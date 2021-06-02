Mars-Plüton karşıtlığı: Bu oyunun kazananı yok!

Günaydın yıldız savaşçıları;

Öyle ya da böyle bir şekilde kendimizi haziran ayına atmış bulunuyoruz. Haziran ayı da hiç Haziran gibi değil. Soğuk ve serin sanki…

Mevsimlerin bile tadı yok son dönemde…

Yılların dört mevsimi bile olmuş on dört…

Hayat bir şekilde tüm şekilciliği ile devam ediyor.

Haziran ayı yılın en önemli güneş tutulmasını barındırıyor. 10 Haziran tarihinde yaşayacağım halkalı güneş tutulması artık birçok eksikliği tamamlayacak noktada olacak. İşin içinde Merkür fazlasıyla güçlü olduğu için mevsim koşullarını oldukça değiştirici bir şekilde etkiliyor. Merkür’ün hem geriliyor olması hem de yöneticisinde olması Merkür detaylı durumların manyetik yansımasını dünyamıza daha güçlü yansıtıyor demektir.

01-07 Haziran arası Mars-Plüton karşıtlığına dikkat çekmek istiyorum.

Bu dönem birtakım konularda egosal durumlarla karşılaşacaksınız. İnsanlar sizi test edecek. Özellikle restleşmeniz gereken konular daha gündeminiz olabilir. Bazı haksızlıklar ya da adaletsizlikler içerisinde kalabilirsiniz. Bu durumda stres yaratmayın kendinize…

Bazen gitmek gerekir bazen her şeye rağmen dayanmak. Sanki bunun ikisinin arasında hangisini yapmasını gerektiğinizi birinin söylemesi lazım.