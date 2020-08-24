Kendinizi yetersiz ve değersiz hissetmeyin

Günaydın yıldız savaşçıları,
Hep aklım sizde…Napıyorlar acaba diyorum içimden. Ama bu hafta girişine hemen bir yazı kondurmak istedim. Çünkü yılın en önemli ve yönetilmesi gereken haftasına giriş yapmış bulunmaktayız.
Bu hafta Venüs gezegeni Plüton, Jüpiter ve Satürn ile karşı karşıya kalacak. Aynı zamanda 29-30-31 Ağustos civarında Ay oğlak burcuna geçerek burayı tetikleyecek. Malumunuz biliyorsunuz ki 9 Eylül sonrası Mars koç burcunda gerileme hareketine başlayacak. Gündem yoğunlaşmaya doğru gidiyor.
Bunlar topluca bakıldığında bizlere çok şey ifade ediyor ama sizlere bunları açıklarken doğru cümleler kullanarak anlatmak hepsinden önemli diyebiliriz.
Yani bu açılar gelir geçer ama siz ne okuduğunuz ve hissettiğinizi asla unutmazsınız. Bu yıllarca benimde başıma geldi. Bu yüzden en doğru şekilde anlatmayı umut ediyorum.
Kendinizi yetersiz ve değersiz hissettiğiniz bir dönemde olabilirsiniz ama GEÇECEK!
Şu an ki gökyüzü benim yorumumla insanlığın büyük bir dönüşüme gittiğini gösteriyor. Hareketli bir dönem içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Hiç olmadığı kadar ilişkilerden soğumuş olabilirsiniz. Dünya genelinde ABD ile ilgili bazı şaşırtıcı problemler gündeme gelmeye başlayabilir. Bize ne ABD’dan biz olmuşuz bir dünya diyor olabilirsiniz içinizden ama işte… Evrende hepimiz görünmez bağlarla bağlıyız.
Bu dönem seçtiğiniz şey gerçekten arzuladığınız şey olmalıdır. Sıradan ve önemsiz konular veya özlemler üzerinde çok fazla gerilime girmemeye dikkat edin.
Arzularınız bu hafta güçlü olduğu için sizinle çelişen herhangi biriyle güçlü bir tartışma içine girebilirsiniz. Bu konumlandırmanın baskın yönü arzu, tutku ve duygusallık olacaktır. Bunu yönetmeye çalışın ve tehlike arz eden sizi öfkeli biri haline getirecek olayları konuşmak için bir araya gelmeyin. Kadın çalışanlarınız varsa ya da yöneticileriniz bu noktada fazla gerilim içine girebilirsiniz.
Ayrılıkları travmatik yapmayın.
Kalıcı hasarı önlemek için, kişinin kendi düşünce tarzını sürekli olarak analiz etmesi ve mantıksız davranışları düzeltmesi gerekir. İnsanın iyi bir ruhu olması için öz disiplin her şeyden önemlidir. Bu süreç acı verici bir deneme olsa da muhtemelen daha parlak bir gelecek ve yaşam için bir ön koşuldur.
Bu geçiş sırasında, duygusal ilişkileriniz bazı darbeler alabilir. Duygularınızın güvenliğini test etmek isteyebilir ve partnerinizi manipüle etmeye doğru yola çıkabilirsiniz. Aldatıldığınızı düşünebilir ya da arka planda aldatılabilirsiniz. Bu, ikiniz arasında devam eden bir olumsuzluk, kıskançlık ve sahiplenme ile ortak bir küme olarak hayatınıza dahil olabilir. Birdenbire ilişkinizde büyük kavgalara ve streslere doğru çekilmeyin.
Bu tür sorunları çözmenin sağlıklı bir yolu varsa bu dönemde hissettiğiniz herhangi bir güvensizliği belirtmeden sakince arka planda izlemeniz olacaktır. Çünkü şu an bazı şeyleri yönetebilecek mali durumunuz veya iyi bir işiniz olmayabilir. Venüs gezegeni aşk veya sevgi değildir. Venüs gezegeni sizin için değer duygusu tanımladığınız şeydir. Yani eşinizle evlenmişsinizdir çünkü ona bir değer duygusu vermişsinizdir. Kriteriniz iyi baba/iyi anne olabilme ihtimalidir, sizi sevmesidir, boyu uzun olmasıdır, iyi bir kariyeri olmasıdır, evi-parası olmasıdır, ya da herkes peşinde koşarken onun sizi seçme durumudur. Belki evliliği itibar olarak gördünüz ve evlenmeniz gerektiğini düşünerek evlendiniz. Yani gördüğünüz gibi aslında siz bunların hepsine bir anlam yüklediniz. Şimdi içinizden diyorsunuz ki “hayır ben aşık oldum” … Düşünün bakalım karşınızdaki aşık olduğunuz insanı başka biriyle, kendi mutlu olduğu yerde sizden bağımsız hayal etseniz bile onun mutlu olması durumu size iyi geliyor mu?
Gelmiyor…
Çünkü, aşkın acı veremeyeceğini anlamanız uzun zaman alacak. Aşk acıtmaz. Olasılık, kıskançlık ve güvensizlik acıtır. Acıtıyorsa aşk değildir.
Plüton enerjisini korkmadan idare edebiliyorsanız bu sizi harika güçlü bir insan formu içine çekecektir. İlişkilerimiz bizim değişimi yakalamamız için bir araçtır. Tutku ve bağ sizin için bunaltıcı olmamalıdır.
Duygularınızın ve dürtülerinizin eylemlerinize ve davranışlarınıza hükmetmesine izin vermek yerine aklın sesini dinlemeye çalışın; hayatınız ve ilişkileriniz daha iyi hale gelecektir.
Bu dönemin en olumlu unsuru;
Elbette, kolayca aşık olacaksınız, ama sağlıklı bir ilişkinin aşkla pek ilgisi yoktur. İstekli, geçinmeye gönlü olan ve ikinizin de yaralı olarak bitkin düşmeyeceği, bir güç mücadelesi yaratmayacak bir ortakla ilgisi vardır. Bulun ONU :)
Gelelim iş hayatınıza;
Şu an mesleki kariyerinizin başlarında olan biri de olabilirsiniz ya da mesleğinizde tutunmaya çalışan biri de olabilirsiniz. Sonuç itibariyle bu hafta bazı zorluklarla karşılaşmaya açıksınız. Bazı kişiler, siz ve üstleriniz arasında sorun yaratmak için iyi niyetinizden yararlanmaya çalışabilir. Sizi rakip olarak görüp, sizi bu alandan göndermek isteyebilen insanlarla karşılaşabilirsiniz. Ya da siz bunu yapmayı düşünüyorsunuz. Sonuç ne olursa olsun rekabet artacak. Bu hayatınıza nasıl tezahür edecek bilmiyorum ama kendinize güvenmeli ve bu tarz oyunlar içine girmemelisiniz. Emin olmadan herhangi biriyle yakın bir ittifak kurmaktan kaçının. Bu özellikle patronunuz için geçerlidir. Birilerine güvenip iş hayatınızda duygusal patlamalar ile her şeyi anlatmayın. Kime dostça davrandığınız dikkat edin. Kimse problemli, sorunlu hatta şikâyet eden insanla uğraşmak istemez. Her gün birlikte yaşamak zorunda olduğunuz insanlarla ilişkilerinizde öfkenizi iyi kontrol edin.
Karanlık arzularınızı akıl ve rasyonellik yardımıyla dengelemeyi öğrenin.
Dememiz o ki; Partnerinizle iletişim kurun ve herhangi bir güvensizliği unutun. Sonuçta, bu üstünlük ve güç kompleksini yaratan, zihninizi ve duygularınızı zehirleyen ve aynı zamanda parasal tedirginlik veren korkularınızdır. Kimseye sizi yok etme gücü vermeyin, baskıya boyun eğmeyin. Bir insandan korkarak hayatınızı başka bir korkuya teslim etmeyin. Denize düşüp yılana sarılmayın. Kimseyi hayatınızın merkezine koymayın. Kendinize odaklanın ve en doğrusunun bu olduğuna inanın. Kimsenin nazını, tuzunu, ne istediğini bilmediğiniz duygularını ve negatifliğini sonuna kadar çekmek zorunda değilsiniz. Kendi hayallerinizi başkası için ertelemeyin. İdealleriniz olsun. Ektiğinizi biçmenin keyfini sürün. Öyle bir insan olun ki, engeliniz olmasın, sınırınız olmasın, kafanız rahat olsun. Beşerî bir faktörden dolayı hayatını yaşayamamış biri olmak mı yoksa kendini gerçekleştirmiş olmak mı?
Her şeyin bir vakti var unutmayın…
Rızkı veren Allah’tır. Aşk’ta, muhabbette, sevgi de bir rızıktır…
Sabırlı olun…
Mutlu günler dilerim…
Kendinizi yetersiz ve değersiz hissetmeyin
Günaydın yıldız savaşçıları,
Hep aklım sizde…Napıyorlar acaba diyorum içimden. Ama bu hafta girişine hemen bir yazı kondurmak istedim. Çünkü yılın en önemli ve yönetilmesi gereken haftasına giriş yapmış bulunmaktayız.
Bu hafta Venüs gezegeni Plüton, Jüpiter ve Satürn ile karşı karşıya kalacak. Aynı zamanda 29-30-31 Ağustos civarında Ay oğlak burcuna geçerek burayı tetikleyecek. Malumunuz biliyorsunuz ki 9 Eylül sonrası Mars koç burcunda gerileme hareketine başlayacak. Gündem yoğunlaşmaya doğru gidiyor.
Bunlar topluca bakıldığında bizlere çok şey ifade ediyor ama sizlere bunları açıklarken doğru cümleler kullanarak anlatmak hepsinden önemli diyebiliriz.
Yani bu açılar gelir geçer ama siz ne okuduğunuz ve hissettiğinizi asla unutmazsınız. Bu yıllarca benimde başıma geldi. Bu yüzden en doğru şekilde anlatmayı umut ediyorum.
Kendinizi yetersiz ve değersiz hissettiğiniz bir dönemde olabilirsiniz ama GEÇECEK!
Şu an ki gökyüzü benim yorumumla insanlığın büyük bir dönüşüme gittiğini gösteriyor. Hareketli bir dönem içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Hiç olmadığı kadar ilişkilerden soğumuş olabilirsiniz. Dünya genelinde ABD ile ilgili bazı şaşırtıcı problemler gündeme gelmeye başlayabilir. Bize ne ABD’dan biz olmuşuz bir dünya diyor olabilirsiniz içinizden ama işte… Evrende hepimiz görünmez bağlarla bağlıyız.
Bu dönem seçtiğiniz şey gerçekten arzuladığınız şey olmalıdır. Sıradan ve önemsiz konular veya özlemler üzerinde çok fazla gerilime girmemeye dikkat edin.
Arzularınız bu hafta güçlü olduğu için sizinle çelişen herhangi biriyle güçlü bir tartışma içine girebilirsiniz. Bu konumlandırmanın baskın yönü arzu, tutku ve duygusallık olacaktır. Bunu yönetmeye çalışın ve tehlike arz eden sizi öfkeli biri haline getirecek olayları konuşmak için bir araya gelmeyin. Kadın çalışanlarınız varsa ya da yöneticileriniz bu noktada fazla gerilim içine girebilirsiniz.
Ayrılıkları travmatik yapmayın.
Kalıcı hasarı önlemek için, kişinin kendi düşünce tarzını sürekli olarak analiz etmesi ve mantıksız davranışları düzeltmesi gerekir. İnsanın iyi bir ruhu olması için öz disiplin her şeyden önemlidir. Bu süreç acı verici bir deneme olsa da muhtemelen daha parlak bir gelecek ve yaşam için bir ön koşuldur.
Bu geçiş sırasında, duygusal ilişkileriniz bazı darbeler alabilir. Duygularınızın güvenliğini test etmek isteyebilir ve partnerinizi manipüle etmeye doğru yola çıkabilirsiniz. Aldatıldığınızı düşünebilir ya da arka planda aldatılabilirsiniz. Bu, ikiniz arasında devam eden bir olumsuzluk, kıskançlık ve sahiplenme ile ortak bir küme olarak hayatınıza dahil olabilir. Birdenbire ilişkinizde büyük kavgalara ve streslere doğru çekilmeyin.
Bu tür sorunları çözmenin sağlıklı bir yolu varsa bu dönemde hissettiğiniz herhangi bir güvensizliği belirtmeden sakince arka planda izlemeniz olacaktır. Çünkü şu an bazı şeyleri yönetebilecek mali durumunuz veya iyi bir işiniz olmayabilir. Venüs gezegeni aşk veya sevgi değildir. Venüs gezegeni sizin için değer duygusu tanımladığınız şeydir. Yani eşinizle evlenmişsinizdir çünkü ona bir değer duygusu vermişsinizdir. Kriteriniz iyi baba/iyi anne olabilme ihtimalidir, sizi sevmesidir, boyu uzun olmasıdır, iyi bir kariyeri olmasıdır, evi-parası olmasıdır, ya da herkes peşinde koşarken onun sizi seçme durumudur. Belki evliliği itibar olarak gördünüz ve evlenmeniz gerektiğini düşünerek evlendiniz. Yani gördüğünüz gibi aslında siz bunların hepsine bir anlam yüklediniz. Şimdi içinizden diyorsunuz ki “hayır ben aşık oldum” … Düşünün bakalım karşınızdaki aşık olduğunuz insanı başka biriyle, kendi mutlu olduğu yerde sizden bağımsız hayal etseniz bile onun mutlu olması durumu size iyi geliyor mu?
Gelmiyor…
Çünkü, aşkın acı veremeyeceğini anlamanız uzun zaman alacak. Aşk acıtmaz. Olasılık, kıskançlık ve güvensizlik acıtır. Acıtıyorsa aşk değildir.
Plüton enerjisini korkmadan idare edebiliyorsanız bu sizi harika güçlü bir insan formu içine çekecektir. İlişkilerimiz bizim değişimi yakalamamız için bir araçtır. Tutku ve bağ sizin için bunaltıcı olmamalıdır.
Duygularınızın ve dürtülerinizin eylemlerinize ve davranışlarınıza hükmetmesine izin vermek yerine aklın sesini dinlemeye çalışın; hayatınız ve ilişkileriniz daha iyi hale gelecektir.
Bu dönemin en olumlu unsuru;
Elbette, kolayca aşık olacaksınız, ama sağlıklı bir ilişkinin aşkla pek ilgisi yoktur. İstekli, geçinmeye gönlü olan ve ikinizin de yaralı olarak bitkin düşmeyeceği, bir güç mücadelesi yaratmayacak bir ortakla ilgisi vardır. Bulun ONU :)
Gelelim iş hayatınıza;
Şu an mesleki kariyerinizin başlarında olan biri de olabilirsiniz ya da mesleğinizde tutunmaya çalışan biri de olabilirsiniz. Sonuç itibariyle bu hafta bazı zorluklarla karşılaşmaya açıksınız. Bazı kişiler, siz ve üstleriniz arasında sorun yaratmak için iyi niyetinizden yararlanmaya çalışabilir. Sizi rakip olarak görüp, sizi bu alandan göndermek isteyebilen insanlarla karşılaşabilirsiniz. Ya da siz bunu yapmayı düşünüyorsunuz. Sonuç ne olursa olsun rekabet artacak. Bu hayatınıza nasıl tezahür edecek bilmiyorum ama kendinize güvenmeli ve bu tarz oyunlar içine girmemelisiniz. Emin olmadan herhangi biriyle yakın bir ittifak kurmaktan kaçının. Bu özellikle patronunuz için geçerlidir. Birilerine güvenip iş hayatınızda duygusal patlamalar ile her şeyi anlatmayın. Kime dostça davrandığınız dikkat edin. Kimse problemli, sorunlu hatta şikâyet eden insanla uğraşmak istemez. Her gün birlikte yaşamak zorunda olduğunuz insanlarla ilişkilerinizde öfkenizi iyi kontrol edin.
Karanlık arzularınızı akıl ve rasyonellik yardımıyla dengelemeyi öğrenin.
Dememiz o ki; Partnerinizle iletişim kurun ve herhangi bir güvensizliği unutun. Sonuçta, bu üstünlük ve güç kompleksini yaratan, zihninizi ve duygularınızı zehirleyen ve aynı zamanda parasal tedirginlik veren korkularınızdır. Kimseye sizi yok etme gücü vermeyin, baskıya boyun eğmeyin. Bir insandan korkarak hayatınızı başka bir korkuya teslim etmeyin. Denize düşüp yılana sarılmayın. Kimseyi hayatınızın merkezine koymayın. Kendinize odaklanın ve en doğrusunun bu olduğuna inanın. Kimsenin nazını, tuzunu, ne istediğini bilmediğiniz duygularını ve negatifliğini sonuna kadar çekmek zorunda değilsiniz. Kendi hayallerinizi başkası için ertelemeyin. İdealleriniz olsun. Ektiğinizi biçmenin keyfini sürün. Öyle bir insan olun ki, engeliniz olmasın, sınırınız olmasın, kafanız rahat olsun. Beşerî bir faktörden dolayı hayatını yaşayamamış biri olmak mı yoksa kendini gerçekleştirmiş olmak mı?
Her şeyin bir vakti var unutmayın…
Rızkı veren Allah’tır. Aşk’ta, muhabbette, sevgi de bir rızıktır…
Sabırlı olun…
Mutlu günler dilerim…