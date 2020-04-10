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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Kaostan yeni bir düzen çıkmayacağını nerden bilebiliriz

10 Nisan 2020

Günaydın hepinize yepyeni bir günden veya bir haftanın daha finalinden…

 

Bu nasıl bir hızdır yahu,

Nisan’ın ortasına nasıl hızlı bir giriş yapıyoruz.

Günleri kovalamıyoruz ki kaçsın…

Yok, bugünlerin acelesi var bir şeylere yetişmeye çalışıyor.

Güzel günlere yetişmeye çalışıyor…

Bana zaman yetmiyor. Sizi bilmem…

Daha okumam gereken çok kitap, yazmam gereken kitaplarım var.

Umarım zamanım vardır… 

Şöyle izah edeyim, iki gün önce yaşadığınız Terazi Dolunay’ının güçleri ve yaptırımları bilincinizde vuku bulmaya başlayabilir. 

Bunlar ne olabilir?

Saygı ve sevgi,

Kendinize ne konuda saygısızlık yaptınız?

İçinizde bir şeyleri bitiriyorsunuz ama neyi? 

İçinizdeki bedel ödetme duygunuza bir son verin lütfen. Kimse kimseye bir bedel ödetemez. Eşitliği siz sağlayamazsınız. Kendinizden bugüne kadar gereğinden fazla taviz vermişseniz bundan siz sorumlusunuz. 

2018 yılındaki ilişkilerinizi bir düşünün. Bu aşk ya da ortaklık ilişkileri olabilir. Özellikle 2018 Temmuz-Aralık arasında bitirmek zorunda olduğunuz ama bitiremediğiniz ilişkileriniz varsa ya da o noktada bitirdiğiniz ilişkiler varsa bu ikisi de çok önem kazanmaktadır. Buradaki sorunlar ve konular bir başka varyasyonda önünüze gelebilir. 

Venüs gezegeni ikizler burcunda gerileme hareketine başlayacak.

13 Mayıs-25 Haziran arasında ilişkilerinizde büyük duygusal yükselişler içine girebilirsiniz. Hemen hızlı girişler yapmayın. Biraz daha ağırdan ve yavaştan gidin. Aşk, sevgi ve flörtleşme duygusu oldukça yükselebilir. 

Eğer imkân varsa tanışmalar görüşmeler ya da bazı ilişki kararlarınızı bu dönem arasına sıkıştırmamaya özen gösterin. Bu döneme özgür bir şekilde tadını çıkartma dönemi diyebiliriz. 

Venüs İkizler, enteresan bir dönem olacak gibi duruyor. Böyle eski ilişkilerin çok fazla gündeme geldiği ve şaşırtıcı etkileri de beraberinde taşıyor. Gelişen olaylara pek hızlı itibar etmeyin ve hemen her şey yoluna girmiş gibi davranmayın. Bu dönem bizden temkin ister. 

13 Mayıs sonrası özellikle ciddi yüzleşmeler, bitişler ya da sürpriz beraberlikler duyabilirsiniz.

Özellikle ruh eşi kavramı yani diğer yarınızı bulma fırsatı da verebilir bu dönem sizlere. Bu mucize bir tamamlanma olabilir.

Belki eşleşmelerde bir hata oldu ve herkes evlerine döndü.

13 Mayıs sonrası herkes serbest olacak ve doğru insanla eşleşecek. Ruh ikizini keşfedeceksiniz...

Herkes doğru ruh ikiziyle eşleşecek. Sanki biri reset tuşumuza basmış gibi…

Karantina sonrası ilk kimle buluşursan ona aitsin de diyebiliriz 

Vay bee…

Ne hikâye yazdım.

Neyse bu hikaye de tek bildiğim bir yerde birilerinin yanlış eşleşmesinden ötürü herkes mutsuz olabilir  

Yazarken tebessüm ettim. Sizde okurken keyiflenin azıcık.

Bana hemen içinizden “bırakın yazar hanım aşkı meşki, ekonomi ne olacak, bu corona biter mi” onu söyle diyorsanız ayıp ediyorsunuz. Bunları konuştuk. Ne olabileceği konusunu benden iyi biliyorsunuz artık. Bu başımıza gelenlerin sevgisizlikten geldiğini söyledik defalarca…

Sanki evrende muazzam bir sıralama var gibi…

Kurgu müthiş çalışıyor.

Şimdi sevginin değeri anlaşılıyor ve herkes bunun için gayret sarf edecek gibi… 

Umarım şu 13 Mayıs sonrası sevgide, aşkta gerçek ruh eşinizi yakalarsınız.

Çünkü insan ruhunu sadece severek özgürleştirebilir.

Bu esaretin son bulması dileğiyle… 

Güzel bir hafta sonu diliyorum…

Mutlu günler… 

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