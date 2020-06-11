Sadece karanlığı düşünürsen aydınlığı bulamazsın!

Yepyeni bir günden hepinize merhaba…Bu hafta da bir varmış bir yokmuş diye bitmeye başlıyor.
21 Haziran 2020 Yaklaşıyor…
Yaz Gündönümünde ortaya çıkan güneş tutulmaları oldukça nadirdir.
Daha nadir olanı, 21 Haziran'daki tutulmanın 5 Haziran ve 5 Temmuz'da bir ay tutulması ile çevrili olmasıdır. Bu bir ay içinde 3 tutulma olayıdır. Bu son 2000 yılda olmadı. Heyecan verici bir olay içindeyiz. Bu hayatlarımızda yeni ve cesurca kararlar içinde olacağınızı gösterecektir. Yeni bir şeyler başlayacak hayatımızda ama başlaması için bazı kırılmalar olması gerekmektedir. Bunun daha detayını hem video çekeceğim hem de yazacağım.
Rahatlayın…
Yani yumurtayı kırmadan omlet yapabilir misiniz?
Hayır…
Unutmayın, GÖKYÜZÜ bize rehberlik eder, bizi yönetmezler VE bazı şeyler kaçınılmazdır.
100 yıllık döngüler…
Satürn ve Plüton oğlakta son kez 1517-1519'da temas kurduğunda bu zaman periyodunda belirtildiğinde şok edici olaylar yaşanmaya devam etmiş. Ancak o sırada ortaya çıkan yeni bir hastalık hakkında bir makale de keşfettim. Bu enteresandı. Sizde araştırın. Bununla birlikte, çok daha önemli ve o zamana kadar tıp adamlarının tamamen bilmediği bir başka hastalık, Ocak 1517'de patlak veren Hollanda'da oldukça açıklanamayan semptomlarından, korku ve panik yarattığını yazmışlar. O dönemlerin bir yazarı ve tıp doktoru şöyle bir not almış: Boğazın bulaşıcı bir iltihaplanma güvencesine göre, ilk sekiz saat içinde yardım alınmadıkça, hasta kapanmadan önce iyileşme umudunu kaybediyor. Boğazdaki şiddetli ağrılar ve göğsün, özellikle de kalbindeki şiddetli baskılar, boğulmayı tehdit etti ve uzun süredir aslında üretti.
Anlatılan aynı Covid-19 değil mi?
“The Epidemics of the middle ages” kitabından bu detayı buldum. Sizde bakabilirsiniz. Hatta beni gözden kaçırdığım bir şey varsa bana yazın. İlginizi çeken bir tarih varsa mail atın. Ben incelerim.
Peki ne olacak?
Satürn, 21 Mart 2020'de Kova'ya giriş yaptı. 1 Temmuz'da Oğlak burcuna geri dönecek ve burada son hareketlerini gerçekleştirerek bir daha gelmemek üzere 17 Aralık'ta Kova'ya tekrar girecek. Kasım ve aralık ayları boyunca Jüpiter, Satürn ve Plüton birkaç adımda kilit adımlarla gerçek ve önemli son temaslarda bulunacaklar. Bu, yakında zaman covid 19’un sona ermeyeceği, ancak bir noktada başka bir varyasyona taşınacağı anlamına gelen bu zor zamanın tamamlanmasına işaret edebilir.
Satürn gezegeni COVİD-19 ile bize ne anlatıyor?
Satürn hakkında en çok değer verdiğim bu içsel gücü inşa etme kalitesidir, ancak bu hediyeyi almak için kurallarına uymalıyız. Satürn bazı şeyleri talep ediyor. İç gözlemde yalnız zaman geçirmemizi istiyor. Yaşamlarımızla ne yaptığımızı ve şimdiye kadar neler başardığımızı değerlendirmemizi istiyor. Mükemmeliyetten daha az bir şey aramamızı talep eder ve hedeflerimizin altına düştüğümüzde eleştirilere hazır oluruz, böylece hatalarımızı düzeltmek için çalışırız. Bu hedeflere ulaşmadıkça bizi keyifli arayışlardan kısıtlar ve biz oluncaya kadar bloklar ve hayal kırıklıkları yaratır. Biz olmak ve içimize dönmek hiçbir zaman kolay değildir. Bu süreç bize bunu anlatıyor.
Hanımefendi şifreli konuşmayın. Bu iş bitecek mi bitmeyecek mi :)
Valla arkadaşlar bir çoğunuz içinizden bu cümleleri söylüyor olabilirsiniz.2021 Nisan’a kadar bu mücadele devam edecek gibi görünüyor. Tarihe baktığımda ikinci bir farklı virüs geldiği görülmüş. Yani covid-19’dan başka bir şey konuşuyor olur muyuz izleyip göreceğiz.
Eski bölgeye geri dönüş!
18 Haziran’dan sonra dört ila yedi gezegen gerileme içinde olacak. Çok fazla gerileme hareketi olduğunda, kendimizi eski bölgeye geri döneriz.
Neden döneriz?
Eski bölge nedir?
Düzeltemediğimiz şeyleri düzeltmek isteriz. Plüton'un rolü gölgelerde gizli olan travmaları ve karanlığı kazmaktır ancak Plüton aynı zamanda yer altında bulunabilen zenginliği de ifade eder. Yani bu büyük bir meydan okuma zamanı, ama aynı zamanda büyük serbest bırakma ve dönüşüm sağlama potansiyeli ile bunu yapabileceğimizi göstermektedir.
Yine de kolay bir yaz olmayacak.
Mars (saldırganlık) Koç burcunda kalacak. Temmuz ve ağustos ayının sonlarında Mars, Jüpiter, Satürn ve Plüton'a meydan okuyacak.
Bu tür bir dalgalanma ile uğraşırken hedefe odaklanmak önemlidir. Evet çekişme ve muhtemelen mücadele olacak. Ancak bir şeyin onarılabilmesi için bazen parçalanması gerekir.
Mesela Plüton ve Satürn en fazla şu an Amerika Birleşik Devletleri’ni etkiliyor.
Siyasi sistemleri 250 yılı aşkın bir süredir yamalı bir şekilde çalıştığını gösterdi. Donald Trump bunun nedeni değildi. O bir sadece bunların oluşmasını sağlayan görevli bir enstrüman denilebilir. Yakın zamana kadar, ülkenin yaklaşık %50'sinin onu görüşüne zaten destek veriyordu. Bu gezegensel hizalamaların hepsi zaten orada olan çatlakları açığa çıkarıyor. Bir şeyler çatlamalı ve yeni şeyler filizlenmelidir.
Merkür gerilemesi başlıyor! 18 Haziran!
Hayatınızı beklemeye almayın ama ne yaptığınıza ne söylediğinize, kime söylediğinize ve nasıl duyduklarına çok dikkat edin. Başta söylediğimiz gibi beş veya yedi gezegen geriye dönük durumda ilerleyecek. Yaşamlarımızdaki bu çatışma ve yoğunluk yakın zamanda hiçbir yere gitmiyor gibi görünüyor. Yaz için planlara tekrar bakın. Bunlar sizi kaygılandırmamalıdır. Ayakta kalmak, plan yapmak ve öngörülü olmak sizde depresif bir durum yaratıyorsa demek oluyor ki çok fazla yön kaybı yaşıyorsunuz. Nereye nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuzdur. Bu yüzden lütfen panik yapmayın. Aşama aşama eski yaralarınızı tedavi edebilir ve kendi başınıza yeniden bir düzen kurabilirsiniz.
Düşünsenize bundan 10 yıl önce terk ettiğiniz okulunuza geri dönme kararı veriyorsunuz.
Ya da ne bileyim bundan 15 yıl önce sevdiğiniz adam ya da kadını yok saymıştınız.
Şimdi neden var etmeyesiniz.?
Ya da bundan 20 yıl önce iflas ettiğiniz için iş kurmamaya karar vermiştiniz. Neden yeni bir iş kurmayasınız?
Telafi her zaman yapılabilir. Hayatta her zaman her şey olabilir. Kendinize şans verin.
Çünkü gökyüzü size şans verecek. Bazı şeyler değişebilir. Biliyorum bir milyon soruyla sizi baş başa bırakmış olsam da her şeyin değişeceğine inanmıyor olsanız da bana güvenin…
Gökyüzünü bilseydiniz emin olun siz de şu an benim gibi tebessüm ederdiniz. :)
Sizden tek istediğim soru sorun ve düşünün…
Bende bu yazıyı şu an tamamlıyorum ama kafamda yepyeni sorular :)
Mutlu günler dilerim…
Sadece karanlığı düşünürsen aydınlığı bulamazsın!
Yepyeni bir günden hepinize merhaba…Bu hafta da bir varmış bir yokmuş diye bitmeye başlıyor.
21 Haziran 2020 Yaklaşıyor…
Yaz Gündönümünde ortaya çıkan güneş tutulmaları oldukça nadirdir.
Daha nadir olanı, 21 Haziran'daki tutulmanın 5 Haziran ve 5 Temmuz'da bir ay tutulması ile çevrili olmasıdır. Bu bir ay içinde 3 tutulma olayıdır. Bu son 2000 yılda olmadı. Heyecan verici bir olay içindeyiz. Bu hayatlarımızda yeni ve cesurca kararlar içinde olacağınızı gösterecektir. Yeni bir şeyler başlayacak hayatımızda ama başlaması için bazı kırılmalar olması gerekmektedir. Bunun daha detayını hem video çekeceğim hem de yazacağım.
Rahatlayın…
Yani yumurtayı kırmadan omlet yapabilir misiniz?
Hayır…
Unutmayın, GÖKYÜZÜ bize rehberlik eder, bizi yönetmezler VE bazı şeyler kaçınılmazdır.
100 yıllık döngüler…
Satürn ve Plüton oğlakta son kez 1517-1519'da temas kurduğunda bu zaman periyodunda belirtildiğinde şok edici olaylar yaşanmaya devam etmiş. Ancak o sırada ortaya çıkan yeni bir hastalık hakkında bir makale de keşfettim. Bu enteresandı. Sizde araştırın. Bununla birlikte, çok daha önemli ve o zamana kadar tıp adamlarının tamamen bilmediği bir başka hastalık, Ocak 1517'de patlak veren Hollanda'da oldukça açıklanamayan semptomlarından, korku ve panik yarattığını yazmışlar. O dönemlerin bir yazarı ve tıp doktoru şöyle bir not almış: Boğazın bulaşıcı bir iltihaplanma güvencesine göre, ilk sekiz saat içinde yardım alınmadıkça, hasta kapanmadan önce iyileşme umudunu kaybediyor. Boğazdaki şiddetli ağrılar ve göğsün, özellikle de kalbindeki şiddetli baskılar, boğulmayı tehdit etti ve uzun süredir aslında üretti.
Anlatılan aynı Covid-19 değil mi?
“The Epidemics of the middle ages” kitabından bu detayı buldum. Sizde bakabilirsiniz. Hatta beni gözden kaçırdığım bir şey varsa bana yazın. İlginizi çeken bir tarih varsa mail atın. Ben incelerim.
Peki ne olacak?
Satürn, 21 Mart 2020'de Kova'ya giriş yaptı. 1 Temmuz'da Oğlak burcuna geri dönecek ve burada son hareketlerini gerçekleştirerek bir daha gelmemek üzere 17 Aralık'ta Kova'ya tekrar girecek. Kasım ve aralık ayları boyunca Jüpiter, Satürn ve Plüton birkaç adımda kilit adımlarla gerçek ve önemli son temaslarda bulunacaklar. Bu, yakında zaman covid 19’un sona ermeyeceği, ancak bir noktada başka bir varyasyona taşınacağı anlamına gelen bu zor zamanın tamamlanmasına işaret edebilir.
Satürn gezegeni COVİD-19 ile bize ne anlatıyor?
Satürn hakkında en çok değer verdiğim bu içsel gücü inşa etme kalitesidir, ancak bu hediyeyi almak için kurallarına uymalıyız. Satürn bazı şeyleri talep ediyor. İç gözlemde yalnız zaman geçirmemizi istiyor. Yaşamlarımızla ne yaptığımızı ve şimdiye kadar neler başardığımızı değerlendirmemizi istiyor. Mükemmeliyetten daha az bir şey aramamızı talep eder ve hedeflerimizin altına düştüğümüzde eleştirilere hazır oluruz, böylece hatalarımızı düzeltmek için çalışırız. Bu hedeflere ulaşmadıkça bizi keyifli arayışlardan kısıtlar ve biz oluncaya kadar bloklar ve hayal kırıklıkları yaratır. Biz olmak ve içimize dönmek hiçbir zaman kolay değildir. Bu süreç bize bunu anlatıyor.
Hanımefendi şifreli konuşmayın. Bu iş bitecek mi bitmeyecek mi :)
Valla arkadaşlar bir çoğunuz içinizden bu cümleleri söylüyor olabilirsiniz.2021 Nisan’a kadar bu mücadele devam edecek gibi görünüyor. Tarihe baktığımda ikinci bir farklı virüs geldiği görülmüş. Yani covid-19’dan başka bir şey konuşuyor olur muyuz izleyip göreceğiz.
Eski bölgeye geri dönüş!
18 Haziran’dan sonra dört ila yedi gezegen gerileme içinde olacak. Çok fazla gerileme hareketi olduğunda, kendimizi eski bölgeye geri döneriz.
Neden döneriz?
Eski bölge nedir?
Düzeltemediğimiz şeyleri düzeltmek isteriz. Plüton'un rolü gölgelerde gizli olan travmaları ve karanlığı kazmaktır ancak Plüton aynı zamanda yer altında bulunabilen zenginliği de ifade eder. Yani bu büyük bir meydan okuma zamanı, ama aynı zamanda büyük serbest bırakma ve dönüşüm sağlama potansiyeli ile bunu yapabileceğimizi göstermektedir.
Yine de kolay bir yaz olmayacak.
Mars (saldırganlık) Koç burcunda kalacak. Temmuz ve ağustos ayının sonlarında Mars, Jüpiter, Satürn ve Plüton'a meydan okuyacak.
Bu tür bir dalgalanma ile uğraşırken hedefe odaklanmak önemlidir. Evet çekişme ve muhtemelen mücadele olacak. Ancak bir şeyin onarılabilmesi için bazen parçalanması gerekir.
Mesela Plüton ve Satürn en fazla şu an Amerika Birleşik Devletleri’ni etkiliyor.
Siyasi sistemleri 250 yılı aşkın bir süredir yamalı bir şekilde çalıştığını gösterdi. Donald Trump bunun nedeni değildi. O bir sadece bunların oluşmasını sağlayan görevli bir enstrüman denilebilir. Yakın zamana kadar, ülkenin yaklaşık %50'sinin onu görüşüne zaten destek veriyordu. Bu gezegensel hizalamaların hepsi zaten orada olan çatlakları açığa çıkarıyor. Bir şeyler çatlamalı ve yeni şeyler filizlenmelidir.
Merkür gerilemesi başlıyor! 18 Haziran!
Hayatınızı beklemeye almayın ama ne yaptığınıza ne söylediğinize, kime söylediğinize ve nasıl duyduklarına çok dikkat edin. Başta söylediğimiz gibi beş veya yedi gezegen geriye dönük durumda ilerleyecek. Yaşamlarımızdaki bu çatışma ve yoğunluk yakın zamanda hiçbir yere gitmiyor gibi görünüyor. Yaz için planlara tekrar bakın. Bunlar sizi kaygılandırmamalıdır. Ayakta kalmak, plan yapmak ve öngörülü olmak sizde depresif bir durum yaratıyorsa demek oluyor ki çok fazla yön kaybı yaşıyorsunuz. Nereye nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuzdur. Bu yüzden lütfen panik yapmayın. Aşama aşama eski yaralarınızı tedavi edebilir ve kendi başınıza yeniden bir düzen kurabilirsiniz.
Düşünsenize bundan 10 yıl önce terk ettiğiniz okulunuza geri dönme kararı veriyorsunuz.
Ya da ne bileyim bundan 15 yıl önce sevdiğiniz adam ya da kadını yok saymıştınız.
Şimdi neden var etmeyesiniz.?
Ya da bundan 20 yıl önce iflas ettiğiniz için iş kurmamaya karar vermiştiniz. Neden yeni bir iş kurmayasınız?
Telafi her zaman yapılabilir. Hayatta her zaman her şey olabilir. Kendinize şans verin.
Çünkü gökyüzü size şans verecek. Bazı şeyler değişebilir. Biliyorum bir milyon soruyla sizi baş başa bırakmış olsam da her şeyin değişeceğine inanmıyor olsanız da bana güvenin…
Gökyüzünü bilseydiniz emin olun siz de şu an benim gibi tebessüm ederdiniz. :)
Sizden tek istediğim soru sorun ve düşünün…
Bende bu yazıyı şu an tamamlıyorum ama kafamda yepyeni sorular :)
Mutlu günler dilerim…