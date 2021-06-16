Mars Aslan: 'Gerçek bir insan gücünün büyüklüğüyle değil, kalbinin gücüyle ölçülür'

Günaydın yıldız savaşçıları;

Haftaya arkamızda güneş tutulmasını bırakarak başlıyoruz. İnsanların, buna bizde dahil tüm yüzlerinin açığa çıktığı bir dönem. Ne kadar tahammüllüyüz ya da değiliz her şey tüm gerçekliği ile ortada olacak. Kendimizi hiç olmadığı kadar sabırsız ve isyankar duygular içinde hissediyoruz. Belki şu an bulunduğunuz olayların tüm genel gelişimi önce şubat ve mart zamanlarında da olmuştu. Şimdi o dönemde hissettiğiniz ve çözüm bulamadığınız şeyler yine sizden çözüm bekler gibi…

Şimdide pek çözülemeyecek gibi görülüyor ama biraz zamana ihtiyaç var. 28 Temmuz sonra gerileyen Jüpiter tekrar kova burcuna geçecek. İşte o zaman yarım kalan şeyler artık konuşulup yoluna girme noktasına gidecektir.

Uranüs, bireysellik gezegenidir. Uranüs bize kendi yolumuzu gösterir.

Uranüs, ebeveynlerimizin, kültürümüzün veya dinimizin bize istemeyi veya düşünmeyi öğrettiklerini değil, ne istediğimizi bilmemizi ister. Öğrenilmiş çaresizlikten çık der. Uranüs, her zaman inançlarınızı savunmanız veya çoğu insandan farklı hissetmeniz gerekebileceğini gösterebilir. Bunun Satürn ile kare yapması ise hissettiklerinizi değiştirememe ve engeller ile karşılaşma durumunu getirir.

Doğum haritanızdaki Uranüs neye isyan etmeye istekli olduğumuzu ortaya koyuyor.

Uranüs ani bir gezegendir. Parlaklık kıvılcımlarının yeni bir şey tasarlamasından sorumludur.

Uranüs bir jenerasyon gezegenidir. Bu nedenle bir burçta daha uzun süre kalır ve bütünü etkiler. Uranüs'ün kuşak etkisine bir örnek, 1996 ve 2003 geçişleri sırasında; Uranüs Kova burcundaydı. Teknolojide büyük ilerleme gördük. Bilgisayarların, cep telefonlarının ve internetin kullanımı, iletişim ve ticaret şeklimizi değiştirdi. Uranüs tamamen bilgi alışverişi ve paylaşımla ilgilidir; teknoloji buna izin veriyor. Şimdi Satürn kova da olmasıyla bu teknolojiye bir şekil veriyor.

Şu an gökyüzünde kova enerjisi bizi benzersiz konseptlere, bağımsızlığa ve özgün olmanın çekiciliğine sürüklüyor.