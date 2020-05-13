Satürn gerilemesi 130 gün sürecek! İçten dışa bir değişim…  

Zaman nasıl hızlıca akıp gidiyor…
Öyle değil mi?
13 Mayıs 2020…
Satürn gezegeni gerilemeye başladı.
Sizlere kısaca bu konu üzerinde bir bilgi vermek istiyorum.
Satürn, şu an kova burcunda gerilemeye başladı.
02 Temmuz’dan sonra Oğlak burcuna geçerek burada gerilemeye devam edecek.
Daha sonra 13 Eylül tarihinde Satürn ileri hareketine dönerek kova burcuna doğru yola çıkacak.
Bu bilgi önemlidir. Lütfen dikkatinizi toparlayın ve anlamaya çalışın.
Yani 2017 yılının kasım aylarından bu yana başlayan olaylarınız veya hikayeleriniz haksızlıklarınız her neyse bunların sonuçlanma zamanı denilebilir.
Peki ne zaman kadar?
17 Aralık 2020 tarihine kadar birçok mevzuyu sonlandırmış olacaksınız.
Şu an içinizden iyi mi olacak kötü mü olacak? gibi sorular geçiyor.
Yani ne olacak?
Eski sevgilim dönecek mi?
Kaynanam benden özür dileyecek mi?
Tatile gider miyim? Düğünüm olur mu?
40 yaşındayım aşkı ne zaman bulacağım?
Bu yüzüm ne zaman güler?
Bu soruların cevaplarını astroloji bilimi sizi tanımadan cevaplandıramaz.
Siz iyi biri misiniz?
Ya da geçmişinizde ne gibi hatalar yaptınız?
Ya da ne gibi kötü işlere kalkıştınız?
Size yapılan haksızlıklar neler?
Hangi gökyüzü altına doğdunuz?
Bu sorulara cevap almadan bir astrolog sizin hakkınızda öngörüde bulunamaz.
Ama “ya bana ne, ben şu arada iki satır yeni biriyle tanışacaksın ya da eski sevgilin dönecek yazısını” okuyayım. Bu bana yeter diyorsanız. Bunu yapanlar var.
Ama ben değilim. Bunu lütfen ayrıştırın. Burada yaptığımız iş sadece “zamanı anlamak” yani “iyi insan kalmayı” başarmak…
Egomuzu yok saymaya çalışmak…
Yapılan kötülüklere ya da başkalarının kötülüklerine aldırmamak gerçek bir tevazudur. Allah’ın bize tekâmül için lütfettiği ve bu alemde iyilerin kazandığını gösterdiği en güzel imtihandır. Astroloji ise bunun hangi dönemlerde baskı yaratabileceğini ve bu evrenin matematiksel dönüşümünü size nasıl yansıdığını gösterir.
Neden hep mucize bekliyoruz, biliyor musunuz?
Düşünmek istemiyoruz.
Neden bunu yaşadım veya bundan ne anlamam gerekli gibi bir kısım yok.
Öyle benciliz ki,
Patron zam yapacak mı?
İş yeri açılacak mı?
Eski sevgili dönecek mi?
Boşanacak mıyım?
Hep maddesel kurgularla kaskatı bir kalple yola gidiyoruz.
Kimse ben ne yapmalıyım ya da ne kadar değişmeliyim sorusunu sormuyor.
*
Aslan burcu bir danışanım vardı. Kendisi sürekli kayınvalidesi ile tartışmalı ve hayatı kendine zindan etmiş bir durumdaydı. Aslan egosu bir gerçekliktir. Allah bu tekamülde onu bununla imtihan ediyordu. Kendisinin de oğlu vardı ama tutkuları öyle büyüktü ki o empatiyi yapacak noktaya gelemiyordu. Haritasında Satürn kova Retro da bu sorunu çözmesi gerektiğini söyledim. Ay burcu da kova ve anne sevgisinden yoksun büyümüş bir çocukluk geçirince başka bir sevgi ona sinir bozucu geliyordu. Hele ki bu kocası olunca. Kendisinin bu eşiği bu dönem aşması gerektiğini söyledim. Bunun için psikolojik bir yardım alabilirdi. Kabul etti. Şimdi bunu deneyecek. Başaracağından eminim ama hayatını iyileştirme yönünde bir adım attı.
*
Hayattaki bazı gerçekleri kabul etmiyoruz.
Anne sevgisinden daha üstün bir sevgi olamaz arkadaşlar…
Anne sevgisiyle inatlaşan kadınları hiç akıllı bulmuyorum.
Teslim olmalısınız…
Bu alanda savaşamazsınız.
Kendi hayatını yok sayarak yaşayan bir annenin büyüttüğü oğluyla kurduğu bağı sorgulayamaz ya da buradaki aşırılıkları tedavi edemezsiniz. Size uymuyorsa iyi bir analizci olup başında yoldan çekileceksiniz. Ama “anne sevgisinin” gücünü görüyorsanız eşinizden daha çok sevmek için gayret göstereceksiniz. Sizin yaşantınıza zarar veriyorsa, sizi yıpratıyorsa yani karşınızdaki gerçekten kötü biriyse bununla da savaşamazsınız. Kötülerle savaşılmaz. Onlar sizi iyi biri olma halinizden uzaklaştırır. Buradaki yöntemleriniz hep nazik olmalıdır. İmtihan bu çünkü…
Satürn gerilemesinde dikkat edilmesi gerekenler:
Zihniniz ve bedeninizle direksiyona tam kanalize olarak orada olmalısınız.
Değişimler içten başlayarak dışarıyı etkiler. Yani gerileme demek içten dışa bir değişimi tetikle diyor. Yukarıda verdiğim örnek gibi düşünün.
Satürn yetki sınırlamalarıyla, kural ve düzenlemelerle bizleri bir forma sokmaya çalışır. Sizi zorla koşu bandına çıkartsam ne kadar koşabilirsiniz. Ya da ne kadar hevesiniz olur?
Ama buna kendinizi hazırlayarak çıksanız?
Sonunda göreceğiniz fit vücut aklınıza gelse?
İşte bu dönemde kendini hazırlama dönemidir.
Yani Satürn size biten şeyleri artık sürükleyip taşımamanızı ya iyileştirmenizi ya da sonlandırmanızı istiyor. Bunun üzerine biraz düşünün.
Satürn, Zodyak’ın profesörüdür. Bu profesör yüksek seviyelerde öğrenimle geliyor ve hepimizin çalışmasını bekliyor. O sizden sıkı çalışma ve bağlılık ister. O asla size serbest geçiş izni vermez. O, takip ettiğimiz direktifleri ve saygı duymamız gereken kuralları gösterir bize. Bunun ötesinde, bu kuralları oluşturma gücüne sahip olan Oğlaklar, yönetmeyi ve savaşmayı öğretir. Retrolar korkulacak bir şey değildir, ancak bilinmeye değer yönde bir değişikliktir. Satürn Retro’sunun size söylemek istediği şey, sizi kendi içinizde bir yolculuğa çıkarmasıdır. Artık sorumluluğunuz sizsiniz.
Dış dünyaya hizmet etmek, emir almak yerine şimdi kendi kendinizin sesini dinlemeli ve kendinizin lideri olmanızı istiyor.
Mutlu günler dilerim.
Satürn gerilemesi 130 gün sürecek! İçten dışa bir değişim…
Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba,
Zaman nasıl hızlıca akıp gidiyor…
Öyle değil mi?
13 Mayıs 2020…
Satürn gezegeni gerilemeye başladı.
Sizlere kısaca bu konu üzerinde bir bilgi vermek istiyorum.
Satürn, şu an kova burcunda gerilemeye başladı.
02 Temmuz’dan sonra Oğlak burcuna geçerek burada gerilemeye devam edecek.
Daha sonra 13 Eylül tarihinde Satürn ileri hareketine dönerek kova burcuna doğru yola çıkacak.
Bu bilgi önemlidir. Lütfen dikkatinizi toparlayın ve anlamaya çalışın.
Yani 2017 yılının kasım aylarından bu yana başlayan olaylarınız veya hikayeleriniz haksızlıklarınız her neyse bunların sonuçlanma zamanı denilebilir.
Peki ne zaman kadar?
17 Aralık 2020 tarihine kadar birçok mevzuyu sonlandırmış olacaksınız.
Şu an içinizden iyi mi olacak kötü mü olacak? gibi sorular geçiyor.
Yani ne olacak?
Eski sevgilim dönecek mi?
Kaynanam benden özür dileyecek mi?
Tatile gider miyim? Düğünüm olur mu?
40 yaşındayım aşkı ne zaman bulacağım?
Bu yüzüm ne zaman güler?
Bu soruların cevaplarını astroloji bilimi sizi tanımadan cevaplandıramaz.
Siz iyi biri misiniz?
Ya da geçmişinizde ne gibi hatalar yaptınız?
Ya da ne gibi kötü işlere kalkıştınız?
Size yapılan haksızlıklar neler?
Hangi gökyüzü altına doğdunuz?
Bu sorulara cevap almadan bir astrolog sizin hakkınızda öngörüde bulunamaz.
Ama “ya bana ne, ben şu arada iki satır yeni biriyle tanışacaksın ya da eski sevgilin dönecek yazısını” okuyayım. Bu bana yeter diyorsanız. Bunu yapanlar var.
Ama ben değilim. Bunu lütfen ayrıştırın. Burada yaptığımız iş sadece “zamanı anlamak” yani “iyi insan kalmayı” başarmak…
Egomuzu yok saymaya çalışmak…
Yapılan kötülüklere ya da başkalarının kötülüklerine aldırmamak gerçek bir tevazudur. Allah’ın bize tekâmül için lütfettiği ve bu alemde iyilerin kazandığını gösterdiği en güzel imtihandır. Astroloji ise bunun hangi dönemlerde baskı yaratabileceğini ve bu evrenin matematiksel dönüşümünü size nasıl yansıdığını gösterir.
Neden hep mucize bekliyoruz, biliyor musunuz?
Düşünmek istemiyoruz.
Neden bunu yaşadım veya bundan ne anlamam gerekli gibi bir kısım yok.
Öyle benciliz ki,
Patron zam yapacak mı?
İş yeri açılacak mı?
Eski sevgili dönecek mi?
Boşanacak mıyım?
Hep maddesel kurgularla kaskatı bir kalple yola gidiyoruz.
Kimse ben ne yapmalıyım ya da ne kadar değişmeliyim sorusunu sormuyor.
*
Aslan burcu bir danışanım vardı. Kendisi sürekli kayınvalidesi ile tartışmalı ve hayatı kendine zindan etmiş bir durumdaydı. Aslan egosu bir gerçekliktir. Allah bu tekamülde onu bununla imtihan ediyordu. Kendisinin de oğlu vardı ama tutkuları öyle büyüktü ki o empatiyi yapacak noktaya gelemiyordu. Haritasında Satürn kova Retro da bu sorunu çözmesi gerektiğini söyledim. Ay burcu da kova ve anne sevgisinden yoksun büyümüş bir çocukluk geçirince başka bir sevgi ona sinir bozucu geliyordu. Hele ki bu kocası olunca. Kendisinin bu eşiği bu dönem aşması gerektiğini söyledim. Bunun için psikolojik bir yardım alabilirdi. Kabul etti. Şimdi bunu deneyecek. Başaracağından eminim ama hayatını iyileştirme yönünde bir adım attı.
*
Hayattaki bazı gerçekleri kabul etmiyoruz.
Anne sevgisinden daha üstün bir sevgi olamaz arkadaşlar…
Anne sevgisiyle inatlaşan kadınları hiç akıllı bulmuyorum.
Teslim olmalısınız…
Bu alanda savaşamazsınız.
Kendi hayatını yok sayarak yaşayan bir annenin büyüttüğü oğluyla kurduğu bağı sorgulayamaz ya da buradaki aşırılıkları tedavi edemezsiniz. Size uymuyorsa iyi bir analizci olup başında yoldan çekileceksiniz. Ama “anne sevgisinin” gücünü görüyorsanız eşinizden daha çok sevmek için gayret göstereceksiniz. Sizin yaşantınıza zarar veriyorsa, sizi yıpratıyorsa yani karşınızdaki gerçekten kötü biriyse bununla da savaşamazsınız. Kötülerle savaşılmaz. Onlar sizi iyi biri olma halinizden uzaklaştırır. Buradaki yöntemleriniz hep nazik olmalıdır. İmtihan bu çünkü…
Satürn gerilemesinde dikkat edilmesi gerekenler:
Zihniniz ve bedeninizle direksiyona tam kanalize olarak orada olmalısınız.
Değişimler içten başlayarak dışarıyı etkiler. Yani gerileme demek içten dışa bir değişimi tetikle diyor. Yukarıda verdiğim örnek gibi düşünün.
Satürn yetki sınırlamalarıyla, kural ve düzenlemelerle bizleri bir forma sokmaya çalışır. Sizi zorla koşu bandına çıkartsam ne kadar koşabilirsiniz. Ya da ne kadar hevesiniz olur?
Ama buna kendinizi hazırlayarak çıksanız?
Sonunda göreceğiniz fit vücut aklınıza gelse?
İşte bu dönemde kendini hazırlama dönemidir.
Yani Satürn size biten şeyleri artık sürükleyip taşımamanızı ya iyileştirmenizi ya da sonlandırmanızı istiyor. Bunun üzerine biraz düşünün.
Satürn, Zodyak’ın profesörüdür. Bu profesör yüksek seviyelerde öğrenimle geliyor ve hepimizin çalışmasını bekliyor. O sizden sıkı çalışma ve bağlılık ister. O asla size serbest geçiş izni vermez. O, takip ettiğimiz direktifleri ve saygı duymamız gereken kuralları gösterir bize. Bunun ötesinde, bu kuralları oluşturma gücüne sahip olan Oğlaklar, yönetmeyi ve savaşmayı öğretir. Retrolar korkulacak bir şey değildir, ancak bilinmeye değer yönde bir değişikliktir. Satürn Retro’sunun size söylemek istediği şey, sizi kendi içinizde bir yolculuğa çıkarmasıdır. Artık sorumluluğunuz sizsiniz.
Dış dünyaya hizmet etmek, emir almak yerine şimdi kendi kendinizin sesini dinlemeli ve kendinizin lideri olmanızı istiyor.
Mutlu günler dilerim.