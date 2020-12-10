Uranüs ve Satürn: Durdurucu, tutucu ve çelişkili

İki tutulma haftası arasında darda kalmış bir haftadayız. Bu hafta pek büyük aksiyonlar almanızı tavsiye etmeyeceğim. Sadece ayağınıza gelen topu karşılamanız önerebileceğim bir hareket olacaktır. Özellikle kimsenin ayağından top almayı denemeyin.
Ruhsal aygıtımınızın karışık yapısı bizleri bir dizi olaya nüfuz etmeye sebep verebilir. Dürtü tatmini mutluluk olabileceği gibi, dış dünya bize yoksunluk çektirdiğinde ihtiyaçlarımızın doyurulmasını kabule yanaşmadığında ağır acı çekmelerin nedenleri başlar. Demek ki dürtü uyarımlarının bir kısmına hakim olup onları yönlendirerek acı çekmenin bir kısmından kurtulunabilir. Zevk aşağıya çekildiğinde acı bilinç artar. Zaten şu dönemde baktığımızda hayattan zevk alma biçimlerimizde değişim göstermeye başlıyor.
Aslında astroloji size koşulları ve gidişatı açıklar. İnsan bu durumu kendi yeteneklerine göre yaşam içinde bir kazanıma götürür. Ben size yağmur yağabilir dediğimde sizin kalkıp bu yağmur neden benim üzerime yağıyor demeniz ile kovaların, oğlakların yüzü güler mü demeniz ile aynıdır :)
Yağmur yalnız size yağmaz ya da bazı doğal afetler sadece siz mahvolun diye olmaz. Bu zaten yüzyıllar öncesinden planlıdır. Gezegenlerin ve dünyanın dönmesiyle depremlerin olması aynı olaydır.
Dün bir arkadaşım şöyle diyor; “Astroloji bilim dışı gibi görünüyor ama bilimden daha bilim duruyor. Bu nasıl bir imtihan. Bilim dışı olduğunu kabul ettim ama inanmak istiyorum, o kadar çok inanıyorum ki hayatımı bu bilgilere göre dizayn etmekten kendimi alıkoyamıyorum.” işte sebeplerden birisi bu; kişi inanmak istiyor. Ve hayatını da ona göre düzenliyor. Peki, bu neden böyle?
İnsanın dünya hayatı formatı sebebiyle!
Bir kişi “Yağmur insanları ıslattı” dese, aklımıza yağmur yağarken “Gideyim de şu insanları bir ıslatayım” dedi gibi bir düşünce gelmez. Çünkü yağmurun öyle bir düşüncesi olmaz. O kendine ait fenomenin içerisinde yağar ama altında olan insanlar ıslanırlar. İşin gereği doğal olarak ıslanırlar, o yağmur damlalarının özelliği neyse onunla ıslanırlar. Örneğin, saf yağmur suyuysa onunla ıslanırlar, asit yağmuruysa, hava kirliliği olan bir yerde eğer o yağmur başka bir hal alır vs… Yani dünyaya kattığımız şeyin bize dönmesi gibi düşünmelisiniz.
Hareketli bir Aralık-Ocak-Şubat 2021 bizi bekliyor!
Ne bitmez çilemiz varmış diyorsunuz içinizden değil mi?
Ne planlar ne hayaller yine mi kaldı ortada diye söyleniyorsunuz?
Ama konuşmadık mı biz bunları, dertleşmedik mi?
Sizler herkesten bir adım önde değil misiniz?
Bugünleri hep birlikte öngörmedik mi?
Dün yasaklar açıklandığında Satürn tam 28.derecelerdeydi. Bu konum aynen 09-10 Mart günü sağlık bakanın ilk vakamıza rastladık dediği günün aynı gökyüzü derecesiydi.
O zamanda yasaklar tam ne yönde gidecekti ne olacaktı belli değildi. Hatırlıyorsanız işe gidip geliyorduk ama korkuyorduk. Birdenbire 22 Mart günü Satürn Kova burcuna geçti ve olan oldu. Seyahat etmek, adliyeler, kuaförler, oteller, uzaktan çalışma sistemine birdenbire geçiş oldu. Şimdi 22 Marttan farklı olarak bu sefer Satürn yanına Jüpiter de kavuşacak. Burada Jüpiter durumu biraz daha abartarak bize farklı kısıtlamalar getirirken bir yandan da bazı konularda şans ve fırsatta sunacak. Bu deneyim ilginç ve şaşırtıcı olacak diye değerlendiriyorum. Mart’ın aynısı olmayacak ama farklı bir şeyler olacak ve bu sefer yapılandan gerçek bir sonuç alınacak diye düşünüyorum.
Zaman çabuk geçiyor ve adım adım yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Daha dün gibi 2020 yılı için bu satırları yazdığımı hatırlıyorum. Sorduğumuzda herkes 2020 yılının ne felaket bir yıl olduğunu söylüyor. 2021 Yılı için ise ne yani daha mı felaket olacak diye cevaplar alıyoruz.
Orta Çağ’dan sonra ilk kez Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşacak.
İşte kızıyorsunuz ya da sürekli bu ne ya bir bitmediler diye….
İşte bizde bu çağa denk geldik.
21 Aralık yılın en uzun gecesi olmakla kalmayıp bir de iki gezegenin birbirine 20 yıl sonra yaklaşmasını konuşacak. Daha öncesinde 4 Mart 1226 yılında bu denli bir mesafede yakınlaşma olmuş. Bir daha 15 Mart 2080 yılında olacak. Sonrasında 2400 yılına kadar yaşanmayacak. Bizler olmayacağız ama belki bu yazılanlar o zamanlarda kalacak.
Yukarıda maddeleri sırasıyla yazarak zamanlar yaklaştıkça anlatacağım. Bu maddeleri takip ederek ilgilenin diye bahsediyorum. Hani öğretmene sorarsınız ya hocam 500 sayfaya çalışmayayım hangi bölümlere çalışayım onu söyleyin. Bende size 500 sayfadan 4 bölümden sorumlu olacağınızı söylüyorum. Ama çalışmalısınız.
İyi mi olacak? Kötü mü olacak fikrinden çıkın.
Yıl 2021 oldu. Artık astrolojiyi kendi hayatınıza yön vermek ve eksikliklerinizi görmek adına kullanın. Hangi noktanızı güçlendirmeniz gerekiyor bunları çözün. Her şeyin daha iyi olacağını söylemek isterim ama bunun için bana yardımcı olmanız gerekiyor. Bunun için sizin daha iyi olmanız gerekiyor. Bundan sonrası yama yapmakla gitmeyecek. Kendinize değişen çağın içinde yer edinmek zorundasınız. Oflayarak, puflayarak ya da ona buna suç atarak bir şeyler başa çıkamazsınız.
20 Yıllık yeni bir döngü başlıyor!
İlki 5 Nisan 2020'de dünya ekonomisinin koronavirüs salgınından sarsıldığı sırada gerçekleşti. İşte o zaman Jüpiter'in bankaları ve finans kurumları, virüsle ve onun ekonomik serpintisiyle savaşmaya yardımcı olmak için finansal yardım paketleri sağlayarak insanlığı kurtarmaya geldi.
İkincisi, salgının ekonomik zararının ve yaşamı değiştiren sonuçlarının boyutunun daha belirgin hale geldiği ve Jüpiter'in mali yardım paketleri ve ümidinin insanlığı ayakta tuttulmaya çalışıldığı 30 Haziran 2020'de gerçekleşti.
Üçüncü gökyüzü kavuşumları 12 Kasım 2020 gerçekleşti. Bunun üzerine biliyorsunuz ki ülkemizdeki ekonomi bakanı istifa etti. Yani bazı şeyler büyük bir değişime doğru gitmek zorunda kaldı. Aynı zamanlarda covid en yüksek zirvelerde görüldü. Hatta sağlık bakanın dün yaptığı açıklama (12 Kasım tarihli) en fazla olduğumuz sayı olarak bildirdi. Bu şekilde anlatıyorum ki bu bağları kendi içinizde kurun ve kendi hayatınızda değerlendirin.
Şimdi yukarıyı okuduktan sonra ne yani ekonomi kötü mü olacak ya da covid mi artacak gibi düşünceler beliriyor kafanızda haklı olarak ama durumu böyle değerlendirmeyin. Bunların hiçbiri bugün olmadı. Hepsi son 2 yıllık uzun bir süreçte gerçekleşti. Şimdi artık bu konularında değişime uğrayacağı bir süreç başlıyor.
2020 Yılından beri en önemsediğimiz haftaya girdik.
09 Kasım-15 Kasım arasındaki haftaya merhaba diyoruz.
Zaman çabuk akıyor ve hızlıca ilerliyor. Önümüzde önemli ve farkındalığımızı çok daha yüksek tutmamız gereken günler var. Bu yıl en önemsediğimiz Plüton-Jüpiter ve Satürn oğlak kavuşumu 3. kez gerçekleşti. Bu gökyüzü konumunu biliyorsunuz ki çok önemsedik ve bizlere karanlık olan bir yerleri aydınlatma yolunda bazı gösterimlerde bulundu.
Şimdi sonuncusu bu hafta sonu temas ediyor ve hayatımızdaki birçok sır perdesini aralıyor.
Geçtiğimiz nisan Ay’ında verdiğim bir danışmanlıkta İzmir’den bir okuyucuma şöyle demişim:
Bana dün ses kaydını attı.
Ben soruyorum:
Uzun bir zamandır yazı yazmıyordum. Bu benim kendi haritama göre yazmamam gereken ve açıklama yapmamam gereken günlerdi. Bunu kendim tercih ettim. Sonra 5-6 ay önce kendi haritamda bugünleri öngörürken ekim sonu kasım başı biraz içe çekilmeli ve değerlendirmeler yapmam gerektiğini öngörüyordum. Gerçekten benim bir şey yapmama gerek kalmadan meğerse evren her şeyi planlamış. Bazı şeyler olacaksa olacak ve önüne geçemeyeceğiz.
İzmir depremi hepimizi hem duygusal anlamda hem de psikolojik anlamda yıprattı.
Dün apartmana girdiğimde ışıklar söndü ve elimde su şişesi kapağı açıktı. Işığı birden açmak isterken su şişesini elimden çevirdim. Malum koç aceleciliği ve sakarlığı diye bir gerçekçilik var. Spor ayakkabım ıslandı. Parmak uçlarımın ıslanmasıyla o karanlıkta yaklaşık o şekilde 10 saniye kadar donup kaldığımı hatırlıyorum. Sonra arkamdan biri geldi ve ışığı yaktı. Merhaba dedi geçti.
O an ne oldu biliyor musunuz?
99 depreminde binanın yıkıldığını sanmıştım. Son ikinci dalga geldikten sonra (bilen bilir)…
İkinci dalga büyük bir şoktu bizim için…
30 Saniye süren şiddetli depremin ardından tam bitti diye aşağıya kaçarken 15 saniye daha elektrikler kesilerek bir daha hızlanmıştı.
O bittiğinde aşağıya kaçmaya çalıştık.
Amerikalı yazar Truman Capote'nin 28 Ekim 1958'de yayımladığı romanı yine bir boğa burcu dolunayına denk gelmiş. Roman akrep burcu. Özgün adı Breakfast at Tiffany's olan bu kısa roman şöyle der:
"Kediye hâlâ sarılmaktaydı. Başını gıdıklayarak, "zavallı aptal" dedi, "zavallı adsız aptal. Bir adı olmaması biraz güç oluyor. Fakat ona bir ad takmaya da hakkım yok. Birinin oluncaya dek beklemesi gerek. Biz birbirimize bir gün ırmak kenarında rastladık; o özgür bir hayvandı. Gerek kendimin gerek benim olacak her şeyin ait olduğu yeri buluncaya dek hiçbir şeye sahip olmak istemiyordum. Henüz bu yerin de nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bu yerin nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Gerçek yaşamda bana Tiffany'nin verdiği bu duyguları verebilecek bir yer bulursam, hemen birkaç eşya alıp kediye de bir ad takardım."
Ne kadar güzel ifade etmiş öyle değil mi?
Bazı şeyleri hayatımıza ne kadar hızlı alıp aitlik veriyoruz veya ait oluyoruz. Sonrası hüsran ve sonrası yıkılan hayaller olmuyor mu? Kendimizi kendimize ait hissetmeden ne çok işler yapıyoruz halbuki…
Beni en çok etkileyen cümle “kediye bir ad takardım” oldu. Şayet buna kendimi hazır hissedersem diyor. Bir şeye dahil olmak ya da kendinizde bu güveni hissetmek ne büyük bir sorumluluktur.
Neden mavi ay diyoruz?
Bir ay içinde iki tane dolunay yaşanırsa buna mavi ay diyoruz. Bu iki hafta hayatınıza dahil olan konular 19 Ekim 2021 yılına kadar sürecek.
Karanlıklar içinde bir kapı açıyorsunuz ve süslenmiş bir ağaç görüyorsunuz.
Ne hissedersiniz?
Işıl ışıl ve üzerinde bir sürü süslü şey var.
Gözleriniz büyüyor ve ışıltısına hayran kalıyorsunuz.
Doğal bir ağacın nazar boncukları ile süslü olmasına hayranlık duyarım. Ya da bir evde gördüğüm yılbaşı ağacı beni kısa süreli mutlu eder. Altında hediyeler vardır muhtemelen derim. Gözüm hemen süslü ağacın altındakilere bakar.
Dünyada neye sahip olursanız olun,
En şöhretlisinden,
En zenginine,
En mükemmel hayatı olandan en mükemmel olmayanına kadar….
Herkes bir arayış içinde…
Neyi arıyor bu insanlar…
Neyin peşindeyiz hiç durup düşündünüz mü?
Sabah kalktınız bir panik ve telaşla işe koşuyorsunuz. Ya da şu an koşacak bir işiniz yok…
Çok oldu yazmayalı sizlere…
Bir ara acaba çok ara verdim beni unutmuşlar mıdır diye düşünmedim değil :)
*
Bugün duruma el atmak istedim. Çünkü gökyüzü pek bir düşük ritimle çalışıyor. İzlerinde yeryüzünde yeterli uyumu yakalaması için en azından iki kelam bir şeyler karalayayım dedim.
*
Bu hafta gerçekten yönetmesi önemli bir haftaydı.
Bu konuda size katılıyorum. Geriye bugün ve yarınımız kaldı. Biraz bizlere sert ve mesafeli duygular getirmeye açık görülüyor. İşler pek yolunda gitmiyor gibi gelebilir. Sanki engelleniyormuş gibi ya da çevrenizden bir baskı görüyormuş gibi hissedebilirsiniz.
*
Tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Dünya ile ilgili bakış açımıza göre, bazen bir gezegenin durup geri hareket denilen geriye doğru gittiği ve sonra tekrar durup doğrudan hareket olarak adlandırılan ileri gideceği görülmektedir.
Geriye dönük bir dönemde, herhangi bir pratik girişimi ilerletmek iyi bir fikir değildir. Bunu yapmaktansa hazırlanmak ve daha sonra Merkür'ün doğrudan evresinde ilerlemek daha iyidir.
Merkür, her yıl üç kez gerilemeden geçer. Gerileme döneminden önce yavaşladığı için biz buna durağanlaşma diyoruz. Merkür o zaman güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde iyi sonuç veremez. Merkür gerilemesi döneminde, herhangi bir yeni işe girmemeniz veya olduğunuz yerde kalmanız en iyisidir. Aslında Merkür, her zaman aynı yönde ve aşağı yukarı aynı hızda, Güneş'in etrafında dönmeye devam eder. Merkür gerilemesi dönemlerini bilmek, girişimlerinizi önceden planlamanıza yardımcı olabilir, böylece yoldan çıkmazlar.
3 Kasım’a kadar devam edecek olan Merkür gerilemesi bize ne hissettirecek?
Merkür gerilemesinde iç yansıma o kadar güçlü olacak ki belki de göremediğiniz ne varsa görmek zorunda kalacaksınız.Akrep burcu, demek olayları daha net görmek demektir. Çünkü Akrep gerçeği ortaya çıkarmanın işaretidir.İlişkimize ya da yaptığımız işlere nasıl bağlandığımız veya birbirimize verdiğimiz sözlerdir.
Akrep gizemleri bulmak ve çözülmeyen her şeyi çözmek ister. Önümüzdeki 3 hafta aslında harika ötesi olaylarla karşılaşacaksınız. Biliyorum bu size pek inandırıcı gelmedi ama bu konuda samimiyim.11 derecede başlayacak bu gerileme çok önemli bir derecede gerçekleşmektedir. Eski astrologlar buna 'yaşamın kapısı' olarak tabir eder. Merkür’ün bu gerilemesinin zaten Uranüs’e karşıt olması bunun ne kadar sürprizli ve harika olacağını bize zaten işaret etmektedir. Bazı durumları aşırı dramatize etmediğiniz sürece oldukça güçlü bir dönem içinde olduğunuzu söylemek doğru olur.
Gelecek için endişelenmek yerine zamanın içinde çözümler bulmak ve zamanın tadını yakalamak çok önemli olacak.
11. derece ustalıktır. Sizi bir konuda ustalaştırmaya gelecek bir gerileme yaşayacaksınız. Bunun için kendinizi bu ustalık zamanına hazırlayın ve büyüyün. Korkularınıza yenilmeyin. Aksi halde kendinizi öfkeli ve sinirli hissedersiniz. Ya da çevrenizde herkes size böyle davranıyor gibi gelir.
Günler birbirini kovalıyor ve nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz.
Biliyorum bazı insanları affetmeyeceksiniz,
Affedilir gibi de değil…
Bu zaman bu şekilde yangınını sürdürürken siz kendinizi söndürerek ilerlemeyi başarmalısınız. Bizler sürekli sizlere gökyüzünden haberler sunuyoruz. Sizi en çok ilgilendirenin iyi mi kötü mü olduğu hususu oluyor. Aslında bizler hafta genelini gökyüzü şifrelerimizi çözerek Ay’ın konumuna göre bu haftayı nasıl geçireceğinizi deşifre etmeye çalışıyoruz. Zaman zaman isabetli oluyor zaman zaman olmuyor. Kendinizi sürekli astroloji ile ilgilenerek delirtmeyin. Kararında ve tadın da hareket etmenizi öneriyorum. Bunun için bende elimden geldikçe sosyal medyamda sizlere burçları daha esprili ve komik anlatmaya çalışıyorum. Astro Şifa 2021 Ajandanız artık basıma verildi. Bunları 2021 içinde sürekli elinizde bakarak inceleyebileceksiniz. Önceden planlar yapıp kendinizi daha kolay kontrol edebileceksiniz.
Bunun için elimizden geldikçe sizlerin Ay’ın hareketleri ve açıları hakkında bilgiler sunarak kendi hayatınızdaki tezahürünü anlamanızı istiyoruz. Bu demek değil ki iyi ya da kötü olarak gelişen durumu tanımlanmak zorundasınız. Hiçbir astrolog size gününüzün iyi ya da kötü olacağını söyleyemez. Bunu siz nasıl kontrol eder ve nasıl bakarsanız bu öyle şekillenir. Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ demiş atalar…
Boşa demiş olamazlar dimi?
Ay’da gökyüzünde boşuna duruyor olamaz?
Gökyüzündeki 12 eşit parçaya bölünmüş burçlar takımyıldızları da boşuna orda durmuyor sanırım.
Koç dolunayı ile giriş yapmak gerçekten heyecan verici olacak.
Genellikle Koç ve terazi burcundaki dolunaylarında insanlığın çok zorlandığını gözlemliyorum. Ekim ayı biraz daha fazla etrafımızı değil kendimizi kontrol etmemiz gereken bir ay olarak değerlendirilmelidir.
Dün biraz yoksunluk sendromunu araştırdım. Okuduğum bir kitap da önüme yoksunluk cümlesi çıktı. Sonra oradan bu cümlenin ne ifade ettiğine doğru yola çıktım. Ne kadar fazla koç burcundaki yaşayacağımız dolunay etkilerini anlatıyordu…
Yoksunluk sendromu demek; Madde bağımlılarının maddeye ulaşamadığında ya da ara verdiğinde yaşadığı krize deniliyormuş. Bazen de annelerin bebeklerini memeden kesmek istediklerinde yaşanılan bağımlılık sorunlarının adına verilen isimmiş.
Ne tuhaf dimi?
Yoksunluğunu çektiğimiz şeylerin de hastasıyız aslında…
Sanırım hepimiz birer hastayız :)
Bir şey istemek o şeye duyulan açlıkla ilgilidir
Mars gerilemesi savaş atmosferi dedik, 2020 yılı salgın hastalık dedik, yeni bir düzen kurulacak vs. diye söz ettik.
Acaba hala astrolojinin varlığından şüphe eden ve bunu araştırmayan insanlar var mı diye merak ediyorum. Yani bunun bir inanç meselesi üstünde olduğunun farkında olmayan var mı? Astroloji muazzam bir şekilde çalışıyor.
Bu hafta elinize, kolunuza, dilinize hakim olun lütfen. Hiçbir tuzağa çekilmemeye özen gösterin.1 Ekim'de Koç dolunayı gerçekleşecek. Bu yönetilmesi en zor dolunaylardan biri olabilir. Bunu lütfen iyi yönetelim. Bunun için yazıyı ayrı hazırlıyorum.
Yıl 1992, Şubat sonu Mart başları ve yine gökyüzünde Satürn-Mars gezegenleri Kova burcunda kavuşuyor. Bu zaman aralığında neler yaşandığını sizler de araştırıp okuyabilirsiniz. Ben bugün biraz yazı içinde Azerbaycan’daki kardeşlerimizin merakını giderecek ve biraz olsun fütüristtik bir bakış açısı yakalamalarına yardımcı olacak bir harita analizi hazırladım. Umarım işlerine yarar.
Şimdi zaman tüneline binip 1992-93-94 yıllarına yolculuğa çıkıyoruz:
İlk dikkat çeken tarihteki olay:
Ermenistan ile Azerbaycan arasında Karabağ Savaşı yaşanıyor. Ermeniler, Karabağ’da bulunan Hocalı kasabasına ansızın baskın yapıyor. Ermeniler acımasızca Azeri vatandaşları öldürüyor. Hocalı katliamı diye geçiyor. Bu büyük bir katliam ve asla unutulmaması gereken bir olaydır.
Bunu 28 Mart 2020 tarihinde Twitter'da ve Satürn Kova yazısı içine yazmıştım. Yani geçmişteki bu olayın aynı gökyüzü ile geldiğinden söz etmiştim. Astroloji muazzam incelikli bir şekilde çalışıyor.
Gündemimiz yoğun ve telaşlı…
Hayatımızı tamamen değiştiren Satürn-Plüton ve Jüpiter gezegenleri dizilimi Mars gezegeni tarafından tetiklenmeye başladı. Tüm ekim ayı hatta kasım ayı da dahil bu durum yüksek bir etkileşim içerisine bizleri sokacak.
Bunu korku ve endişe duymanız için değil farkında olmanız için konuşuyorum. Bu durum illaki kötü şeyler olacak anlamı taşımaz. Hayatınızda sizi zorlayan şeyleri artık değiştirme zamanı olduğunu gösterir. Ama siz bunun ne olduğunu tanımlayamazsanız kendinizi hareketsiz ve yönsüz bir şekilde hisseder ve kötü yorumlarsınız.
Asıl burada anlatılmak istenen gezegenlerin bizim hayatımızı değiştirdiği değil. İçinde bulunduğumuz zamanı anlamamız için bize yıldızların diziliminin bir açıklama yapmasıdır. Gezegenler yüzünden bunlar yaşanmaz. Her şey benim, senin ve diğerleri yüzünden olur.
Gezegenler masumdur…
Uranüs ve Satürn: Durdurucu, tutucu ve çelişkili
2021 yılına heyecanla ilerliyoruz öyle değil mi?
Kendi içimizde milyon tane sorumuz olsa da kırgınlık, kaygı, korku vs. ne derseniz diyebilin ama yine de ilerliyoruz.
Sizlere mümkün oldukça benim anladığımı anlatmamdan daha çok neyi nasıl anlamanız gerektiğini anlatıyorum. Bir okuyucum şöyle yazmış: “Sizi çok seviyorum ve hiçbir yazınızı kaçırmıyorum ama yazılarınızı okurken acı çekiyorum. O kadar devrik ve yazım yanlışı var ki”
Haklı olabilir.
Yazım yanlışları için özür dilerim ama benden devrik cümlelerimi düzeltmemi istemeyin :)
Ben o devrik cümlelerimden vazgeçseydim ortaokulda edebiyatım zayıf geldiğinde vazgeçerdim. Türkçe öğretmenim derdi ki kızım çok devrik cümle yazıyorsun. Lütfen bunu düzelt. Diğeri bana aşırı samimiyetsiz gelirdi ve anlamazdım. Ortaokulda baya zorlanmıştım. Üniversitede okurken ilk yıl Türk dili dersi vardı ve sadece kompozisyonla dersi geçebileceğimizi hocamız söylemişti. Ben o an kesin bu dersten kaldığımı düşünmüştüm.
Sınıfta tek iki kişi o dönem dersi geçmiştik. Hoca beni özel odasına davet etmişti. Ben devrik cümleyi bu kadar iyi kullanabilen birini tanımadım demişti. Gözlerimin için parlamıştı. O yıl haritama göre Jüpiter döngüsü yaşıyordum. Aynı ortaokulda üzüldüğüm ve zorlandığım şeyin aslında karşılığının bir ödülü gibiydi. Türk dili hocam, asla cümlelerinden vazgeçme dedi bana…Çok iyi bir roman yazarı olabilirsin diye devam etti cümlesine…
Bende işte böyle bir şey oldum sonrasında :)
Sizin için bir kusur olarak görülebilir ya da bir eksiklik. Bazınızın umurunda değil :)
Hatta bazen translate mi kullanıyorsunuz bir yerden çeviri mi yapıyorsunuz diye soruyorlar :)
O denli devrik yani :)
Rakiplerim tarafından bir de onla suçlanırım o konu çok başka…
Neyse devrik yazmak bir özür ise evet olabilir. Ama bana iyi geliyor. Okuyucumla daha iç içe hissettiriyor. Sanki yanınızda eşofmanlarımla oturup, bağdaş kurup sohbet ediyor gibi bir his…
Ama diğeri düzeltilmiş olan cümlem ise sanki kendim gibi değil…Süslenmiş, püslenmiş görücüye çıkmış gibi…
Neyse çok uzattım ama insan bazen kendini açıklamak zorunda kalabiliyor.
Çünkü sizlere çok önem veriyorum ve çok seviyorum. Buna sonuna kadar değersiniz.
Uranüs sen ne iş yaparsın dostum?
Uranüs 1781'de Herschel tarafından keşfedilmiştir. Sekiz yıl sonra Fransız ihtilali patlak verdi. 18. yüzyılda dünyamız Sanayi Devrimi ve Amerikan özgürlük Savaşı gibi birçok değişime sahne olmuştur. Uranüs’ün niteliklerini öğrendikten sonra bu gelişimlere sadece birer rastlantı demek zordur.
Uranüs’ün keşfi bile büyük bir bilimsel devrim sayılan teleskobun icadı sonrası gerçekleşmiştir. Sanki Uranüs kendi keşfine neden olacak buluşu önceden yaptırarak doğmuştur!
Uranüs’ün keşfiyle meydana gelen değişimler politika ve bilim konuları ile sınırlı değildir. Uranüs’ün ortaya çıkmasından sonra Güneş sisteminde sadece yedi gezegen bulunmadığının öğrenilmesi de başta mistisizm olmak üzere birçok alanda sarsıntı ve devrime neden olmuştur. Örneğin yedi gezegen ve yedi sayısı üzerine kurulu çoğu ökültik öğreti (ki bunlardan biri de astrolojidir) Uranüs’ü de kapsamına alarak yeniden yapılanmak zorunda kalmış, tam düzen kurulmuşken keşifler süreci yeniden başlamış; 1846 da -yani 65 yıl sonra Neptün, 84 yıl aradan sonra 1930'daysa Plüton’un bulunuşu ile eski temeller yeniden sarsılmıştır. Görülmektedir ki Uranüs’ün keşfinden sonra, çok kısa bir zaman içinde iki gezegen daha keşfedilmiştir!
Uranüs’ün yaptığı sarsıntılar astrolojide de garip sonuçlar yaratmıştır.
Örneğin Kova burcu da dahil olmak üzere kimi burçların önceki ve sonraki olmak üzere iki yöneticisi bulunmaktadır.
Eski çağlarda Ay tarafından yönetilen Yengeç ve Güneş tarafından yönetilen Aslan burcu dışındaki tüm burçların yalnız kendilerine ait bir yöneticileri yoktu; çünkü bilinen 12 burca karşılık 7 gezegen tanınmaktaydı. Bu nedenle bir gezegenin yönetici burcu iki burç üzerinden ortaklaşa takip edildi. Venüs gezegenin burcu hem boğa hem terazidir.
Merkür gezegenin burcu hem ikizler hem başaktır.
Mars gezegenin burcu akrep ve koçtur.
Satürn gezegenin burcu oğlak ve kovadır.
Jüpiter ise yay ve balığın yöneticiliğindedir.
Sonra Uranüs bulundu, Kovaya yerleştirildi ve yüzyıllardır yorumlara temel oluşturan Kova/Satürn ilişkisinin tam anlamı ile doğru olmadığı anlaşıldı! Artık Satürn Kovayı değil, yalnız Oğlağı yönetiyordu.
Ardından Neptün keşfedilip Balığa; Plüton ise Akrep'e verildi. Bu değişimden sonra eski yorumlar kuşku ile karşılanır olmuştu, çünkü yorumların yapılmasında kullanılan kaynak verilerin güvenilirliği üçüncü kez sarsılıyordu. Yeni gezegenlerin burçları yerine yerleştikten sonra eskiler görev yerlerini yine de terk etmedi ama isimleri tradisyonel yönetici olarak adlandırıldı. Yardımcı yönetici olarak geçti. Güneş sistemine baktığınızda 10 gezegen bulunduğuna inanılmaktadır. Oysa Zodyak’ta 12 burç var ve hala iki gezegen iki yerine dört burcu yönetmektedir.
Gerçekten bakıldığında merkür gezegeni nitelik açısından çok uyumlu ve yerinde olan ikizlerde muhteşem görülmektedir ama başak burcuna pek benzememektedir. Venüs gezegenine bakın oldukça terazi burcu ile özdeşleşmesine rağmen Boğa burcuyla büyük bir tanım içine girmemektedir.
Belki sistemimizde 2 gezegen daha var ve onlar ile karşılaşmamız bu çağda olabilir ve biz astrologlarda bu konuda yüzyıllar önce olan karmaşıklığı çözmek için uğraşabiliriz. Çünkü bu çağ astrologlarında zorlandığı bir çağ olacaktır.
O zaman diyecekseniz ki yaptığını yorumlar kuşkulu mudur? Zaten olasılık içeren yorumlar yapıyor ve tahminler içinde ilerliyoruz. Bizim söylediğimiz bilgiler sizlere ilk kez bizim tarafımızdan söylenmedi. Dünyada unutmayın ki söylenmemiş bir söz, düşünülmemiş bir fikir ve anlatılmamış bir hikâye yoktur. Hepimiz birbirimizin tekrarıyız. Sonuç itibariyle baktığınızda astroloji muazzam bir planda çalışıyor ve buna tüm kalbimle inanıyorum. Hayatımızı sonsuz bir döngü içinde dönüyor. Yüzyıllar sonrasındaki nesillere bu dönemde yaşadıklarımızı yazarak, videolar çekerek tahminlerimizi bırakacağız. Bu bir bayrak yarışı gibi.
Peki devam edelim;
Şimdi bu bilgilerin doğrultusunda Uranüs yeni yöneticisi kova ve eski yöneticisi olan Satürn bazında inceleyelim. Yani Uranüs çıkmadan önce Satürn kova burcunu yönetiyor deniliyordu.
Bakın çok ilginç değil mi?
Eski ve yeni çatışması içine giriyoruz. Astroloji aslında burada bile çalışıyor. Düzensizlik içindeki düzeni görebiliyor musunuz?
Uranüs anarşisttir, Satürn baskıcıdır.
Uranüs ani değişimleri yönettir, Satürn düzeni…
Uranüs yıka döke ileri gitmek için büyük bir güce sahiptir; Satürn ise durdurmak ve kısıtlamak için... Bu nedenle Kova'nın enerjisi, hızlı bir devinim ile tutucu ya da durdurucu bir etkinin karışımıdır. Yıpratıcı bir dinamiğe sahip bir akım biçiminde belirir; gergin ve çelişiktir ama ilginçtir de...
Bir burcu tanımak için mutlaka gezegenini tanımak durumundasınız. Çünkü genel olarak her burcun kimliği, polar yönünün ait olduğu element grubunun ya da bulunduğu dörtlünün karışımından oluşmaktadır. Bazı sınıflanmaları bilirseniz özelliklere yorum katarak gelecek hakkında tahminler yürütebilirsiniz.
Yarın devam edeceğiz :)
Yarın size kova burcunun kimlik kartından söz edeceğim. Bugün yazı çok uzayacak yoksa :)
Dedemin mektuplarını karıştırdım. Bakim Satürn kovaya geçerken ne yazmış diye;
Tarih:10.09.1991 (Satürn kovaya geçtiğinde yazmış)
“Akan zamanın, daha ve daha birçok olayın birlikteliğinde yaşamak var. Anlık, rastlantısal sulara akıp gitmek varken, yaşamı kıstas içine almak niye? Belki, aynı ayrıntıları bulamama korkusu…
Bu anı parçalarcasına bütünü koruma, bir o kadar da yok etme...
Bir şeyler olmalı, olabilmeli…
Dünleri hep yaşarken bir sonrakilere umutla bakmaya doğru...”
Satürn kova sürecinde bir umut var görülüyor…
Mutlu günler dilerim…
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