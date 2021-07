Mars-Jüpiter karşıtlığı: Bir dakika bekleyin!

Günaydın yıldız savaşçıları;

Bu haftanın gündemi oldukça önemli!

Sizler elbet ki sürekli şunu söylüyorsunuz. Ne gezegen gerilemesi bitiyor ne de dolunayı, tutulması bitiyor. Aslında hayat hep döngüseldir. Gökyüzünü isterseniz takip edin isterseniz etmeyin. Hayat bir şekilde sizi gökyüzüne bakma durağına götürüyor. Tabi elbet her alanda olduğu gibi bu alanda da karışıklıklar mevcut olabilir. Bunu ayırt etmek ise sadece sizin zekanıza ve iç görünüze bağlı. Astrolojide tarot, ritüel, fal gibi konumlandırmalar yoktur. Ciddi bir durum tespiti ve öngörü sistemidir. Aslında astroloji sizin şu an yaşadığınız duyguların daha sonra nereye varabileceği konusunda fikirler veriyor. Her zaman söylüyorum 80 yaşındaki ninenizin ya da dedenizin bu işten bir şey olmaz demesi ya da bu iş buraya varır demesi gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden bu ilmi değerlendirirken ruhsal anlamda kendinizi ayakta tutmak ve kendinizi güçlendirmek için kullanın. Eğer sizin moralinizi bozuyor ve mutsuz ediyorsa lütfen takip etmeyin. Gerekiyorsa beni de okumayın.

Düzenli ve disiplinli olan kazanır!

Venüs Başak burcunda ilerliyor ve Mars gezegeni de başak burcuna geçiş yapacak. Başak burcu kurallar ve disiplin demektir. Aynı zamanda sağlık ve hizmet sektörünü bizlere anlatır. Bununla birlikte pandeminin başladığı etkileri anlatan Jüpiter kova süreci yeniden başlıyor. Ve ilk temasını 29 Temmuz’da gerçekleştiriyor.

Sosyal kurallar değişiyor!

Bu dönem sosyal ve toplumsal kuralların değiştiğini göreceğiz. Aslında devlet büyüklerimiz astroloji ile ilgileniyor olsaydı emin olun ki yeni yeniden bu gökyüzü olaylarının tekerrür edeceğini öngörerek mesela kesinlikle saatlerde bir esneklik getirmezlerdi. Bu şekilde insanlar daha agresif ve isyankâr olabiliyor. Bazı kuralları yap boz şeklinde yapmak yerine yeni dünya düzenin kuruluşuna hızlı bir geçiş yapsak iyi ederiz. Bu durum aynı şekilde eğitim sistemi içinde geçerli olacak. Eğitim sisteminin daha güçlendirilmesi ve belirli kurallar konulması gerekmektedir. Bu zamana kadar bunlar öngörülerek uzaktan sistemler daha fazla geliştirildi mi? Öğretmenler daha fazla manevi anlamda desteklendi mi ya da bu duruma karşı hazırlandı mı? Şimdi eylül asıl bizlerin insanlık derslerini alıp almadığımıza dair bir test sürecidir.

Mars/Jüpiter karşıtlığı: 27-30 Temmuz arasında etkisi sürecek!

Asi ve sabırsız olabilirsiniz. Kendinizi kullanıldığınızı hissedebilirsiniz. Bu büyük enerjiyi birilerini suçlamak için değil sıkı çalışma ve disiplinli olma noktasında kullanın.