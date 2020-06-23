Plüton gezegeni sizlere içinizdeki iyiliğin gücüne inanmanızı ister.

Dün yazı paylaşmadım…
Pazar günü yazdığım tutulma yazısını sindirmenizi ve özümsemenizi bekledim.
Şimdi yeni haftaya adaptasyona başlayalım bakalım.
2020 Yılının ikinci yarısını belirleyecek olan yeni haftaya hazır mısın?
Plüton gezegenin gücünü idrak edeceğimiz ikinci yarı başlıyor!
2020 Oğlak burcundaki Plüton ve Satürn arasındaki en güçlü kavşakla başladı.
En son 1518'de oldu...
Şimdi bu iki gezegenlerin görevlerini yeniden hatırlayalım.
Satürn, sınırlamaların ve disiplinin gezegeni,
Plüton ise bize yıkım verip gibi gösteren ama yeni bir hayat kurmamızı idrak etmemizi sağlayan derin bir gezegendir.
Her zaman olduğu gibi yeniden tekrar ediyorum: Hiçbir gezegen sizin iradenizden üstün değildir. Bu durum sadece hayatı anlama idrakınızı kuvvetlendirir. 2020, tüm yaşamımızı ve rutinlerimizi yeniden düzenleyecek olan derin değişiklikler ve modifikasyonlarla dolu tarihi bir yıl olma noktasında ilerliyor. Bu durum biz astrologlar ve siz değerli yol arkadaşlarım için pek şaşırtıcı olmadı. Bunlar eski yazılarımızda hep öngörüldü.
Bazı yapılar yenileriyle değiştirilmeliydi. Satürn ve Plüton bu yıl sizi değişime doğru iteklemeyi seçti. Plüton tüm gücüyle bu dönüşümü hayatınızın tam ortasına getirmeye devam ediyor. Haritanızdaki Plüton ile başa çıkamazsanız hayatınız gözünüze şanssız gelir. İyi kullanılmış bir Plüton insana iyi talih verir. Bu yüzden her şey bir süredir organize olmamış gibi görünüyor Plüton, Astrolojideki en yavaş gezegendir.
Zodyak sisteminde tam bir döngüsünü yapmak için Plüton 249 yıl harcar. Her burçta 20 yıl kalır. Ve yakında bu döngüye son verecektir. Yani yakında dediğim Ocak 2024 tarihinden itibaren Plüton kova burcuna geçiş yapacak.
Ben önümüzdeki günlerde 26-27-28 Haziran tarihlerini hem kişisel bazda hem de dünya için oldukça önemsiyorum. Neden-Niçin önemsiyorsunuz diye soracaksınız?
Gökyüzünde bu zamanlarda oluşan gezegen dizilimleri bazı başlangıçları tetiklemektedir.. Bakalım yeryüzünde bu durum nasıl tezahür edecektir.
Finansal kaynaklarınızı doğru kullanın!
Plüton gezegeni aynı zamanda finansınızı yönetmenizde sizi etkileyebilir. Bu alanda farkındalık kazanmanızı ister. Lütfen bu konularda manipülasyon içinde olmayın ve dikkatli harcamalar yapmayı tercih edin. Ev almak, satmak, kredi çekmek gibi konular şu sıralar acele edilmemesi gereken konulardır.
Yengeç, ait olduğunuz yeri temsil eder.
Şu sıralar bu noktada içsel huzursuzluklar yaşanabilir. Bunları gereğinden fazla büyütmemeniz de fayda olacaktır. Örneğin yıllardan beri bir evde kiracı yaşıyorsunuzdur ve ev sahibiniz evi satma kararı almıştır. Ya da 30 yıllık evlisinizdir ama partneriniz bir laf eder 30 yıldır hiçbir zaman oraya ait olmadığınızı görürsünüz gibi…
Bu da kiracı ve ev sahibi ilişkisi içerisine girer…
Hayatımızda hangi alanlarda kiracı olduğumuzu, hangi alanlara sahip olduğumuzu gördüğümüz enteresan bir dönem içindeyiz.
Yapmanız gereken tek bir şey var. Plüton sizden öz benliğinizi sorgulamanızı ister. Yani buna cesaret ediyor olmanız gerekmektedir. Ancak insan beynini örümcek ağı gibi sarmalayan düşünce ve duygular sizleri buna götüremez.
“Bu bağlamda zaman zaman bizim kendi kendimize sormamız gerek, ben bu doğruların hangisini izliyorum?” olmalıdır.
Zira insan da yörüngesini düzeltmek ister. Dünyanın yörüngesi gibi insanında yörüngesi vardır. Yeter ki kişi öz beni sorgulamak cesaretini göstersin. Akan zaman içinde insanlar, hızdan çılgına dönmüş (mahşer)i yaşarken; Dingin, ışıklı, yüksek, yörüngesinde ışıldayan, yansıyan, yansıtan yüzler de var.
Gönül insanlardır.
Onlar ki, dünden bugünlere, solmayan incelikleri bağışlarlar.
Bu gönül insanları hayatınızın bir alanında önünüze çıkarlar.
Belki bir aşk, belki bir makale, belki bir kitap, belki bir kavgadır…
Tutarlılık, düşünen insanın son sığınağıdır.
Eğer insan bir kitabı birkaç kez okumayacaksa, o kitabı hiç okumasa da olur. Ya da bu köşe yazısını ikinci kez okumayacaksa hiç okumasa da olur.
Hayatta böyledir. Önemsemek, tutarlı olmak ve sindirebilmektir.
Yazılan ya da okunan her şey beyninizde nöronların çarpışmasını sağlamalıdır.
Günümüzde insanlar her şeyin fiyatını bilirler ama gel gör ki hiçbir şeyin değerini bilmezler.
Neyse henüz gençlik var öyle değil mi? O da mı yok?
Şu an yaşadığınız hiçbir skandal ya da kötü hikâyeye kızmayın. Yaşlılığınızın ilginç olması lazım. İlginç ve hikayesi olan bir yaşlılık seçin kendinize…Hepsini şimdiden tüketmeyin :)
Siz düşünmekten ölen birini gördünüz mü? Ya da gördünüz?
Yok, görmediniz….
Bir kere düşünürken öldüyseniz bir daha düşünmeye cesaret edemiyor olabilirsiniz.
İşte Astrolojiyi bu yüzden seviyorum.
Seni öldürmüyor, güçlendiriyor…
Plüton işi işte… Öldürmeyen şey güçlendiriyor…
Mutlu günler dilerim…
Plüton gezegeni sizlere içinizdeki iyiliğin gücüne inanmanızı ister.
Günaydın hepinize yepyeni bir günden…
Dün yazı paylaşmadım…
Pazar günü yazdığım tutulma yazısını sindirmenizi ve özümsemenizi bekledim.
Şimdi yeni haftaya adaptasyona başlayalım bakalım.
2020 Yılının ikinci yarısını belirleyecek olan yeni haftaya hazır mısın?
Plüton gezegenin gücünü idrak edeceğimiz ikinci yarı başlıyor!
2020 Oğlak burcundaki Plüton ve Satürn arasındaki en güçlü kavşakla başladı.
En son 1518'de oldu...
Şimdi bu iki gezegenlerin görevlerini yeniden hatırlayalım.
Satürn, sınırlamaların ve disiplinin gezegeni,
Plüton ise bize yıkım verip gibi gösteren ama yeni bir hayat kurmamızı idrak etmemizi sağlayan derin bir gezegendir.
Her zaman olduğu gibi yeniden tekrar ediyorum: Hiçbir gezegen sizin iradenizden üstün değildir. Bu durum sadece hayatı anlama idrakınızı kuvvetlendirir. 2020, tüm yaşamımızı ve rutinlerimizi yeniden düzenleyecek olan derin değişiklikler ve modifikasyonlarla dolu tarihi bir yıl olma noktasında ilerliyor. Bu durum biz astrologlar ve siz değerli yol arkadaşlarım için pek şaşırtıcı olmadı. Bunlar eski yazılarımızda hep öngörüldü.
Bazı yapılar yenileriyle değiştirilmeliydi. Satürn ve Plüton bu yıl sizi değişime doğru iteklemeyi seçti. Plüton tüm gücüyle bu dönüşümü hayatınızın tam ortasına getirmeye devam ediyor. Haritanızdaki Plüton ile başa çıkamazsanız hayatınız gözünüze şanssız gelir. İyi kullanılmış bir Plüton insana iyi talih verir. Bu yüzden her şey bir süredir organize olmamış gibi görünüyor Plüton, Astrolojideki en yavaş gezegendir.
Zodyak sisteminde tam bir döngüsünü yapmak için Plüton 249 yıl harcar. Her burçta 20 yıl kalır. Ve yakında bu döngüye son verecektir. Yani yakında dediğim Ocak 2024 tarihinden itibaren Plüton kova burcuna geçiş yapacak.
Ben önümüzdeki günlerde 26-27-28 Haziran tarihlerini hem kişisel bazda hem de dünya için oldukça önemsiyorum. Neden-Niçin önemsiyorsunuz diye soracaksınız?
Gökyüzünde bu zamanlarda oluşan gezegen dizilimleri bazı başlangıçları tetiklemektedir.. Bakalım yeryüzünde bu durum nasıl tezahür edecektir.
Finansal kaynaklarınızı doğru kullanın!
Plüton gezegeni aynı zamanda finansınızı yönetmenizde sizi etkileyebilir. Bu alanda farkındalık kazanmanızı ister. Lütfen bu konularda manipülasyon içinde olmayın ve dikkatli harcamalar yapmayı tercih edin. Ev almak, satmak, kredi çekmek gibi konular şu sıralar acele edilmemesi gereken konulardır.
Yengeç, ait olduğunuz yeri temsil eder.
Şu sıralar bu noktada içsel huzursuzluklar yaşanabilir. Bunları gereğinden fazla büyütmemeniz de fayda olacaktır. Örneğin yıllardan beri bir evde kiracı yaşıyorsunuzdur ve ev sahibiniz evi satma kararı almıştır. Ya da 30 yıllık evlisinizdir ama partneriniz bir laf eder 30 yıldır hiçbir zaman oraya ait olmadığınızı görürsünüz gibi…
Bu da kiracı ve ev sahibi ilişkisi içerisine girer…
Hayatımızda hangi alanlarda kiracı olduğumuzu, hangi alanlara sahip olduğumuzu gördüğümüz enteresan bir dönem içindeyiz.
Yapmanız gereken tek bir şey var. Plüton sizden öz benliğinizi sorgulamanızı ister. Yani buna cesaret ediyor olmanız gerekmektedir. Ancak insan beynini örümcek ağı gibi sarmalayan düşünce ve duygular sizleri buna götüremez.
“Bu bağlamda zaman zaman bizim kendi kendimize sormamız gerek, ben bu doğruların hangisini izliyorum?” olmalıdır.
Zira insan da yörüngesini düzeltmek ister. Dünyanın yörüngesi gibi insanında yörüngesi vardır. Yeter ki kişi öz beni sorgulamak cesaretini göstersin. Akan zaman içinde insanlar, hızdan çılgına dönmüş (mahşer)i yaşarken; Dingin, ışıklı, yüksek, yörüngesinde ışıldayan, yansıyan, yansıtan yüzler de var.
Gönül insanlardır.
Onlar ki, dünden bugünlere, solmayan incelikleri bağışlarlar.
Bu gönül insanları hayatınızın bir alanında önünüze çıkarlar.
Belki bir aşk, belki bir makale, belki bir kitap, belki bir kavgadır…
Tutarlılık, düşünen insanın son sığınağıdır.
Eğer insan bir kitabı birkaç kez okumayacaksa, o kitabı hiç okumasa da olur. Ya da bu köşe yazısını ikinci kez okumayacaksa hiç okumasa da olur.
Hayatta böyledir. Önemsemek, tutarlı olmak ve sindirebilmektir.
Yazılan ya da okunan her şey beyninizde nöronların çarpışmasını sağlamalıdır.
Günümüzde insanlar her şeyin fiyatını bilirler ama gel gör ki hiçbir şeyin değerini bilmezler.
Neyse henüz gençlik var öyle değil mi? O da mı yok?
Şu an yaşadığınız hiçbir skandal ya da kötü hikâyeye kızmayın. Yaşlılığınızın ilginç olması lazım. İlginç ve hikayesi olan bir yaşlılık seçin kendinize…Hepsini şimdiden tüketmeyin :)
Siz düşünmekten ölen birini gördünüz mü? Ya da gördünüz?
Yok, görmediniz….
Bir kere düşünürken öldüyseniz bir daha düşünmeye cesaret edemiyor olabilirsiniz.
İşte Astrolojiyi bu yüzden seviyorum.
Seni öldürmüyor, güçlendiriyor…
Plüton işi işte… Öldürmeyen şey güçlendiriyor…
Mutlu günler dilerim…