Mart ayı: Uğruna savaşmaya değmeyecek şeylerden vazgeç!

Günaydın yıldız savaşçıları;
Ay, Kova burcunda boşlukta ilerliyor ve saat 23.54'te Balık burcuna geçiyor. Bugün çok verimli bir gün olmayabilir. Bu yüzden elden geldikçe kendine zaman ayırmayı seçmelisin. İşlerini toparlamak kendini dinlemek ve yolunda gitmeyen şeylerin nedenlerini anlamak için harika bir gün olduğunu söyleyebiliriz.
Yapacağınız toplantılar ya da görüşmelerde asla hemen sözler vermeyin veya vaatlerde bulunmayın. Sizlere karşı bulunulan sözler olursa bunları yazılı talep edin. İstifa etmek ya da çay demleyip biraz düşünmek ikiside elinizde olan konular. Tutarlı ve sakin kalmak belkide gidişatı değiştirebilir. Şu an dünyanın içinde bulunduğu savaş durumu size ekstra bir kaygı veriyor olabilir.
Bugün arkadaş̧ diyaloglarında her zamankinden daha fazla dostluk ya da samimiyet arayışınız olacak. Duygularınızı açıkça konuşun. Kimsenin sizi anlamasını beklemeyin. Dürüstçe konuşmak en güzeli olacaktır.
Çok kızgın ve öfkeli hissediyorsun kendini ve bunu nasıl yöneteceğini bilmiyorsun. Sinirlerine hakim olmak adına rahatlamayı seçmelisiniz. Lütfen öfkenin bir kazanç getirmeyeceğini benimseyin.
Çaresizlik öğrenilmiştir.
Ama başarılı olmakta öğrenilebilir.
Ya da mutlu olmakta öğrenilebilir.
Şu an gelebileceğinizin en iyi yerinde değilsiniz ama en iyi yerine geleceğiniz bir aklınız var. Doğru şeyi yapmak için yanlış zaman yoktur. Size kötü davranan birini bırakmak için bir zaman yoktur.
Balık yeniayı yarın gerçekleşiyor. Harekete geçmek için yarından sonraki günü kullanmanız daha iyi bir enerji altında bazı şeyleri gerçekleştirme fırsatı verecektir. İnsanın içinde nelerin olduğu, başına nelerin geldiğinden önemlidir.
MARS-PLÜTON KAVUŞUMU açısını nasıl yöneteceksiniz?
Çok sevdiğim bir söz vardır: “Önemli olan kavganın içindeki köpeğin büyüklüğü değil, köpeğin içindeki kavganın büyüklüğüdür”
Bir insanın başarısının %20 oranında başına gelen olaylara, %80 oranında ise olaylar karşısında ne yaptığına bağlı olduğu kabul edilmektedir. Yaşadığınız büyük bir olay sizi çalkaladıkça içiniz azim doluysa azim, korku doluysa korku, öfke doluysa öfke dışarı taşar. İçiniz neyle dolu? İçinizde ne yeterince yok ya da ne çok fazla var?
Başaran insanların hikayelerini incelediğimde başlarına gelenlere karşı verdikleri cevapların farklı olmasından kaynaklandığını gördüm. Astrolojide bu tür açıları bilmeniz aslında bu tarz konularda size destek sağlamasıdır.
Hayat içinde hangi tutumu seçerseniz onun sonuçlarını yaşayacaksınız. Başarının bedeli olmaz sadece başaramadıklarınızın bedeli olur. Hayat bazı insanlara başarmaktan başka şans bırakmaz…Çok çalışın ama adil olun…
Günün motivasyon sözü: “Hayat bir aynadır ve düşünen kişinin ne düşündüğünü kendisine geri yansıtacaktır.” Ernest S. Holmes
Koç: Bugün tansiyonu yüksek olaylar içinde kalabilirsiniz. Olaylar karşısında sizden beklenilmeyen ani sözlü çıkışlar yapabilirsiniz. Duygularınız öfkenizi ani olarak yansıtmanıza yol açabilir. Ani çıkışlarınızı törpülemelisiniz. Yanlış anlaşılmaya müsait konularda daha dikkatli olmalısınız.
Boğa: Çalışma ortamınızda düşüncelerinizi sert bir dille ifade edebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara yol açmamak için sakinliğinizi korumaya çalışmalısınız. Ama bu konuda çok da başarılı olmayabilir ve agresifliğinizi gizleyemeyebilirsiniz. Agresif ve gergin tavrınız karşı taraftan yanlış anlaşılabilir. Lütfen ifade biçimlerinizi kontrol edin.
İkizler: Eğitim hayatınızda bir karar aşamasına geliyorsunuz. Doğru kararı vermek için yabancı kişilerden görüş almak isteyeceksiniz. Hedefleriniz doğrultusunda yeni adım atmak için doğru bir zamandasınız. Ne yapmak ve kime hizmet etmek istediğinizi iyi belirleyin. Hayallerinize destek olacak insanlarla çalışın.
Yengeç: Finansal özgürlüğünüze odaklısınız. Gelecek planlarınızda doğru yatırım kaynaklarını kullanmayı öğrenmek istiyorsunuz. Bu konuda uzman tavsiyeleri almak işinize çok yarayabilir ve süreci nasıl götürmeniz gerektiği konusunda daha da bilinçlenebilirsiniz.
Aslan: İkili ilişkinizde duygusal düşüncelerinizi ifade etmek için partnerinizle baş başa görüşmek isteyeceksiniz. Sizin için önemli olan bir konuyu açıklığa kavuşturacaksınız. Sırların ortaya çıkışı sizi büyük bir rahatlamaya götürebilir ve istemsizce gözyaşı dökebilirsiniz. İlişkinizde yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.
Başak: Günlük işlerinizi düzenlemek için destek almanız gerekebilir. Bu aralar iletişiminiz yoğun olacaktır. Yoğun iletişim trafiğiniz yorgunluğa sebep olabilir ve ufak dinlenme molaları yaratmak isteyebilirsiniz. Program ve iş bölümü yapmak bugün yoğunluğunuzu ve yorgunluğunuzu bir nebzede olsa azaltabilir.
Terazi: İletişim yoluyla bir konuda manipüle edilebilirsiniz. Gerçekleri araştırarak öğrenmeye çalışmalısınız. Bazı gerçekleri öğrenmek sizde yeni ufuklar açabilir ve kendinizi yenilemenize ve hedeflerinizi yeniden tayin etmenize sebep olabilir. Manipülasyonlara karşı daha dirençli olmalısınız.
Akrep: Ailenizle iletişiminizde soğuk kelimeler kullanmak isteyebilirsiniz. Yönlendirme yaptığınız konuların dinlenilmemesi sizleri mesafe koymaya yönlendirebilir. Ya da bazı şeyleri abartabilir ve kaos yaratabilirsiniz. Olayları karmaşıklaştırmak yerine konuları çözmek için mücadele edin.
Yay: Değişmesini istemediğiniz konularda konuşarak kendinizi ispat etmek isteyeceksiniz. Savunmanız gereken konular da değişime karşı olmamalısınız. Bu sizi yıpratır. Kendinizden ödün vermemiz gereken konular olsa da konulara farklı perspektiften bakarak kendinizi yenileyebilir ve sonucu değiştirebilirsiniz.
Oğlak: Kendinize olan güveninizi korumak adına iletişiminizi sertleştiriyorsunuz. Kırıcı olmak sizin için bir güç gösterisi olmaktan öteye gidemiyor. Bu klişeden artık çıkmanız gerekiyor. Kendinize ve çevrenize hizmet etmeyen gölge yönlerinizden uzaklaşmak sizi değişime açık kılacaktır. Eğer direnç gösterirseniz hayat sizi farklı noktalardan kırarak bu değişimi gerçekleştirecektir.
Kova: Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı ifade etmek yerine yeniden herkesten uzaklaşmayı tercih edeceksiniz. Kendi alanınıza sığınmanızı yaratıcı kılmadığınız sürece bu durum size bir şey katmayacaktır. Yalnızlığın da bir anlamı olsun. Süreçten beslenerek çıkın.
Balık: Artık özgür olmak istiyorsunuz. Duygularınızı bastırmaktan çok yoruldunuz. Yeni kararlar yeni amaçlar edinmek için içsel olarak harekete geçmek istediğiniz bir zaman dilimindesiniz. Kendinizi yenilemek için size gereken o içsel motivasyonu sağlayın. Değişim için şartlarınızı zorlamaktan çekinmeyin.
Mart ayı: Uğruna savaşmaya değmeyecek şeylerden vazgeç!
Günaydın yıldız savaşçıları;
Ay, Kova burcunda boşlukta ilerliyor ve saat 23.54'te Balık burcuna geçiyor. Bugün çok verimli bir gün olmayabilir. Bu yüzden elden geldikçe kendine zaman ayırmayı seçmelisin. İşlerini toparlamak kendini dinlemek ve yolunda gitmeyen şeylerin nedenlerini anlamak için harika bir gün olduğunu söyleyebiliriz.
Yapacağınız toplantılar ya da görüşmelerde asla hemen sözler vermeyin veya vaatlerde bulunmayın. Sizlere karşı bulunulan sözler olursa bunları yazılı talep edin. İstifa etmek ya da çay demleyip biraz düşünmek ikiside elinizde olan konular. Tutarlı ve sakin kalmak belkide gidişatı değiştirebilir. Şu an dünyanın içinde bulunduğu savaş durumu size ekstra bir kaygı veriyor olabilir.
Bugün arkadaş̧ diyaloglarında her zamankinden daha fazla dostluk ya da samimiyet arayışınız olacak. Duygularınızı açıkça konuşun. Kimsenin sizi anlamasını beklemeyin. Dürüstçe konuşmak en güzeli olacaktır.
Çok kızgın ve öfkeli hissediyorsun kendini ve bunu nasıl yöneteceğini bilmiyorsun. Sinirlerine hakim olmak adına rahatlamayı seçmelisiniz. Lütfen öfkenin bir kazanç getirmeyeceğini benimseyin.
Çaresizlik öğrenilmiştir.
Ama başarılı olmakta öğrenilebilir.
Ya da mutlu olmakta öğrenilebilir.
Şu an gelebileceğinizin en iyi yerinde değilsiniz ama en iyi yerine geleceğiniz bir aklınız var. Doğru şeyi yapmak için yanlış zaman yoktur. Size kötü davranan birini bırakmak için bir zaman yoktur.
Balık yeniayı yarın gerçekleşiyor. Harekete geçmek için yarından sonraki günü kullanmanız daha iyi bir enerji altında bazı şeyleri gerçekleştirme fırsatı verecektir. İnsanın içinde nelerin olduğu, başına nelerin geldiğinden önemlidir.
MARS-PLÜTON KAVUŞUMU açısını nasıl yöneteceksiniz?
Çok sevdiğim bir söz vardır: “Önemli olan kavganın içindeki köpeğin büyüklüğü değil, köpeğin içindeki kavganın büyüklüğüdür”
Bir insanın başarısının %20 oranında başına gelen olaylara, %80 oranında ise olaylar karşısında ne yaptığına bağlı olduğu kabul edilmektedir. Yaşadığınız büyük bir olay sizi çalkaladıkça içiniz azim doluysa azim, korku doluysa korku, öfke doluysa öfke dışarı taşar. İçiniz neyle dolu? İçinizde ne yeterince yok ya da ne çok fazla var?
Başaran insanların hikayelerini incelediğimde başlarına gelenlere karşı verdikleri cevapların farklı olmasından kaynaklandığını gördüm. Astrolojide bu tür açıları bilmeniz aslında bu tarz konularda size destek sağlamasıdır.
Hayat içinde hangi tutumu seçerseniz onun sonuçlarını yaşayacaksınız. Başarının bedeli olmaz sadece başaramadıklarınızın bedeli olur. Hayat bazı insanlara başarmaktan başka şans bırakmaz…Çok çalışın ama adil olun…
Günün motivasyon sözü: “Hayat bir aynadır ve düşünen kişinin ne düşündüğünü kendisine geri yansıtacaktır.” Ernest S. Holmes
Koç: Bugün tansiyonu yüksek olaylar içinde kalabilirsiniz. Olaylar karşısında sizden beklenilmeyen ani sözlü çıkışlar yapabilirsiniz. Duygularınız öfkenizi ani olarak yansıtmanıza yol açabilir. Ani çıkışlarınızı törpülemelisiniz. Yanlış anlaşılmaya müsait konularda daha dikkatli olmalısınız.
Boğa: Çalışma ortamınızda düşüncelerinizi sert bir dille ifade edebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara yol açmamak için sakinliğinizi korumaya çalışmalısınız. Ama bu konuda çok da başarılı olmayabilir ve agresifliğinizi gizleyemeyebilirsiniz. Agresif ve gergin tavrınız karşı taraftan yanlış anlaşılabilir. Lütfen ifade biçimlerinizi kontrol edin.
İkizler: Eğitim hayatınızda bir karar aşamasına geliyorsunuz. Doğru kararı vermek için yabancı kişilerden görüş almak isteyeceksiniz. Hedefleriniz doğrultusunda yeni adım atmak için doğru bir zamandasınız. Ne yapmak ve kime hizmet etmek istediğinizi iyi belirleyin. Hayallerinize destek olacak insanlarla çalışın.
Yengeç: Finansal özgürlüğünüze odaklısınız. Gelecek planlarınızda doğru yatırım kaynaklarını kullanmayı öğrenmek istiyorsunuz. Bu konuda uzman tavsiyeleri almak işinize çok yarayabilir ve süreci nasıl götürmeniz gerektiği konusunda daha da bilinçlenebilirsiniz.
Aslan: İkili ilişkinizde duygusal düşüncelerinizi ifade etmek için partnerinizle baş başa görüşmek isteyeceksiniz. Sizin için önemli olan bir konuyu açıklığa kavuşturacaksınız. Sırların ortaya çıkışı sizi büyük bir rahatlamaya götürebilir ve istemsizce gözyaşı dökebilirsiniz. İlişkinizde yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.
Başak: Günlük işlerinizi düzenlemek için destek almanız gerekebilir. Bu aralar iletişiminiz yoğun olacaktır. Yoğun iletişim trafiğiniz yorgunluğa sebep olabilir ve ufak dinlenme molaları yaratmak isteyebilirsiniz. Program ve iş bölümü yapmak bugün yoğunluğunuzu ve yorgunluğunuzu bir nebzede olsa azaltabilir.
Terazi: İletişim yoluyla bir konuda manipüle edilebilirsiniz. Gerçekleri araştırarak öğrenmeye çalışmalısınız. Bazı gerçekleri öğrenmek sizde yeni ufuklar açabilir ve kendinizi yenilemenize ve hedeflerinizi yeniden tayin etmenize sebep olabilir. Manipülasyonlara karşı daha dirençli olmalısınız.
Akrep: Ailenizle iletişiminizde soğuk kelimeler kullanmak isteyebilirsiniz. Yönlendirme yaptığınız konuların dinlenilmemesi sizleri mesafe koymaya yönlendirebilir. Ya da bazı şeyleri abartabilir ve kaos yaratabilirsiniz. Olayları karmaşıklaştırmak yerine konuları çözmek için mücadele edin.
Yay: Değişmesini istemediğiniz konularda konuşarak kendinizi ispat etmek isteyeceksiniz. Savunmanız gereken konular da değişime karşı olmamalısınız. Bu sizi yıpratır. Kendinizden ödün vermemiz gereken konular olsa da konulara farklı perspektiften bakarak kendinizi yenileyebilir ve sonucu değiştirebilirsiniz.
Oğlak: Kendinize olan güveninizi korumak adına iletişiminizi sertleştiriyorsunuz. Kırıcı olmak sizin için bir güç gösterisi olmaktan öteye gidemiyor. Bu klişeden artık çıkmanız gerekiyor. Kendinize ve çevrenize hizmet etmeyen gölge yönlerinizden uzaklaşmak sizi değişime açık kılacaktır. Eğer direnç gösterirseniz hayat sizi farklı noktalardan kırarak bu değişimi gerçekleştirecektir.
Kova: Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı ifade etmek yerine yeniden herkesten uzaklaşmayı tercih edeceksiniz. Kendi alanınıza sığınmanızı yaratıcı kılmadığınız sürece bu durum size bir şey katmayacaktır. Yalnızlığın da bir anlamı olsun. Süreçten beslenerek çıkın.
Balık: Artık özgür olmak istiyorsunuz. Duygularınızı bastırmaktan çok yoruldunuz. Yeni kararlar yeni amaçlar edinmek için içsel olarak harekete geçmek istediğiniz bir zaman dilimindesiniz. Kendinizi yenilemek için size gereken o içsel motivasyonu sağlayın. Değişim için şartlarınızı zorlamaktan çekinmeyin.