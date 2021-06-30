Temmuz Astrolojisi: “Ne istemediğimi çok iyi biliyorum”

Günaydın yıldız savaşçıları;

Hayat ne tuhaf dimi?

İnsanlar, sizi dayanılmayacak bir noktaya kadar getiriyor ve sizi görmezden geliyor. Sonra üzerine siz deliymişsiniz bundan siz sorunluymuşsunuz gibi gözünüzün içine bakıyor.

İnsan diyor ki bende bu noktaya gelmezdim. Hiç kendilerine öz eleştiri yapabiliyorlar mı acaba çok merak ediyorum ama kötüler hep kötü kalıyor maalesef. Bir kere kötülük yapmış biri asla iyi olamıyor. Bir kere iyilik yapmış biri de asla kötü olamıyor. Bu ne enteresan bir tat dimi. Neyin tadını alırsan onunla ilerliyorsun.

Dün çok severek okuduğum bir kıssadan hisseyi paylaşmak istiyorum.

Ünlü İslam komutanı Tarık bin Ziyad, komutasındaki ordusu ve gemilerle, bugün adına Cebeli Tarık dediğimiz boğazdan İspanya’ya geçmiş. Tarık Bin Ziyad ve askerleri karaya ayak bastıklarında, İspanya kralının yüz bin kişilik bir ordu hazırladığı ve saldırıya geçeceği söylenmiş.

Tarık bin Ziyad, askerlerinin endişe duymaya başladığını fark eder. Bütün askerlerin yüksekçe bir tepeye çıkmasını emreder ve sahilde bıraktığı birkaç askere ise gemilerin yakılmasını söyler.

Tarık b. Ziyad, askerleri ile bulunduğu tepeden gemilerin alev alev yanışını izlemiş. Durum karşısında ne yapacaklarını şaşıran askerlere dönüp, tarihe iz bırakan şu konuşmayı yapmıştır:

“Gördüğünüz gibi artık geriye dönüşümüzün bir yolu yok. Gemileri yaktık…