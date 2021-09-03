Mars-Neptün karşıtlığı: Gemileri yakmak mı, limanı ateşe vermek mi?

Günaydın yıldız savaşçıları;

Dolunay çevresindeki üç gün boyunca oldukça önemlidir. Yani genel itibariyle Dolunay’ın ışığını daha iyi hissettiğimiz bir haftaya girdik. Belki önemli bir ilişkide nerede değişiklik yapmanız gerektiğini ya da iş hayatınızda ne konuda bir yön belirlemeniz gerektiğini görebilirsiniz. Bu etkileşimin iyice farkında olduktan sonra, yaşam hedeflerinize ulaşabilmeniz için yaklaşımınızı en iyi nasıl ayarlayabilirsiniz?

Dolunay'da ilerleme için bir fırsat vardır. İnsanlar genellikle Dolunay günlerinde çaresizlik hissi nedeniyle duygusal olarak tepki verirler. Yaşamlarının olmasını istedikleri yolla şu anki şekli arasındaki mesafenin farkına varırlar.

Genellikle bu boşluğu gördüklerinde üzülürler. Güçsüzlük duygusu, olmasını istediğimiz şeyler ile gerçekte olanlar arasındaki tutarsızlığın farkında olmasından gelir.

Çevrelerimizden gelen yansıma ile ilişkilerde gerçekçi bir bakış açısı kazanırız. Kendinizi güçlendirme; kendinizin farkında olduktan sonra işleri başarılı bir şekilde değiştirme şansına sahip olmanızdır.

Genelde Satürn döngüsü zamanına kadar (27-30) yaş zamanlarına kadar çok fazla düşünmeden kaderimizin peşinde sürüklenir dururuz. Kendimizi güçlendirmenin de önemini bilmeyiz.

Satürn döngüsünden çıkınca (30 yaş sonrası) İstikbalimizi elimize almaya kalkışınca da bir çarkın parçası gibi kalıveririz. Uyku hayatımızın üçte birini alır. Sıradan günlük işler, giyinmek, yemek yemek, sindirmek, hastalıklar, huzursuzluklar derken verimli çalışmaya ayıracağımız zaman çok az kalır. Günler birbirini takip eder ve olayın farkına varınca da yaşlanmış oluruz. Satürn döngüsü zamanları ile bizlere bunu böyle olduğunu anlatır.

Eski alışkanlıkları öldürün ve ileriye doğru yürüyün.

Bu hafta zorluk olarak gördüğünüz her şey aslında sizin için geleceğinizi hazırlayan gerçek aşamalar olabilir. Ne kadar çok kabul ederseniz, bu aşamadan o kadar çok faydalanırsınız. Esnek olmazsanız diğer insanlarla çatışmaya girebilirsiniz. Diğer insanları değiştirmeye çalışmak yerine kendinizde değişiklik yapmaya odaklanmanız daha iyi olur. Sakin ve diplomatik kalma yeteneğiniz ciddi bir şekilde test edilecek, ancak bu özellikler hayatınızın bu aşamasında başarılı bir şekilde ilerlemek için gereken şeydir. Bunun bir dönüşüm zamanı olduğunu hatırlamakta fayda var ve değişimin dış koşullar tarafından size zorlandığını hissediyor olsanız bile, geçmişin derilerini atmak için bu zorlanmayı kabul etmelisiniz. Bu meydan okumadan korkmayın. Gerçek bir özgürlük keşfedeceksiniz. Aslında, şu an için sizi zorladığınızı düşündüğünüz şeylere birkaç ay sonra teşekkür edeceksiniz. Ama bunu henüz bilmiyorsunuz.