Oğlak burcunda Yeniay! Bu belki iade-i itibar belki de irtifa kaybetmek!

Ya da yorgun savaşçılar mı demeliydim…
Bilmiyorum…
Venüs gerilemesinin tüm gücüyle geçtiği şu günlerde bu sabah saat 07:10’da gerçekleşen Jüpiter Balık geçişi ilaç gibi geldi. Ama bugün ve yarın Ay akrep süreci birçok deprem gibi ya da patlayıcı, öfke dolu bazı duyguları ortaya yeniden çıkartabilir. Bugün daha sakin kalmaya çalışın.
Son Jüpiter-Neptün kavuşumu 2009'da 23° Kova'daydı.
2009-2010, pop kültürü, medya ve sanat için listelerin zirvesindeydi. Şimdi bu kavuşum, Kova ile benzer temaları paylaşan 23° Balık'ta gerçekleşiyor.
Balık, nostalji ve maneviyata odaklanırken, Kova daha çok fütürizme yöneliktir.
Jüpiter balık 11 Mayıs tarihine kadar diyor ki; “Gök gürültüsünü seviyorum. Bana patronun kim olduğunu hatırlatıyor”
Bazen patronun kim olduğunu unutuyoruz. Öyle değil mi?
Oldukça merak edilen ve fenomen haline gelen Venüs Retro’sunda sürekli ne yapalım ne yapmayalım diye sormaya başladınız.
Bugün ayrıca sabah saatlerinde ikizler dolunayı gerçekleşti. Onu bugün Radyo D‘de ayrıca konuşacağız. Ben size kısaca Venüs gerilemesi ile nasıl başa çıkacağınızı anlatayım.
Tekrar ediyorum!
Hiçbir astrolog sizin hayatınız üzerinde karar veremez ve ne yapmanız gerektiğini ya da ne yapmamanız gerektiğini söyleyemez.
Sadece size “ZAMANIN KALİTESİNİ” açıklar.
Siz de kendi bilgi ve becerilerinize göre bunu değerlendirmeye alırsınız.
Öncelikle bu konuda anlaşsak daha iyi ilerleyeceğimizi düşünüyorum.
Bu gerileme hareketi 29 Ocak tarihine kadar sürecek.
Bu hafta en yoğun ve hareketli haftalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın gökyüzü gündemi yoğun. Özellikle bu hafta 13 Aralık’ta hem Mars’ın hem Merkür’ün burç değiştirmesi bizleri yeni bazı yönlere sevk edecek. İş hayatımızda önemli adımlar içine girdiğimiz aynı zamanda özel ilişkilerimizde kararlar verdiğimiz dönüştürücü bir zaman olduğunu bize anlatıyor.
Mars Yay süreci bugünden itibaren başlıyor!
Mars akrep her şeyi kalbinde büyütür. Mars yay oku doğrudan kalbe doğru çeker ama atmaz. Sana düşman olan şeyi hedef alır. Yaşadıklarınız ya da haksızlıklarınız ne ise herkes oklarını çekiyor. Zayıflıklarınızın farkındasınız. Kurtulmak isteyen kendini hazırlar. Yay Burcu, bir mücadelenin nasıl sona ereceğini önceden anlatır. Mars Akrep bitiremez, Mars Yay nasıl biteceğine karar verir. Mars Oğlak bunu bitirir. Bu sıralama ile düşünürseniz olaylarınız arasında bağlar kurabilirsiniz. Bu haftadan sonra işlerinizin hızlandığını göreceksiniz.
Bir önceki Mars yay burcu geçişi 04 Ocak 2020-16 Şubat 2020 arasında gerçekleşmiştir. Şimdiki geçiş 13 Aralık 2021 -24 Ocak 2022 arasında gerçekleşecek. Kendi hayatlarınızda bağlar kurabilmeniz için bu tarihleri veriyorum.
Bu dönem kişisel hayatlarınızdaki büyük değişimi daha fazla hissedeceksiniz. Hayat çözülmesi gereken bir sorun değildir. Deneyimlenmesi gereken bir gerçekliktir.
Bu süreç ile bir çoğunuz bugün sabah uyanıp işinden istifa etmek istiyor olabilir. Bunun için uygun bir günde değilsiniz. İlkelerinizi yeniden düşünün.
Belirsizlikte yön bulmak kolay değildir ama yıldızlar adeta bir pusula gibi bizim yönümüzü gösterebilir. Geleceğe dair aslında en müthiş heyecan onu şekillendirebilecek olmamızdan kaynaklanır.
Çok karmaşık zamanlarda yaşıyoruz. Çünkü hayatımıza biçim verecek şeylerin çoğu kayboluyor. Güvendiğimiz insanlar, güvendiğimiz para sistemi ya da güvenmek istediğimiz ekosistem yıkılıyor. Ancak gerçekte olguların ortaya çıkış şeklini düzeltebilmeniz için sebepler bulmanız gerekiyor. Bu belirsizlik ya da bu anarşi içinde belki de kendinizi keşfetmek sizlere yeni bir güç getirecektir.
Gökyüzü alıp başını bize sormadan hunharca giderken bizler yeryüzünde sağa sola savrulmamak için daha bir savaş veriyoruz. Zaman öyle ya da böyle akıp giderken bazı şeyleri fark etmenin yükü bizi daha derinden yaralıyor. Ama hayat böyle bir yer değil mi?
Bazen öyle tuhaf duygular yaşıyoruz ki anlatmaya bile mecaliniz kalmıyor…
Yazmayı o yüzden seviyorum…
Kendimi anlamak için yazıyorum…
İnsan başkasını anlamak için okuyor.
Astrolojide böyle bir yer zaten…
İnsanın bu dünya üzerinde aklını kaybetmeden kendini idare etmesi oldukça zordur. Astroloji sizin akıl halinizi korumanıza yardımcı olur. Sizi yaşanılan tüm kötülüklere ve haksızlıklara rağmen ayakta tutan en sağlam ayaktır. Şöyle düşünün; depresyondaysanız veya kıskançlık krizindeyseniz ya da başka bir deyişle yalnızlık hissediyorsanız ne olursanız olun ya da kim olursanız bu durumla bir şekilde başa çıkıyor olmalısınız. İsterseniz bilim adamı olun, isterseniz astronot olun isterseniz cumhurbaşkanı olun. Bu rahatsızlık verici durumu algılayarak değiştirmek sadece sizin elinizdedir. Ama tanımlayamadığınız bir duyguyu değiştirmek kolay mıdır? Kabul etmediğiniz bir şeyi değiştirebilir misiniz?
Astrolojide tek önemli konu, insanın kendinin farkına varması üzerinde yoğunlaşmaktır.
Bu güneş tutulması ile yepyeni bir sayfa açıyorsunuz. Şu an kendinizi gereğinden fazla köşeye sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Bugün tüm gün kendinize zaman ayırmak ya da hayatınızın diğer detaylarını düşünmek yerine kendinizin mutlu olabileceği şeyleri yapmak adına harika olduğunu söyleyebilirim. İçinizden gidip o son sözü söyleme isteğiniz o kadar fazla ki…
Ama söylemeyin.
İnsanlar seni taşa tutarlar.
Annen tutar, baban tutar, kardeşin ya da en yakın dostun dediğin insan seni taşa tutar.
Zaten en sert taş yakınından gelir. Bu taşı ona atmak ya da elinle taşla beklemek yerine hemen onla kendine bir kale inşa etmelisin. Hemen hayatın içine karışmalısın. İnsan kırgın ve üzgün olunca o hayatın içine karışamıyor aslında biliyorum ama bunu başaranlar kazanıyor.
Hayatımda bu tarz şeylerle çok karşılaştım. Sizler de çok karşılaştınız. Kimsenin yanına hiçbir şey kalmıyor. Bunu defalarca gördüm. Kendimden vazgeçip başka insanlara karşılıksız hizmet etmeye başlayınca inanılmaz bir ilahi adalet sistemi çalışmaya başladı. Bakın bu sırrımı yalnızca sizle paylaşacağım. Hayatımda insanlara yardım etme niyetimi temizlediğim günden beri inanılamaz hızlı bir ilahi adalet çarkı çalışmaya başladı. Mesela birine karşılıksız yardım etmek ve ondan bunu beklemek duygusunu yok saymakla hayatımın içinde beni üzen şeylerin 1 hafta sonra cevabını aldım. Bu inanılmaz bir hızdı. Eskiden ilahi adaleti görmem birkaç yıl hatta yıllar sürerdi. Şimdi üzenler için üzülmeye başladığım evreye geçtim. Hiç hakketmediğim şekilde gördüğüm davranışlardan en hızlı sorunsuz çözümler, sonuçlar Allah yardımıyla geliyor. Bu inanılmaz bir deneyim. Bunu yaşamak kolay değil. Çok yıprandım. Kalbinizdeki tüm kinden, nefretten kurtulmak zorundasınız. Bu da yıpratıcı ve yorgunluk verici.. Çünkü insanın doğasına çok aykırı bir durum.
Biliyorum, sistem bizi test ediyor.
Çünkü Kova burcu kolektif demektir, insan demektir.
Yaşanılan son ay tutulması ile yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayatınızda değişmesi gereken şeylerin köklü değişimlerine şahitlik ederken bir yanda da kabul etmesi çok zor oluyor.
2022 yılı, ABD için çok farklı bir yıl olacak. Akrep güney düğüm, Hades'in ağzı gibi bir Pandora kutusunu açacak ve tüm kötü suçlar gün ışığına çıkacak. En şok edici açıklamaları göreceğiz. Akrep çok karanlık bir kara delik olabilir. Kötü bir koku her yeri sarar ve sen kaçmak için çabalarsın.
Akrep Güney düğüm ekseni; 19 Kasım boğa ay tutulması ve akrep yeniayı ile 2022 senesinin fragmanı zaten göstermeye başladı. Tüm dünyada, özellikle de en savunmasız kişilerin başında dizginsiz bir güce sahip olanlarla ilgili sırlar ve karanlık meseleler gün ışığına çıkmaya başladı. Pandora belgeleri, Facebook ve diğer sosyal medya devlerinin yaşadıkları aksilikler ve arka planda yapılan haksızlıklar ortaya çıkmak için yola çıkmış durumdadır.
Facebook ve Instagram kesintisinden sonra haber akışlarında bazı ölülerin hesaplarının açıldığını fark ettik diye açıklamalar yapıldı. Daha önce engellenen veya esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan insanlar yeniden ortaya çıktı. Kendimden bir örnek vermem gerektiğinde İnstagram’da bir sabah uyandığımda takipçi sayım 945K görünüyordu. Hala ekran görüntüsü bulunmaktadır. Sonra ertesi gün tekrar eski haline geldi 745K döndü. Yurtdışında herkeste 945K görünüyordu ve 745K sadece Türkiye’de görünüyordu. Instagrama e-posta attım. Bu itibarsızlık taşıyor benim için dedim. Açıklama gelmedi ama 1-2 saat içinde hemen düzeldi.
Buralarda değişen ve şaşırtıcı olaylar yaşayacağımızın izlerini sürmeye başladım. Dünyanın sarsıcı olaylar içine çekilmesi elbet ki bizlerde nasıl bir durum yaratacaktı?
Gerçekten büyük değişimlere gidiyoruz. Bunun içinde kendine yer bulmalısın.
Genel olarak, en iyi saklanan korkularınızı ve duygusal güvensizliklerinizi ortaya çıkaran bir kriz meydana gelmeden insan kendini değiştirmiyor. Tehlike ve savunmasızlık duygusu, insanlarda daha fazla şüphe, kıskançlık veya karşılıklı bağımlı ilişkilere sahip olmanıza neden oluyor.
Korktuğunuzda veya bir tehditle karşı karşıya kaldığımızda, korunmaya, ilgilenilmeye ihtiyaç duyuyoruz ve çoğu zaman yanlış insanlara veya her derde deva bir çözüme güvenmek için değişmekten ödümüz kopuyor.
Sabah 9 civarlarında başlayan tutulma 11:57’de zirve noktasında olacak ve akşam 17:30’dan sonra bitecek.
Bugün sığınaklara falan kaçmanıza gerek yok. Olay ve durumları sakın ola abartmayın. Sadece gün içinde sizi aşacak sorumlulukları gereğinden fazla üstlenmeyin. Daha sakin ve yavaş bir gün geçirmeyi seçin. Kimsenin sizin dengenizi bozmasına izin vermeyin.
İçinizden de dışınızdan da bu nasıl tutulma böyle dediğinizi ya da diyeceğinizi duyar gibiyim.
Bu hayatınızı evirdi çevirdi, sağa büktü olmadı biraz da sola büktü. Geçmişe sıçradı sonra geçmişi aldı geleceğe kattı. Elinizdeki sebepler sizleri kör bir noktaya taşıdı. Kendi hayatınızı dışarıdan izlemek istiyorsunuz. Çünkü içinden çıkamayacağınızı düşünüyorsunuz. Bu düşünce o kadar yanlış ki…
Tüm hizmetlerinizde yaşam tarzınızda ve anlayışınızda eksik olan empati, dolunay ve tutulmalar zamanlarında krizler ya da yüzleşmeler olarak bize yansır. Lakin canınız yanıyorsa bir yerlerde az empati yapmış olabilir miyim sorusunu kendiniz için doğru soru olarak sorabilirsiniz.
Ezber, empati yoksunu insanların kullandığı bir yöntemdir. Konun içine girip gerçekten öğrenmeye niyet ederseniz bir şeyleri ezberlemek ya da akılda tutmak zorunda kalmazsınız. Ay tutulması sizden ezberleri bozmanızı istiyor. Hem ezberler bozulmak için değil midir :)
Ay tutulması var olan içgörü ve ilerleme için bir fırsat olduğuna işaret eder. İnsanlar genellikle çaresizlik hissi nedeniyle bu zamanlarda duygusal olarak tepki verirler. Hayatlarının olmasını istedikleri yer ile şu anda olduğu yer arasındaki mesafenin farkına varırlar.
Çoğu zaman, bu boşluğu gördüklerinde üzülürler. Hayata çok fazla boşluk vermemeniz için sürekli üretmeyi ve çalışmayı seçmelisiniz. Yaşam boşlukları sevmiyor maalesef…
Ne demiş astromatik hanım; Düşmek bir kaza, yerde kalmak bir seçimdir.
Ay tutulmasına doğru yaklaşıyoruz.
19 Kasım sabah saatlerinde başlayıp öğlen zirveyi görüp 15:00 civarlarında tamamlanacak ve sonra 17:00 civarında ay ikizler burcuna geçiş yapacak.
Elbet o gün bir şeyler olmayacak ama o gün içinizde bazı şeylerin yer değiştirdiğini hissedeceksiniz. Ruh o kadar önemli bir değerdir ki… Bu tutulmalar sadece ruhumuzu, aklımızı bize resmeder.
Ruhunuz ya da aklınızı ispat etmek ne zordur dimi? Bedeninizin olduğunu hemen ispat edebiliriz. Oradasınız işte el, kol ve bacak orada duruyor.
Beden var ama ruh nerde?
Ruhu, kalbi aynı titreşimde olan insanlar birbirini çekiyor. Olmayanların birbirinden haberi yok. Siz bu yazıyı okuyorsunuz. Benim verdiğim titreşimi alıyorsunuz. Sonra alıp bu yazıyı başka birine atıyorsunuz belkide umurunda olmuyor. Bu kim ki diyor? Ya da şansı varsa onuda bu frekansa çekiyorsunuz. Sizce bizler her akşam Radyo D’de 20:00’ de toplanmaktan neden mutluyuz. İyi ruhlar yalnız olmadığını gördüklerinde daha fazla direnirler. Biz yalnız değiliz duygusu öyle anlamlıdır ki..
2021 Senesi bitiyor ve yıl boyunca bizi en çok zorlayan Satürn-Uranüs karesinin gücünü daha fazla hissettiğimiz günlerdeyiz.
Bu geceyi 5 kasıma bağlayan sıradan 00:05’te akrep burcunda yeniay gerçekleşiyor. Öyle bir bıkmışlık var ki içinizde bunu çok iyi anlıyorum. Duygularınız şu an ne yöne savrulacak ya da nerde olmanız gerekiyor bunu bilmiyorsunuz. Şu an ay Yeniay’a doğru ilerliyor. Bugün diğer günlerden biraz daha karanlık ve kaygılı geçebilir. Kendinizi bunaltmak yerine daha iyi hissettiğiniz yerlerde olmayı seçin. Kendi dünyanızda çözemediğiniz ne varsa artık çözüme doğru ilerliyor. Şu an asla yapmam dediğiniz her şeyi yapmaya hazırlanıyor gibisiniz.
Neden olması gerekenler için savaşmak zorundayız?
Mars/Satürn arasındaki kare açı ve Yeniay’ın Uranüs’e karşıtlık yapması beni düşündürtüyor elbet ama korkutmuyor. Bu açılar sarsıcı olayları ve devrimleri önümüze getirir. Buna asla hazır olmayacaksınız. Ne yaparsak yapalım hiçbir zaman kendimizi hazır hissetmeyeceğiz. Belki astroloji takip edenler olarak diğerlerine göre daha az sarsılacağız ama en azından iç görümüzü kaybetmemiş olacağız. Güneş ve Ay’ın belli ölçümlerle hareket ettiğini unutmazsak yaratanın da bizler için planları elbet vardır.
Korku çok güçlü ama bir o kadar da insanın hayatta kalmayı ve yaşamı sürdürebilmeyi sağlaması için önemli bir duygudur. Korkuyu en iyi umut etmek yıkar. Hedefler, umutla beslenir. Beklentisi olan, yaşamı önemseyen insanlar aslında korkar. Korku varsa yaşam vardır. Ama bunun yanında umut gelişir. Bu bir savaştır. Umut olmazsa hayat biter. Anlam bulamazsınız. Umudu daha yüksekten tutarsanız korku kalmaz. Korkular kaybolur.
Korku sessizleşir. Ama tamamen gitmez, gitmemelidir.
Mesela asansör korkusu ya da dişçi korkusu…
O koltuktayken ya da asansör içindeyken kendine 'geçecek' dersin. Bu korkuyu yenmemin değil, bastırmamın bir yoludur. Sonra zamanla bir şey olmadığını gördüğünde bunu belki yenersin. Ya da yenmiş gibi yaparsın…
Artık adım adım akrep burcundaki yeniaya doğru ilerliyoruz. 5 Kasım gece saatlerinde yeniay doğacak. Garip bir bilinçaltı doluluğu içindeyim. Dün bazı rüyalar gördüm. Öyle karışık ki hiç net değil. Bilinçaltı ne kadar karışıksa artık kafamın arka planında neler yatıyorsa…
Düşünmekten yorulmuşluk olduğunu anladım...Konuşulmayan ve baskılanan her şeyin zihnimde ağırlık yaptığını fark ettim…
Neyi bırakmam gerektiği korkusunu bile taşıyamaz oldum.
Eskiden adabımla bir korkum vardı. Onu bile elimden aldılar.
Hayat muazzam döngüsel bir yer…
Sizi mutlaka ne olursa olsun çözemediğiniz ve yarım bıraktığınız olaylarla ya da kişilerle karşı karşıya koyuyor. Hayatımda öyle çok örneğini yaşadım ki…
Bunu zamanı gelince size anlatacağım.
Şu an o kadar eminim ki hak etmediğiniz muamelelerle karşı karşıya kaldığınıza…
Kasım ayından hepinize selam olsun. Zaman oldukça hızlı geçiyor ve gerçek bir kova çağına doğru tüm hızımızla ilerliyoruz.
Kasım ayı gündemimizde neler var?
Ayın Gündemi
05 Kasım Cuma saat 00.14’te Akrep burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor.
05 Kasım Cuma saat 13.44’te Venüs, Oğlak burcuna geçiyor.
06 Kasım Cumartesi saat 01.35’te Merkür, Akrep burcuna geçiyor.
19 Kasım Cuma saat 11.57’de Boğa burcunda bir AY TUTULMASI gerçekleşiyor.
22 Kasım saat 05.34’te Güneş, Yay burcuna geçiyor.
Tüm hızımızla kasım ayına giriş yapıyoruz. O zaman gelmez, bu zaman gitmez derken bugünler nasıl geçecek diye söylenirken 2022 yılına giriyoruz.
Güçlü, dönüştürücü ve sadece paranın, değerlerin konuşulduğu bir ay içine giriyoruz.
Doğum haritanıza bir göz atın: Ay düğümleriniz Boğa-Akrep burcundaysa, Güneş, Ay, Yükselen burcunuz buralardaysa kemerlerinizi bağlayın. Önümüzdeki bir buçuk yıl değiştirici ve güçlü olacak.2023 yılına kadar her şey farklı olacak. Endişelenmeyin, muhtemelen daha iyisi sizi bulacak. Bu durum sizi korkutmasın.
Boğa-Akrep tutulması döngüsü için, Kasım 2012 ile Ekim 2014 arasına bakın. Sizin için hangi hayat dersleri başladı?
Hayatınız hayalinizdeki yolda mı?
Yoksa sonunda hayalleri gerçeğe dönüştürmek için irade gücünüzü veya tutkunuzu kullanmanız gerektiğini mi anlıyorsunuz?
Özellikle savaşçı gezegen Mars ve yeraltı dünyasının hükümdarı Plüton tarafından yönetilen Akrep, istediğini elde etmek için eski deriyi nasıl dönüştüreceğini ve dökeceğini biliyor.
Bazı haritalar diğerlerinden daha fazla etki olsa da herkes bu tutulmalardan etkilenecek.
Ekim ayı bir çoğunuzu zorladı ve ne yöne gideceğinizi netleştirmeniz konusunda birçok kararsızlıklar içine çekti.
Gökyüzünde şu an Güneş, Merkür ve Mars, Terazi'de ilerlerken adım adım Merkür gezegenin düz hareketine geçmesini bekliyoruz. Venüs yay burcunda gökyüzünde Terazi burcu çetesinin önünde ilerliyor...
19 Ekim’de Merkür düz hareketine geçecek!
Bu ekim ayı gerileme sezonun en düşük noktasıdır. Hava puslu, algılar biraz bozuk olabilir. Koç burcunda gerçekleşecek dolunaya ilerlerken kendi içinizde artık derin bir mevsimsel temizlik yapmak için harika bir döneme ilerliyoruz. Artık size hizmet etmeyen şeyleri hayatınızdan çıkartmanız için doğru zamanlama olabilir.
Bu ay gerçekleşen büyük değişimler var!
Dolunay sonrası her şeyin birdenbire hızlandığını göreceksiniz. Bu Ay’ın sonuna doğru Güneş ve Mars Akrep'te, Plüton, Satürn, Jüpiter ve Merkür'ün doğrudan hareket etmesiyle bitireceğiz. Gezegenler dururken hareketsiz kaldıklarında, hayat da duruyormuş gibi hissedilebilirsiniz. Artık o durağanlık geçiyor.
Sanki 20 Ekim’e kadar bir sisin içine girmiştik ve 20 ekimden sonra çıkacağız diye düşünebilirsiniz. Tabi 20 Ekim sabahı uyandığınızda her şey değişmiş olmayacak ama sizlerde ruhsal olarak daha başka bir duygu belirecek. Bu duygu daha farklı harekete geçmenize yardımcı olacak.
Tekrar ediyorum: Şu anda kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz, ancak her zaman yapacağınız bir şeyler olduğunu unutmamalısınız. En iyi sığınak kendinizsiniz.
9 Ekim 2021 gece 22:45 saatini not alın olur mu?
O akşam çok şey değişti dedim…
Bir daha eskisi gibi olmayacağız…
Ne gizemli bir laf dimi…
Bir daha eskisi gibi olmayacağız…
Olmak isteyende yok zaten…
Günaydın dünyalılar,
Size de günaydın kalbi kötüler,
Size de günaydın sevgisiz insanlar,
Hoş, sizin bu yazıda ne işiniz var dimi neyse.
Belki bir sebepten uğrarsınız belli mi olur?
Merkür gerilemesinin ilk günü birçok şeyi hızlıca sorguladım. Sonra Kanyon Avm’de şöyle bir bank buldum. Oraya çöktüm. Sağa baktım sola baktım. Gökyüzüne baktım. Dedim ki anlaşıldı bu bizi zorlayacak. İnsan ilişkileri dört bir yandan sarmış gibiydi. İnsan ne yöne gideceğini bilemediği zaman mı çok yalnız hissediyordu ya da yalnız mıydı?
Garip gizli mobbingler, saçma sapan baskılar, ne yöne gideceğine karar veremediğin şeyler…
Korkular…
En basit şekilde biri hakkında ya da kendi hakkınızda nasıl fikirleriniz olabilir diye size bir makale yazma kararı aldım. Artık gelişen yeni dünya düzeninde doğum haritanız sizin bir çeşit “GBT”niz şeklinde yer alıyor. Çok sevdiğim syn başkan Murat Aydın (Beykoz belediye başkanı) kendisi bir yengeç burcudur. Onunla çalıştığım zamanlarda bir konu geçtiğinde bazen şunun GBT’sine bir bakalım derdi. Bu yakıştırmayı ondan öğrenmiştim. Gerçekten de bu durum aynen öyle :)
O gündür bugündür adını bende ismini böyle koydum. Şimdi biriyle tanıştığınızda kısa bir sorgulama yapmak isterseniz öncelikle sahip olmanız gereken bilgi doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeridir. Bunlarda biri eksikse hakkında fikir sahibi olma ihtimaliniz oldukça düşüşe uğrar. Bunları biliyorsanız astro.com sayfasına gidip oradan bu bilgileri girip gezegen bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.
Sizden bilmenizi istediğim 3 unsur var:
ADIM 1: Gezegenler, burçlar ve evler arasındaki farkı bilin.
Gezegenler hayatımızı etkileyen enerji kaynaklarıdır. Örneğin, Jüpiter bolluğun kaynağıdır, Venüs güzelliğin kaynağıdır ve Merkür zekanın kaynağıdır.
İşaretler, kişiliklerimizin kategorileridir. Örneğin, Yengeç besleyici bir kişiliktir, Terazi uyumlu bir kişiliktir ve Balık sezgisel bir kişiliktir.
Evler, hayatımızın alanlarıdır. Örneğin, İkinci ev paramızın alanıdır, Altıncı Ev sağlığımızı, sorumluluklarımızın alanıdır ve Yedinci Ev ortaklıklarımızın, ilişkilerimizin alanıdır.
KISACA GEZEGENLER
Güneş Terazi burcunda ilerliyor.
Sonbahar mevsimine girdik ve artık yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
Sonbahar, gecelerin uzamaya başlayacağının habercisidir. Yağmura, soğuğa, rüzgâra, ters dönen şemsiyeye, kapalı mekanlara, battaniyenin eşlik ettiği kahve zamanlarına ve sıcak radyo programlarına doğru ilerlediğimiz günlerdeyiz….
Ekinokslara ve gündönümlerine ayrı bir merakım var. Hayatta; ivmelerin, yönelimlerin, doğrultuların değiştiği yönleri çok güzel simgeler. Sonbahar ekinoksu bize yeni bir ivme getiriyor.
Birkaç aya kalmayacak kış bastıracak…
8 Ekim sonrası Güneş ve Mars’ın Terazi burcundaki yeni döngüyü başlatmasının heyecanını duyuyorum. 2019’dan beri yaşadığımız haksızlıkların aslında bir çeşit hakkını almak diyebilir miyiz?
Evet.
Diyebiliriz…
Bugün saat 02:45’te balık burcunda bir dolunay gerçekleşti.
Bu, insan sevmeyen bir dolunay olarak görülebilir. Bu ne demek şimdi diye düşünmeye başladınız.
Çok fazla insanla iç içe olmamanız gereken bir dolunay yaşıyoruz.
Odaklanamıyoruz, kimseyi dinleyemiyoruz ve tahammül edemiyoruz.
Önemli olan gökyüzü olaylarının size verdiği etkileri çözüp ona göre davranmak değil mi?
O zaman bizde bu dolunayı anlamaya çalışalım.
Kendinizi duygusal bir izolasyonda ya da şansızlık rüzgarlarına terk edilmiş bir zihin içinde hissedebilirsiniz.
Böyle bir inisiyatif eksikliği ya da yönünü kaybetme korkusu sarmış olabilir. Kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz. Bunlar gayet normal ama normal olmadığını düşündüğünüz bir şey var. O çok savaştığınız şey için bir gram elinizi kolunuzu kaldıracak haliniz kalmamış.
9 yaşındaki oğlum sünnet oldu.
Zaman çabuk geçiyor deyip duruyorum ya…
İşte al sana zaman Aygül Hanım dedim…
Her şey dün gibi…
Sizler de biliyorsunuz ki tüm duygularımı bu köşede paylaşıyorum. Eminim ki bir gün buradan sizlere onun mezuniyeti ya da evliliği gibi dönüm noktalarından da söz ederek paylaşacağım.
Sözler büyüdür! Evrende ne söylerseniz söyleyin gelip sizi bulur!
26 Yıl önce erkek kardeşim Kemal Özkan da sünnet olmuştu.
Kemal bey (Allah rahmet eylesin) erkek kardeşimin sünnet düğününde öyle bir laf ediyor ki şaşırtıcı!
Oğlak burcunda Yeniay! Bu belki iade-i itibar belki de irtifa kaybetmek!
Son yüzyılın en güzel senesi olmasını umduğumuz yıldızların zirvesi 2022 senesi diyarından herkese merhaba!
Yılın ilk yeniayı oğlak burcunda gerçekleşiyor. Akşam saatlerinde 22:30 civarlarında gerçekleşecek yeniay öncesi duygusal dünyanız biraz daha gergin ve öfkeli olabilir. Enerji oldukça sıkışık ve tahammülsüz olmaya açık. Mümkün oldukça bugünün sabah saatlerini daha fazla kendinizi dinlendirmek için kullanmalısınız. Ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz ama hiçbir şey elinizden gelmiyor gibi olabilir. Bu yeniay bazı şeylerin sonuna geldiğini size gösterecek. Her son yeni bir başlangıçtır. Bu duygular belki de artık cesur olman veya eyleme geçmen gerektiğini size gösterecek. Artık bunları uygulama zamanı geldi. Parasal konularda oldukça kaygı ve endişe artabilir. Finansal konulara da alım-satım ya da döviz, coin gibi anlık işlere girmemekte fayda var. Şaşırtıcı iniş-çıkışlar bazı parasal dengesizlikler içerisine sizi çekebilir.
Çok çalışmak ve üretmek zamanı!
Bu yeniay ile en çok oğlak-koç-yengeç ve terazi burçları etki altında olacaktır. Bu yeniay hayatınızda bir büyük başarıyı getirebilirken iş hayatınız ile ilgili önemli bir yol ayrımını da anlatabilir. Bu durum sizin doğum haritanıza göre anlam kazanacaktır. Bu yeniayın etkisi 15 gün boyunca sürecektir. Bu yazılanlar sadece bugüne özel değildir. Önümüzdeki haftanın akışını da etkilemektedir. Zekanın ve aklın temsilcisi olan gezegenimiz Merkür bugün kova burcuna geçiyor. Orijinal ve benzersiz fikirler tüm işlerinizi çözüme götürebilir. Geleneksel bakış açısından çıkın. Diğer insanlarla, özellikle arkadaşlarınızla ya da sosyal gruplarla fikir alışverişinde bulunmanın keyfini çıkarın.
Bu yeniay kimine iade-i itibar, kimine irtifa kaybetme olacak!
Daha ikinci günündeyiz ama öyle bir başlıyoruz ki finalde "Her şey nasıl da nizami, nasıl da yerine oturmuş" diye düşünebiliriz. Çünkü kapıda bir Oğlak yeniayı var. Hayatımızı, kurallarımızı yeniden yazıyoruz. Doğru ve düzenli bir çabanın getirilerini deneyimleyeceğiz. Baştan nasıl tutarsak öyle gider ya bir örgü, işte tam oradayız. İlmek ilmek... Hazır mısınız?
Oğlak burcu çalışmanın, emeğin, hayatında uzun vadede karşılığı görülmeyen kariyer başarısının şansını temsil ediyor. Elde etmek bir yana dursun kaybetmekten korktuğunuz her şey için umut ışığını içinizde yeniden hissedeceksiniz. Derin yaşamak ne kadar yoruyorsa derinlerden çıkmaya çalışmak da o kadar güçlendiriyor insanı. Kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz ve yürümekten korkmadığınız adımlar atıyorsunuz. Ne kadar sert olursanız o kadar kolay kırılabileceğinizi fark ederek, kendinizi yenilenmeye gideceğiniz bir güç hissedebilirsiniz. Bu yeniay size gerçeklerden ve bir yola girmekten korkmamayı öğütlüyor. Ortaya çıkan yalanlarla, yalan söyleme eyleminin insanların yemek yemek gibi bir rutini haline geldiğini görebilirsiniz. Siz üzerinize düşeni yaptığınız sürece hiçbiri size zarar veremeyecek. İnsanları kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçin, çünkü kendinizi ve kendi hedeflerinizi kontrol altına almalısınız. İradenizi sadece güç elde etmek için kullanırsanız, saygınlığınızı kaybedeceğini anlamalısınız.
Kimi zaman kişinin manevi hayatında da meydana gelen, onu bilinmezlere sürükleyen bir halet-i ruhiye vardır. İşte oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay ve Merkür’ün kova burcuna geçecek olması bunu daha güçlü yapacak.Ama bunun böyle olmasının sebebi var. Kişinin silkelenip özündeki değerlere sarılmasıyla belki de eskiden daha iyi durumlara gelmesini sağlamak için olacak.
Günün motivasyon sözü: “Kendiniz yapmazsanız, hiç kimse kaderinizi iyileştirmeyecektir.” Bertolt Brecht
Burçlarınıza göre tahminler:
Koç: Kendinize yeni hedefler belirleyin ve yeni iş kolları seçin. Kariyerinizi ve hayat düzeninizi yeniden tasarlatın. Kariyerinizdeki her fırsatı değerlendirin. Bazı zaferler artık kazanılmalı gözüyle bakıyorsunuz. Bu konuda haklısınız ama sabırlı olun.
Boğa: Düşüncelerinizin yorgunluğunun ana sebebini keşfediyorsunuz. Çevrenize karşı soğuk davranışlarınızın kaynağı ortaya çıkıyor. Bunları çevrenizle konuşun ve menfaatçi ilişkilerden çıkın.
İkizler: Kişisel değerinizi koruyacağınız yeni kabullenişe geçiyorsunuz. Özgüveninizi bir başkasının kelimelerine bırakmama kararı alıyorsunuz. Değersizlik duygusuna asla tahammülünüz yok. Hak etmeyen insanlardan uzaklaşma kararı alıyorsunuz.
Yengeç: Duygusal olarak daha mesafeli ya da artık daha resmi olmak istiyorsunuz. Bazı konuları ailenizle konuşmak ya da karşı tarafla konuşmak arzunuz sizi mecbur bırakıyor. Böyle olmasını sizde istememiştiniz ama kırgın olduğunuz her şeyi konuşmak için doğru bir gündesiniz.
Aslan: Günlük rutinlerinizi çözüme kavuşturmak için kişisel reform yapacaksınız. Gereksiz konular için kendinizi yorduğunuzun farkına varıyorsunuz. Yeni bir başlangıcın ilk günündesiniz.
Başak: Spekülasyon karşısında maddi kayıplarınızın olduğunu fark ediyorsunuz. Güvendiğiniz kişilerden uğradığınız haksızlıkların hesabını sormak isteyebilirsiniz. Bu tür durumlardan uzak kalın. Sağlığınıza daha fazla özen gösterin.
Terazi: Aile gibi gördüğünüz kişiler tarafından hayal kırıklığına uğratıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bazı yüzleşmeler yaşanmış olabilir. İş yerinizde yöneticilerinizle geçen diyalogları hala kafanıza takmayın. Artık kendinize daha fazla değer verme zamanı olduğunu biliyorsunuz.
Akrep: Bugün diyaloglarınızda sert ve mesafeli olabilirsiniz. Gerginliğinizi çevrenize yansıtıyorsunuz. İlişkinizde partner ya da ortalarınız sizinle bir konuda konuşmak isteyebilir. Bu duruma karşı daha sakin kalmalısınız.
Yay: Finansal yeniliğe gidiyorsunuz. Odaklandığınız finansal kaynak arayışını tamamlayarak sonuca bağlayacaksınız. Duygularınızı değişime götürüyorsunuz. Eski bir ilişkiniz ile bugün irtibata geçebilirsiniz. Açık ve dürüst olun.
Oğlak: Hayatınızda yeni bir dönemin başladığını hissediyorsunuz. Kişisel olarak yeni başlangıçlara imza atacaksınız. Bir şeyin ya sonuna geldiniz ya da yeniden başlıyorsunuz. Tükenmiş olan her şeyden artık uzak durun. Kendinize kızmaktan vazgeçin. Bugün yeniay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Bu sizi daha fazla etkileyebilir.
Kova: Güne bilmediğiniz gizli konuların açığa çıkması ile başlıyorsunuz. Gerçekleri öğrendiğinizde doğru seçimi yapabilmelisiniz. Bazı konularda yeni başlangıçlar içine girmek isterken hak etmediğiniz bazı durumları da ortadan kaldırıyorsunuz.
Balık: Beklenmedik sürprizler beklenmedik yenilikleri başlatıyor. Hayatınızın direksiyonunu başkalarının ellerine bırakmamalısınız. Yeni bir süreç ya da yeni bir döngüdesiniz. Bugün iş hayatınızda ne yapmak istediğinize tam karar vermelisiniz.
Daha fazlası için bugün Radyo D’ de “astromatik cevaplıyor” programım da canlı yayında sizleri saat 14:00-16:00 arasında bekliyorum.
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Mutlu günler dilerim.