Mars: Enerjinizi en çok nereye harcıyorsunuz?

Hareketli bir döneme adım atıyoruz. Evde olmamız, yasakların olması gibi faktörlerin buna engel olduğunu artık düşünmüyorum. Gerçekten yaşamaya gönlü olanın her yolu bulduğu aşikar. Tabi hevesimiz kalmadı tabi canımız burnumuzda ama sabah aynaya baktım da yaşıyoruz be...
Sonuçta şu an yaşıyoruz.
Nefes alıyoruz buna çok şükür…
O zaman şimdiyle ilgilenmemiz çok önemli olacak.
Bu hafta Venüs ikizlere geçene kadar(9 Mayıs) Venüs ve Jüpiter arasında bir meydan okuma söz konusu olacak. Bu durum bizleri daha hızlı bir şekilde Venüs ikizler sezonuna girmiş hissi verecek. Bu yüzden bu hafta hissettiğiniz tüm etkiler bu açılara dahil olacak. Bu tam kare açı 29 derecelerde gerçekleşeceği için oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Venüs ve Jüpiter birlikte çalışmaya başlıyorlar.
Biliyorsunuz ki ikisi de astrolojide iyicil gezegen olarak bilinir ancak bunu yaparken çok fazla çatışma içinde olacaklar ama aynı konuya hizmet eden iki iyi insan ne kadar olumsuz olabilirse o kadar düşünün. Ya da bir okul projesi gibi, gerçekten anlaşamadığınız biriyle bunu yapmanız gerekiyor hissi içinde olabilirsiniz. Bu sizlerin fikirlerinin sevgi, büyüme ve öğrenme fikirleri ile çelişiyor olabilir. Ayrıca aşk hayatınızın olmadığı ve bu koşullarınızın sizi sınırlandırdığı için bir daha bu tarz şeyler olmayacağını düşünme hisside sarabilir. Hayatı kaçırdığınızı gereğinden fazla düşünebilirsiniz.
Kendinizin sınırladığını veya sevginizin hafife alındığını hissedebilirsiniz. Bununla birlikte olumlu yanı Venüs /Jüpiter'in karesi size ilişkiler yoluyla öğrenme ve gelişme şansı vermesidir (burada Satürn'ün etkisine daha çok benzer).
Zayıf olanlar arkalarına bakmaya devam ediyor ve kendi düşüşleri için yıldızları suçluyorlar ama güçlüler ve adanmışlar aydınlık ya da karanlık olsun bir yıldız olmak için ilerliyor!
Siz onlardansınız biliyorum…
Her gün bu sayfaya gelip gökyüzünden bir yıldız alıp cebinize koyuyor ve yolunuza devam ediyorsunuz.
Bu haftanın öneminden gücünden ve size getireceği değişimlerden söz ettik. Bir şeylerden yeniden şekilleniyor.
Venüs ikizler burcuna geçiş yaptı. Bu durum kişisel hayatlarınızda sizi farklı bir bakış açısına taşıyacak. Çünkü bir gezegenin burç değiştirmesi biliyorsunuz ki hayatınızda önemli değişimleri başlatma olasılığını yükseltir.
Kalbin tüm konuları Venüs'ten kaynaklanır.
Değer verdiğimiz şeyler, kalbimize yakın olanlar, nelerde zevk bulduğumuz, nasıl sevdiğimiz, nasıl giyineceğimiz, neyi güzel bulduğumuz Venüs burcumuz tarafından belirlenir. Venüs aynı zamanda parayı temsil ediyor! Her şeyden çok, ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınız bu gezegen altında etkileniyor. Hepimiz aşkı elde etmeye ve hatta onu farklı şekillerde göstermeye devam ediyoruz. Bazıları aşkları konusunda oldukça cesur ve doğrudandır, diğerleri ise bu konuda utangaç ve özeldir. Her Venüs burcu aşka farklı şekilde gider. Her Venüs burcu farklı şeyleri güzel bulur. Sonuçta güzellik bakanın gözündedir. Öyleyse Venüs, belirli bir işarete yerleştirildiğinde insanlara ve eşyalara olan sevgisini nasıl ifade ediyor? Sizin Venüs burcunuz nedir?
Bu dönem sizi neler bekliyor olabilir?
Bugün de ayrı bir konuya dokunalım istedim. Size eminim bugüne özel katkısı olacağına inanıyorum. Hiçbir duruma ya da konuya sonsuza kadar cevap bulamayacağımızı biliyoruz. Astroloji ise bunların en başında gelen önemli bir sanat. Sizin ruhunuzu, kendinizi ve aklınızı tasarlamaya yardım eden ruhsal bir öğreti.
Astroloji doğduğumuzdaki durumumuzu ve hayatımızın nasıl devam edebileceğini anlatıyor.
Bununla birlikte, pratikte elde edilebilecek veya elde edilemeyecek bir büyüme potansiyeline sahip olan insanın dünyaya gelişiyle amacını bulmasını açıklıyor. Eğer insanı Dünya’ya ekilen bir tohum olarak sembolize edersek bu tohumun gelişmesi için muhakkak bir irade kullanması lazımdır. Örneğin bu yazıyı yazarken bir irade kullandım. Yazmak ya da yazmamak benim bir seçimimdi. İnsan dünyaya ekilmiş bir tohum ise onun gelişme evresi bir özgür irade süreci olabilir.
Okuduğum bir çok psikoloji kitabında gözlemlediğim bir konu varsa uzmanlar özgür iradeyi “Doğa" ile benzeştiriyorlar.İlginç dimi?
Doğa ile ne alakası olabilir. Sonra karar verdim. Neden ruhumun incindiğini hissettiğimde bir deniz kenarına gittiğimi ya da büyük ağaçlar arasında gezerken ağaca sarılma hissimi en mutsuz zamanlarımda yakaladığımı…
Öncelikle, gençken yaşam deneyimimiz yok ve hayatta kalmak için ebeveynlerimize güvenmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden "bize söyleneni yapıyoruz". Daha sonra ebeveynden uzaklaşmaya başlayıp kendi idrak gücümüzü yakaladığımızda kişisel deneyimlerimiz oluşmaya başlıyor.
İnsanın “Doğa" ile reaksiyona girebilmesi için "Beslenmeyi de" öğrenmesi gerekir.
Bu esas olarak Doğum Haritamızdaki Ay konumunun yeridir. Ay burcunuz sizin beslenme şeklinizi anlatır. Doğum haritanızda Ay burcunuz ne ise bu alan sizin esas olarak bilincinizdir. Ay, sizin kendinize olan inancınızı açıklar.
Bu ay sizler değerli Doktor Ender Saraç ile birlikte çıkarttığımız “Astroşifa 2021” Ajandamızdan mayıs ayı gündemini paylaşmak istiyorum.
04 Mayıs Salı saat 05.50’de Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Ne istediğini bulabilmek için kendine doğru soruları sorman gerekiyor. Dağılmaman gereken bir dönemdesin!
09 Mayıs Pazar saat 05.01’de Venüs, İkizler burcuna geçiyor. Başkalarıyla ilişki kurma şeklini geliştirmek için ne tür değişiklikler yapman gerektiğini anlayacaksın.
11 Mayıs Salı saat 22.00’da Boğa burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. İş anlamında yenilikler seni bekliyor. İlişkilerinde de yeniliğe gideceğin bir dönemdesin.
15 Mayıs Cuma saat 01.37’de Jüpiter, Balık burcuna geçiyor. Senin felsefen nedir? Neye inanıyorsun? Bu rüyaya, yürüdüğün yola ne kadar inanıyorsun?
20 Mayıs Perşembe 22.37’de Güneş, İkizler burcuna geçiyor. Öğrendiğin her yeni bilgi, her yeni yöntem seni kendinle daha barışık hale getirir ve yaşam hazzını artırır. Bu sebeple hayatta esas olan sürekli öğrenme ve gelişimdir.
23 Mayıs Pazar saat 12.19’da Satürn, Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma!
26 Mayıs Çarşamba saat 14.12 Yay burcunda bir Dolunay (Ay tutulması) gerçekleşiyor.
Güneş-Uranüs kavuşumunun kesinleşeceği bugün kendinize zaman ayırmak ve ani çıkışlar yapmamak doğru bir tercih olacaktır. Hayata karşı her zaman aynı disiplinle yaklaşamazsınız. Zemin ve şartlar her an değişebilir ve sizin değişen bu durumlara karşı doğru tutumlar geliştirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Beklenmedik gelişmeler keyfinizi kaçırabileceği gibi yerine de getirebilir. Bunun ayrımını yapmak için bugün her şeyden sizden yana. Gelen sinyalleri ve farklı sinyallerin de gelebileceği ihtimalini iyi okumalısınız.
Mucizeler biz insanlar içindir.
Geçen gün bu şekilde bir twit attım. Altına bir sürü yorum yazılmış. Beni neden bulmuyor. Nedense o mucizeler bizi bulmaz zaten vs. diye. Ben gerçekten sözlerin bir büyü olduğuna inanan biriyim. Ne istediğimiz o kadar önemli ki…
Artık oturmaktan yoruldum sürekli yazı yazıyorum diye söylendim. Yürüyüş yapmalıyım işte sürekli otur otur olmaz filan diye kendime kızıyordum. Sürekli araba sürüyorum ve hiçbir yere yürüyerek gitmiyorum diyordum. 3 ay önce düştüm ve kuyruk sokumumu kırdım. Hiçbirinize de pek bahsetmedim. Böyle şeylerden bahsetmeyi sevmiyorum. Ama şimdi yeri geldi bir örnek olarak hayatınızda durması amaçlı paylaşıyorum. 1 ay ayakta yazı yazdım ve sadece yürürken ağrıyı hissetmiyordum. Araba kullanamadım. İstemek önemli bir durum. Neyi nasıl istediğinizde oldukça önemlidir. Mucize dediğiniz şeyin ne olduğunuzda tanımlamanız gerekir. Sizin için mucize nedir? Bir mucize olmaz mı? Hayatımız o kadar özenli bir mekanizma ki üzerinde asla uzunca kalıp düşünmüyoruz. Sürekli şikâyet etmek ve koşulları suçlamak dışında ilginç bir hareketimiz yok.
Şu sıralar değişen koşullar ve kontrolün bizim dışına geçmiş olması bizleri aşağılanmış hissettirebilir. Aslında kontrolün hiçbir zaman elimizde olmadığını hatırlamak kendimize olan inancımızı daha fazla kuvvetlendirecektir. Hakikatin zamansız prensiplerini fark edip bunlarla bilinçli bir uyum içine girmek sizlere daha fazla kazanım sağlar.
Yaşamı bizi güçlendirecek bir deneyim haline getirmek, ölümlü olduğumuzu kabullenerek yenilmezlik kompleksinden kurtulmak, tekâmül edip manevi erdemler kazandığımızda bile acıdan tamamen kurtulmuş olacağımızı ve bunun Allah’ın bizi görmediği anlamı taşımadığını idrak etmemiz gerekir.
Akrep dolunayı ile birlikte aslında duygusal zorlukları anlayıp bunlarla baş edebilmek veya neyle ne kadar uğraşmanız gerektiğine kesin karar vermeniz gerekmektedir. Manipülatif yollarla güç kazanmak şeytana uymaktan başka bir şey değildir ve inanın bu da uzun vadede asla işe yaramaz. Kendinizi daha büyük amaçlara adayarak güçlenin. Bugün belki de yapacağımız en iyi şey gücümüzün sınırlarını kabul etmek ve yaşadığımız yenilgilerin aslında bir yenilenmek olduğunu kabul etmektir. Korku gereksizdir çünkü yenilgi ve acının bu üstünlük haliyle ilgilisi yoktur. Zorlukların olması sizin en iyi halinizin ortaya çıkması için büyük bir fırsattır.
Güneş-Uranüs kavuşumu etkilerinin size yansımaları neler olabilir?
Savaşacak hali kalmayanlar ve artık ben bıktım yıldım diyenler size de günaydın…
Biliyorsunuz bizim yıldızların kitabında yılmak, bıkmak ya da pes etmek yok. Yeni bir yol bulmak yeniden umut etmek yeniden denemek var. Bu öyle her zaman çok kolay olabilen bir şey değil. Bir an geliyor. Yine mi böyle olacak? Yine mi ben yapacağım? Ya da hep mi böyle gidecek diye soruyoruz.
Harold Pinter şöyle der: “Fırtına dinip karanlık çöktüğünde ve ay tüm zarafetiyle geceyi aydınlattığında; işte o zaman sadece denizin ve dalgaların ritmi ile baş başa kalır insan. İşte o zaman Tanrı’nın insanoğluna nelerin bahşetmiş olduğunu anlarsın, cennetin ne demek olduğunu anlarsın.”
Bizlerde belki şu an dinmeyen fırtınanın karanlığı ne düşünmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Şu aralar gereğinden fazla birilerini kafanıza takıyor olabilirsiniz. Unutmayın bazı insanlar kötü bir şakadan başka bir şey değil.
Bazen geçmişte kalanın asla geçmişte kalmadığına inanıyorum. Alay ediyor gibi geliyor sanki benimle birileri…Herkes bir yolunu buluyor sanki…Çaresizlik kötü ve beklemek büyük bir işkence ama yine de bunu hayatımızın bir noktasında hep yapacağız. Gün ışıdı, kaygılarımız kocaman… 17 Gün sonunda güllük gülistanlık mı çıkacağız bu savaştan?
Bir yanılgımız var. Sadece kendimizin anıları var sanıyoruz. Her insanın bir anısı olduğunu unutuyoruz. Anılardan yapılıyoruz. Hele ki insan yaşlandıkça o anılar kutusuna çok fena düşüyor. Başında bir şey anlamıyorsunuz ama sonrasında bir şey oluyor ve o anılar kutusu elinizde patlıyor. Ne çok şey anı oldu. Çilekler eski çilek değil, karpuz eskisi gibi kokmuyor, sokakta bir çocuk eskisi gibi ip atlayamıyor, Dedeyle içilen günün kahvesi ya da günün sütü yok artık. İnsanlar zenginlikle yoksulluğun arasındaki şeyin sadece para olduğunu sanıyorlar. Hâlbuki ne yoksul zenginler var unutuyorlar.
Eskide özledikleriniz, sevdikleriniz artık geride kalmak zorunda olanlar…
Yüreğimden söküp atamadıklarım ama böyle yaşaması da hiç kolay olmayanlar….
3K KURALI NEDİR?
KONUŞMA
KARIŞMA
KINAMA
Bakın bu üçü çok önemli ve bu akrep dolunayında bu üçünü mutlaka uygulamayı tercih edin.
AKREP DOLUNAYI VE AKREP BURCU ÜLKEM TAM KAPANMA!
Türkiye Akrep burcu bir ülke ve tam ülkemizi etkileyecek dolunayı aldık. Bu önce ABD’nin yaptığı açıklamalarla başladı ve bizi yeni bir uyanışa doğru sürüklüyor. Kendi içimizde şu an tam kapanmaya giriyoruz. 17 Mayıs tam kapanmanın bittiği zaman olarak açıklandı. Bilin bakalım gökyüzünde o tarihte ne gibi bir aksiyon var?
Jüpiter burç değiştirip balık burcuna geçiş yapıyor.
Önemli ve değişim dolu hatta sürprizlerle dolu bir haftaya başlıyoruz. Hiçbir şey şu an gerçekleşmiyor ya da bu hafta birdenbire olmayacak. Bir şeyler olacak ama kiminiz bunun farkında olacakken kiminiz farkında olmayacak. Bu yolculuk uzun süren bir yolculuk. Bu dönem başlayan şeyler hayatınızın gerçek yönleri ile tanıştığınız ve bunu kabul etmek zorunda olduğunuzu gördüğünüz zamanlardır.
Şu sıralar bir şeyi bulmak için çaba sarf ediyoruz ama bulmak için önce anlamak gerekir. Sonra onu istemek gereklidir. Eğer istediğimiz şeyi anlamıyorsak nereye gidersek gidelim aradığımızı asla bulamayız. Hep bir boşluk hep bir hüsrandır.
İnsan kendi dışında olan dünyaya bakmak ve anlamakla mükellef olduğu kadar, kendi içine de bakmak ve anlamakla mükelleftir. Bu dünyaya öylesine tesadüfen genel canlılar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz?
Ya da kendinizi gerçekten öylesine bu dünyaya geldiğinizi ve gideceksiniz mi sanıyorsunuz?
Tabiata baktığınızda her şey muhteşem bir denge içinde ilerler. Bizde o dengenin içinde minik bir parçayız. Ancak yaşadığımız dış sorunlar bizi öyle bir gerçek olayın boyutundan çıkartır ki ne olduğunu anlamayız. Aldatılmak, aldatmak, para korkusu, işten istifa etmek, isten kovulmak, terkedilmek, yalnız kalmak vs. derken ne muhteşem bir parçanın içinde olduğumuzu göremeyiz. Çünkü kendi dengesini kaybeden bir insanın bir şeyleri anlaması ve araması mümkün değildir.
İnsan gerçeğinin farkına sadece acı çekerek varabiliyor. Gerçeğinin farkında olan insanı kimse kandıramıyor kimse manipüle edemiyor. Dışarda o insan o kadar komik ve acınası görünüyor ki üzülüyorsun. İnsan bir şeyi arama duygusu ile yola çıktığında öyle şeyler yapabiliyor ki…
Ülke değiştiriyor, yeniden üniversite okuyor, hiç yapmadığı bir mesleğin kahramanı oluyor vs…
İşte aradığını bulmak tam anlamıyla budur. Bu belki astroloji ile belki tasavvuf ile belki de başka bir şey ile… İnsanın ilk yapacağı şey neyi araması gerektiğini bilmesidir. Bu tamamen başarmasının yarısıdır. Bunu başarmak içinde kendinize dönmeli ve kendinize sorular sormalısınız. İnsan genelde anlamadığı şeyi reddederek veya tepki verir. Bu yenilikler söz konusu olduğunda da böyledir. Ama anlamaya başlayınca hayatı değişmeye başlar.
27 Nisan saat 06:34 civarlarında Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Normal koşullarda dolunaylar zaten insanın duygularını türbülansa sokan bir gökyüzü işaretiyken üzerine akrep burcu gibi derinliklerin işareti olan bir burçta gerçekleşmesi başlı başına hissetme şiddetini yükseltecek.
Hayatınızın olmasını istediğiniz yol ile şu anki durum arasındaki mesafenin farkına varacaksınız. Çoğu zaman insan bu boşluğu gördüğünde ne yapacağını şaşırır. Çevrelerinden gelen yansıma, onlara ilişkilerinin gerçekçi bir görünümünü gösterir. Güçsüzlük hissi, bir şeylerin olmasını istediğiniz yolla gerçekte oldukları yol arasındaki tutarsızlığın farkındalığından gelir. Güçlendirme, farkına vardıktan sonra işleri başarıyla değiştirme şansına sahip olmanızdır. Akrep zodyak kuralları gereği sonu anlatır. Yani 8. ev temasını verir bize. Korkularınız ve hayatınız boyunca en büyük korktuğunuz şeylerin başınıza gelmesi felsefesini taşır.
Akrepteki dolunay, Güneş'e karşı çıkıyor ve burada Venüs çok etkin rol alıyor. Aynı zamanda gökyüzünde dolunay esnasında Boğa burcu yükseliyor. Bu yüzden bir çoğunuzun meşguliyeti muhtemelen parayla ilgili bir sorun veya bir bağın ihaneti gibi konular olabilir. Eğer mağdur taraftaysanız, kendi güvenlik duygunuzu yeniden kazanmayı belki güvence vermek veya onlara gerçekleri ve rakamları göstermek işe yarayacaktır.
Bu durum sizin hayatınızda nasıl etki sağlar?
Öncelikle yeniden tekrar etmek isterim ki astroloji burçlardan ibaret değildir. Kendinize zaman ayırıp uygun bir siteden doğum tarihiniz, doğum saatiniz veya doğum yerinizi girerek 8.evinizi öğrenip buna göre yorumlar yapabilirsiniz. Örneğin yükselen burcunuz başak burcu. Muhtemelen sizin 8.eviniz zaten Koç burcudur. Ama Mars gezegeniniz 8.evde olmak zorunda değildir. Mars’ınız diyelim ki 2.evinizdedir. Sizi ilgilendiren sadece 8.eviniz olacak. Şayet doğum haritanıza ulaştıktan sonra 8.evinizde herhangi bir gezegen bulunuyorsa onun da olduğu kategoriyi okuyabilirsiniz. Eğer hiç gezegen bulunmuyorsa sorun yoktur.
8. ev sakladığımız ve başkalarının görmesini istemediğimiz her şeydir. Güvensiz yerimiz, korkularımız, şüphelerimiz ve derin yaralarımızdır.
Hayatı ne kadar anlık yaşıyoruz öyle değil mi? Zaman tüm hızıyla yine akıp geçiyor.
Bütçe planlaması alanında dünyanın her tarafında kabul edilmiş bir ilke vardır: Diğer faturalar ödenmeden önce, ilk ödemeyi kendinize yaparsınız bu kendinizi bir çeşit alacaklı olarak düşünmektir.
Finans felsefesinde mantık şudur; Kendi alacağınızı başkalarına yapılacak ödemeler tamamlanana kadar beklettiğiniz taktirde, size hiçbir şey kalmaz. Sonuç olarak siz hep kendi alacağınızı ertelersiniz ve sıra size geldiğinde iş işten geçmiş olur.
Şimdi bunu kendi iç dünyanızla benzetip kullanabilirsiniz. İç dünyanınız inmek için tüm sorumluluklarınızın ya da işlerinizin bitmesini beklerseniz buna hiçbir zaman eğilemeyeceksiniz.
*
Bunun için kendinize gerçekten önem verip bir takvim kurun ve deyin ki kendimle şu saate toplantım var. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. O saatte kendimi dinleyeceğim. Bu sanki gerçek bir randevu gibi programınıza dahil olursa işe yarıyor. Bir saat bile erken kalkmanız, fazladan dua etmeniz, fazladan kitap okumanıza ya da neyle fazladan uğraşmak istiyorsanız ona dönüşebiliyor. Bir arkadaşım sadece kendine zaman ayırabilmek maaşının hepsine bebek bakıcısı tutmuştu.
Herkes ona akıl verdi. Ayrıl işten ve çocuğuna bak diye.
Günaydın haftanın en önemli gününden merhaba;
Bugün artık Mars gezegeni son derecelere geliyor. Sanki içinizde bir yerde sabrınızın son taşan yerlerini görmemek için kendinizi zor tutuyorsunuz. Kendiniz anlamsız noktalarda ağlarken bulabilirsiniz. Kimsenin empati ve duyarlılık içinde olmaması size daha fazla ıstırap duygusu verebilir. Şu an içinde bulunduğunuz düzensizlik içinde nasıl bir düzen getireceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu dönem özellikle hayatınızda nelerin gerçekleşeceğini ya da nelerin gerçekleşmeyeceğini göreceğinizi söyleyebiliriz. Çok iyi bir görme potansiyeliniz olacak.
Ama bu iki yönde sizin kararınız olacak.
Ya dehanızın zirvesine ulaşacaksınız ya da mütevazi zanaatkarlığınızın ovalarında saklanacaksınız…
Bu iki dengeyi kurmakta zordur. Çünkü insan kendini kudretli ve sağlam bir yetenekten oluştuğunu düşündüğünde aslında kıymetli olan o rafine yeteneği kaybedebilir. İşin içine kibir girebilir. Burada üslup yanılgısı tehlikeli derecelerde işlerinizi karıştırabilir.
İnsanlar veya hayatınızdaki olaylar hakkında sağlam bir yargıya varmak için doğru zaman!
Bu dönem özellikle çevrenizdeki kötümser insanları temizleyin. Birçok umut ve bugüne kadar getirdiğiniz projelerinizi terk etmeyi düşünmeyin. Zihniniz sonsuz sayıda düşünce ile dolu… Bunlar ancak sizler için şu an şüphe ve kuşku durumunuzu daha fazla yansıtıyor. Kendinizi bir şeylerden uzaklaştırmak istiyorsanız ya da vazgeçmek duygusu içindeyseniz mutlaka Doğa’ya karışın. Ağaçlara bakın ve sonra gökyüzüne… Doğa güçlüdür ve sizi kolayca yoldan çıkarılabilir.
Hayallerimiz gerçekleşmiyor gibi gelse de şu an için acele etmemeliyiz. Bu illüzyona girmeyin.
Hayatınızın artık bu kısmında yer almak ve gerçekten kaostan uzaklaşmak istersiniz. Tabi koşullar buna ne kadar izin verirse bu mümkün olacaktır.
Önümüzdeki günler diğer gezegenlerinde Boğa burcuna geçişi ve hafta ortasında Venüs/Uranüs’ün de Boğa burcunda kavuşmasıyla oldukça şaşırtıcı durumları göz önünde bulunduracaksınız.
*Güneş, 19 Nisan'da Boğa burcuna giriş yaparak bize rahatlık ve güvenlik duygusu geliştirmeye izin verecek.
*Merkür, 19 Nisan'da Boğa burcuna geçerek iletişimimizde daha ikna edici ve hiç bilmediğimiz nedenleri öğrendiğimiz bir sürece ilerletecek.
İnsanın zihni çok tuhaf bir şekilde hep aynı nakaratta takılıp aynı yeri defalarca düşünebiliyor. Neden?
Neden beni istemedi?
Neden beni seçmedi?
Neden bana gelmedi?
Neden benim başıma geldi?
Diye bir sürü soru size türetebilirim.
Zamanın su gibi akıp geçtiğini her gün yazıyorum. Zaman öyle hızlı akıyor ki…
Geldik cuma gününe…
Cuma Venüs günüdür.
İnsanların sevgiyi, merhameti ve yardımı hatırlaması gereken bir gün.
Bugün çevrenizde mutlaka birilerine gücünüz kadar yardımlarda bulunun. Hem size hem de çevrenizdeki insanlara iyi gelecektir.
Sert konuşmalardan ve umutsuzluktan kaçının.
Yaşam sürprizlerle doludur. Bugün Güneş ve Plüton arasındaki sert açı sizleri biraz engelliyor duygusu verebilir. Duygusal dünyanızda ya da kişisel hayatınızda otorite sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Bazı olayların gizliliğini öğrenebilir ya da şaşırtıcı konuşmalar içine çekilebilirsiniz. Bunu doğru yönetmeye çalışın. İş hayatınızda şu an her şey istediğiniz yönde gitmiyorsa yeni bir model geliştirin kendinize…
Yeni bir yol,
Dün akşam saat 21:21’de Venüs boğa burcuna geçiş yaptı. Bu hepimiz için iyi haber.
İlişkilerde olsun, maddi konularda olsun biraz daha kendimizi güvende hissedeceğimiz ve bu tarz insanlarla karşılaşma fırsatımızın olduğu bir dönem içine giriyoruz.
Zamanın ruhunu okumak gerekirse ilişkisel anlamda güven duygumuzun daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz.
Venüs Boğa burcundayken herkesten daha çok sevinecek burçlar: Boğa, Başak ve Oğlak (yükselen ve ay burçları dahil)
Venüs Boğa burcundayken zorluklarla karşılaşabilecek: Oleyyy sonunda hiç kimse! Boğa burcundaki Venüs, herkes için sakin ve rahat bir zamandır.
Venüs Boğa zamanı;
Bugün koç burcunda bir yeniay gerçekleşti.
Hem bununla birlikte yeniay doğarken Ramazan Ay’ının ilk gününe uyanış sağlayacağız.
Hoş geldin Ramazan ayı diyoruz.
Allah, tekrardan bu aya bizleri birlikte kavuşturdu. Ben hem ramazan ayının ilk girişi hem de yeniay zamanı olması durumuyla “nasibini alma” yeniayı diyorum.
Venüs gezegenin bu kadar etkin olması ve koç burcunda olması bu Ay’ın nasibinizi almak olarak değerlendirebilirsiniz. Bu önünüze gelenlere bu şekilde bir farkındalık katabilirsiniz.
Nasip nedir?
Hayat içerisinde debelenip giderken bu hafta salı günü bir de koç burcunda yeniay yaşayacağız. Yeniaylar çok güzeldir. Yeni başlangıçlara ve yeni kazanımlara muhakkak sizleri ilerletir. Bu zaman zaman acı verici şekilde hayatınıza gelse de her durumda bir hayır vardır kısmını size hatırlatır.
Koç yeniayı der ki; Dinleyici olun. İnsan anlayanı olmadığında sessizleşir.
İçinizde her an patlamaya hazır ve sabrınızın artık dayanmadığı bir nokta olabilir. Yaralarınız acıyor ve siz bu acıyı artık kesmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz ama daha fazla yaranın açılmasından da korkuyorsunuz.
Öfkenizden kalan boşluğu sevgiyle doldurmaya çalışın. Biliyorum bu çok kolay değil. Bunun için daha fazla empati yapmanız gerekmektedir. Seni öfkelendiren insanın kendine ait bir hayatı ve sorunları olduğunu kendine hatırlatmayı seç. Öfke yüzünden yönetmek zorunda olduğun ilişkilerden ve kalitesiz iletişimlerden kendinizi kurtarın. Böyle bedbaht bir hayatı hak etmeyecek kadar değerli olduğunuzu kendinize söyleyin. Koç burcu “ben” demektir. Bu yeniay sizlere sadece sizin kendinizi ayağa yeniden kaldıracağını göstermektedir.
İçinizde yükselen her duygu kendinizi tanımanız için bir fırsat!
Satürn Kova burcunda bizlere aslında kendi içimizi ve insanlığımızı yeniden inşa etme fırsatları sunmaktadır.
Kuru bir kuyuya kova sarkıtırsanız dışarı hiçbir şey çıkmaz. Suyla dolu bir kuyuya kova sarkıtırsanız su çıkarma kısmı kuyudandır. Kova sadece onun dışarı çıkmasını sağlar. Kova burçları da böyledir. Boş kuyulara tahammül edemez. Bu yüzden sizlerde bu iki yıl boyunca yaşadığınız olaylarla ne kadar su çıkarttığınıza bakın. Kaynak sizsiniz. Kendi öz kaynaklarınızı bu yeniay ile birlikte lütfen keşfetmeyi seçin.
Biri bana nasıl cuma gününe geldiğimizi söylesin yahu,
Zaman oldukça şaşırtıcı hızıyla geçip gitmiyor mu?
Bıkmışlık ile sıkışmışlığın arasında bir yerlerde yaşamaya çalışıyoruz. Nereden bakarsan bak, denizden çıkarılıp toprağa atılmış çırpınan balık gibi hissediyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın ipi kopmuş uçurtma gibi görüyorsunuz, nereden bakarsanız bakın yönünü bulamayan bir kuş gibisiniz…
Fazla düşünüp akıl sınırlarını zorlamayı sevmeyen insanoğlu gündelik dünya işleriyle kendini oyalayarak bir şekilde vadesini doldurup gitmeyi düşünüyor. Kimi vadeyi doldurmadan bile bunu düşünebiliyor ama sırf anlamsız diye çoğu insan ölmeyi seçmez çünkü o daha büyük bilinmezlik…Farkındaysak hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bilmek istediğimiz ve tatmak istediğimiz tek bir duygu var o da “sevmek” …
Dün bir okuyucumdan mail aldım. Kendisinin izniyle duygularını paylaşıyorum. Bu hisler aslında hepimizin başka alanlarında sahip olduğu şeyler ama yine de zaman ayırıp kendiyle bir savaş vermiş ve bana mektup yazmış. Sorguluyor ve düşünüyor. Belki yanlış düşünüyor belki yanlış sorguluyor belki de doğru…
Bu sabah hava puslu, sisli ve yağmurlu…
Kiminiz çok sever kiminiz hiç…
Bugün tropikal desenli bir maske takarak güne başladım. Kız kardeşim beni gördü ve gülmeye başladı.
Abla, hayata nasıl tutunmaya çalıştığını anlıyorum diye.
Sonra ikimizde gülme krizine girdik.
Hayattan bezmiş ve nereye gittiğini bilmeyen ruh halimizle kuyruğu da dik tutmaya çalışan tavrımıza benim rengarenk tropikal görünümlü maskem bir değişim kattı.
En azından başardık…
Sonra clubhouse rutin yol sohbetimizi açtık.
Mars: Enerjinizi en çok nereye harcıyorsunuz?
Günaydın yıldız savaşçıları; bugünkü konumuz Mars gezegenimiz olacak. Malum şu sıralar Mars yengeç burcunda ilerliyor. Enerjimizi en fazla geçmişe koyuyor olabiliriz ve hiç olmadığı kadar eliniz kolunuz kalkmıyor olabilir. Düşünsenize 20 yaş Challenge ortaya çıktı. Herkes eski resimleri aramaya ve paylaşmaya enerjisini harcadı.
Mars bizim enerjimiz, güdümüz ve eylemimizdir. Mars'ınızın evi, çok fazla enerji harcadığınız alanı gösterebilir.
Doğum haritanızda bugün Mars gezegeninizi kontrol etmenizi istiyorum. Acaba hangi evinizde ve hangi yerleşimde bulunmaktadır. Bunun için doğum saati, doğum tarihi ve doğum yeri bilginize ihtiyacınız var. Google aratarak doğum haritası nasıl çıkartılır diye bakabilirsiniz. Bugün bu yazıyı okuyor olmanızın da tesadüf olmadığını bilin lütfen. İhtiyacımız olan her şey ayağımıza gelir. Kendimizi tanımaktan başka işimiz yok bu dünyada ama biz başkaları ile ilgilenmekten o kadar fazla kendimizi unutmayı seçiyoruz ki…
İnsan aslında en fazla kendini özlüyor…
Doğum haritanızda Mars;
1. evdeki Mars
Kendinizi geliştirmek için çok fazla enerji harcıyorsunuzdur. Hedefler belirler ve onlara ulaşırsınız. Enerjik, aktif ve dirençlisiniz. Kendinizi eylemlerle gösterirsiniz. Enerjini kendini geliştirmeye koyuyorsun ama bunu yaparken agresif ve sert olabilirsin. Enerjini ortaya koyarken en büyük silahın nezaketle olmalıdır. O zaman büyük bir başarı yakalarsınız.
2. evde Mars
Para ve mal varlığınızı kazanmak için çok fazla enerji harcarsınız. İstikrarlı bir özgüven sağlamaya ve kendinizi sevmeye çalışıyorsunuz. Para kazanma konusunda yeteneklisiniz ama bu alan sizin için bir sorun olabilir. Kendinizi sürekli güvenli hissetme arayışı bir müddet sonra sizi samimiyetsiz ve vefasız insanlarla karşılaştırabilir. Bu durumu iyi dengede tutmalısınız. Enerjinizi sadece maddesel güven değil manevi güven ile birlikte yürütmelisiniz.
3. evde Mars
İletişime, ilginç projelere, organize etmeye, bilgi almaya ve paylaşmaya çok fazla enerji harcıyorsunuz. Konuşkan, huzursuz ve meraklı olabilirsiniz. Etkinlik düzenleme konusunda yetenekli olabilirsiniz. Bu enerjiyi fazla ortaya koyarsanız yanlış anlaşılmalar, çevrenizdeki insanları kaybetme ya da doğru iletişim kuramama gibi sıkıntılar yaşanabilir.
4. evdeki Mars
Ailenize veya ruh ailenize, ev hayatına çok fazla enerji harcıyorsunuz. Sezgi, iç görü ve psişik yetenekler geliştirmeye çalışırsınız. Bazen çok duygusal olabilirsiniz. Hatta mutluluğu aramak isterken bunu kaçırıyor da olabilirisiniz. Mutsuzluğunuzun tek nedeni aileniz gibi gelebilir. Aksine enerjinizi burada doğru yönetmiyorsunuz demektir.
5. evdeki Mars
Kendini ifade etmek için çok fazla enerji harcıyorsunuz. Başkalarının kişiliğinizi takdir etmesini istersiniz. Spot ışığı altında olmaya çalışabilirsiniz. Dikkatinizi hayran olmadığınız şeylere vermiyor olabilirsiniz. Aşk, ilgi veya sevgi gibi konularda çok fazla ısrarcı bir enerji harcıyor olabilirsiniz. Eğlenceyi veya sevgiyi hızlı tüketebilirsiniz.
6. evdeki Mars
Günlük yaşamınıza, işinize ve başkalarına hizmet etmeye çok fazla enerji harcıyorsunuz. Hayatınızın daha yapısal ve disiplinli olmasını isteyebilirsiniz. Mükemmellik için çabalıyorsunuz. Üzerinize vazife olmayan görevleri de üzerinize alıp bunları kendinize görev haline getirip kendinizden uzaklaşabilirsiniz. Enerjinizi bu alanda doğru yönetmelisiniz. Yoksa bağışıklığınızı kolay zayıflatabilirsiniz.
7. evdeki Mars
İster aşk ister platonik olsun, bire bir ilişkilerinize çok fazla enerji harcarsınız. Dengeye ulaşmak ve içinizde uyumlu olmak istiyorsunuz. Adalet için çok fazla enerji harcıyor da olabilirsiniz çünkü dürüstlük sizin çok önemlidir. Belki de ilişkide her şeyi kendinize “hak” görüyor olabilirsiniz.
8. evdeki Mars
Hayatın karanlık taraflarını, acı verici travmaları ve iyileştirici zihinsel sorunları araştırmak için çok fazla enerji harcarsınız. Sahnelerin arkasında ne olduğunu bilmek ve dedektif yeteneğinizle buna odaklanmak istiyorsunuz. Daha anlayışlı ve sezgisel olmak istersiniz ama koşullar sizi hep bu noktadan uzaklaştırır. Enerjinizi saflığınızı ve iyi niyetinizi bozmaya çalışanları düzeltmek için harcamayın. Dünyayı değiştirmek için harcayın.
9. evdeki Mars
Yaşamın keşfine, yaşam deneyimlerinizin genişlemesine ve dünya görüşünüze çok fazla enerji harcıyorsunuz. Seyahat etmeyi ve öğrenmeyi sevebilirsiniz. Açık fikirli, samimi, özgür ve bağımsız olmak istiyorsunuz. Enerjinizi yeni şeyleri keşfetmek için harcıyorsunuz ama bazen de Amerika’yı ikinci kez keşfetmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu durum sizleri öğrendiğiniz hataları tekrar yapmamanız gerektiğini gösterir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek yerine enerjinizi yeni şeylere yöneltin.
10. evdeki Mars
Kariyerinize, statünüze ve itibarınıza çok fazla enerji harcıyorsunuz. Dirençlisiniz ve kararlısınız ve başkalarının bunu bilmesini istiyorsunuz. Daha da çalışkan ve güçlü olmak istiyorsunuz. Toplumsal olaylara enerji harcarken sizi yönlendiren ya da size baskı yaratan unsurlara karşı isyankâr olabilirsiniz. Yöneticiniz size daha iyi olmanız için iş verir siz bunu kendinize hak görmez ve başka iş arayabilirsiniz. Bu durumları bir gelişim görüp kariyer hayatınızda istikrarlı olma sözü vermelisiniz.
11. evdeki Mars
Evrenin, bağımsızlığın, özgürlüğün ve benzersizliğin keşfine çok fazla enerji harcarsınız. Kendin olmak ve kendinizi sevmek istersiniz. Astroloji, metafizik ya da tarih gibi her türlü konuya enerjinizi fazlasıyla harcarsınız ve bu kendinizi kabul etmenize yardımcı olur. Ne olursa olsun arkadaşlarınızı desteklemeyi seviyorsunuz. Hem onlardan korkar hem de onları en içinize kadar alırsınız. Dış görünüşünüze bazen özensiz bir hava vererek çevrenizin size verdiği önem düzeyini ölçebilirsiniz. Özensizliği abartmanız sizi soğuk biri gibi gösterebilir.
12. evdeki Mars
Maneviyata, psikolojiye veya gizli sırlara çok fazla enerji harcarsınız. Gizemli şeyleri keşfetmek istiyorsunuz. Çok fazla hayal kurabilir ve çok yaratıcı bir zihne sahip olabilirsiniz. En çok kendinizi özler ve en çok da kendinizden bir şeyler saklarsınız. En büyük yıkımları kendi içinizde yaratır ve halledersiniz. Psikolojik olarak çok fazla içinize atarsanız bunu dışavurumu çok büyük agresyon yaratabilir. Kendinize yüklenirken sünger gibi her şeyi çekmek yerine arada süngeri sıkmak ve suyu boşaltmak gerekir. Bu enerjiyi doğru kurmalısınız.
Mutlu günler dilerim…