“Simülasyonlar gerekiyor. Savaş oyunları değil bakteri oyunları.”

Günaydın hepinize yepyeni bir günden…Dün bir reklam filmini izledim. Çok etkilendim…Dünden beri ağzımda bu şarkı,Tarkan bugünleri görmüşte mi söylemiş olabilir.Tabi ki öyledir, bu şarkıyı da bir söyleten var…
Fatih terim iyileşecek!
Değerli Fatih Terim’in bu kötü virüse yakalanmış olması hem beni hem de ülkemdeki birçok insanı inanılmaz bir üzüntüye boğdu. Evlatlarının korkusunu, eşinin kaygısını ve yakınlarının telaşı tahmin bile edilemez.
Bu virüsün en kötü özelliği ne biliyor musunuz?
Sevdiğiniz insanın ölümle yaşam arasında sınırda bir yerde kalmasına rağmen ona dokunamıyorsunuz. Ya da bu virüsü alan biriyseniz artık sevdiklerinize dokunup onları göremiyorsunuz. Ne olacağını bilmediğiniz sevdiğiniz ile göz göze bile bakışamıyorsunuz. Yani Buse Terim diyor ki; en son gördüğüm şekliyle hatırlamaya çalıştığım için kafayı yiyordum. Aklında kalanları ve son dokunduğu zamanı hatırlamaya çalışıyor insan… Odasının katına dahi çıkamıyor. Bu yüzden de evde kal diye herkes bangır bangır bağırıyor. Ben de gücümün yettiği kadar bağırayayım, Evde kalınnnn! Hayatınız çok değerli.
Yepyeni bir çağa geçtik. Dünya’nın burcu artık Kova.
Kova Çağı nedir?
Kova çağında dinden, felsefe ve bilime tüm düşünce akımları genelinde iki bazda gelişebilir:
Aydınlık yönü Orijinal ve özgür olarak karanlık yönü tutucu ve despottur.
Kovanın her zaman çelişkili bir yapısı vardır. Bu durumu süreç içinde hissedeceğiz. Alışılmadık, ilginç kalıpları yıkmaya eğilimli idealistlerin bulunduğu bir çağ düşünün. Bunun yanı sıra yönetme arzusu ve kendine inancı idefikse dönüşmüş baskıcı bir yön ya da dehasına aşırı güveni nedeniyle çevresine baskı yaratan idealistlerle karışı karşıya kalmakta diyebiliriz. Çünkü Kova değişimci ve reformist olduğu kadar, duygusuz ve sabittir.
Düşünsenize yıllarca yemekleriniz bozulmasın diye akşamları balkona koyuyorsunuz. Âmâ birdenbire evinize biri buzdolabı alıyor ve sizi onunla tanıştırıyor. Hâlbuki siz kendinize göre yöntemler bulmuştunuz. Şimdi buzdolabına nasıl adapte olacaksınız? Ama bakıldığında buzdolabı ise nasıl büyük bir kolaylıkmış diye düşüneceksiniz. Bu hızlı yol almanın sonucunda birçok adaptasyon bozukluğunun yaşanması öngörülebilir. Satürn 22 Mart’ta kovaya girer girmez Türkiye olarak Sanal eğitimle tanıştık. Teknoloji birdenbire hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Online alışverişler dışında hiçbir şey alamıyoruz. Şimdi ki adım dijital paraya doğru yol alınması olacak. Kova çağına devam edeceğiz…Ben anlatacağım sizler bunlara göre yeni yaşama yöntemleri belirleyeceksiniz.
Bill Gates 2015 yılında TED konuşmasında bir açıklama yapıyor! İzleyin.
ABD’li teknoloji devi Microsoft’un kurucusu olan Bill Gates’in 2015 yılında ABD’li medya organizasyonu TED’in düzenlediği konferanstaki konuşması tekrar gündeme geldi. Batı Afrika’yı saran ve 11 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınıyla ilgili konuşan Gates “Önümüzdeki 10 yıl içinde herhangi bir şey 10 milyondan fazla kişiyi öldürürse, bu muhtemelen bir savaştan çok, yüksek derecede bulaşıcı bir virüs olacak. Salgın hastalıkları durdurmak için çok az yatırım yaptık ve bir sonraki salgın için hazır değiliz” ifadelerini kullanmıştı.
Gates, o konuşmasında batılı hükümetlere pandemiyi askeri tehdit gibi görmeleri ve askeri tatbikatlara benzer bir şekilde olası salgınlara karşı ‘tatbikat’ düzenlemeleri gerektiğini vurgulamış.
Kısaca şunları diyor:
*“Bulaşıcı hastalığa yakalandığı halde kendini iyi hisseden, uçağa binmiş ya da markete gitmiş birinden virüs kapabilirsiniz.”
* “Virüsün kaynağı doğal bir salgın da olabilir biyoterörizm de.”
* “Yoksul ülkelerde güçlü bir sağlık sistemi kurulmasına ihtiyacımız var.”
* “Simülasyonlar gerekiyor. Savaş oyunları değil bakteri oyunları.”
Dememiz o ki; Pandeminin ilk ilan edildiği günlerde Bill Gates istifa etti. Gates'in küresel sağlık, kalkınma, eğitim ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi hayırsever önceliklere daha fazla zaman ayırmak için şirketin yönetim kurulundan ayrıldığı bildirildi. Bu konuyla ilgili bir sürü yorum var. Virüsü Bill Gates’in yaptığını vs. düşünenler var. Akıllıca araştırdığınızda ve yabancı kaynakları okuduğunuzda bence öyle değil. Bugün videosunu sosyal medyamda paylaşacağım. Microsoft gibi bir şirketin sahibi zaten öngörülü olabilen birine ait olur. İyi bir iş adamı ya da iş kadını ya da güçlü biri olmak, belki de faydalı biri olmak için ciddi bir öngörünüz olmalıdır. Öngörü tekniklerinizi geliştirin. Gece gündüz çalışmak yeterli değildir.
“Geleceği kimse bilemez” cümlesine hepinizden çok katılıyorum. Allahtan başka kimse geleceği bilemez. Ama tedbir almak için öngörülü olmak gerekir. Öngörü gerçekleştiğinde bu bir şeyi bilmek değildir. İstatistik diye bir bilim var arkadaşlar.
Astroloji de istatistiktir.
İstatistik yapmak ve tahmin yürütmek önümüzdeki süreç için çalışmak demektir. Geleceği kimsenin bilemeyeceğini bilerek yani haddinizi bilerek tarihinizi okuyabilirsiniz. Yaşamın gidişatını değiştirebilecek biri olabilirsiniz. Tarihini bilen herkes geleceğini öngörebilir. Zihninizi açık tutun ve çok düşünün. Evde olduğunuz şu sıralarda lütfen satranç oynayın veya satranç öğrenin. Düşünmenize yardımcı olsun. Kendinize bir iyilik yapın. Öngörülü ve sağduyulu olmayı başarın. Bu yüzden evde oturuyoruz. Bu bir tatil değil, kendini geliştirme ve anlama dönemi…
Anlayalım…
Mutlu günler dilerim.
Simülasyonlar gerekiyor. Savaş oyunları değil bakteri oyunları.
Günaydın hepinize yepyeni bir günden…Dün bir reklam filmini izledim. Çok etkilendim…Dünden beri ağzımda bu şarkı,Tarkan bugünleri görmüşte mi söylemiş olabilir.Tabi ki öyledir, bu şarkıyı da bir söyleten var…
Fatih terim iyileşecek!
Değerli Fatih Terim’in bu kötü virüse yakalanmış olması hem beni hem de ülkemdeki birçok insanı inanılmaz bir üzüntüye boğdu. Evlatlarının korkusunu, eşinin kaygısını ve yakınlarının telaşı tahmin bile edilemez.
Bu virüsün en kötü özelliği ne biliyor musunuz?
Sevdiğiniz insanın ölümle yaşam arasında sınırda bir yerde kalmasına rağmen ona dokunamıyorsunuz. Ya da bu virüsü alan biriyseniz artık sevdiklerinize dokunup onları göremiyorsunuz. Ne olacağını bilmediğiniz sevdiğiniz ile göz göze bile bakışamıyorsunuz. Yani Buse Terim diyor ki; en son gördüğüm şekliyle hatırlamaya çalıştığım için kafayı yiyordum. Aklında kalanları ve son dokunduğu zamanı hatırlamaya çalışıyor insan… Odasının katına dahi çıkamıyor. Bu yüzden de evde kal diye herkes bangır bangır bağırıyor. Ben de gücümün yettiği kadar bağırayayım, Evde kalınnnn! Hayatınız çok değerli.
Yepyeni bir çağa geçtik. Dünya’nın burcu artık Kova.
Kova Çağı nedir?
Kova çağında dinden, felsefe ve bilime tüm düşünce akımları genelinde iki bazda gelişebilir:
Aydınlık yönü Orijinal ve özgür olarak karanlık yönü tutucu ve despottur.
Kovanın her zaman çelişkili bir yapısı vardır. Bu durumu süreç içinde hissedeceğiz. Alışılmadık, ilginç kalıpları yıkmaya eğilimli idealistlerin bulunduğu bir çağ düşünün. Bunun yanı sıra yönetme arzusu ve kendine inancı idefikse dönüşmüş baskıcı bir yön ya da dehasına aşırı güveni nedeniyle çevresine baskı yaratan idealistlerle karışı karşıya kalmakta diyebiliriz. Çünkü Kova değişimci ve reformist olduğu kadar, duygusuz ve sabittir.
Düşünsenize yıllarca yemekleriniz bozulmasın diye akşamları balkona koyuyorsunuz. Âmâ birdenbire evinize biri buzdolabı alıyor ve sizi onunla tanıştırıyor. Hâlbuki siz kendinize göre yöntemler bulmuştunuz. Şimdi buzdolabına nasıl adapte olacaksınız? Ama bakıldığında buzdolabı ise nasıl büyük bir kolaylıkmış diye düşüneceksiniz. Bu hızlı yol almanın sonucunda birçok adaptasyon bozukluğunun yaşanması öngörülebilir. Satürn 22 Mart’ta kovaya girer girmez Türkiye olarak Sanal eğitimle tanıştık. Teknoloji birdenbire hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Online alışverişler dışında hiçbir şey alamıyoruz. Şimdi ki adım dijital paraya doğru yol alınması olacak. Kova çağına devam edeceğiz…Ben anlatacağım sizler bunlara göre yeni yaşama yöntemleri belirleyeceksiniz.
Bill Gates 2015 yılında TED konuşmasında bir açıklama yapıyor! İzleyin.
ABD’li teknoloji devi Microsoft’un kurucusu olan Bill Gates’in 2015 yılında ABD’li medya organizasyonu TED’in düzenlediği konferanstaki konuşması tekrar gündeme geldi. Batı Afrika’yı saran ve 11 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınıyla ilgili konuşan Gates “Önümüzdeki 10 yıl içinde herhangi bir şey 10 milyondan fazla kişiyi öldürürse, bu muhtemelen bir savaştan çok, yüksek derecede bulaşıcı bir virüs olacak. Salgın hastalıkları durdurmak için çok az yatırım yaptık ve bir sonraki salgın için hazır değiliz” ifadelerini kullanmıştı.
Gates, o konuşmasında batılı hükümetlere pandemiyi askeri tehdit gibi görmeleri ve askeri tatbikatlara benzer bir şekilde olası salgınlara karşı ‘tatbikat’ düzenlemeleri gerektiğini vurgulamış.
Kısaca şunları diyor:
*“Bulaşıcı hastalığa yakalandığı halde kendini iyi hisseden, uçağa binmiş ya da markete gitmiş birinden virüs kapabilirsiniz.”
* “Virüsün kaynağı doğal bir salgın da olabilir biyoterörizm de.”
* “Yoksul ülkelerde güçlü bir sağlık sistemi kurulmasına ihtiyacımız var.”
* “Simülasyonlar gerekiyor. Savaş oyunları değil bakteri oyunları.”
Dememiz o ki; Pandeminin ilk ilan edildiği günlerde Bill Gates istifa etti. Gates'in küresel sağlık, kalkınma, eğitim ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi hayırsever önceliklere daha fazla zaman ayırmak için şirketin yönetim kurulundan ayrıldığı bildirildi. Bu konuyla ilgili bir sürü yorum var. Virüsü Bill Gates’in yaptığını vs. düşünenler var. Akıllıca araştırdığınızda ve yabancı kaynakları okuduğunuzda bence öyle değil. Bugün videosunu sosyal medyamda paylaşacağım. Microsoft gibi bir şirketin sahibi zaten öngörülü olabilen birine ait olur. İyi bir iş adamı ya da iş kadını ya da güçlü biri olmak, belki de faydalı biri olmak için ciddi bir öngörünüz olmalıdır. Öngörü tekniklerinizi geliştirin. Gece gündüz çalışmak yeterli değildir.
“Geleceği kimse bilemez” cümlesine hepinizden çok katılıyorum. Allahtan başka kimse geleceği bilemez. Ama tedbir almak için öngörülü olmak gerekir. Öngörü gerçekleştiğinde bu bir şeyi bilmek değildir. İstatistik diye bir bilim var arkadaşlar.
Astroloji de istatistiktir.
İstatistik yapmak ve tahmin yürütmek önümüzdeki süreç için çalışmak demektir. Geleceği kimsenin bilemeyeceğini bilerek yani haddinizi bilerek tarihinizi okuyabilirsiniz. Yaşamın gidişatını değiştirebilecek biri olabilirsiniz. Tarihini bilen herkes geleceğini öngörebilir. Zihninizi açık tutun ve çok düşünün. Evde olduğunuz şu sıralarda lütfen satranç oynayın veya satranç öğrenin. Düşünmenize yardımcı olsun. Kendinize bir iyilik yapın. Öngörülü ve sağduyulu olmayı başarın. Bu yüzden evde oturuyoruz. Bu bir tatil değil, kendini geliştirme ve anlama dönemi…
Anlayalım…
Mutlu günler dilerim.