Merkür ileri hareketine başladı! Göğsünüzdeki fil kalkıyor

Amerikalı yazar Truman Capote'nin 28 Ekim 1958'de yayımladığı romanı yine bir boğa burcu dolunayına denk gelmiş. Roman akrep burcu. Özgün adı Breakfast at Tiffany's olan bu kısa roman şöyle der:
"Kediye hâlâ sarılmaktaydı. Başını gıdıklayarak, "zavallı aptal" dedi, "zavallı adsız aptal. Bir adı olmaması biraz güç oluyor. Fakat ona bir ad takmaya da hakkım yok. Birinin oluncaya dek beklemesi gerek. Biz birbirimize bir gün ırmak kenarında rastladık; o özgür bir hayvandı. Gerek kendimin gerek benim olacak her şeyin ait olduğu yeri buluncaya dek hiçbir şeye sahip olmak istemiyordum. Henüz bu yerin de nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bu yerin nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Gerçek yaşamda bana Tiffany'nin verdiği bu duyguları verebilecek bir yer bulursam, hemen birkaç eşya alıp kediye de bir ad takardım."
Ne kadar güzel ifade etmiş öyle değil mi?
Bazı şeyleri hayatımıza ne kadar hızlı alıp aitlik veriyoruz veya ait oluyoruz. Sonrası hüsran ve sonrası yıkılan hayaller olmuyor mu? Kendimizi kendimize ait hissetmeden ne çok işler yapıyoruz halbuki…
Beni en çok etkileyen cümle “kediye bir ad takardım” oldu. Şayet buna kendimi hazır hissedersem diyor. Bir şeye dahil olmak ya da kendinizde bu güveni hissetmek ne büyük bir sorumluluktur.
Neden mavi ay diyoruz?
Bir ay içinde iki tane dolunay yaşanırsa buna mavi ay diyoruz. Bu iki hafta hayatınıza dahil olan konular 19 Ekim 2021 yılına kadar sürecek.
Karanlıklar içinde bir kapı açıyorsunuz ve süslenmiş bir ağaç görüyorsunuz.
Ne hissedersiniz?
Işıl ışıl ve üzerinde bir sürü süslü şey var.
Gözleriniz büyüyor ve ışıltısına hayran kalıyorsunuz.
Doğal bir ağacın nazar boncukları ile süslü olmasına hayranlık duyarım. Ya da bir evde gördüğüm yılbaşı ağacı beni kısa süreli mutlu eder. Altında hediyeler vardır muhtemelen derim. Gözüm hemen süslü ağacın altındakilere bakar.
Dünyada neye sahip olursanız olun,
En şöhretlisinden,
En zenginine,
En mükemmel hayatı olandan en mükemmel olmayanına kadar….
Herkes bir arayış içinde…
Neyi arıyor bu insanlar…
Neyin peşindeyiz hiç durup düşündünüz mü?
Sabah kalktınız bir panik ve telaşla işe koşuyorsunuz. Ya da şu an koşacak bir işiniz yok…
Çok oldu yazmayalı sizlere…
Bir ara acaba çok ara verdim beni unutmuşlar mıdır diye düşünmedim değil :)
*
Bugün duruma el atmak istedim. Çünkü gökyüzü pek bir düşük ritimle çalışıyor. İzlerinde yeryüzünde yeterli uyumu yakalaması için en azından iki kelam bir şeyler karalayayım dedim.
*
Bu hafta gerçekten yönetmesi önemli bir haftaydı.
Bu konuda size katılıyorum. Geriye bugün ve yarınımız kaldı. Biraz bizlere sert ve mesafeli duygular getirmeye açık görülüyor. İşler pek yolunda gitmiyor gibi gelebilir. Sanki engelleniyormuş gibi ya da çevrenizden bir baskı görüyormuş gibi hissedebilirsiniz.
*
Ruhsal gücünüzün tükendiği ve artık dayanmak zorunda olmadığınıza inandığınız konuların ayyuka çıkması denilebilir. Öncelikli konusu ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar olacaktır. Bu konularda süregelen denge arayışlarımızın sonuna geldik diyebiliriz.
Yeni ay, iyi bir gelecek destekçisi olan şans vurgusu yapan oldukça güçlü Spica sabit yıldızı üzerinde gerçekleşecektir. Terazi naifliği ile sabit yıldızın birleşimi yeni ay ile birlikte başarı merdivenlerinin basamaklarını birer birer yürümenizde büyük söz sahibi olacaktır. Bu önümüzdeki gerçekleşecek 15 günlük süreç oldukça heyecan verici görülebilir. Tabi ne yapıyorsunuz ya da neyin peşindesiniz bu hikayenize göre değer kazanacaktır.
Ortaklıklar, insan ilişkileri, aile konuları ön planda olurken telafi edilmesi gereken olaylarda öfke ve sinir şeklinde gerginlikler yaratabilir.
Yeni ay, İkizler ve Yay aksındaki ay düğümlerine olumlu açı yaparak kadersel değişimlerin önünü açacaktır. İlk başta sizlere olumsuz gibi görünen gelişmeler ilerde iyi ki gerçekleşmiş dedirterek hayatınızda dönüm noktası olmasına neden olabilir.
Tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Dünya ile ilgili bakış açımıza göre, bazen bir gezegenin durup geri hareket denilen geriye doğru gittiği ve sonra tekrar durup doğrudan hareket olarak adlandırılan ileri gideceği görülmektedir.
Geriye dönük bir dönemde, herhangi bir pratik girişimi ilerletmek iyi bir fikir değildir. Bunu yapmaktansa hazırlanmak ve daha sonra Merkür'ün doğrudan evresinde ilerlemek daha iyidir.
Merkür, her yıl üç kez gerilemeden geçer. Gerileme döneminden önce yavaşladığı için biz buna durağanlaşma diyoruz. Merkür o zaman güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde iyi sonuç veremez. Merkür gerilemesi döneminde, herhangi bir yeni işe girmemeniz veya olduğunuz yerde kalmanız en iyisidir. Aslında Merkür, her zaman aynı yönde ve aşağı yukarı aynı hızda, Güneş'in etrafında dönmeye devam eder. Merkür gerilemesi dönemlerini bilmek, girişimlerinizi önceden planlamanıza yardımcı olabilir, böylece yoldan çıkmazlar.
3 Kasım’a kadar devam edecek olan Merkür gerilemesi bize ne hissettirecek?
Merkür gerilemesinde iç yansıma o kadar güçlü olacak ki belki de göremediğiniz ne varsa görmek zorunda kalacaksınız.Akrep burcu, demek olayları daha net görmek demektir. Çünkü Akrep gerçeği ortaya çıkarmanın işaretidir.İlişkimize ya da yaptığımız işlere nasıl bağlandığımız veya birbirimize verdiğimiz sözlerdir.
Akrep gizemleri bulmak ve çözülmeyen her şeyi çözmek ister. Önümüzdeki 3 hafta aslında harika ötesi olaylarla karşılaşacaksınız. Biliyorum bu size pek inandırıcı gelmedi ama bu konuda samimiyim.11 derecede başlayacak bu gerileme çok önemli bir derecede gerçekleşmektedir. Eski astrologlar buna 'yaşamın kapısı' olarak tabir eder. Merkür’ün bu gerilemesinin zaten Uranüs’e karşıt olması bunun ne kadar sürprizli ve harika olacağını bize zaten işaret etmektedir. Bazı durumları aşırı dramatize etmediğiniz sürece oldukça güçlü bir dönem içinde olduğunuzu söylemek doğru olur.
Gelecek için endişelenmek yerine zamanın içinde çözümler bulmak ve zamanın tadını yakalamak çok önemli olacak.
11. derece ustalıktır. Sizi bir konuda ustalaştırmaya gelecek bir gerileme yaşayacaksınız. Bunun için kendinizi bu ustalık zamanına hazırlayın ve büyüyün. Korkularınıza yenilmeyin. Aksi halde kendinizi öfkeli ve sinirli hissedersiniz. Ya da çevrenizde herkes size böyle davranıyor gibi gelir.
Güzel bir haftaya daha başlıyoruz. Bugün pek bir ayağımı sürüdüm.Yazı yazmakla yazmamak arasında kaldım. Sonra içimdeki bu boş durgunluğun biraz köpürmesine yazı yazmanın iyi geleceğini düşünerek bilgisayar başına geçtim.
Size de oluyor mu bilmiyorum. İnce düşünülmemiş ve ucunda kırılmış olduğum her şeyden ışık hızıyla soğuyorum. Neden?
Biraz dur kızım hemen soğuma yapma diyorum ama başaramıyorum. İçimde bir şey kırgın ve yorgun kalıyor. Kendime dönüyorum ve hemen kendimle sohbet ederken şu cümleyi söylerken buluyorum “ben olsaydım yapmazdım”…
Ben olsaydım yapmazdım dediğim her şeyi neden yaşıyorum. Halbuki ben “yapmıyorum”…
Belki de yapmadığımı sanarak mı hareket ediyorum?
Bu hafta kimsenin tavuğuna kışşşt denmemesi gereken, gözünün üstünde kaş var diye söylenmemesi gereken bir hafta içine girdik. Gerçeklerle her an yüzleşebilirsiniz.Eğer siz bir “gerçekseniz” bu asla büyük bir problem olmaz. Sahi siz “gerçek” kalmayı başardınız mı?
Bugün dedemin mektuplarına ihtiyaç duydum. Bakim bugün 40 yıl önce ne yazmış dedim.
Sonra 72 yaşında kaleme aldığı bir mektubu buldum.Ekim ayında yazmış.Pek manidar,pek hoş.. Hadi gelin gidelim yıllar önceye…
Günler birbirini kovalıyor ve nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz.
Biliyorum bazı insanları affetmeyeceksiniz,
Affedilir gibi de değil…
Bu zaman bu şekilde yangınını sürdürürken siz kendinizi söndürerek ilerlemeyi başarmalısınız. Bizler sürekli sizlere gökyüzünden haberler sunuyoruz. Sizi en çok ilgilendirenin iyi mi kötü mü olduğu hususu oluyor. Aslında bizler hafta genelini gökyüzü şifrelerimizi çözerek Ay’ın konumuna göre bu haftayı nasıl geçireceğinizi deşifre etmeye çalışıyoruz. Zaman zaman isabetli oluyor zaman zaman olmuyor. Kendinizi sürekli astroloji ile ilgilenerek delirtmeyin. Kararında ve tadın da hareket etmenizi öneriyorum. Bunun için bende elimden geldikçe sosyal medyamda sizlere burçları daha esprili ve komik anlatmaya çalışıyorum. Astro Şifa 2021 Ajandanız artık basıma verildi. Bunları 2021 içinde sürekli elinizde bakarak inceleyebileceksiniz. Önceden planlar yapıp kendinizi daha kolay kontrol edebileceksiniz.
Bunun için elimizden geldikçe sizlerin Ay’ın hareketleri ve açıları hakkında bilgiler sunarak kendi hayatınızdaki tezahürünü anlamanızı istiyoruz. Bu demek değil ki iyi ya da kötü olarak gelişen durumu tanımlanmak zorundasınız. Hiçbir astrolog size gününüzün iyi ya da kötü olacağını söyleyemez. Bunu siz nasıl kontrol eder ve nasıl bakarsanız bu öyle şekillenir. Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ demiş atalar…
Boşa demiş olamazlar dimi?
Ay’da gökyüzünde boşuna duruyor olamaz?
Gökyüzündeki 12 eşit parçaya bölünmüş burçlar takımyıldızları da boşuna orda durmuyor sanırım.
Koç dolunayı ile giriş yapmak gerçekten heyecan verici olacak.
Genellikle Koç ve terazi burcundaki dolunaylarında insanlığın çok zorlandığını gözlemliyorum. Ekim ayı biraz daha fazla etrafımızı değil kendimizi kontrol etmemiz gereken bir ay olarak değerlendirilmelidir.
Dün biraz yoksunluk sendromunu araştırdım. Okuduğum bir kitap da önüme yoksunluk cümlesi çıktı. Sonra oradan bu cümlenin ne ifade ettiğine doğru yola çıktım. Ne kadar fazla koç burcundaki yaşayacağımız dolunay etkilerini anlatıyordu…
Yoksunluk sendromu demek; Madde bağımlılarının maddeye ulaşamadığında ya da ara verdiğinde yaşadığı krize deniliyormuş. Bazen de annelerin bebeklerini memeden kesmek istediklerinde yaşanılan bağımlılık sorunlarının adına verilen isimmiş.
Ne tuhaf dimi?
Yoksunluğunu çektiğimiz şeylerin de hastasıyız aslında…
Sanırım hepimiz birer hastayız :)
Bir şey istemek o şeye duyulan açlıkla ilgilidir
Mars gerilemesi savaş atmosferi dedik, 2020 yılı salgın hastalık dedik, yeni bir düzen kurulacak vs. diye söz ettik.
Acaba hala astrolojinin varlığından şüphe eden ve bunu araştırmayan insanlar var mı diye merak ediyorum. Yani bunun bir inanç meselesi üstünde olduğunun farkında olmayan var mı? Astroloji muazzam bir şekilde çalışıyor.
Bu hafta elinize, kolunuza, dilinize hakim olun lütfen. Hiçbir tuzağa çekilmemeye özen gösterin.1 Ekim'de Koç dolunayı gerçekleşecek. Bu yönetilmesi en zor dolunaylardan biri olabilir. Bunu lütfen iyi yönetelim. Bunun için yazıyı ayrı hazırlıyorum.
Yıl 1992, Şubat sonu Mart başları ve yine gökyüzünde Satürn-Mars gezegenleri Kova burcunda kavuşuyor. Bu zaman aralığında neler yaşandığını sizler de araştırıp okuyabilirsiniz. Ben bugün biraz yazı içinde Azerbaycan’daki kardeşlerimizin merakını giderecek ve biraz olsun fütüristtik bir bakış açısı yakalamalarına yardımcı olacak bir harita analizi hazırladım. Umarım işlerine yarar.
Şimdi zaman tüneline binip 1992-93-94 yıllarına yolculuğa çıkıyoruz:
İlk dikkat çeken tarihteki olay:
Ermenistan ile Azerbaycan arasında Karabağ Savaşı yaşanıyor. Ermeniler, Karabağ’da bulunan Hocalı kasabasına ansızın baskın yapıyor. Ermeniler acımasızca Azeri vatandaşları öldürüyor. Hocalı katliamı diye geçiyor. Bu büyük bir katliam ve asla unutulmaması gereken bir olaydır.
Bunu 28 Mart 2020 tarihinde Twitter'da ve Satürn Kova yazısı içine yazmıştım. Yani geçmişteki bu olayın aynı gökyüzü ile geldiğinden söz etmiştim. Astroloji muazzam incelikli bir şekilde çalışıyor.
Gündemimiz yoğun ve telaşlı…
Hayatımızı tamamen değiştiren Satürn-Plüton ve Jüpiter gezegenleri dizilimi Mars gezegeni tarafından tetiklenmeye başladı. Tüm ekim ayı hatta kasım ayı da dahil bu durum yüksek bir etkileşim içerisine bizleri sokacak.
Bunu korku ve endişe duymanız için değil farkında olmanız için konuşuyorum. Bu durum illaki kötü şeyler olacak anlamı taşımaz. Hayatınızda sizi zorlayan şeyleri artık değiştirme zamanı olduğunu gösterir. Ama siz bunun ne olduğunu tanımlayamazsanız kendinizi hareketsiz ve yönsüz bir şekilde hisseder ve kötü yorumlarsınız.
Asıl burada anlatılmak istenen gezegenlerin bizim hayatımızı değiştirdiği değil. İçinde bulunduğumuz zamanı anlamamız için bize yıldızların diziliminin bir açıklama yapmasıdır. Gezegenler yüzünden bunlar yaşanmaz. Her şey benim, senin ve diğerleri yüzünden olur.
Gezegenler masumdur…
Bugün sonbahara giriş yapıyoruz…Terazi mevsiminin havadar duyarlılığı, Başak mevsiminin dünyevi, topraklı doğasından hoş bir değişikliktir. İşte bu zamandan en iyi şekilde nasıl yararlanacağınız?
Kendinizi çok yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Bu bir Başaktan teraziye geçiş dönemidir. Toprak elementinden hava elementine geçiş öyle kolay değildir.
Şu an fonda Ricky Nelson çalıyor. “Lonsome town” dinliyorum.
Bir milyon şey düşünüyorum…
Kafamdakiler o kadar çok ki.
Aynı zamanda kafamdakiler öyle boş ki…
Biliyorum aslında insanın en büyük ihtiyacı bir gram ilgi, bir gram güzel söz, bir gram güler yüz değil mi?
Birinin sana inanıyor olması…
Dünya haksız bulsa onun seni haklı bulması…
Bazen hayatta her şeyle başa çıkabilecek gücü sadece bunların bir gramıyla bulabilirsiniz ama…
İşte…
Bazı şeylerin zamanı ve nedeni var…
Zamanı kabul etmek öyle kolay değil.
Hayatınızı bir pergel gibi yaşamak bu dönem cazip olabilir. Kendi hikâyenizi kuruyormuşsunuz gibi yaşamak…
Ömer Hayyam’ın mısralarında dediği gibidir belki de;
“Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz iki başımız var, bir bedenimiz ne kadar dönersem döneyim çevrende er geç baş başa verecek değil miyiz?”
Mesela bir kez kilo verdiğinizde devamı gelir…
Bir kere paranız olduğunda yeniden cesaretlenirsiniz.
Bir kere okuldan mezun olduktan sonra ya da bir kere gerçek bir ilişkide olduğunuzda gerisi gelir.
Bir gün o sigarayı içmediğinizde nihayet yeniden yaşamaya başlayacaksınız ve bu noktaya kadar yaptığınız her şey bir tür yaşanmamış sayılacak. İçindeki tüm güç yeniden şekil alacak ve iyi haber bunu yapabilecek tüm gücü bulabileceksiniz. Buna inanmak zor şimdilik ama bu bir gerçek.
Bu yeniay sabahı ile tamamen varoluşunuzun zenginliğine odaklanmalısınız.
Bu dönem kendinizi zorlamaktan daha çok sakin olmanız gereken bir dönemdir. Bir okuyucum mail atmış, Aygül Hanım sizi kanyonda gördüm konuştuk. Bundan öncesinde sizi çok kibirli ve ukala buluyordum. Benim derdimi dinlediniz ve uzunca konuştunuz. Bunun için hakkınızı helal edin. Sizin için o kadar çok bunu düşünmüştüm ki. Bunu bilin ve ben bu yükten kurtulayım diye yazmış. Bir yandan hoşuma gitti, gülümsedim. İçinde insanlık adına güzel duygular beslemeye devam etmek için özür diliyor.
Bir yandan da üzüldüm. Nasıl onu bu kadar meşgul etmişim. Neden böyle düşünmesine neden oldum. Yargılamanın aslında insanın üzerine ne denli bir yük oluşturduğunu gördüm. Görmediğiniz ve yaşamadığınız bir hayatı yargılayarak bir fikre ulaşıyorsunuz. Düşünsenize bu yük öyle ağır geliyor ki karşınızdaki kişiye bunu bilmesi ve kabul etmesi için bilgi veriyorsunuz. Çünkü iyi bir insansanız bir müddet sonra o yükü taşıyamıyorsunuz. Birileri sizin kalbinizi kirletiyor. Sonra böyle düşünmesine neden olacak sebebi bulmaya çalışırken benimle yıllarca küs olan bir arkadaşımın kendisine bunları söylediğini söyledi.
Oooo sordukça baktım bir bilinmeze doğru gidiyorum. Dur orada dedim.
İsmini söyleme sakın. Tamam dedi.
Ben helal ettim deyip işin içinden kaçtım.
Sevmiyorum bu tarz muhabbetleri yahu,
O onu dedi, bu bunu dedi…
Astrolojik terimlerle ifade edersek yeni ay, ayın birçok evresinden biridir. Özellikle, ay ve güneşin hizalandığı evredir. Güneş, ayın arkasında parlayarak bizi onun görüşünden alıkoyar. Yeni ay, yeni bir ay döngüsünün başlangıcını işaret eder ve genellikle beraberinde bir dizi yeni başlangıç getirir. Bu, yeni ayların kendini yansıtma, rota düzeltme ve hedef belirleme için özellikle ideal bir zaman olduğunu gösterir.
Yeterince ilginç bir şekilde, çoğu insan bilinçsizce bu enerjiye uyum sağlıyor, yeni alışkanlıklar yaratma, yeni projeler başlatma ve yeni ayla aynı zamanda yaşam değişikliklerini başlatma eğiliminde oluyorlar. Daha da güzeli, yeni ayın taze enerjisini bilinçli olarak kucaklamanın, bu geçişleri daha da ileriye taşımanıza izin vermesidir. Yani bilmek sizi büyütür. Evrende hiçbir şeyin tesadüf olmadığını görmek başka bir boyuttur.
Duygularınızdan kurtulmaya hazır mısınız?
Tam da ihtiyacınız olan desteğe sahip olduğunuzu duymaktan göreceğiniz bir yeni ay gerçekleşiyor. 17 Eylül saat: 14:05’te gerçekleşecek olan yeni ay yılın en iyi dönemlerinden biri. Bir şey başlatmak için daha iyi bir zaman olamaz. Bu yeni ay, geleceğinizin temelini oluşturmak için planlar yaparken geçmişinizle bağlantı kurmanız ve eksikleri tamamlamanız için size ilham verecek.
Son zamanlarda astrolojik hava oldukça çalkantılıydı.
Mars, 9 Eylül'de geriye doğru gitti, bizi 14 Kasım'a kadar yavaşlatacak ve aynı zamanda Satürn ile sert bir yüzleşmeye başlattı. Kimin size yar olacağını ya da yar olmayacağını göreceğiniz bir süreç başlıyor. Bu tür bir duygular en sakin kişiyi bile ortaya fırlatabilir!
Bir çekişme içindeki Mars ve Satürn, egoların çatışmasına dönüşmesidir.
Yeni projelere, işlere veya alışkanlıklara başlamak, genellikle yeni bir ay sırasında harika bir harekettir, ancak bu sefer, Mars ve Satürn arasındaki açı sizleri yavaşlatıyor ya da nasıl başa çıkacağım duygusunu verebilir. Kendinize yeni bir düzen kurmak zorundasınız ve bunun bedelini göğüslemeniz gerekmektedir.
Mars gerilemesi başladı ve sizlerde bu sabah biraz kırgın biraz yorgun uyandığınızı görüyorsunuz.
Bir yanınız buruk, bir yanınız küs, bir yanınız sizi hiç anlamayan insanlarla dolu öyle değil mi?
Hayat tuhaf bir yolculuk…
Bir sabah uyanırsınız aşk acısı ile,
Bir sabah uyanırsınız parasızlıkla,
Bir sabah uyanırsınız iyi bir test sonucu alabilmek için,
Bir sabah uyanırsınız hayal edemeyeceğiniz güzelliklerle karşı karşıyasınız…
Bir gün gelir bir sabah uyanamazsınız…
Duygular ve arzular yüksek ama bir o kadar da donuk öyle değil mi? Size bir sır vereyim mi?
Bu tam bir kendinizi “soğutma” ve “bırakma” dolunayı…
Ne savaşlar veriyor kalbiniz?
Belki de bedeniniz ne savaşlar veriyor?
Bi dakka! ya aklınız nasıl savaşıyor?
Vücutta her şey hiç durmadan çalışıyor. Bir makine düşünün.
Hoş geldin eylül diyerek açılışı yapıyoruz.
Her ay gibi bu eylül de gelip geçecek. Yaşama fazla anlam yükleyen yine bizleriz.
Eskiden kendimi iyi hissetmek ve mutlu olmak için çok çaba harcardım. Şimdi hiç öyle telaşlarım yok. Önüme ne gelirse mutlu olmayı başarıyorum. Bazen öyle bir kırılıyorum ki başka türlü bir kırılma yok gibi. Sonra bir şey oluyor yine kırılıyorsun. Sanki öncekiyle hiç aynı değil gibi…
Yıllar önce bir olay yaşamıştım. O olayın neden böyle geliştiğini eğer şöyle olsaydı böyle olacağına dair tezlerim vardı. Aynı harita döngülerinde o olayı yaşadığım kişiyi bulup 15 yıl önce yaşanılan o yanlış anlaşılmayı çözmek için tekrar bir açıklama getirdim. Evet, doğru her şey yanlış anlaşılmış ve gerçekten anlaşılmamıştı.
Bunu gördüm.
Ama daha fena bir şey gördüm.
Merkür ileri hareketine başladı! Göğsünüzdeki fil kalkıyor
Günaydın uzun bir aradan sonra yıldız savaşçılarım,
Uzun bir zamandır yazı yazmıyordum. Bu benim kendi haritama göre yazmamam gereken ve açıklama yapmamam gereken günlerdi. Bunu kendim tercih ettim. Sonra 5-6 ay önce kendi haritamda bugünleri öngörürken ekim sonu kasım başı biraz içe çekilmeli ve değerlendirmeler yapmam gerektiğini öngörüyordum. Gerçekten benim bir şey yapmama gerek kalmadan meğerse evren her şeyi planlamış. Bazı şeyler olacaksa olacak ve önüne geçemeyeceğiz.
İzmir depremi hepimizi hem duygusal anlamda hem de psikolojik anlamda yıprattı.
Dün apartmana girdiğimde ışıklar söndü ve elimde su şişesi kapağı açıktı. Işığı birden açmak isterken su şişesini elimden çevirdim. Malum koç aceleciliği ve sakarlığı diye bir gerçekçilik var. Spor ayakkabım ıslandı. Parmak uçlarımın ıslanmasıyla o karanlıkta yaklaşık o şekilde 10 saniye kadar donup kaldığımı hatırlıyorum. Sonra arkamdan biri geldi ve ışığı yaktı. Merhaba dedi geçti.
O an ne oldu biliyor musunuz?
99 depreminde binanın yıkıldığını sanmıştım. Son ikinci dalga geldikten sonra (bilen bilir)…
İkinci dalga büyük bir şoktu bizim için…
30 Saniye süren şiddetli depremin ardından tam bitti diye aşağıya kaçarken 15 saniye daha elektrikler kesilerek bir daha hızlanmıştı.
O bittiğinde aşağıya kaçmaya çalıştık.
Kız kardeşim 40 günlüktü.
Ben 15 yaşında…
Annem 4 çocuğuna sarılmış, kelimeye şehadet getiriyordu. Kulağımdan hiç gitmez o ses.
Karanlıkta merdivenlere tutuna tutuna aşağıya kaçıyordum. Arkamdan kardeşlerim geliyordu. Ayaklılarımız çıplaktı. Terlik, ayakkabı bile bulamadık.
Almadık da…
İşte apartmandan çıkarken bağrış çağrış duyuyordum. O zaman telefonların flaşları filanda yok. Mum ya da el feneri şansınız var. Zifiri bir karanlık…
Ayağımı tam apartmandan atacağım. Yer sırılsıklam….
Ne olduğunu göremedim…Basamadım…Geri adım attım. Korktum.
Görmüyorum çünkü gerçekten. Minicik bir ışık yok.
Dışarıda herkes bağırıyor. Bir amcanın sesini duydum havuz taşmış, yerler ıslak korkmayın diye…Arkamda kardeşlerim nasıl ellerinden tutup otoparka doğru koşuyorsak. Sadece ezbere…
Hemen araba farları ortalığı aydınlattı. Arabaya bindik ama ne olduğunu anlamadık. Uyumadan havanın açılmasını bekledik. Annem kız kardeşimi emziriyor, bizi sakinleştiriyor.
Sabah oldu…
Gördüğümüz görüntüler ve evin içi inanılmazdı.1 hafta sokakta uyuduk. Çünkü eve girdiğinizde sürekli takır tukur sallanma sesleri duyuyorduk. Tuvalete çıkamıyorduk.
Çok uzatmayacağım…
Kısaca o 10 saniye ayağıma karanlıkta dökülen su benim nefesimi kesti…
İşin tuhaf tarafı bir şey yaşarsınız ve o yaşadığınızı unuttuğunuzu, hallettiğinizi sanırsınız ama halledemezsiniz…
Merkür ileri hareketine geçti. Üzerinizdeki Ataleti yenin!
Son dönemde hepimizin üzerinde bir halsizlik ve bir şey yapmama isteği vardı. Hele ki bunu bugün daha fazla hissedebilirsiniz. Duygusal atalet düşündüğünü yapmamak, entelektüel atalet yaptığın üzerine düşünmemektir.
Çok sevdiğim bir söz vardır: “Tanrı bize iki yuvarlak organ verdi: biri oturmak, diğeri düşünmek için. Başarımız hangisini daha çok kullanacağımıza bağlı”
Merkür’ün geri hareketi bizi uzun zamandır yerimizde oturttu. Ama şimdi beynimizi kullanma zamanı diyebiliriz. Coşkunuzu yeniden kazanın. Güçlü bir istek sahibi olmanız gerekmektedir. Kolay ağlıyordunuz ve önemsiz baskıları bile önemsiyordunuz. Bu süreç son buluyor. Lütfen kendinize gelin ve bir silkelenin. Kendinizi korumak için aşırı sert yaklaşımlar sizi belli bir müddet sonra tüketir.
Hayatta her zaman canınızın istediğini yaparak ya da istemediğini yapmayarak yaşayamazsınız. Başkaları tarafından bir şeyler yapmaya zorlanmamak için öz disiplinle kendinizi denetlemelisiniz. Kendinize bugün bir disiplin planı belirleyin. Kendinizi ayağa kaldırın.
Böyle gelmiş böyle gider diye düşünüp ya da yapsam ne değişecek fikri içinde boğulup, bunu yapmayı istemek çok saçma diye ilerlemek size bir şey kazandırmadı ve kazandırmayacak.
Şimdi gelelim acısı taptaze olan İzmir depremine!
İnsanın bir ömür boyu yaşayacağı travmaları acıtasyon yapıp para kazanacak ya da PR yapacak kadar acımasız olamazsınız. Ben o depremde ne ailemi kaybettim ne de göçük altında kaldım. Âmâ ben hala yıllar geçmesine rağmen bu travmadan kurtulamadım.
Emrah Apartmanından 3 saat sonra çıkarılan Arif Emre Nayman’ın röportajını dinledim. “Deprem sırasında ben annem ve babam vardı. Onlar vefat etti, bir ben kaldım” diye bir ifade kullanıyor. Hem maddi hem manevi zorlayıcı bir olay ile başa çıkmaya çalışırken sosyal medyada herkes yüksek bir ilgi ile yalnız değilsin demeye çalışıyor. Ben senin çamaşırını yıkarım, ben senin yemeğini yaparım gibi iyi niyetli söylemler dönüyor. Sonra 2 gün sonra çocukla yine röportaj yapılıyor. Gayet soğukkanlı ve metanetli bir şekilde kameralara olayı anlatıyor. Kaçımız yapabilirdi bilmiyorum. Röportaj biterken sonuna ben bir şey eklemek istiyorum diyor: “Benim annem, babam öldü ama ablam var. Arkadaşlarım var, akrabalarım var. Bir ben kaldım derken bu durum yanlış anlaşılmış”
Değerli Arif Emre Kardeşim,
Üzerime vazife değil biliyorum ama en azından insanlara göremedikleri bir şeyi başkalarına bari yapmasınlar diye bir farkındalık sağlamak istiyorum. Seni referans göstererek gelişen gündemimiz hakkında bir yorum getiriyorum. Umarım bir gün okuduğunda belki duygularına yardımcı olmuş olurum.
Sen gönlünü ferah tut. Anne, baba ölümü yalnızlık demek değildir. Bu dünyaya geliyoruz ve herhangi bir sebepten göçüp gideceğiz. Milyonlarca böyle insan var. Hepimizin başına gelecek. Biz toplum olarak yalnızlıkla kafayı bozmuş bir milletiz. Yalnız bir şey yapamayız. Dünyaya gelirken 3-5 kişi geldiğimizi düşünüyoruz. Bu durum seninle ilgili değil. Biz bencil olduğumuz için yalnızlığı öğrenemedik. Anne-Baba’nın hayatının bir döneminden sonra olmaması demek sadece daha hızlı büyümek demektir. Allah annenin babanın mekanını cennet eylesin. Onlar hep yanında…Sağında solunda...Her gittiğin ve olduğun yerde…Eskisinden daha fazla yanında…
Bu Allah’ın takdiri…
Bunu kabul etmek ve yola devam etmek en doğru olanıdır. Bunu zaten sen başarmışsın ya da başarmaya çalışıyorsun. Sosyal medyada yapılan yorumların hiçbirini okumanı tavsiye etmiyorum. Zira biz senin ve diğer zorlu süreci atlatmaya çalışan insanların duygusal dünyalarından elimizi çekersek zaten hepsini halledeceksiniz.
Senin yalnız olmadığını ve hayatını en güçlü şekilde yeniden kuracağını, bu dünyada bitmemiş görevlerin olduğunu biliyoruz…
Senin için iyi haberi vermek isterim ki bunlarda birkaç hafta içinde kurtulacaksın. Çünkü unutacaklar. Herkes kendi duygularının bencilliğinde ilerliyor maalesef.
Kimi minicik kız çocuklarının resimlerinden duygu yüklemeleri yapıp bardak, kalemlik, resimlik yapmaya başlamış ve satışa sunmuş olsalar da yine de iyi insanlar kazanacak. Öğreneceğiz elbet iyi bir insan olmanın empati yapmaktan geldiğini…O bardakları almayarak, sessiz kalmayarak gereken desteği vereceğiz.
Bu dünyada yaşadığımız her şey imtihan ve bizi geliştiren şeylerdir. Ablana, akrabalarına, dost gibi kardeşlerine ve onların ailelerine çok sevgilerimi gönderiyorum…
Asıl kalabalık olan sensin…
Charles Bukowski ne demiş: “Kalabalık en zayıf olanın toplanma yeridir; gerçek yaratım yalnız bir eylemdir”
Yalnızlığında kaybolanlar belli…
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun izmir…
Siz Arif Emre’ye yandaki apartmanın neden yıkılmadığını anlatın…
ABD seçimi ne olacak?
İnanın herkesin bir öngörüsü var ve herkes bir şey diyor. Ben kusur kalayım diyorum. Siyasi konularda yorum yapmaktan hele ki benim ülkemde böyle büyük bir acı varken buna odaklanamıyorum. Ama illa benden bir şey duymak istiyorsanız ikisine de kalmayacağı öngörüsündeyim :) Eskilerin dediği gibi “Ağlayanın malı gülene yar olmaz”
Kova çağı geliyor. Dikkat çekmek isterim. Artık lider anlayışları bu olmayacak.
Güçlü lider değil, güçlendiren liderin önemi ortaya çıkacak.
Mutlu günler dilerim.
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