Merkür Kova Burcuna geçti! Hınç duymayın, özgür düşünün.

ABD haritasını incelediğimiz Mars Boğa geçişi ile birlikte spekülatif olayların sarsıcı yönlerini ortaya çıkartacağını gösteriyor. Yaşanan bugünün olayları geçmişin bedellerinden başka bir şey değildir. Mars Boğa ülke yöneticilerini de etkileyerek Uranüs Boğa etkisi ile birlikte büyük bir dönüşüme taşıyacaktır.
ABD iç karışıklık ile uğraşırken finans dünyası da bu olaydan olumsuz etkilenmeye devam edecektir. ABD borsaları, büyük ticari şirketler, uluslararası fonlar ABD karışıklığından nasibini alabilirler. Önümüzdeki dönemde tüm yatırımcılar ve borsa ile ilgilenenlerin çok dikkat etmesi gerekmektedir.
Ünlü Blackstone bünyesinde bulunan Blackrock, ABD global yatırım şirketi başta olmak üzere birçok finans kuruluşu olumsuz etkileyerek global bir krizin tetikleyicisi olabilir. Hisse senedi piyasasında büyük yer alan blackrock yatırım şirketi Uranüs Boğa ve Mars Boğa transitlerinden olumsuz etkilenerek bir çöküş sürecine adım atabilir. Global boyutta yatırımcısı bulunan şirket olumsuzlukta birçok yatırımcısını şaşırtabilir. Burada bazı mağduriyetler söz konusu olabilir.
Goldman Sachs 1929 ve 2008 – 2009 krizlerinde de başrol oynayarak dünya finans krizinde adından çokça söz ettirmiştir. Satürn Kova dönemi goldman için bir karma ödetme dönemi içerisine girişini bizlere göstermektedir. Sadece insanların karması yoktur. Şirketlerinde karması vardır. Geçmiş yıllarda yaşattığı global krizler neticesinde ABD karışıklıkları ve kendi karması nedeniyle çöküş dönemi içerisine girebilir. Karları yüksek olarak gösterilse bile sonucu değiştirmek ani bir Uranüs etkisi ile ters düz etmeye yatkın olabilir. Bu noktada temkinli olmakta fayda olacaktır.
ABD iç karışıklıkları, başkan seçimleri ve seçilmeme durumları tüm dünya da büyük yankı uyandıracaktır. Özellikle zor günlerden geçen AB oluşumu tehditle karşı karşıya kalacaktır. Finans sistemini yara alması ve olası bir global krize dönüşmesi ardından Avrupa yatırım bankası fonlamaları ihtiyacı artacağından kendisi de olumsuz etkilenebilir.
Olumsuzluğun devam etmesi neticesinde Avrupa Yatırım Bankası tüm dünya da yerinden oynatacak bir çöküşü hazırlayabilir. Kredilere yetişemeyen yatırım bankası Satürn kova etkisi ile AB’ye büyük yara aldırarak zaten zorlanan AB’nin tamamen bitiş sürecini hızlandırabilir. Her şeyin yeniden oluşması için bazı krizler yaşanmak zorunda olabiliyor. Küresel isyanlar ve finans alanındaki manipülasyonlar zorlayıcı etkileri beraberinde getirebilir. Şirketlerin 2008 yılında 'mış' gibi yapmasının bir bedeli olacaktır. Sonuç olarak bireyin yükselişine neden olmayan her şey çökmeye mahkum kalacak.
Mars gezegeni son derecelerde geziniyor…Son 6 aydır koç burcunda kalıp hepimizi çılgın mücadeleler ve çılgın öfkeler içerisine çekti. Herkes patlamaya hazır bir bomba misali…
İşler kaygı dolu ve yüksek dozda fırtınalı ilerliyor gibi gelebilir. Sanki içinizde bir şeyler kopuyor ama bu kopan şey çok sessiz. Rüyada başınıza gelen bir olay sırasında atamadığınız çığlık gibi…
Bağırırsınız ve sesiniz çıkmaz…
Dünyanın yaşadığı bu global kriz bir müddet sonra hatırlanmayacak. Unutulup gidecek. Bu pandemi geçecek. Tıpkı 1918 yılında yaşanan salgının birdenbire bittiği gibi…
Geçmişte yaşanan salgın ve dünya savaşları içerisindeki bizler bu çağ değişimine de denk geldik. Dünya savaşlarına bakıldığında daha korkutucu ve zorluklarla doluydu. Şu an yaşadığımız pandemi en azından hepimizin birlik içinde olmaya çalıştığı ve durumu çözmeye odaklandığı bir zaman dilimi. En azından bu pandemi ile yaratıcılığımızı ortaya sunmak ve kendimizi geliştirmek adına bir dünya ortamı var.14.yy gibi ya aynı anda savaşlar da olsa veya kimsenin birbirinden haber alamadığı bir süreç olsaydı?
Hayat hep zıtlıklarla dolu değil mi?
Kimi yüksek tansiyondan ölebilirken kimi düşük tansiyondan da ölebiliyor.
Kimi açlıktan hayatını kaybedebilirken kimi de obezite hastalığından hayatını kaybedebiliyor.
Dünkü Radyo D’ deki canlı yayınımda beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Muhteşem bir yayın geçti. Bunca yıllık yaşantımda ne işler yaptım ama bu kadar heyecanlandığım bir zaman daha hatırlamıyorum.
Her Pazar bundan sonra Radyo D’de 13:00-17:00 arasında inşallah buluşacağız. Telefonlar, canlı yayınlar, haftalık burç şarkılarınız hepsi ve daha fazlası orada olacak.
Mars artık koç burcundan ayrılıyor ve boğa burcuna geçiş yapıyor!
Göz ardı ettiğiniz veya aceleye getirdiğiniz konular, şimdi ensenize yapışıyor olabilir.
Etrafında kimseyi bulamamak zor ama insanın içinde kimseyi bulamaması daha zordur. Söylenecek sözleriniz var ve bunları nasıl tutacağınızı bilmiyorsunuz. Bir insanın yaşamının anlamı kendindeki 'ben' fikrini aştığı yerde oluşuyor. Tüm mesele garip bir şekilde burada çözülüyor. Durup düşünüp aslında size söylenen fikre değil ama size dayatılan şeye sinirlendiğinizi görebilirsiniz. İnsan sürekli hayatını daha anlamlı kılmaya çalışıyor. Fedakârlık yapmadan hayatınıza anlam katamazsınız. Kendi ayarlarınızı iyi yapın. Yeni bir düzen içine giriyorsunuz. Bunu farkedin ve tadını çıkarın.
Güzel ve umut dolu bir pazar günü dilerim. Her yerde bir sürü kaos ve yeni senaryo okuyorsunuz. Herkesin, her şey için bir fikri var. Dünya bir şekilde öyle ya da böyle tüm gücüyle ilerliyor. Dün malum bir İzmir depremi oldu ve arkasından mutasyon haberini aldınız. Herkes söylenmeye başladı. 2021 tüm hızıyla başladı vs. diye…
Lütfen 2021 yılını manipüle etmeyin değerli yıldız savaşçıları…
Mutasyon haberi 2020 yılında da vardı.
Deprem’in en büyüğü 2020 yılında yaşandı.2021 yılını dakika bir gol bir gibi ifadelerle lütfen mutsuzlaştırmayın. Bunu hep birlikte el birliği ile daha güzelleştirelim. Her şey şu an yeterince iyi gidiyor. Lütfen moralleri bozmayalım. Bizler 2020 gibi bir yılda ayakta kalmayı başardık.
2021 yılında en önemli kuralınız:
Negatif ve karanlığı ifade eden hiçbir şeyi hayatınıza dahil etmemek olsun. Korku senaryolarından özgürleşin. Kendi içsel yolculuğunuzla ilgilenin. Olması gereken olacak zaten. Endişe, korku ve kaos döngüsüne kapılırsanız hayatınızı sürdüremezsiniz.
Hava çağında olduğunuzu ve bol bol havanızı temiz tutmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Güzel kokular içinde yaşamak ya da kötü kokular içinde olmak sizin seçiminizdir. Lütfen ruhsal hava kirliliğine bir son verin.
Astrolojiyi verimli kullanın. Her gün astrolojide ne oluyor diye bakmak yerine genel anlamda süreç içinde kendinize planlar yapın. Haftalık ve aylık yorumlar üzerinden ilerleyin. Size korku veren bir durum söz konusuysa astrolojiyi takip etmeyin. Psikoloğa mı gidim yoksa astroloğa mı gibi düşüncelere girenleriniz olduğunu görüyorum. Bu iki ayrı konulardır.
Sabah 06:28 Dolunay gerçekleşti…
08 derece 53.dakikasında Ay’ın kendi yönettiği burcu olan Yengeç Burcunda kendini tamamladı. Bugün duyguları denetlemek zor olabilir. Yarından sonra daha fazla hafifleyecektir.
Duygular ne tuhaf şey dimi.
Ya belirsizlik?
Ne belirliydi ki bugüne kadar hayatımızda şimdi önümüzdeki günlerin belirsizliğinden şikayet eder olduk.
Dünyayı geldiği gibi yaşamayı öğrenmeden göçüp gideceğiz.
Üstünüze bir bulut inebilir,
Bu hafta 2020 yılının son haftası!
Acısıyla, tatlısıyla öyle ya da böyle koskoca bir yılı geride bırakıyoruz. Sizlerle burada yıllarca her anımızı ve günümüzü paylaştık. Hayat beni sizlerle meşgul olmakla ödüllendirdi. Bu dünyanın en güzel ödüllerinden biriydi. Ben sizle bu denli meşgul olmak isterken siz bana karşı ilgisiz ve kayıtsız kalmadınız. Bu içimdeki gökyüzü Aşk’ına karşılık verdiniz. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Bu yaşam yoluculuğunu sizlerle paylaşmak olağanüstü güzel bir duygu…Koskoca bir yılı sizlerle geride bırakmak çok güzel…
Geriye ne kadar ömrümüz kaldığını bilmiyorum ama ne kaldıysa artık, sizlere yazmaya devam edecek gücüm olması için hep dua edeceğim…
Yılın kapanışı “30 Aralık yengeç dolunayı”
Tamam kabul ediyorum…
Ülke olarak son bir yengeç tutulmasına daha sabrımız kalmadı.
Jüpiter ve Satürn yan yana geldi. Dünya başka bir boyutun başka bir algısına doğru yola çıktı. Görüldüğü gibi onlarda aslında kavuşmadı. Kimse kimseyle sonsuza kadar kavuşamıyor. Sadece aynı yoldan geçtiler. Hala da geçiyorlar…
Zamanla ayrılacaklar…
Kötülük yapan, bizleri inciten İnsanlara karşı güçlü bir hoşgörü ile yaklaşmak isterken bazen aklımızı kaçırdığımızı düşünüyorum.
Kendimden örnek vermem gerekirse böyle anlarda kendimi kontrol edebildiğimi gördüğüm için beni kendimle gururlandırıyor. Şuursuz bir zekâ, aptallık olabiliyor. Birine iyi niyetle ya da hoşgörüyle yaklaşmak bana kendimi hiç aptal hissettirmiyor. Kavga etme fikri kadar aptal gösteren bir şey bilmiyorum.
Koskoca bir yılı bitiriyoruz.
30 Aralık Yengeç burcunda bir dolunay yaşanacak. Bu bir final dolunayı tadında olacak. Sosyal medyamda dün gece mezuniyet töreni videonuzu paylaştım. İzleyenler bilirler. Kep atacağız ama bazılarımızın alttan dersleri var ve kapatması gereken hesapları olacak. Bir üst bilince ve akla çıktınız ama daha önemlisi gerçek anlamda neredesiniz ve neye ihtiyacınız var bunları göreceksiniz. Bazı şeyleri bitirmeniz gerekiyor. Göz ardı ettiğiniz veya aceleye getirdiğiniz konular, şimdi ensenize yapışıyor. Etrafında kimseyi bulamamak zor ama içinde kimseyi bulamamak ise daha zordur. Söylenecek sözleriniz olduğunu biliyorum. Herkesin söylenecek sözleri vardır. Ama aslında Allah’a bırakmayı başarırsanız size bu sözleri o çok güzel bir zamanda söyletebilir. Söylenecekleri toplayın. Bir insanın yaşamının anlamı kendindeki 'ben' fikrini aştığı yerde oluşuyor.
Tüm mesele garip bir şekilde burada çözülüyor. Durup düşünüp aslında size söylenen fikre değil ama size dayatılan şeye sinirlendiğinizi görebilirsiniz.
Geçmişten günümüze baktığımızda maddi güvenliğe, ihtiyaçlarımıza ve hiç olmadığı kadar maddeselliğe önem verdik. Şimdi zaman değişiyor. Yerleşik düzenleri ve alışılmışı değiştiren bu dönem aynı zamanda kolektif fikirlerde ve iletişim şeklimizde şaşırtıcı değişiklikler getirecektir.
Jüpiter ve Satürn Kova burcunda birleşmekle kalmayacak, aynı zamanda Boğa burcundaki Uranüs gezegeni ile yıl boyunca muhalefet içinde olacaktır.
Hayat yolculuğumuzun bu önemli anında, Jüpiter, Satürn ve Uranüs'ün etkileri sadece eski toplumsal yapıları yıkmakla kalmayacak, aynı zamanda bizi bağlı olduğumuz eski kişisel hayallerimizi ve geçmişte acı çektiğimiz büyük sorunları kolayca bırakmaya yöneltecek. Jüpiter ve Satürn'ün yirmi yılda bir gerçekleşecek olan bu kavuşumları muhteşem bir öneme sahiptir. Jüpiter ve Satürn, on beşinci yüzyılın başından on yedinci yüzyılın başına kadar olan su elementinde kavuşurken, on yedinci yüzyılın başından itibaren ateş burçlarında kavuşmuş. 2020 Yılında toprak elementinde kavuştu ve şimdi en son 21 Aralık’ta hava burcunda kavuşup yepyeni bir çağa adım atacağız. Artık uzunca bir süre hava elementi momentumu içinde kalacağız.
Kendinize yeni yer açın! Eskiyi düzeltmekten vazgeçin.
Yaşamlarımızda yer açmamız gereken yeni bir Jüpiter ve Satürn çağına başlarken ortaya çıkan yeni zorluklar ve bilinmeyen potansiyeller muhakkak olacak. Artık yılın sonuna geliyoruz ve kendinize neyi geride bırakmanız gerektiğini sormalısınız ya da gerçekten neyin hayatınızda olmasını istediğinizi düşünün.
Hava elementi çağına geçmek demek gerçekten başkalarının ayakkabılarını giymek demektir. Başkasının ayakkabısını giyip bir mil yürümeden kimsenin yargıda bulunmayacağı önemli bir çağa adım atıyorsunuz. İşbirlikçi ve gerçekten daha iyi bir dünya yaratmaya doğru herkesin seferber olduğu bir süreç olduğunu düşünün. Bu çağda bilim var, felsefe var ve önyargı yok. Sadece insanlık için çok şey başarabilecek güçlü idealler var. Kova burcu iletişimsel, entelektüel, zeki ve adildir. Ama unutmamalısınız ki hava yine de sıcak ve soğuk olarak değişebilir. Bu yüzden soğuk hava akımına girdiğinizde cereyanda kalmamanız için kendinize dikkat etmelisiniz.
Dünyayı neler bekliyor!
*2020 yılı bir çöküş yılı gibi algılandı ama büyük zayıflıklarımızı görme ve düştüğümüz tuzakları fark etme yılıydı. 2021, bir kurtuluş yılı olarak açıklanabilir ama kurtuluşun kendimizde olduğunu fark edersek... 2020, radikal bir değişim yılıyken, 2021 tüm bu değişikliklerin nihai sonucunu alacağımız bir yıl olacak.
2018 ekim ayından bu yana verdiğiniz yorgun mücadelenin sonuna geldiniz. İçinizdeki acıtan yolun bir sonu olduğunu gördünüz. Belki hala sanki devam ediyor gibi geliyor olabilir ama birkaç güne bu duygularınızda kalmayacak. Kendinizin aslında ne kadar değerli ne kadar yeterli ve ne kadar güçlü olduğunuzu göreceksiniz. Sizlerde artık gerçek bir yıldız savaşçısı olarak buna kendinizi hazırlayın. Şöyle çevrenize bir bakın…
Siz bu yazıyı okurken kimin şuan bu muhteşem değişimden haberi var? Kimsenin…
Çok farklı ve aydınlıksınız…
Önce kendinizle gurur duyup yola devam edin.
Yeni düzen başlıyor!
Dikkatimizi belirleyen, yeni yapıları inşa eden hatta yeniden düzenleyen değişimin kaptanı Satürn gezegeni kova burcuna bugün saat 8:04’te geçti. Satürn gezegeni doğum harita planınızda hangi evinize geçiş yapıyorsa o alana çeki düzen vermeye gelir ve uzun vadeli bir başarı için bu alanınızı derler toplar.
Bu bazı insanlar maalesef bir gün hep kendine mahkûm kalıyor.
Ne sizi kırdıklarını anlıyorlar ne de zerre kaygıları var.
Sabah kaldıkları yerden devam ediyorlar. Olmaz öyle efendim…
Sabah kaldığınız yerden uyanamazsınız…
O yeni bir sabahtır. Bazı olaylara yeniden hayat verebilirsiniz. Bir şeyler dün öyle oldu diye bugün de böyle olmak zorunda değildir. Değişebilir…
Sizin bir cümlenizle, bir tavrınızla, bir mesajınızla, bir sesinizle değişebilir. Soracağınız bir soru ile değişebilir.
Kendi içimizde milyon tane sorumuz olsa da kırgınlık, kaygı, korku vs. ne derseniz diyebilin ama yine de ilerliyoruz.
Sizlere mümkün oldukça benim anladığımı anlatmamdan daha çok neyi nasıl anlamanız gerektiğini anlatıyorum. Bir okuyucum şöyle yazmış: “Sizi çok seviyorum ve hiçbir yazınızı kaçırmıyorum ama yazılarınızı okurken acı çekiyorum. O kadar devrik ve yazım yanlışı var ki”
Haklı olabilir.
Yazım yanlışları için özür dilerim ama benden devrik cümlelerimi düzeltmemi istemeyin :)
Ben o devrik cümlelerimden vazgeçseydim ortaokulda edebiyatım zayıf geldiğinde vazgeçerdim. Türkçe öğretmenim derdi ki kızım çok devrik cümle yazıyorsun. Lütfen bunu düzelt. Diğeri bana aşırı samimiyetsiz gelirdi ve anlamazdım. Ortaokulda baya zorlanmıştım. Üniversitede okurken ilk yıl Türk dili dersi vardı ve sadece kompozisyonla dersi geçebileceğimizi hocamız söylemişti. Ben o an kesin bu dersten kaldığımı düşünmüştüm.
Sınıfta tek iki kişi o dönem dersi geçmiştik. Hoca beni özel odasına davet etmişti. Ben devrik cümleyi bu kadar iyi kullanabilen birini tanımadım demişti. Gözlerimin için parlamıştı. O yıl haritama göre Jüpiter döngüsü yaşıyordum. Aynı ortaokulda üzüldüğüm ve zorlandığım şeyin aslında karşılığının bir ödülü gibiydi. Türk dili hocam, asla cümlelerinden vazgeçme dedi bana…Çok iyi bir roman yazarı olabilirsin diye devam etti cümlesine…
Bende işte böyle bir şey oldum sonrasında :)
Sizin için bir kusur olarak görülebilir ya da bir eksiklik. Bazınızın umurunda değil :)
İki tutulma haftası arasında darda kalmış bir haftadayız. Bu hafta pek büyük aksiyonlar almanızı tavsiye etmeyeceğim. Sadece ayağınıza gelen topu karşılamanız önerebileceğim bir hareket olacaktır. Özellikle kimsenin ayağından top almayı denemeyin.
Ruhsal aygıtımınızın karışık yapısı bizleri bir dizi olaya nüfuz etmeye sebep verebilir. Dürtü tatmini mutluluk olabileceği gibi, dış dünya bize yoksunluk çektirdiğinde ihtiyaçlarımızın doyurulmasını kabule yanaşmadığında ağır acı çekmelerin nedenleri başlar. Demek ki dürtü uyarımlarının bir kısmına hakim olup onları yönlendirerek acı çekmenin bir kısmından kurtulunabilir. Zevk aşağıya çekildiğinde acı bilinç artar. Zaten şu dönemde baktığımızda hayattan zevk alma biçimlerimizde değişim göstermeye başlıyor.
Aslında astroloji size koşulları ve gidişatı açıklar. İnsan bu durumu kendi yeteneklerine göre yaşam içinde bir kazanıma götürür. Ben size yağmur yağabilir dediğimde sizin kalkıp bu yağmur neden benim üzerime yağıyor demeniz ile kovaların, oğlakların yüzü güler mü demeniz ile aynıdır :)
Yağmur yalnız size yağmaz ya da bazı doğal afetler sadece siz mahvolun diye olmaz. Bu zaten yüzyıllar öncesinden planlıdır. Gezegenlerin ve dünyanın dönmesiyle depremlerin olması aynı olaydır.
Dün bir arkadaşım şöyle diyor; “Astroloji bilim dışı gibi görünüyor ama bilimden daha bilim duruyor. Bu nasıl bir imtihan. Bilim dışı olduğunu kabul ettim ama inanmak istiyorum, o kadar çok inanıyorum ki hayatımı bu bilgilere göre dizayn etmekten kendimi alıkoyamıyorum.” işte sebeplerden birisi bu; kişi inanmak istiyor. Ve hayatını da ona göre düzenliyor. Peki, bu neden böyle?
İnsanın dünya hayatı formatı sebebiyle!
Bir kişi “Yağmur insanları ıslattı” dese, aklımıza yağmur yağarken “Gideyim de şu insanları bir ıslatayım” dedi gibi bir düşünce gelmez. Çünkü yağmurun öyle bir düşüncesi olmaz. O kendine ait fenomenin içerisinde yağar ama altında olan insanlar ıslanırlar. İşin gereği doğal olarak ıslanırlar, o yağmur damlalarının özelliği neyse onunla ıslanırlar. Örneğin, saf yağmur suyuysa onunla ıslanırlar, asit yağmuruysa, hava kirliliği olan bir yerde eğer o yağmur başka bir hal alır vs… Yani dünyaya kattığımız şeyin bize dönmesi gibi düşünmelisiniz.
Hareketli bir Aralık-Ocak-Şubat 2021 bizi bekliyor!
Ne bitmez çilemiz varmış diyorsunuz içinizden değil mi?
Ne planlar ne hayaller yine mi kaldı ortada diye söyleniyorsunuz?
Ama konuşmadık mı biz bunları, dertleşmedik mi?
Sizler herkesten bir adım önde değil misiniz?
Bugünleri hep birlikte öngörmedik mi?
Dün yasaklar açıklandığında Satürn tam 28.derecelerdeydi. Bu konum aynen 09-10 Mart günü sağlık bakanın ilk vakamıza rastladık dediği günün aynı gökyüzü derecesiydi.
O zamanda yasaklar tam ne yönde gidecekti ne olacaktı belli değildi. Hatırlıyorsanız işe gidip geliyorduk ama korkuyorduk. Birdenbire 22 Mart günü Satürn Kova burcuna geçti ve olan oldu. Seyahat etmek, adliyeler, kuaförler, oteller, uzaktan çalışma sistemine birdenbire geçiş oldu. Şimdi 22 Marttan farklı olarak bu sefer Satürn yanına Jüpiter de kavuşacak. Burada Jüpiter durumu biraz daha abartarak bize farklı kısıtlamalar getirirken bir yandan da bazı konularda şans ve fırsatta sunacak. Bu deneyim ilginç ve şaşırtıcı olacak diye değerlendiriyorum. Mart’ın aynısı olmayacak ama farklı bir şeyler olacak ve bu sefer yapılandan gerçek bir sonuç alınacak diye düşünüyorum.
Zaman çabuk geçiyor ve adım adım yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Daha dün gibi 2020 yılı için bu satırları yazdığımı hatırlıyorum. Sorduğumuzda herkes 2020 yılının ne felaket bir yıl olduğunu söylüyor. 2021 Yılı için ise ne yani daha mı felaket olacak diye cevaplar alıyoruz.
Orta Çağ’dan sonra ilk kez Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşacak.
İşte kızıyorsunuz ya da sürekli bu ne ya bir bitmediler diye….
İşte bizde bu çağa denk geldik.
21 Aralık yılın en uzun gecesi olmakla kalmayıp bir de iki gezegenin birbirine 20 yıl sonra yaklaşmasını konuşacak. Daha öncesinde 4 Mart 1226 yılında bu denli bir mesafede yakınlaşma olmuş. Bir daha 15 Mart 2080 yılında olacak. Sonrasında 2400 yılına kadar yaşanmayacak. Bizler olmayacağız ama belki bu yazılanlar o zamanlarda kalacak.
Yukarıda maddeleri sırasıyla yazarak zamanlar yaklaştıkça anlatacağım. Bu maddeleri takip ederek ilgilenin diye bahsediyorum. Hani öğretmene sorarsınız ya hocam 500 sayfaya çalışmayayım hangi bölümlere çalışayım onu söyleyin. Bende size 500 sayfadan 4 bölümden sorumlu olacağınızı söylüyorum. Ama çalışmalısınız.
İyi mi olacak? Kötü mü olacak fikrinden çıkın.
Yıl 2021 oldu. Artık astrolojiyi kendi hayatınıza yön vermek ve eksikliklerinizi görmek adına kullanın. Hangi noktanızı güçlendirmeniz gerekiyor bunları çözün. Her şeyin daha iyi olacağını söylemek isterim ama bunun için bana yardımcı olmanız gerekiyor. Bunun için sizin daha iyi olmanız gerekiyor. Bundan sonrası yama yapmakla gitmeyecek. Kendinize değişen çağın içinde yer edinmek zorundasınız. Oflayarak, puflayarak ya da ona buna suç atarak bir şeyler başa çıkamazsınız.
20 Yıllık yeni bir döngü başlıyor!
Hava nasıl oralarda üşüyor musun kar yağıyor buralara biliyor musun diye bir şarkı vardı eskiden. Sınıfa matematik hocası girerken böyle girerdi. Ben ortaokuldaydım o zamanlarda…
Sonra hepimiz gülerdik ve döner derdi ki şarkı söylediğime bakmayın ben sinirli bir öğretmenim. Ama hepimiz mest bir şekilde onu izlerdik. Sinirli olması umurumuzda bile değildi. Öyle neşeliydi ki neşesi her şeyin çok üstündeydi. Matematik dersinin bile üstündeydi. Burada öyle sert ve disiplinli biriydi ki verdiği ödevi yapmadığınızda ya da onu ciddiye almadığınızı anladığında hemen tüm sınıfa tepki gösterirdi. Sonra barış imzalıyorsa yine bir şarkı tutturur içeri girerdi.
Özlüyorum arkadaşlar…
Neyi mi?
Neşeli insanları özlüyorum.
Gülmenin, güldürmenin neşenin bir zayıflık olarak görülmediği o günleri özlüyorum.
Hiçbirimiz birimizden farklı değiliz. Hepimiz hayatın ya biraz daha zor ya da biraz daha daha zor kısımlarında dolanıyoruz. Bazılarımızda mümkünlüğün kıyılarında yürüyor. Bazı şeylerin mümkün olması için…
İlki 5 Nisan 2020'de dünya ekonomisinin koronavirüs salgınından sarsıldığı sırada gerçekleşti. İşte o zaman Jüpiter'in bankaları ve finans kurumları, virüsle ve onun ekonomik serpintisiyle savaşmaya yardımcı olmak için finansal yardım paketleri sağlayarak insanlığı kurtarmaya geldi.
İkincisi, salgının ekonomik zararının ve yaşamı değiştiren sonuçlarının boyutunun daha belirgin hale geldiği ve Jüpiter'in mali yardım paketleri ve ümidinin insanlığı ayakta tuttulmaya çalışıldığı 30 Haziran 2020'de gerçekleşti.
Üçüncü gökyüzü kavuşumları 12 Kasım 2020 gerçekleşti. Bunun üzerine biliyorsunuz ki ülkemizdeki ekonomi bakanı istifa etti. Yani bazı şeyler büyük bir değişime doğru gitmek zorunda kaldı. Aynı zamanlarda covid en yüksek zirvelerde görüldü. Hatta sağlık bakanın dün yaptığı açıklama (12 Kasım tarihli) en fazla olduğumuz sayı olarak bildirdi. Bu şekilde anlatıyorum ki bu bağları kendi içinizde kurun ve kendi hayatınızda değerlendirin.
Şimdi yukarıyı okuduktan sonra ne yani ekonomi kötü mü olacak ya da covid mi artacak gibi düşünceler beliriyor kafanızda haklı olarak ama durumu böyle değerlendirmeyin. Bunların hiçbiri bugün olmadı. Hepsi son 2 yıllık uzun bir süreçte gerçekleşti. Şimdi artık bu konularında değişime uğrayacağı bir süreç başlıyor.
Gökyüzünde aksiyon bitmiyor. Artık hepiniz öğrendiniz.15 günde bir yeniay ve dolunaylar her ay içinde var ve hep olacak. Bazı aylar daha şenlikli oluyoruz. Ay tutulmaları ya da güneş tutulmaları gerçekleşiyor. Bunlar belirli takımyıldızlarında oluyor. Bu takım yıldızlarında olan geçişleri sizlere nasıl bir iç görü kazandırması gerekiyor diye yazıyorum. Bu bir akrep yeniayı olduğu için her zamankinden daha fazla bilinmeyene merakınız artacak. Acaba üstümde büyümü var acaba şu ritüelimi yapsam geçer. Aaaa duydun mu şuradaki hoca her şeyi çözüyor. Bak gördün mü …astrolog Esma okuma zinciri kurmuş ona katılalım gibi birçok duygusal tuzağa çekilme ihtimalinizin olduğu bir sezondasınız. Bu durumları lütfen aşın. Bunlara ihtiyacınız yok. Gerçekten bazı duygusal durumlarla başa çıkamadığınızı hissediyorsanız namaz kılın, Allah ile konuşun. Kuran-ı kerim okuyun, sadaka verin. Birine iyilik yapın. Başkalarının size dikte etmediği ve kendinizi güçlü hissettiğiniz dualarınızı okuyun, tövbe edin. Şifayı Allah ile aranızdaki bağı kuvvetlendirerek kurun. Kimse size aracı olamaz. Bazen modem nasıl olurda wi-fi şifresini görmez. İşte hayatta böyledir. Ne yaparsınız böyle durumda bilgisayarı alır modemin yakınına gelirsiniz. Yaşamda böyledir. Sizde belki bu dönemde iyi bir bağlantı için buna ihtiyaç duyuyorsunuz. Kendinizi ritüeller ya da boş vaatlerle yormayın. Yedi mahalleyi birbirine katmış birinin, her önüne gelenin canını acıtmış birinin suya okuduğu şeyle mutluluğu bulacağına gerçekten inanıyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ben karışamam ama kendinizi böyle dönemlerde bir hesaba çekin. Üzdüğüm biri var mı? Kırdığım biri var mı? Diye sorun. Bu durum oturduğunuz yerden de modemin wi-fisini sizin bilgisayarınızı iyi görmesi anlamı taşıyabilir.
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Şimdi gelelim asıl meseleye.
Bu durum sizleri yaklaşık 2 hafta ilgilendirecek ve arkasından yılın son Ay tutulmasını 30 Kasım’da ikizler burcunda yaşayacağız. Bu durum daha büyük önem kazanacak. Sadece bu akrep yeniayını bir hafta boyunca kendiniz ve çevreniz üzerinde nasıl kontrol edebilirsiniz bundan bahsedeceğim.
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Diğer makalelerde söylediğim gibi, bu geçişlerin gerçekleştiği tarihte olaylar ya da durumlar ortaya çıkmaz. Bunun doğrusal bir hareket olmadığını unutmayın. Bu geçişler bazen hayatınızda bir başlangıç noktası, bir uyanma çağrısı veya bir geçiş görevi görür. Ay yavaşça bir aşamadan diğerine geçerken, etkileri bugün veya yarın tek başına hissetmiyor olabilirsiniz. Bu an bir süre içinizde ve çevrenizde derinden hareket edecek. Belki de ortaya çıkan tetikleyiciler veya sorunlar bir veya iki hafta içinde çözülmeyecektir ancak hayatınızda çok ihtiyaç duyulan bir iyileşme sürecini başlatacak ve kesinlikle hayatınızı sizin için yankılanan şeylerle aynı hizaya getirmenize yardımcı olacaktır.
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2020 Yılından beri en önemsediğimiz haftaya girdik.
09 Kasım-15 Kasım arasındaki haftaya merhaba diyoruz.
Zaman çabuk akıyor ve hızlıca ilerliyor. Önümüzde önemli ve farkındalığımızı çok daha yüksek tutmamız gereken günler var. Bu yıl en önemsediğimiz Plüton-Jüpiter ve Satürn oğlak kavuşumu 3. kez gerçekleşti. Bu gökyüzü konumunu biliyorsunuz ki çok önemsedik ve bizlere karanlık olan bir yerleri aydınlatma yolunda bazı gösterimlerde bulundu.
Şimdi sonuncusu bu hafta sonu temas ediyor ve hayatımızdaki birçok sır perdesini aralıyor.
Geçtiğimiz nisan Ay’ında verdiğim bir danışmanlıkta İzmir’den bir okuyucuma şöyle demişim:
Bana dün ses kaydını attı.
Ben soruyorum:
Merkür Kova Burcuna geçti! Hınç duymayın, özgür düşünün.
Günaydın yıldız savaşçıları;
8 Ocak 2021'de astrolojide iletişim şeklini temsil eden Merkür gezegeni değişti.
Kova'daki Merkür 8 Ocak'tan 15 Mart 2021'e kadar sürecek.30 Ocakta Merkür yılın ilk gerilemesini yapacak.
Mars’ın boğa burcuna geçişiyle bu tarihi dönem uzun yıllar unutulmayacak gibi görülüyor. ABD’de yaşanan olaylar basit ve geçici türden olmayacak. Burada sert ve devrimsel olaylar gelişirken kişisel hayatlarımızda da devrim niteliğinde önemli değişimlere ve ayaklanmalara doğru ilerleyeceğiz. ABD bir müddet sonra hiçbir şey olmamış gibi ilerlerken aslında 20 Ocak 2021 tarihi ile birlikte yine olayların yükselmesiyle karşınıza çıkabilecek.
Öyleyse bu tarihi zamanı kendi yararımıza nasıl kullanabiliriz?
Sizler 04 Mart tarihine kadar yeni bir şeyler başlatmayı seçebilirsiniz. Şimdi anlamlı bir şeyi başlatma zamanının geldiğini söylüyor.
"Başlamak istediğiniz, derinden bağlı olduğunuz ve gerçekten yoğun bir şekilde çalışmaya istekli olduğunuz ve uzun bir süredir yapmak istediğiniz bir şeyi başlatmak için harika bir zaman içindesiniz”.
Bununla birlikte, başlattığınız girişim ne olursa olsun, anlamsızca başlayacak bir şey değil. Bu, gerçekten inandığınız ve istediğiniz bir şey olacak. Yeteneklerinizi, zamanınızı ve enerjinizi geride bırakan her şeyi terk etme niyetine giriyorsunuz.
Belki bir kitap yazmak, yeni bir kariyere başlamak ya da aday olmak için eğitim almak isteyeceksiniz. Her ne ise, şimdi bu hayalleri eyleme geçirme ve bu gelecek döngünün tonunu belirleme zamanı diyebiliriz.
Artık beklemeyin.
Dünya için OCAK-ŞUBAT-MART anahtar kelimeleri:
Avrupa’da Irkçılık, İslamofobi, Yabancı Karşıtlığı, Küreselleşme, Avrupalı Kimliği, Konstrüktivizm, Kimlik İnşası
Merkür Kova burcuna, Venüs oğlak burcuna geçti!
İlişkilerde soğuma ve mesafe koyma noktasına gidebilirsiniz. Şu an işler düşündüğünüz gibi gitmeyebilir. Size ölen biten sevgiliniz ya da eşiniz ne oldu da bu kadar soğuk oldu ?
Ya da siz neden bu kadar soğumaya başladınız?
Bazı büyük değişimler olurken;
Heves ve iştahın yerini daha karanlık duygulara bıraktığı, yerine getirilemeyen vaatlerin insanlarda artık istek değil hınç uyandırdığı, sokağa düşmenin zihinlere özgürlük olduğunu düşündüğümüz bir sürecin içindeyiz.
Tarih hep tekerrür ediyor. Bize düşen sağduyulu olmak, bol bol okumak ve yaşamı gözlemlemek. Dünyanın girdiği bu kaos içinde mümkün oldukça kendi içsel gücünüzü yükseltmek önemli olacaktır. İsyankar olmak kimseye bir şey katmaz. Sizler sadece en akılcı yönünüzle sınırlarınızı çizerek ilerlemeyi seçin.
Bu dönemi en verimli şekilde kullanacağınıza inancım yüksek…
Çünkü sizler birer yıldız savaşçısısınız ve her gün bu yazıları okuyorsunuz.
Merkür kova burcunda neler yapmalıyım.
Bu, tutku ve eylem zamanı. Önem verdiğiniz konularda sorumluluk alın.
İşleri gerçekleştirin! 30 Ocak tarihine kadar işlerinizi tamamlayın.
Dağınık iletişime rağmen, fikirler uçacak ve yeni yollar içine girebilirsiniz.
Şansınızı denemekten ve yeni girişimler başlatmaktan korkmayın.
Yeni fikirler yeni ödüller getirebilir.
Kova burcundaki Merkür'ün sizi kişisel olarak nasıl etkilediği burcunuza bağlıdır. Bunu da mahmhure.com sayfasından okuyabilirsiniz.
Pazar günü saat 13:00-15:00 arası Radyo D “Astromatik Cevaplıyor” programımızda tüm detayları ile bunları konuşacağız. Saatlerinizi kurunJ
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