Satürn-Uranüs karesi: Gözlerini kapatan sadece kendine gece yapar.

Bugün malum 14 Şubat. Herkesin fazlasıyla anlam yüklediği ve sevgiyi daha fazla sorguladığı bir gün. Birçoğunuz için pek öyle olmasa da yine de bugünü güzel bir aşk hikayesi ile taçlandıralım. Bilen bu hikâyeyi biliyor ama ben yine de böyle soğuk bir kış gününde içimizin ısınması ve gönlümüzü genişletmesi için paylaşmak istedim.

Tarihte nice aşk öyküleri vardır. Ama beni Atatürk’ün bir cümlesi her zaman dağıtır.

Bugün de, bunu anmak istedim.

Hadi gelin gerçek bir aşk öyküsüne doğru yolculuğa çıkalım...

Mustafa Kemal Atatürk görev icabı Sofya’ya gider…

İlk görev yeridir.

Oraları pek bilmez ve insanlarla yeni yeni tanışmaya başladığı bir dönemdedir. Hiç kimsesi de pek yoktur. Günlerden bir şubat günü olduğu söylenir. Atam, o zamanlarda bir yemeğe davet edilir. Hem yeni arkadaş edinmek hem de zaman geçirmek ister. Davete girer ve içeride birden çok güzel bir kız görür. O güzel kızın adı Dimitrina’dır. Yani tarihte kısaca Miti olarak da bilinir. Miti’ye aşık olur. Tarih kitaplarında Miti’nin çok güzel ve çok kaliteli bir kız olduğu konuşulur. O dönemin en asil ailesinin kızlarından biridir. Gözde bekarlardandır. Miti’yi görür görmez ne yapacağını bilemez Atatürk…

Bu arada fonda harika bir vals çalıyordur. Aşk bu ya, insana hiç tereddüt ettirmez. Arkadaki çalan vals’ten cesaret alarak tüm tereddütlerini bir kenara bırakır ve dans etmek için Miti’ye bir teklifte bulunur.

Miti çok etkilenir ve kabul etmesinin büyük bir cesaret olduğu bu ortamda tereddüt etmeden ona yaklaşır. Dansı kabul ettiğini söyler. Salonda herkes şaşkındır. Onlar için o an o salonda kimse yoktur ama o salon hiç olmadığı kadar kıskanç bakışlar ve dedikodularla çalkalanmaya başlamıştır.