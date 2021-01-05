Mars boğa: Korku büyük ama cesaret daha büyük…

1802'den beri Satürn ve Jüpiter kavuşmaları toprak burçlarında meydana geldi.Son olan aksiyon 28 Mayıs 2000'de Boğa'da gerçekleşti. Jüpiter ve Satürn'ün 2020'de Kova burcunda birleşmesinden sonra 2159 yılına kadar hava elementinde devam edecek. Böylece 2020 yılının sonu, Jüpiter ve Satürn'ün toprak elementinden hava elementine geçiş yapmasıyla iki yüz yıllık bir dönemin sonuna geldiğini söyleyebiliriz.

Geçmişten günümüze baktığımızda maddi güvenliğe, ihtiyaçlarımıza ve hiç olmadığı kadar maddeselliğe önem verdik. Şimdi zaman değişiyor. Yerleşik düzenleri ve alışılmışı değiştiren bu dönem aynı zamanda kolektif fikirlerde ve iletişim şeklimizde şaşırtıcı değişiklikler getirecektir.

Jüpiter ve Satürn Kova burcunda birleşmekle kalmayacak, aynı zamanda Boğa burcundaki Uranüs gezegeni ile yıl boyunca muhalefet içinde olacaktır.

Hayat yolculuğumuzun bu önemli anında, Jüpiter, Satürn ve Uranüs'ün etkileri sadece eski toplumsal yapıları yıkmakla kalmayacak, aynı zamanda bizi bağlı olduğumuz eski kişisel hayallerimizi ve geçmişte acı çektiğimiz büyük sorunları kolayca bırakmaya yöneltecek. Jüpiter ve Satürn'ün yirmi yılda bir gerçekleşecek olan bu kavuşumları muhteşem bir öneme sahiptir. Jüpiter ve Satürn, on beşinci yüzyılın başından on yedinci yüzyılın başına kadar olan su elementinde kavuşurken, on yedinci yüzyılın başından itibaren ateş burçlarında kavuşmuş. 2020 Yılında toprak elementinde kavuştu ve şimdi en son 21 Aralık’ta hava burcunda kavuşup yepyeni bir çağa adım atacağız. Artık uzunca bir süre hava elementi momentumu içinde kalacağız.

Kendinize yeni yer açın! Eskiyi düzeltmekten vazgeçin.

Yaşamlarımızda yer açmamız gereken yeni bir Jüpiter ve Satürn çağına başlarken ortaya çıkan yeni zorluklar ve bilinmeyen potansiyeller muhakkak olacak. Artık yılın sonuna geliyoruz ve kendinize neyi geride bırakmanız gerektiğini sormalısınız ya da gerçekten neyin hayatınızda olmasını istediğinizi düşünün.

Hava elementi çağına geçmek demek gerçekten başkalarının ayakkabılarını giymek demektir. Başkasının ayakkabısını giyip bir mil yürümeden kimsenin yargıda bulunmayacağı önemli bir çağa adım atıyorsunuz. İşbirlikçi ve gerçekten daha iyi bir dünya yaratmaya doğru herkesin seferber olduğu bir süreç olduğunu düşünün. Bu çağda bilim var, felsefe var ve önyargı yok. Sadece insanlık için çok şey başarabilecek güçlü idealler var. Kova burcu iletişimsel, entelektüel, zeki ve adildir. Ama unutmamalısınız ki hava yine de sıcak ve soğuk olarak değişebilir. Bu yüzden soğuk hava akımına girdiğinizde cereyanda kalmamanız için kendinize dikkat etmelisiniz.

Dünyayı neler bekliyor!

*2020 yılı bir çöküş yılı gibi algılandı ama büyük zayıflıklarımızı görme ve düştüğümüz tuzakları fark etme yılıydı. 2021, bir kurtuluş yılı olarak açıklanabilir ama kurtuluşun kendimizde olduğunu fark edersek... 2020, radikal bir değişim yılıyken, 2021 tüm bu değişikliklerin nihai sonucunu alacağımız bir yıl olacak.