Oğlak burcunda dolunay! Zaten hiç halim yok!

Günaydın yıldız savaşçıları;

Şimdi her yerde okuyacaksınız. Merkür durağanlaşıyor!

Hopppaa, Merkür gerilemesinde ne yapılacağını öğrenmem birkaç yılımı aldı. Şimdi bu durağanlaşma neyin nesidir. Napayım ben şimdi. Neden bu Merkür tuhaf işler peşinde.

Bu Merkür’ün işi gücü yok mu?

Dön kardeşim hızlıca eski yerine dediğinizi duyuyorum :)

Merkür durağanlaşmayı grip sonrası yataktan kalkmak ve ilk iş gününe başlamak olarak yorumlayabilirsiniz. İnsanlar size ya biraz daha dinlense miydin diye söyleyebilir ya da tempoya sanki ayak uyduramazsınız gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir zaman aralığında daha yeni iyileşmeye başladığınızı ve hemen ayaklanmak yerine kendinizi daha koruyarak ilerlemeyi seçebilirsiniz. Ne yapsanız anlaşılmıyor gibi hissedebilirsiniz. Bu uzun süredir zaten böyleydi artık bu noktada sizin olayları artık daha net görmeniz ve kendinize yeni bir yöntem seçmenizle götürmelisiniz.

Hayatımızda kime izin verdiğimizi (bir dereceye kadar) seçebilir ve bunu hayatımızda tutabiliriz.

Birinin peşinden koşuyorsak ya da birini seçiyorsak aslında bu olmayı seçtiğimiz şeyin kararıdır. Ama bunu maalesef çok sonra anlarız. Kendimiz için tasarlayabileceğimiz en yüksek potansiyeli ifade eden sahip olduğumuz benlik duygusunu yansıtan insanları seçtiğimizde, kendimize otomatik olarak bu yönde geliştirmek için büyürüz. Aynı harekette, bozulmuş ya da sınırlı bir potansiyel algısını yansıtanlarla karşılaştığımızda kendimizi kaybederiz.

Başka bir deyişle: İlişkilerimiz, dünyamızı oluşturan ve bizi var etmeye hizmet eden unsurlardır.