Koç yeniayı! Asıl soru bana kimin izin vereceği değil, beni kimin durduracağı

Biri bana nasıl cuma gününe geldiğimizi söylesin yahu,
Zaman oldukça şaşırtıcı hızıyla geçip gitmiyor mu?
Bıkmışlık ile sıkışmışlığın arasında bir yerlerde yaşamaya çalışıyoruz. Nereden bakarsan bak, denizden çıkarılıp toprağa atılmış çırpınan balık gibi hissediyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın ipi kopmuş uçurtma gibi görüyorsunuz, nereden bakarsanız bakın yönünü bulamayan bir kuş gibisiniz…
Fazla düşünüp akıl sınırlarını zorlamayı sevmeyen insanoğlu gündelik dünya işleriyle kendini oyalayarak bir şekilde vadesini doldurup gitmeyi düşünüyor. Kimi vadeyi doldurmadan bile bunu düşünebiliyor ama sırf anlamsız diye çoğu insan ölmeyi seçmez çünkü o daha büyük bilinmezlik…Farkındaysak hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bilmek istediğimiz ve tatmak istediğimiz tek bir duygu var o da “sevmek” …
Dün bir okuyucumdan mail aldım. Kendisinin izniyle duygularını paylaşıyorum. Bu hisler aslında hepimizin başka alanlarında sahip olduğu şeyler ama yine de zaman ayırıp kendiyle bir savaş vermiş ve bana mektup yazmış. Sorguluyor ve düşünüyor. Belki yanlış düşünüyor belki yanlış sorguluyor belki de doğru…
Bu sabah hava puslu, sisli ve yağmurlu…
Kiminiz çok sever kiminiz hiç…
Bugün tropikal desenli bir maske takarak güne başladım. Kız kardeşim beni gördü ve gülmeye başladı.
Abla, hayata nasıl tutunmaya çalıştığını anlıyorum diye.
Sonra ikimizde gülme krizine girdik.
Hayattan bezmiş ve nereye gittiğini bilmeyen ruh halimizle kuyruğu da dik tutmaya çalışan tavrımıza benim rengarenk tropikal görünümlü maskem bir değişim kattı.
En azından başardık…
Sonra clubhouse rutin yol sohbetimizi açtık.
Bu hafta oldukça kendinizi ifade etmeniz gereken ve olayların akışını değiştirme imkânınız olan bir hafta diyebiliriz. İnsanların fütursuzluğunun bu hafta canınızı sıkmasını istemiyorsanız mümkün oldukça kendinizi savunmak zorunda kalacağınız olaylar içinde olmamalısınız. İnsanlar sanıyorlar ki kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Bu kavramların peşine takılıp büyük savaşlar ve münakaşalar içine giriyorlar. Gerçekten komik duruma düştüklerini görmüyorlar mı?
Bu hafta hedeflerinizi iyi belirleyin.
Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz. Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.
Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir.
Kimse bu sürecin kolay olacağını söyleyemez ama sabırlı olup istikrarlı bir şekilde devam ettiğiniz takdirde tüm zorluklara değdiğini görebilirsiniz. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz. Önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu değerlendirin. Yıllar sonra ne demek istediğimi anladığınızda iş işten geçmemiş olsun!
4 Nisan Merkür Koç burcuna giriş yaptı!
Merkür uzun süren balık burcu seyahatine son verdi ve bugün koç burcuna giriş yaptı. Zaten bu hafta koç burcuna giriş yaptığını çok iyi anlayacaksınız. Ne kadar gereksiz ve yersiz sözsel mücadele varsa içine çekilebilirsiniz. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Sizi bulacak zaten. Bu noktada sadece sizlerin nazik ve sakin bir üslup belirlemeniz ve asla hakkınızı yedirmemeniz gerekmektedir. Merkür koç insana adalet arayışı getirir ve her şeyi çat çat söyleme isteği verir. Artık dayanma gücünüz zayıflamıştır. Hiç ummadığınız taşlar baş yarabilir. Bu yüzden özellikle bu Ay’ın sonuna kadar sabırlı ve özenli olmayı seçin. Tabi ben size bunları yazarken kendi hayatımdan da örnek vereyim. Çok umursadığım ve önemsediğim bir konu değil ama Merkür’ün Koç burcuna girmesiyle siz hiçbir şey yapmasanız da başınıza neler gelebilir örneği olarak paylaşalım. Kısaca bu Merkür koç zamanını kimsenin sizle kavga etmesine izin vermeyerek geçirin. Kimseyi kavgayla beslemeyin. Bırakın onlar kendi yaptıklarını kendileri bulsunlar.
Yaşamın içinden bir kesit!
Cuma gününden beri bir olayın üzerinde düşünüp duruyorum. Kafamda deli sorular.
Haddini bilmeyen saygısız insanlarla karşılaşmak biliyorsunuz ki sürpriz yumurtadan istemediğiniz oyuncağın çıkması gibi bir şeydir. Geçenlerde biri benim için başka birine şu soruları sormuş:
İşe yarıyor mu?
Kullanabiliyor musunuz?
Bir hafta sonuna daha ulaşabildik. Yani sizlere yazmak bana yine nasip oldu diyebilirim. Gündemimiz bu ay oldukça yoğun olacak ama hayatımızın en derin ve farkındalıklı dönemlerini yaşıyoruz.
Artık biliyorsunuz ki her Pazar saat 13:00’da Radyo D’de sizlerle “astromatik cevaplıyor” programımda buluşuyorum. Burada hem önümüzdeki haftanın gökyüzü olaylarını konuşuyoruz hem de haftalık sizlere burçlarınıza göre şarkılarınızı, motivasyon sözlerinizi armağan ediyorum.
Bu hafta derslerime çalıştım. Bakalım pazar günü ne çıkacak şansınıza diye merak ediyorsanız kaçırmayın derim.
Günün gökyüzü önerisi:
Ay yay burcundan oğlak burcuna geçiş yapacak!
Önümüzdeki maçlara hazırlık yapmak gerekirse önümüzde 12 Nisan Koç burcunda Yeniay var. Bunun için ne yapmanız gerekli ya da nasıl ilerleyebilirsiniz diye sürekli zaten konuşuyoruz. Yeniay ve dolunaylar birer güncelleme paketleri gibidir. Kendinizi bir yazılım olarak düşünecek olursanız belirli zamanlarda oluşan gökyüzü olayları sizlerin güncellemelerinizdir. Kimisi güncelleme geldiğinde yüklemez kimisi ne kadar yer kaplayacağına bakar, kimisi ya telefonum bozulursa der bekletir, kimisi ona ihtiyaç duyana kadar ertele der. İşte dolunay ve yeniay zamanları da böyledir. Biz size nasıl bir paket geldiğini anlatırız ve sizler bu paketi yüklerseniz nasıl olayların üzerinizde gelişebileceğine daha rahat düşünebilirsiniz.
Astroşifa 2021 Ajandamızdan yazdığımız Nisan ayı gündeminizi aşağıya bırakıyorum. Çıktısını alıp ay sonuna kadar kullanın.
Şayet diğer aylara sahip olmak isterseniz son kalan ajandalarımızı bu linkten alabilirsiniz.
https://www.dr.com.tr/Kirtasiye/2021-Astrosifa-Ajandasi/Organizasyon-Urunleri/Organizer-ve-Ajandalar/urunno=0001891442001?gclid=CjwKCAjw3pWDBhB3EiwAV1c5rESFWiql1b2qHo9Tr63iM12LqniS4AZiRe13f_lu4ER7KPdR8AvEXBoCVh8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Uzun zamandır size dedemin hazinesindeki mektuplardan paylaşmıyordum. Bugün Ay akrep burcundayken sizlere bir mektup seçtim.Mektubuna “başlığını yitiren yazılar” yazmış. Devamı şöyle..
Satürn Kova burcunda 1991 yılında nisan ayında yazdığı mektuplar.
“Bir gün, bir yerde çocuk bir ana baba buluyor ve de dünyaya geliyor. Bütün canlılarda, böylesine gizem dolu bir başlangıç. Nedenleri, niçinleri, nasılları bir türlü açıklığa kavuşamayan… Artık açık alandaki, görülür, gözlenir yaşam başlamıştır. İsimler, sıfatlar, yüklemler, nüanslar, yorumlar başlar, yaşam da artık sürmektedir. Ayakta kalmak savaşı verilir, şartlar ne olursa olsun. Birileri birilerine artık borçludur, sanki kanunları kendi içinde oluşur, kanunlardan ileri. Beslenecek, soğuk sıcak ve her türlü tehlikelerden korunacak sınırsız verilecek. Genel yapı, kendi özendirici kurallarını kendisi koymuş, aslında var olan bu bağıntıyı anlamaya çalıştığımız zaman zorlanıyoruz. Aslında her şey kendi kuralları içinde, kendi varlığını korumak, devam ettirmek için çok sarmal bir yapıda sürüyor, anlasak da anlamasak da sürüyor, sürecektir.”
Doğru değil mi?
Sürüyor ve sürecek…
Terazi dolunayı sonrası en güçlü haftalardan birine giriyoruz. Ayrıca bu hafta artık nisan ayına giriş yapıyoruz.
Astroşifa 2021 Ajandamızdan yazdığımız Nisan ayı gündeminizi aşağıya bırakıyorum. Çıktısını alıp ay sonuna kadar kullanın.
04 Nisan Pazar saat 06.42’de Merkür, Koç̧ burcuna geçiyor. Hislerine veya inançlarına güven, yolunda inançla ilerle! Bu süreçte hataları görüp seni uyarmaya çalışanları anlayışla karşıla, bu uyarıları saldırı gibi görme. Bu kişisel bir durum değil. Dinle ve geliştir. 12 Nisan Pazartesi saat 05.30’da koç̧ burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Yalnızca zaman dolduran aktiviteler yerine, kendinle gurur duymanı sağlayacak anlamlı işler yapmaya çalış̧. Yardıma ihtiyacı olan insanlarla kuracağın bağ̆ sana çok iyi gelecektir. Bir destek grubuna katıl.
14 Nisan Çarşamba saat 21.22’de Venüs, Boğa burcuna geçiyor. Kimi zaman çitin öbür yanındaki çimenler gerçekten daha yeşil olabilir. Bunu yeni bir başlangıç̧ yapmadan ve eskiden kurtulmadan bilemezsin.
19 Nisan Pazartesi saat 13.30’da Merkür, Boğa burcuna geçiyor. En iyi seçeneğin değişmek olduğunu düşünüyorsan, somut bir plan yapıp harekete geç̧ ve korkuyla suçluluğun sana engel olmasına izin verme.
19 Nisan Pazartesi saat 23.36’da Güneş̧, Boğa burcuna geçiyor. İçinde bulunduğun durum yerine elverişli bir alternatif seçme şansının olup olmadığını araştır. Benzer değişiklikleri yapmış̧ insanlarla konuş̧.
20 Nisan Salı saat 01.49’da Güneş̧, Merkür ile Boğa burcunda kavuşuyor.
28 Mart Pazar Günü Terazi Burcunun 8. Derecesinde dolunay gerçekleşiyor. Dolunaylar doğasında tamamlanma, sonlanma, aydınlanma gibi parametreleri barındırır. İnsan vücudu dolunay zamanlarında en görünür halini ortaya dökmektedir. İbn-i Sina hastalık tedavisinde gökyüzü transitlerini kullanarak dolunay zamanları yaklaştıkça tetkiklerini artırmıştır.
Hakikatin en saf halini dolunay ışığı aydınlatarak gereken doğru soruların sorulmasını ve doğru cevapların alınmasını sağlar.
Terazi Dolunayı, dengede kalabilmeyi, dengeyi kurabilmek için neleri feda etmek gerektiğini öğretirken, insan ilişkilerindeki uyumun nasıl sağlanabilmesi gerektiği sorularının cevaplarını alıyor. Terazi dolunayı ikili ilişkilerde yıpranan, bitmesi gerektiği halde bitirilemeyen birlikteliklere son dokunuşunu yaparak kişilerin son kararlarını vermelerini sağlayacak.
Terazi, anlamaktır, anlayıştır, anlaşılabilmektir. Düşünceler içerisinde kaybolurken nezaketi elden bırakmadan karşıdaki kişinin ruh halini okuyabilmektir. Mutlu olmak için bilmek isterken, öğrenmek için sadece inanmayı seçmektir.
Dolunay, Koç burcunda hareket eden Güneş ve Venüs’e karşıtlık yaparken gezegenlerle kavuşan şifacı chiron açısı ile de yaraların sarılmasını sağlıyor. İlişkilerinde son bir fırsat yakalamak isteyenlere bu fırsatı sunarken, kangren olmuş ilişkileri ise her iki kişinin sağlığı için sonlandıracaktır. Güneş Venüs kavuşumu 8 yıllık döngüyü başlatırken Terazi Dolunayı ile birbirlerini dengeye taşımak isteyen kişiler için ise kaderin ağlarını örmesine yardımcı olacak.
Dolunay görünmezi görünür kılar ve arka planda gerçekleşen olayları ortaya çıkarır. Gördüğünü doğru anlamak maharetse de Terazi Dolunayına eşlik eden İkizler burcunda kavuşum yapan Mars ve Kuzey Ay Düğümü büyütücü etkisi ile gizli kalmış her şeyi aşikâr edecektir. Kavuşum kadersel etkilere sahip olurken yaşam içerisinde gereken hareketi de sizlere sağlayacak.
Hayatın anlamı içerisinde mutluluk her zaman önem teşkil etmiştir. Madde ile özdeşleşmek yerine manevi ruha sarılan bireyler daha fazla mutlu olabilmeyi başaran kişilerdir. Mutlu olmak için neleri bırakabileceğimizi, fazlalıklardan kurtulabilmeyi, suni mutluluğun kaynağını fark etmemizi sağlayan dolunay ışığı yaratılış gayesine yeniden dönüşün yolunu aydınlatmıştır her zaman.
Dolunay da korkularımız ve endişelerimizde artışlar gözlemleyebiliriz. Endişelerimiz ve korkularımız bizleri biz yapan yapı taşlarımızdır. Kendi yönümüzü ararken karşılaştığımız sorunlar kendimizi bulmak için birer çakıl taşından ibaret setlerdir.
Herkes merak ediyor ve her yerde okuyorsunuz öyle değil mi?
Güneş-Venüs kavuşuyor şimdi ne yapmalıyım. O saatler hangisi?
Eyvah, o saati kaçırdım mı?
Şimdi ne yapacağım? Ya da ama ben o sırada bir toplantıda olacağım gibi bir sürü soru ve panik durumu söz konusu olabilir.
Bunun dışında bir kesimde aman napayım kavuşuyorlarsa kavuşuyorlar, bırakın bu yalan dolanı diye söyleniyor da olabilir.Ya da ben kavuşamadıktan sonra diye iç geçiriyor da olabilir :)
Bunun size faydası ya da eksikliği nedir. Kendi yorumuma göre paylaşayım.
Birkaç gün önce Clubhouse Astroloji Türkiye kulübünde bir oda açtım. Venüs Burçlarda sevgi anlayışınız nasıl diye?
Söz alıp yukarı katılanların tek tek yorumlarını not aldık. Odaya eşlik eden ve durumu modere etmeye yardımcı olan sevgili Özkan, astrolog Selin ve bu yazıları sözcü olarak toparlayan değerli İpek vardı. Hep birlikte sosyal deneyi yaptık. Ben herkese söz verdim. Bunları köşede toparlayacağım ve sizler için deneysel olarak bu durumu paylaşacağım diye…
İşte Venüs burçlarına göre halkımızın söyledikleri aşağıdaki gibidir. Bakalım sizlerde kendi Venüs burcunuza göre neler düşünüyorsunuz?
Venüs Kova
-Ben seçilmem seçerim. Karşı taraf beni etkileyemez, ben istersem bir gülüşüne yakarım abayı. İlişki içerisine girdikten sonra fedakârlık abidesiyim. Hayatımdaki insanın mutlaka sıcak kanlı ve geleneksel olması gerekir.
Bugün Ay yengeç burcunda ve akşam saatlerinde aslan burcuna geçiş yapacak. Eğer öfkeliyseniz ve savaşma dürtüsü hissediyorsanız kendinize şu soruyu sorun: Bu mesele gerçekten önemli mi ve ben doğru kişiyle mi bu meselenin savaşını veriyorum? Eğer bu sorunun cevabını kendinize verebiliyorsunuz ne istediğinizi biliyorsunuz. Öfkenizi yaratıcılık olarak kullanın.
Haftanın en iyi günündesiniz.
Tüm gücünüzü ve potansiyelinizi geliştirecekseniz, Sadece artık kullanılmayan ve size hizmet etmeyen şeyleri ortadan kaldırmalısınız. Artık bırakmaya hazır olmak çok önemlidir. Gereksiz ve ağır yüklerden kurtulmak, inançlarınızı ve ihtiyaçlarınızı tespit etmek çok önemlidir.
Devlet Bahçeli’nin attığı twit astroloji camiasında büyük ses getirdi!
Oldukça hareketli ve güçlü bir haftanın başlangıcına giriyoruz. Önümüzdeki en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Terazi dolunayı bulunmaktadır.28 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan bu dolunay genelde hem ülkemiz hem de dünya adına önemli karışıklıklar vaat ediyor. Genelde terazi dolunaylarında dost ve düşman arasında farklılığı anlamaya çalışırız. Bir bakarsınız dost dediğiniz düşman olur, düşman dediğiniz dost olur. Hayatta böyle değil midir. Hiç kimseye aslında yeterince süper iyi ya da çok kötü dememek gereklidir. Bazı yüzleşmeler her zaman kolay olmaz. Oldukça zordur ve bunları yönetmek her zamankinden daha fazla yürek ister. Çünkü sınırlarımızı çizmemiz gerekir. Terazi dolunayları bazı zamanlar garip bir tembellikte insana verebilir. Bu yüzden bu döneme ilerlediğinizi bilip daha sistemli ve asla işlerinizi ertelemeden ilerlemeyi seçmelisiniz.
Bu hafta özellikle Mars ve Kuzeydüğüm kavuşumu kişisel hayatlarınızda sizleri 2019 Haziran aylarını düşündürtebilir. Bu zamanlarda neler yapıyordunuz ve ne tür haksızlıklarla mücadele verdiniz. Şimdi artık burayla ilgili rövanş alma zamanı olarak tanımlayabilirsiniz.
Kural 1: Bu dönem en fazla öfke sizin için tuzak olabilir. Hiç olmadığınız kadar 19 Nisan’a kadar öfke içinde olduğunuz konuların aslında size içsel bir pusula olduğunu düşünerek bunları tanımaya çalışın. Dışarı vereceğiniz tepkiler asla sizi mutlu etmeyecek. Bu durumu sizde yaratan konulara odaklanın ve gelişiminize katkı sağlayın.
Kural 2: Şu an gelişen ekonomik, sosyolojik ve ekolojik birçok durum sizde kaygı yaratıyor olabilir. Bu tür konular yüzyıllarca oldu ve bir şekilde geçti. Zaman her zaman bizleri birtakım konulardan sorumlu tutar. Elinizden geldikçe sizlerin kolektife hizmetiniz nedir buna bakın.
Kural 3: Minimal ve sade bir yaşam içine çekilin. Kesinlikle güçlü tasarruf yöntemleri kendinize geliştirin. Devir şu an için tasarruf devri olarak tanımlanabilir.
Kural 4: Kendinizi üzmeyin. Her şey olacağına varıyor. Sizlerin yapması gereken yeni zamanı tanımak ve kendinizi uyumlamak. Yapabileceğiniz onca şey varken küçücük bir üzüntünün sizi gölgelemesine izin vermeyin.
Kural 5: İsveç atasözü derki; “Bir anlık sabır, büyük bir felaketi önleyebilir. Bir anlık sabırsızlık bütün bir yaşamı berbat edebilir.”
Günün notu: 20 Mart 2021 tarihinde 12:37'de İstanbul’da doğan bir çocuk koç burcudur. 12:36'da doğan balık burcudur. Yeri gelmişken bu şekilde doğum saatinin önemini anlatabilirim.
20 Mart 2021'de başlayan Koç sezonunu astrolojik yeni yılın başlangıcı olarak düşünün. Bahar bize çiçek açan ağaçları ve yükselen sıcaklıkları getirmenin yanı sıra taze bir başlangıç şansı sunuyor. Şimdi istediğimiz vizyonları ve hayatı yaratma zamanı geldi.
Zodyak’ın ilk burcu olan koç, uyanma çağrısıdır.
Eski zamanlarda, bahar ekinoksu dönemin başlangıcını işaret eder ve yeni yaşamın doğuşunu yeni başlangıçları onurlandırmak için fırsatları anlatır.
Güneş Koç burcundayken doğanlar, güneşin astrolojik açıdan yüceldiği yerde doğanlardır. Çünkü gün ışığının karanlığın üstesinden gelmeye başladığı Zodyak noktasına dönmesi, güneşin gücünü yeniden kazanması ve yükselmesi olarak görülür. Kontrolü ele geçirmek için yaratıcılık, enerji, coşku ve cesaret nitelikleriyle çok ilgisi vardır. Güneş, bilincin, bireyselliğin, açık yönün ve tanımın sembolüdür.
İçgüdünün üzerine çıkma ve kontrolü ele alma iradesinin gücünü içinde taşır. Geçtiğimiz son birkaç gün içinde yaşadığınız yenilgilerin aslında yenilenmek olduğunu göreceksiniz.
Üzerimizden geçen zayıflık ve kayıp dönemler sonrasında yenilenmiş güç, yeniden ortaya çıkma cesareti hissedeceğiz.
Biliyorsunuz elden geldikçe size balık yemeği değil ama balık tutmayı öğretiyorum. Son zamanlarda astrolojiye ve doğum haritalarınıza artan ilgi beni oldukça heyecanlandırıyor. Bende mümkün oldukça hafta sonları sizi kendi haritanızla ilgili önemli incelemeleri paylaşmak istedim. Konudan konuya atladığımız ve sizlere verilen hap bilgiler olarak düşünün.
Bazı terimler sizin dikkatinizi dağıtacak olsa da sorgulamanıza yardımcı olacak diye umutluyum.
Astroloji kişisel zayıflarımızı en güçlü hale getiren bir de üzerine zamanla zayıflıklarımızda ilham almayı öğreten harika bir sanattır.
Doğum haritanızda gezegenleri anlamak için şifreler nelerdir?
Haftayı öyle ya da böyle tamamladık. Şimdi size biraz Merkür balık burcu geçişinden ve sizlere etkisinden bahsetmek istiyorum. Hadi kendinizi bir odaklayın ve 4 Nisan’a kadar sürecek bu geçişin size karşı yansımalarını inceleyin.
İletişim ağımızın sahibi Merkür, Balık burcuna geçerek düşünce yapımızda, algı frekansımızda fiziki etmenleri kenara bırakarak daha fazla sezgisel dokunuşun egemen kılacak ve bu güçlü hislerle hafızamızı tamamlayacaktır.
Balık doğada çabuk unutan bir varlıktır. Ama o unutkanlığına rağmen su kaynağının yerini kaybetmeden her dönemin de yolculuğunu sürdürmüştür. Çıktığı yolda ilahi planda sezgisel hareketini devamlı tatbik ederek kendisi içilen biçilen görevi harfiyen yerine getirmenin gücü ile yaşamını sürdürür.
Merkür Balık burcunda zihninizde birden fazla ses oluşturabilir. Düşünceler, kavramlar hepsi birbiriyle karışıp dans ederken sezgisel varlığınız, ruhsal duygularınızı tetikleyebilir. Bu süreçte soyut düşünce kalıpları üreten zihinin yön arayışını yine soyut sezgilerle yapılmasını bekler. Sizi normalin üstünde bir hassasiyet ve alınganlık çemberinin içine alabilir. İçinize kapanmak istediğinizde veya kendinizi ansızın zihninizin kuytularında bulursanız, anlayın ki Merkür sizi etkisi altına almış demektir.
4 Nisan’a kadar sürecek olan bu dönemde bireysel hayatımıza ait düşünceler, korkular, endişeler ve beklentiler önem kazanarak hayal dünyası içerisinde kurulan yapıların yükselişlerini hız kazanacaktır. Enerjimizde düşüklük yaşanırken fiziksel ve ruhsal yorgunluk da eşzamanlı olarak artış gösterecektir. Donuk bir iletişim hali sebebiyle düşünce ve hislerinizi doğru bir şekilde ifade etmeniz zorlaşabilir, yanılgı ve yanlış anlaşılmaların etkisiyle istemediğin diyalogların içinde kendinizi bulabilirsiniz. Zorlu geçen günler, size kendinizi daha mutsuz hissettirebilir ve kurban psikolojisine fazla kapılabilirsiniz. Hızlı değişen ve aynı anda yaşadığınız zıt duygular, değer sorgulaması ve kararsızlık olarak hayatınıza sirayet edebilir. Bu etkileri en aza indirmek için zihninizin bu yanıyla aranızda bir sosyal mesafe oluşturmalısınız. Geçtiğimiz yıldan bu yana deneyimlediğimiz gibi, bazı uzaklıklar daha çok yakın olabilmek için gerekli ve hatta zorunludur. Bu kuralı içinizdeki ülkeye bir önlem olarak entegre edebilirsiniz.
“Hep mi böyle olacak, hiç mi iyi bir şey yok?”
Elbette var. Mesela Pisagor Teoremi diye tabir edilen dik üçgenin ortaya çıkışında Pisagor çizdiği üçgene ruhsal zihinle bakarak farklı bir tamamlanmanın kapısını aralamıştır. 3 – 4 – 5 dik üçgenini “Ruh, Beden ve Zihin” ile eşleştirerek her anlamda kendini tamamlamış bir insana benzetmiştir. Bu üçlüyü keşfederken insanın doğasında değersiz bir madenden içerisindeki değerli olana dönüşümünü tasvir etmiştir. Dik üçgen gibi kendinizi özel olarak tamamlayarak kusursuz bir uyumu yakalayabileceğinizi simgelemiştir.
Dante kendi yolculuğu sırasında yolunu karanlık bir ormanda kaybeder. Yolunu tekrar bulabilmesi için aklın kendisi olarak ifade ettiği ve bu karanlık ormanda kendisine yol göstermesini beklediği ünlü bilge Vergilius’tan yardım ister. Bu yardım çağrısının nedeni, her karanlığa düştüğünde aydınlığa onun desteğiyle ilerleyebileceğini fark etmesidir. Dante karanlık yoldaki yürüyüşünü üç ana bölümü ayırır.
Koç yeniayı! Asıl soru bana kimin izin vereceği değil, beni kimin durduracağı
Günaydın yıldız savaşçıları;
Bugün koç burcunda bir yeniay gerçekleşti.
Hem bununla birlikte yeniay doğarken Ramazan Ay’ının ilk gününe uyanış sağlayacağız.
Hoş geldin Ramazan ayı diyoruz.
Allah, tekrardan bu aya bizleri birlikte kavuşturdu. Ben hem ramazan ayının ilk girişi hem de yeniay zamanı olması durumuyla “nasibini alma” yeniayı diyorum.
Venüs gezegenin bu kadar etkin olması ve koç burcunda olması bu Ay’ın nasibinizi almak olarak değerlendirebilirsiniz. Bu önünüze gelenlere bu şekilde bir farkındalık katabilirsiniz.
Nasip nedir?
Ne eksik ne fazla, insanın tam alacağı şeydir.
Hayatın telaşında genellikle unutulur.
Fakat bazen bütün ağırlığıyla hissedilir ki "olacağına varır her şey".
Kendini paralasan değişmez. Âmâ bir o kadar da paralamak gerekir. Nereye çeksen gelir, her sorunun cevabı olabilir bu kelime.
O kadar hoştur.
Şu sıralar;
Uçurumun kenarında hissediyorsun kendini,
Bir adım atsan uçurumdan düşmen an meselesi.
Şiddetli bir rüzgâr esiyor ama tüm soğukluğu bedenine işlerken, her bir darbesi yüzüne çarpıyor. Put gibi durduğun uçurumdan geçmişini, hayallerini, heveslerini, sevdiklerini, kalbinden kovduklarımı, geçmişte yaptığın hataları ve ufka yakın yerlerde geleceğini görüyorsun…
Kafan karışık, kalbin yorgun, ruhun bulanık.
Her şeyi kabullenip yoluna devam etmek mi yoksa her şeyden vazgeçmek mi?
Zihnin ve kalbin, düşünce ve his senkronunu tutturmayı başaracak mı?
Şu an ve hiçbir zaman hiçbir şeyi tam olarak bilemeyeceğiz.
Karar almanın zor olduğu yer aslında senin, hissetmekten korktuğun yerdir.
Yani kendindesindir…
Sakin ol şu an kendine vardın. Korkma orası en güvenli yer…
Geçmişte olanlara, şimdinin anlamsızlığına inat içindeki değişen bir şeyler oluyor ve sen bunlara "nasip" diyorsun. Tek bir kararla geçmişine hükmetmeye, geleceğini fethetmeye doğru gidiyorsun… Bu yeni başlangıca ve yeni döneme hazır olmalısın. Bu bir süreç ve yaklaşım 8 yıl boyunca hayatının en önemli alanı olmaya aday…
Bu yeniay da Plüton Uyumsuzluğu
Plüton uyumsuzluğu demek, ruhsal değişim demektir ve genelde aynı zamanda da maddi açıdan büyük çalkantı demektir. Ancak Plüton, bizim güneş̧ sistemimizin en yavaş̧ gezegeni olduğu için yıl boyu bu dolaylarında kalacaktır. Bu dünya çapında, özellikle de ABD açısından, pek bunalımlı bir dönem görünmektedir.
Sadece ayın 27 Nisan sonrası bu dönem içinde kozmik gerilim yoğunlaşacak.
Başlattığınız işlerde aşk ve paranın bir arada gittiği bir dönemin gücü başlayacak.
Hayatınızda ya her ikisine de sahip olacaksınız ya da her ikisinden de vazgeçeceksiniz desek pek yanlış söylemiş olmayız. İçinde hikayesi olan ya da aşk ile yaptığınız işlerinizi güçlü bir şekilde hayata geçiriyorsunuz. Bu zaman sizleri çok zorlayacak gibi gelecek ama yine de sizlerin buna gerekli cesaret gösteriyor olması tüm zorlukları aşmanıza yardım edecek. Yine benzer gökyüzü konumlarında yıllar önce Çernobil krizi yaşanmış. Umarım böyle bir felaket bir daha yaşanmaz ama şu an Ukrayna ile ilgili bazı farklı gelişmeler ve krizler var. 2011 yılında meydana gelen FUKİŞİMA kazası da benzerlikler sergiliyor. Yani koç dönemleri gerçekleşen yeniaylar pek de masum olmayabiliyor. Mars’ın ikizler burcunda ilerlemesi ve Venüs-Plüton’un bir çevre düzenlemesi olarak düşünülmesi gerekirse çevremizdeki bazı düzensizliklere neden olacak güçlü olayları da gösterebilir. Hep birlikte inceleyip, izleyeceğiz.
Astroloji kehanet değildir.
Lütfen astrolojiyi bir yerlere sığdırmaya çalışmayın. Astroloji kehanet değildir. Astroloji bir sanattır. İstatiksel bir analiz çalışması barındırır.
C.G.Jung sözleri ile bitirelim:
"Eğitimi yetersiz kalmış̧ kişiler, her ne kadar, şu son zamanlara değin astroloji ile alay edebileceklerini sanmışlar, onu çoktan defteri dürülmüş bir sözde bilim olarak görmeye kalkışmışlar ise de halk ruhunun ta derinlerinden su yüzüne çıkan bu astroloji bugün gene, üç yüz yıldan beri terk ettiği üniversitelerimizin kapısını çalmaktadır."
Üniversiteleri bilmem ama kalbimizi çaldığı kesin :)
Mutlu günler dilerim…