Satürn Kova: Ön yargılarınızı ise yıkın, o sizi yıkmadan.

Günaydın yepyeni bir günden ve yepyeni bir haftadan hepinize…Bu hafta çok hareketli ve en önemlisi 30 Mart-09 Nisan arası süreci merak uyandırıcı olacak.
Salı günü Koç burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Dikkatimizi belirleyen, yeni yapıları inşa eden hatta yeniden düzenleyen değişimin kaptanı Satürn gezegeni kova burcuna geçti.
Satürn gezegeni doğum harita planınızda hangi evinize geçiş yapıyorsa o alana çeki düzen vermeye gelir ve uzun vadeli bir başarı için sizlere ekim fırsatı sunar.
Gezegenlerin en etkili olanlarından biri olan Satürn, bizlere kişisel ve küresel bir cephede yeni yönlü vardiyalara hazır olmamız gerektiğini söyler. Satürn'ün sadece 2.5-3 yılda bir burç değiştirdiği göz önüne alındığında, bu durumun göz alıcı ve heyecan verici olayları hayatımıza dahil ettiğini söyleyebilir.
21 Mart-1Temmuz döneminden itibaren Satürn bize hayatımızın yeniden yapılanması üzerinde yeni imkanlar sunacak. İşte bu durum şimdiye kadar bildiklerimizin dışında olacak. Satürn gezegeni 2 Temmuz da yine yeniden oğlak burcuna geçiş yapacak ve 17 Aralık 2020'de bir daha geri dönmeksizin Kova'ya tekrar geçecektir. Bu dönemden sonra 2023'e kadar burada kalacaktır.
Güle güle Satürn Oğlak!
2,5.Yıllık Satürn Oğlak burcu transit sınavında kah ağladık kah ağladık diyeceğim. Çünkü pek gülünecek bir şey yoktu. Aslında dünya olarak sınıfta kaldık. Bir devir kapanırken bizlere büyük dersler vererek kapanır. Satürn gezegeni Kova burcuna geçici bir süre geçti. Bu hep böyle olmaz. 02 Temmuz kadar bize şans veriyor. Bütünleme sınavına davet edecek. Yaz aylarına kadar çok çalışmamız lazım. Temmuzdan sonra aralık ayına kadar telafi sınavı yapacak. Yaralarımızı sarmamıza yardımcı olacak. Bugün itibariyle kova burcuna geçerek bilinç düzeyimizi ve olayların seyrini değiştiriyor olacak.
Bizim kafanızdaki sorular uzun süre cevapsız kalırsa, değişim de o kadar travmatik olur.
Sorulara cevap bulmak için çok okumanız ve bilimin peşinde olmanız gerekmektedir.
Astrologlar daha ne yapsın…?
Tüm astrologlar 2020 yılında gerçekleşecek olan 500 yıldaki ilk olacak Satürn-Plüton kavuşumuna dikkat çekti. Herkes yazdı, herkes çizdi. Eski tarihlerde olanların aynısı tezahür etti. Bizler de tarihlerden örnek alarak salgın, ekonomik kriz vs. dedik. Ekonomik buhran vs. benzer örnekleri serdik ortaya…
Önemseyenler önemsedi, önemsemeyenler dalga geçti…
Ben olsam sırf şu tarihi Satürn Plüton kavuşumunda yaşadıklarımı gördükten sonra eve kapanır Astroloji okur ve haritamı araştırırdım.
Bunlar birer öngörüydü. Eski yazılarımı, röportajlarımı hepsini okudum. Bir insanlığı en nazik şekilde, incitmeden nasıl hazırlayabilirdim hepsini yazmayı elimden geldikçe yapmışım. Bu geçen süreçte doğru işler yaptığım ve insanlık için mücadele verdiğim için mutluyum. Bu devri kendi içimde kapatıyorum. Bunu sizlerde yapabilirsiniz. Mesela ben kendim için, bugün başlayan yeni çağa ayak uydurmak, yeni yaşama modellerini anlamak için kendime zaman ayıracağım.
Sizler de bunu yapabilirsiniz?
Sizler belki yine astrologların bu Satürn kova geçişini neden umursadıklarını anlamakta zorlanacaksınız. Zorlanmayın lütfen…
Muhalefet olmaktan vazgeçin…
Astroloji zamanı anlamınıza yardımcı olan muazzam bir sakinleştirici.
Tarihin tozlu sayfalarında bunları yazılı bırakmak çok güzel…
Her koşulda sizleri bilgilendirmek, uzunca yıllar yaptığım araştırmaları sizlere aktarmak ve sizlere umut olmak inanılmaz bir his.
*
Kıymet bilmiyoruz!
Doktorların ve bilimin kıymeti şunun şurasında 2-3 ay önceye kadar yoktu. Doktora saygı duymayan, saldıranlar şimdi alkışlamak zorunda kaldılar. Bilim alkışlanmak zorunda kaldı!
Alın size Satürn kova…
*
Şimdi Satürn Kova sürecinde Astroloji ile bunu deneyimleyeceksiniz.
Astrolojiye daha fazla saygı duyacağınızdan eminim. Saygı duyan ve içindeki tüm aşkla bu yazıları takip eden okuyucu yol arkadaşlarıma lafım yok. Onlar benim ortaklarım…Bu yolu birlikte yürüdüğüm dostlarım. Sizlerin sayesinde değer kazanıyor astroloji…
Tabi bu süreçte çok fazla astrolog engellenecek ve ayrışacak.
Bilimin peşinde toplumu aydınlatanlar kalırken, kodlama ile çalışanlar, astrolojinin adını kullanarak hurafecilik oynayanlar yol ayrımına gelecek. Felaket senaryolarının bir kenarda kaldığı artık bilimsel açıklamaların yer aldığı daha adil bir dönem başlıyor...
*
Yine tekrar ediyorum: Astroloji bulunduğunuz zamanı anlamanıza yardımcı olur. Akıl sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Her şey gelir geçer, geçerken delip geçmemesidir…
*
Güle güle Satürn oğlak, ben alacağımı aldım.
Âmâ umarım temmuz sonrası bütünlemeyi veririz…
Daha çok işimiz var.
Sizin de çok işiniz var…
Sınavlara birlikte hazırlandığım yol arkadaşlarıma selam olsun, güzel bir hafta diliyorum.
Mutlu günler dilerim.
Satürn Kova: Ön yargılarınızı ise yıkın, o sizi yıkmadan.
Günaydın yepyeni bir günden ve yepyeni bir haftadan hepinize…Bu hafta çok hareketli ve en önemlisi 30 Mart-09 Nisan arası süreci merak uyandırıcı olacak.
Salı günü Koç burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Dikkatimizi belirleyen, yeni yapıları inşa eden hatta yeniden düzenleyen değişimin kaptanı Satürn gezegeni kova burcuna geçti.
Satürn gezegeni doğum harita planınızda hangi evinize geçiş yapıyorsa o alana çeki düzen vermeye gelir ve uzun vadeli bir başarı için sizlere ekim fırsatı sunar.
Gezegenlerin en etkili olanlarından biri olan Satürn, bizlere kişisel ve küresel bir cephede yeni yönlü vardiyalara hazır olmamız gerektiğini söyler. Satürn'ün sadece 2.5-3 yılda bir burç değiştirdiği göz önüne alındığında, bu durumun göz alıcı ve heyecan verici olayları hayatımıza dahil ettiğini söyleyebilir.
21 Mart-1Temmuz döneminden itibaren Satürn bize hayatımızın yeniden yapılanması üzerinde yeni imkanlar sunacak. İşte bu durum şimdiye kadar bildiklerimizin dışında olacak. Satürn gezegeni 2 Temmuz da yine yeniden oğlak burcuna geçiş yapacak ve 17 Aralık 2020'de bir daha geri dönmeksizin Kova'ya tekrar geçecektir. Bu dönemden sonra 2023'e kadar burada kalacaktır.
Güle güle Satürn Oğlak!
2,5.Yıllık Satürn Oğlak burcu transit sınavında kah ağladık kah ağladık diyeceğim. Çünkü pek gülünecek bir şey yoktu. Aslında dünya olarak sınıfta kaldık. Bir devir kapanırken bizlere büyük dersler vererek kapanır. Satürn gezegeni Kova burcuna geçici bir süre geçti. Bu hep böyle olmaz. 02 Temmuz kadar bize şans veriyor. Bütünleme sınavına davet edecek. Yaz aylarına kadar çok çalışmamız lazım. Temmuzdan sonra aralık ayına kadar telafi sınavı yapacak. Yaralarımızı sarmamıza yardımcı olacak. Bugün itibariyle kova burcuna geçerek bilinç düzeyimizi ve olayların seyrini değiştiriyor olacak.
Bizim kafanızdaki sorular uzun süre cevapsız kalırsa, değişim de o kadar travmatik olur.
Sorulara cevap bulmak için çok okumanız ve bilimin peşinde olmanız gerekmektedir.
Astrologlar daha ne yapsın…?
Tüm astrologlar 2020 yılında gerçekleşecek olan 500 yıldaki ilk olacak Satürn-Plüton kavuşumuna dikkat çekti. Herkes yazdı, herkes çizdi. Eski tarihlerde olanların aynısı tezahür etti. Bizler de tarihlerden örnek alarak salgın, ekonomik kriz vs. dedik. Ekonomik buhran vs. benzer örnekleri serdik ortaya…
Önemseyenler önemsedi, önemsemeyenler dalga geçti…
Ben olsam sırf şu tarihi Satürn Plüton kavuşumunda yaşadıklarımı gördükten sonra eve kapanır Astroloji okur ve haritamı araştırırdım.
Bunlar birer öngörüydü. Eski yazılarımı, röportajlarımı hepsini okudum. Bir insanlığı en nazik şekilde, incitmeden nasıl hazırlayabilirdim hepsini yazmayı elimden geldikçe yapmışım. Bu geçen süreçte doğru işler yaptığım ve insanlık için mücadele verdiğim için mutluyum. Bu devri kendi içimde kapatıyorum. Bunu sizlerde yapabilirsiniz. Mesela ben kendim için, bugün başlayan yeni çağa ayak uydurmak, yeni yaşama modellerini anlamak için kendime zaman ayıracağım.
Sizler de bunu yapabilirsiniz?
Sizler belki yine astrologların bu Satürn kova geçişini neden umursadıklarını anlamakta zorlanacaksınız. Zorlanmayın lütfen…
Muhalefet olmaktan vazgeçin…
Astroloji zamanı anlamınıza yardımcı olan muazzam bir sakinleştirici.
Tarihin tozlu sayfalarında bunları yazılı bırakmak çok güzel…
Her koşulda sizleri bilgilendirmek, uzunca yıllar yaptığım araştırmaları sizlere aktarmak ve sizlere umut olmak inanılmaz bir his.
*
Kıymet bilmiyoruz!
Doktorların ve bilimin kıymeti şunun şurasında 2-3 ay önceye kadar yoktu. Doktora saygı duymayan, saldıranlar şimdi alkışlamak zorunda kaldılar. Bilim alkışlanmak zorunda kaldı!
Alın size Satürn kova…
*
Şimdi Satürn Kova sürecinde Astroloji ile bunu deneyimleyeceksiniz.
Astrolojiye daha fazla saygı duyacağınızdan eminim. Saygı duyan ve içindeki tüm aşkla bu yazıları takip eden okuyucu yol arkadaşlarıma lafım yok. Onlar benim ortaklarım…Bu yolu birlikte yürüdüğüm dostlarım. Sizlerin sayesinde değer kazanıyor astroloji…
Tabi bu süreçte çok fazla astrolog engellenecek ve ayrışacak.
Bilimin peşinde toplumu aydınlatanlar kalırken, kodlama ile çalışanlar, astrolojinin adını kullanarak hurafecilik oynayanlar yol ayrımına gelecek. Felaket senaryolarının bir kenarda kaldığı artık bilimsel açıklamaların yer aldığı daha adil bir dönem başlıyor...
*
Yine tekrar ediyorum: Astroloji bulunduğunuz zamanı anlamanıza yardımcı olur. Akıl sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Her şey gelir geçer, geçerken delip geçmemesidir…
*
Güle güle Satürn oğlak, ben alacağımı aldım.
Âmâ umarım temmuz sonrası bütünlemeyi veririz…
Daha çok işimiz var.
Sizin de çok işiniz var…
Sınavlara birlikte hazırlandığım yol arkadaşlarıma selam olsun, güzel bir hafta diliyorum.
Mutlu günler dilerim.