Varan 2: Kendi kendinize moralinizi bozan konuşmalar yapmaktan vazgeçin.

Günaydın yepyeni bir günden hepinize,
Bu hafta işlerinizin en yoğun olduğu zaman dilimi içine giriyorsunuz desek yanılmayız.
Bir şeyler yeniden doğuyor gibi hissedeceksiniz ama bazı konularda yeniden başlamaya hazır mısınız diye kafanızda deli sorular olabilir.
Öncelikle bugün geç kaldım ama yine de sizi güne iki kelam etmeden bırakmak istemedim. Bugün Ay boğa burcunda ilerleyecek. Sabah saatlerinde nedenini bilmediğiniz bir telaş veya koşturma içinde olurken bir yanınızda özlem duygularınız yükselebilir. Ne yöne gideceksiniz ya da gidecek bir yön var mı? Alın size günün sorusu?
Gerçek bir sevince kavuşmak mümkün mü?
Bunun için ne yapmak lazım?
-Geçmişten vazgeç.
-Kısıtlayıcı düşüncelerden vazgeç.
-Suçlamaktan vazgeç
-Her zaman haklı olma ihtiyacından vazgeç.
-Etiketlerden vazgeç.
-Bağlılıktan vazgeç.
Bunların hepsini yapmak mümkün olabilir mi?
Nasıl özgürleşeceğiz?
Bir adım geri atarak düşünün ve kendinize vazgeçmek için izni verin.
Biliyorum şu sıralar hayat size hiç nazik davranmıyor ve en kötüsü bu mutsuz hayatı yaşamanın nedeni de kendiniz değilsiniz. Gerçek olan tek bir şey varsa o da sizin mutsuz oluşunuzdur. Her şey sizin kontrolünüz dışında görünüyor. Aslında hayatı yaşamak sadece sizin başınıza gelmiş bir durum değildir. Kimlik duygumuzu geçmişte yaşadığımız acılardan, yaralarımızdan ve mücadelenizden kazanmışsanız şu an mutsuz olabilirsiniz. Aslında bu yaşanılanlar sizlerin kendinizi geliştirmesi ve daha iyi biri olması içindi.
Yüreğinize ve kendinize yaşama izni verin. Kendinizi geçmişte yaşanılan olayların baskısını hissederek geçmişi şekillendirme durumunuzdan çıkartın. Birbiri ardına bahaneler üreterek ve aklınızdan geçen her kısıtlayıcı düşünceye teslim olarak yeteri kadar kötü seçimler yaptınız. Şimdi iyi seçim zamanı.
Yürüyecek biricik bir yolunuz olduğunu bilin. Ulaşmanız gereken bir amacınız olmalıdır. Kendinizi ne zaman bahanelerinize, bir sürü korkularınıza ve kısıtlamalarınıza teslim ederseniz hakiki doğanızdan ve hayat yolunuzdan uzaklaşırsınız. Olduğunuz kişiyle uyumunuz bozulur ve sizin olmayan bir hayat yaşarsınız. Böylelikle hayat anlamsız bir mücadeleye dönüşür.
-ya işler planladığınız gibi gitmezse?
-İnsanlar benim hakkımda ne düşünür?
-Masrafını karşılayamam.
-Zamanım yok.
-Çok meşgulüm
-Çok yaşlıyım
-Yeniden sevemem.
-Bana böyle şeyler olmaz.
-Daha önce hiç olmadı.
-Ailem bana destek olmaz.
-geçmişim nedeniyle bunu yapmam.
-Yapabilmek için yeterli özelliklerim yok ki?
Bugünün ödevi yukarıdaki listedir.
Sen hangisisin?
O zaman bugün kapanışı Fritz Perls ile yapalım.
Ben kendi işime bakarım, sende kendi işine bak. Ne ben bu dünyaya senin beklentilerine göre yaşamak için geldim, ne de sen benimkilere göre. Sen sensin, ben benim ve şans eseri birbirimizi bulabilirsek bu güzel olur. Bulamazsak da, bunun çaresi yoktur…
Gel güneş tutulması gel, bildiğin gibi gel..
Mutlu günler dilerim.
Varan 2: Kendi kendinize moralinizi bozan konuşmalar yapmaktan vazgeçin.
Günaydın yepyeni bir günden hepinize,
Bu hafta işlerinizin en yoğun olduğu zaman dilimi içine giriyorsunuz desek yanılmayız.
Bir şeyler yeniden doğuyor gibi hissedeceksiniz ama bazı konularda yeniden başlamaya hazır mısınız diye kafanızda deli sorular olabilir.
Öncelikle bugün geç kaldım ama yine de sizi güne iki kelam etmeden bırakmak istemedim. Bugün Ay boğa burcunda ilerleyecek. Sabah saatlerinde nedenini bilmediğiniz bir telaş veya koşturma içinde olurken bir yanınızda özlem duygularınız yükselebilir. Ne yöne gideceksiniz ya da gidecek bir yön var mı? Alın size günün sorusu?
Gerçek bir sevince kavuşmak mümkün mü?
Bunun için ne yapmak lazım?
-Geçmişten vazgeç.
-Kısıtlayıcı düşüncelerden vazgeç.
-Suçlamaktan vazgeç
-Her zaman haklı olma ihtiyacından vazgeç.
-Etiketlerden vazgeç.
-Bağlılıktan vazgeç.
Bunların hepsini yapmak mümkün olabilir mi?
Nasıl özgürleşeceğiz?
Bir adım geri atarak düşünün ve kendinize vazgeçmek için izni verin.
Biliyorum şu sıralar hayat size hiç nazik davranmıyor ve en kötüsü bu mutsuz hayatı yaşamanın nedeni de kendiniz değilsiniz. Gerçek olan tek bir şey varsa o da sizin mutsuz oluşunuzdur. Her şey sizin kontrolünüz dışında görünüyor. Aslında hayatı yaşamak sadece sizin başınıza gelmiş bir durum değildir. Kimlik duygumuzu geçmişte yaşadığımız acılardan, yaralarımızdan ve mücadelenizden kazanmışsanız şu an mutsuz olabilirsiniz. Aslında bu yaşanılanlar sizlerin kendinizi geliştirmesi ve daha iyi biri olması içindi.
Yüreğinize ve kendinize yaşama izni verin. Kendinizi geçmişte yaşanılan olayların baskısını hissederek geçmişi şekillendirme durumunuzdan çıkartın. Birbiri ardına bahaneler üreterek ve aklınızdan geçen her kısıtlayıcı düşünceye teslim olarak yeteri kadar kötü seçimler yaptınız. Şimdi iyi seçim zamanı.
Yürüyecek biricik bir yolunuz olduğunu bilin. Ulaşmanız gereken bir amacınız olmalıdır. Kendinizi ne zaman bahanelerinize, bir sürü korkularınıza ve kısıtlamalarınıza teslim ederseniz hakiki doğanızdan ve hayat yolunuzdan uzaklaşırsınız. Olduğunuz kişiyle uyumunuz bozulur ve sizin olmayan bir hayat yaşarsınız. Böylelikle hayat anlamsız bir mücadeleye dönüşür.
-ya işler planladığınız gibi gitmezse?
-İnsanlar benim hakkımda ne düşünür?
-Masrafını karşılayamam.
-Zamanım yok.
-Çok meşgulüm
-Çok yaşlıyım
-Yeniden sevemem.
-Bana böyle şeyler olmaz.
-Daha önce hiç olmadı.
-Ailem bana destek olmaz.
-geçmişim nedeniyle bunu yapmam.
-Yapabilmek için yeterli özelliklerim yok ki?
Bugünün ödevi yukarıdaki listedir.
Sen hangisisin?
O zaman bugün kapanışı Fritz Perls ile yapalım.
Ben kendi işime bakarım, sende kendi işine bak. Ne ben bu dünyaya senin beklentilerine göre yaşamak için geldim, ne de sen benimkilere göre. Sen sensin, ben benim ve şans eseri birbirimizi bulabilirsek bu güzel olur. Bulamazsak da, bunun çaresi yoktur…
Gel güneş tutulması gel, bildiğin gibi gel..
Mutlu günler dilerim.