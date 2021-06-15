Varan 2: Satürn-Uranüs karesi; Kalmadı bir sabrım…

Günaydın yıldız savaşçıları;

Bu büyük an içerisine giriş yapıyoruz. Kendinizi oldukça halsiz, umutsuz ve yorgun hissedebilirsiniz. Enerjinizi tüketecek davranışlarda bugün bulunmayın. Kaygı ve korkudan uzak durun. Baş ağrısı ya da çeşitli dalgınlıklardan ötürü ufak tefek kazalar olabilir. Sakin kalmayı seçin. Bazı kesiminiz aşırı enerjik ve mutlu hissedecektir. Bunun sebebi doğum haritalarınıza göre aldığınız etkiler olacaktır.

Halkalı Güneş Tutulmasının Türkiye saatiyle başlangıcı (parçalı) saat 11:12 olacak. Halkalı Tutulma; Kanada’nın kuzeyi, Grönland, Rusya’nın kuzey doğusu Parçalı Tutulma: Kuzey Amerika’nın kuzeyi, Atlas Okyanusu’nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya'da görülecek. Ülkemizden ise izlenemeyecektir. Ay'ın Güneş'i tam olarak kapatmadığı ve Güneş'in Ay etrafında bir halka gibi gözüktüğü tutulma türüne, halkalı Güneş tutulması adı veriliyor.

10 Haziran 2021'de gerçekleşecek 19 derece İkizler Güneş tutulmasının etkileri başlıyor!

Güneş Tutulmaları, ay düğümlerini harekete geçiren dinamik kozmik olaylardır. Basitçe söylemek gerekirse, ay, zodyak çevresinde sürekli dönen bir eliptik üzerinde kayar. Bu yörüngenin en yüksek ve en alçak noktaları, doğum haritalarımızda güney ve kuzey düğümleri olarak görünen ay düğümlerine karşılık gelir. Genellikle Kader Düğümleri olarak adlandırılan güney ve kuzey düğümleri, geçmişimizi ve geleceğimizi, yani karmik yolumuzu sembolize eder. Buna göre tutulmalar, doğum haritalarımızdaki bu düğümleri harekete geçirerek kaderimizi aydınlatır. Bu güneş tutulmaları kaderimizi aydınlatacak olayları bizlere işaret edecek.

Bugünden sonra hiçbir şey gizli kalmayacak!

Bu tutulmaya Merkür gezegenin geri hareketiyle kavuşarak olması ve Neptün ise sert açısıyla karşılık vermesi bazı hayal kırıklıklarımızı ortaya çıkartacak. Hiç olmadığı kadar kendinizi köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Üzerinizde bir tembellik, ağlama hissi ve hiçbir şeyin değişmeyeceği düşüncesi yer almış olabilir. Bu durumlar sadece birer illüzyon. Ay, duygularımızı anlatı ve güneş irademizi tanımlar. Şimdi saklanan duyguların irademizin önüne geçip dışarı taştığı zamana ilerliyoruz.

2015-2017 yıllarından yaşadıklarınızın rövanşını alacaksınız.

