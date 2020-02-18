Sorunlarla başa çıkma şeklinizi değiştirin

Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Dünkü yazı serimizde bahsetmiştim. Bu hafta elementleri sizlerle konuşacağım diye…
Malum gökyüzünde şu an işler yoğun ve yüksek farkındalık gerektiren bir süreç başlatıyor. Bu dönem 10 Mart’a kadar farklı ilerleyecek. O zaman bizlerde bu gökyüzündeki işleyişi yer yüzüne doğru aktarımını yapalım.
Öncelikle doğum haritalarınızda en çok hangi element ya da en az hangi element var kısmını pek bulamıyor olabilirsiniz. Âmâ gerçekten gönlünüzü koyarsanız bulamayacağınız bir durum yok. Birçok sitede buna dair bilgiye sahip olabilirsiniz. Hiçbir şey bulamazsanız benim Telegram programında kurduğum “Astromatik bilgi paylaşım platformuna” katılıp ya da instagramdan astromatik hesabını takip ederek öğrenebilirsiniz.
Gerçek güç insanın kendi yapısını ve doğasını keşfetmesinde doğuyor. Herkesin merak etmesi ve kendi varlığının peşine koşmasını öyle istiyorum ki…
İnsanın kendinden daha büyük bir tutkusu olmamalıdır.
Düşünsenize, Allah size nasıl bir beden ve nasıl bir ruh seçmiş. Size yaşanması için takdir edilen beden ve akıl nedir? Size bir hamur veriyor ve bununla birlikte bunu geliştirmenizi en iyi formata getirmenizi istiyor.
Merkür Balık Gerilemesi tavsiyemi baştan sona tekrar hatırlatayım:
İletişim Anahtardır,
Dinlemek Güçlüdür, Güven Çok önemlidir ve Zaman size istediğinizi verir…
Yeter ki zamana, ne kadar “zaman” vermeniz gerektiğini bilin…
Elementlerin, insan ile bağı nedir?
Bu elementleri insan yazılımında birer Word, excel, powerpoint gibi düşünün. Hayatı boyunca rapor yazmak ve işlerini planlamak zorunda olan birinin bilgisayarında bunlar olmazsa olmazlarıdır. İnsanı da bir yazılım olarak düşünürseniz hayatınızı sürdürdüğünüz bazı tutkular, duygular ve ihtiraslar vardır.
Dört Element hakkında bilgiler:
Ateş Elementi (KOÇ, ASLAN, YAY)
Öfke, Tutku, ihtiras ve gurur bu alanı kapsıyor. İnsanın sol yanını temsil ediyor. Yani yaşama olan bağlılığınızı ve motivasyonunuzu bu noktadan alırsınız. Eğer bu element doğum harita planınızda az ise bunu destekleyecek insan veya eğitimlere ihtiyacınız olabilir. Ya da bu daha yüksekse haritanızda burayı fark ederek daha fazla törpülemeniz gerekecektir. Burası yaşamla verdiğiniz mücadele yeteneğinizi de size söylüyor.
Toprak grubu (BOĞA, BAŞAK, OĞLAK)
Para, ev, elle tutulan ve gözle görülen mal ve mülk hesaplarınızdır. Bu alanın haritanızda çok yoğun ağırlıkta olması çok sabırlı ve size güven veren şeylere düşkün olduğunuzu gösterebilir.
Gerçekçi, maddenin farkında olmamızı sağlayan ve sabrı öğreten, güven alanımızı nereden kazandığımızın fikrini veren elementtir. Yaşamda ayakta kalabilmek için üretmek ve çalışmak gereklidir. Toprak elementi fıtratımız da bizim nasıl büyüyeceğimiz ve büyüdüğümüz de ne gibi meyveler vereceğimiz hakkında fikirler sunabilir. Toprak elementi geldiğimiz yere döneceğimizi de ifade eder. İnsanın toprak tarafı insanı bekleyen toprağın altıdır. Sonuçta toprak bize hikâyenin sonunda gideceğimiz yerin olduğu mesajını da vermektedir. Bu elementin az olması sizi tembel yapabilirken fazla olması dünyevi yapabilir. Maddi ve manevi arasındaki dengeyi kurma konusunda önemli bir ipucudur.
Su grubu (YENGEÇ, AKREP, BALIK)
Merhamet, Duygular, yardımsever olmak, hayal etmek, aşk, sevgi ve vicdanımızı temsil eden elementtir. Mantıktan bu alanda yoktur. Su, duyguyu ve insanın geride bıraktıklarını, geçmişi simgeler, yaşam en çok suyun sayesinde ortaya çıkar, tabiat onunla canlanır, sudaki yosunlar Oksijeni üretir ve böylece yaşam oluşmuştur. Eğer bu elementi haritanız da eksikse empati yeteneği zayıf ve az yaratıcı biri olabiliyorsunuz. Ama eğer bu element gereğinden fazlaysa aşırı hayalci ve kırılgan biri haline dönebiliyorsunuz. Eğer bunun fazlamı az mı olduğunu tespit ederseniz bu yöne daha fazla eğilim gösterebilirsiniz. Korkularınıza yenilme ihtimalinizde yüksek olabilir.
Hava grubu (İKİZLER, TERAZİ, KOVA)
Bu element bize akıllı, konuşkan, entelektüel ve hayatın ciddi alanlarını zekice çözebilme yeteneği sunuyor. Bu elementin haritada fazla oluşu kibirlenme veya yükse bir ego, hatta alay etme eğilimi verebilir. Ama bunu verirken kişi gerçekten kendini fazlasıyla yetiştirmiş ve fazla bilgiye sahip olabiliyor. Yani bunu yaparken içi boş bir şekilde yapmıyor. Sahip olunan iyi meziyetlerle ve kendilerine verilen değerlerin kalıcı olduğuna inanan yönünü geliştirirse muhteşem bir karakter elde edebiliyor.
Sizler sadece tek bir takım yıldızına bağlı yaşamıyorsunuz. Doğum harita planınızda birçok etken var.
Sizden ricam yukarıdaki elementleri sizlerde araştırın ve bunun üzerinden deneylerinizi yapmanızdır.
O zaman Mevlana’nın şu sözlerini hatırlayalım: Mevlâna Şems'i ararken, Konya'da yalancılığıyla ün salmış bir adam, "Şems'i Bağdat'ta gördüm" der. Bunun üzerine Mevlâna adama teşekkür eder ve hırkasını çıkarıp ona hediye eder. Mevlâna’nın yanındaki arkadaşı, adamın yalancı olduğunu bildiği halde, neden çıkartıp ona hırkasını verdiğini sorar.
Mevlâna’nın cevabı ise; "Yalanına hırkamı verdim, doğru söyleseydi canımı verirdim" der.
Yarın inşallah elementler dersimize devam edeceğiz…
Mutlu günler dilerim…
Sorunlarla başa çıkma şeklinizi değiştirin
Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Dünkü yazı serimizde bahsetmiştim. Bu hafta elementleri sizlerle konuşacağım diye…
Malum gökyüzünde şu an işler yoğun ve yüksek farkındalık gerektiren bir süreç başlatıyor. Bu dönem 10 Mart’a kadar farklı ilerleyecek. O zaman bizlerde bu gökyüzündeki işleyişi yer yüzüne doğru aktarımını yapalım.
Öncelikle doğum haritalarınızda en çok hangi element ya da en az hangi element var kısmını pek bulamıyor olabilirsiniz. Âmâ gerçekten gönlünüzü koyarsanız bulamayacağınız bir durum yok. Birçok sitede buna dair bilgiye sahip olabilirsiniz. Hiçbir şey bulamazsanız benim Telegram programında kurduğum “Astromatik bilgi paylaşım platformuna” katılıp ya da instagramdan astromatik hesabını takip ederek öğrenebilirsiniz.
Gerçek güç insanın kendi yapısını ve doğasını keşfetmesinde doğuyor. Herkesin merak etmesi ve kendi varlığının peşine koşmasını öyle istiyorum ki…
İnsanın kendinden daha büyük bir tutkusu olmamalıdır.
Düşünsenize, Allah size nasıl bir beden ve nasıl bir ruh seçmiş. Size yaşanması için takdir edilen beden ve akıl nedir? Size bir hamur veriyor ve bununla birlikte bunu geliştirmenizi en iyi formata getirmenizi istiyor.
Merkür Balık Gerilemesi tavsiyemi baştan sona tekrar hatırlatayım:
İletişim Anahtardır,
Dinlemek Güçlüdür, Güven Çok önemlidir ve Zaman size istediğinizi verir…
Yeter ki zamana, ne kadar “zaman” vermeniz gerektiğini bilin…
Elementlerin, insan ile bağı nedir?
Bu elementleri insan yazılımında birer Word, excel, powerpoint gibi düşünün. Hayatı boyunca rapor yazmak ve işlerini planlamak zorunda olan birinin bilgisayarında bunlar olmazsa olmazlarıdır. İnsanı da bir yazılım olarak düşünürseniz hayatınızı sürdürdüğünüz bazı tutkular, duygular ve ihtiraslar vardır.
Dört Element hakkında bilgiler:
Ateş Elementi (KOÇ, ASLAN, YAY)
Öfke, Tutku, ihtiras ve gurur bu alanı kapsıyor. İnsanın sol yanını temsil ediyor. Yani yaşama olan bağlılığınızı ve motivasyonunuzu bu noktadan alırsınız. Eğer bu element doğum harita planınızda az ise bunu destekleyecek insan veya eğitimlere ihtiyacınız olabilir. Ya da bu daha yüksekse haritanızda burayı fark ederek daha fazla törpülemeniz gerekecektir. Burası yaşamla verdiğiniz mücadele yeteneğinizi de size söylüyor.
Toprak grubu (BOĞA, BAŞAK, OĞLAK)
Para, ev, elle tutulan ve gözle görülen mal ve mülk hesaplarınızdır. Bu alanın haritanızda çok yoğun ağırlıkta olması çok sabırlı ve size güven veren şeylere düşkün olduğunuzu gösterebilir.
Gerçekçi, maddenin farkında olmamızı sağlayan ve sabrı öğreten, güven alanımızı nereden kazandığımızın fikrini veren elementtir. Yaşamda ayakta kalabilmek için üretmek ve çalışmak gereklidir. Toprak elementi fıtratımız da bizim nasıl büyüyeceğimiz ve büyüdüğümüz de ne gibi meyveler vereceğimiz hakkında fikirler sunabilir. Toprak elementi geldiğimiz yere döneceğimizi de ifade eder. İnsanın toprak tarafı insanı bekleyen toprağın altıdır. Sonuçta toprak bize hikâyenin sonunda gideceğimiz yerin olduğu mesajını da vermektedir. Bu elementin az olması sizi tembel yapabilirken fazla olması dünyevi yapabilir. Maddi ve manevi arasındaki dengeyi kurma konusunda önemli bir ipucudur.
Su grubu (YENGEÇ, AKREP, BALIK)
Merhamet, Duygular, yardımsever olmak, hayal etmek, aşk, sevgi ve vicdanımızı temsil eden elementtir. Mantıktan bu alanda yoktur. Su, duyguyu ve insanın geride bıraktıklarını, geçmişi simgeler, yaşam en çok suyun sayesinde ortaya çıkar, tabiat onunla canlanır, sudaki yosunlar Oksijeni üretir ve böylece yaşam oluşmuştur. Eğer bu elementi haritanız da eksikse empati yeteneği zayıf ve az yaratıcı biri olabiliyorsunuz. Ama eğer bu element gereğinden fazlaysa aşırı hayalci ve kırılgan biri haline dönebiliyorsunuz. Eğer bunun fazlamı az mı olduğunu tespit ederseniz bu yöne daha fazla eğilim gösterebilirsiniz. Korkularınıza yenilme ihtimalinizde yüksek olabilir.
Hava grubu (İKİZLER, TERAZİ, KOVA)
Bu element bize akıllı, konuşkan, entelektüel ve hayatın ciddi alanlarını zekice çözebilme yeteneği sunuyor. Bu elementin haritada fazla oluşu kibirlenme veya yükse bir ego, hatta alay etme eğilimi verebilir. Ama bunu verirken kişi gerçekten kendini fazlasıyla yetiştirmiş ve fazla bilgiye sahip olabiliyor. Yani bunu yaparken içi boş bir şekilde yapmıyor. Sahip olunan iyi meziyetlerle ve kendilerine verilen değerlerin kalıcı olduğuna inanan yönünü geliştirirse muhteşem bir karakter elde edebiliyor.
Sizler sadece tek bir takım yıldızına bağlı yaşamıyorsunuz. Doğum harita planınızda birçok etken var.
Sizden ricam yukarıdaki elementleri sizlerde araştırın ve bunun üzerinden deneylerinizi yapmanızdır.
O zaman Mevlana’nın şu sözlerini hatırlayalım: Mevlâna Şems'i ararken, Konya'da yalancılığıyla ün salmış bir adam, "Şems'i Bağdat'ta gördüm" der. Bunun üzerine Mevlâna adama teşekkür eder ve hırkasını çıkarıp ona hediye eder. Mevlâna’nın yanındaki arkadaşı, adamın yalancı olduğunu bildiği halde, neden çıkartıp ona hırkasını verdiğini sorar.
Mevlâna’nın cevabı ise; "Yalanına hırkamı verdim, doğru söyleseydi canımı verirdim" der.
Yarın inşallah elementler dersimize devam edeceğiz…
Mutlu günler dilerim…