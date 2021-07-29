Mars-Jüpiter karşıtlığı: Bir dakika bekleyin!

Günaydın yıldız savaşçıları;

Yüzyılın pandemisi ile birçok noktada engellendiğimizi düşünsek de hayatın insanı engellendiği yerden yürüttüğünü gördük aslında. “Çocuklarımız okula gidemedi, eyvah ne olacak?” derken Satürn Kova burcuna giriş yaptı, bizim dahiyane öğretmenlerimiz krizi fırsata çevirip yemek masalarını yazı tahtası yaptı ve yeni bir eğitim modeliyle tanıştık. Çocuklarla anne-babalarından daha çok ilgilenmek durumunda kalan öğretmenlerimiz, bu sürecin gizli kahramanlarından oldu.

Kahraman olmak sizin onayınızla olabilecek bir şey değildir. Çünkü kimsenin amacı kahraman olmak değildir. Zorlukları kolaylaştıran insanlara kahraman deriz. En zor zamanlarımızda “öğretmenlerimiz ve sağlıkçılarımızın” kahramanlıkları ile ilerledik. Bu süreçte bilmediğimiz ya da görmediğimiz neler yaşadılar acaba. Dün twitter'da gezerken #40binEkatama etiketine rastladım. Seslerini duyurmak isteyen yalnız kahramanlar birbirlerine tutunmuş uğruna inandıkları meslekleri için haklarını istiyorlardı. İnsan onurlandırılmayınca kendini yalnız hissediyor ve takdir görmek istiyor. Bu ne olursa olsun hayatın her noktasında böyle oluyor.

Öğretmenler EK ATAMA taleplerinin Haziran bitmeden sonuçlanmasını istiyor!

Çok sık soruldu, merak edildi, umut edildi ve üzerine bir araştırma yaptım. Bunu Ocak ayında sosyal medya hesabımdan paylaşmıştım. Öngörülerim, Şubat-Mart ayında atama konusunda bir ivme yakalanacağı yönündeydi ve Mart’ın ilk haftasında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bir duyuru yapılarak 20 bin öğretmen alımı için takvimi hazırlandığı müjdesi paylaşıldı. Tahmin ettiğimiz gibi, yine Mart ayında başlayan ve yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin görevlerine başlamasını öngören takvim şu an işlemeye devam ediyor. Konuya çok hakim olmamakla birlikte burada da bazı eksiklikler olduğunu Twitter da yazmışsınız.

Öğretmenlerim soruyor, daha fazla atama olacak mı?

Açıkçası olacağı yönünde umudum da var. Mevcut atama takvimine ek olarak, pandemi sürecinin etkilerinin azalması ve açığın daha hızlı kapanması adına Ağustos ayı içerisinde yeni bir takvim ile adaylar müjdelenebilir. Ağustos’un ilk günleri bu konuda güzel gelişmeler öngörülebilir. Bu süreç Eylül ayına da kapsayacak. 1-10-20-25 Eylül gibi önemli tarihlerde de öğretmen atamalarıyla ilgili gelişmeler yakalayabilirsiniz.

28 Temmuz Jüpiter’in gerileyerek Kova burcuna geçmesi ile bu konularınız çok hızlı bir şekilde sonuç bulacak denilebilir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili güzel cümlelerinin ve müjdelerinin olduğundan eminim. Yıldızlar öyle diyor, ben sadece tercüme ettim. Konun sonuna kadar takipçisiyiz. Bazı şeylerin zamanı vardır. Elbet ki bu durum en iyi şekilde ulaşacak ve gerekli çözümler bulunacaktır. Sizler elinizden geldikçe var gücünüzle bu durumda iyi organize olarak çalışın. Bende zamanında sözleşmeli bir memurdum.2010 yıllarında 5393 sayılı sözleşmeli personelin kadroya geçmesi durumu vardı. Öyle güzel organize olmuştuk ki 2013 yılında gerçekten bu yaşandı. Kadro hakkını devlet verdi. Sonra mı ne oldu? Başka mücadeleler ile konular hep devam ediyor.