Muhabbetin, gözü kördür.

Günaydın hepinize yeni bir günden. Takip edenler bilirler, geçen yıl bir yazı yazmıştım.
2008’den 2020 yılına mektup diye. 2008 yılında hayatımızın nasıl köklü bir değişim içine girdiği ve bizlere nasıl derin bir disiplin kazandırdığına dair…
Ben o yıl doğdum diyenler bir köşeye çekilsin bakim :)
*
Öyle çok mailler almıştım ki o zaman.
Onları bir kısmını kitabım için toparlıyorum. Size Plüton gezegenin neler yapabileceğinden defalarca söz ettim ve gücüm yettiği sürece tespitlerimi anlatacağım.
*
Plüton bize derin bir disiplin kazandırır.
Hayatımızdaki düzenin her zaman bir ilahi olan bir sürece ihtiyaca vardır.
Bu düzen, Allah’ın evren için koyduğu yasaya göre tezahür eder.
Yasaya uyum sağlayarak, yaşamımızdaki ilahi düzeni yakalama becerimiz ve kendimizi gerçekleştirmemiz bu hikâyenin bir parçasıdır.
Fakat kabul etmediğimiz ve sorunları halletmediğimiz sürece, ilahi olan bizim için ortaya çıkamaz. Sadece yasalarla ilgilenen evren bizlere yasalara uymadığımız zaman ceza kesecek insanları ve olayları burnumuzun dibine sokar. Plüton gezegenine hâkim dersek, Satürn gezegeni savcıdır.
*
Satürn gezegeni bir görevlendirmedir.
Plüton ise yerine asaleten atanmaktır.
Bir çeşit yerini bulmaktır.
*
Plüton, yavaş ve derin bir şekilde çalışır ve yaptığı şey uzun ömürlüdür. İnsanlar genellikle kısa görüşlüdürler ve kısa vadeli planlarıyla hareket ederler. Plüton temel düzeylerde değişiklikler yapar ve kapsamlarını anlamak için uzak görüşe ihtiyaç duyar. Ustalardan fikir alınması Plüton’un isteğidir.
*
Plüton, derin bir yönlendirme yapar.
Sizin doğum haritanızdaki bulunduğu takım yıldızı ve konumlandığı ev yeri de oldukça önemlidir.
*
Plüton çok disiplinli bir gezegendir; enerjisi güneş sistemini bile disipline eder.
Plüton, Satürn'den çok daha derin çalışır.
Çalışmaları o kadar büyük ki, normalde bireye katılmaz, ancak bu işi Satürn'e bırakır.
Plüton, eylemleri tüm ulusları etkileyen dünya liderleri gibi daha büyük gruplarla veya toplumda önemli bir rol oynayan insanlara yönetir.
Plüton’a uyum sağlamak ve onunla derinleşmeyi başarmak sizi güçlendirir.
Ona karşı koymak ve değişmemek ise çeşitli baskılar içine sizleri çeker.
Plüton, eski formların tüm engellerini açıklığa kavuşturur, arındırır ve kaldırır.
Uranüs, yaşamın ve sevginin akışını engelleyen engelleri yıkar ve Plüton onları temizler.
Yok, Satürn beni mahvedecek mi? Yok Plüton beni dağıtacak mı diye düşünmek yerine gezegenleri bu şekilde hissedin.
*
Ben astrolojiyi Aşı yapmaya benzetiyorum.
Yani doğum haritanızı bilmek ya da gökyüzündeki herhangi bir konumun getirebilecekleri olasılıkları konuşmak aklınıza aşı yapmak gibidir.
Aşı, hastalıklara karşı bağışıklık sağlama amacı ile insan veya hayvan vücuduna verilen, zayıflatılmış hastalık virüsü, hastalık etkeninin parçaları veya salgıları ile oluşturulan çözeltidir. Mikroplar veya virüslerce oluşturulan hastalıklara karşı vücut, bağışıklık sistemi ile yanıt verir. Aşı olduğumuzda bir daha hasta olmayacağınızı düşünmek yanlıştır. Hesaba katılmayan bir mikrop mikroorganizmayı değişime götürebilir. Bizler de sizlere bir aşı yapıyoruz. Bir mikrop gönderiyoruz vücuda ve siz bu olursa nasıl bununla mücadele ederim diye önden çözüm geliştiriyorsunuz. Bu kiminize iyi geliyor kiminizin bağışıklığını düşürüyor. Bu yüzden doktorunuzu iyi seçin :)
Sizler de internetten Plüton’un şu an hangi gezegen dizilimleri ile bir arada ilerlediğini bulabilir ve bunun üzerine araştırmalar yapabilirsiniz. Sizin felaket olarak tanımladığınız şeylerin aslında evrenin bir yasa ve kuralı olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu dizilimler bir araya geldiğinde belirli yıllarda belirli konular ve zorlanmalar yaşanmış. Bu ürkütücü bir şey değil. Sadece bu aşıyı doğru dozda vücudunuza almanızla ilgilidir.
Gelelim kıssadan hisseye;
Bir zamanlar sultan vezirini huzuruna çağırmış. Vezir sultana sormuş:
Sultanım benden bir isteğiniz var mı?
Sultan da vezire benim için dünyada en güzelin ne olduğunu bulmanı istiyorum demiş. Vezir sultanın bu isteğini yerine getirmek için çok uğraşmış ancak bulduğu hiçbir sonuç sultanı memnun etmemiş ve sultanda vezire en doğru cevabı bulmadan huzuruna çıkmamasını istemiş.
En sonunda vezir bir handayken yaşlı bir adama dünyadaki en güzel şeyin ne olduğunu sorar.
Yaşlı adam gel şöyle yanıma otur da sana söyleyeyim demiş ve dünyadaki en güzel şeyin sohbet olduğunu söylemiş….
Bugün bir değişiklik yapın ve sohbet edeceğiniz bir dostunuzu arayın…
Muhabbetiniz, sohbetiniz, umutlarınız bol olsun…
Muhabbetin, gözü kördür.
Günaydın hepinize yeni bir günden. Takip edenler bilirler, geçen yıl bir yazı yazmıştım.
2008’den 2020 yılına mektup diye. 2008 yılında hayatımızın nasıl köklü bir değişim içine girdiği ve bizlere nasıl derin bir disiplin kazandırdığına dair…
Ben o yıl doğdum diyenler bir köşeye çekilsin bakim :)
*
Öyle çok mailler almıştım ki o zaman.
Onları bir kısmını kitabım için toparlıyorum. Size Plüton gezegenin neler yapabileceğinden defalarca söz ettim ve gücüm yettiği sürece tespitlerimi anlatacağım.
*
Plüton bize derin bir disiplin kazandırır.
Hayatımızdaki düzenin her zaman bir ilahi olan bir sürece ihtiyaca vardır.
Bu düzen, Allah’ın evren için koyduğu yasaya göre tezahür eder.
Yasaya uyum sağlayarak, yaşamımızdaki ilahi düzeni yakalama becerimiz ve kendimizi gerçekleştirmemiz bu hikâyenin bir parçasıdır.
Fakat kabul etmediğimiz ve sorunları halletmediğimiz sürece, ilahi olan bizim için ortaya çıkamaz. Sadece yasalarla ilgilenen evren bizlere yasalara uymadığımız zaman ceza kesecek insanları ve olayları burnumuzun dibine sokar. Plüton gezegenine hâkim dersek, Satürn gezegeni savcıdır.
*
Satürn gezegeni bir görevlendirmedir.
Plüton ise yerine asaleten atanmaktır.
Bir çeşit yerini bulmaktır.
*
Plüton, yavaş ve derin bir şekilde çalışır ve yaptığı şey uzun ömürlüdür. İnsanlar genellikle kısa görüşlüdürler ve kısa vadeli planlarıyla hareket ederler. Plüton temel düzeylerde değişiklikler yapar ve kapsamlarını anlamak için uzak görüşe ihtiyaç duyar. Ustalardan fikir alınması Plüton’un isteğidir.
*
Plüton, derin bir yönlendirme yapar.
Sizin doğum haritanızdaki bulunduğu takım yıldızı ve konumlandığı ev yeri de oldukça önemlidir.
*
Plüton çok disiplinli bir gezegendir; enerjisi güneş sistemini bile disipline eder.
Plüton, Satürn'den çok daha derin çalışır.
Çalışmaları o kadar büyük ki, normalde bireye katılmaz, ancak bu işi Satürn'e bırakır.
Plüton, eylemleri tüm ulusları etkileyen dünya liderleri gibi daha büyük gruplarla veya toplumda önemli bir rol oynayan insanlara yönetir.
Plüton’a uyum sağlamak ve onunla derinleşmeyi başarmak sizi güçlendirir.
Ona karşı koymak ve değişmemek ise çeşitli baskılar içine sizleri çeker.
Plüton, eski formların tüm engellerini açıklığa kavuşturur, arındırır ve kaldırır.
Uranüs, yaşamın ve sevginin akışını engelleyen engelleri yıkar ve Plüton onları temizler.
Yok, Satürn beni mahvedecek mi? Yok Plüton beni dağıtacak mı diye düşünmek yerine gezegenleri bu şekilde hissedin.
*
Ben astrolojiyi Aşı yapmaya benzetiyorum.
Yani doğum haritanızı bilmek ya da gökyüzündeki herhangi bir konumun getirebilecekleri olasılıkları konuşmak aklınıza aşı yapmak gibidir.
Aşı, hastalıklara karşı bağışıklık sağlama amacı ile insan veya hayvan vücuduna verilen, zayıflatılmış hastalık virüsü, hastalık etkeninin parçaları veya salgıları ile oluşturulan çözeltidir. Mikroplar veya virüslerce oluşturulan hastalıklara karşı vücut, bağışıklık sistemi ile yanıt verir. Aşı olduğumuzda bir daha hasta olmayacağınızı düşünmek yanlıştır. Hesaba katılmayan bir mikrop mikroorganizmayı değişime götürebilir. Bizler de sizlere bir aşı yapıyoruz. Bir mikrop gönderiyoruz vücuda ve siz bu olursa nasıl bununla mücadele ederim diye önden çözüm geliştiriyorsunuz. Bu kiminize iyi geliyor kiminizin bağışıklığını düşürüyor. Bu yüzden doktorunuzu iyi seçin :)
Sizler de internetten Plüton’un şu an hangi gezegen dizilimleri ile bir arada ilerlediğini bulabilir ve bunun üzerine araştırmalar yapabilirsiniz. Sizin felaket olarak tanımladığınız şeylerin aslında evrenin bir yasa ve kuralı olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu dizilimler bir araya geldiğinde belirli yıllarda belirli konular ve zorlanmalar yaşanmış. Bu ürkütücü bir şey değil. Sadece bu aşıyı doğru dozda vücudunuza almanızla ilgilidir.
Gelelim kıssadan hisseye;
Bir zamanlar sultan vezirini huzuruna çağırmış. Vezir sultana sormuş:
Sultanım benden bir isteğiniz var mı?
Sultan da vezire benim için dünyada en güzelin ne olduğunu bulmanı istiyorum demiş. Vezir sultanın bu isteğini yerine getirmek için çok uğraşmış ancak bulduğu hiçbir sonuç sultanı memnun etmemiş ve sultanda vezire en doğru cevabı bulmadan huzuruna çıkmamasını istemiş.
En sonunda vezir bir handayken yaşlı bir adama dünyadaki en güzel şeyin ne olduğunu sorar.
Yaşlı adam gel şöyle yanıma otur da sana söyleyeyim demiş ve dünyadaki en güzel şeyin sohbet olduğunu söylemiş….
Bugün bir değişiklik yapın ve sohbet edeceğiniz bir dostunuzu arayın…
Muhabbetiniz, sohbetiniz, umutlarınız bol olsun…