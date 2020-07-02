Satürn oğlak burcunda! Kaybetmekten korktukların, zaten hiç senin oImamışIardır.

Yoğun tempolu bir gökyüzü ile hayatımızı entegre etmeye çalışıyoruz. Yıkılıyoruz, yeniden yapıyoruz. Sanki yeniden birileri bozuyor ve hiç sonu gelmeyecek gibi bir hisle ısrarla yola devam ediyoruz.
Edeceğiz elbet ki,
Etmek zorundayız…
Bugün Satürn gerileyerek oğlak burcuna geçişini gerçekleştiriyor.17 Aralık tarihe kadar bu alanda kalacak.
Önemsediğimiz meselelerin en başında Jüpiter-Plüton kavuşumu geliyor. Tarihte bir daha bunun yaşanması çok sonra olacak ve bu yıl 3 kere bir araya gelecekler.
1.kavuşum ocak aylarında
2.kavuşum temmuz zamanlarında
3.kavuşum kasım zamanlarında olacak.
Yani büyük bir içe çekilme kendinizi yeniden yapılandırma sürecinin üç evresinden söz ediyorum.
Plüton ve Jüpiter 2. Kez 30 Haziran da kavuştu ve etkileri yeniden başladı. Bunu size şöyle izah edebiliriz. Plüton’un derinliklerine Jüpiter’in ilahi dokunuşları ile korkularımızdan arınmanın zamanı geldiğini bizlere bildiriyor.
Plüton’un içerisinde barındırdığı enerji yükü, dolu bir barajın kapakları açılmadan ki haline benzetilebilir. Akacak kanalı olmayan su baraj duvarlarını şiddetle yıkarak kendisine bir yol açmaya çalışır. En son ya kapaklar açılacaktır ya da duvar parçalanacaktır. Plüton’dan aktarılan enerji önüne ne engel gelirse gelsin yıkmakla yükümlüdür. Bu enerji parçacıkları Jüpiter ile birleştiğinde daha büyük bir yüksek kuvvet ile oluşturur.
Bu enerjinin önünde durmak yerine onun akıp gideceği kanallar açmak yeterli olacaktır.
Enerjiye karşı gelmek, yani dönüşüme itiraz edip kabullenmemek sadece süreci uzatmanın haricinde, kişide oluşturacağı travmalara sebep olur. Dönüşüm bizlerin eksik yanlarını, hatalarımızı, aksaklıklarımızı ve yanlışlarımızı düzene koymak için gerekmektedir. Plüton’un enerjisi zıtlıklara tepki olarak yansımaktadır.
Tasavvuf ilminde Dervişler arınmak için “çilehaneye” girmişlerdir.Çile, Farsça bir kelime olarak tasavvuf ehlinde 40 gün zaman içerisinde sakin bir yerde yeme, içme ve uykuyu azaltarak ibadet ve tefekkürle baş başa kalıp, derinlerdeki birikintiler ve nefsin terbiyesi için arınma sürecidir.
Plüton ve Jüpiter kavuşum yaptığında hayatımızın her evresinde bu dönüşümü yaşarız.
Tekrar ediyorum sizin hakikatiniz nedir?
Uzun yıllardır varlığına inanmak istediğiniz bir ilişki içinde mi çırpınıyorsunuz?
Ya da bir iş uğruna mı savaş veriyorsunuz?
Plüton transitleri eskiyi yıkıp yeniyi inşa ederek bizleri yapılandırır. Eskide kalmış bilinçaltı birikintileri yok olma seviyesine inip, yerine yeniden filizlenen bir düşünce ve farkındalık olgusu ile harekete geçer.
Mevlevi Dervişleri çilehane de yaşam bütünündeki birikmiş, kabuk bağlamış toksinleri arındırarak yaşamdaki vücutlarını yeniden yapılandırırlar.
Plüton transitleri de bizlere maddesel boyuttaki atıkları, ruhumuzda hissettiğimiz acıları ölüm kavramı ile birlikte serbest bıraktırır. Ruhun yeniden şifa ya kavuşması için çilehanede en derinine yani yeraltına inerek kişi kendi kendisiyle baş başa kalıp yeni enerji kuvvetiyle karanlıklardan tekrar yeryüzüne çıkmayı başarır.
Eskide olan ölür yerine öğrenilmiş kabuller yüzeye çıkar.
Jüpiter Plüton ile kavuşup yer altına çekildiğinde ilahi inanç değerlerimiz acaba soruları ile karşı karşıya kalır. Çilehaneye giren derviş adayı da inancını, düşüncelerini, nefsini tartarak Jüpiter’i Plüton’un büyük dönüşümü için hazırlar. Bu büyük ve zahmetli dönüşümde yaşananlar irade ile nefsin çarpışması neticesinde iradenin üstün kavrayışı ile son bulmaktadır.
Jüpiter’in daha iyiye, daha temize doğru yüzeye çıkış serüveni başlar.
Plüton ve Jüpiter oğlak burcunda gerilerken kavuşuyorlar. Yıkım ve yeniden oluşum oğlak enerjisi ile gün yüzüne çıkmaktadır. Oğlak burcu enerjisi güçlü irade ve disiplinle dönüşüme dirense de yıkım gerçekleşmek zorundadır.
Oğlak burcunun gelişmiş sorumluluk ve görev bilinci gerileyen Plüton ve gerileyen Jüpiter ile birleştiğinde eskide yıkık dökük ne varsa, gölge de bile kalsa dirense hayır cevabı ile karşılaşır.
Ya dönüşeceksin ya dönüşeceksin.
Ruh, fiziki yapı, düşünce, duygular her şey iyiye odaklanarak büyür. Eski hatalar geride kalmıştır. Rahmetle birlikte ferahlayan gönül arınmış duygu ile dolarak hayata umut dolu gözlerle bakmaya başlar. Oğlak burcunun sorumluluk düzeyi ile hemen kendisine yeni planlar belirler, yeni daha üstün seviyelere doğru hareket eder. Oğlak burcu rahatlık ve eğlence yerine, çalışmak ve özveriyi tercih ettiği için suçlansa da her zaman zor durumların altından kalkabilecek güce sahip olduğu için imrenilmiştir.
Çile vazifesini başarı ile tamamlayan derviş dünya endişelerinden arındıktan sonra, gönül ferahlığı, zarafet duruşuyla yeni yolculuğuna doğru adım atmış olur.
Nefsini öldüren tasavvuf ehli Allah’ın rızasını kazanmak için karınca misali ağzında bir damla su ile iyiliğe doğru yürümektedir.
Zahmete gösterilen sabır ile rahmete ulaşılmıştır.
Plüton ve Jüpiter gerilemesi ile başlayan bu kavuşum oğlak özellikleri ile bütünleşerek bizlere içimizdeki kurumuş, kabuk bağlamış, modası geçmiş, etkisi devam etse de özelliği kalmamış özelliklerimizi değiştirebilmek için ikinci bir şans veriyor, dönüşüme karşı koymakta vazgeçerek hatalarımızı telafi etmemizi istemektedir. Bunu yapamayanlar için maalesef ki kışkırtıcı olaylar olmak zorundadır. Ya yöneticiniz mobbing yapar, ya terkedilirsiniz, ya iftiraya uğrarsınız,ya kaza yaparsınız ya da aşık olursunuz vs.… Bir şey olmak zorundadır ki siz kendi nefsinizi terbiye etmeyi başarmalısınızdır.
Dememiz o ki: “Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla.”
Mutlu günler dilerim…
Not: Sizler için 05 Temmuz Oğlak burcundaki Ay tutulmasının videosunu çektim.
İzlemek isterseniz tıklayın.
https://youtu.be/JoPGEae2eWw
Satürn oğlak burcunda! Kaybetmekten korktukların, zaten hiç senin oImamışIardır.
Günaydın yepyeni bir günden hepinize değerli dostlarım,
Yoğun tempolu bir gökyüzü ile hayatımızı entegre etmeye çalışıyoruz. Yıkılıyoruz, yeniden yapıyoruz. Sanki yeniden birileri bozuyor ve hiç sonu gelmeyecek gibi bir hisle ısrarla yola devam ediyoruz.
Edeceğiz elbet ki,
Etmek zorundayız…
Bugün Satürn gerileyerek oğlak burcuna geçişini gerçekleştiriyor.17 Aralık tarihe kadar bu alanda kalacak.
Önemsediğimiz meselelerin en başında Jüpiter-Plüton kavuşumu geliyor. Tarihte bir daha bunun yaşanması çok sonra olacak ve bu yıl 3 kere bir araya gelecekler.
1.kavuşum ocak aylarında
2.kavuşum temmuz zamanlarında
3.kavuşum kasım zamanlarında olacak.
Yani büyük bir içe çekilme kendinizi yeniden yapılandırma sürecinin üç evresinden söz ediyorum.
Plüton ve Jüpiter 2. Kez 30 Haziran da kavuştu ve etkileri yeniden başladı. Bunu size şöyle izah edebiliriz. Plüton’un derinliklerine Jüpiter’in ilahi dokunuşları ile korkularımızdan arınmanın zamanı geldiğini bizlere bildiriyor.
Plüton’un içerisinde barındırdığı enerji yükü, dolu bir barajın kapakları açılmadan ki haline benzetilebilir. Akacak kanalı olmayan su baraj duvarlarını şiddetle yıkarak kendisine bir yol açmaya çalışır. En son ya kapaklar açılacaktır ya da duvar parçalanacaktır. Plüton’dan aktarılan enerji önüne ne engel gelirse gelsin yıkmakla yükümlüdür. Bu enerji parçacıkları Jüpiter ile birleştiğinde daha büyük bir yüksek kuvvet ile oluşturur.
Bu enerjinin önünde durmak yerine onun akıp gideceği kanallar açmak yeterli olacaktır.
Enerjiye karşı gelmek, yani dönüşüme itiraz edip kabullenmemek sadece süreci uzatmanın haricinde, kişide oluşturacağı travmalara sebep olur. Dönüşüm bizlerin eksik yanlarını, hatalarımızı, aksaklıklarımızı ve yanlışlarımızı düzene koymak için gerekmektedir. Plüton’un enerjisi zıtlıklara tepki olarak yansımaktadır.
Tasavvuf ilminde Dervişler arınmak için “çilehaneye” girmişlerdir.Çile, Farsça bir kelime olarak tasavvuf ehlinde 40 gün zaman içerisinde sakin bir yerde yeme, içme ve uykuyu azaltarak ibadet ve tefekkürle baş başa kalıp, derinlerdeki birikintiler ve nefsin terbiyesi için arınma sürecidir.
Plüton ve Jüpiter kavuşum yaptığında hayatımızın her evresinde bu dönüşümü yaşarız.
Tekrar ediyorum sizin hakikatiniz nedir?
Uzun yıllardır varlığına inanmak istediğiniz bir ilişki içinde mi çırpınıyorsunuz?
Ya da bir iş uğruna mı savaş veriyorsunuz?
Plüton transitleri eskiyi yıkıp yeniyi inşa ederek bizleri yapılandırır. Eskide kalmış bilinçaltı birikintileri yok olma seviyesine inip, yerine yeniden filizlenen bir düşünce ve farkındalık olgusu ile harekete geçer.
Mevlevi Dervişleri çilehane de yaşam bütünündeki birikmiş, kabuk bağlamış toksinleri arındırarak yaşamdaki vücutlarını yeniden yapılandırırlar.
Plüton transitleri de bizlere maddesel boyuttaki atıkları, ruhumuzda hissettiğimiz acıları ölüm kavramı ile birlikte serbest bıraktırır. Ruhun yeniden şifa ya kavuşması için çilehanede en derinine yani yeraltına inerek kişi kendi kendisiyle baş başa kalıp yeni enerji kuvvetiyle karanlıklardan tekrar yeryüzüne çıkmayı başarır.
Eskide olan ölür yerine öğrenilmiş kabuller yüzeye çıkar.
Jüpiter Plüton ile kavuşup yer altına çekildiğinde ilahi inanç değerlerimiz acaba soruları ile karşı karşıya kalır. Çilehaneye giren derviş adayı da inancını, düşüncelerini, nefsini tartarak Jüpiter’i Plüton’un büyük dönüşümü için hazırlar. Bu büyük ve zahmetli dönüşümde yaşananlar irade ile nefsin çarpışması neticesinde iradenin üstün kavrayışı ile son bulmaktadır.
Jüpiter’in daha iyiye, daha temize doğru yüzeye çıkış serüveni başlar.
Plüton ve Jüpiter oğlak burcunda gerilerken kavuşuyorlar. Yıkım ve yeniden oluşum oğlak enerjisi ile gün yüzüne çıkmaktadır. Oğlak burcu enerjisi güçlü irade ve disiplinle dönüşüme dirense de yıkım gerçekleşmek zorundadır.
Oğlak burcunun gelişmiş sorumluluk ve görev bilinci gerileyen Plüton ve gerileyen Jüpiter ile birleştiğinde eskide yıkık dökük ne varsa, gölge de bile kalsa dirense hayır cevabı ile karşılaşır.
Ya dönüşeceksin ya dönüşeceksin.
Ruh, fiziki yapı, düşünce, duygular her şey iyiye odaklanarak büyür. Eski hatalar geride kalmıştır. Rahmetle birlikte ferahlayan gönül arınmış duygu ile dolarak hayata umut dolu gözlerle bakmaya başlar. Oğlak burcunun sorumluluk düzeyi ile hemen kendisine yeni planlar belirler, yeni daha üstün seviyelere doğru hareket eder. Oğlak burcu rahatlık ve eğlence yerine, çalışmak ve özveriyi tercih ettiği için suçlansa da her zaman zor durumların altından kalkabilecek güce sahip olduğu için imrenilmiştir.
Çile vazifesini başarı ile tamamlayan derviş dünya endişelerinden arındıktan sonra, gönül ferahlığı, zarafet duruşuyla yeni yolculuğuna doğru adım atmış olur.
Nefsini öldüren tasavvuf ehli Allah’ın rızasını kazanmak için karınca misali ağzında bir damla su ile iyiliğe doğru yürümektedir.
Zahmete gösterilen sabır ile rahmete ulaşılmıştır.
Plüton ve Jüpiter gerilemesi ile başlayan bu kavuşum oğlak özellikleri ile bütünleşerek bizlere içimizdeki kurumuş, kabuk bağlamış, modası geçmiş, etkisi devam etse de özelliği kalmamış özelliklerimizi değiştirebilmek için ikinci bir şans veriyor, dönüşüme karşı koymakta vazgeçerek hatalarımızı telafi etmemizi istemektedir. Bunu yapamayanlar için maalesef ki kışkırtıcı olaylar olmak zorundadır. Ya yöneticiniz mobbing yapar, ya terkedilirsiniz, ya iftiraya uğrarsınız,ya kaza yaparsınız ya da aşık olursunuz vs.… Bir şey olmak zorundadır ki siz kendi nefsinizi terbiye etmeyi başarmalısınızdır.
Dememiz o ki: “Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla.”
Mutlu günler dilerim…
Not: Sizler için 05 Temmuz Oğlak burcundaki Ay tutulmasının videosunu çektim.
İzlemek isterseniz tıklayın.
https://youtu.be/JoPGEae2eWw