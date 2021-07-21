KOVA DOLUNAYI! Kafeste doğan kuşlar uçmayı hastalık zanneder

Günaydın yıldız savaşçıları;

Gökyüzünde şu sıralar güneş patlamaları gerçekleşiyor. Gökyüzü bilimcileri bu manyetik olayı çok önemsiyor. Her ne kadar insan üzerindeki etkisi bizi bağlamaz deseler de okuduğum tüm makalelerde insanların aşırı öfkeli ve kontrolsüz olabilme ihtimalinden söz ediyorlar. Elektrik kesintileri, teknolojik cihazların bozulması ve aşırı ısınmaların söz konusu olacağı konuşuluyor. İçimden bir ses hani ilgilenmiyordunuz ne olduuuuuu diye yüksek sesle sorma ihtiyacı içerse de güneş patlaması olduğunu duyup kendimi kontrol etme fikrine büründüm :)

İster inanın ister inanmayın bu gezegen içinde yaşıyorsak dünya dışında olan her manyetik olayın etkisi altındayız. Dün akşam kavga eden alt komşunuzun seslerini duyarak uyuduysanız bugün biraz daha kaygılı kalmış olabilirsiniz. Ya da patronunuz covid olduysa sizde acaba bana da geçti mi diye düşünmek durumunda kalacak gerekli huzursuzluğu içinde taşıyacaksınız. Yani demek oluyor ki gökyüzünde olanın bana nasıl etkisi olsun gibi beylik laflar etmeye pek gerek yok. Çünkü gökyüzüne gelene kadar çevrendeki insanların sana ettikleri bile yeterli geliyor. Çünkü sen bir dünyasın ve çevrendekiler gezegen…

Astroloji burada çevreyi hedef alıyor. İnsanlar nasıl bir psikolojide olabilir ya da bilinç seviyem ne düzeyde olacak.

Hani bir laf var ya: “Şimdiki aklım olsaydı”

Hayatınızdaki bazı anları büyük başarı ve refah getirdiğini, bazılarının ise üzüntü ve keder getirdiğini biliyorsunuz.

Peki neden böyle şeyler birdenbire oluyor? Tüm bu olayların sorumlusu nedir?

Yaşam döngüsü kaçınılmaz olduğu için iyi veya kötü aşamalarla karşılaşmamamızda kaçınılmazdır. Hayatın gerçeğini gerçekten tanımlayan bir söz vardır:

'Hiçbir şey kalıcı değildir' sonsuza dek…