Mars boğa: Korku büyük ama cesaret daha büyük…

Dünkü Radyo D’ deki canlı yayınımda beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Muhteşem bir yayın geçti. Bunca yıllık yaşantımda ne işler yaptım ama bu kadar heyecanlandığım bir zaman daha hatırlamıyorum.
Her Pazar bundan sonra Radyo D’de 13:00-17:00 arasında inşallah buluşacağız. Telefonlar, canlı yayınlar, haftalık burç şarkılarınız hepsi ve daha fazlası orada olacak.
Mars artık koç burcundan ayrılıyor ve boğa burcuna geçiş yapıyor!
Göz ardı ettiğiniz veya aceleye getirdiğiniz konular, şimdi ensenize yapışıyor olabilir.
Etrafında kimseyi bulamamak zor ama insanın içinde kimseyi bulamaması daha zordur. Söylenecek sözleriniz var ve bunları nasıl tutacağınızı bilmiyorsunuz. Bir insanın yaşamının anlamı kendindeki 'ben' fikrini aştığı yerde oluşuyor. Tüm mesele garip bir şekilde burada çözülüyor. Durup düşünüp aslında size söylenen fikre değil ama size dayatılan şeye sinirlendiğinizi görebilirsiniz. İnsan sürekli hayatını daha anlamlı kılmaya çalışıyor. Fedakârlık yapmadan hayatınıza anlam katamazsınız. Kendi ayarlarınızı iyi yapın. Yeni bir düzen içine giriyorsunuz. Bunu farkedin ve tadını çıkarın.
Sabah 06:28 Dolunay gerçekleşti…
08 derece 53.dakikasında Ay’ın kendi yönettiği burcu olan Yengeç Burcunda kendini tamamladı. Bugün duyguları denetlemek zor olabilir. Yarından sonra daha fazla hafifleyecektir.
Duygular ne tuhaf şey dimi.
Ya belirsizlik?
Ne belirliydi ki bugüne kadar hayatımızda şimdi önümüzdeki günlerin belirsizliğinden şikayet eder olduk.
Dünyayı geldiği gibi yaşamayı öğrenmeden göçüp gideceğiz.
Üstünüze bir bulut inebilir,
Bu hafta 2020 yılının son haftası!
Acısıyla, tatlısıyla öyle ya da böyle koskoca bir yılı geride bırakıyoruz. Sizlerle burada yıllarca her anımızı ve günümüzü paylaştık. Hayat beni sizlerle meşgul olmakla ödüllendirdi. Bu dünyanın en güzel ödüllerinden biriydi. Ben sizle bu denli meşgul olmak isterken siz bana karşı ilgisiz ve kayıtsız kalmadınız. Bu içimdeki gökyüzü Aşk’ına karşılık verdiniz. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Bu yaşam yoluculuğunu sizlerle paylaşmak olağanüstü güzel bir duygu…Koskoca bir yılı sizlerle geride bırakmak çok güzel…
Geriye ne kadar ömrümüz kaldığını bilmiyorum ama ne kaldıysa artık, sizlere yazmaya devam edecek gücüm olması için hep dua edeceğim…
Yılın kapanışı “30 Aralık yengeç dolunayı”
Tamam kabul ediyorum…
Ülke olarak son bir yengeç tutulmasına daha sabrımız kalmadı.
Geçmişten günümüze baktığımızda maddi güvenliğe, ihtiyaçlarımıza ve hiç olmadığı kadar maddeselliğe önem verdik. Şimdi zaman değişiyor. Yerleşik düzenleri ve alışılmışı değiştiren bu dönem aynı zamanda kolektif fikirlerde ve iletişim şeklimizde şaşırtıcı değişiklikler getirecektir.
Jüpiter ve Satürn Kova burcunda birleşmekle kalmayacak, aynı zamanda Boğa burcundaki Uranüs gezegeni ile yıl boyunca muhalefet içinde olacaktır.
Hayat yolculuğumuzun bu önemli anında, Jüpiter, Satürn ve Uranüs'ün etkileri sadece eski toplumsal yapıları yıkmakla kalmayacak, aynı zamanda bizi bağlı olduğumuz eski kişisel hayallerimizi ve geçmişte acı çektiğimiz büyük sorunları kolayca bırakmaya yöneltecek. Jüpiter ve Satürn'ün yirmi yılda bir gerçekleşecek olan bu kavuşumları muhteşem bir öneme sahiptir. Jüpiter ve Satürn, on beşinci yüzyılın başından on yedinci yüzyılın başına kadar olan su elementinde kavuşurken, on yedinci yüzyılın başından itibaren ateş burçlarında kavuşmuş. 2020 Yılında toprak elementinde kavuştu ve şimdi en son 21 Aralık’ta hava burcunda kavuşup yepyeni bir çağa adım atacağız. Artık uzunca bir süre hava elementi momentumu içinde kalacağız.
Kendinize yeni yer açın! Eskiyi düzeltmekten vazgeçin.
Yaşamlarımızda yer açmamız gereken yeni bir Jüpiter ve Satürn çağına başlarken ortaya çıkan yeni zorluklar ve bilinmeyen potansiyeller muhakkak olacak. Artık yılın sonuna geliyoruz ve kendinize neyi geride bırakmanız gerektiğini sormalısınız ya da gerçekten neyin hayatınızda olmasını istediğinizi düşünün.
Hava elementi çağına geçmek demek gerçekten başkalarının ayakkabılarını giymek demektir. Başkasının ayakkabısını giyip bir mil yürümeden kimsenin yargıda bulunmayacağı önemli bir çağa adım atıyorsunuz. İşbirlikçi ve gerçekten daha iyi bir dünya yaratmaya doğru herkesin seferber olduğu bir süreç olduğunu düşünün. Bu çağda bilim var, felsefe var ve önyargı yok. Sadece insanlık için çok şey başarabilecek güçlü idealler var. Kova burcu iletişimsel, entelektüel, zeki ve adildir. Ama unutmamalısınız ki hava yine de sıcak ve soğuk olarak değişebilir. Bu yüzden soğuk hava akımına girdiğinizde cereyanda kalmamanız için kendinize dikkat etmelisiniz.
Dünyayı neler bekliyor!
*2020 yılı bir çöküş yılı gibi algılandı ama büyük zayıflıklarımızı görme ve düştüğümüz tuzakları fark etme yılıydı. 2021, bir kurtuluş yılı olarak açıklanabilir ama kurtuluşun kendimizde olduğunu fark edersek... 2020, radikal bir değişim yılıyken, 2021 tüm bu değişikliklerin nihai sonucunu alacağımız bir yıl olacak.
Kendi içimizde milyon tane sorumuz olsa da kırgınlık, kaygı, korku vs. ne derseniz diyebilin ama yine de ilerliyoruz.
Sizlere mümkün oldukça benim anladığımı anlatmamdan daha çok neyi nasıl anlamanız gerektiğini anlatıyorum. Bir okuyucum şöyle yazmış: “Sizi çok seviyorum ve hiçbir yazınızı kaçırmıyorum ama yazılarınızı okurken acı çekiyorum. O kadar devrik ve yazım yanlışı var ki”
Haklı olabilir.
Yazım yanlışları için özür dilerim ama benden devrik cümlelerimi düzeltmemi istemeyin :)
Ben o devrik cümlelerimden vazgeçseydim ortaokulda edebiyatım zayıf geldiğinde vazgeçerdim. Türkçe öğretmenim derdi ki kızım çok devrik cümle yazıyorsun. Lütfen bunu düzelt. Diğeri bana aşırı samimiyetsiz gelirdi ve anlamazdım. Ortaokulda baya zorlanmıştım. Üniversitede okurken ilk yıl Türk dili dersi vardı ve sadece kompozisyonla dersi geçebileceğimizi hocamız söylemişti. Ben o an kesin bu dersten kaldığımı düşünmüştüm.
Sınıfta tek iki kişi o dönem dersi geçmiştik. Hoca beni özel odasına davet etmişti. Ben devrik cümleyi bu kadar iyi kullanabilen birini tanımadım demişti. Gözlerimin için parlamıştı. O yıl haritama göre Jüpiter döngüsü yaşıyordum. Aynı ortaokulda üzüldüğüm ve zorlandığım şeyin aslında karşılığının bir ödülü gibiydi. Türk dili hocam, asla cümlelerinden vazgeçme dedi bana…Çok iyi bir roman yazarı olabilirsin diye devam etti cümlesine…
Bende işte böyle bir şey oldum sonrasında :)
Sizin için bir kusur olarak görülebilir ya da bir eksiklik. Bazınızın umurunda değil :)
İki tutulma haftası arasında darda kalmış bir haftadayız. Bu hafta pek büyük aksiyonlar almanızı tavsiye etmeyeceğim. Sadece ayağınıza gelen topu karşılamanız önerebileceğim bir hareket olacaktır. Özellikle kimsenin ayağından top almayı denemeyin.
Ruhsal aygıtımınızın karışık yapısı bizleri bir dizi olaya nüfuz etmeye sebep verebilir. Dürtü tatmini mutluluk olabileceği gibi, dış dünya bize yoksunluk çektirdiğinde ihtiyaçlarımızın doyurulmasını kabule yanaşmadığında ağır acı çekmelerin nedenleri başlar. Demek ki dürtü uyarımlarının bir kısmına hakim olup onları yönlendirerek acı çekmenin bir kısmından kurtulunabilir. Zevk aşağıya çekildiğinde acı bilinç artar. Zaten şu dönemde baktığımızda hayattan zevk alma biçimlerimizde değişim göstermeye başlıyor.
Aslında astroloji size koşulları ve gidişatı açıklar. İnsan bu durumu kendi yeteneklerine göre yaşam içinde bir kazanıma götürür. Ben size yağmur yağabilir dediğimde sizin kalkıp bu yağmur neden benim üzerime yağıyor demeniz ile kovaların, oğlakların yüzü güler mü demeniz ile aynıdır :)
Yağmur yalnız size yağmaz ya da bazı doğal afetler sadece siz mahvolun diye olmaz. Bu zaten yüzyıllar öncesinden planlıdır. Gezegenlerin ve dünyanın dönmesiyle depremlerin olması aynı olaydır.
Dün bir arkadaşım şöyle diyor; “Astroloji bilim dışı gibi görünüyor ama bilimden daha bilim duruyor. Bu nasıl bir imtihan. Bilim dışı olduğunu kabul ettim ama inanmak istiyorum, o kadar çok inanıyorum ki hayatımı bu bilgilere göre dizayn etmekten kendimi alıkoyamıyorum.” işte sebeplerden birisi bu; kişi inanmak istiyor. Ve hayatını da ona göre düzenliyor. Peki, bu neden böyle?
İnsanın dünya hayatı formatı sebebiyle!
Bir kişi “Yağmur insanları ıslattı” dese, aklımıza yağmur yağarken “Gideyim de şu insanları bir ıslatayım” dedi gibi bir düşünce gelmez. Çünkü yağmurun öyle bir düşüncesi olmaz. O kendine ait fenomenin içerisinde yağar ama altında olan insanlar ıslanırlar. İşin gereği doğal olarak ıslanırlar, o yağmur damlalarının özelliği neyse onunla ıslanırlar. Örneğin, saf yağmur suyuysa onunla ıslanırlar, asit yağmuruysa, hava kirliliği olan bir yerde eğer o yağmur başka bir hal alır vs… Yani dünyaya kattığımız şeyin bize dönmesi gibi düşünmelisiniz.
Hareketli bir Aralık-Ocak-Şubat 2021 bizi bekliyor!
Ne bitmez çilemiz varmış diyorsunuz içinizden değil mi?
Ne planlar ne hayaller yine mi kaldı ortada diye söyleniyorsunuz?
Ama konuşmadık mı biz bunları, dertleşmedik mi?
Sizler herkesten bir adım önde değil misiniz?
Bugünleri hep birlikte öngörmedik mi?
Dün yasaklar açıklandığında Satürn tam 28.derecelerdeydi. Bu konum aynen 09-10 Mart günü sağlık bakanın ilk vakamıza rastladık dediği günün aynı gökyüzü derecesiydi.
O zamanda yasaklar tam ne yönde gidecekti ne olacaktı belli değildi. Hatırlıyorsanız işe gidip geliyorduk ama korkuyorduk. Birdenbire 22 Mart günü Satürn Kova burcuna geçti ve olan oldu. Seyahat etmek, adliyeler, kuaförler, oteller, uzaktan çalışma sistemine birdenbire geçiş oldu. Şimdi 22 Marttan farklı olarak bu sefer Satürn yanına Jüpiter de kavuşacak. Burada Jüpiter durumu biraz daha abartarak bize farklı kısıtlamalar getirirken bir yandan da bazı konularda şans ve fırsatta sunacak. Bu deneyim ilginç ve şaşırtıcı olacak diye değerlendiriyorum. Mart’ın aynısı olmayacak ama farklı bir şeyler olacak ve bu sefer yapılandan gerçek bir sonuç alınacak diye düşünüyorum.
Zaman çabuk geçiyor ve adım adım yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Daha dün gibi 2020 yılı için bu satırları yazdığımı hatırlıyorum. Sorduğumuzda herkes 2020 yılının ne felaket bir yıl olduğunu söylüyor. 2021 Yılı için ise ne yani daha mı felaket olacak diye cevaplar alıyoruz.
Orta Çağ’dan sonra ilk kez Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşacak.
İşte kızıyorsunuz ya da sürekli bu ne ya bir bitmediler diye….
İşte bizde bu çağa denk geldik.
21 Aralık yılın en uzun gecesi olmakla kalmayıp bir de iki gezegenin birbirine 20 yıl sonra yaklaşmasını konuşacak. Daha öncesinde 4 Mart 1226 yılında bu denli bir mesafede yakınlaşma olmuş. Bir daha 15 Mart 2080 yılında olacak. Sonrasında 2400 yılına kadar yaşanmayacak. Bizler olmayacağız ama belki bu yazılanlar o zamanlarda kalacak.
Yukarıda maddeleri sırasıyla yazarak zamanlar yaklaştıkça anlatacağım. Bu maddeleri takip ederek ilgilenin diye bahsediyorum. Hani öğretmene sorarsınız ya hocam 500 sayfaya çalışmayayım hangi bölümlere çalışayım onu söyleyin. Bende size 500 sayfadan 4 bölümden sorumlu olacağınızı söylüyorum. Ama çalışmalısınız.
İyi mi olacak? Kötü mü olacak fikrinden çıkın.
Yıl 2021 oldu. Artık astrolojiyi kendi hayatınıza yön vermek ve eksikliklerinizi görmek adına kullanın. Hangi noktanızı güçlendirmeniz gerekiyor bunları çözün. Her şeyin daha iyi olacağını söylemek isterim ama bunun için bana yardımcı olmanız gerekiyor. Bunun için sizin daha iyi olmanız gerekiyor. Bundan sonrası yama yapmakla gitmeyecek. Kendinize değişen çağın içinde yer edinmek zorundasınız. Oflayarak, puflayarak ya da ona buna suç atarak bir şeyler başa çıkamazsınız.
20 Yıllık yeni bir döngü başlıyor!
Hava nasıl oralarda üşüyor musun kar yağıyor buralara biliyor musun diye bir şarkı vardı eskiden. Sınıfa matematik hocası girerken böyle girerdi. Ben ortaokuldaydım o zamanlarda…
Sonra hepimiz gülerdik ve döner derdi ki şarkı söylediğime bakmayın ben sinirli bir öğretmenim. Ama hepimiz mest bir şekilde onu izlerdik. Sinirli olması umurumuzda bile değildi. Öyle neşeliydi ki neşesi her şeyin çok üstündeydi. Matematik dersinin bile üstündeydi. Burada öyle sert ve disiplinli biriydi ki verdiği ödevi yapmadığınızda ya da onu ciddiye almadığınızı anladığında hemen tüm sınıfa tepki gösterirdi. Sonra barış imzalıyorsa yine bir şarkı tutturur içeri girerdi.
Özlüyorum arkadaşlar…
Neyi mi?
Neşeli insanları özlüyorum.
Gülmenin, güldürmenin neşenin bir zayıflık olarak görülmediği o günleri özlüyorum.
Hiçbirimiz birimizden farklı değiliz. Hepimiz hayatın ya biraz daha zor ya da biraz daha daha zor kısımlarında dolanıyoruz. Bazılarımızda mümkünlüğün kıyılarında yürüyor. Bazı şeylerin mümkün olması için…
İlki 5 Nisan 2020'de dünya ekonomisinin koronavirüs salgınından sarsıldığı sırada gerçekleşti. İşte o zaman Jüpiter'in bankaları ve finans kurumları, virüsle ve onun ekonomik serpintisiyle savaşmaya yardımcı olmak için finansal yardım paketleri sağlayarak insanlığı kurtarmaya geldi.
İkincisi, salgının ekonomik zararının ve yaşamı değiştiren sonuçlarının boyutunun daha belirgin hale geldiği ve Jüpiter'in mali yardım paketleri ve ümidinin insanlığı ayakta tuttulmaya çalışıldığı 30 Haziran 2020'de gerçekleşti.
Üçüncü gökyüzü kavuşumları 12 Kasım 2020 gerçekleşti. Bunun üzerine biliyorsunuz ki ülkemizdeki ekonomi bakanı istifa etti. Yani bazı şeyler büyük bir değişime doğru gitmek zorunda kaldı. Aynı zamanlarda covid en yüksek zirvelerde görüldü. Hatta sağlık bakanın dün yaptığı açıklama (12 Kasım tarihli) en fazla olduğumuz sayı olarak bildirdi. Bu şekilde anlatıyorum ki bu bağları kendi içinizde kurun ve kendi hayatınızda değerlendirin.
Şimdi yukarıyı okuduktan sonra ne yani ekonomi kötü mü olacak ya da covid mi artacak gibi düşünceler beliriyor kafanızda haklı olarak ama durumu böyle değerlendirmeyin. Bunların hiçbiri bugün olmadı. Hepsi son 2 yıllık uzun bir süreçte gerçekleşti. Şimdi artık bu konularında değişime uğrayacağı bir süreç başlıyor.
Gökyüzünde aksiyon bitmiyor. Artık hepiniz öğrendiniz.15 günde bir yeniay ve dolunaylar her ay içinde var ve hep olacak. Bazı aylar daha şenlikli oluyoruz. Ay tutulmaları ya da güneş tutulmaları gerçekleşiyor. Bunlar belirli takımyıldızlarında oluyor. Bu takım yıldızlarında olan geçişleri sizlere nasıl bir iç görü kazandırması gerekiyor diye yazıyorum. Bu bir akrep yeniayı olduğu için her zamankinden daha fazla bilinmeyene merakınız artacak. Acaba üstümde büyümü var acaba şu ritüelimi yapsam geçer. Aaaa duydun mu şuradaki hoca her şeyi çözüyor. Bak gördün mü …astrolog Esma okuma zinciri kurmuş ona katılalım gibi birçok duygusal tuzağa çekilme ihtimalinizin olduğu bir sezondasınız. Bu durumları lütfen aşın. Bunlara ihtiyacınız yok. Gerçekten bazı duygusal durumlarla başa çıkamadığınızı hissediyorsanız namaz kılın, Allah ile konuşun. Kuran-ı kerim okuyun, sadaka verin. Birine iyilik yapın. Başkalarının size dikte etmediği ve kendinizi güçlü hissettiğiniz dualarınızı okuyun, tövbe edin. Şifayı Allah ile aranızdaki bağı kuvvetlendirerek kurun. Kimse size aracı olamaz. Bazen modem nasıl olurda wi-fi şifresini görmez. İşte hayatta böyledir. Ne yaparsınız böyle durumda bilgisayarı alır modemin yakınına gelirsiniz. Yaşamda böyledir. Sizde belki bu dönemde iyi bir bağlantı için buna ihtiyaç duyuyorsunuz. Kendinizi ritüeller ya da boş vaatlerle yormayın. Yedi mahalleyi birbirine katmış birinin, her önüne gelenin canını acıtmış birinin suya okuduğu şeyle mutluluğu bulacağına gerçekten inanıyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ben karışamam ama kendinizi böyle dönemlerde bir hesaba çekin. Üzdüğüm biri var mı? Kırdığım biri var mı? Diye sorun. Bu durum oturduğunuz yerden de modemin wi-fisini sizin bilgisayarınızı iyi görmesi anlamı taşıyabilir.
*
Şimdi gelelim asıl meseleye.
Bu durum sizleri yaklaşık 2 hafta ilgilendirecek ve arkasından yılın son Ay tutulmasını 30 Kasım’da ikizler burcunda yaşayacağız. Bu durum daha büyük önem kazanacak. Sadece bu akrep yeniayını bir hafta boyunca kendiniz ve çevreniz üzerinde nasıl kontrol edebilirsiniz bundan bahsedeceğim.
*
Diğer makalelerde söylediğim gibi, bu geçişlerin gerçekleştiği tarihte olaylar ya da durumlar ortaya çıkmaz. Bunun doğrusal bir hareket olmadığını unutmayın. Bu geçişler bazen hayatınızda bir başlangıç noktası, bir uyanma çağrısı veya bir geçiş görevi görür. Ay yavaşça bir aşamadan diğerine geçerken, etkileri bugün veya yarın tek başına hissetmiyor olabilirsiniz. Bu an bir süre içinizde ve çevrenizde derinden hareket edecek. Belki de ortaya çıkan tetikleyiciler veya sorunlar bir veya iki hafta içinde çözülmeyecektir ancak hayatınızda çok ihtiyaç duyulan bir iyileşme sürecini başlatacak ve kesinlikle hayatınızı sizin için yankılanan şeylerle aynı hizaya getirmenize yardımcı olacaktır.
*
2020 Yılından beri en önemsediğimiz haftaya girdik.
09 Kasım-15 Kasım arasındaki haftaya merhaba diyoruz.
Zaman çabuk akıyor ve hızlıca ilerliyor. Önümüzde önemli ve farkındalığımızı çok daha yüksek tutmamız gereken günler var. Bu yıl en önemsediğimiz Plüton-Jüpiter ve Satürn oğlak kavuşumu 3. kez gerçekleşti. Bu gökyüzü konumunu biliyorsunuz ki çok önemsedik ve bizlere karanlık olan bir yerleri aydınlatma yolunda bazı gösterimlerde bulundu.
Şimdi sonuncusu bu hafta sonu temas ediyor ve hayatımızdaki birçok sır perdesini aralıyor.
Geçtiğimiz nisan Ay’ında verdiğim bir danışmanlıkta İzmir’den bir okuyucuma şöyle demişim:
Bana dün ses kaydını attı.
Ben soruyorum:
Uzun bir zamandır yazı yazmıyordum. Bu benim kendi haritama göre yazmamam gereken ve açıklama yapmamam gereken günlerdi. Bunu kendim tercih ettim. Sonra 5-6 ay önce kendi haritamda bugünleri öngörürken ekim sonu kasım başı biraz içe çekilmeli ve değerlendirmeler yapmam gerektiğini öngörüyordum. Gerçekten benim bir şey yapmama gerek kalmadan meğerse evren her şeyi planlamış. Bazı şeyler olacaksa olacak ve önüne geçemeyeceğiz.
İzmir depremi hepimizi hem duygusal anlamda hem de psikolojik anlamda yıprattı.
Dün apartmana girdiğimde ışıklar söndü ve elimde su şişesi kapağı açıktı. Işığı birden açmak isterken su şişesini elimden çevirdim. Malum koç aceleciliği ve sakarlığı diye bir gerçekçilik var. Spor ayakkabım ıslandı. Parmak uçlarımın ıslanmasıyla o karanlıkta yaklaşık o şekilde 10 saniye kadar donup kaldığımı hatırlıyorum. Sonra arkamdan biri geldi ve ışığı yaktı. Merhaba dedi geçti.
O an ne oldu biliyor musunuz?
99 depreminde binanın yıkıldığını sanmıştım. Son ikinci dalga geldikten sonra (bilen bilir)…
İkinci dalga büyük bir şoktu bizim için…
30 Saniye süren şiddetli depremin ardından tam bitti diye aşağıya kaçarken 15 saniye daha elektrikler kesilerek bir daha hızlanmıştı.
O bittiğinde aşağıya kaçmaya çalıştık.
Amerikalı yazar Truman Capote'nin 28 Ekim 1958'de yayımladığı romanı yine bir boğa burcu dolunayına denk gelmiş. Roman akrep burcu. Özgün adı Breakfast at Tiffany's olan bu kısa roman şöyle der:
"Kediye hâlâ sarılmaktaydı. Başını gıdıklayarak, "zavallı aptal" dedi, "zavallı adsız aptal. Bir adı olmaması biraz güç oluyor. Fakat ona bir ad takmaya da hakkım yok. Birinin oluncaya dek beklemesi gerek. Biz birbirimize bir gün ırmak kenarında rastladık; o özgür bir hayvandı. Gerek kendimin gerek benim olacak her şeyin ait olduğu yeri buluncaya dek hiçbir şeye sahip olmak istemiyordum. Henüz bu yerin de nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bu yerin nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Gerçek yaşamda bana Tiffany'nin verdiği bu duyguları verebilecek bir yer bulursam, hemen birkaç eşya alıp kediye de bir ad takardım."
Ne kadar güzel ifade etmiş öyle değil mi?
Bazı şeyleri hayatımıza ne kadar hızlı alıp aitlik veriyoruz veya ait oluyoruz. Sonrası hüsran ve sonrası yıkılan hayaller olmuyor mu? Kendimizi kendimize ait hissetmeden ne çok işler yapıyoruz halbuki…
Beni en çok etkileyen cümle “kediye bir ad takardım” oldu. Şayet buna kendimi hazır hissedersem diyor. Bir şeye dahil olmak ya da kendinizde bu güveni hissetmek ne büyük bir sorumluluktur.
Mars boğa: Korku büyük ama cesaret daha büyük…
Günaydın Yıldız savaşçıları;
Mars gezegeni son derecelerde geziniyor…Son 6 aydır koç burcunda kalıp hepimizi çılgın mücadeleler ve çılgın öfkeler içerisine çekti. Herkes patlamaya hazır bir bomba misali…
İşler kaygı dolu ve yüksek dozda fırtınalı ilerliyor gibi gelebilir. Sanki içinizde bir şeyler kopuyor ama bu kopan şey çok sessiz. Rüyada başınıza gelen bir olay sırasında atamadığınız çığlık gibi…
Bağırırsınız ve sesiniz çıkmaz…
Dünyanın yaşadığı bu global kriz bir müddet sonra hatırlanmayacak. Unutulup gidecek. Bu pandemi geçecek. Tıpkı 1918 yılında yaşanan salgının birdenbire bittiği gibi…
Geçmişte yaşanan salgın ve dünya savaşları içerisindeki bizler bu çağ değişimine de denk geldik. Dünya savaşlarına bakıldığında daha korkutucu ve zorluklarla doluydu. Şu an yaşadığımız pandemi en azından hepimizin birlik içinde olmaya çalıştığı ve durumu çözmeye odaklandığı bir zaman dilimi. En azından bu pandemi ile yaratıcılığımızı ortaya sunmak ve kendimizi geliştirmek adına bir dünya ortamı var.14.yy gibi ya aynı anda savaşlar da olsa veya kimsenin birbirinden haber alamadığı bir süreç olsaydı?
Hayat hep zıtlıklarla dolu değil mi?
Kimi yüksek tansiyondan ölebilirken kimi düşük tansiyondan da ölebiliyor.
Kimi açlıktan hayatını kaybedebilirken kimi de obezite hastalığından hayatını kaybedebiliyor.
Pandemi bize aslında global krizleri global iş birlikleri ve hoşgörü ile çözebileceğimizi gösterdi.
Eminim eğer pandemi yaşanmasaydı bugün dünya çok büyük acılar ve güç savaşları ile mücadele veriyordu. Şu an pandemiden daha korkunç şeyler konuşuyor hatta konuşamıyor olabilirdik. Şimdi tüm dünya ülkeleri, neleri var neleri yoksa sağlık alanına harcamalar yapıyor.
Veba salgını zamanlarında hem bilim çok daha zayıftı hem de ülkelerin iş birliği yapması, birbirleri ile haberleşmesi çok zordu. Şimdi öyle mi? İngiltere’de mutasyona uğrayan virüsü sosyal medyadan bile duyup seyahatlere düzenlemeler getirilebiliyor. Basın, medya tüm hızıyla dünyanın her yerinde ne olursa saniyesinde bir iş birliği yapma noktasında bize şans sunuyor.
İletişim ve teknolojiyi iyiye kullandığınızda hayatınızı kurtarabiliyor.14 Yüzyılda yaşanılan veba salgını bilim tarafından ortaya çok net verilerle sunulamadığı için ve Halkın haber alanları olmadığı için halk tarafından büyü veya bir cezalandırılma olarak tanımlanmış. Günümüzde de benzer şeyler yaşanmadı değil ama teknolojik noktada haberleşme ve olayları görme imkanlarımız bunu çok fazla uzatmadı. Şimdi bu yeni dönem eğitim sistemini çok farklı bir şekilde değiştirmeye götürüyor. Belki artık öğretmenlerin aynı şehirde olmadan da farklı illerdeki okullarda eğitim yapması mümkün olacak. Belki de çocukların…
Bizler yine eskisi gibi bir araya geleceğiz, sarılacağız ve birbirimizin gözlerinin içine bakacağız. Ama sistemler değişecek. Bu sadece bir geçiş süreci. Burada umarım birlik olmanın ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır. Birbirimizi, sevdiklerimizi zorunlu bir şekilde korumayı öğrendik bu dönemde. Eskiden annemizi, babamızı ya da sevdiklerimizi korumayı biliyor muyduk?
Bu covid-19 bize sevdiklerimizi kaybetmemek için düşünmeyi öğretti.
Teknoloji artık kaçınılmaz bir zirveye doğru ilerliyor.
Eskiden bir siteye girip bir termos tıkladığınızda birkaç saat sonra bir haber okurken üstünde o termosun ve benzerlerinin resmini görürdünüz. Bu aslında halen böyle ve daha fazlası noktasında. Sistem artık sizden şu bilgiyi de alacak: Neden bu termosu almadı?
Ne hissetti o an?
Telefon mu geldi?
Duygusal olarak nasıl bir iniş ve çıkış yaşadı?
Ya da benim bu köşe yazımı okurken kişi ağlıyor mu? Gülüyor mu?
Hepsi ve daha fazlası artık hayatınıza giriş yapıyor.
Playlistiniz sizin kalp ritminizden aşk acısı mı çekiyorsunuz ya da mutlu musunuz diye tespit edip size ona göre şarkı önerecek :) Düşünsenize sizi artık anlayan birine bile belki ihtiyacınız olmayan bir dönem içine giriyorsunuz?
Hayat bir yandan covid-19 ile başkalarını, sevdiklerinizi düşünmek için size fırsat sunarken bir yandan sizi tek başınalık fikrine itiyor. Bununla gelişen bu süreci nasıl olacakta ayakta tutacaksınız? Ne kadar düşünmek gerekiyor öyle değil mi?
7 Ocak Mars Boğa burcuna giriyor!
“İnsan istediği her şeyi yapmakta özgürdür ama hiçbir insanın yaptıklarının bedelinden istediği meyveyi alma özgürlüğü yoktur.”
Ne güzel söz dimi?
15 yıl önce Mars Boğa burcu geçişinde kendimle ilgili notlar alırken Yasemin Boran’ın öğrencisi “Hülya Çilingiroğlu” hocam bana bunu not aldırmış. Bağdat caddesinde bir cafe de buluşmuştum. Kendisine duyduğum hayranlık tarifsizdi. 2 yıl önce vefat etti. Kendisini rahmetle anıyorum.
Şimdi ben de sizlere sunuyorum bu sözü :)
Dünyada söylenmemiş söz ve yapılmamış hiçbir iş yok aslında. Sadece bizler keşfediyoruz.
Biri benim söylediğim bir sözü yazdığında mahkemeye gidip onu şikâyet etmiyorum ya da benim adımı altına yaz diye tartışmıyorum. Emek hırsızlığı olaraktan bakmıyorum olaya. Çünkü dünya da birileri benden önce de bu sözleri bu kelimeleri yazdı ve kullandı. Sadece yeniden keşfediyoruz. İnsanların keşfetme özgürlüklerine kızmıyorum. Egomu, bir insanın keşif yolculuğundan üstün bulmuyorum. Tabi ki emek hırsızlığı çok kötü bir şey ama bunun cezasını zaten sisteme öder yapan kişi. Ben neden hesaplaşayım ki? Evrende bu kadar muazzam bir sistemi Allah kurmuş ve her şey tıkır tıkır işlerken ben daha mı akıllıyım sanki?
Allah, kimsenin hakkını kimsede bırakmaz.
Bu hep böyle oldu…
Bu nedenle kişinin eylemlerinde doğal olması, yaptıklarının sonuçlarına ya da meyvelerine odaklanmaması asıl büyük bir kazanımdır. İnsan kendi ektiği meyvelerine aldırmadığında mutluluğun ve hüznün ötesine geçmeyi başarabiliyor.
Mutsuzluk insanın kendi yaptıklarına gereğinden fazla bağlanmasından kaynaklanır. Beklentiler ve arzular çektiğiniz acının en temel unsurlarıdır.
Yaşam kesintisiz bir akıştır.
Parça parça olduğumuz bir sistemin içinde aslında yaşam çok bütün giden bir akışa sahiptir. Ölüm bir son değildir. Aslına bakarsanız ölüm yalnızca bir akıştan diğerine geçiş gibi düşünülebilir. Aslında gerçek olan hayata geçiş… Ektiklerimizi biçeceğimiz bir geçiş…
Ne ektiysek onu biçeriz. Eylemlerimizin sonuçlarından kaçmamızın hiçbir yolu yoktur. İyi ya da kötü olsun yaptıklarımızın kalıntıları borç ya da kazanç olarak bize döner. İyi olun ve iyi kalın. Bu en değerli şey olacak hayatınızda…
Mars boğa geçişi içinde Uranüs gezegeni ile temas edecek. Bu durum ektiklerinizi ve haksızlıklarınızı size gösterebilir. Özellikle daha maddesel konularda bunu deneyimleyebilirsiniz. Zaman içinde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bunu ayrı bir yazıda yazıyorum. Yarın devam edeceğiz :)
Mutlu günler dilerim.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle