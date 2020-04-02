Kova çağı! Önümüzdeki 240 yıl her şey daha eşit olarak dağıtılacak!

Günaydın yepyeni bir günden sevgili dostlarım,
Umarım sağlığınız sıhhatiniz iyidir ve her şey yolunda gidiyordur. İçinizden her seferinde bu köşeyi açtığınızda “ne olacak” bu işler diye burayı okuyor olabilirsiniz. Günler böyle birbirlerini kovalayacak ve biz sabırlı olmayı bir şekilde öğreneceğiz.
Nisan ayı ekonomik dengeleri ayakta tutacağımız ve krizleri yönetmek durumunda kalacağımız önemli bir ay gibi görülmektedir. Dün çok sevdiğim bir dostumla yazıştım. Kendisinden çok güzel takılar vs. alırdım. Bir Avm’de gümüş sattığı bir dükkanı vardı. Hayatının şokunu yaşıyor şu an. Avm kapalı ve ne yapacağını bilemiyor. Online sitesi var. Kendi bütçeme göre moral ve katkı olsun diye bir şeyler aldım. Durumu iyi olan birkaç arkadaşıma attım. Hepsi alışveriş yapmış. Hele bir arkadaşım çok tatlıydı.
-“Aygül, bir sürü şey aldım attım sepette, çok uykum vardı, Benim gümüşe alerjim var. Sonra onları dezenfekte edelim de hediye edelim dedi”
Tamam dedim. Gülüştük, kapadık telefonu.
Yani bu dünya hali için de kendimize göre hayaller kurduk, yardım etmeye çalıştık ve uyuduk.
*
Başka bir arkadaşım ise sosyal medyada birine denk geliyor. Uzunca bir konuşmadan sonra kişinin evinin kirasını ödeyemediğini ve karısının onları terk edip gittiğini söylüyor. Kaymakamlıktan aldığı belgeleri ve boşanma dava belgelerini ona atıyor.
Eğer bu ay kirasını ödeyemezse kızıyla sokakta kalacağını anlatıyor. İnşaat işçisiymiş ve işten çıkartılmış. Eşi de 3 ay önce terk etmiş evi. Kızını da bırakmış almamış. Neyse bizim ki hemen kiralarını ödemiş eve yardım erzak göndermiş.
Adam bunlar borç olsun ben size ödeyeceğim abi bunları demiş.
Bizim ki ağlayarak arayıp olayı anlatıyor.
Kızla baba video çekip teşekkür etmişler.
Ağlayarak beni arayınca eyvah dedim. Birimi öldü bir şey mi oldu diye sordum.
Ben öldüm, dedi ve olayı anlattı.
Videoyu attı. Ben çok mutlu oldum ve gücümüzün yetişemeyecek kadar az olmasına ayrı üzüldüm…
*
Ethem Hoca'nın sözüne geldik yine; İnsanoğluyuz işte, insan insanda çoğalıyor insan insan da ölüyor.
Çoğalın…
Sevin birbirinizi…
Bu duygular çok güzel.
İnsan olduğunuzu hatırlayın, kimseyi suiistimal etmeden dürüstçe ilerleyin.
Bu dünyanın en güzel anlamı birilerine yardım etmektir. Sevgidir, hoşgörüdür…
Allah, Meleklere insanı tanıtırken şöyle demiş: “Onlara saygı duyun, kendimden ruh üfledim” Düşünsenize şu an etrafınızdaki her kul aslında Allah’ın bir parçası… Nasıl yardım etmezsiniz ya da nasıl kızarsınız… Allah için kalbinizi ve ruhunuzu temiz ve inançlı tutun. Bugünler gelir geçer ama bu dönemde yaptıklarınız unutulmayacak…
Kova çağı!
Sürekli sizlere kova çağından bahsediyorum. Dün bazı araştırmalar yaptım. Bu süreçte ABD haritası çok ilgimi çekiyor. Koskoca ABD sağlık sistemi ile sınıfta kaldı. Büyük bir bedel ödüyor.
Benim gözümün nuru Türk hekimler ile aslanlar gibi teşhisi koyuyor, tedavisini yapıyor ve tüm gücüyle bu biyolojik savaşın kahramanları olmaya devam ediyor.
-4 Temmuz 1776 yılında Amerika Bağımsızlık bildirgesi yayınlandı.
13 Amerikan kolonisinin Büyük Britanya Krallığından tüm bağlarını kopartıp bağımsızlığını ilan ettikleri belgedir. (Satürn terazi, Plüton oğlak kare açıda)
-1787 yılında ABD'de ilk anayasa kabul edildi.
(Satürn, Plüton kova burcunda)
Yani kısaca ABD için büyük ve şok edici bir konu kapılarında gibi duruyor.8 Nisan Terazi dolunayı burayı baya dağıtacağa benziyor. Ekonomik bir çöküş mü ya da bir şeyi kaybetmek mi bilmiyorum. Ama bu bağlamda hepimizin şaşıracağı ortada…
Herkes ektiğini biçiyor.
Bugünler de;
Güçlü olun,
Umutsuz olmayın,
Ivır zıvır egosal duygulara kapılıp gitmeyin,
Hayatta kalma mücadelende şu an değerlerini sorgulama zamanı değil,
Hepimiz yalnızız ve bu kimsenin suçu değil,
Allah'la kavga etmeyin. Bura da kaybeden siz olursunuz…
İnancınızı güçlendirin, verilene şükredin ve daha fazlası için çaba gösterin.
Tedbir alın, takdir Allah’ın…
Dememiz o ki; toplumdaki herkes için yeni ahlaki ve politik normlar hazırlanıyor. Toplumsal faydalar ve toplumsal hizmetler büyüyor. İnsan yaşamının asıl içsel değeri insan olmaktır. İşte bu birincil olacak. Sıradan insanların gerçek güç olacağı, son yıllarda olduğu gibi para ve kaynaklara sahip olup bunları aşırı bir kibir ve güç zehirlenmesi ile kullananların kaybolacağı bir dönem. Daha insancıl ve eşit bir döneme ilerliyoruz. Kapital sisteme elveda diyoruz. Üretiyor ve paylaşıyorsak kazanıyoruz.
Sonunda dünyada gerçek bir demokrasinin hüküm süreceğine inanıyorum.
En azından bu sürecin gerçekleşmeye başladığını görmek için hayatta olacağız :)
Mutlu günler dilerim…
Kova çağı! Önümüzdeki 240 yıl her şey daha eşit olarak dağıtılacak!
Günaydın yepyeni bir günden sevgili dostlarım,
Umarım sağlığınız sıhhatiniz iyidir ve her şey yolunda gidiyordur. İçinizden her seferinde bu köşeyi açtığınızda “ne olacak” bu işler diye burayı okuyor olabilirsiniz. Günler böyle birbirlerini kovalayacak ve biz sabırlı olmayı bir şekilde öğreneceğiz.
Nisan ayı ekonomik dengeleri ayakta tutacağımız ve krizleri yönetmek durumunda kalacağımız önemli bir ay gibi görülmektedir. Dün çok sevdiğim bir dostumla yazıştım. Kendisinden çok güzel takılar vs. alırdım. Bir Avm’de gümüş sattığı bir dükkanı vardı. Hayatının şokunu yaşıyor şu an. Avm kapalı ve ne yapacağını bilemiyor. Online sitesi var. Kendi bütçeme göre moral ve katkı olsun diye bir şeyler aldım. Durumu iyi olan birkaç arkadaşıma attım. Hepsi alışveriş yapmış. Hele bir arkadaşım çok tatlıydı.
-“Aygül, bir sürü şey aldım attım sepette, çok uykum vardı, Benim gümüşe alerjim var. Sonra onları dezenfekte edelim de hediye edelim dedi”
Tamam dedim. Gülüştük, kapadık telefonu.
Yani bu dünya hali için de kendimize göre hayaller kurduk, yardım etmeye çalıştık ve uyuduk.
*
Başka bir arkadaşım ise sosyal medyada birine denk geliyor. Uzunca bir konuşmadan sonra kişinin evinin kirasını ödeyemediğini ve karısının onları terk edip gittiğini söylüyor. Kaymakamlıktan aldığı belgeleri ve boşanma dava belgelerini ona atıyor.
Eğer bu ay kirasını ödeyemezse kızıyla sokakta kalacağını anlatıyor. İnşaat işçisiymiş ve işten çıkartılmış. Eşi de 3 ay önce terk etmiş evi. Kızını da bırakmış almamış. Neyse bizim ki hemen kiralarını ödemiş eve yardım erzak göndermiş.
Adam bunlar borç olsun ben size ödeyeceğim abi bunları demiş.
Bizim ki ağlayarak arayıp olayı anlatıyor.
Kızla baba video çekip teşekkür etmişler.
Ağlayarak beni arayınca eyvah dedim. Birimi öldü bir şey mi oldu diye sordum.
Ben öldüm, dedi ve olayı anlattı.
Videoyu attı. Ben çok mutlu oldum ve gücümüzün yetişemeyecek kadar az olmasına ayrı üzüldüm…
*
Ethem Hoca'nın sözüne geldik yine; İnsanoğluyuz işte, insan insanda çoğalıyor insan insan da ölüyor.
Çoğalın…
Sevin birbirinizi…
Bu duygular çok güzel.
İnsan olduğunuzu hatırlayın, kimseyi suiistimal etmeden dürüstçe ilerleyin.
Bu dünyanın en güzel anlamı birilerine yardım etmektir. Sevgidir, hoşgörüdür…
Allah, Meleklere insanı tanıtırken şöyle demiş: “Onlara saygı duyun, kendimden ruh üfledim” Düşünsenize şu an etrafınızdaki her kul aslında Allah’ın bir parçası… Nasıl yardım etmezsiniz ya da nasıl kızarsınız… Allah için kalbinizi ve ruhunuzu temiz ve inançlı tutun. Bugünler gelir geçer ama bu dönemde yaptıklarınız unutulmayacak…
Kova çağı!
Sürekli sizlere kova çağından bahsediyorum. Dün bazı araştırmalar yaptım. Bu süreçte ABD haritası çok ilgimi çekiyor. Koskoca ABD sağlık sistemi ile sınıfta kaldı. Büyük bir bedel ödüyor.
Benim gözümün nuru Türk hekimler ile aslanlar gibi teşhisi koyuyor, tedavisini yapıyor ve tüm gücüyle bu biyolojik savaşın kahramanları olmaya devam ediyor.
-4 Temmuz 1776 yılında Amerika Bağımsızlık bildirgesi yayınlandı.
13 Amerikan kolonisinin Büyük Britanya Krallığından tüm bağlarını kopartıp bağımsızlığını ilan ettikleri belgedir. (Satürn terazi, Plüton oğlak kare açıda)
-1787 yılında ABD'de ilk anayasa kabul edildi.
(Satürn, Plüton kova burcunda)
Yani kısaca ABD için büyük ve şok edici bir konu kapılarında gibi duruyor.8 Nisan Terazi dolunayı burayı baya dağıtacağa benziyor. Ekonomik bir çöküş mü ya da bir şeyi kaybetmek mi bilmiyorum. Ama bu bağlamda hepimizin şaşıracağı ortada…
Herkes ektiğini biçiyor.
Bugünler de;
Güçlü olun,
Umutsuz olmayın,
Ivır zıvır egosal duygulara kapılıp gitmeyin,
Hayatta kalma mücadelende şu an değerlerini sorgulama zamanı değil,
Hepimiz yalnızız ve bu kimsenin suçu değil,
Allah'la kavga etmeyin. Bura da kaybeden siz olursunuz…
İnancınızı güçlendirin, verilene şükredin ve daha fazlası için çaba gösterin.
Tedbir alın, takdir Allah’ın…
Dememiz o ki; toplumdaki herkes için yeni ahlaki ve politik normlar hazırlanıyor. Toplumsal faydalar ve toplumsal hizmetler büyüyor. İnsan yaşamının asıl içsel değeri insan olmaktır. İşte bu birincil olacak. Sıradan insanların gerçek güç olacağı, son yıllarda olduğu gibi para ve kaynaklara sahip olup bunları aşırı bir kibir ve güç zehirlenmesi ile kullananların kaybolacağı bir dönem. Daha insancıl ve eşit bir döneme ilerliyoruz. Kapital sisteme elveda diyoruz. Üretiyor ve paylaşıyorsak kazanıyoruz.
Sonunda dünyada gerçek bir demokrasinin hüküm süreceğine inanıyorum.
En azından bu sürecin gerçekleşmeye başladığını görmek için hayatta olacağız :)
Mutlu günler dilerim…