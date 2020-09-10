Kimsenin sırtına koyduğu yastık ya da duygusal iyileşme stratejisi değilsiniz!

Mars gerilemesi başladı ve sizlerde bu sabah biraz kırgın biraz yorgun uyandığınızı görüyorsunuz.
Bir yanınız buruk, bir yanınız küs, bir yanınız sizi hiç anlamayan insanlarla dolu öyle değil mi?
Hayat tuhaf bir yolculuk…
Bir sabah uyanırsınız aşk acısı ile,
Bir sabah uyanırsınız parasızlıkla,
Bir sabah uyanırsınız iyi bir test sonucu alabilmek için,
Bir sabah uyanırsınız hayal edemeyeceğiniz güzelliklerle karşı karşıyasınız…
Bir gün gelir bir sabah uyanamazsınız…
Görebileceğiniz bir sabahınız olmayacaktır…
O zaman tüm sabahların hesabı sorulur size…
Neyse çok uzatmayacağım,
Size günü kurtaracak ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak Mars gerilemesi kurallarını aşağıya bırakıyorum.
Ben bunları yıllarca köşe yazılarımda yazsam da Anthony Hopkins kısaca hepsini derlemiş toplamış. Okuduğum bu yazıyı sizlerle de severek paylaşıyorum.
O zaman bir çıktı alıp masanıza, odanıza veya duvarınıza bugün bu yazıyı koyun.
′′Seni sevmeye hazır olmayan insanları serbest bırak.
Bu hayatında yapacağın en zor şey.”
-Seni sevmeye hazır olmayanlara sevgini vermeyi bırak.
-Değişmek istemeyen insanlarla zor sohbetler yapmayı bırak.
-Varlığına önem vermeyen insanlar için görünmeyi bırak.
-İçgüdülerinin etrafındaki herkesin iyi dileklerini kazanmak olduğunu biliyorum, ancak aynı zamanda zamanını, enerjini ve akıl sağlığını çalacak dürtüdür…
-Hayatında memnuniyet, ilgi bağlılık ortaya çıktığında, herkes senin kadar dürüst olmayacak…Bu, kim olduğunu değiştirmen gerektiği anlamına gelmez. Bu seni sevmeye hazır olmayan insanları sevmeyi bırakman anlamına geliyor.
-Zamanını harcadığın kişiler tarafından ince bir şekilde dışlanır, ince bir şekilde aşağılanır, unutulur veya kolaylıkla görmezden gelinirsen onlara ilgini ve enerjini sunmaya devam ederek kendine iyilik yapmazsın, gerçek şu ki sen herkes değilsin…
-Bu dünyayı bu kadar özel yapan şey, arkadaşlığına, sevgine, dostluğuna önem veren olan birkaç kişiyi bulduğun zaman ve gerçek aşkı yakaladığında harekete geçecek. Bunun bir zamanı olduğunu unutma.
Seni sevmesini sağlamak için ona ne kadar zaman harcadın?
Bu gezegende milyarlarca insan var ve çoğu seninle kendi seviyelerinde sevgi titreşimleri içindeler…
Ama…
Seni yastık, ikinci plan seçeneği, terapist ve duygusal iyileşme stratejisi olarak kullanan insanların mahremiyetinde ne kadar kısa kalırsan senin için doğru olan bu …
Denemeyi bırakırsan ilişki biter…
Belki mesaj göndermeyi bırakırsan telefonun günlerce ve haftalarca sessiz kalır…
Birini sevmeyi bırakırsan gerçek olmayan aşk eriyebilir…
Bu bir ilişkiyi mahvettiğin anlamına gelmez!
Bu ilişkiyi tutan tek şey sadece sendin ve sadece senin onu tutmak için tuttuğun enerjiydi.
Bu aşk değil.
Bu bağlılıktır.
İstemeyenlere bir şans vermek istemektir!
Hayatındaki en değerli ve en önemli şey enerjindir.
Bu sadece senin zamanın ve sınırlı…
Bu senin enerjin!
Zamanını senin için uygun olmayan insanlarla geçirdiğin zaman neden bu kadar sabırsız olduğunu anlamaya başlarsın.
Hayatın için, kendin için ve tanıdığın herkes için yapabileceğin en önemli şeyin enerjini her şeyden daha vahşi bir şekilde korumak olduğunu fark etmeye başlayacaksın.
Hayatını güvenli bir sığınak yap,
Sadece seninle uyumlu kişilere izin ver…
İnsanları kurtarmak senin sorumluluğun değil.
Onları kurtarılması gerektiğine ikna etmekten sorumlu değilsin.
Her an insanlar için var olmak ve onlara hayatını vermek senin işin değil.
Çünkü eğer kötü hissediyorsan, görevde hissediyorsan, mecbur hissediyorsan onlara verdiğin iyiliği geri vermeyeceklerinden korkuyorsun…
Senin kaderin sevildiğini fark etmek ve hak ettiğini düşündüğün sevgiyi kabul etmektir.
Gerçek bir dostluğu hak ettiğine karar ver…. Gerçek bir bağlılık, sağlıklı ve başarılı insanlarla tam sevgi içinde olmayı seçmek bizim becerimizdir.
Dememiz o ki;
Sonra bekle…
Sadece bir süreliğine…
Ve her şeyin ne kadar değiştiğini izle…
Emek verenle vermeyen hiçbir olur mu?
Üzülmeyin, dünyada çok acayip şeyler olurken sizler festival filmi tadında hayatınızı neşelendirin. Ömrümün sonuna kadar tekrar edeceğim tek bir sözüm var “biz birbirimizi sevince onca güzel şey başımıza gelecek” …
Hiçbir şey vermek istemeyip almak mümkün olan bir şey değil.
Sevgi, saygı, ilgi, Güleryüz, tatlı söz…
Bunları vermeyip hepsini bekleyemezsiniz. Bunları esirgeyip sonra oturup bunlardan şikâyet edemezsiniz.
Olmayan şeyleri oldurma ısrarı insanları birbirinden soğutur. İyi bir aşk için bir partner için, iyi bir iş için “iyi” iki taraf olması gerekir. Bunun için siz elinizden geldiğince “iyi” biri olun.
Tamamlanmayı sevin.
Sonra tamamlanmanız gereken kişi yanınıza gelsin.
İki olmayan da umurunuzda olmasın.
Hepsi o kadar…
Sizinle kendimi tamamlıyorum…Teşekkür ederim…
Mutlu günler dilerim.
Kimsenin sırtına koyduğu yastık ya da duygusal iyileşme stratejisi değilsiniz!
Günaydın herkese…
Mars gerilemesi başladı ve sizlerde bu sabah biraz kırgın biraz yorgun uyandığınızı görüyorsunuz.
Bir yanınız buruk, bir yanınız küs, bir yanınız sizi hiç anlamayan insanlarla dolu öyle değil mi?
Hayat tuhaf bir yolculuk…
Bir sabah uyanırsınız aşk acısı ile,
Bir sabah uyanırsınız parasızlıkla,
Bir sabah uyanırsınız iyi bir test sonucu alabilmek için,
Bir sabah uyanırsınız hayal edemeyeceğiniz güzelliklerle karşı karşıyasınız…
Bir gün gelir bir sabah uyanamazsınız…
Görebileceğiniz bir sabahınız olmayacaktır…
O zaman tüm sabahların hesabı sorulur size…
Neyse çok uzatmayacağım,
Size günü kurtaracak ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak Mars gerilemesi kurallarını aşağıya bırakıyorum.
Ben bunları yıllarca köşe yazılarımda yazsam da Anthony Hopkins kısaca hepsini derlemiş toplamış. Okuduğum bu yazıyı sizlerle de severek paylaşıyorum.
O zaman bir çıktı alıp masanıza, odanıza veya duvarınıza bugün bu yazıyı koyun.
′′Seni sevmeye hazır olmayan insanları serbest bırak.
Bu hayatında yapacağın en zor şey.”
-Seni sevmeye hazır olmayanlara sevgini vermeyi bırak.
-Değişmek istemeyen insanlarla zor sohbetler yapmayı bırak.
-Varlığına önem vermeyen insanlar için görünmeyi bırak.
-İçgüdülerinin etrafındaki herkesin iyi dileklerini kazanmak olduğunu biliyorum, ancak aynı zamanda zamanını, enerjini ve akıl sağlığını çalacak dürtüdür…
-Hayatında memnuniyet, ilgi bağlılık ortaya çıktığında, herkes senin kadar dürüst olmayacak…Bu, kim olduğunu değiştirmen gerektiği anlamına gelmez. Bu seni sevmeye hazır olmayan insanları sevmeyi bırakman anlamına geliyor.
-Zamanını harcadığın kişiler tarafından ince bir şekilde dışlanır, ince bir şekilde aşağılanır, unutulur veya kolaylıkla görmezden gelinirsen onlara ilgini ve enerjini sunmaya devam ederek kendine iyilik yapmazsın, gerçek şu ki sen herkes değilsin…
-Bu dünyayı bu kadar özel yapan şey, arkadaşlığına, sevgine, dostluğuna önem veren olan birkaç kişiyi bulduğun zaman ve gerçek aşkı yakaladığında harekete geçecek. Bunun bir zamanı olduğunu unutma.
Seni sevmesini sağlamak için ona ne kadar zaman harcadın?
Bu gezegende milyarlarca insan var ve çoğu seninle kendi seviyelerinde sevgi titreşimleri içindeler…
Ama…
Seni yastık, ikinci plan seçeneği, terapist ve duygusal iyileşme stratejisi olarak kullanan insanların mahremiyetinde ne kadar kısa kalırsan senin için doğru olan bu …
Denemeyi bırakırsan ilişki biter…
Belki mesaj göndermeyi bırakırsan telefonun günlerce ve haftalarca sessiz kalır…
Birini sevmeyi bırakırsan gerçek olmayan aşk eriyebilir…
Bu bir ilişkiyi mahvettiğin anlamına gelmez!
Bu ilişkiyi tutan tek şey sadece sendin ve sadece senin onu tutmak için tuttuğun enerjiydi.
Bu aşk değil.
Bu bağlılıktır.
İstemeyenlere bir şans vermek istemektir!
Hayatındaki en değerli ve en önemli şey enerjindir.
Bu sadece senin zamanın ve sınırlı…
Bu senin enerjin!
Zamanını senin için uygun olmayan insanlarla geçirdiğin zaman neden bu kadar sabırsız olduğunu anlamaya başlarsın.
Hayatın için, kendin için ve tanıdığın herkes için yapabileceğin en önemli şeyin enerjini her şeyden daha vahşi bir şekilde korumak olduğunu fark etmeye başlayacaksın.
Hayatını güvenli bir sığınak yap,
Sadece seninle uyumlu kişilere izin ver…
İnsanları kurtarmak senin sorumluluğun değil.
Onları kurtarılması gerektiğine ikna etmekten sorumlu değilsin.
Her an insanlar için var olmak ve onlara hayatını vermek senin işin değil.
Çünkü eğer kötü hissediyorsan, görevde hissediyorsan, mecbur hissediyorsan onlara verdiğin iyiliği geri vermeyeceklerinden korkuyorsun…
Senin kaderin sevildiğini fark etmek ve hak ettiğini düşündüğün sevgiyi kabul etmektir.
Gerçek bir dostluğu hak ettiğine karar ver…. Gerçek bir bağlılık, sağlıklı ve başarılı insanlarla tam sevgi içinde olmayı seçmek bizim becerimizdir.
Dememiz o ki;
Sonra bekle…
Sadece bir süreliğine…
Ve her şeyin ne kadar değiştiğini izle…
Emek verenle vermeyen hiçbir olur mu?
Üzülmeyin, dünyada çok acayip şeyler olurken sizler festival filmi tadında hayatınızı neşelendirin. Ömrümün sonuna kadar tekrar edeceğim tek bir sözüm var “biz birbirimizi sevince onca güzel şey başımıza gelecek” …
Hiçbir şey vermek istemeyip almak mümkün olan bir şey değil.
Sevgi, saygı, ilgi, Güleryüz, tatlı söz…
Bunları vermeyip hepsini bekleyemezsiniz. Bunları esirgeyip sonra oturup bunlardan şikâyet edemezsiniz.
Olmayan şeyleri oldurma ısrarı insanları birbirinden soğutur. İyi bir aşk için bir partner için, iyi bir iş için “iyi” iki taraf olması gerekir. Bunun için siz elinizden geldiğince “iyi” biri olun.
Tamamlanmayı sevin.
Sonra tamamlanmanız gereken kişi yanınıza gelsin.
İki olmayan da umurunuzda olmasın.
Hepsi o kadar…
Sizinle kendimi tamamlıyorum…Teşekkür ederim…
Mutlu günler dilerim.