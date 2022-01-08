Öfkelenme! Sadece biraz daha fazla yardıma ihtiyacın var.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Bugünkü ilişkileriniz çok önemli olabilir.
Kimseyle tartışma ve kimsenin fikrini eleştirmeyin. Öğleden sonra Ay ile Neptün kavuşacak. Ufkunuzu genişletmek için heyecan verici bir plan hakkında düşünmeye başlayabilirsiniz. Kafanızı karıştıran olay ve durumlardan uzak durun. Şartlara uyum sağlamak, benliğimizin en derin korkularıyla yüzleşmek, hayatta kalma içgüdümüz ve nasıl savaştığımız bugün kendimize sorduğumuz sorular olacak.
Değer yargılarımız ve önceliklerimiz değişirken kimin nerde kısmeti var bilemeyiz. Gücünüz kendinizde olduğunuzu hatırlayın. Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz.
Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.
Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz.
9 Ocak sonrası önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu fark edin ve değerlendirin.
Artık bazı geleneksel takıntılarımızdan, kendinizi beğenmişlikten ve bitmek tükenmek bilmeyen maddi hazlardan kurtulmayı öğrenmemiz lazım. Hakikat, biz ne tür durumda olursak olalım olanın ne olduğunu görüp hüsnükuruntuyu bıraktığımızda ortaya çıkar. Mutluluk, hayatı olduğu gibi kabul etmektir. Beğendiğimiz ve beğenmediğimiz yanlarıyla veya bir başka deyişle bütün bir paket halinde kabullenmekte yatar. Hakikati kabullenmek cümlesi yazıldığı kadar kolay değildir. Çünkü hakikat aslında gizlidir, hiç kimse hakikati tamamıyla bilemez. Bu bir arayıştır. Mutluluğu sürdüren şeyde buna güvenmektir. Büyük plan içinde mutluluğu bulmaktır. Belkide büyük plan içinde kendi gücünü keşfetmektir. Hakikati kabullenmek, gamsız veya kader kurbanı olmayı söylemez. Bunların arasındaki bağlantıyı çözmek ve bütüne hizmet etmenin kişisel ihtiyaçlarımızdan daha önemli olduğunu gösterir. Yaşamı basite indirgemek basit değerleri fark etmek hakikaten iyi olduğumuzun bir göstergesi olabilir. Minimal bir yaşam içinde olmak sizin en önemli tercihiniz olsun.
Günün Motivasyon Sözü: “Hayat, bir alışkanlıklar koleksiyonudur.” Ida Tarbell
İş hayatınızda ya da özel hayatınızda yaşadığınız bazı haksızlıkları sorguluyor olabilirsiniz. Bu noktada ne yaşanırsa yaşansın gelişen olaylarda ilahi adalete güvenmekten vazgeçmeyin. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Bu hep böyle oldu. Küskünlük kendimize yeterince verici olmayınca ortaya çıkar ve başkalarına kendimizden çok şey verdiğimizde kendimizi anlamsız, yalnız, kullanılmış hissederiz. Küskünlüğün altta yatan kaynağı istemeyerek veya beklentiyle bir şeye zamanımızı, enerjimizi veririz. Bu bir şekilde bir ödül beklemektir. Kimseden bir şey beklemeden hareket etmek gereken bir gündesiniz. İnsan iki duyguyla baş edemiyor. Biri seçilmediği yer çok ağrına gidiyor bir de haklıyken suçlandığı yerden çıkamadığında kötü oluyor. Kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayın ve kimseden bir şey beklemeden hareket edin.
Günün Motivasyon Sözü: “Çok az insan gerçek özgürlüğün tadını çıkarır; hepimiz fikir veya alışkanlıkların kölesiyiz.” Alfred de Musset
Koç: Duygularınızı kontrol etmek zorlanıyorsunuz. Alıngan ve hassas olmak yerine açıklayıcı olun. Amaçlarınıza ilerlediğiniz yolda sizlere yansıtılan tepkilere kayıtsız kalmaya çalışın. Daha da yükselin ve konuşmalardan sıyrılın.
Boğa: Toplum içinde beklenmedik bir şekilde abartılı duygusal tepkileriniz olabilir. Sizlerin de farkında olmadığı hisleriniz açığa çıkıyor.
Bilinçaltınızdaki korkular yüzeye vurmuş olabilir.
İkizler: Çalışma ortamınızda müşterilerinize karşı sert tepkileriniz olabilir. İçsel sorunlarınıza baş etmekte zorlanırken duygularınızın baskısı altında kalacaksınız. Sizi baskılayan şeylere karşı nazikçe tavrınızı koyun.
Yengeç: Yönsüzlük yaşıyorsunuz. Gelecek ve geçmiş arasında sıkışıp kaldınız ve ilerleyemiyorsunuz. Geçmişten kaçarak yapacağınız seyahatlerde kendinizden kaçamadığınızı göreceksiniz.
Aslan: Kaybetme korkusu içerisindesiniz. Elinizden alınan her somut varlık sizin için bir hayal kırıklığı olmaya adaydır. Yaşam içerisinde her şeye hazırlıklı olmayı öğrenmelisiniz. Vazgeçmek bazen en büyük özgürlüktür.
Ay Boşlukta Nedir?
Ay duygularımızı, alışkanlıklarımızı, içgüdülerimizi ve içsel yaşamımızı yönetir. Ay yaklaşık 2,5 günde bir burçtan diğer burca geçer. Ay'ın içinde bulunduğu burçtan ayrılmak üzere ilerlerken herhangi bir gezegen ile bağlantı kuramaması durumuna Ay'ın boşlukta olması diyoruz. Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır.
Ay Boşluktayken Neler Yapılır Neler Yapılmaz
Ay boşluktayken yaptığımız planların gerçekleşmesi pek olası değildir ve karar verme becerilerimiz de gerçeğe sıkı sıkıya bağlı olmayacağı için hiçbir yere varamayacağımızı hissedebiliriz. Verimsiz toplantılar, sinir bozucu durumlar, uyku hali, düşük enerji, ertelenmeler olabilir. Finansal, profesyonel veya ilişkilerinizde önemli bir şey başlatmak gerekir. Büyük bir satın alma yapmak veya bir sözleşme imzalamak ideal değildir. Aynı şey ilk buluşmaya gitmek veya birinden seninle evlenmesini istemek için de söylenebilir.
Bu yüzden hislerinize ve sezgilerinize yaslanın ve rasyonel beyninizi dinlendirin. Hayalleriniz kaleme almak için biraz zaman ayırın, zihninizin dolaşmasına izin verin. Günlük yazmak, uzun bir banyo yapmak ya da sadece yatakta uzanıp uyuklamak için idealdir. Kişisel bakımınızı artırın, yalnızca içe dönük zamana öncelik verin ve şu anda hayatınızda neler olup bittiğini işlemek için zaman ayırın. Ayın boşlukta olması gençleştirici ve dinlendirici bir şekilde duygularınızla ve hayal gücünüzle temasa geçmenizi sağlayan gezegen gerilimleri arasında güzel ve sakin bir mola olabilir, rutininize bağlı kalın.
Oğlak yeniayının etkileri oldukça güçlü bir şekilde ilerliyor.
Çevrenizde ilişkilerinizde gereksiz davranışlar ve nasihatler duymanız mümkün olabilir. Bu kadar emeğime ya da bu kadar verdiğim değere karşılık bunları mı görmem gerekiyordu diye düşünebilirsiniz. İçinizden geleni veya elinizden geleni yaptıysanız müsterih olun. Oldurmaya da çalışmayın. Merhametten, nezaketten veya edepten nasibini almış insanların saygıdan veya ince düşünceden yoksun kişilerle yaşaması zaten büyük imtihandır. Ruhunuzun ışığını söndüren insanlardan uzak durun.
Günün motivasyon sözü: “Başarı, şevkini hiç kaybetmeden bir başarısızlıktan diğerine geçebilme kabiliyetidir.” Dan Brown
Doğru ve düzenli bir çabanın getirilerini deneyimleyeceğimiz bir gündeyiz.
Baştan nasıl tutarsak öyle gider ya bir örgü, işte tam oradayız. İlmek ilmek işlemek ve her detayı ile ilgilenmek gereken işler içinde olabiliriz.
Ay kova burcunda ilerlerken Merkür ve Satürn ile kavuşum yapması bizlere birazda çalışmanın, emeğin kariyer başarısında tesadüf olmadığını gösterecek.
Elde etmek bir yana dursun kaybetmekten korktuğunuz her şey için umut ışığını içinizde yeniden hissedeceksiniz. Derin yaşamak ne kadar yoruyorsa derinlerden çıkmaya çalışmak da o kadar güçlendiriyor olacak insanı. Kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz ve yürümekten korkmadığınız adımlar atıyorsunuz. Ne kadar sert olursanız o kadar kolay kırılabileceğinizi fark ederek, kendinizi yenilenmeye gideceğiniz bir güç hissedebilirsiniz.
Bugün yeniayın etkilerini daha fazla hissedeceksiniz. Gerçeklerden ve bir yola girmekten korkmamalısınız. Siz üzerinize düşeni yaptığınız sürece kazanacaksınız. İnsanları kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçin, çünkü kendinizi ve kendi hedeflerinizi kontrol altına almalısınız. İradenizi sadece güç elde etmek için kullanırsanız, saygınlığınızı kaybedeceğini anlamalısınız. Bugün, dayanıklılık veya tolerans gerektiren bir proje için harika bir zamandır.
Yeni alışkanlıklar ve kararlar oluşturmak için de iyidir. Ancak bu kısa ama ciddi dönemden en olumlu ödülleri alabilmek için odaklanmanız gerekiyor. Dikkatinizi dağıtmayın ve bazı olaylar karşısında lütfen öfkeyle kalkıp zararla oturmayın.
Günün Motivasyon sözü: “Olmak istediğin gibi davran. Kısa zamanda davrandığın gibi olacaksın.” Leonard Cohen
Bu hafta BURÇLARA TAVSİYELERİMİZ VAR:
Yeni olan bir yıl sizi değiştirmez. Hiçbir şeyi değiştirmez. Sizi değiştirecek olan tek şey yeni bir bakış açısıdır ya da yeni bir düşünme tarzıdır.
Günün Motivasyon Sözü: ““Yapman gerekeni hemen yap! Kendini o anda güçlü hissedeceksin.” Ralph W. Emerson
Koç: İletişiminiz güçleniyor. Sosyal çevrenize zaman ayırmak için planlarınız olacaktır. Eski bir iş ya da beklenen bir proje hakkında yapacağınız görüşme sizler için bugün önemli olacaktır.
Boğa: Kariyer hayatınızda yeni bir sözleşme imzalamak için son görüşmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim hayatınız ya da geleceğe dair planlarınızda önemli değişimler yapmak için doğru bir gündesiniz.
İkizler: Sıkıldığınızı fark ediyorsunuz. Yeni bir eğitim almak için farklı alanlarda araştırmalarınız olacaktır. Finansal konularda yapılmayan ödemelerinizi sormak için doğru bir gündesiniz. Yeni başladığınız işlerde lütfen daha pozitif görünmeye çalışın.
Yengeç: Akrabalarınız, aileniz ya da hukuksal konularınız ile ilgili miras, alacak gibi konularınızı görüşmek için bir araya gelebilirsiniz. İletişiminizde gerginliklere dikkat edin.
Aslan: İkili ilişkilerinizde açık sözlüsünüz. Dobralığınız hem takdir toplayacaktır hem de eleştirilecektir. Bu davranışınızı nerede nasıl kullanmanız gerektiğini yeniden tartıp biçip öyle konuşmayı seçin.
Yılın ilk yeniayı oğlak burcunda gerçekleşiyor. Akşam saatlerinde 22:30 civarlarında gerçekleşecek yeniay öncesi duygusal dünyanız biraz daha gergin ve öfkeli olabilir. Enerji oldukça sıkışık ve tahammülsüz olmaya açık. Mümkün oldukça bugünün sabah saatlerini daha fazla kendinizi dinlendirmek için kullanmalısınız. Ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz ama hiçbir şey elinizden gelmiyor gibi olabilir. Bu yeniay bazı şeylerin sonuna geldiğini size gösterecek. Her son yeni bir başlangıçtır. Bu duygular belki de artık cesur olman veya eyleme geçmen gerektiğini size gösterecek. Artık bunları uygulama zamanı geldi. Parasal konularda oldukça kaygı ve endişe artabilir. Finansal konulara da alım-satım ya da döviz, coin gibi anlık işlere girmemekte fayda var. Şaşırtıcı iniş-çıkışlar bazı parasal dengesizlikler içerisine sizi çekebilir.
Çok çalışmak ve üretmek zamanı!
Bu yeniay ile en çok oğlak-koç-yengeç ve terazi burçları etki altında olacaktır. Bu yeniay hayatınızda bir büyük başarıyı getirebilirken iş hayatınız ile ilgili önemli bir yol ayrımını da anlatabilir. Bu durum sizin doğum haritanıza göre anlam kazanacaktır. Bu yeniayın etkisi 15 gün boyunca sürecektir. Bu yazılanlar sadece bugüne özel değildir. Önümüzdeki haftanın akışını da etkilemektedir. Zekanın ve aklın temsilcisi olan gezegenimiz Merkür bugün kova burcuna geçiyor. Orijinal ve benzersiz fikirler tüm işlerinizi çözüme götürebilir. Geleneksel bakış açısından çıkın. Diğer insanlarla, özellikle arkadaşlarınızla ya da sosyal gruplarla fikir alışverişinde bulunmanın keyfini çıkarın.
Bu yeniay kimine iade-i itibar, kimine irtifa kaybetme olacak!
Daha ikinci günündeyiz ama öyle bir başlıyoruz ki finalde "Her şey nasıl da nizami, nasıl da yerine oturmuş" diye düşünebiliriz. Çünkü kapıda bir Oğlak yeniayı var. Hayatımızı, kurallarımızı yeniden yazıyoruz. Doğru ve düzenli bir çabanın getirilerini deneyimleyeceğiz. Baştan nasıl tutarsak öyle gider ya bir örgü, işte tam oradayız. İlmek ilmek... Hazır mısınız?
Oğlak burcu çalışmanın, emeğin, hayatında uzun vadede karşılığı görülmeyen kariyer başarısının şansını temsil ediyor. Elde etmek bir yana dursun kaybetmekten korktuğunuz her şey için umut ışığını içinizde yeniden hissedeceksiniz. Derin yaşamak ne kadar yoruyorsa derinlerden çıkmaya çalışmak da o kadar güçlendiriyor insanı. Kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz ve yürümekten korkmadığınız adımlar atıyorsunuz. Ne kadar sert olursanız o kadar kolay kırılabileceğinizi fark ederek, kendinizi yenilenmeye gideceğiniz bir güç hissedebilirsiniz. Bu yeniay size gerçeklerden ve bir yola girmekten korkmamayı öğütlüyor. Ortaya çıkan yalanlarla, yalan söyleme eyleminin insanların yemek yemek gibi bir rutini haline geldiğini görebilirsiniz. Siz üzerinize düşeni yaptığınız sürece hiçbiri size zarar veremeyecek. İnsanları kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçin, çünkü kendinizi ve kendi hedeflerinizi kontrol altına almalısınız. İradenizi sadece güç elde etmek için kullanırsanız, saygınlığınızı kaybedeceğini anlamalısınız.
Kimi zaman kişinin manevi hayatında da meydana gelen, onu bilinmezlere sürükleyen bir halet-i ruhiye vardır. İşte oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay ve Merkür’ün kova burcuna geçecek olması bunu daha güçlü yapacak.Ama bunun böyle olmasının sebebi var. Kişinin silkelenip özündeki değerlere sarılmasıyla belki de eskiden daha iyi durumlara gelmesini sağlamak için olacak.
Günün motivasyon sözü: “Kendiniz yapmazsanız, hiç kimse kaderinizi iyileştirmeyecektir.” Bertolt Brecht
Ya da yorgun savaşçılar mı demeliydim…
Bilmiyorum…
Venüs gerilemesinin tüm gücüyle geçtiği şu günlerde bu sabah saat 07:10’da gerçekleşen Jüpiter Balık geçişi ilaç gibi geldi. Ama bugün ve yarın Ay akrep süreci birçok deprem gibi ya da patlayıcı, öfke dolu bazı duyguları ortaya yeniden çıkartabilir. Bugün daha sakin kalmaya çalışın.
Son Jüpiter-Neptün kavuşumu 2009'da 23° Kova'daydı.
2009-2010, pop kültürü, medya ve sanat için listelerin zirvesindeydi. Şimdi bu kavuşum, Kova ile benzer temaları paylaşan 23° Balık'ta gerçekleşiyor.
Balık, nostalji ve maneviyata odaklanırken, Kova daha çok fütürizme yöneliktir.
Jüpiter balık 11 Mayıs tarihine kadar diyor ki; “Gök gürültüsünü seviyorum. Bana patronun kim olduğunu hatırlatıyor”
Bazen patronun kim olduğunu unutuyoruz. Öyle değil mi?
Oldukça merak edilen ve fenomen haline gelen Venüs Retro’sunda sürekli ne yapalım ne yapmayalım diye sormaya başladınız.
Bugün ayrıca sabah saatlerinde ikizler dolunayı gerçekleşti. Onu bugün Radyo D‘de ayrıca konuşacağız. Ben size kısaca Venüs gerilemesi ile nasıl başa çıkacağınızı anlatayım.
Tekrar ediyorum!
Hiçbir astrolog sizin hayatınız üzerinde karar veremez ve ne yapmanız gerektiğini ya da ne yapmamanız gerektiğini söyleyemez.
Sadece size “ZAMANIN KALİTESİNİ” açıklar.
Siz de kendi bilgi ve becerilerinize göre bunu değerlendirmeye alırsınız.
Öncelikle bu konuda anlaşsak daha iyi ilerleyeceğimizi düşünüyorum.
Bu gerileme hareketi 29 Ocak tarihine kadar sürecek.
Bu hafta en yoğun ve hareketli haftalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın gökyüzü gündemi yoğun. Özellikle bu hafta 13 Aralık’ta hem Mars’ın hem Merkür’ün burç değiştirmesi bizleri yeni bazı yönlere sevk edecek. İş hayatımızda önemli adımlar içine girdiğimiz aynı zamanda özel ilişkilerimizde kararlar verdiğimiz dönüştürücü bir zaman olduğunu bize anlatıyor.
Mars Yay süreci bugünden itibaren başlıyor!
Mars akrep her şeyi kalbinde büyütür. Mars yay oku doğrudan kalbe doğru çeker ama atmaz. Sana düşman olan şeyi hedef alır. Yaşadıklarınız ya da haksızlıklarınız ne ise herkes oklarını çekiyor. Zayıflıklarınızın farkındasınız. Kurtulmak isteyen kendini hazırlar. Yay Burcu, bir mücadelenin nasıl sona ereceğini önceden anlatır. Mars Akrep bitiremez, Mars Yay nasıl biteceğine karar verir. Mars Oğlak bunu bitirir. Bu sıralama ile düşünürseniz olaylarınız arasında bağlar kurabilirsiniz. Bu haftadan sonra işlerinizin hızlandığını göreceksiniz.
Bir önceki Mars yay burcu geçişi 04 Ocak 2020-16 Şubat 2020 arasında gerçekleşmiştir. Şimdiki geçiş 13 Aralık 2021 -24 Ocak 2022 arasında gerçekleşecek. Kendi hayatlarınızda bağlar kurabilmeniz için bu tarihleri veriyorum.
Bu dönem kişisel hayatlarınızdaki büyük değişimi daha fazla hissedeceksiniz. Hayat çözülmesi gereken bir sorun değildir. Deneyimlenmesi gereken bir gerçekliktir.
Bu süreç ile bir çoğunuz bugün sabah uyanıp işinden istifa etmek istiyor olabilir. Bunun için uygun bir günde değilsiniz. İlkelerinizi yeniden düşünün.
Belirsizlikte yön bulmak kolay değildir ama yıldızlar adeta bir pusula gibi bizim yönümüzü gösterebilir. Geleceğe dair aslında en müthiş heyecan onu şekillendirebilecek olmamızdan kaynaklanır.
Çok karmaşık zamanlarda yaşıyoruz. Çünkü hayatımıza biçim verecek şeylerin çoğu kayboluyor. Güvendiğimiz insanlar, güvendiğimiz para sistemi ya da güvenmek istediğimiz ekosistem yıkılıyor. Ancak gerçekte olguların ortaya çıkış şeklini düzeltebilmeniz için sebepler bulmanız gerekiyor. Bu belirsizlik ya da bu anarşi içinde belki de kendinizi keşfetmek sizlere yeni bir güç getirecektir.
Gökyüzü alıp başını bize sormadan hunharca giderken bizler yeryüzünde sağa sola savrulmamak için daha bir savaş veriyoruz. Zaman öyle ya da böyle akıp giderken bazı şeyleri fark etmenin yükü bizi daha derinden yaralıyor. Ama hayat böyle bir yer değil mi?
Bazen öyle tuhaf duygular yaşıyoruz ki anlatmaya bile mecaliniz kalmıyor…
Yazmayı o yüzden seviyorum…
Kendimi anlamak için yazıyorum…
İnsan başkasını anlamak için okuyor.
Astrolojide böyle bir yer zaten…
İnsanın bu dünya üzerinde aklını kaybetmeden kendini idare etmesi oldukça zordur. Astroloji sizin akıl halinizi korumanıza yardımcı olur. Sizi yaşanılan tüm kötülüklere ve haksızlıklara rağmen ayakta tutan en sağlam ayaktır. Şöyle düşünün; depresyondaysanız veya kıskançlık krizindeyseniz ya da başka bir deyişle yalnızlık hissediyorsanız ne olursanız olun ya da kim olursanız bu durumla bir şekilde başa çıkıyor olmalısınız. İsterseniz bilim adamı olun, isterseniz astronot olun isterseniz cumhurbaşkanı olun. Bu rahatsızlık verici durumu algılayarak değiştirmek sadece sizin elinizdedir. Ama tanımlayamadığınız bir duyguyu değiştirmek kolay mıdır? Kabul etmediğiniz bir şeyi değiştirebilir misiniz?
Astrolojide tek önemli konu, insanın kendinin farkına varması üzerinde yoğunlaşmaktır.
Bu güneş tutulması ile yepyeni bir sayfa açıyorsunuz. Şu an kendinizi gereğinden fazla köşeye sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Bugün tüm gün kendinize zaman ayırmak ya da hayatınızın diğer detaylarını düşünmek yerine kendinizin mutlu olabileceği şeyleri yapmak adına harika olduğunu söyleyebilirim. İçinizden gidip o son sözü söyleme isteğiniz o kadar fazla ki…
Ama söylemeyin.
İnsanlar seni taşa tutarlar.
Annen tutar, baban tutar, kardeşin ya da en yakın dostun dediğin insan seni taşa tutar.
Zaten en sert taş yakınından gelir. Bu taşı ona atmak ya da elinle taşla beklemek yerine hemen onla kendine bir kale inşa etmelisin. Hemen hayatın içine karışmalısın. İnsan kırgın ve üzgün olunca o hayatın içine karışamıyor aslında biliyorum ama bunu başaranlar kazanıyor.
Hayatımda bu tarz şeylerle çok karşılaştım. Sizler de çok karşılaştınız. Kimsenin yanına hiçbir şey kalmıyor. Bunu defalarca gördüm. Kendimden vazgeçip başka insanlara karşılıksız hizmet etmeye başlayınca inanılmaz bir ilahi adalet sistemi çalışmaya başladı. Bakın bu sırrımı yalnızca sizle paylaşacağım. Hayatımda insanlara yardım etme niyetimi temizlediğim günden beri inanılamaz hızlı bir ilahi adalet çarkı çalışmaya başladı. Mesela birine karşılıksız yardım etmek ve ondan bunu beklemek duygusunu yok saymakla hayatımın içinde beni üzen şeylerin 1 hafta sonra cevabını aldım. Bu inanılmaz bir hızdı. Eskiden ilahi adaleti görmem birkaç yıl hatta yıllar sürerdi. Şimdi üzenler için üzülmeye başladığım evreye geçtim. Hiç hakketmediğim şekilde gördüğüm davranışlardan en hızlı sorunsuz çözümler, sonuçlar Allah yardımıyla geliyor. Bu inanılmaz bir deneyim. Bunu yaşamak kolay değil. Çok yıprandım. Kalbinizdeki tüm kinden, nefretten kurtulmak zorundasınız. Bu da yıpratıcı ve yorgunluk verici.. Çünkü insanın doğasına çok aykırı bir durum.
Biliyorum, sistem bizi test ediyor.
Çünkü Kova burcu kolektif demektir, insan demektir.
Yaşanılan son ay tutulması ile yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayatınızda değişmesi gereken şeylerin köklü değişimlerine şahitlik ederken bir yanda da kabul etmesi çok zor oluyor.
2022 yılı, ABD için çok farklı bir yıl olacak. Akrep güney düğüm, Hades'in ağzı gibi bir Pandora kutusunu açacak ve tüm kötü suçlar gün ışığına çıkacak. En şok edici açıklamaları göreceğiz. Akrep çok karanlık bir kara delik olabilir. Kötü bir koku her yeri sarar ve sen kaçmak için çabalarsın.
Akrep Güney düğüm ekseni; 19 Kasım boğa ay tutulması ve akrep yeniayı ile 2022 senesinin fragmanı zaten göstermeye başladı. Tüm dünyada, özellikle de en savunmasız kişilerin başında dizginsiz bir güce sahip olanlarla ilgili sırlar ve karanlık meseleler gün ışığına çıkmaya başladı. Pandora belgeleri, Facebook ve diğer sosyal medya devlerinin yaşadıkları aksilikler ve arka planda yapılan haksızlıklar ortaya çıkmak için yola çıkmış durumdadır.
Facebook ve Instagram kesintisinden sonra haber akışlarında bazı ölülerin hesaplarının açıldığını fark ettik diye açıklamalar yapıldı. Daha önce engellenen veya esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan insanlar yeniden ortaya çıktı. Kendimden bir örnek vermem gerektiğinde İnstagram’da bir sabah uyandığımda takipçi sayım 945K görünüyordu. Hala ekran görüntüsü bulunmaktadır. Sonra ertesi gün tekrar eski haline geldi 745K döndü. Yurtdışında herkeste 945K görünüyordu ve 745K sadece Türkiye’de görünüyordu. Instagrama e-posta attım. Bu itibarsızlık taşıyor benim için dedim. Açıklama gelmedi ama 1-2 saat içinde hemen düzeldi.
Buralarda değişen ve şaşırtıcı olaylar yaşayacağımızın izlerini sürmeye başladım. Dünyanın sarsıcı olaylar içine çekilmesi elbet ki bizlerde nasıl bir durum yaratacaktı?
Gerçekten büyük değişimlere gidiyoruz. Bunun içinde kendine yer bulmalısın.
Genel olarak, en iyi saklanan korkularınızı ve duygusal güvensizliklerinizi ortaya çıkaran bir kriz meydana gelmeden insan kendini değiştirmiyor. Tehlike ve savunmasızlık duygusu, insanlarda daha fazla şüphe, kıskançlık veya karşılıklı bağımlı ilişkilere sahip olmanıza neden oluyor.
Korktuğunuzda veya bir tehditle karşı karşıya kaldığımızda, korunmaya, ilgilenilmeye ihtiyaç duyuyoruz ve çoğu zaman yanlış insanlara veya her derde deva bir çözüme güvenmek için değişmekten ödümüz kopuyor.
Sabah 9 civarlarında başlayan tutulma 11:57’de zirve noktasında olacak ve akşam 17:30’dan sonra bitecek.
Bugün sığınaklara falan kaçmanıza gerek yok. Olay ve durumları sakın ola abartmayın. Sadece gün içinde sizi aşacak sorumlulukları gereğinden fazla üstlenmeyin. Daha sakin ve yavaş bir gün geçirmeyi seçin. Kimsenin sizin dengenizi bozmasına izin vermeyin.
İçinizden de dışınızdan da bu nasıl tutulma böyle dediğinizi ya da diyeceğinizi duyar gibiyim.
Bu hayatınızı evirdi çevirdi, sağa büktü olmadı biraz da sola büktü. Geçmişe sıçradı sonra geçmişi aldı geleceğe kattı. Elinizdeki sebepler sizleri kör bir noktaya taşıdı. Kendi hayatınızı dışarıdan izlemek istiyorsunuz. Çünkü içinden çıkamayacağınızı düşünüyorsunuz. Bu düşünce o kadar yanlış ki…
Tüm hizmetlerinizde yaşam tarzınızda ve anlayışınızda eksik olan empati, dolunay ve tutulmalar zamanlarında krizler ya da yüzleşmeler olarak bize yansır. Lakin canınız yanıyorsa bir yerlerde az empati yapmış olabilir miyim sorusunu kendiniz için doğru soru olarak sorabilirsiniz.
Ezber, empati yoksunu insanların kullandığı bir yöntemdir. Konun içine girip gerçekten öğrenmeye niyet ederseniz bir şeyleri ezberlemek ya da akılda tutmak zorunda kalmazsınız. Ay tutulması sizden ezberleri bozmanızı istiyor. Hem ezberler bozulmak için değil midir :)
Ay tutulması var olan içgörü ve ilerleme için bir fırsat olduğuna işaret eder. İnsanlar genellikle çaresizlik hissi nedeniyle bu zamanlarda duygusal olarak tepki verirler. Hayatlarının olmasını istedikleri yer ile şu anda olduğu yer arasındaki mesafenin farkına varırlar.
Çoğu zaman, bu boşluğu gördüklerinde üzülürler. Hayata çok fazla boşluk vermemeniz için sürekli üretmeyi ve çalışmayı seçmelisiniz. Yaşam boşlukları sevmiyor maalesef…
Ne demiş astromatik hanım; Düşmek bir kaza, yerde kalmak bir seçimdir.
Ay tutulmasına doğru yaklaşıyoruz.
19 Kasım sabah saatlerinde başlayıp öğlen zirveyi görüp 15:00 civarlarında tamamlanacak ve sonra 17:00 civarında ay ikizler burcuna geçiş yapacak.
Elbet o gün bir şeyler olmayacak ama o gün içinizde bazı şeylerin yer değiştirdiğini hissedeceksiniz. Ruh o kadar önemli bir değerdir ki… Bu tutulmalar sadece ruhumuzu, aklımızı bize resmeder.
Ruhunuz ya da aklınızı ispat etmek ne zordur dimi? Bedeninizin olduğunu hemen ispat edebiliriz. Oradasınız işte el, kol ve bacak orada duruyor.
Beden var ama ruh nerde?
Ruhu, kalbi aynı titreşimde olan insanlar birbirini çekiyor. Olmayanların birbirinden haberi yok. Siz bu yazıyı okuyorsunuz. Benim verdiğim titreşimi alıyorsunuz. Sonra alıp bu yazıyı başka birine atıyorsunuz belkide umurunda olmuyor. Bu kim ki diyor? Ya da şansı varsa onuda bu frekansa çekiyorsunuz. Sizce bizler her akşam Radyo D’de 20:00’ de toplanmaktan neden mutluyuz. İyi ruhlar yalnız olmadığını gördüklerinde daha fazla direnirler. Biz yalnız değiliz duygusu öyle anlamlıdır ki..
2021 Senesi bitiyor ve yıl boyunca bizi en çok zorlayan Satürn-Uranüs karesinin gücünü daha fazla hissettiğimiz günlerdeyiz.
Bu geceyi 5 kasıma bağlayan sıradan 00:05’te akrep burcunda yeniay gerçekleşiyor. Öyle bir bıkmışlık var ki içinizde bunu çok iyi anlıyorum. Duygularınız şu an ne yöne savrulacak ya da nerde olmanız gerekiyor bunu bilmiyorsunuz. Şu an ay Yeniay’a doğru ilerliyor. Bugün diğer günlerden biraz daha karanlık ve kaygılı geçebilir. Kendinizi bunaltmak yerine daha iyi hissettiğiniz yerlerde olmayı seçin. Kendi dünyanızda çözemediğiniz ne varsa artık çözüme doğru ilerliyor. Şu an asla yapmam dediğiniz her şeyi yapmaya hazırlanıyor gibisiniz.
Neden olması gerekenler için savaşmak zorundayız?
Mars/Satürn arasındaki kare açı ve Yeniay’ın Uranüs’e karşıtlık yapması beni düşündürtüyor elbet ama korkutmuyor. Bu açılar sarsıcı olayları ve devrimleri önümüze getirir. Buna asla hazır olmayacaksınız. Ne yaparsak yapalım hiçbir zaman kendimizi hazır hissetmeyeceğiz. Belki astroloji takip edenler olarak diğerlerine göre daha az sarsılacağız ama en azından iç görümüzü kaybetmemiş olacağız. Güneş ve Ay’ın belli ölçümlerle hareket ettiğini unutmazsak yaratanın da bizler için planları elbet vardır.
Korku çok güçlü ama bir o kadar da insanın hayatta kalmayı ve yaşamı sürdürebilmeyi sağlaması için önemli bir duygudur. Korkuyu en iyi umut etmek yıkar. Hedefler, umutla beslenir. Beklentisi olan, yaşamı önemseyen insanlar aslında korkar. Korku varsa yaşam vardır. Ama bunun yanında umut gelişir. Bu bir savaştır. Umut olmazsa hayat biter. Anlam bulamazsınız. Umudu daha yüksekten tutarsanız korku kalmaz. Korkular kaybolur.
Korku sessizleşir. Ama tamamen gitmez, gitmemelidir.
Mesela asansör korkusu ya da dişçi korkusu…
O koltuktayken ya da asansör içindeyken kendine 'geçecek' dersin. Bu korkuyu yenmemin değil, bastırmamın bir yoludur. Sonra zamanla bir şey olmadığını gördüğünde bunu belki yenersin. Ya da yenmiş gibi yaparsın…
Artık adım adım akrep burcundaki yeniaya doğru ilerliyoruz. 5 Kasım gece saatlerinde yeniay doğacak. Garip bir bilinçaltı doluluğu içindeyim. Dün bazı rüyalar gördüm. Öyle karışık ki hiç net değil. Bilinçaltı ne kadar karışıksa artık kafamın arka planında neler yatıyorsa…
Düşünmekten yorulmuşluk olduğunu anladım...Konuşulmayan ve baskılanan her şeyin zihnimde ağırlık yaptığını fark ettim…
Neyi bırakmam gerektiği korkusunu bile taşıyamaz oldum.
Eskiden adabımla bir korkum vardı. Onu bile elimden aldılar.
Hayat muazzam döngüsel bir yer…
Sizi mutlaka ne olursa olsun çözemediğiniz ve yarım bıraktığınız olaylarla ya da kişilerle karşı karşıya koyuyor. Hayatımda öyle çok örneğini yaşadım ki…
Bunu zamanı gelince size anlatacağım.
Şu an o kadar eminim ki hak etmediğiniz muamelelerle karşı karşıya kaldığınıza…
Kasım ayından hepinize selam olsun. Zaman oldukça hızlı geçiyor ve gerçek bir kova çağına doğru tüm hızımızla ilerliyoruz.
Kasım ayı gündemimizde neler var?
Ayın Gündemi
05 Kasım Cuma saat 00.14’te Akrep burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor.
05 Kasım Cuma saat 13.44’te Venüs, Oğlak burcuna geçiyor.
06 Kasım Cumartesi saat 01.35’te Merkür, Akrep burcuna geçiyor.
19 Kasım Cuma saat 11.57’de Boğa burcunda bir AY TUTULMASI gerçekleşiyor.
22 Kasım saat 05.34’te Güneş, Yay burcuna geçiyor.
Tüm hızımızla kasım ayına giriş yapıyoruz. O zaman gelmez, bu zaman gitmez derken bugünler nasıl geçecek diye söylenirken 2022 yılına giriyoruz.
Güçlü, dönüştürücü ve sadece paranın, değerlerin konuşulduğu bir ay içine giriyoruz.
Doğum haritanıza bir göz atın: Ay düğümleriniz Boğa-Akrep burcundaysa, Güneş, Ay, Yükselen burcunuz buralardaysa kemerlerinizi bağlayın. Önümüzdeki bir buçuk yıl değiştirici ve güçlü olacak.2023 yılına kadar her şey farklı olacak. Endişelenmeyin, muhtemelen daha iyisi sizi bulacak. Bu durum sizi korkutmasın.
Boğa-Akrep tutulması döngüsü için, Kasım 2012 ile Ekim 2014 arasına bakın. Sizin için hangi hayat dersleri başladı?
Hayatınız hayalinizdeki yolda mı?
Yoksa sonunda hayalleri gerçeğe dönüştürmek için irade gücünüzü veya tutkunuzu kullanmanız gerektiğini mi anlıyorsunuz?
Özellikle savaşçı gezegen Mars ve yeraltı dünyasının hükümdarı Plüton tarafından yönetilen Akrep, istediğini elde etmek için eski deriyi nasıl dönüştüreceğini ve dökeceğini biliyor.
Bazı haritalar diğerlerinden daha fazla etki olsa da herkes bu tutulmalardan etkilenecek.
Ekim ayı bir çoğunuzu zorladı ve ne yöne gideceğinizi netleştirmeniz konusunda birçok kararsızlıklar içine çekti.
Gökyüzünde şu an Güneş, Merkür ve Mars, Terazi'de ilerlerken adım adım Merkür gezegenin düz hareketine geçmesini bekliyoruz. Venüs yay burcunda gökyüzünde Terazi burcu çetesinin önünde ilerliyor...
19 Ekim’de Merkür düz hareketine geçecek!
Bu ekim ayı gerileme sezonun en düşük noktasıdır. Hava puslu, algılar biraz bozuk olabilir. Koç burcunda gerçekleşecek dolunaya ilerlerken kendi içinizde artık derin bir mevsimsel temizlik yapmak için harika bir döneme ilerliyoruz. Artık size hizmet etmeyen şeyleri hayatınızdan çıkartmanız için doğru zamanlama olabilir.
Bu ay gerçekleşen büyük değişimler var!
Dolunay sonrası her şeyin birdenbire hızlandığını göreceksiniz. Bu Ay’ın sonuna doğru Güneş ve Mars Akrep'te, Plüton, Satürn, Jüpiter ve Merkür'ün doğrudan hareket etmesiyle bitireceğiz. Gezegenler dururken hareketsiz kaldıklarında, hayat da duruyormuş gibi hissedilebilirsiniz. Artık o durağanlık geçiyor.
Sanki 20 Ekim’e kadar bir sisin içine girmiştik ve 20 ekimden sonra çıkacağız diye düşünebilirsiniz. Tabi 20 Ekim sabahı uyandığınızda her şey değişmiş olmayacak ama sizlerde ruhsal olarak daha başka bir duygu belirecek. Bu duygu daha farklı harekete geçmenize yardımcı olacak.
Tekrar ediyorum: Şu anda kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz, ancak her zaman yapacağınız bir şeyler olduğunu unutmamalısınız. En iyi sığınak kendinizsiniz.
Öfkelenme! Sadece biraz daha fazla yardıma ihtiyacın var.
Günaydın yıldız savaşçıları;
Ay sabah 8.26’da Koç burcuna geçiyor. Ay ve Merkür arasında sıcak bir açı var. Geçmişin yaralarını sarıyor ve yeni bir dönemin kapısını aralıyorsun. Şimdiye dek elinden geleni fazlasıyla yaptınız, olmuyorsa zorlamayın...Sevdiğin kişilerle huzurlu olun. Duygusal anlamda kendinizi öfkeli hissedebilirsiniz. Bunun nedeni daha fazla yardıma ihtiyacınız olabilir.
Çevrenizden yardım almayı ihmal etmeyin. İnsanlara güven duymak şu sıralar sizi korkutuyor olsa da yine de şans vermek kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacaktır. Bazen sadece kendiniz için bazı duyguları bağışlamanız gerekebilir. Tutunduğunuz dalın kesilmesi sizleri kısa süreliğine üzüntü içerisinde bıraksa da çabuk toparlıyorsunuz.
Sorgulamalarınız yerini çözüme ulaşarak ferahlığa bırakıyor olacaktır. Finansal konularınızdaki hassaslığınız temkinli hareket etmeye sizleri taşımalıdır. Yaşadığınız farkındalıkla birlikte geleceğinizi planlarken ruhunuzun uyanışıyla birlikte çok farklı bir hayata adım atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde aniden gerçekleşebilecek olaylara tepkisel yaklaşmadan önce sakinlikle olayları analiz etmeyi denemelisiniz. Tutkularınız yaşamınızı belirlerken, yaşamınız da geleceğinizi belirleyecektir.
Bu akşam sizlere bir sürprizimiz var. Artık “Astromatik Show” TGRT EU kanalında sizlerle olacak. İlk yayınımızda bizi yalnız bırakmak istemezseniz cumartesi akşamı saat 20:00’da sizleri bekliyor olacağız. Canlı yayın olacağı için ve instagram canlı yayından katılanları programa alacağım için mutlaka instagram astromatik hesabımızı takip etmeyi unutmayın.
Günün Motivasyon Sözü: “Bağışlamak, bir mahkumu serbest bırakmak ve o mahkumun siz olduğunu keşfetmektir.”
Koç: Kendinizi doğru şekilde ifade edemediğinizi düşünüyorsunuz. Tekrar tekrar açıklama yapma gereği duymanız öfkelenmenize yol açabilir. Süreçten memnun olmayabilir ve öfkenizi kontrol edemeyebilirsiniz. Yüklerinizi hafifletin.
Boğa: Geçmişte sizleri yaralayan konuların etkisi hala devam ediyor. Kişisel bir hesap kapatma düşüncesi içerisindesiniz. Doğru hamlenin nasıl olması gerektiği konusunda çekinceleriniz olacaktır. Ama sağlıklı düşünerek doğru cevabı bulabilirsiniz.
İkizler: Toplumun dışladığı kişilere sahip çıkacaksınız. Ortada bir haksızlığın olduğunu düşünmeniz gereken müdahaleyi yapmanızın önünü açacaktır. Ötekileştirilen kişilerin sesi olmak, o insanlara yardımcı olmak size iyi gelebilir ve motivasyon gücünüzü arttırabilir.
Yengeç: Çalışma ortamınızda zor bir gün olabilir. Duygusal baskı karşısında öfkenize hakim olamayarak sert davranışlarda bulunabilirsiniz. Sizin için zor geçen bugün evdeki ortama da yansıyabilir ve aile ilişkileriniz biraz gergin bir hal alabilir.
Aslan: Sağlıklı düşünmeden harekete geçmeniz yanlış bir hamle olacaktır. Sizlerin iş işten geçtikten sonra farkında olmanız özür dilemeniz için yeterli zamanı oluşturmayabilir ve düşüncesizce hareket etmenin pişmanlığını yaşayabilirsiniz.
Başak: Endişelerinizin seviyesi yükseliyor. Psikolojik destek almaya karar vererek sürecin üstesinden gelmeye çalışacaksınız. Kafanızda her şeyi daha da abartarak düşünmeniz sinirlerinizin bozulmasına neden olabilir ve istem dışı kırıcı cümleler kurabilirsiniz.
Terazi: Aşk hayatınızdan şikayetçisiniz. Duygusal yaralarınızı iyileştiremeden hata üzerine hata yapmanız çıkmaz bir sokakta yön arıyormuş hissi uyandıracaktır. Bu kaybolma duygusu sizi depresyona sokabilir. Kendinize ve ilişkinize haksızlık etmeyin.
Akrep: Çalışma alanınızda ekip arkadaşlarınız ile sorunlar yaşama ihtimalinize karşı önceden tedbir almak isteyeceksiniz. Sezgilerinizin güçlü olması farkındalığınızı yükseltiyor. Böylece yönetme gücünüzü doğru kullanarak büyük olayların önüne geçmiş olacaksınız.
Yay: Sahne önünde sizleri zor durumda bırakmak isteyenler olabilir. Sizlere duygusal olarak yön tayin etmek isteyeceklerdir. Bu durum sizi demoralize etse bile kendinizi silkeleyerek yeniden gücünüzü ortaya koymaya sebep olacaktır.
Oğlak: Ailenize karşı yaralayıcı diyaloglar içerisinde olmamalısınız. Yaşadığınız sıkıntıların bütün nedenlerini ailenizde aramanız bireysel açıklarınızı kapatamayacaktır. Kendinizi sürekli haklı çıkarmaktan vazgeçin.
Kova: Yakın çevrenizden aldığınız zararların sayısını siz bile unuttunuz. Artık tek dostunuz yalnızlık olacaktır. Kendinizi geriye çektiğiniz an mutluluk yaşayacaksınız. Ağır deneyimlerinizin hakkını verecek. Özgürlüğünüzün ve bireysel olmanın tadını çıkaracaksınız.
Balık: Maddi sorun yaşayabilirsiniz. Aniden ortaya çıkan ve geçmişe dayalı konuda yardım alacağınız kişilere acil olarak ulaşmaya çalışacaksınız. Bu süreç stresli olabilir ve hassas yapınız her şeyde alınganlık göstermenize neden olabilir.