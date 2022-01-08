Öfkelenme! Sadece biraz daha fazla yardıma ihtiyacın var.

Günaydın yıldız savaşçıları;

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Bugünkü ilişkileriniz çok önemli olabilir.

Kimseyle tartışma ve kimsenin fikrini eleştirmeyin. Öğleden sonra Ay ile Neptün kavuşacak. Ufkunuzu genişletmek için heyecan verici bir plan hakkında düşünmeye başlayabilirsiniz. Kafanızı karıştıran olay ve durumlardan uzak durun. Şartlara uyum sağlamak, benliğimizin en derin korkularıyla yüzleşmek, hayatta kalma içgüdümüz ve nasıl savaştığımız bugün kendimize sorduğumuz sorular olacak.

Değer yargılarımız ve önceliklerimiz değişirken kimin nerde kısmeti var bilemeyiz. Gücünüz kendinizde olduğunuzu hatırlayın. Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz.

Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.

Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz.

9 Ocak sonrası önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu fark edin ve değerlendirin.

Artık bazı geleneksel takıntılarımızdan, kendinizi beğenmişlikten ve bitmek tükenmek bilmeyen maddi hazlardan kurtulmayı öğrenmemiz lazım. Hakikat, biz ne tür durumda olursak olalım olanın ne olduğunu görüp hüsnükuruntuyu bıraktığımızda ortaya çıkar. Mutluluk, hayatı olduğu gibi kabul etmektir. Beğendiğimiz ve beğenmediğimiz yanlarıyla veya bir başka deyişle bütün bir paket halinde kabullenmekte yatar. Hakikati kabullenmek cümlesi yazıldığı kadar kolay değildir. Çünkü hakikat aslında gizlidir, hiç kimse hakikati tamamıyla bilemez. Bu bir arayıştır. Mutluluğu sürdüren şeyde buna güvenmektir. Büyük plan içinde mutluluğu bulmaktır. Belkide büyük plan içinde kendi gücünü keşfetmektir. Hakikati kabullenmek, gamsız veya kader kurbanı olmayı söylemez. Bunların arasındaki bağlantıyı çözmek ve bütüne hizmet etmenin kişisel ihtiyaçlarımızdan daha önemli olduğunu gösterir. Yaşamı basite indirgemek basit değerleri fark etmek hakikaten iyi olduğumuzun bir göstergesi olabilir. Minimal bir yaşam içinde olmak sizin en önemli tercihiniz olsun.

Günün Motivasyon Sözü: “Hayat, bir alışkanlıklar koleksiyonudur.” Ida Tarbell