey size kısa süreliğine sunulmuştur. Güzelliğiniz, başarılarınız, makamınız, öğrenmeniz, sağlığınız, sevmeniz, takdir etmeniz size kısa süreliğine verilmiştir. Bunları saklamanız için değil kullanmanız için verilmiştir.
İnsanlar ve deneyimler gelip giderler.
Her şey değişir arkadaşlar,
Hiçbir şey aynı kalmaz...
Bu hakikate direndikçe, geçici şeylere saplanarak hayatın normal akışını kontrol etmeye çalıştıkça hayatınız giderek karmaşıklaşır ve daha fazla ıstırap çekmeye başlarsınız.
İnsanlar hayata tutunmaya çalışır çünkü ölmekten korkarlar.
Ama yaşamayı öğrenmek demek insanlara, durumlara tutunmak demek değildir.
Herkese ve kendinize tutunmakla ilgilidir.
Hatta size bir sır vereyim mi?
Vazgeçmekle çok ilgilidir….
Yaşamayı öğrenmek vazgeçmeyi öğrenmekle eşittir.
Mutlu günler dilerim.
Gel güneş tutulması gel :)
Varan 4: Yaşamayı öğrenmek vazgeçmeyi öğrenmektir.
Günaydın hepinize yıldız savaşçıları,
Umarım güneş tutulmasına doğru ilerlediğimiz şu günlerde daha kararlı ve daha cesur duygular içindesinizdir.
Bu haftayı artık kapatıyoruz. Yeni bir dönemin ve yeni başlangıçların içerisine doğru gidiyoruz. Biliyorum kiminiz bu cümleden hiç hoşlanmıyor. Bu yeni değişim ve yeni dönem cümlesi gereğinden fazla geriyor da olabilir. Ama astroloji bilen biri bu durumdan asla gerilim payı almaz öyle değil mi?
Mücbir Beylere MESAJ!
Dün gece instagramda Bartu KÜÇÜKÇAĞLAYAN ve Melihşah ALTUNTAŞ’ın kendilerine özgü tarzları ile yaptıkları “Mücbir sebepler” isimli yayınlarına denk geldim. Yayın içinde ilk giriş konuları Merkür Retro’suydu…
Serdar Ortaç’ı aldı yayına ve senin burcun ne dedi:
“Kova burcu diye cevap verdi. Sonra “Kovanın vermiş olduğu rahat ve hafif ukalaca bir tavırla “siz böyle şeylere inanıyor musunuz” dedi.
Daha Sonra Bartu beyler yayında kullandıkları ışıkları kapatıp açıp “bak, bak Merkür Retro’sundan oluyor hep bunlar” diye dalga geçmeye devam ettiler.
Sonra arkasından Ezgi Mola bağlandı. Ezgi Mola ben koç burcuyum dedi. Mücbir beylerden Bartu Bey benimde yükselenim koç ve Koç’a yükseliyorum zaten diye esprilerine devam ettiler. Sonra daha bitmedi.
Bende bu arada Astrolojiden sorumlu devlet bakanı olarak alttan yazıyorum.
“Astroloji bir inanç değildir” diye…
Bendeki de umut kapısı ne yapacaksınız…
Sonra Kuşum Aydın’a bağlandı. Kuşum Aydın evde yatıyor ve her yer karanlık. Çamaşır makinem bozuldu vs.
Tv bozuldu vs.… gibi başına gelen her türlü felaketi sıraladı. Sonra yükselenim de güneşim de Yengeç burcunda diye ifade etti.
Bende izlerken kahkaha attım. Oooo yılın en önemli Güneş tutulması Yengeç burcunda gerçekleşecek…Halbuki bilse Merkür bu durumda yetkisiz :)
Bunun yanında astroloji konuşuldukça izlenme ve ilgi gerçekten artıyordu. Zaten izlenmeleri ve duyulan ilgi çok yüksek ama astroloji ile ilgi daha da yükselmişti.
Sonra ben yorumlara düşünce beni görenler yazmaya başladı. “Astromatik” burada al yayına gör Merkür nedir Retro nedir diye :) Benimkiler öyle güzel sahip çıktılar ki ayrı bir gurur duydum.
Gördüler ama hiç oralı olmadılar. Hoş olsalardı da zaten orada bulunamazdım. Çünkü orada bir Show yapıyorlar ve 2-3 dk yayın içinde astroloji orada anlatamazsınız. Hiç bilmedikleri bir konuda sadece gereksiz bir durum olacaktı.
Zaten başında demişti kendisi için “Yükselenim koç” diye… Ben de bir Koç ve yükselen Koç olarak o an için baya yükselirdik.
Velhasıl kelam bunları niye anlattık. Mücbir beyler siz öyle bizim Astrolojimizle dalga geçemezsiniz ona göre :) Buradan ayar veriyoruz.
Astrolojiyi evlat gibi görüyorum. Böyle alanlarda çok yüksek dozda alay edildiğinde sanki çocuğumla alay ediyorlar ve o ağlıyormuş gibi geliyor. Olur ya bazen tüm sınıf bir yere toplanır savunmasız olan birini ortalarına alırlar ve hepsi ona güler, alay ederler. O sırada durun, bırakın çocuğu diye içeri girmek ve çocuğu oradan almak o insanları utandırmak istersin. Onun gibi bir şey…
Bu kadar topluma hitap eden sanatçı bağlandı ve bazılarını çok iyi biliyorum ki Astrolojiye danışmadan adım atmamasına rağmen orada bunun arkasında durabilsin. Zaten yorumlara yazdılar. Astroloji okuyucularından linç geliyor diye.
Linç doğru bir kavram değil elbet ama bu kadar alay edilecek de bir durum olmadığını buradan belirtmek isterim. Astroloji bir inanç meselesi değil. Bu yaşama sanatıdır. Aslında bu noktada Astrologların çok suçu var. Tüm suç bizlerde. Bunu hep söylüyorum.
Merkür geriliyor, araban bozulur, telefonun bozulur, elektrik kesilir, taşınma, evlenme, sözleşme yapma gibi ifadeler kullanırsanız insanlarda bunun dalgasını yapar. Haklı olarak sorgulama becerisi olan biri diyor ki “ne yani Merkür geriliyor diye hayatımın fırsatına imza atmayacak mıyım?”
Çünkü Astrologlar az bir Türkçe ile aynı kelimeyi dönmeyi seviyorlar. Merkür gerilemesi yazılarının hepsini okuyun. Ne farkı var?
Hiçbiri birbirinden farklı değil…
Bu durumda maalesef bu şekilde alay edilecek bir noktaya düşüyor. Astrolojinin popülaritesi hep çok yüksek oldu ve hep öyle de olacak. Astroloji yoktur diye kitap çıkartanlar bile daha önce satmadığı kadar kitap satabiliyor. Bir profesör sadece tıklanmak için Astroloji hurafedir diye yazı yazıyor. Yani bunu yazana kadar yapacak daha önemli işler ya da makaleler olduğunu düşünüyorum. Eminim ki bu yazı mücbir beylere ulaşır. Öncelikle kendileri harika bir iş yapıyorlar. Program her ne kadar bomboş ve niye izlediğini bilmediğin bir program duygusu verse de bazen vitesi boşa takmak gerektiğini biliyoruz. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu kadar insana hitap ediyorsunuz. Astrolojiyi tanısaydınız zaten bu yaptığınıza çok üzülürdünüz. Bizim çocukla alay etmeyin. Işıkları açıp kapatınca Merkür gerilemesi gibi bir durum dediğiniz gibi olmuyor.
Bakın, yıldızların şakası olmaz…
Şu an 6 gezegen geriliyor…2 Gün sonra Yılın en önemli Güneş tutulması olacak.
Ne olur ne olmaz siz yine de dikkatli olun :)
Yılın en önemli Güneş Tutulmasına doğru son 2!
Bugün detaylı yazıyı Mahmurecom sitesinden okuyabileceksiniz. Pazar günüde size yazacağım.
Eğer arzu ederseniz haftasonu İnstagram canlı yayınlarımıza da katılabilirsiniz.
Çok sevdiğim değerli hocam Dr. Ender Saraç ile 20 Haziran saat 21:30’da “DR dünyasının instagram sayfasından” canlı yayın yapacağız. Güneş tutulması ve sağlık ile ilgili görüşlerimizi paylaşacağız. Bende aynı zamanda pazar günü kendi instagram sayfamda kullanıcı adım: “astromatik” olarak güneş tutulması etkileri ile ilgili canlı yayında olacağım. Takip edip, bildirimleri açarsanız sizlerle soru cevap yapmayı düşünüyorum.
O zaman kapanışı OSHO ile yapalım;
Hayattaki hiçbir şey saklamanız için sizin değildir.
“Tüm ıztıraplarımız bağlılıktan başka bir şey değildir. Tüm cahilliğimiz ve karanlığımız bin bir bağlılığın tuhaf bir bileşiminden ibarettir. Üstelik de ölüm sırasında ve belki de daha önce bizden alınacak şeylere bağlıyız. Paraya çok bağlı olabilirsiniz, ama yarın iflas edebilirsiniz. Makama ya da konumunuza bağlı olabilirsiniz ama bunlar sabun köpüğü gibidir. Bugün buradalar ama yarın bir iz bile kalmayacaktır.”
Neyse Osho böyle demiş. Âmâ benim anneannemde şöyle derdi.
“Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter, güvenme malına bir kıvılcım yeter” işte bu kadar :)
Herkes yaşattığını yaşar, ilahi adalet her zaman vardır. Sadece biz bunun zamanının ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Liyakatsizliğin, değer bilmezliğin insanlara karşı kibirli olmanın, sevgisizliğin bedeli hep büyüktür.
Hayatta her şey size kısa süreliğine sunulmuştur. Güzelliğiniz, başarılarınız, makamınız, öğrenmeniz, sağlığınız, sevmeniz, takdir etmeniz size kısa süreliğine verilmiştir. Bunları saklamanız için değil kullanmanız için verilmiştir.
İnsanlar ve deneyimler gelip giderler.
Her şey değişir arkadaşlar,
Hiçbir şey aynı kalmaz...
Bu hakikate direndikçe, geçici şeylere saplanarak hayatın normal akışını kontrol etmeye çalıştıkça hayatınız giderek karmaşıklaşır ve daha fazla ıstırap çekmeye başlarsınız.
İnsanlar hayata tutunmaya çalışır çünkü ölmekten korkarlar.
Ama yaşamayı öğrenmek demek insanlara, durumlara tutunmak demek değildir.
Herkese ve kendinize tutunmakla ilgilidir.
Hatta size bir sır vereyim mi?
Vazgeçmekle çok ilgilidir….
Yaşamayı öğrenmek vazgeçmeyi öğrenmekle eşittir.
Mutlu günler dilerim.
Gel güneş tutulması gel :)