Varan 3: Hayatta gözün gördüğünden çok daha fazlası vardır!

Günaydın değerli yol arkadaşlarım,Sizlerin de benim gibi kalbiniz pır pır çarpıyor mu?
21 Haziran’daki güneş tutulmasının heyecanını ve değişimin gücünü hissetmeye başlıyor muyuz?
Videolar çekildi sizin için…
Güneş tutulması sizlere neler ifade edecek bunu anlatmaya çalıştım.
Hayat çok tuhaftır. Her yer birden kararır ve sadece ışığı açacak düğmenin bile nerede olduğunu bilmenize rağmen o düğmeye basacak kadar ışık ararsınız. Karanlıkta size birinin ışık olmasını istersiniz ve o düğmeye sadece siz basabilirsiniz. Allah bizlere güneş ve ay tutulmalarını bu şekilde bahşetmiş. Karanlıklarınıza aydınlık olmak ve ışığı kendinizin yakmasını istemiş… Bu yüzden de kader, gayrete aşıktır.
Astroloji sizler içinde sadece ışığınızı yakabilmeniz için düğmenin nerede olduğunu gösteren zayıf bir ışık. Yine düğmeye basacak olan sizlersiniz. 30 yıllık bir evlilikte her gün şiddet görerek yaşadıysanız ve bu evliliğin ne zaman biteceğini astrolojiye soruyorsanız hata yapıyorsunuzdur. Astroloji bu alanda size sadece bu ilişkinin bitmesi durumunda hangi ihtimaller gelişebilir bunu öngörebilir. Ya da sizin öngöremediğiniz konuları tahmin edebilir. Bu durumda astroloji sizin boşanmanıza karar veremez ya da devam etmenize…
Sizin iradeniz gezegenlerden çok üstündür.
Siz nasıl başlatırsanız öyle götürebilirsiniz.
Dünyayı deneyimleme biçimimiz büyük oranda kim olduğumuzun bir yansımasıdır. İlişkilerimiz ve hayatlarımız, düşüncelerimizin fikirlerimizin ve inançlarımızın yarattıklarından başka bir şey değildir.
İçimizde iyileşmemiş huzursuzluklar, rahatsızlıklar, ıstıraplar ve geçmiş yaralar varsa, bilinçli veya bilinç dışımızdan tüm negatif şeyleri dışımıza yansıtırız; yaşamlarımıza içimizdeki bu gölgeleri ve karanlığı beslemeye devam eden insanlar, yerler ve deneyimler çekeriz.
Bizim işimiz başkalarının yaptıklarını eleştirmek değildir. İşimiz kendi yaralarımızı iyileştirmek, olduğumuz her şeyi kabul etmek ve sevmeye odaklanmaktır. Çünkü kendimizle barıştığımız anda bir zamanlar incinmiş, sevilmemiş ve ihmal edilmiş hissetmemize neden olan her şeyle; tüm insanlarla mekanlarla deneyimlerle de barışırız.
Kendinizi eleştirmekten vazgeçin. O zaman başkalarını da eleştirmezsiniz.
Kendi karanlığınızla barışın. Önce kendi gözünüzdeki çöpü çıkartın. Başkalarının gözündeki çöpü çıkartmakla uğraşmayın. Eğer kendi gözündekini çıkartırsan başkalarının gözündekini çıkartabilmek için daha iyi görürsün. Başkalarında bulduğunuz her kusur kendinizin inkâr ettiğiniz bir zayıflığa işaret eder. Dışınızda gördüğünüz şeyler sizi rahatsız ediyorsa bunun tek nedeni zaten içinizdeki olan şeyleri size yansıtması olabilir.25 Haziranda Mars Koç burcuna geçecek ve 5 ay burada baya kalacak. Bu bilgi size bu süreçte çok lazım olacak.
Bugün yazının finalini DON MİGUEL RUIZ ile yapıyoruz:
“Canınızı acıtan sözlerim değildir; yaralarınız vardır ve söylediklerim yaralarınıza tuz bastığı için canınız acır. Canınızı kendiniz yakıyorsunuz. Bunu hiçbir şekilde kişisel alamam.”
Tutulmaya son 3 :) Haydi heyecanlanın. Güzel ve kalıcı şeyler zaman alır…
Mutlu günler dilerim….
Varan 3: Hayatta gözün gördüğünden çok daha fazlası vardır!
Günaydın değerli yol arkadaşlarım,Sizlerin de benim gibi kalbiniz pır pır çarpıyor mu?
21 Haziran’daki güneş tutulmasının heyecanını ve değişimin gücünü hissetmeye başlıyor muyuz?
Videolar çekildi sizin için…
Güneş tutulması sizlere neler ifade edecek bunu anlatmaya çalıştım.
Hayat çok tuhaftır. Her yer birden kararır ve sadece ışığı açacak düğmenin bile nerede olduğunu bilmenize rağmen o düğmeye basacak kadar ışık ararsınız. Karanlıkta size birinin ışık olmasını istersiniz ve o düğmeye sadece siz basabilirsiniz. Allah bizlere güneş ve ay tutulmalarını bu şekilde bahşetmiş. Karanlıklarınıza aydınlık olmak ve ışığı kendinizin yakmasını istemiş… Bu yüzden de kader, gayrete aşıktır.
Astroloji sizler içinde sadece ışığınızı yakabilmeniz için düğmenin nerede olduğunu gösteren zayıf bir ışık. Yine düğmeye basacak olan sizlersiniz. 30 yıllık bir evlilikte her gün şiddet görerek yaşadıysanız ve bu evliliğin ne zaman biteceğini astrolojiye soruyorsanız hata yapıyorsunuzdur. Astroloji bu alanda size sadece bu ilişkinin bitmesi durumunda hangi ihtimaller gelişebilir bunu öngörebilir. Ya da sizin öngöremediğiniz konuları tahmin edebilir. Bu durumda astroloji sizin boşanmanıza karar veremez ya da devam etmenize…
Sizin iradeniz gezegenlerden çok üstündür.
Siz nasıl başlatırsanız öyle götürebilirsiniz.
Dünyayı deneyimleme biçimimiz büyük oranda kim olduğumuzun bir yansımasıdır. İlişkilerimiz ve hayatlarımız, düşüncelerimizin fikirlerimizin ve inançlarımızın yarattıklarından başka bir şey değildir.
İçimizde iyileşmemiş huzursuzluklar, rahatsızlıklar, ıstıraplar ve geçmiş yaralar varsa, bilinçli veya bilinç dışımızdan tüm negatif şeyleri dışımıza yansıtırız; yaşamlarımıza içimizdeki bu gölgeleri ve karanlığı beslemeye devam eden insanlar, yerler ve deneyimler çekeriz.
Bizim işimiz başkalarının yaptıklarını eleştirmek değildir. İşimiz kendi yaralarımızı iyileştirmek, olduğumuz her şeyi kabul etmek ve sevmeye odaklanmaktır. Çünkü kendimizle barıştığımız anda bir zamanlar incinmiş, sevilmemiş ve ihmal edilmiş hissetmemize neden olan her şeyle; tüm insanlarla mekanlarla deneyimlerle de barışırız.
Kendinizi eleştirmekten vazgeçin. O zaman başkalarını da eleştirmezsiniz.
Kendi karanlığınızla barışın. Önce kendi gözünüzdeki çöpü çıkartın. Başkalarının gözündeki çöpü çıkartmakla uğraşmayın. Eğer kendi gözündekini çıkartırsan başkalarının gözündekini çıkartabilmek için daha iyi görürsün. Başkalarında bulduğunuz her kusur kendinizin inkâr ettiğiniz bir zayıflığa işaret eder. Dışınızda gördüğünüz şeyler sizi rahatsız ediyorsa bunun tek nedeni zaten içinizdeki olan şeyleri size yansıtması olabilir.25 Haziranda Mars Koç burcuna geçecek ve 5 ay burada baya kalacak. Bu bilgi size bu süreçte çok lazım olacak.
Bugün yazının finalini DON MİGUEL RUIZ ile yapıyoruz:
“Canınızı acıtan sözlerim değildir; yaralarınız vardır ve söylediklerim yaralarınıza tuz bastığı için canınız acır. Canınızı kendiniz yakıyorsunuz. Bunu hiçbir şekilde kişisel alamam.”
Tutulmaya son 3 :) Haydi heyecanlanın. Güzel ve kalıcı şeyler zaman alır…
Mutlu günler dilerim….