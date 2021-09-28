Sana kapanan kapıyı yine çalma, aciz değilsin…

Günaydın yıldız savaşçıları; 24 Temmuz'da Kova burcunda önemli bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizleri bambaşka özgürlüklere taşıyacak. Bu ayın başlarında Yengeç burcundaki Yeni Ay'dan bu yana eylemlerimizin ve zihniyetlerimizin sonuçlarıyla dolup taşıyor.

Eylemlerimizin sorumluluğunu almaya odaklanıyoruz.

Bu dolunay etkisi altında ve tüm bu sabit enerji nedeniyle, kendimizi biraz eksik hissediyor olabiliriz. Gerilim içinde hissetmek son zamanlarda kaygı gibi yaygın bir duygu haline geldi. Baskı altındayız, itilip kakılıyor ve dürtülüyoruz; değişime direniyoruz ve tam olarak nereye işaret edeceğimizi bilemesek de bu acı veriyor…

Şimdi bu deneyimlere daha net bir anlam vermeye başlamanın zamanı geldi. Bana güvenin. Bu değişimin yeni ayak seslerini hissedeceksiniz. Bu hemen bu dolunay ile de tamamlanmayacak. Ağustos ayında bu dolunayın devamı olacak.

Bu dolunay, bu tür bir gerilimin doruk noktasıdır. Bir dönüm noktasına ulaştık ve şimdi tüm bu baskıdan bir şekilde kurtulma, bir şekilde gitmesine izin verme ihtiyacına çok fazla vurgu yapılıyor. Bununla birlikte, geriye doğru hareket eden birçok gezegenimiz olmasına rağmen, içimizde biriken tüm stresin bu serbest bırakılması beklenmedik, şiddetli ve ani olabilir. İçselleştirilmesi muhtemel bir süreçtir. Her iki durumda da biraz daha dikkatli olmak önemli.

Hassas ve alıngan olabiliriz; patlamaya hazır. Ve eğer patlarsak, bazı insanlar yaralanabilir.

Merkür ve Plüton karşıtlığı bizi bazı konularda zor konuşmalar yapmaya itekleyebilir. Gizli bir şeyler ortaya çıkacak ama bunun için konuşmaya değecek mi ya da gizlilikler ortaya çıktığı ile mi kalacak size bağlı olacak. Stresliyiz ve bir şekilde bu stres, bırakmamız gereken bir şeyle bağlantılı.

Son 6 ay kariyerinizde alamadığınız başarıları alıyor olacaksınız.

Bir kin, bir hatıra olabilir. Ayrıca, geçmişte birinin bize kötü bir davranışı veya geçmişimizden bir kişinin aniden hayatımıza geri dönmesi tam ilerlerken birdenbire nerden çıktı bu hissi verebilir. Tam özgürleşmek için yeterli cesaretiniz vardı ama ne oldu?