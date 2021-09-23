Sonbaharın tek gerçek çocuğu “Terazi dönemi” başladı!

Bugün saat 02:45’te balık burcunda bir dolunay gerçekleşti.
Bu, insan sevmeyen bir dolunay olarak görülebilir. Bu ne demek şimdi diye düşünmeye başladınız.
Çok fazla insanla iç içe olmamanız gereken bir dolunay yaşıyoruz.
Odaklanamıyoruz, kimseyi dinleyemiyoruz ve tahammül edemiyoruz.
Önemli olan gökyüzü olaylarının size verdiği etkileri çözüp ona göre davranmak değil mi?
O zaman bizde bu dolunayı anlamaya çalışalım.
Kendinizi duygusal bir izolasyonda ya da şansızlık rüzgarlarına terk edilmiş bir zihin içinde hissedebilirsiniz.
Böyle bir inisiyatif eksikliği ya da yönünü kaybetme korkusu sarmış olabilir. Kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz. Bunlar gayet normal ama normal olmadığını düşündüğünüz bir şey var. O çok savaştığınız şey için bir gram elinizi kolunuzu kaldıracak haliniz kalmamış.
9 yaşındaki oğlum sünnet oldu.
Zaman çabuk geçiyor deyip duruyorum ya…
İşte al sana zaman Aygül Hanım dedim…
Her şey dün gibi…
Sizler de biliyorsunuz ki tüm duygularımı bu köşede paylaşıyorum. Eminim ki bir gün buradan sizlere onun mezuniyeti ya da evliliği gibi dönüm noktalarından da söz ederek paylaşacağım.
Sözler büyüdür! Evrende ne söylerseniz söyleyin gelip sizi bulur!
26 Yıl önce erkek kardeşim Kemal Özkan da sünnet olmuştu.
Kemal bey (Allah rahmet eylesin) erkek kardeşimin sünnet düğününde öyle bir laf ediyor ki şaşırtıcı!
Bu gece 03:00 civarlarında başak burcunda bir yeniay doğdu.
Bunu yazmasak sizde gökyüzüne bakmasanız bundan nerden haberiniz olacak, öyle değil mi?
Astrolojiyi kullanırken gökyüzünde gerçekleşen yeniay ve dolunaylara göre nasıl ilerlemeniz gerekiyor diye bakmalısınız. Hayatınızın içinde gelişen süreçler için bir sonraki aşamaya nasıl geçmeniz gerektiğini anlatıyor. Astrolojinin sizi ele geçirmesini istemiyorsanız yapacağınız çok basit. Kendiniz gökyüzündeki aksiyonları takip edip nasıl uyumlanmanız gerekiyor bunu incelemelisiniz. Ya da başaramıyorsanız hiç okumayın diyeceğim ama hayat sizi bir yerde tökezletip kendini sorgulamaya illaki götürüyor. İşte orada çok ilginç olacak ki yine bu ilim ile yüzleşeceksiniz. Defalarca denedim. Bırakmak istedim, saçma buldum ama olmadı…O beni bırakmadı… İyi ki de bırakmadı…Yolumu buldum. Sizde bulabilirsiniz. Asla vazgeçmeyin.
Haftalık yeniay yorumlarınızı dinlemek için: https://youtu.be/3amdqzuQPfE
Bu yeniay bize bazı kuralları anlatıyor!
1-Açık bir yürek, açık bir zihindir.
2- Kendi içimizde barış yapmadan dışarıyla barışı sağlayamayız.
3-Asıl hedef diğerlerinden daha iyi olmak değil, eski halinizden daha iyi olmaktır.
Bugün ay yengeç burcunda Plüton’a son karşıtlığını yapıp açısız bir şekilde ilerleyecek. 18:53’e kadar biz bu duruma ay boşlukta diyoruz. Ay boşlukta yaptığımız işler daha fazla sonuçsuz kalıyormuş gibi bir his veriyor. Uzay boşluğu gibi düşünebilirsiniz. Bu zamanlar mümkün oldukça bir şeyleri başlatma enerjisi kullanmamak doğru olacaktır. Yani böyle zamanlarda yapacağınız görüşmelerde daha baskın olmak yerine ya da karşı taraftan cevap beklemek yerine daha fazla kendinizi anlatan konuşmalar yapabilirsiniz. Bu süreçte size gelen teklifler ya da iş birliklerini daha fazla değerlendirebilirsiniz.Mesela dün iş toplantılarınız ya da hayat rutinleriniz biraz zorlayıcı geçtiyse bugün, sağlığın ve alışkanlıkların önemini vurgulayan kararlar verebilirsiniz.
Arkanızdan dönen dedikodulara ya da söylentilere cevap vermeyin.
Günlük aktivitelerinizi yaparken sistematik ve organize olun. Dolabınızı ve evraklarınızı büyük bir temizlik ile düzenlemek için ideal bir zaman. Ayrıca işle ilgili konularda daha duygusal olacaksınız. Normalden daha huysuz olabilir, iş meselelerinizi fazla kişiselleştirebilir veya diğer yandan duygularınızı bir kenara bırakıp işinize çok fazla konsantre olabilirsiniz.
Mars/Neptün karşıtlığına dair;
aklıma bir fıkra geldi:
- mutluluğun sırrı aptal insanlarla tartışmamaktır.
- ama hocam, tartışmadan olur mu?
- haklısın evladım...
Bereketli ve güzel bir ay içine daha giriş yapıyoruz. Aylara nasıl girip nasıl çıkıyoruz bilinmez. Her şey dün gibi…
Sanki zaman yok gibi…
Eylül gündemi!
AstroŞifa 2021 ajandamızdan sizlere alıntı yapıyorum.
7 Eylül'de Başak burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Kalbini mi yoksa mantığını mı takip edeceksin? Kendinden şüphe duyacağın bir dönem.
10 Eylül'de Venüs, Akrep burcuna geçiyor. Şöyle bir dönüp hayatına bak! Senin ihtiyaçların mı önemli, yoksa başkalarının ihtiyaçları mı? Hayat hassas dengeler ve görünmeyen yasalarla yönetilir. İyi şeyler yap!
15 Eylül'de Mars, Terazi burcuna geçiyor. Üzerine gereğinden fazla yük alıyorsan, taşımakta güçlük çekebilirsin. ‘Hayır’ demeyi öğrenmen gerekiyor.
21 Eylül'de Balık burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor. Çok çalışman gereken bir dönem içindesin. Etrafındaki insanların senin çalışmalarını engellediğini düşünüyor, buna dayanamıyorsun. Şikâyet etmek yerine eyleme geç!
Ve bu varoluşsal ikilem arasında sıkışmış kalmış gibiyiz.
İyi ya da kötü…
Güzel ya da çirkin…
Kalmak ya da gitmek…
Sevmek ya da sevmemek…
Bu içsel anlaşmazlıkları gidermek için derin bir sorguya ve iç görüye ihtiyacımız var.
Düşünsenize bir yandan mutluluğu bulduktan sonra hemen bir kriz yaşanır ve acı veren bir durum ortaya çıkar. Bazılarınız şahsi olmayan bir yaklaşım sergileyerek kaderi olduğu gibi kabullenirler. Herkes bir gün ölecek yaklaşımı ile kişisel duygularından kopar ve acı çekmeyi kabullenirler. Bu yaklaşımlardan biri ne pahasına olursa olsun masumiyeti kurma çabasının yansıtırken diğeri ise duyarsızlaşmıştır.
Yaşamla uyum içinde olmanın doğru çözümü yalnızca yaşamın temel anlamlarının ortaya çıktığı zamansızlık boyutunda bulunabilir. Bir yerde okumuştum. “Zamansızlık âlemine ulaşmak, üzeri örtülü hakikatlerin egomuzdan feragat ederek ortaya çıktığı büyük bilinmezliğe doğru yapılan bir yolculuktur.”
Dolunay çevresindeki üç gün boyunca oldukça önemlidir. Yani genel itibariyle Dolunay’ın ışığını daha iyi hissettiğimiz bir haftaya girdik. Belki önemli bir ilişkide nerede değişiklik yapmanız gerektiğini ya da iş hayatınızda ne konuda bir yön belirlemeniz gerektiğini görebilirsiniz. Bu etkileşimin iyice farkında olduktan sonra, yaşam hedeflerinize ulaşabilmeniz için yaklaşımınızı en iyi nasıl ayarlayabilirsiniz?
Dolunay'da ilerleme için bir fırsat vardır. İnsanlar genellikle Dolunay günlerinde çaresizlik hissi nedeniyle duygusal olarak tepki verirler. Yaşamlarının olmasını istedikleri yolla şu anki şekli arasındaki mesafenin farkına varırlar.
Genellikle bu boşluğu gördüklerinde üzülürler. Güçsüzlük duygusu, olmasını istediğimiz şeyler ile gerçekte olanlar arasındaki tutarsızlığın farkında olmasından gelir.
Çevrelerimizden gelen yansıma ile ilişkilerde gerçekçi bir bakış açısı kazanırız. Kendinizi güçlendirme; kendinizin farkında olduktan sonra işleri başarılı bir şekilde değiştirme şansına sahip olmanızdır.
Genelde Satürn döngüsü zamanına kadar (27-30) yaş zamanlarına kadar çok fazla düşünmeden kaderimizin peşinde sürüklenir dururuz. Kendimizi güçlendirmenin de önemini bilmeyiz.
Satürn döngüsünden çıkınca (30 yaş sonrası) İstikbalimizi elimize almaya kalkışınca da bir çarkın parçası gibi kalıveririz. Uyku hayatımızın üçte birini alır. Sıradan günlük işler, giyinmek, yemek yemek, sindirmek, hastalıklar, huzursuzluklar derken verimli çalışmaya ayıracağımız zaman çok az kalır. Günler birbirini takip eder ve olayın farkına varınca da yaşlanmış oluruz. Satürn döngüsü zamanları ile bizlere bunu böyle olduğunu anlatır.
Eski alışkanlıkları öldürün ve ileriye doğru yürüyün.
Bu hafta zorluk olarak gördüğünüz her şey aslında sizin için geleceğinizi hazırlayan gerçek aşamalar olabilir. Ne kadar çok kabul ederseniz, bu aşamadan o kadar çok faydalanırsınız. Esnek olmazsanız diğer insanlarla çatışmaya girebilirsiniz. Diğer insanları değiştirmeye çalışmak yerine kendinizde değişiklik yapmaya odaklanmanız daha iyi olur. Sakin ve diplomatik kalma yeteneğiniz ciddi bir şekilde test edilecek, ancak bu özellikler hayatınızın bu aşamasında başarılı bir şekilde ilerlemek için gereken şeydir. Bunun bir dönüşüm zamanı olduğunu hatırlamakta fayda var ve değişimin dış koşullar tarafından size zorlandığını hissediyor olsanız bile, geçmişin derilerini atmak için bu zorlanmayı kabul etmelisiniz. Bu meydan okumadan korkmayın. Gerçek bir özgürlük keşfedeceksiniz. Aslında, şu an için sizi zorladığınızı düşündüğünüz şeylere birkaç ay sonra teşekkür edeceksiniz. Ama bunu henüz bilmiyorsunuz.
Günaydın yıldız savaşçıları;
Artık dolunay hizasına girmiş bulunmaktayız. İrtifa kaybetmeminiz için elimden geldikçe önümüzdeki bir haftanın gündemine uygun fikirlerimi paylaşacağım.
İnsan gaybı bilemez; karşılaştığı olayın yalnızca bir yönünü görür ve o yönüyle doğru bir değerlendirme yapması da zordur. Allah’ın yarattığı kaderde sebepler de sonuçlar da şahit olunan süreç de çirkinlikten, eksiklikten, kusurlardan münezzehtir, zulmedici değildir. Allah asla bize zulmetmez. Çok sevdiğim bir söz vardır. İnsan cennetini de cehennemini de yanında götürür diye…
Kova dolunayına girerken mümkün oldukça şu bir hafta kendinize kurallar belirleyin. Mesela neler olabilir?
-Karşınızdaki insanı ne demek istediğini iyice anlayıncaya kadar dinleyin,
-Karşınızdaki insanın o an neler hissediyor olabileceğini tahmin etmeye çalışın,
-Tepki verirken hangi konuyla ilgili konuşuyorsanız, o konunun dışına çıkmayın,
-Düşünmeden tepki vermeyin,
Yepyeni bir haftaya daha başlıyoruz. 16 Ağustos haftası oldukça hareketli ve önemli olarak tarafınızdan görülebilir. Bu hafta Venüs terazi burcuna geçiyor, Uranüs gerilemesi başlıyor ve pazar günü 22 Ağustos’ta bir kova burcunda dolunay gerçekleşiyor.
Venüs Terazi burcuna geçiyor!
Venüs terazi burcu geçişi daha fazla görselliğinizi, zevklerinizi, parayı ve Aşk’ı umursayacağınız bir dönem. Bu dönem aslında astrolojik olarak sürekli Aşk’ı bulacaksınız gibi lanse edilse de aslında genelde süreç içinde bu dönemlerde gözlemlediğim şey “sevginin de bazen yetmediğini” gördüğünüz olabiliyor. Tabi ki bu dönem yeniden sevmek, konfor alanlarınızı yeniden tanımlamak adına oldukça güzel ve keyifli denilebilir. Estetiksel operasyonlarınız varsa ya da kendinizi fiziksel anlamda güzel hissetmek adına girişimleriniz varsa bu dönemi mutlaka değerlendirin.
Uranüs Boğa burcunda geri hareketine başlıyor!
Bir gezegenin gerilemesi, kişiliğin içe dönük, dolaylı, bilinçaltı ve gecikmeli bir şekilde işleyen işlevleridir. Genellikle gençken dışa vurmaya cesaretlendirilmediğimiz ve sonuç olarak kendi yolumuzda ve kendi zamanımızda kendimiz için geliştirmemiz gereken enerjileri belirtirler. Çoğu insanın iki veya üç geri giden gezegeni vardır.
Gerilemesi olmayan insanlar, önemli yaşam becerilerinin çoğunu erken yaşta geliştirirler ve gezegenlerinden biri ilerleyerek gerileyene kadar nadiren kendi psikolojik süreçlerini keşfetmeye ihtiyaç duyarlar.
Dört veya daha fazla geri giden gezegeni olan insanlar genellikle toplumdan yabancılaşmış hissederler ve dünyadaki “amaçlarını” bulmak için çoğu insandan daha fazla mücadele ederler. Çok gençken içe dönük, kendi benzersiz değer sistemlerini, felsefelerini veya yaşamdaki amaçlarını kendileri için tanımlama ihtiyacı duyarlar. Karmaşık, düşünceli ve bireyci olan bu insanlar, eksantriklik veya izolasyon anlamına gelse bile, genellikle kendi standartlarını belirlemeli ve kendi yollarını çizmelidir.
Gerileme, engelleme ve geri çekilme, geri giden gezegenleri karakterize edebilir ancak bunlar aynı zamanda kendini anlama, kendi kendini yöneten süper bilinçli enerjilere açıklık açısından önemli yapıcı potansiyele sahiptir.
Siz hiç üzüntünüzün solduğunu düşündünüz mü?
Buna ağladığınız oldu mu? Dün aynaya baktım.
Yaşlandığımı düşündüm. Gençliğinde göz göre göre elden gittiğini…
Elimle yüzüme dokunamadım. Sanki yüzüme dokunsam bağıra çağıra ağlayacak gibi hissettim. Kendimi öyle görmek istemedim. Bu kadar hassas olma sebebim kalpsiz insanlarla savaşmam başka açıklaması yok biliyorum….
Neyi sevdiysek ya da neyi istediysek neden hep karanlığımız oldu?
O çok istediğiniz şeyin yokluğunda, beklentiler öyle yükselmiştir ki, kendisi bile geri dönse dolduramaz oluverir, gittiğinde yarattığı boşluğu…
Günaydın yıldız savaşçıları;
Sanki artık hiçbir şeyin değişmesine imkan yokmuş gibi belki de değişmesine pekte gerek yokmuş gibi bir sabaha uyanmış olabilirsiniz. Bunu çok fazla kendinizi söylemekten korkuyor da olabilirsiniz. Âmâ bu sefer işin içindeki Uranüs daha farklı bir olaylar akışı size getirecek.
Bu yeniay sonrası duygusal kalıpları kırıp kendinizi yeni yollarla ifade etmek isteyebilirsiniz. Beklemediğiniz bir şeylerin birden gerçekleşmesi heyecan verici olacak.
Bugün yeniay gerçekleşiyor!
8 Ağustos saat 17:00’de aslan burcunda bir yeniay gerçekleşiyor. Bu yeniay bizlerin bir konuda değişmek zorunda olduğumuzu gösteriyor. Artık köşeye sıkıştığımız ve hoş karşılamadığımız her ne varsa bunlar karşısında daha fazla ses çıkartmak isteyeceksiniz. Bu yeni ay, bir başka Kova dolunayının görüleceği 22 Ağustos civarında ve Aslan burcunda dolunayın meydana geleceği 16 Şubat 2022 civarında birbirine bağlı olan bir ay döngüsünü başlatıyor. İşte o zaman, değişimi benimsemeye yönelik herhangi bir istekliliğin işe yaradığını ve daha fazla sonuçlarınızı aldığınızı göreceksiniz. Bu tarihleri takip etmeyi unutmayın.
Değişiminiz oldukça üretken bir değişim olacak!
Bu yeni değişim yolculuğunuz büyük bir farkındalıkla gelişiyor. Ülke olaraktan son yaşadığımız olayları baz alacak olursak bizi sersemleten ve ne oluyoruz dediğimiz bir süreci gördük. Her şey aynen bunun gibiydi. Sizi sersemleten ve yolunuzu yeniden düşünmeye bırakan, çarpıcı bir şekilde kendiliğinden rotadan atıldığınızı görebilirsiniz.
Elim, iki kelam yazı yazmaya bile varmadı…
Son zamanlarda hepimizin yaşadığı korku, kaygı ve panik anlatılır düzeyde değil…
Astroloji ilmi yanılmıyor ama bazı şeylerinde önüne geçemeyeceğimizi bize her seferinde gösteriyor. Aslında bilmek işe yarayan bir şey değil. Sadece kontrol edilmesi gereken ve bir adım öncesini öngörerek daha rahat yaşamaya çalıştırıyor. 2019 aralık aylarında WUHAN virüs salgını başladığında ben Türkiye’de maske satın almıştım. Hatta aileme iş arkadaşlarıma bulunsun diye dağıtmıştım. N95 maskeler o zaman eczanede bile satılmıyordu. İnternet sitesinden sipariş veriyordum. Evdekiler, bana delirmiş gözüyle bakıyordu. Babam hatta şöyle dedi: Saçmalıyorsun iyice…
Daha sonra 2021 Mart ayında babam n95 bulamadığını bana söyledi. Sonra bende onlara aldıklarımdan verdim. Zaten onları da düşünerek almıştım. Marifet miydi ya da işe yaradı mı tartışılır ama daha hızlı kabul ettim. Çünkü biliyordum ki yüzyıllar sonra kavuşan iki büyük gezegen burada bize farklı bir tecrübe yaşatacaktı. Bunun kaçarı yoktu. Herkesten daha kolay kabule geçmeme yardımcı oldu.
Dün babam aradı: Senin röportajını okudum.2021 Yılının en büyük sorunu iklim değişikliğidir demişsin. Bunu nasıl söyledin dedi. Güldüm ne diyeyim…
Küresel ısınma ne tuhaf öyle değil mi? Asla tek başınıza bir şey yapamadığınızı düşündürtüyor insana. Ancak büyük bir iş birliği ile bununla baş edebiliriz. Tam kova burcu işi. Kolektif bir çalışma şeklini bize öğretiyor ama işte bizde, yine birbirimizle kavga ve tartışma içindeyiz.
Şahan Gökbakar’ın çırpınışlarını paylaşıyorum biri geliyor altına yazıyor: “sizde mi bu oyunlara geldiniz” hanımefendi diye.
Meriç keskinin ağlamasını, yakarışlarını paylaşıyorum, sizi de takipten çıkıyorum iyice siyaset yapar oldunuz diyor.
12 Ağustos’a kadar iletişim tarzımız ve düşünce biçimleri değişiyor. Hani bir laf vardır ya “Herkese anladığı dilden konuşacaksın” diye işte bu alanda Merkür size bu açıdan yardımcı olacak. Bundan sonraki durak Merkür Başak olacak. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz gökyüzüne göre yeryüzünde yaşamanız çok daha kolay ve verimli olabilir. Bunun dışında Jüpiter gerileyerek tekrar Kova burcuna geçerken yolunda giden Mars’a bir karşıtlık yapacak.
Merkür Aslan kuralları nelerdir?
*Kimsenin onuru veya gururuyla oynayacak ifadeler ya da konuşmalar yapılmamalıdır. Bu normalde hiçbir zaman yapılmamalıdır ama ilk kez bu dönem bu tür ifadelerle daha fazla karşılaşabilirsiniz.
* Ateşli bir tartışmada kendi bakış açınızı tutkuyla yansıtmak isterken çok sert ifadeler kullanmaya gidebilirsiniz. Tartışma noktasına girdiğinizi hissediyorsanız o zaman tartışmanın zirvesinde, inanılmayacak kadar dramatik bir laf atın ve odadan sessizce çıkın. O aman Merkür Aslan konumunu iyi kullanmış olabilirsiniz. Bu etkileyici bir yaklaşım olabilir.
* Sözlerinizin en güçlü olduğu dönemdesiniz. Fark etseniz de etmeseniz de zihniniz her zamandan daha büyük düşünür. Yargılamaktan korkmuyorsunuz ve ifade etmeniz gereken bir mesaj olduğunda bunu gönülden yapacaksınız. Herkes enerjinizi sert bulup beğenmeyebilir ama sözlerinizle onlara her zaman kalıcı bir etki bırakabilirsiniz. Bu yüzden üslup her şeydir.
Mars-Jüpiter karşıtlığı kesinleşiyor. Kendinizi hatırlayın!
Bu önümüzdeki hafta sonuna kadar oldukça kendimizi baskılanmış ve kandırılmış hissedebiliriz. Özellikle aslanlar, akrepler, Boğalar ve Kovalar bunu daha güçlü hissedebilir. (Herhangi bir şekilde haritanızda diğer gezegenlerinizde bu burçlarda bulunuyorsa etkisi güçlü olabilir)
19 Ağustos’ta Mars ve Merkür Başak burcunda kavuşacak. Bu durum şu hafta yaşadıklarınızın meyvelerini verme noktasına götürecek. Eğer bu birkaç gün daha olgun, daha akıllıca, daha düşünceli ve daha incelikli olursanız işleriniz yoluna girecek. Jüpiter ve Mars karşılıklı bir gerilim yaratırmış gibi görünebilir ama bu durum 19 Ağustos civarlarında size bir fırsat ve başarı getirecek. Şu an yaşadıklarınız aslında alçakgönüllülük sınavı olabilir. Güçlü olmanın ne anlama geldiğini yeniden yapılandırıyorsunuz. Belki de bir şeyde iyi olmak fikrini yeniden kurguluyorsunuz. Ya da çevrenizde çok fazla kabadayılık yapan insan var ve sizin tahammülünüzü zorluyor. Biraz sabrederseniz Mars’ın Başak burcuna girmesiyle bunu düzeltecek zekaya ulaşacağınızı göreceksiniz. Bazı şeyleri yoluna koymanın daha zeki ve mütevazi hatta daha kurnaz yollarını bulacaksınız. Çekişme, eylem ve mücadele duygularınızın şu an için mutluluk arama fikriyle bir alakası yok. Mutluluk aranılıp bulunulacak bir şey değil. Lütfen kendinizle kavganızı kesin ve hedeflerinize ilerleyin.
Bu haftanın gündemini artık biliyorsunuz. Dün RadyoD programımızda sizlere uzunca anlattım.
Şayet haftalıklarınızı dinlemek isterseniz:
Bu haftanın en önemli konusu Mars-Jüpiter karşıtlığı olacak. Oldukça öfkenizi kontrol etmek ya da ani gelişen olayları kontrol etmek bir bakıma zor gibi gelebilir.
Sıkı durun ve ayağınızı yere sağlam basın. Kararlı olun ve ilerleyin. Kimseyle savaşmayın.
2009 yılını oldukça önemsiyorum. O yıllarda neler yapıyordunuz ve ne gibi kararlar almıştınız. Tereddütleriniz var mıydı? Ya da kararlı olmak o dönem hayatınızı mı kurtardı? Bu zaman dilimini bir inceleyin. Neler vardı ve neler gelişiyordu. Bu dönemin sanki benzer gücünde bir zaman dilimine giriş yapıyoruz. O zamanda kötü şeyler yaşamıştım diyorsanız korkmayın. Bu kötü bir durum olacak anlamı değil. Aksine hayatınızla ilgili yeniden bir sayfa açacağınızı açıklıyor.
Düzenli ve disiplinli olan kazanır!
Venüs Başak burcunda ilerliyor ve Mars gezegeni de başak burcuna geçiş yapacak. Başak burcu kurallar ve disiplin demektir. Aynı zamanda sağlık ve hizmet sektörünü bizlere anlatır. Bununla birlikte pandeminin başladığı etkileri anlatan Jüpiter kova süreci yeniden başlıyor. Ve ilk temasını 29 Temmuz’da gerçekleştiriyor.
Bu haftanın gündemi oldukça önemli!
Sizler elbet ki sürekli şunu söylüyorsunuz. Ne gezegen gerilemesi bitiyor ne de dolunayı, tutulması bitiyor. Aslında hayat hep döngüseldir. Gökyüzünü isterseniz takip edin isterseniz etmeyin. Hayat bir şekilde sizi gökyüzüne bakma durağına götürüyor. Tabi elbet her alanda olduğu gibi bu alanda da karışıklıklar mevcut olabilir. Bunu ayırt etmek ise sadece sizin zekanıza ve iç görünüze bağlı. Astrolojide tarot, ritüel, fal gibi konumlandırmalar yoktur. Ciddi bir durum tespiti ve öngörü sistemidir. Aslında astroloji sizin şu an yaşadığınız duyguların daha sonra nereye varabileceği konusunda fikirler veriyor. Her zaman söylüyorum 80 yaşındaki ninenizin ya da dedenizin bu işten bir şey olmaz demesi ya da bu iş buraya varır demesi gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden bu ilmi değerlendirirken ruhsal anlamda kendinizi ayakta tutmak ve kendinizi güçlendirmek için kullanın. Eğer sizin moralinizi bozuyor ve mutsuz ediyorsa lütfen takip etmeyin. Gerekiyorsa beni de okumayın.
Düzenli ve disiplinli olan kazanır!
Venüs Başak burcunda ilerliyor ve Mars gezegeni de başak burcuna geçiş yapacak. Başak burcu kurallar ve disiplin demektir. Aynı zamanda sağlık ve hizmet sektörünü bizlere anlatır. Bununla birlikte pandeminin başladığı etkileri anlatan Jüpiter kova süreci yeniden başlıyor. Ve ilk temasını 29 Temmuz’da gerçekleştiriyor.
Sosyal kurallar değişiyor!
Bu dönem sosyal ve toplumsal kuralların değiştiğini göreceğiz. Aslında devlet büyüklerimiz astroloji ile ilgileniyor olsaydı emin olun ki yeni yeniden bu gökyüzü olaylarının tekerrür edeceğini öngörerek mesela kesinlikle saatlerde bir esneklik getirmezlerdi. Bu şekilde insanlar daha agresif ve isyankâr olabiliyor. Bazı kuralları yap boz şeklinde yapmak yerine yeni dünya düzenin kuruluşuna hızlı bir geçiş yapsak iyi ederiz. Bu durum aynı şekilde eğitim sistemi içinde geçerli olacak. Eğitim sisteminin daha güçlendirilmesi ve belirli kurallar konulması gerekmektedir. Bu zamana kadar bunlar öngörülerek uzaktan sistemler daha fazla geliştirildi mi? Öğretmenler daha fazla manevi anlamda desteklendi mi ya da bu duruma karşı hazırlandı mı? Şimdi eylül asıl bizlerin insanlık derslerini alıp almadığımıza dair bir test sürecidir.
Mars/Jüpiter karşıtlığı: 27-30 Temmuz arasında etkisi sürecek!
Asi ve sabırsız olabilirsiniz. Kendinizi kullanıldığınızı hissedebilirsiniz. Bu büyük enerjiyi birilerini suçlamak için değil sıkı çalışma ve disiplinli olma noktasında kullanın.
Bayramı da yavaş yavaş bitiriyoruz. 24 Temmuz da kova burcunda bir dolunay yaşayacağız ve ilk çalışma haftasına giriş yapacağız. Dolunaylı bir çalışma haftası içinde olacağız.
Artık biliyorum ki hepiniz astroloji ile ilgileniyor ve kendi haritanızın görüntüsünü çıkartacak kadar başarılı işler çıkartıyorsunuz.
Espriler elbet havada uçuşacak…
Ne evi Aygül Hanım benim evim filan yok!
Ya da hadi canım 12 evim mi varmış?
Müge anlının dediği gibi “senin kocanın bir evi yok”
Belki de dediği noktadayızdır kim bilir…
Neyse konuyu dağıtmayalım. Bir çoğunuz 8.evi görüp telaşlanan veya çocuğunun haritasında açıp telaşlanıp birkaç gün morali bozan insanlar kategorisine girmişsinizdir. Hangimiz sevmedik öyle değil mi :)
Eylemlerimizin sorumluluğunu almaya odaklanıyoruz.
Bu dolunay etkisi altında ve tüm bu sabit enerji nedeniyle, kendimizi biraz eksik hissediyor olabiliriz. Gerilim içinde hissetmek son zamanlarda kaygı gibi yaygın bir duygu haline geldi. Baskı altındayız, itilip kakılıyor ve dürtülüyoruz; değişime direniyoruz ve tam olarak nereye işaret edeceğimizi bilemesek de bu acı veriyor…
Şimdi bu deneyimlere daha net bir anlam vermeye başlamanın zamanı geldi. Bana güvenin. Bu değişimin yeni ayak seslerini hissedeceksiniz. Bu hemen bu dolunay ile de tamamlanmayacak. Ağustos ayında bu dolunayın devamı olacak.
Bu dolunay, bu tür bir gerilimin doruk noktasıdır. Bir dönüm noktasına ulaştık ve şimdi tüm bu baskıdan bir şekilde kurtulma, bir şekilde gitmesine izin verme ihtiyacına çok fazla vurgu yapılıyor. Bununla birlikte, geriye doğru hareket eden birçok gezegenimiz olmasına rağmen, içimizde biriken tüm stresin bu serbest bırakılması beklenmedik, şiddetli ve ani olabilir. İçselleştirilmesi muhtemel bir süreçtir. Her iki durumda da biraz daha dikkatli olmak önemli.
Hassas ve alıngan olabiliriz; patlamaya hazır. Ve eğer patlarsak, bazı insanlar yaralanabilir.
Merkür ve Plüton karşıtlığı bizi bazı konularda zor konuşmalar yapmaya itekleyebilir. Gizli bir şeyler ortaya çıkacak ama bunun için konuşmaya değecek mi ya da gizlilikler ortaya çıktığı ile mi kalacak size bağlı olacak. Stresliyiz ve bir şekilde bu stres, bırakmamız gereken bir şeyle bağlantılı.
Son 6 ay kariyerinizde alamadığınız başarıları alıyor olacaksınız.
Bir kin, bir hatıra olabilir. Ayrıca, geçmişte birinin bize kötü bir davranışı veya geçmişimizden bir kişinin aniden hayatımıza geri dönmesi tam ilerlerken birdenbire nerden çıktı bu hissi verebilir. Tam özgürleşmek için yeterli cesaretiniz vardı ama ne oldu?
Gökyüzünde şu sıralar güneş patlamaları gerçekleşiyor. Gökyüzü bilimcileri bu manyetik olayı çok önemsiyor. Her ne kadar insan üzerindeki etkisi bizi bağlamaz deseler de okuduğum tüm makalelerde insanların aşırı öfkeli ve kontrolsüz olabilme ihtimalinden söz ediyorlar. Elektrik kesintileri, teknolojik cihazların bozulması ve aşırı ısınmaların söz konusu olacağı konuşuluyor. İçimden bir ses hani ilgilenmiyordunuz ne olduuuuuu diye yüksek sesle sorma ihtiyacı içerse de güneş patlaması olduğunu duyup kendimi kontrol etme fikrine büründüm :)
İster inanın ister inanmayın bu gezegen içinde yaşıyorsak dünya dışında olan her manyetik olayın etkisi altındayız. Dün akşam kavga eden alt komşunuzun seslerini duyarak uyuduysanız bugün biraz daha kaygılı kalmış olabilirsiniz. Ya da patronunuz covid olduysa sizde acaba bana da geçti mi diye düşünmek durumunda kalacak gerekli huzursuzluğu içinde taşıyacaksınız. Yani demek oluyor ki gökyüzünde olanın bana nasıl etkisi olsun gibi beylik laflar etmeye pek gerek yok. Çünkü gökyüzüne gelene kadar çevrendeki insanların sana ettikleri bile yeterli geliyor. Çünkü sen bir dünyasın ve çevrendekiler gezegen…
Astroloji burada çevreyi hedef alıyor. İnsanlar nasıl bir psikolojide olabilir ya da bilinç seviyem ne düzeyde olacak.
Hani bir laf var ya: “Şimdiki aklım olsaydı”
Hayatınızdaki bazı anları büyük başarı ve refah getirdiğini, bazılarının ise üzüntü ve keder getirdiğini biliyorsunuz.
Peki neden böyle şeyler birdenbire oluyor? Tüm bu olayların sorumlusu nedir?
Yaşam döngüsü kaçınılmaz olduğu için iyi veya kötü aşamalarla karşılaşmamamızda kaçınılmazdır. Hayatın gerçeğini gerçekten tanımlayan bir söz vardır:
'Hiçbir şey kalıcı değildir' sonsuza dek…
Güçlü ve dönüştürücü olarak tanımladığımız bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta hem yeniayın etkilerini hissetmeye başlayacaksınız hem de VENÜS/MARS kavuşumunun gücünü kendi hayatınızda hissedeceksiniz.
Bunlar çok abartılacak durumlar değil. Bu gökyüzü olayları sürekli oluyor. Hatta size yansıtmadığımız daha nice kavuşumlar nice gökyüzünde gezegen çatışmaları var. Önemli olan geçmişte kadim bilginler hangi olayları daha fazla önemsemiş ve günümüze taşınmış diye bunları size duyurusunu yapmak.
Ne demiş Ömer HAYYAM;
“Gönlünü hoş tut, sonu gelmez kaygıların Gök kubbede çatışması bitmez yıldızların Senin toprağa karışacak bedenlerinse Tuğla olacak sarayına başkalarının.”
Yoksa bunları bilmeden yaşayan milyonlarca insan var. İnanmıyorum deyip işin içinden çıkan bir sürü kişi…
Bir zamanlar bende öyleydim…
Bu saçmalıklara inanmıyorum aptalca diyordum, bundan tam 20 yıl önce…
Sonra öyle bir aydınlanma yaşadım ki …
Sonbaharın tek gerçek çocuğu “Terazi dönemi” başladı!
Günaydın yıldız savaşçıları; bugünden itibaren artık sonbahar ekinoksuna giriş yaptık.
Güneş Terazi burcunda ilerliyor.
Sonbahar mevsimine girdik ve artık yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
Sonbahar, gecelerin uzamaya başlayacağının habercisidir. Yağmura, soğuğa, rüzgâra, ters dönen şemsiyeye, kapalı mekanlara, battaniyenin eşlik ettiği kahve zamanlarına ve sıcak radyo programlarına doğru ilerlediğimiz günlerdeyiz….
Ekinokslara ve gündönümlerine ayrı bir merakım var. Hayatta; ivmelerin, yönelimlerin, doğrultuların değiştiği yönleri çok güzel simgeler. Sonbahar ekinoksu bize yeni bir ivme getiriyor.
Birkaç aya kalmayacak kış bastıracak…
8 Ekim sonrası Güneş ve Mars’ın Terazi burcundaki yeni döngüyü başlatmasının heyecanını duyuyorum. 2019’dan beri yaşadığımız haksızlıkların aslında bir çeşit hakkını almak diyebilir miyiz?
Evet.
Diyebiliriz…
Bunu ayrı konuşacağız!...
Terazi burcu adaleti değil, adaleti bulmayı temsil eder.
İki nokta arasındaki orta noktayı bulup dengeye getirmeye çalışır. Bu durumda birinin hakkının yendiği ve birine hakkından fazlası verildiği kısmına tahammül edemez.
Mesela kovalar daha fazla adalet ister. İki kovanın eşit dolması gibi düşünebilirsiniz.
İkisi arasında örnek verecek olursak kova burcu dengesizliğe rağmen eşitliği isterken terazi burcu ise eşitsizliğe rağmen dengeyi temsil eder. Eşit olmayabilirsiniz ama dengede kalmak zorundasınız der.
Birçok adaletsizliği görüyor ve duyuyor olsak da bu dönemde tüm eşitsizliğe rağmen o dengeyi bulacağız.
Tabi Türkiye bir akrep burcudur. Terazilerin bu coğrafyada yaşaması bir dezavantaj olarak görülebilir. Akrep burcu bir ülkede kibarlığı, zayıflık ya da samimiyetsizlik olarak algılandığından düzenli olarak sıkıntı çekerler. Tabi, eve gitmek ile kafe ye gitmek arasında kalıp; telefonla Amerika’daki arkadaşını arayıp, eve mi gitsem yoksa kafe de takılsam diye sorup arkadaşının kafede kal evde ne yapacaksın cevabı üzerine eve giden kararsız burç olduğu gerçeğini de yok sayamayız.
Bazen dengesini bulmak için başka dengeleri yıkmak zorunda olduğunu görür. Ama bunu kendine rağmen yapamaz…
Yapmayı seçerse dışardan delirmiş gibi görünebilir. Bundan da utanır…
Bir teraziyi delirttiyseniz gerçekten başarılısınız.
Esas yetenek "Terazi’nin umurunda olabilmek. Çok az kişiyi umursarlar. Eğer seni az da olsa dinliyorsa bil ki onun için çok özelsin.
Dış dünya ile olan dengesini çok güzel tutturup, kendi içindeki dengesini bir türlü rayına oturtamadığı için her daim dengesiz olarak lanse edilmesi biraz fazla abartılsa da özünde çok iyi ve mutlu insanlardır…
Size adınızı bile söylerken o kadar yumuşak söylerler ki…
Bunu asla başka birinde duyamazsınız.
İlkbahar ekinoksunun başlangıcının deli çocukları koçlara, tam 6 ay sonra, "hiçbir şey öyle basit değil" diyen sonbahar ekinoksunun çocukları Teraziler…
Terazi sezonu bu sefer oldukça hareketli olacak. Çünkü Merkür gerilemesi 28 Eylül’de de terazi burcunda gerçekleşecek. Merkür'e ayrıca Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton ve Chiron da açılar yapacak ve bunların hepsi Merkür ile aynı sürelerde geri harekette olacak. Teraziler iltihaplı bir yaranın üstünü süsleyen ve o acıya dayanmayan çalışan kişilerdir. Artık iltihaplı hiçbir yarayı saklamak isteyemeyeceğimiz bir sezona giriş yaptığımızı söyleyebilirim.
Teraziler bir şeyin idealinde o kadar kaybolabilir ki, dünyaya geri dönmeyi ve gerçekte orada ne olduğunu görmeyi unuturlar.
Neyse bunları daha detaylı yazıp konuşacağımız bir ekim ayı bizleri bekliyor. Ekim ayına “mazlumun ahı kalmaz yerde” ayı da diyebiliriz.
Mevsimsel olarak başak ve akrep burçları da sonbahar doğumlu olmalarına rağmen Başak’ta hep bir yazdan kalma havası varken, Akrep’te ise kışa hazırlık vardır. Baştan sona sonbaharı kapsayan, bünyesinde hep sonbahar gibi gelgitli, hafif melankolik ve romantik olan Terazi’dir. Bu yüzden sonbaharın tek gerçek çocuğu ve tek gerçek sahibidir…
Doğum günleri kutlu olsun!