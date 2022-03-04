Kendinizi yeniden tasarlayın.

Günaydın yıldız savaşçıları;
Bugün Ay, Koç burcunda ilerliyor. Kendinizi çok tembel ve eliniz kolunuz kalkmıyor gibi hissedebilirsiniz. Çok iş var ya da yapacak çok şey var ama sanki zaman yetmeyecek gibi geliyor olabilir. Lütfen planlı olun.
Bazı insanlar senin onları yarı yolda bıraktığını düşünüyor olabilir.
“Oysa yarı yolda bırakma diye bir şey yoktur, o yol orada bitmiştir.”
Biten yolun alternatiflerini aramaya gerek yok. Kendine olmayan hiçbir yolculuk için yorulma. Belki de siz bu şekilde düşünüyorsunuz. İnsanların size karşı vefasızlıkları ya da adil davranmayışları sizleri başka yöne götürüyor. İç huzurunuzu yeniden tasarladığınız, yön ve hedeflerinizi yeniden kurduğunuz bir zaman dilimi içindesiniz. Bugün yöneticilerinizle yapacağınız görüşmeler ya da onlarla ilerleyeceğiniz yeni girişimler çok güzel sonuçlar verecektir. İkili ilişkilerinizde lütfen rekabet içerisine gireceğiniz konuşmalar yapmayın. Parasal anlamda bazı iniş çıkışlara ise ekstra dikkat edin.
Bugün daha fazla çevrenizle, doğayla, kuşlarla, kedilerle, köpeklerle ilgilenmek size iyi gelebilir. Kendinizi baştan aşağıya tasarladığınız ve nasıl biri olmak istediğinize dair fikirler edineceğiniz bir gündesiniz. Bugün olmayan şeylere çok fazla canınızı sıkmayın. Bir şeylerden sonuç ya da netlik beklemek adına büyük hareketlerde bulunmayın. Abartılı duygulardan uzak durun. İçinizde bir şeyler çok huzursuz ve kaygılı olabilir. Sanki kötü bir rüya görmüş ve bu ya çıkarsa diye kendinize sorar gibi bir hal içinde olabilirsiniz. Sakin olun ve pozitif enerjinizi kaybetmeyin. Her şey olması gerektiği gibi çok güzel ve muhteşem olacak.
Yarın akşam Beykoz Belediyesi, Beykoz belediyesi kent konseyi ve kadın meclisinin düzenlemiş olduğu kadınlar günü özel programının sunuculuğunu yapacağım. Programın adı “Hayat müşterektir” …
Ne kadar çok şey barındırıyor işin içinde…
05 mart cumartesi günü saat:18.30’da Kavacık Yaşam merkezine benim misafirim olarak gelebilirsiniz. Aygül Hanım’ın daveti üzerine geldim demeniz yeterli olacaktır.
Günün motivasyon sözü: İmkansıza ulaşmanın tek yolu, onun mümkün olduğuna inanmaktır. - Alice in Wonderland
BURÇLARINIZIN GÜNLÜK TAHMİN RAPORU!
Koç: Beklenmedik bir anda iş sözleşmenizi yenilemeniz istenecektir. Sürpriz gelişmeler sizi şaşırtsa da aslında kendiniz sorgulamak için en doğru zamanlardır. Kendinizi analiz edip artılarınızı ve eksilerinizi görmeye vesile olan bu durumları değiştirmek istediğiniz alanlarda başarı ile kullanabilirsiniz.
Boğa: İş başvurunuzda teslim ettiğiniz projeleriniz büyük beğeni topluyor. Sizinle çalışmak için tekliflerini iletecekler. Şartlarınıza uyum sağlayan insanlarla çalışmak isteyeceksiniz. Kendi değerinizi daha fark ettiğiniz bir süreçtesiniz.
İkizler: Yeni bir eğitim hayatına başlıyorsunuz. Yüksek lisans hakkınızı kazanıyorsunuz. Bu durum disiplinli ve yoğun günler geçirmenize sebep olacak bir dönemi başlatacaktır. Aldığınız karar hem mental hem ruhen size iyi gelecek. Doyum sağladığınız alanda motivasyonuzu arttıracaktır.
Yengeç: Vergi konularınızı çözüme bağlamak için resmi görüşmeleriniz olacaktır. Kağıt işleri zamanınızı yoğunlaştırırken, zaman zaman tansiyonların yükselmesine de neden olabilir. Ani gerginliklere sebebiyet verecek küçük olayları büyütmeyin.
Aslan: İlişkinizi resmiyete taşıma kararı alıyorsunuz. Duygu ve mantık ikilisi bir araya geliyor. bu da sizi hızlı karar almaya yönlendiren etken olacak. Ailerinde devreye girmesi süreci daha da kısaltabilir ve yoğun bir iletişim trafiğinin içinde kalabilirsiniz.
Başak: İş alanınız da yeni bir değişim başlıyor. Şehir ve ülke değişimini aynı anda yaşayacaksınız. Birden bu kadar değişimin olması ilk etapta sizin gözünüzü korkutsa da yaşam sizi olumlu bir yöne itecek ve aldığınız karar sizi mutlu edecektir. Yaşam koşullarınızı ve sınırlarınızı yeniden belirlediğiniz alanlar günlerinizi hareketli kılacaktır.
Terazi: Manipüle edildiğinizi fark ediyorsunuz. Sosyal çevreniz artık sizlere istediği gibi davranamayacak. onlarla olan sınır rolünü belirlemeniz onları rencide etse de size psikolojik bir rahatlama verecektir. Sınırları çizmek hayatınıza belli bir düzen getirmeniz gerektiğini sizi hatırlatıp kendinizi yeniden yapılandırma dönemine sokabilirsiniz.
Akrep: Aile büyükleriniz ile iş konusunda görüşmeleriniz olacaktır. Düşüncelerinden istifade etmek isteyeceksiniz. kendinize belirlediğiniz yol adına güzel hedefler belirleyebilirsiniz. Heyecanı yansıttığınız her konuşma ve iş başarılarınızla daha da görülebilir olabilir.
Yay: Üzerinizde baskı kurmak isteyen kardeşleriniz ile tartışmalar yaşayabilirsiniz. Olgunluk adı altında kişisel isteklerini size uygulatmak isteyecekler. kimseye yaşamınıza ve kararlarınıza müdahale etmesine izin vermeyin. Kendi bildiğiniz doğrudan şaşmayın.
Oğlak: Ticari bir anlaşmaya imza atıyorsunuz. Finansal özgürlüğünüzü ilan etmek üzeresiniz. Yapacağınız bu girişim günlerinizi yoğun kılabilir. Kazanma dürtüsü sizi çok çalışmaya yöneltebilir. Odak noktanızın iş olması işkolik yapınızı daha da abartabilir.
Kova: Çalışma hayatınızda adınızdan söz ettireceksiniz. Verdiğiniz emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. yapacağınız her hamle sizi çok hızlı yukarıya çıkarabilir. sabırlı olup çalışmak size kazandıracaktır. Ruhunuzu yeniden oluşum içine sokmak adına bu davranışa önem verebilirsiniz.
Balık: Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Düşünceleriniz sizleri suskunluğa itiyor. Bazı şeyler olması gerektiği için olur. yaptığınız her şeyi sorgulamak sizi bunalıma sürükleyebilir. Bazı şeylerin nedensizce de yapılabileceğini unutmayın. Kendinize yüklenmekten vazgeçin. Yalnızlığınızında bir anlamı olsun. Boş yere kendinizi yıpratmayın.
Kendinizi yeniden tasarlayın.
Günaydın yıldız savaşçıları;
Bugün Ay, Koç burcunda ilerliyor. Kendinizi çok tembel ve eliniz kolunuz kalkmıyor gibi hissedebilirsiniz. Çok iş var ya da yapacak çok şey var ama sanki zaman yetmeyecek gibi geliyor olabilir. Lütfen planlı olun.
Bazı insanlar senin onları yarı yolda bıraktığını düşünüyor olabilir.
“Oysa yarı yolda bırakma diye bir şey yoktur, o yol orada bitmiştir.”
Biten yolun alternatiflerini aramaya gerek yok. Kendine olmayan hiçbir yolculuk için yorulma. Belki de siz bu şekilde düşünüyorsunuz. İnsanların size karşı vefasızlıkları ya da adil davranmayışları sizleri başka yöne götürüyor. İç huzurunuzu yeniden tasarladığınız, yön ve hedeflerinizi yeniden kurduğunuz bir zaman dilimi içindesiniz. Bugün yöneticilerinizle yapacağınız görüşmeler ya da onlarla ilerleyeceğiniz yeni girişimler çok güzel sonuçlar verecektir. İkili ilişkilerinizde lütfen rekabet içerisine gireceğiniz konuşmalar yapmayın. Parasal anlamda bazı iniş çıkışlara ise ekstra dikkat edin.
Bugün daha fazla çevrenizle, doğayla, kuşlarla, kedilerle, köpeklerle ilgilenmek size iyi gelebilir. Kendinizi baştan aşağıya tasarladığınız ve nasıl biri olmak istediğinize dair fikirler edineceğiniz bir gündesiniz. Bugün olmayan şeylere çok fazla canınızı sıkmayın. Bir şeylerden sonuç ya da netlik beklemek adına büyük hareketlerde bulunmayın. Abartılı duygulardan uzak durun. İçinizde bir şeyler çok huzursuz ve kaygılı olabilir. Sanki kötü bir rüya görmüş ve bu ya çıkarsa diye kendinize sorar gibi bir hal içinde olabilirsiniz. Sakin olun ve pozitif enerjinizi kaybetmeyin. Her şey olması gerektiği gibi çok güzel ve muhteşem olacak.
Yarın akşam Beykoz Belediyesi, Beykoz belediyesi kent konseyi ve kadın meclisinin düzenlemiş olduğu kadınlar günü özel programının sunuculuğunu yapacağım. Programın adı “Hayat müşterektir” …
Ne kadar çok şey barındırıyor işin içinde…
05 mart cumartesi günü saat:18.30’da Kavacık Yaşam merkezine benim misafirim olarak gelebilirsiniz. Aygül Hanım’ın daveti üzerine geldim demeniz yeterli olacaktır.
Günün motivasyon sözü: İmkansıza ulaşmanın tek yolu, onun mümkün olduğuna inanmaktır. - Alice in Wonderland
BURÇLARINIZIN GÜNLÜK TAHMİN RAPORU!
Koç: Beklenmedik bir anda iş sözleşmenizi yenilemeniz istenecektir. Sürpriz gelişmeler sizi şaşırtsa da aslında kendiniz sorgulamak için en doğru zamanlardır. Kendinizi analiz edip artılarınızı ve eksilerinizi görmeye vesile olan bu durumları değiştirmek istediğiniz alanlarda başarı ile kullanabilirsiniz.
Boğa: İş başvurunuzda teslim ettiğiniz projeleriniz büyük beğeni topluyor. Sizinle çalışmak için tekliflerini iletecekler. Şartlarınıza uyum sağlayan insanlarla çalışmak isteyeceksiniz. Kendi değerinizi daha fark ettiğiniz bir süreçtesiniz.
İkizler: Yeni bir eğitim hayatına başlıyorsunuz. Yüksek lisans hakkınızı kazanıyorsunuz. Bu durum disiplinli ve yoğun günler geçirmenize sebep olacak bir dönemi başlatacaktır. Aldığınız karar hem mental hem ruhen size iyi gelecek. Doyum sağladığınız alanda motivasyonuzu arttıracaktır.
Yengeç: Vergi konularınızı çözüme bağlamak için resmi görüşmeleriniz olacaktır. Kağıt işleri zamanınızı yoğunlaştırırken, zaman zaman tansiyonların yükselmesine de neden olabilir. Ani gerginliklere sebebiyet verecek küçük olayları büyütmeyin.
Aslan: İlişkinizi resmiyete taşıma kararı alıyorsunuz. Duygu ve mantık ikilisi bir araya geliyor. bu da sizi hızlı karar almaya yönlendiren etken olacak. Ailerinde devreye girmesi süreci daha da kısaltabilir ve yoğun bir iletişim trafiğinin içinde kalabilirsiniz.
Başak: İş alanınız da yeni bir değişim başlıyor. Şehir ve ülke değişimini aynı anda yaşayacaksınız. Birden bu kadar değişimin olması ilk etapta sizin gözünüzü korkutsa da yaşam sizi olumlu bir yöne itecek ve aldığınız karar sizi mutlu edecektir. Yaşam koşullarınızı ve sınırlarınızı yeniden belirlediğiniz alanlar günlerinizi hareketli kılacaktır.
Terazi: Manipüle edildiğinizi fark ediyorsunuz. Sosyal çevreniz artık sizlere istediği gibi davranamayacak. onlarla olan sınır rolünü belirlemeniz onları rencide etse de size psikolojik bir rahatlama verecektir. Sınırları çizmek hayatınıza belli bir düzen getirmeniz gerektiğini sizi hatırlatıp kendinizi yeniden yapılandırma dönemine sokabilirsiniz.
Akrep: Aile büyükleriniz ile iş konusunda görüşmeleriniz olacaktır. Düşüncelerinden istifade etmek isteyeceksiniz. kendinize belirlediğiniz yol adına güzel hedefler belirleyebilirsiniz. Heyecanı yansıttığınız her konuşma ve iş başarılarınızla daha da görülebilir olabilir.
Yay: Üzerinizde baskı kurmak isteyen kardeşleriniz ile tartışmalar yaşayabilirsiniz. Olgunluk adı altında kişisel isteklerini size uygulatmak isteyecekler. kimseye yaşamınıza ve kararlarınıza müdahale etmesine izin vermeyin. Kendi bildiğiniz doğrudan şaşmayın.
Oğlak: Ticari bir anlaşmaya imza atıyorsunuz. Finansal özgürlüğünüzü ilan etmek üzeresiniz. Yapacağınız bu girişim günlerinizi yoğun kılabilir. Kazanma dürtüsü sizi çok çalışmaya yöneltebilir. Odak noktanızın iş olması işkolik yapınızı daha da abartabilir.
Kova: Çalışma hayatınızda adınızdan söz ettireceksiniz. Verdiğiniz emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. yapacağınız her hamle sizi çok hızlı yukarıya çıkarabilir. sabırlı olup çalışmak size kazandıracaktır. Ruhunuzu yeniden oluşum içine sokmak adına bu davranışa önem verebilirsiniz.
Balık: Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Düşünceleriniz sizleri suskunluğa itiyor. Bazı şeyler olması gerektiği için olur. yaptığınız her şeyi sorgulamak sizi bunalıma sürükleyebilir. Bazı şeylerin nedensizce de yapılabileceğini unutmayın. Kendinize yüklenmekten vazgeçin. Yalnızlığınızında bir anlamı olsun. Boş yere kendinizi yıpratmayın.