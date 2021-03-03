Kimsenin bir beklentisi yok. Yeter ki dünyamızı dar etmeyin

Neptün’ün yönettiği Balık'ın enerjisini de güçlü bir şekilde ortaya sunmaktadır. Daha da önemlisi, Güneş aynı zamanda bize yumuşak ve yatıştırıcı bir enerji bahşederek, Venüs balık ile tatlı bir kavuşumda olacaktır.
Bildiğiniz gibi, Balık burcu arketipinin teslim olmakla ilgili bir konusu vardır ve bu yön bizi bir adım geri atmaya ve akışa devam etmeye teşvik eder.
Ne de olsa Venüs, Balık burcunun değişken sularının derinliklerinde yüzerken teslimiyetin gücünü bizlere hissettirir. Ama bu duyguları verirken aslında başak burcunun çalışkanlığını, emeğini sizlere gösterir.
Yavaş yavaş, ruhunuzun gerçeği ile uyum sağlamak için yapılması gereken değişiklikleri yapmalısınız.
Merkür ileri hareketine başladı ama gerekli hızı tam olarak kazanamadı. Şu an belki de dün ve bugün bunu daha güçlü hissedebilirsiniz.
Özellikle hem ekonomik hem de sosyolojik birçok etken hayatımıza değerli bir yönden bakmayı engelliyor. Bu gezegen yavaşlaması tam hız kazanacağı zamanlarda 27 Şubat’ta gökyüzünde bir dolunay gerçekleşecek. Bu başak burcunda olacak. Yani tam hız kazanmaya başladığında sizlerde duygusal anlamda oldukça dolu olabilirsiniz.
Buna “Meltdown” adını verebilirsiniz. Bu bir çeşit nükleer erime gibi düşünülebilir.
Bir nükleer reaktörün soğutma sistemlerinin çalışmaması ve yakıtının tepkimesinin yavaşlatılmaması durumunda nükleer yakıtın tamamen eriyerek çok sıcak ve yoğun bir sıvı hale gelmesi durumudur.
Yok Aygül hanım biz wuhan diye bir yer olduğunu bile dünyada bilmiyorduk ki..
Gökyüzü şurada dursun diyorsunuz dimi?
Haklısınız...
Ne kadar çok şeyi fark etmek ve araştırmak zorunda olduğumuzu bir kere daha görmüş bulunmaktayım. Ne olacak bu pandemi diye bende düşünüyorum. Ama en azından bende bu olayları neden yaşadık ve ne anlamamız gerektiği kısmını iyice kazıyorum.
Bu bir geleceğe mektuptur, yaşamaya yenilik ve güzellikle devam edenlerin mektubu…
Hiç unutamayacağımız yıllar yaşıyoruz. En büyük zararı kendi ellerimizle verdiğimiz bu düzenin tam ortasından gelecek nesillere, yıldız savaşçılarıma bir mektubum var. Acı günlerin tecrübeleri, şartları sonuna kadar zorladığımız ihtimalleri, gökyüzü seyri ile birleştirerek size ilerde hatırlayacağınız, hatırladıkça zamanın akışının bizleri nereye taşıdığını fark edeceğiniz birkaç kelime izi bırakıyorum.
Covid-19 sürecine, konunun çıkış noktası olan Wuhan şehrinin asteroidi ile bakalım.
Resmi kayıtlara göre ilk vaka 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştı ve Wuhan asteroidi Yay burcunda hareket etmekteydi. Salgının ilk ölümü 9 Ocak 2020’de gerçekleştiğinde Wuhan asteroidi Oğlak burcuna giriş yapmıştı. 10 Ocak’ta Yengeç burcunda bir dolunay deneyimlerken aynı zamanda Oğlak burcunda büyük ve güçlü bir gezegen toplanması vardı. 12 Ocak’ta Satürn, Plüton ve Merkür’ün burada bir araya gelmesiyle salgın kısa sürede büyüdü, sınırlar aştı ve tüm dünyaya yayıldı. Venüs’ün Kova burcunda seyretmesi, Güneş Satürn Kavuşumuna Plüton’un da eşlik etmesiyle korku iyice artmış ve bir yandan da gerçeklerin görünmesi için sis bulutlarının dağılmasına yardımcı olmuştu.
Güvenmek, bilgeleşmek ve sürekli kendi gelişimimize katkı içinde olmak ne farklı şeyler değil mi?
Güvenmek kelimesini ele alacak olursak sanki her şey burada başlıyor gibi.
Kendine güvenmek, ilişkiye güvenmek, patronunuzun size güvenmesi ya da çalıştığınız insanların siz güvenmesi…
Birey olmak için ne kadar önemli bir özelik değil mi kendine güvenmek…
Çok gerekli özellik olsa da fazlası olduğunda komik duruma düştüğünüz ama kendinizi sevebilmek ve akabinde başkalarını sevebilmek için gerekli olmazsa olmaz bir davranış biçimi…
İnsan kendisine güvendiğinde başkalarına ne kadar güvenmesi gerektiğini daha kolay ayarlayabiliyor. Müzik bilmeyen biri enstrüman akorttu yapabilir mi? Bunun gibi düşünebilirsiniz.
Son bir yıldır 2021 yılı için bahsettiğimiz o önemli kare açı bugün kesinleşiyor.
Satürn ve Uranüs kare açısı hakkında bir sürü makale yazdım. Hepsini Google’dan tekrar aratarak okuyabilirsiniz. Bugün sadece farkında olmanız gereken konu, içinizde veya dünyanızda bir şeylerin değişmeye başladığını fark ettiğiniz an olacak.
Özellikle kendi hayatınızda bu nasıl tezahür edecek bunu en iyi siz anlayacaksınız. Kendinizi bıkmış ve her şeyi olduğu gibi bırakmış bir duygu içinde hissedebilirsiniz.
Bu kare açıya Venüs ve Mars arasındaki 90 derecelik açıda eşlik ediyor. Bu durumda önümüzdeki birkaç hafta için önemli olacak. Bulunduğunuz ilişkilerde özellikle yakın ilişkiler içinde yoğun bir sevgi ya da nefret duyguları taşıyabilirsiniz. Sevdikleriniz ile ilgili yanlış bir iletişim şekli hızlı öfke nöbetlerine dönüşebilir. Yine de bu duygu yoğunluğu, eğer tarafınızdan doğru kontrol edilebilirse çok iyi bir şekilde azalabilir.
Hayat kaybetmeyi öğrenme sanatıdır.
Sevdiklerinize ya da iş hayatınızda ortak arkadaşlarınıza kızgınlık hissine kapılabilirsiniz. Başkalarının en beklemediği zamanlarda sinirlenebilir ve aşırı tepkisel duygular geçirebilirsiniz. Bunu yönetmek için kontrol edemediğiniz ortam ve durumlar içerisine girmemeye özen gösterin.
Sevgi ve kızgınlık arasında köprü kurmak,
İnsanların yaptıklarınızı görmesini istemeniz,
Yeni bir dönemin ilk günündeyiz. Bugün hayata her şeyi daha fazla fark eden ve bilen taraf olarak başlıyorsunuz. Çünkü tüm yılı bize açıklayacak olan Satürn-Uranüs karesi kesinleşmeye başlıyor. Özgürlük anlayışınız ve özgürlük yapınız değişim gösteriyor. Hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz.
17 Şubat günü Kova burcundaki Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında zorlayıcı, fark ettirici, dönüştürücü, harekete geçilmesini sağlayan kare açı meydana gelecektir.
Gökyüzündeki boks ringinde bir köşede Satürn ağırlık, irade, sorumluluk olarak yer alırken diğer köşede Uranüs Yenilikçi, isyankâr, bağımsız özellikleri ile birbirlerine meydan okumaktadır.
Kare açı zorlayıcı, çatışmacı olduğu kadar gizli sırların açığa çıktığı bir patlama enerjisine de sahiptir. Kişiler bu etkiye maruz kalarak benliğindeki gerçek potansiyeli açığa çıkararak tabiri caizse süper kahramana dönüşecek güce sahiptir.
Kova çağına doğru adım adım ilerlerken Satürn Kova transiti korkular ile baş etmeyi öğreterek canlı yaşamında yeni bir sürdürülebilir sistemin başlangıcı olacaktır. Uranüs Boğa transiti konfor alanında değişime götürürken ekonomik sisteminde değişimini sağlayacaktır.
Türkiye hem ekonomik, gıda, ticaret ve siyaset noktasında büyük bir yön değiştiriyor.
Şu an hem hava koşulları hem de pandemi koşulları oldukça zorlayıcı ve bunaltıcı gelebilir. Hayatınızdaki büyük değişimin gücünü hissedeceğiniz ve ülke olarak bu değişimin başladığını gözlemlediğiniz bir haftaya girdiğinizi söyleyebiliriz.
Satürn kararlılığı ve dayanaklılığı ile yolunu ilerletirken Uranüs yeniliği ve ani manevraların kontak çatışma gibi görünse de aslında her ikisi de hatalı ve aksak yürüyen sistemi modernize ederek iyileştirmek niyetindelerdir. Satürn ağır ve emin adımlarla ilerlemek ister, her ihtimali ölçüp tartıp geleneksel bilindik yöntemlerle çözümü sunmaya çalışır. Uranüs ise kaybedecek vaktin olmadığını düşünerek hemen o an harekete geçmenin planını yapar. Uranüs, şans verir yoklar, uyarır, alarm çalar ama bu uyarıyı dikkate alan kişi veya sistem hazırlıklı yakalanırken dikkate almayan ise neye uğradığını şaşırabilir.
Tarihte nice aşk öyküleri vardır. Ama beni Atatürk’ün bir cümlesi her zaman dağıtır.
Bugün de, bunu anmak istedim.
Hadi gelin gerçek bir aşk öyküsüne doğru yolculuğa çıkalım...
Mustafa Kemal Atatürk görev icabı Sofya’ya gider…
İlk görev yeridir.
Oraları pek bilmez ve insanlarla yeni yeni tanışmaya başladığı bir dönemdedir. Hiç kimsesi de pek yoktur. Günlerden bir şubat günü olduğu söylenir. Atam, o zamanlarda bir yemeğe davet edilir. Hem yeni arkadaş edinmek hem de zaman geçirmek ister. Davete girer ve içeride birden çok güzel bir kız görür. O güzel kızın adı Dimitrina’dır. Yani tarihte kısaca Miti olarak da bilinir. Miti’ye aşık olur. Tarih kitaplarında Miti’nin çok güzel ve çok kaliteli bir kız olduğu konuşulur. O dönemin en asil ailesinin kızlarından biridir. Gözde bekarlardandır. Miti’yi görür görmez ne yapacağını bilemez Atatürk…
Bu arada fonda harika bir vals çalıyordur. Aşk bu ya, insana hiç tereddüt ettirmez. Arkadaki çalan vals’ten cesaret alarak tüm tereddütlerini bir kenara bırakır ve dans etmek için Miti’ye bir teklifte bulunur.
Miti çok etkilenir ve kabul etmesinin büyük bir cesaret olduğu bu ortamda tereddüt etmeden ona yaklaşır. Dansı kabul ettiğini söyler. Salonda herkes şaşkındır. Onlar için o an o salonda kimse yoktur ama o salon hiç olmadığı kadar kıskanç bakışlar ve dedikodularla çalkalanmaya başlamıştır.
Gökyüzündeki boks ringinde bir köşede Satürn ağırlık, irade, sorumluluk olarak yer alırken diğer köşede Uranüs Yenilikçi, isyankâr, bağımsız özellikleri ile birbirlerine meydan okumaktadır.
Kare açı zorlayıcı, çatışmacı olduğu kadar gizli sırların açığa çıktığı bir patlama enerjisine de sahiptir. Kişiler bu etkiye maruz kalarak benliğindeki gerçek potansiyeli açığa çıkararak tabiri caizse süper kahramana dönüşecek güce sahiptir.
Kova çağına doğru adım adım ilerlerken Satürn Kova transiti korkular ile baş etmeyi öğreterek canlı yaşamında yeni bir sürdürülebilir sistemin başlangıcı olacaktır. Uranüs Boğa transiti konfor alanında değişime götürürken ekonomik sisteminde değişimini sağlayacaktır.
Satürn kararlılığı ve dayanaklılığı ile yolunu ilerletirken Uranüs yeniliği ve ani manevraların kontak çatışma gibi görünse de aslında her ikisi de hatalı ve aksak yürüyen sistemi modernize ederek iyileştirmek niyetindelerdir. Satürn ağır ve emin adımlarla ilerlemek ister, her ihtimali ölçüp tartıp geleneksel bilindik yöntemlerle çözümü sunmaya çalışır. Uranüs ise kaybedecek vaktin olmadığını düşünerek hemen o an harekete geçmenin planını yapar. Uranüs, şans verir yoklar, uyarır, alarm çalar ama bu uyarıyı dikkate alan kişi veya sistem hazırlıklı yakalanırken dikkate almayan ise neye uğradığını şaşırabilir.
Gökyüzünde tamamen matematiksel bir kombinasyon çalışmaktadır.
Her bir ev 30 derecelik ana sınırlara sahip olurken, 30 derecelik kısım da kendi içinde 10 derecelik ayrı bölümlere ayrılmaktadır. Bu 10 derecelik her bir bölüme dekan adı verilerek kendine has özellikler tayin edilmiştir. Satürn ve Uranüs arasındaki bu etkileşimde bölümlere baktığımızda Satürn kova burcunda, Uranüs bölümünde yer alırken, Uranüs boğa burcunda ise Venüs dekanında yer almaktadır.
Kare açının çatışmasını incelediğimizde Uranüs gezegeninin finale daha yakın olduğunu gözlemliyoruz. Yani yenilik kazanacaktır.
İnsan doğar, büyür, gelişir öğrenir nihayetinde yaşlanır ve ebediyete uğurlanır.
Kum saatinin son kum tanesinin dökülmesi ile birlikte yeni bir döngünün başlangıcı için zaman yeniden akmaya başlayacak. Gökyüzünde hava elementinde büyük bir yoğunluk ve toplanma söz konusu. Tüm bu etkilerin ışığında gerçekleşen Kova yeniayı, sevgi ve özgürlüğü buluşturmaya geliyor. Duygu ve kimliğin ele vererek attığı yeni çağın bu ilk adımı, diğer kum tanelerinin de önünü açacak ve ortaya daha öncesinde görmediğimiz güzellikte bir tablo çıkaracak.
Kova Burcu, mitolojide Mısırlılar’da Nil Nehri’nin bereketle taşmasını resmederken elinde bulunan kova ile de çevresindeki herkese bu bereketin dağıtmayı üstlenen bir adamı tasvir ediyor. Yunan mitolojisinde ise Zeus tarafından ölümsüzlüğe layık görülen Ganymedes’i tanımlıyor.
Entelektüel sistemi, icatları, yeni fikirleri, adaleti ve insani değerleri temsil eden Kova burcu bireysellik yerine toplumsal hizmeti benimseyen bir anlayışı fıtratında taşır. Bu yüzden de yaşadığı yeri, dünyayı daha iyi bir hale getirmek için her zaman yenilikten yana bir duruş sergiler. Bunu başarmak için gücünü iki gezegenden alır. Geleneksel yöneticisi Satürn’dür. Disiplin, mesafe ve sabırla Kova burcu ve bu burç etkisini taşıyan kişilere adaletle ve düzenli bir emekle ilerleme yetisi verir. Modern yöneticisi Uranüs’ün bu duruma yenilikçi düzen, kimsenin bakmadığı yerden bakma ve entelektüel yapı ile katkıda bulunur.
Yeni bir dönemi konuşurken geceyi aydınlatan ışığı ve göz alıcı güzelliğiyle bir şeyleri yapmak ve başlatmak için vesile olan yeniayın, Kova burcunda gerçekleşmesi tüm bu konuları hayatımıza daha fazla dahil edeceğimize dair sinyaller veriyor. İkili ilişkilerden hayata bakış açısına kadar herkesi etkileyecek gelişmeler yaşanabilir. “Değer” olgusunu yeniden yapılandırarak yeryüzünden gökyüzüne uzanan yolculuk için insanlığı destekleyecek. Hayat hikayenize göre, içinde bulunduğunuz durumu masaya yatırarak yanlışı doğruyu, eksiği fazlayı bulmanızı sağlayacak.
Yeniayın yanında Venüs ve Jüpiter’in de bulunması ve ona destek veriyor olması, kesinleşen bazı durumların sonuçlarına büyüyen etkiler getirebilir. Bu her birimizin umudunu ayrı ayrı büyütebilecek, gelecek nesillere bırakmak için bir eser bırakabilecek bir güce sahip. Eserlerin kapsamı ve niteliği, tamamen bizim tutumlarımız ve niyetlerimizle ilgili olacak. Umudu nereye bağladığımıza dikkat etmek oldukça önemli. Her zaman umudu başkasının gözünde görmeye alışkın olan insanoğlu, kendi gözünden bakabilmeyi ve ne kadar değerli olduğunun farkına varmayı deneyimleyecek.
Yeniay günü gökyüzünün mecnunu Eros ile beyaz ay Selena Yay burcunda kavuşuyor. İnsanın ruhuna, ilişkilerindeki fedakarlığına şefkatle cila çekerek ruh eşlerini bir araya getirebilir. Kadersel etkileri gittiği yere taşıtan ay düğümleri İkizler- Yay aksında seyrederken, mitolojik ruh eşleri olan Psych ve Eros da bu aksta karşılaşarak birbirlerine birbirleri için zamanın kum tanesi olacak kişiler bir bağ kurmaya hazırlanıyor. Etrafınıza iyi bakın, kendinize iyi bakın. Gözünüzün değdiği yerden duyguların açığa çıktığına şahitlik edebilirsiniz.
11 Şubat itibariyle zamanı yönetmek konusunda hem bireysel hem de toplumsal açıdan yeni başlangıçlara ilerleyebiliriz. Hayatımızdaki önem sırasına göre amaçlarımızı, yaşamımızda yer almasını istediğimiz hedeflerimizi belirlerken hata yapmamak adına takip edilmesi gereken yolun kademelerini ortaya çıkaracaktır. Sıra atlamak veya sonuca çabuk ulaşmak adına yer değişikliği yapılan her harekette, sarsıcı sonuçlarla karşılanılması olasıdır. Basamakları tek tek çıkmak daha sağlam bir ilerleme sağlayacaktır. Hızın ve hırsın felaketiniz olmaması sizin elinizde.
Ülkemiz açısından baktığımızda, özellikle ekonomi ve banka sistemlerinde yeni reform paketleri açıklanabilir. Sistemsel yeniliğe gidebiliriz. Yer altı zenginlikleri ile yeni açıklamalar gelebilir. Yeni rezervler hesaplanabilir. Devlette yönetici atamaları yaşanabilir, beklenmedik tayin ve emeklilikler gündeme gelebilir. Müttefik olduğumuz ülkelerle yeni anlaşmalar üzerine bazı gelişmeler söz konusu. Arka planda olan olayların gün yüzüne çıktığına şahitlik edebiliriz. Sağlık alanında ileriye doğru pozitif bir ivme yakalayabiliriz. Pandeminin zirveye ulaştığı döneme nazaran bir iyileşmeye doğru hareket edebiliriz. Buna bağlı açıklamalar yapılabilir. Genel itibariyle ülkemizin ulusal amaçları doğrultusunda kararlılığımız yenilenerek ve güçlenerek devam edecektir.
Yeniay’a kalkış için son gün! Yarın akşam 22:00 civarında bir yeniay doğuyor. Yeniçağın ve 2021 yılının ilk başlangıcını yapacağını düşündüğüm gün.
Hayat inişler ve çıkışlarla dolu…
Yaşam içinde hep bir sınavımız var.
Şu sıralar garip bir kaygı, garip bir korku ve anlamını bilmediğiniz bir köşeye sıkışmışlık içinde ilerliyorsunuz. Değişimin bir parçası olmak maalesef kolay değil.
Bir yanımız hiç doğmamış gibiyken bir yanımız hiç ölmeyecek gibi...
Vakit başka,
Süre daha başka,
Zaman ise bambaşka…
Satürn gezegeninin zorluklarının üstesinden gelene kadar, genellikle yaşamanızın belirli bir alanına gecikmiş bir başarı getirebilir. Satürn’ün derslerini daha ciddiye almayı öğrendiğimizde ise ödüllendirilmeye başlarız.
Dünyada ise bu Satürn ve Uranüs karesi, otoritelere karşı daha fazla isyanı ateşleyebilir. Bu nedenle sosyal medyayı, haber kanallarını veya sosyal kuralları dayatanları yöneten ve bunlar üzerinde gücü olanları sorgulatabilir.
Kova enerjisi merkezi bir otoriteyi göz ardı ederek toplumun tüm kesimlerinin eşitlikçi katılımını gerektirir. Bu nedenle sosyal isyan, benzer düşünen işbirlikçi gruplar diğerine ait olmak isteyen insanlar olarak ortaya çıkıyor.
Dünyanın hiçbir bölgesi ya da ülkesi, iktidardakiler onu ne kadar kavrayacak olursa olsun derin bir dönüşümden, gerçek bir çöküşten ve yeniden yapılanmadan kaçınmayacaktır.
İçinizdeki tüm duygular “insanların yaşama ve gelişme hakkı vardır” noktasında olacak.
Yavaş gezegenlerin yönleri, insanları nesilleriyle özdeşleştiren ve bir ömür boyunca ancak yavaş yavaş değişen inançların dönüşmesine atıfta bulunur. Bu açı, yeni bir dönemi şekillendiren ve devir kapatan bir açıdır.
Satürn ve Uranüs gibi daha ağır ilerleyen bu iki gezegen 2021 yılına damgasını vuracak değişimlere bizi ilerletiyor.
11 Şubat’ta Kova burcundaki yeniay sonrası; hayatımızın genel teması son derece özgürlük olacaktır. Ama her şeye rağmen olacağını söyleyebiliriz.
Yeni bir haftadan herkese merhaba.
Her gün ısı ve ışık veren bir top geçiyor. O gidince daha sönük ama geceyi aydınlatan başka bir şey daha geliyor. O yıldızlar, o gökyüzü büyük bir gizem olarak karşımıza çıkıyor.
Gökyüzüne büyük bir şaşkınlık içinde, dehşet içinde bakan bizler…
Güneş-Merkür Kavuşuyor!
Bugün her yerde okuyacağınız malum bilgi “Güneş-Merkür” kavuşuyor olacak. Arkasından okuyacağınız en bariz cümle “dilek tutun” “düşündüğünüz kaderiniz olur” gibi cümlelerdir.
Bu alanda sizlerin daha rasyonel bilmeniz gereken bir şey varsa hayatınızda sürekli düşündüğünüz şeyleri pozitif değerlendirmenizdir. Çünkü hücrelerinize kadar bu pozitiflik işleyebilecek bir durumdur.
Hukuk kitabına göre aydınlanma şu şekilde ifade edilir, daha doğrusu aydınlanma ile şu şekilde dalga geçilir: “Siz gördüğünüze inanırsınız, gözünüz hiçbir işe yaramaz.”
Yani bildiklerinizden daha üstün gerçekler vardır.
Dünyada ise bu Satürn ve Uranüs karesi, otoritelere karşı daha fazla isyanı ateşleyebilir. Bu nedenle sosyal medyayı, haber kanallarını veya sosyal kuralları dayatanları yöneten ve bunlar üzerinde gücü olanları sorgulatabilir.
Kova enerjisi merkezi bir otoriteyi göz ardı ederek toplumun tüm kesimlerinin eşitlikçi katılımını gerektirir. Bu nedenle sosyal isyan, benzer düşünen işbirlikçi gruplar diğerine ait olmak isteyen insanlar olarak ortaya çıkıyor.
Dünyanın hiçbir bölgesi ya da ülkesi, iktidardakiler onu ne kadar kavrayacak olursa olsun derin bir dönüşümden, gerçek bir çöküşten ve yeniden yapılanmadan kaçınmayacaktır.
İçinizdeki tüm duygular “insanların yaşama ve gelişme hakkı vardır” noktasında olacak.
Yavaş gezegenlerin yönleri, insanları nesilleriyle özdeşleştiren ve bir ömür boyunca ancak yavaş yavaş değişen inançların dönüşmesine atıfta bulunur. Bu açı, yeni bir dönemi şekillendiren ve devir kapatan bir açıdır.
Satürn ve Uranüs gibi daha ağır ilerleyen bu iki gezegen 2021 yılına damgasını vuracak değişimlere bizi ilerletiyor.
Ne çok soru sormuşsunuz Merkür gerilemesi ile ilgili anlatamam. Bunu bir aydınlığa kavuşturmak için kısa bir yazı hazırlamak istedim.
Yıl içinde 3-4 kez gerçekleşebilen bu Çin işkencesine gelin daha yakından bakalım:)
20 Şubat tarihine kadar gerilemeye devam edecek olan Merkür sizlere elbet ufak tefek dokunuşlar yapacaktır. Bunları hemen felaket olarak okumak ve görmek ise her kişinin olaylara bakış açısı ve yeteneklerine göre anlam kazanır.
İletişimdi, randevuydu, mesajdı ve çeşitli teknoloji anlaşmazlıklardı bunlara zemin hazırlayan bir yavaşlığı hissedeceksiniz.
Bu Ay’a oldukça hızlı ve farklı başlıyoruz. Gökyüzünde neredeyse tüm gezegenler kova burcunda olacak. Bu ay 11 Şubat’ta Kova burcunda bir yeniay gerçekleşecek.17 Şubat zamanında Satürn/Uranüs karesi yaşanacak. Bu durum yer yüzü için oldukça önemli bir açıdır.
Küreselleşen Dünyanın ilk sesleri geliyor.
Dijital gelişen her durum beraberinde şaşırtıcı olmamaya da başlıyor. İki gündür Clubhouse uygulamasını kullanıyorum. Bir çeşit radyo kanalı kuruyorsunuz ve orada yayın yapmaya başlıyorsunuz. Bilginizi ve aktarmak istediklerinizi hemen bir tuşa basarak aktarıyorsunuz. Bu uygulama şu an sadece ios kullananlarda var. Henüz android kullananlarda yok. Ama çok yakın zamanda gelecek. Dün birçok siyasetçi ve vekil orada seçim çalışmalarına başlamıştı bile diyebiliriz. Aslında bir çeşit dijital yatırım olarak düşünebiliriz.
Ne varsa dijital anlamda hayatımızda büyük değişime gidiyor. Sabah Elon Musk bir tweet attı ve clubhouse olacağını söyledi. İnanılmaz bir yığılma oldu konuşma odasında. Yurtdışında tanınmış, ünlü insanlarla konuşmak çok önemli bir durum değildir. Çünkü buna kimse çok fazla anlam yüklemez. Bizim Türkiye’de bu böyle değildir. Popüler birileri ile konuşmak ve ulaşmak her zaman çok farklı gelir. Bunun neden böyle olduğunu vs. kısmına giremeyecek kadar daha önemli konularımız var. Bunun neden böyle olduğunu tartışmaya gerek yok.
Aslında astroloji ile ilgilenmeseniz bundan da haberiniz olmayacak ama süreç içinde yaşarken başınıza gelen bir aksilik ya da bir problem size hayatın neden böyle aktığını sorgulatacak. Astroloji bulmacasına bir kere giriyorsanız çok zevkli bir şekilde bol düşünerek olayları çözebiliyorsunuz.
2021'de Merkür gerileme tarihleri nedir?
Merkür gerileme dönemleri genellikle iki işareti kapsar. Bu tarihleri takviminize işaretleyin!
-30 Ocak-20 Şubat (Kova)
-30 Mayıs-22 Haziran (İkizler)
-27 eylül-18 ekim (Terazi)olarak geçiş yapacaktır.
Tüm yıl yaşanacak olan gerilemelerin hepsinin hava elementinde olduğunun farkındasınız değil mi?
Merkür gerilemesi hayatınızı alt üst eden bir astroloji olayı değildir!
Dolunay sonrası harika bir güne merhaba diyoruz…
En azından harika olması için elimizde nedenler var.
Güneş ve Jüpiter Kova burcunda bugün kavuşuyor.
Klasik astroloji camiasında bugün en şanslı günlerden biridir.
Ben bu tarz anlamlar yüklemeyi pek sevmiyorum biliyorsunuz.
Ama bugünü hayatınız içinde pozitif davranışlar ile şekillendirirseniz çok hızlı karşılığını göreceğinizi fark edebilirsiniz.
TK28012021 Sayılı uçağımız saat 22:15’te uçuşa kalmaktadır :)
Hepinize harika bir uçuş diliyorum :)
Bu uçuşumuz neden önemlidir?
Çünkü bulutlar ve rüzgâr biraz yönsüzdür. Çünkü bu dolunay güçlü bir Merkür gerilemesi başlangıcı da taşımaktadır. Olmakla olmamak arasında bir yerde bir duygu vermesi bu sebeptendir.
Küllerin yeniden alevlendiği ve kararsız kaldığınız konularınızda bir seçim yapacağınız bir dönemi kapsıyor.
Ateş, rüzgârı seçmek için bir adım önde olsa da suyun verdiği dinginlik ateşin aklını karıştıracaktır.
Ya söneceksin ya da yanacaksın?
Ya seçimin su olacak ya da rüzgâr?
Yanmak mı iyi sönmek mi?
Hani soruyorsunuz ya da bu iyi mi kötü mü dolunay diye…
Kimsenin bir beklentisi yok. Yeter ki dünyamızı dar etmeyin
Günaydın yıldız savaşçıları;
Mart Ayına hızlı bir giriş yaptık. Yeni dünya düzeni ve yeni kararlar tam düşündüğümüz gibi başak dolunayı zamanı içinde açıklandı. Her karara adapte olmak ve yeniden değerlendirmek çok kolay olmuyor olsa da en azından bireysel olarak ne katkımız olur bunu düşünmeden edemiyoruz.
Önümüzdeki günler aydınlık mı karanlık mı? diye düşünüyoruz.
Bunun için gökyüzüne bakıyoruz. Aydınlık görmek isteyende karanlık görmek isteyende baktığı penceresinden kendi hayat görüşü kadar görüyor. Ben aydınlık yarınlara yürümek istediğim için bunu böyle değerlendirmeyi seviyorum. Olur ya da olmaz. Bu kısmı ile ilgilenmiyorum. Benim pencerem aydınlık günlere bakıyor. Bu türbülanstan sağ salim çıkacağımızdan eminim. Tabi bunun için gerekli olanların yapılması gerekir.
Yorgun gezegen Mars, 04 Mart’ta İkizler burcuna geçiş yapacak.
Mars gezegeni artık son derecelerinde ve boğa burcundan çıkış yapıp 4 martta ikizler burcuna geçiş yapacak. Tabi bir de Mars şu sıralar Algol sabit yıldızı ile de kavuşum gerçekleştirmektedir. Mars’ın zaten dermanı kalmamıştır ve algol yıldızı artık son travmaları önümüze sermektedir. Kendinizi köşeye sıkışmış hissediyor olabilirsiniz.
Doğum sancısı gibiyiz şu an. Satürn KOVA bizleri zorluyor. Meyveyi toplamak için dala uzanıyoruz ama bir bakıyoruz dalı kesiyorlar. Bizim suçumuz da yok önümüzde o ağaç ve meyve var. Elimizden geleni yaptık. Kadersel değişimler hep sancılı olur. Ama mükafatı hep daha güzeldir. Bazen yanlış anlarız bazen de hiçbir şey anlamayız. Güneş balcıkla sıvanmaz. Kırık olan ne varsa artık onarmaktan vazgeçmeliyiz. Hakiki olan ve bize hizmet eden ne kaldıysa ona sarılmalıyız. Kötüde olsa konuşulması ne varsa konuşulsun. Çünkü suskunlukla geçiştirilen her hakikat sizi sonra zehirliyor. Parçalanacak ne varsa hakikatlere çarpıp parçalansın. Daha inşa edilecek çok şey var.
Hayatta en önemli meziyet yapabilecek gücün varken ya da yok edecek fırsata sahipken yapamama gücünü gösterebildin mi? Gücün insana verdiği sorumluluk çok daha büyük bir güçle onu yenmektir.
Nietzsche dediği gibi “en bilge insan çelişkileri olan insandır” ….
İstifalar ve yeni başlangıçlar gözünüzü korkutmasın
Bu hafta iş hayatınızda radikal kararlar almış olabilirsiniz. Önemli yapacağınız görüşmeler ve yaşadığınız haksızlıkları anlatmanız gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunu elbet yapın ama hiçbir durumu şikâyet olarak ortaya sunmayın. Uçmayı öğrenmek istemek sizlere ayağa kalmayı, yürümeyi ve koşmayı, tırmanmayı gerektirir. Uçmak birden uçarak olmaz. Bu bir süreçtir. Kimsenin gözlerinin içine sizi terk etmemesi için bakmayın.
Öyle kendinizde olun ki insanların sizi acıtmasına izin vermeyin.
Her şeyin sevgiden var olduğu bu evrende sadece sevgiyle cevap verirsek kazanırız.
İnsan hangi devirde olursa olsun, sonsuzluğu veya sonu tam ayırt edemez. İnşan başına bir olay geldiğinde o olayın hiç bitmeyeceğinden emindir. Kötülük yapan insanda karşısındaki insana o kötülüğü sonuna kadar yapacağından çok emindir. Oysaki hikâye hiçbir zaman böyle anlam kazanmaz. Yarın olduğunda bugün yaşadığın hiçbir durum aynı şiddeti ile kalmaz.
Her şey geçer,
Bu da geçer…
Mutlu günler dilerim….