Kendinizi yenileyin

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Kararsız kaldığın konuları çözüme kavuşturma zamanı. Kafa karışıklığı yaratan her ne varsa bunu sonlandır. Duymak istediklerini duy ve olumsuz duygularla vedalaş̧. Bugün evinizin içinde fazlalıkları toparlamak ve dolapları temizlemek için oldukça uygun bir gün denilebilir.
Evin içinde fazla olan ve artık kullanmadığınız ne varsa toparlayın ve kendinize yeni bir sağlıklı beslenme programı uygulayın. Sağlığınızı önemseyin. Spor yapmak ve şekerli besinlerden uzaklaşmak için harika bir gündesiniz. İkili ilişkilerde sizi mutsuz eden her şeyden uzak kalmayı seçin. Hayat çok kısa. İdealleriniz, arzularınız ve en önemlisi sevginiz için yaşamayı unutmayın. Kalpten istediğiniz her neyse onun için mücadele etmeyi bırakmayın. Eğer inanıyorsanız yollar size kendiliğinden çiçeklenecektir. Umudunuz yanınızda olduktan sonra yollar hep gökyüzü.
Pazar günü güneş-Neptün kavuşarak aşk hayatınızda büyük bir süprize doğru sizi ilerletecek. Bu çok şaşırtıcı olacak. Çünkü Neptün ile sırasıyla birçok gezegen kavuşacak. Bu yüzden Pazar gününden sonrası gerçek anlamda büyük değişimlerin başladığı bir zamanın ilk günü ilan edilebilir.
Motivasyon sözü: “Hayat, insanın cesaretine göre büyür veya küçülür.” Anais Nin
Burçlarınıza göre günlük tahmin raporunuza bakalım J
Yükselen burcunuza göre okumanızda fayda var. Bu ihtimaller ancak yüzde 50’lik bir oran barındırır. Daha isabetli yorum almak için her zaman kendi doğum haritanız üzerinden danışmanlık almayı seçin. Bu yüzyılda artık lütfen kendi doğum haritanızı çıkarın.
Koç: Gerçekleri göremediğinizi fark ediyorsunuz. Gizli kalmış sırlar içinde hakikat sizleri yaralayabilir. Gerçeklerle yüzleşme cesaretinizin olmaması sizi arka plana itebilir ve kendinizi yıpratabilirsiniz. Kendinize yüklenmekten vazgeçin. Artık net olun ve geriye bakmayın.
Boğa: Dost bildikleriniz ile yollarınız ayrılabilirsiniz. Sizlerin arkanızdan konuşulanları öğreniyorsunuz. Duyduklarınız sizi üzse bile aldığınız dersler çok büyük olacaktır. Bundan sonra çevrenize karşı yakınlık sınırlarınızı daha net çizeceksiniz. Seçici olmanız sizi daha rahat kılacaktır.
İkizler: Toplum önünde düzenlediğiniz organizasyon sabote edilmek istenebilir. İnsanların hedefi haline gelecek noktada olmak sizi incitebilir ve bir süreliğine çevrenize karşı soğuk kalabilirsiniz. Süreci kendiniz üzerinden değilde organizasyon üzerinden değerlendirerek durumu daha iyi analiz edebilirsiniz.
Yengeç: İlahi olanla aranızdaki bağı güçlendiriyorsunuz. İnanç duygunuz keskinleşecektir. Adaletin tecelli etmesi geçmişi tamamen kapatmanızı sağlıyor. Böylece yaşadığınız vicdan rahatlığı hayatınıza güzel gelişmeler getirerek ruhunuzu şifalandırabilir. Diş, kemik ağrıları belkide şu an için stresten daha fazla artıyor olabilir.
Aslan: Kendinize itiraf edemediğiniz duygularınızı kabulleniyorsunuz. Kabullendiğiniz her düşünce size yeni bilinç kapıları açabilir ve kendinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz. Fark ettiğiniz eksiklikleri gidermek için yoğun bir tempo içine girebilir ve yeni siz için oldukça heyecanlanabilirsiniz.
Başak: Ortaklı yapılarınızda hata yaptığınızı fark ediyorsunuz. Değişimin zorunluluğu sizleri yeni bir hayata hazırlayacaktır. Belki bu duruma çok hazırlıklı değilsiniz ama cesaretinizi toplayarak atacağınız her adım birçok sorunun önüne geçmesine sebep olacaktır. İlerleyen zamanlarda bu hareket için kendinizi kutlayabilirsiniz.
Terazi: Sorumluluk aldığınız konularda yanlış hareket ettiğinizin uyanışını yaşıyorsunuz. Kısa sürede çözülmesi gereken konuların ertelenmesi sizi tetikleyen ana nokta olacaktır. Çözmek için adım attığınız her konuyu olumlu sonuçlandırarak vicdan olarak rahatlamaya gideceksiniz.
Akrep: Ticaretini yapmak istediğiniz ürün hakkında olumsuz bilgiler ediniyorsunuz. Başka ürün arayışı ya da firma arayışı içine girebilirsiniz. Yapacağınız alan çalışması başka ürünleri de değerlendirmek istemenizle son bulabilir ve ürün portföyünüzü genişletebilirsiniz.
Yay: Aile olarak bağ kurduğunuz kişiler ile aranız açılabilir. Yanlış anlaşılmaların oluşmaması için gerçekleri saklamaktan vazgeçmelisiniz. Olanları tüm doğruluğu ile anlatmanız aile bağlarınızı güçlendirerek farklı duygusal deneyimler yaşamanıza sebep olacaktır.
Oğlak: Doğru bildiğiniz bilgilerin aslında yanlış olduğunu öğreniyorsunuz. Yanıldığınızı kabullenmek zorundasınız. Yaşadıklarınız ağır gelse bile süreci hızlı atlatabilmek adına gerçekleri kabul etmeniz gerekmektedir. Böylece ruhunuza yüklediğiniz yüklerin acı çekme sürecini kısaltabilirsiniz.
Kova: Sizleri öven kişilerin aslında kendi menfaatleri için hareket ettiğini öğreniyorsunuz. Bu duruma biraz içerleyebilir ve kendinizi sorgulamaya gidebilirsiniz. Kendinize yüklenmeyin. Başkalarının hatalı davranışlarını kendi suçunuzmuş gibi kendinize ithaf etmeyin. İnsanları tanımaya çalışın.
Balık: Hayat amacınızı eksik tasarladığınızın aydınlanmasını yaşıyorsunuz. Gerçek potansiyelinizi yansıtmak için yeniden düzenleme yapacaksınız. Üzerine uzunca düşündüğünüz bir süreç sizi kendinizi bulmanıza yardımcı olacaktır. Attığınız her adım ilerleyen zamanlarda karşılık bularak sizi motive edecektir.
Kendinizi yenileyin
Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Kararsız kaldığın konuları çözüme kavuşturma zamanı. Kafa karışıklığı yaratan her ne varsa bunu sonlandır. Duymak istediklerini duy ve olumsuz duygularla vedalaş̧. Bugün evinizin içinde fazlalıkları toparlamak ve dolapları temizlemek için oldukça uygun bir gün denilebilir.
Evin içinde fazla olan ve artık kullanmadığınız ne varsa toparlayın ve kendinize yeni bir sağlıklı beslenme programı uygulayın. Sağlığınızı önemseyin. Spor yapmak ve şekerli besinlerden uzaklaşmak için harika bir gündesiniz. İkili ilişkilerde sizi mutsuz eden her şeyden uzak kalmayı seçin. Hayat çok kısa. İdealleriniz, arzularınız ve en önemlisi sevginiz için yaşamayı unutmayın. Kalpten istediğiniz her neyse onun için mücadele etmeyi bırakmayın. Eğer inanıyorsanız yollar size kendiliğinden çiçeklenecektir. Umudunuz yanınızda olduktan sonra yollar hep gökyüzü.
Pazar günü güneş-Neptün kavuşarak aşk hayatınızda büyük bir süprize doğru sizi ilerletecek. Bu çok şaşırtıcı olacak. Çünkü Neptün ile sırasıyla birçok gezegen kavuşacak. Bu yüzden Pazar gününden sonrası gerçek anlamda büyük değişimlerin başladığı bir zamanın ilk günü ilan edilebilir.
Motivasyon sözü: “Hayat, insanın cesaretine göre büyür veya küçülür.” Anais Nin
Burçlarınıza göre günlük tahmin raporunuza bakalım J
Yükselen burcunuza göre okumanızda fayda var. Bu ihtimaller ancak yüzde 50’lik bir oran barındırır. Daha isabetli yorum almak için her zaman kendi doğum haritanız üzerinden danışmanlık almayı seçin. Bu yüzyılda artık lütfen kendi doğum haritanızı çıkarın.
Koç: Gerçekleri göremediğinizi fark ediyorsunuz. Gizli kalmış sırlar içinde hakikat sizleri yaralayabilir. Gerçeklerle yüzleşme cesaretinizin olmaması sizi arka plana itebilir ve kendinizi yıpratabilirsiniz. Kendinize yüklenmekten vazgeçin. Artık net olun ve geriye bakmayın.
Boğa: Dost bildikleriniz ile yollarınız ayrılabilirsiniz. Sizlerin arkanızdan konuşulanları öğreniyorsunuz. Duyduklarınız sizi üzse bile aldığınız dersler çok büyük olacaktır. Bundan sonra çevrenize karşı yakınlık sınırlarınızı daha net çizeceksiniz. Seçici olmanız sizi daha rahat kılacaktır.
İkizler: Toplum önünde düzenlediğiniz organizasyon sabote edilmek istenebilir. İnsanların hedefi haline gelecek noktada olmak sizi incitebilir ve bir süreliğine çevrenize karşı soğuk kalabilirsiniz. Süreci kendiniz üzerinden değilde organizasyon üzerinden değerlendirerek durumu daha iyi analiz edebilirsiniz.
Yengeç: İlahi olanla aranızdaki bağı güçlendiriyorsunuz. İnanç duygunuz keskinleşecektir. Adaletin tecelli etmesi geçmişi tamamen kapatmanızı sağlıyor. Böylece yaşadığınız vicdan rahatlığı hayatınıza güzel gelişmeler getirerek ruhunuzu şifalandırabilir. Diş, kemik ağrıları belkide şu an için stresten daha fazla artıyor olabilir.
Aslan: Kendinize itiraf edemediğiniz duygularınızı kabulleniyorsunuz. Kabullendiğiniz her düşünce size yeni bilinç kapıları açabilir ve kendinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz. Fark ettiğiniz eksiklikleri gidermek için yoğun bir tempo içine girebilir ve yeni siz için oldukça heyecanlanabilirsiniz.
Başak: Ortaklı yapılarınızda hata yaptığınızı fark ediyorsunuz. Değişimin zorunluluğu sizleri yeni bir hayata hazırlayacaktır. Belki bu duruma çok hazırlıklı değilsiniz ama cesaretinizi toplayarak atacağınız her adım birçok sorunun önüne geçmesine sebep olacaktır. İlerleyen zamanlarda bu hareket için kendinizi kutlayabilirsiniz.
Terazi: Sorumluluk aldığınız konularda yanlış hareket ettiğinizin uyanışını yaşıyorsunuz. Kısa sürede çözülmesi gereken konuların ertelenmesi sizi tetikleyen ana nokta olacaktır. Çözmek için adım attığınız her konuyu olumlu sonuçlandırarak vicdan olarak rahatlamaya gideceksiniz.
Akrep: Ticaretini yapmak istediğiniz ürün hakkında olumsuz bilgiler ediniyorsunuz. Başka ürün arayışı ya da firma arayışı içine girebilirsiniz. Yapacağınız alan çalışması başka ürünleri de değerlendirmek istemenizle son bulabilir ve ürün portföyünüzü genişletebilirsiniz.
Yay: Aile olarak bağ kurduğunuz kişiler ile aranız açılabilir. Yanlış anlaşılmaların oluşmaması için gerçekleri saklamaktan vazgeçmelisiniz. Olanları tüm doğruluğu ile anlatmanız aile bağlarınızı güçlendirerek farklı duygusal deneyimler yaşamanıza sebep olacaktır.
Oğlak: Doğru bildiğiniz bilgilerin aslında yanlış olduğunu öğreniyorsunuz. Yanıldığınızı kabullenmek zorundasınız. Yaşadıklarınız ağır gelse bile süreci hızlı atlatabilmek adına gerçekleri kabul etmeniz gerekmektedir. Böylece ruhunuza yüklediğiniz yüklerin acı çekme sürecini kısaltabilirsiniz.
Kova: Sizleri öven kişilerin aslında kendi menfaatleri için hareket ettiğini öğreniyorsunuz. Bu duruma biraz içerleyebilir ve kendinizi sorgulamaya gidebilirsiniz. Kendinize yüklenmeyin. Başkalarının hatalı davranışlarını kendi suçunuzmuş gibi kendinize ithaf etmeyin. İnsanları tanımaya çalışın.
Balık: Hayat amacınızı eksik tasarladığınızın aydınlanmasını yaşıyorsunuz. Gerçek potansiyelinizi yansıtmak için yeniden düzenleme yapacaksınız. Üzerine uzunca düşündüğünüz bir süreç sizi kendinizi bulmanıza yardımcı olacaktır. Attığınız her adım ilerleyen zamanlarda karşılık bularak sizi motive edecektir.