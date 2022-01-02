Oğlak burcunda Yeniay! Bu belki iade-i itibar belki de irtifa kaybetmek!

Günaydın yıldız savaşçıları;

Ya da yorgun savaşçılar mı demeliydim…

Bilmiyorum…

Venüs gerilemesinin tüm gücüyle geçtiği şu günlerde bu sabah saat 07:10’da gerçekleşen Jüpiter Balık geçişi ilaç gibi geldi. Ama bugün ve yarın Ay akrep süreci birçok deprem gibi ya da patlayıcı, öfke dolu bazı duyguları ortaya yeniden çıkartabilir. Bugün daha sakin kalmaya çalışın.

Son Jüpiter-Neptün kavuşumu 2009'da 23° Kova'daydı.

2009-2010, pop kültürü, medya ve sanat için listelerin zirvesindeydi. Şimdi bu kavuşum, Kova ile benzer temaları paylaşan 23° Balık'ta gerçekleşiyor.

Balık, nostalji ve maneviyata odaklanırken, Kova daha çok fütürizme yöneliktir.

Jüpiter balık 11 Mayıs tarihine kadar diyor ki; “Gök gürültüsünü seviyorum. Bana patronun kim olduğunu hatırlatıyor”

Bazen patronun kim olduğunu unutuyoruz. Öyle değil mi?