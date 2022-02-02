Sende artık herkes gibisin…

Günaydın yıldız savaşçıları;

Yaşamın başlangıç noktası olan doğum günümüzden yola çıkarak yıldızlarımızı bulmaya çalışıyoruz. Neyin çabasını veriyoruz bilinmez. Hayatta hep bizi adam eden bir şeyler var.

Bizi istemeyen babamız, annemiz ya da ailemiz, belki de aşık olduğumuz kadının/adamın bizi istememesi…

Belki de sizi iş yerinde istemeyen patron, çalışma arkadaşları…

Hayatın içinde hep bir istenmeme ve seçilmeme kaosu var. Seçilmediğimiz yer bir başka deyişle sizin nasıl fırsatınız olur? Bunu nasıl başarabilirsiniz. İşte hikaye burada başlıyor.

Hayatın bu eşsiz başlangıç ​​ve bitiş noktası, kaderin mutlak kontrolü altındadır ve bu noktada insanın özgür iradesi yoktur. Yani nerede, hangi ailede doğacağınızı siz belirleyemezsiniz. Aynı şekilde nerede ve ne zaman öleceğinizi de. Bu eşsiz nokta, astrolojide 8.evdir. Bu nedenle kişinin ölümünü, doğum ve yeniden doğuşu yönetir.

8.ev astrolojide akrep burcu demektir. Güney düğümün 1,5 yıl akrep burcunda kalacak olması bizlere tamamen bazı konularda büyük değişimlere götürecektir. Bundan önce güney ay düğümü yay burcundaydı. Yay burcu daha felsefik,daha iyimser daha gelip geçicidir. Ama akrep güney düğüm öyle değildir.

Eski ölür ve küllerinden yeni doğarsın. Yeni bir biçim, yeni tarz, yeni bir akış ve yerleşme yolu alır. Yenisine geçmek için bir dizi zorlu süreçten geçmek gerekir. Bu süreçte yenisinin daha mı iyi, yoksa daha mı kötü olacağını bilemeyiz ve sonuç her zaman bilinmez.

Tüm belirsizliklerin belirmesi zamanıdır…