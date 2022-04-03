Koç yeniayı: Peki, bu kırgınlığım nasıl geçer?

Günaydın yıldız savaşçıları;
Şu sıralar tuhaf duygular içindesiniz ve bunu yönetmek zorunda kaldığınızı hissedebiliyorum. Kendi hayatınızdaki iniş ve çıkışları yönetirken bu kadar kendinizden bir şeyleri götürdüğünüzü görmek sizleri yıpratıyor.
Chiron etkili olan bu yeniay sizlerin hayatında bazı yaraları ve acıları fark etmenizi sağladı. Hatta en derin yaralarla yüzleşmek zorunda kaldınız. Şimdi bu kırılganlığı ve huzursuzluğu nasıl yönetebilirsiniz adına doğum haritanızdaki Mars gezegeninizin konumuna göre taktik vereceğim. Hayat bir satranç oyunu ise bizlerde kendi stratejilerimizle ilerleyeceğiz.
Bunun için doğum haritanızda Mars gezegeniniz hangi burçta ve hangi ev yerleşiminde onu bulmalısınız. Bunu bulma konusunda çok rahat videolar ve imkanlar artık var. Buna gerçekten niyetiniz varsa düzgünce odaklanıp bunu çıkartın. Şu an 12-13 yaşındaki çocuklar bunu yapıp gayet güzel bir şekilde sonuç alıyorlar. Koşan zamanı artık yakalayın ve lütfen bahane üretmeyin.
Şu an Mars gezegeniniziniz hangi evde olduğunu öğrendiğinizi varsayarak fikirlerimi paylaşacağım.
Öncelikle neden Mars gezegeni? Neden diğer gezegenler değil? Onu açıklayalım.
Mars gezegeni sizin doğum haritanızda yaşam içindeki mücadele gücünüzü gösterir. Nasıl bağlantı kuruyorsunuz ve nasıl savaşıyorsunuz bunu anlatır. Bir çeşit enerji sisteminizdir. Güneş enerjisi ile mi çalışıyorsunuz?
Powerbank ile mi idare ediyorsunuz?
Jeneratör mü var?
Yoksa elektrik ile ilerliyorsunuz?
Enerjiyi yakalamak için yöntemleriniz nedir bunu gösterir?
Peki bu enerjiyi yeniden nasıl yakalayabilirim?
1. Evdeki Mars: Kendinizi öne sürdüğümde enerjik hissediyor. Demek oluyor ki şu an kendinizi öne sürdüğünüz olaylar içinde değil aksine geri planda bırakılmış. Yalnızlaştırılmış belki de terkedilmiş bir his var. Öfkeden bağımsız kendinizi ortaya yeni yöntemlerle sunarak enerjinizi yenileyebilirsiniz.
2. Evdeki Mars: Kendinize bakım yaptığınızda ya da güven alanı oluşturduğunuzda en çok enerjik hissediyorsunuz. Demek oluyor ki acil bir şekilde kendinize yeni bakım yapacağınız şeyler almalı ya da bakım yaptırmalısınız. Dış görüntünüze verdiğiniz özen sizi hemen bir enerji yenilemesine götürecek. Belki şu an parasal kaygılar yüzünden bunu ihmal ettiniz ama para kazanmak için kendinizi iyi hissetmeniz gerektiğini unutmayın.
3. Evdeki Mars: Düşüncelerinizi etrafınızdakilere ilettiğinizde kendi enerjinizi yeniliyorsunuz. Sizlerin susması teoride çok mümkün olmaz. Muhakkak enerjiyi bu şekilde ortaya koymak isteyeceksiniz. Buradaki en doğru yöntem. Öfkesiz bir şekilde bunu sunmak olacak. Muhakkak ya yazılı iletişim kurun ya da video çekin. Başkasının yerine düşünmekten vazgeçin.Bu size hata yaptırır.
4. Evdeki Mars: Başkalarına yardım etmek ve aile sorumluluğunuzu yerine getirdiğinizde aslında kendinizi enerjik hissedersiniz. Aslında aile sorumluluklarından çok hoşlanmadığınızı ve sürekli ailenin size baskı yarattığını biliyorum. Ama bu fikirden çıkmak enerjinizi yenileyecek. Orası size enerji veren yer. Bunu anlamalı ve oradaki görevlerinizi yerine getirmeniz kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Bu da diğer işlerinizde otomatikman bir başarı getirecek.
5. Evdeki Mars: Yaratıcılığınız doğru ifade ettiğinizde ya da üretmek ile meşgul olduğunuzda en çok enerjik hissediyorsunuz. Ya da aşık olduğunuzda daha enerjik hissediyor olabilirsiniz. Sonuçta hayal dünyanızda bir şey yaratıyorsunuz. Sanırım hayat boyunca öğrenmeniz gereken insanlara duygusal bağlantı kurmak yerine kendi yaratıcılığınızın gücüne inanmanız olacak.
6. Evdeki Mars: Sorumluluklarınızı düzenli bir şekilde yerine getirme eğiliminde olduğunuzda enerjik hissediyorsunuz. Bunu yaparken kendi yerinizmiş ya da kendi alanınızmış gibi yapıyorsunuz. Hizmet etmek sizin için büyük bir enerji sağlayıcıdır. Bundan besleniyorsunuz. Bir yanınız belki burayı reddediyor olabilir ama asla böyle değildir. Kendi işinizmiş gibi çalışmak ya da bağlantı kurmak her zaman sizi besler. Ayrıca kendi işinizi kurmakta.
7. Evdeki Mars: Yaşıtlarınızla anlamlı bağlar kurduğunuzda enerjik hissedersiniz. Sizinle denk olan ve aynı şeyleri düşünen insanlarla biraz sohbet etmeniz hemen enerjinizi yeniler. Eleştirilmek ya da anlaşılmamak sizi deliye döndürür. Hayatında bir kere bile size karşı övgüde ya da takdirde bulunmamış insanların sizi eleştiriyor olması size aptalca gelir. Bu yüzden bu durum sizin enerjinizi yok eder. Bu tür insanlardan uzak kalmak enerjinizi yeniler.
8. Evdeki Mars: Duygularınızı anlayan insanlarla olmak size keyif verir ve büyük bir enerji yakalarsınız. Ayrıca mahremiyetinizi korumak sizi enerjik hissettirir. Krizleri çözmek ya da büyük bir gizemi çözmek size enerji verir. Kendi hayatınız üzerinde hak sahibi olduğunuzu fark etmeniz gerekir. Eğer başkaları sizin hayatınızda söz sahibiyse korkunç bir mutsuzluk içine çekilirsiniz.
9. Evde Mars: Zihnimi genişlettiğimde ve farklı ideolojiler hakkında bilgi edindiğinizde enerjik hissedersiniz. Ayrıca seyahat etmek ve yeni bir eğitim almak size hep iyi gelecektir. Buradaki atmosfer sizi yeniden hayata bağlayabilir. Şayet yarım bıraktığınız şeyleri tamamlamak size çok enerji verebilir. Bu yöne eğilin ve ideallerinizi tamamlamak için çaba gösterin.
10. Evdeki Mars: Başarıyı garantileyen planları oluşturup uyguladığınızda enerjik hissediyorsunuz. Yani hayatınızın içinde şayet başarı unsuru yoksa bu sizi hep mutsuz yapabilir. Böyle birinin ilişkileri başarı olarak görmekten çıkıp toplumsal bir başarıya odaklanması gerekir. Çalışmıyorsanız ya da birilerinden talimat alarak işler yapıyorsanız dünya ile bağlantı kurmanız zorlaşabilir.
11. Evdeki Mars: Kendimi sosyal gruplarla çevrelediğimde ve genel olarak insanlık hakkında iç görüler keşfettiğinizde ya da paylaştığınızda enerjik hissediyorsunuz. Sosyal bir sorumluluk işine girdiğinizde ya da bir hak aradığınızda kendinizi daha sakin ve umut dolu hissedersiniz. Sevmek veya sevgiye olan inancınızı arttırmak size enerji verir. İmajınızı korumak ya da kendinize bir imaj yaratmak sizi hep enerjik tutacaktır. İyi görünün…
12. Evdeki Mars: Kendinizi maneviyata açtığınızda ve yalnızlık içinde iyileştiğinizde enerjik hissediyorsunuz. Kendinizi savunmasız hissetmek sizin her zaman enerjinizi aşağıya çeker. Kendinizi bilmeyi öğrenmek hayat enerjinizdir. Kendi gücünüzün farkına varın ve mutlaka yazı yazın. İnsan okudukça başkalarını anlar, yazdıkça kendini… Sizin başkalarından daha çok kendinizi anlamanıza ihtiyaç var. Çünkü çok derin ve özel birisiniz..
Koç yeniayı: Peki, bu kırgınlığım nasıl geçer?
Günaydın yıldız savaşçıları;
Şu sıralar tuhaf duygular içindesiniz ve bunu yönetmek zorunda kaldığınızı hissedebiliyorum. Kendi hayatınızdaki iniş ve çıkışları yönetirken bu kadar kendinizden bir şeyleri götürdüğünüzü görmek sizleri yıpratıyor.
Chiron etkili olan bu yeniay sizlerin hayatında bazı yaraları ve acıları fark etmenizi sağladı. Hatta en derin yaralarla yüzleşmek zorunda kaldınız. Şimdi bu kırılganlığı ve huzursuzluğu nasıl yönetebilirsiniz adına doğum haritanızdaki Mars gezegeninizin konumuna göre taktik vereceğim. Hayat bir satranç oyunu ise bizlerde kendi stratejilerimizle ilerleyeceğiz.
Bunun için doğum haritanızda Mars gezegeniniz hangi burçta ve hangi ev yerleşiminde onu bulmalısınız. Bunu bulma konusunda çok rahat videolar ve imkanlar artık var. Buna gerçekten niyetiniz varsa düzgünce odaklanıp bunu çıkartın. Şu an 12-13 yaşındaki çocuklar bunu yapıp gayet güzel bir şekilde sonuç alıyorlar. Koşan zamanı artık yakalayın ve lütfen bahane üretmeyin.
Şu an Mars gezegeniniziniz hangi evde olduğunu öğrendiğinizi varsayarak fikirlerimi paylaşacağım.
Öncelikle neden Mars gezegeni? Neden diğer gezegenler değil? Onu açıklayalım.
Mars gezegeni sizin doğum haritanızda yaşam içindeki mücadele gücünüzü gösterir. Nasıl bağlantı kuruyorsunuz ve nasıl savaşıyorsunuz bunu anlatır. Bir çeşit enerji sisteminizdir. Güneş enerjisi ile mi çalışıyorsunuz?
Powerbank ile mi idare ediyorsunuz?
Jeneratör mü var?
Yoksa elektrik ile ilerliyorsunuz?
Enerjiyi yakalamak için yöntemleriniz nedir bunu gösterir?
Peki bu enerjiyi yeniden nasıl yakalayabilirim?
1. Evdeki Mars: Kendinizi öne sürdüğümde enerjik hissediyor. Demek oluyor ki şu an kendinizi öne sürdüğünüz olaylar içinde değil aksine geri planda bırakılmış. Yalnızlaştırılmış belki de terkedilmiş bir his var. Öfkeden bağımsız kendinizi ortaya yeni yöntemlerle sunarak enerjinizi yenileyebilirsiniz.
2. Evdeki Mars: Kendinize bakım yaptığınızda ya da güven alanı oluşturduğunuzda en çok enerjik hissediyorsunuz. Demek oluyor ki acil bir şekilde kendinize yeni bakım yapacağınız şeyler almalı ya da bakım yaptırmalısınız. Dış görüntünüze verdiğiniz özen sizi hemen bir enerji yenilemesine götürecek. Belki şu an parasal kaygılar yüzünden bunu ihmal ettiniz ama para kazanmak için kendinizi iyi hissetmeniz gerektiğini unutmayın.
3. Evdeki Mars: Düşüncelerinizi etrafınızdakilere ilettiğinizde kendi enerjinizi yeniliyorsunuz. Sizlerin susması teoride çok mümkün olmaz. Muhakkak enerjiyi bu şekilde ortaya koymak isteyeceksiniz. Buradaki en doğru yöntem. Öfkesiz bir şekilde bunu sunmak olacak. Muhakkak ya yazılı iletişim kurun ya da video çekin. Başkasının yerine düşünmekten vazgeçin.Bu size hata yaptırır.
4. Evdeki Mars: Başkalarına yardım etmek ve aile sorumluluğunuzu yerine getirdiğinizde aslında kendinizi enerjik hissedersiniz. Aslında aile sorumluluklarından çok hoşlanmadığınızı ve sürekli ailenin size baskı yarattığını biliyorum. Ama bu fikirden çıkmak enerjinizi yenileyecek. Orası size enerji veren yer. Bunu anlamalı ve oradaki görevlerinizi yerine getirmeniz kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Bu da diğer işlerinizde otomatikman bir başarı getirecek.
5. Evdeki Mars: Yaratıcılığınız doğru ifade ettiğinizde ya da üretmek ile meşgul olduğunuzda en çok enerjik hissediyorsunuz. Ya da aşık olduğunuzda daha enerjik hissediyor olabilirsiniz. Sonuçta hayal dünyanızda bir şey yaratıyorsunuz. Sanırım hayat boyunca öğrenmeniz gereken insanlara duygusal bağlantı kurmak yerine kendi yaratıcılığınızın gücüne inanmanız olacak.
6. Evdeki Mars: Sorumluluklarınızı düzenli bir şekilde yerine getirme eğiliminde olduğunuzda enerjik hissediyorsunuz. Bunu yaparken kendi yerinizmiş ya da kendi alanınızmış gibi yapıyorsunuz. Hizmet etmek sizin için büyük bir enerji sağlayıcıdır. Bundan besleniyorsunuz. Bir yanınız belki burayı reddediyor olabilir ama asla böyle değildir. Kendi işinizmiş gibi çalışmak ya da bağlantı kurmak her zaman sizi besler. Ayrıca kendi işinizi kurmakta.
7. Evdeki Mars: Yaşıtlarınızla anlamlı bağlar kurduğunuzda enerjik hissedersiniz. Sizinle denk olan ve aynı şeyleri düşünen insanlarla biraz sohbet etmeniz hemen enerjinizi yeniler. Eleştirilmek ya da anlaşılmamak sizi deliye döndürür. Hayatında bir kere bile size karşı övgüde ya da takdirde bulunmamış insanların sizi eleştiriyor olması size aptalca gelir. Bu yüzden bu durum sizin enerjinizi yok eder. Bu tür insanlardan uzak kalmak enerjinizi yeniler.
8. Evdeki Mars: Duygularınızı anlayan insanlarla olmak size keyif verir ve büyük bir enerji yakalarsınız. Ayrıca mahremiyetinizi korumak sizi enerjik hissettirir. Krizleri çözmek ya da büyük bir gizemi çözmek size enerji verir. Kendi hayatınız üzerinde hak sahibi olduğunuzu fark etmeniz gerekir. Eğer başkaları sizin hayatınızda söz sahibiyse korkunç bir mutsuzluk içine çekilirsiniz.
9. Evde Mars: Zihnimi genişlettiğimde ve farklı ideolojiler hakkında bilgi edindiğinizde enerjik hissedersiniz. Ayrıca seyahat etmek ve yeni bir eğitim almak size hep iyi gelecektir. Buradaki atmosfer sizi yeniden hayata bağlayabilir. Şayet yarım bıraktığınız şeyleri tamamlamak size çok enerji verebilir. Bu yöne eğilin ve ideallerinizi tamamlamak için çaba gösterin.
10. Evdeki Mars: Başarıyı garantileyen planları oluşturup uyguladığınızda enerjik hissediyorsunuz. Yani hayatınızın içinde şayet başarı unsuru yoksa bu sizi hep mutsuz yapabilir. Böyle birinin ilişkileri başarı olarak görmekten çıkıp toplumsal bir başarıya odaklanması gerekir. Çalışmıyorsanız ya da birilerinden talimat alarak işler yapıyorsanız dünya ile bağlantı kurmanız zorlaşabilir.
11. Evdeki Mars: Kendimi sosyal gruplarla çevrelediğimde ve genel olarak insanlık hakkında iç görüler keşfettiğinizde ya da paylaştığınızda enerjik hissediyorsunuz. Sosyal bir sorumluluk işine girdiğinizde ya da bir hak aradığınızda kendinizi daha sakin ve umut dolu hissedersiniz. Sevmek veya sevgiye olan inancınızı arttırmak size enerji verir. İmajınızı korumak ya da kendinize bir imaj yaratmak sizi hep enerjik tutacaktır. İyi görünün…
12. Evdeki Mars: Kendinizi maneviyata açtığınızda ve yalnızlık içinde iyileştiğinizde enerjik hissediyorsunuz. Kendinizi savunmasız hissetmek sizin her zaman enerjinizi aşağıya çeker. Kendinizi bilmeyi öğrenmek hayat enerjinizdir. Kendi gücünüzün farkına varın ve mutlaka yazı yazın. İnsan okudukça başkalarını anlar, yazdıkça kendini… Sizin başkalarından daha çok kendinizi anlamanıza ihtiyaç var. Çünkü çok derin ve özel birisiniz..