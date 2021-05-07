Mars: Enerjinizi en çok nereye harcıyorsunuz?

Günaydın yıldız savaşçıları;

Hareketli bir döneme adım atıyoruz. Evde olmamız, yasakların olması gibi faktörlerin buna engel olduğunu artık düşünmüyorum. Gerçekten yaşamaya gönlü olanın her yolu bulduğu aşikar. Tabi hevesimiz kalmadı tabi canımız burnumuzda ama sabah aynaya baktım da yaşıyoruz be...

Sonuçta şu an yaşıyoruz.

Nefes alıyoruz buna çok şükür…

O zaman şimdiyle ilgilenmemiz çok önemli olacak.

Bu hafta Venüs ikizlere geçene kadar(9 Mayıs) Venüs ve Jüpiter arasında bir meydan okuma söz konusu olacak. Bu durum bizleri daha hızlı bir şekilde Venüs ikizler sezonuna girmiş hissi verecek. Bu yüzden bu hafta hissettiğiniz tüm etkiler bu açılara dahil olacak. Bu tam kare açı 29 derecelerde gerçekleşeceği için oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Venüs ve Jüpiter birlikte çalışmaya başlıyorlar.

Biliyorsunuz ki ikisi de astrolojide iyicil gezegen olarak bilinir ancak bunu yaparken çok fazla çatışma içinde olacaklar ama aynı konuya hizmet eden iki iyi insan ne kadar olumsuz olabilirse o kadar düşünün. Ya da bir okul projesi gibi, gerçekten anlaşamadığınız biriyle bunu yapmanız gerekiyor hissi içinde olabilirsiniz. Bu sizlerin fikirlerinin sevgi, büyüme ve öğrenme fikirleri ile çelişiyor olabilir. Ayrıca aşk hayatınızın olmadığı ve bu koşullarınızın sizi sınırlandırdığı için bir daha bu tarz şeyler olmayacağını düşünme hisside sarabilir. Hayatı kaçırdığınızı gereğinden fazla düşünebilirsiniz.

Kendinizin sınırladığını veya sevginizin hafife alındığını hissedebilirsiniz. Bununla birlikte olumlu yanı Venüs /Jüpiter'in karesi size ilişkiler yoluyla öğrenme ve gelişme şansı vermesidir (burada Satürn'ün etkisine daha çok benzer).