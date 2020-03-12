Koronovirüsün’den daha büyük bir sorun WhatsApp Terörü!

Yepyeni bir gün ve yepyeni umutlar ama herkes bir panik havası almış gitmiş…
Kimse konfor alanını bozmak istemediği için panik yapmayı daha kolay buluyor diyebilirim?
Dün hepimizin bildiği üzere eli kulağında dediğimiz virüs açıklandı…
Zaten bu zamana kadar olmaması büyük bir başarıydı. Ben yine de iyi geldiğimizi ve erken önlemlerle hareket ettiğimizi söyleyebilirim. Sağlık bakanlığı bu konuda çok iyiydi!
Şunu söyleyebilirim ki bu yaşadıklarımız sadece ve sadece hepimize ders olması gereken günlerdir. Emin olun hiçbirimize bir şey olmayacak ve bu sınavdan muhteşem geçeceğiz ama insanlık olarak çok şeyi fark edeceğiz. Ruhumuzun delik deşik olmaması için aklımızı kullanmamız gerekiyor.
Lütfen buradan hepinize rica ediyorum. Öncelikle bu whatsupp, facebook gibi alanlarda yayılan korkutucu mesajlara itibar etmeyin. İlla haber okumak zorunda değilsiniz. Bazı şeyleri bilmeniz gerektiği kadar bilmeyi tercih edin. Kendi ruh sağlığınız daha önemli bunu unutmayın.
Düşünsenize,siz hiç bu alanda iyi bir mesaj yayıldığını duydunuz mu?
Neden hep kötü ve ürkütücü?
Çünkü insanları sadece korkuları üzerinden yönetebilirsiniz.
Muhakeme yeteneğinizi geliştirin.
Şimdi bir firmayı ya da bir okulu karalamak istiyorsanız hemen hoop whatsupptan bilgi yayalım. 5 dk almaz her yere ulaşır,öyle değil mi? Diyelim ki adamın bir düşmanı var ya da rakibi diğer kurumda bir vaka olduğunu söylüyor ve bizleri o kurumdan ya da o şirketten uzaklaştırmak istiyor. Sizce bunu yapmak kaç dakikasını alır?
Bakın Güneş-Neptün kavuşumunda başımıza gelen bu olay resmen bizlerin beynimizi ne kadar kullanacağımızı gösteriyor. Resmi kurumlardan gelen açıklamalar dışında lütfen bir şeye itibar etmeyin.
Sosyal medyada ben bildim diyen süper ASTROLOGLAR!
Buradan meslektaşlarıma sesleniyorum. Azıcık vicdanınız varsa sağlık konusunda insaflı yorum yaparsınız. Sosyal medyada korku salacak ve “beter olacağız, öldük, bittik vs gibi açıklamalar yapmak size bir şey kazandırmadığı gibi Astroloji ilmini mahvediyor” Bu işin sonunda hepimiz aynı gemideyiz ve bizlerinde adlarını itibarsızlaştırıyorsunuz.
Ama biz toplum olarak agresif yazılarla sağa sola ahkam kesen, korkuyla kendisine bağlamaya çalışan insanları çok severiz dimi?
Sizin hayatınıza devam etmenizde zorluk yaratan insanları siz neden takip ediyorsunuz?
Hele ki bir anlamadığım konu daha var. O da bana bu tür yazı yazanların ekran görüntülerini gönderiyorsunuz. Bu doğrumu, ediyor diye?
Mesela, benim yazımı o kadar okuyor musunuz?
Hayır!
Çünkü ben agresif bir yaklaşım belirlemiyorum.
Ben de biraz bugün atarlı yazmak istedim. :)
Ben pozitif atarlılardanım ama aksini kabul etmem.
Peki sizce 2019 eylül Ay’ında Dr. Ender Saraçla biz neden AstroŞifa Ajandasını çıkarttık. Hiç aklınıza geliyor mu?
Çünkü 2020 yılı sağlık ve şifayı en çok aradığımız bir arınma yılıydı.2018-2019 yılında neden çıkartmadık. Bakın evrenin muazzam bir döngüsü var. Lütfen sakince okuyun. Panik yok.
Dememiz o ki; Kendinize dönün ve kendinizi dinleyin. Hepimiz güçlü sağlıklı azimli insanlarız. Bizlere aklımızı kullandığımız sürece hiçbir şey olmaz sadece farkında olalım önlem alalım, sevgi içinde olalım. Korkmayalım. Korku bağışıklık sistemini çökerten bir şeydir zaten. Bunu bir yaşam biçimi haline getirelim. Bir süre bu durum devam edebilir ama geçecek. Sadece çevremizi bilinçli adımlarla yönetelim. Birçok insan ihtiras ve hırslarının içine gömülmüş ilerliyordu. Kendimizi kaybetmiştik, herkes birbiriyle kavga etmekten başka bir şey yapmıyordu. Kimsenin kimseye saygısı sevgisi kalmadı, sürekli kötü sözler nefret kin... Doğaya saygı göstermediler... Deprem, savaş, virüs gibi olguların amacı bir insanlık sınavıdır. Sen niye buradasın bir düşünme fırsatı yaratıyor. Bu bir duraksama dönemi yine konuşcaz yine çoşucaz ama bir duralım öyle değil mi? Şu hayatta neler geçmedi ki evelallah tedbirle, sevgiyle biz bunları da hallederiz…
Yeter ki, kurallara uyalım ve özenli olalım. Çevremize de nazikçe uyaralım ve destek olalım. İnsanları eleştirmeyin. Yardımcı olun. Herkes her şeyi düşünüp bilemeyebilir…
Tabii bu yazı pozitiflik içerdiği için kıyıda köşede kaybolup gidecek ama olsun.
WhatsApp’tan illa bir şey yayacaksanız bunu yayın derim… :)
Koronovirüsün’den daha büyük bir sorun WhatsApp Terörü!
Herkese günaydın…
Yepyeni bir gün ve yepyeni umutlar ama herkes bir panik havası almış gitmiş…
Kimse konfor alanını bozmak istemediği için panik yapmayı daha kolay buluyor diyebilirim?
Dün hepimizin bildiği üzere eli kulağında dediğimiz virüs açıklandı…
Zaten bu zamana kadar olmaması büyük bir başarıydı. Ben yine de iyi geldiğimizi ve erken önlemlerle hareket ettiğimizi söyleyebilirim. Sağlık bakanlığı bu konuda çok iyiydi!
Şunu söyleyebilirim ki bu yaşadıklarımız sadece ve sadece hepimize ders olması gereken günlerdir. Emin olun hiçbirimize bir şey olmayacak ve bu sınavdan muhteşem geçeceğiz ama insanlık olarak çok şeyi fark edeceğiz. Ruhumuzun delik deşik olmaması için aklımızı kullanmamız gerekiyor.
Lütfen buradan hepinize rica ediyorum. Öncelikle bu whatsupp, facebook gibi alanlarda yayılan korkutucu mesajlara itibar etmeyin. İlla haber okumak zorunda değilsiniz. Bazı şeyleri bilmeniz gerektiği kadar bilmeyi tercih edin. Kendi ruh sağlığınız daha önemli bunu unutmayın.
Düşünsenize,siz hiç bu alanda iyi bir mesaj yayıldığını duydunuz mu?
Neden hep kötü ve ürkütücü?
Çünkü insanları sadece korkuları üzerinden yönetebilirsiniz.
Muhakeme yeteneğinizi geliştirin.
Şimdi bir firmayı ya da bir okulu karalamak istiyorsanız hemen hoop whatsupptan bilgi yayalım. 5 dk almaz her yere ulaşır,öyle değil mi? Diyelim ki adamın bir düşmanı var ya da rakibi diğer kurumda bir vaka olduğunu söylüyor ve bizleri o kurumdan ya da o şirketten uzaklaştırmak istiyor. Sizce bunu yapmak kaç dakikasını alır?
Bakın Güneş-Neptün kavuşumunda başımıza gelen bu olay resmen bizlerin beynimizi ne kadar kullanacağımızı gösteriyor. Resmi kurumlardan gelen açıklamalar dışında lütfen bir şeye itibar etmeyin.
Sosyal medyada ben bildim diyen süper ASTROLOGLAR!
Buradan meslektaşlarıma sesleniyorum. Azıcık vicdanınız varsa sağlık konusunda insaflı yorum yaparsınız. Sosyal medyada korku salacak ve “beter olacağız, öldük, bittik vs gibi açıklamalar yapmak size bir şey kazandırmadığı gibi Astroloji ilmini mahvediyor” Bu işin sonunda hepimiz aynı gemideyiz ve bizlerinde adlarını itibarsızlaştırıyorsunuz.
Ama biz toplum olarak agresif yazılarla sağa sola ahkam kesen, korkuyla kendisine bağlamaya çalışan insanları çok severiz dimi?
Sizin hayatınıza devam etmenizde zorluk yaratan insanları siz neden takip ediyorsunuz?
Hele ki bir anlamadığım konu daha var. O da bana bu tür yazı yazanların ekran görüntülerini gönderiyorsunuz. Bu doğrumu, ediyor diye?
Mesela, benim yazımı o kadar okuyor musunuz?
Hayır!
Çünkü ben agresif bir yaklaşım belirlemiyorum.
Ben de biraz bugün atarlı yazmak istedim. :)
Ben pozitif atarlılardanım ama aksini kabul etmem.
Peki sizce 2019 eylül Ay’ında Dr. Ender Saraçla biz neden AstroŞifa Ajandasını çıkarttık. Hiç aklınıza geliyor mu?
Çünkü 2020 yılı sağlık ve şifayı en çok aradığımız bir arınma yılıydı.2018-2019 yılında neden çıkartmadık. Bakın evrenin muazzam bir döngüsü var. Lütfen sakince okuyun. Panik yok.
Dememiz o ki; Kendinize dönün ve kendinizi dinleyin. Hepimiz güçlü sağlıklı azimli insanlarız. Bizlere aklımızı kullandığımız sürece hiçbir şey olmaz sadece farkında olalım önlem alalım, sevgi içinde olalım. Korkmayalım. Korku bağışıklık sistemini çökerten bir şeydir zaten. Bunu bir yaşam biçimi haline getirelim. Bir süre bu durum devam edebilir ama geçecek. Sadece çevremizi bilinçli adımlarla yönetelim. Birçok insan ihtiras ve hırslarının içine gömülmüş ilerliyordu. Kendimizi kaybetmiştik, herkes birbiriyle kavga etmekten başka bir şey yapmıyordu. Kimsenin kimseye saygısı sevgisi kalmadı, sürekli kötü sözler nefret kin... Doğaya saygı göstermediler... Deprem, savaş, virüs gibi olguların amacı bir insanlık sınavıdır. Sen niye buradasın bir düşünme fırsatı yaratıyor. Bu bir duraksama dönemi yine konuşcaz yine çoşucaz ama bir duralım öyle değil mi? Şu hayatta neler geçmedi ki evelallah tedbirle, sevgiyle biz bunları da hallederiz…
Yeter ki, kurallara uyalım ve özenli olalım. Çevremize de nazikçe uyaralım ve destek olalım. İnsanları eleştirmeyin. Yardımcı olun. Herkes her şeyi düşünüp bilemeyebilir…
Tabii bu yazı pozitiflik içerdiği için kıyıda köşede kaybolup gidecek ama olsun.
WhatsApp’tan illa bir şey yayacaksanız bunu yayın derim… :)