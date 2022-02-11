Merkür/Plüton kavuşuyor! Acı gerçekleri bastırmayın!

Günaydın yıldız savaşçıları yepyeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta içinde yaşanan olayların hızlarına sizler bile inanamayacaksınız. Bazı sonuçlanmayan şeylerin sonuçlandığına ve artık her şeyin gayet net olduğuna şahitlik edeceksiniz.

Haftanın başında Ay’ın boğa burcunda hareket etmesi ve Uranüs ile kavuşarak ilerlemesi bilinçaltımızdaki düşüncelerimizi, duygularımızı ve tepkilerimizi uçlarda yaşamamıza sebebiyet verir. Yaşayacağımız bu durumları büyüteceğimiz anlamına gelecektir. Aniden tahammülsüzleşebilir ve hızlı kararlar verebilirsiniz.

Hayatımızda bizleri üzen, takıntı haline getirdiğimiz düşünce ve kişileri gözümüzde daha da büyütebiliriz. Etrafımızdaki insanları küçük görebilir, kibirli tavırlar sergileyebilir ve bu nedenle çevremizdekilerle iletişim sorunları yaşayabiliriz. Abur cubur tüketimini abartabiliriz.

Olayları Büyütmeden, Sakin Kalmaya Çalışın

10 Şubat Perşembe günü yaşanacak bu kavuşumda yapabileceğimiz en doğru şey kendimizle baş başa kalmaktır. Fiziksel aktivite ve hobiler ile uğraşarak dedikodu ve eleştirilerden uzak kalabilirsin.

Kimse hakkında konuşma ve hayatına hizmet etmeyen insanların gitmesi izin ver.

Unutma, bazen kendine gelebilmen için başkalarından gitmen gerekir.

Sakin kalan kazanır!

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Hayattaki en büyük marifet söyleyeceklerini en doğru zamanda söylemektir. Bugün cümlelerini ölç tart. Duymaktan hoşlanmayacağın cümleleri başkası için kurma. Ay-Uranüs kavuşumu, sürpriz ve anlık gelişmeleri önünüze getirebilir. Mümkün oldukça olaylar karşısında daha sakin ve nazik olmayı seçin. Mali durumunuzu daha iyi hale getirin Profesyonel yaşamınızda tatmin olmuş hissedin. Her fırsatı yakalamak için nerede ne zaman ve ne yapılması gerektiğini iyi analiz edin. Gökyüzünüzde geçişlerin ne kadar önemli olduğunun farkına varın. Yeni ilişkiler bulun ve insanlarla güçlü bağlar kurun.Bir plan yapıp geleceğinizi düzenlemenin ve hedeflerinizi belirlemenin zamanı geldi! Profesyonel, finansal ve kişisel noktada sizi tatmin etmeyen her şeyden uzaklaşın.