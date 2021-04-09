İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara!

Bazı zamanlar çok gelen sorularınıza karşılık onları da cevaplamak adına yazılar hazırlama kararı aldım. Son dönemlerde en büyük problemimiz olan ilişkiler konusunu gündeme aldım.
Doğum haritanıza göre karşınızdaki partneri anlamak mümkün olabilir.
Doğum haritamızda görünmeyen özellikler hayatımızda da ortaya çıkmaz. Bireysel haritaları inceleyerek kişinin haritasının ne kadar evlilik vaat ettiğini; ilişkide olduğu kişinin, doğum haritasındaki eşin özelliklerini taşıyıp taşımadığını ve evlilikte ya da ilişkilerde ne gibi deneyimlerle karşılaşabileceğini öngörebiliriz. Bu bilgileri geçmiş yüzyıllar önce elde edilmiş kadim bilgilerden alarak günümüze uyarlayabiliyoruz.
Bireyler arasındaki ilişkileri incelerken, bu bireylerin doğum haritalarının karşılaştırılmasına ihtiyaç vardır. Haritaların karşılaştırılmasına “sinastri” adı verilir. Basitçe, iki kişinin haritasını göz önüne alarak, birbirlerinin kişiliklerini ve yaşam tarzlarını nasıl etkilediklerine yönelik bilgi verir.
Doğum haritası biliyorsunuz ki; doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri ile ortaya çıkar. Bunlar yoksa bu karşılaştırmayı yapmak pek mümkün değildir.
Astroloji sizlere; İlişkilerinde mutluluk yaratan veya gerginliğe sebep olan durumlar hakkında ya da birlikteyken yarattıkları enerjinin niteliğine ilişkin belki de başka hiçbir yöntemin veremeyeceği kadar detaylı bilgiye sahip olma şansı sunabiliyor.
İş birlikleri, iş ilişkileri, ortaklıklar, iki arkadaş, ebeveyn çocuk ilişkisi sinastri danışmanlıklarından istifade edebilir.
Artık zaman kaybetmek istemiyoruz!
Hayatımızın yönünün değiştiği güçlü zamanlara ilerliyoruz. Burada yazdığım yazılar sizlere genel yorumlar tadında olsa da asıl gerçekliğinizin doğum haritanız olduğunu artık biliyorsunuz.
Hayat çok tuhaf bir mekanizma…
Bir gün bir şey yapıyorsunuz ve onun o gün son kez yaptığınız şey olduğunu bilmeden günü geçirebiliyorsunuz. Hayatın sürprizlerini o kadar önemsemiyoruz ki…
Çünkü hayatın acılarına odaklanmak daha az hayal kırıklığı veriyor.
Gökyüzünde neler oluyor?
Bu hafta oldukça kendinizi ifade etmeniz gereken ve olayların akışını değiştirme imkânınız olan bir hafta diyebiliriz. İnsanların fütursuzluğunun bu hafta canınızı sıkmasını istemiyorsanız mümkün oldukça kendinizi savunmak zorunda kalacağınız olaylar içinde olmamalısınız. İnsanlar sanıyorlar ki kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Bu kavramların peşine takılıp büyük savaşlar ve münakaşalar içine giriyorlar. Gerçekten komik duruma düştüklerini görmüyorlar mı?
Bu hafta hedeflerinizi iyi belirleyin.
Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz. Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.
Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir.
Kimse bu sürecin kolay olacağını söyleyemez ama sabırlı olup istikrarlı bir şekilde devam ettiğiniz takdirde tüm zorluklara değdiğini görebilirsiniz. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz. Önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu değerlendirin. Yıllar sonra ne demek istediğimi anladığınızda iş işten geçmemiş olsun!
4 Nisan Merkür Koç burcuna giriş yaptı!
Merkür uzun süren balık burcu seyahatine son verdi ve bugün koç burcuna giriş yaptı. Zaten bu hafta koç burcuna giriş yaptığını çok iyi anlayacaksınız. Ne kadar gereksiz ve yersiz sözsel mücadele varsa içine çekilebilirsiniz. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Sizi bulacak zaten. Bu noktada sadece sizlerin nazik ve sakin bir üslup belirlemeniz ve asla hakkınızı yedirmemeniz gerekmektedir. Merkür koç insana adalet arayışı getirir ve her şeyi çat çat söyleme isteği verir. Artık dayanma gücünüz zayıflamıştır. Hiç ummadığınız taşlar baş yarabilir. Bu yüzden özellikle bu Ay’ın sonuna kadar sabırlı ve özenli olmayı seçin. Tabi ben size bunları yazarken kendi hayatımdan da örnek vereyim. Çok umursadığım ve önemsediğim bir konu değil ama Merkür’ün Koç burcuna girmesiyle siz hiçbir şey yapmasanız da başınıza neler gelebilir örneği olarak paylaşalım. Kısaca bu Merkür koç zamanını kimsenin sizle kavga etmesine izin vermeyerek geçirin. Kimseyi kavgayla beslemeyin. Bırakın onlar kendi yaptıklarını kendileri bulsunlar.
Yaşamın içinden bir kesit!
Cuma gününden beri bir olayın üzerinde düşünüp duruyorum. Kafamda deli sorular.
Haddini bilmeyen saygısız insanlarla karşılaşmak biliyorsunuz ki sürpriz yumurtadan istemediğiniz oyuncağın çıkması gibi bir şeydir. Geçenlerde biri benim için başka birine şu soruları sormuş:
İşe yarıyor mu?
Kullanabiliyor musunuz?
Bir hafta sonuna daha ulaşabildik. Yani sizlere yazmak bana yine nasip oldu diyebilirim. Gündemimiz bu ay oldukça yoğun olacak ama hayatımızın en derin ve farkındalıklı dönemlerini yaşıyoruz.
Artık biliyorsunuz ki her Pazar saat 13:00’da Radyo D’de sizlerle “astromatik cevaplıyor” programımda buluşuyorum. Burada hem önümüzdeki haftanın gökyüzü olaylarını konuşuyoruz hem de haftalık sizlere burçlarınıza göre şarkılarınızı, motivasyon sözlerinizi armağan ediyorum.
Bu hafta derslerime çalıştım. Bakalım pazar günü ne çıkacak şansınıza diye merak ediyorsanız kaçırmayın derim.
Günün gökyüzü önerisi:
Ay yay burcundan oğlak burcuna geçiş yapacak!
Önümüzdeki maçlara hazırlık yapmak gerekirse önümüzde 12 Nisan Koç burcunda Yeniay var. Bunun için ne yapmanız gerekli ya da nasıl ilerleyebilirsiniz diye sürekli zaten konuşuyoruz. Yeniay ve dolunaylar birer güncelleme paketleri gibidir. Kendinizi bir yazılım olarak düşünecek olursanız belirli zamanlarda oluşan gökyüzü olayları sizlerin güncellemelerinizdir. Kimisi güncelleme geldiğinde yüklemez kimisi ne kadar yer kaplayacağına bakar, kimisi ya telefonum bozulursa der bekletir, kimisi ona ihtiyaç duyana kadar ertele der. İşte dolunay ve yeniay zamanları da böyledir. Biz size nasıl bir paket geldiğini anlatırız ve sizler bu paketi yüklerseniz nasıl olayların üzerinizde gelişebileceğine daha rahat düşünebilirsiniz.
Astroşifa 2021 Ajandamızdan yazdığımız Nisan ayı gündeminizi aşağıya bırakıyorum. Çıktısını alıp ay sonuna kadar kullanın.
Şayet diğer aylara sahip olmak isterseniz son kalan ajandalarımızı bu linkten alabilirsiniz.
https://www.dr.com.tr/Kirtasiye/2021-Astrosifa-Ajandasi/Organizasyon-Urunleri/Organizer-ve-Ajandalar/urunno=0001891442001?gclid=CjwKCAjw3pWDBhB3EiwAV1c5rESFWiql1b2qHo9Tr63iM12LqniS4AZiRe13f_lu4ER7KPdR8AvEXBoCVh8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Uzun zamandır size dedemin hazinesindeki mektuplardan paylaşmıyordum. Bugün Ay akrep burcundayken sizlere bir mektup seçtim.Mektubuna “başlığını yitiren yazılar” yazmış. Devamı şöyle..
Satürn Kova burcunda 1991 yılında nisan ayında yazdığı mektuplar.
“Bir gün, bir yerde çocuk bir ana baba buluyor ve de dünyaya geliyor. Bütün canlılarda, böylesine gizem dolu bir başlangıç. Nedenleri, niçinleri, nasılları bir türlü açıklığa kavuşamayan… Artık açık alandaki, görülür, gözlenir yaşam başlamıştır. İsimler, sıfatlar, yüklemler, nüanslar, yorumlar başlar, yaşam da artık sürmektedir. Ayakta kalmak savaşı verilir, şartlar ne olursa olsun. Birileri birilerine artık borçludur, sanki kanunları kendi içinde oluşur, kanunlardan ileri. Beslenecek, soğuk sıcak ve her türlü tehlikelerden korunacak sınırsız verilecek. Genel yapı, kendi özendirici kurallarını kendisi koymuş, aslında var olan bu bağıntıyı anlamaya çalıştığımız zaman zorlanıyoruz. Aslında her şey kendi kuralları içinde, kendi varlığını korumak, devam ettirmek için çok sarmal bir yapıda sürüyor, anlasak da anlamasak da sürüyor, sürecektir.”
Doğru değil mi?
Sürüyor ve sürecek…
28 Mart Pazar Günü Terazi Burcunun 8. Derecesinde dolunay gerçekleşiyor. Dolunaylar doğasında tamamlanma, sonlanma, aydınlanma gibi parametreleri barındırır. İnsan vücudu dolunay zamanlarında en görünür halini ortaya dökmektedir. İbn-i Sina hastalık tedavisinde gökyüzü transitlerini kullanarak dolunay zamanları yaklaştıkça tetkiklerini artırmıştır.
Hakikatin en saf halini dolunay ışığı aydınlatarak gereken doğru soruların sorulmasını ve doğru cevapların alınmasını sağlar.
Terazi Dolunayı, dengede kalabilmeyi, dengeyi kurabilmek için neleri feda etmek gerektiğini öğretirken, insan ilişkilerindeki uyumun nasıl sağlanabilmesi gerektiği sorularının cevaplarını alıyor. Terazi dolunayı ikili ilişkilerde yıpranan, bitmesi gerektiği halde bitirilemeyen birlikteliklere son dokunuşunu yaparak kişilerin son kararlarını vermelerini sağlayacak.
Terazi, anlamaktır, anlayıştır, anlaşılabilmektir. Düşünceler içerisinde kaybolurken nezaketi elden bırakmadan karşıdaki kişinin ruh halini okuyabilmektir. Mutlu olmak için bilmek isterken, öğrenmek için sadece inanmayı seçmektir.
Dolunay, Koç burcunda hareket eden Güneş ve Venüs’e karşıtlık yaparken gezegenlerle kavuşan şifacı chiron açısı ile de yaraların sarılmasını sağlıyor. İlişkilerinde son bir fırsat yakalamak isteyenlere bu fırsatı sunarken, kangren olmuş ilişkileri ise her iki kişinin sağlığı için sonlandıracaktır. Güneş Venüs kavuşumu 8 yıllık döngüyü başlatırken Terazi Dolunayı ile birbirlerini dengeye taşımak isteyen kişiler için ise kaderin ağlarını örmesine yardımcı olacak.
Dolunay görünmezi görünür kılar ve arka planda gerçekleşen olayları ortaya çıkarır. Gördüğünü doğru anlamak maharetse de Terazi Dolunayına eşlik eden İkizler burcunda kavuşum yapan Mars ve Kuzey Ay Düğümü büyütücü etkisi ile gizli kalmış her şeyi aşikâr edecektir. Kavuşum kadersel etkilere sahip olurken yaşam içerisinde gereken hareketi de sizlere sağlayacak.
Hayatın anlamı içerisinde mutluluk her zaman önem teşkil etmiştir. Madde ile özdeşleşmek yerine manevi ruha sarılan bireyler daha fazla mutlu olabilmeyi başaran kişilerdir. Mutlu olmak için neleri bırakabileceğimizi, fazlalıklardan kurtulabilmeyi, suni mutluluğun kaynağını fark etmemizi sağlayan dolunay ışığı yaratılış gayesine yeniden dönüşün yolunu aydınlatmıştır her zaman.
Dolunay da korkularımız ve endişelerimizde artışlar gözlemleyebiliriz. Endişelerimiz ve korkularımız bizleri biz yapan yapı taşlarımızdır. Kendi yönümüzü ararken karşılaştığımız sorunlar kendimizi bulmak için birer çakıl taşından ibaret setlerdir.
Herkes merak ediyor ve her yerde okuyorsunuz öyle değil mi?
Güneş-Venüs kavuşuyor şimdi ne yapmalıyım. O saatler hangisi?
Eyvah, o saati kaçırdım mı?
Şimdi ne yapacağım? Ya da ama ben o sırada bir toplantıda olacağım gibi bir sürü soru ve panik durumu söz konusu olabilir.
Bunun dışında bir kesimde aman napayım kavuşuyorlarsa kavuşuyorlar, bırakın bu yalan dolanı diye söyleniyor da olabilir.Ya da ben kavuşamadıktan sonra diye iç geçiriyor da olabilir :)
Bunun size faydası ya da eksikliği nedir. Kendi yorumuma göre paylaşayım.
Birkaç gün önce Clubhouse Astroloji Türkiye kulübünde bir oda açtım. Venüs Burçlarda sevgi anlayışınız nasıl diye?
Söz alıp yukarı katılanların tek tek yorumlarını not aldık. Odaya eşlik eden ve durumu modere etmeye yardımcı olan sevgili Özkan, astrolog Selin ve bu yazıları sözcü olarak toparlayan değerli İpek vardı. Hep birlikte sosyal deneyi yaptık. Ben herkese söz verdim. Bunları köşede toparlayacağım ve sizler için deneysel olarak bu durumu paylaşacağım diye…
İşte Venüs burçlarına göre halkımızın söyledikleri aşağıdaki gibidir. Bakalım sizlerde kendi Venüs burcunuza göre neler düşünüyorsunuz?
Venüs Kova
-Ben seçilmem seçerim. Karşı taraf beni etkileyemez, ben istersem bir gülüşüne yakarım abayı. İlişki içerisine girdikten sonra fedakârlık abidesiyim. Hayatımdaki insanın mutlaka sıcak kanlı ve geleneksel olması gerekir.
Bugün Ay yengeç burcunda ve akşam saatlerinde aslan burcuna geçiş yapacak. Eğer öfkeliyseniz ve savaşma dürtüsü hissediyorsanız kendinize şu soruyu sorun: Bu mesele gerçekten önemli mi ve ben doğru kişiyle mi bu meselenin savaşını veriyorum? Eğer bu sorunun cevabını kendinize verebiliyorsunuz ne istediğinizi biliyorsunuz. Öfkenizi yaratıcılık olarak kullanın.
Haftanın en iyi günündesiniz.
Tüm gücünüzü ve potansiyelinizi geliştirecekseniz, Sadece artık kullanılmayan ve size hizmet etmeyen şeyleri ortadan kaldırmalısınız. Artık bırakmaya hazır olmak çok önemlidir. Gereksiz ve ağır yüklerden kurtulmak, inançlarınızı ve ihtiyaçlarınızı tespit etmek çok önemlidir.
Devlet Bahçeli’nin attığı twit astroloji camiasında büyük ses getirdi!
Oldukça hareketli ve güçlü bir haftanın başlangıcına giriyoruz. Önümüzdeki en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Terazi dolunayı bulunmaktadır.28 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan bu dolunay genelde hem ülkemiz hem de dünya adına önemli karışıklıklar vaat ediyor. Genelde terazi dolunaylarında dost ve düşman arasında farklılığı anlamaya çalışırız. Bir bakarsınız dost dediğiniz düşman olur, düşman dediğiniz dost olur. Hayatta böyle değil midir. Hiç kimseye aslında yeterince süper iyi ya da çok kötü dememek gereklidir. Bazı yüzleşmeler her zaman kolay olmaz. Oldukça zordur ve bunları yönetmek her zamankinden daha fazla yürek ister. Çünkü sınırlarımızı çizmemiz gerekir. Terazi dolunayları bazı zamanlar garip bir tembellikte insana verebilir. Bu yüzden bu döneme ilerlediğinizi bilip daha sistemli ve asla işlerinizi ertelemeden ilerlemeyi seçmelisiniz.
Bu hafta özellikle Mars ve Kuzeydüğüm kavuşumu kişisel hayatlarınızda sizleri 2019 Haziran aylarını düşündürtebilir. Bu zamanlarda neler yapıyordunuz ve ne tür haksızlıklarla mücadele verdiniz. Şimdi artık burayla ilgili rövanş alma zamanı olarak tanımlayabilirsiniz.
Kural 1: Bu dönem en fazla öfke sizin için tuzak olabilir. Hiç olmadığınız kadar 19 Nisan’a kadar öfke içinde olduğunuz konuların aslında size içsel bir pusula olduğunu düşünerek bunları tanımaya çalışın. Dışarı vereceğiniz tepkiler asla sizi mutlu etmeyecek. Bu durumu sizde yaratan konulara odaklanın ve gelişiminize katkı sağlayın.
Kural 2: Şu an gelişen ekonomik, sosyolojik ve ekolojik birçok durum sizde kaygı yaratıyor olabilir. Bu tür konular yüzyıllarca oldu ve bir şekilde geçti. Zaman her zaman bizleri birtakım konulardan sorumlu tutar. Elinizden geldikçe sizlerin kolektife hizmetiniz nedir buna bakın.
Kural 3: Minimal ve sade bir yaşam içine çekilin. Kesinlikle güçlü tasarruf yöntemleri kendinize geliştirin. Devir şu an için tasarruf devri olarak tanımlanabilir.
Kural 4: Kendinizi üzmeyin. Her şey olacağına varıyor. Sizlerin yapması gereken yeni zamanı tanımak ve kendinizi uyumlamak. Yapabileceğiniz onca şey varken küçücük bir üzüntünün sizi gölgelemesine izin vermeyin.
Kural 5: İsveç atasözü derki; “Bir anlık sabır, büyük bir felaketi önleyebilir. Bir anlık sabırsızlık bütün bir yaşamı berbat edebilir.”
Günün notu: 20 Mart 2021 tarihinde 12:37'de İstanbul’da doğan bir çocuk koç burcudur. 12:36'da doğan balık burcudur. Yeri gelmişken bu şekilde doğum saatinin önemini anlatabilirim.
20 Mart 2021'de başlayan Koç sezonunu astrolojik yeni yılın başlangıcı olarak düşünün. Bahar bize çiçek açan ağaçları ve yükselen sıcaklıkları getirmenin yanı sıra taze bir başlangıç şansı sunuyor. Şimdi istediğimiz vizyonları ve hayatı yaratma zamanı geldi.
Zodyak’ın ilk burcu olan koç, uyanma çağrısıdır.
Eski zamanlarda, bahar ekinoksu dönemin başlangıcını işaret eder ve yeni yaşamın doğuşunu yeni başlangıçları onurlandırmak için fırsatları anlatır.
Güneş Koç burcundayken doğanlar, güneşin astrolojik açıdan yüceldiği yerde doğanlardır. Çünkü gün ışığının karanlığın üstesinden gelmeye başladığı Zodyak noktasına dönmesi, güneşin gücünü yeniden kazanması ve yükselmesi olarak görülür. Kontrolü ele geçirmek için yaratıcılık, enerji, coşku ve cesaret nitelikleriyle çok ilgisi vardır. Güneş, bilincin, bireyselliğin, açık yönün ve tanımın sembolüdür.
İçgüdünün üzerine çıkma ve kontrolü ele alma iradesinin gücünü içinde taşır. Geçtiğimiz son birkaç gün içinde yaşadığınız yenilgilerin aslında yenilenmek olduğunu göreceksiniz.
Üzerimizden geçen zayıflık ve kayıp dönemler sonrasında yenilenmiş güç, yeniden ortaya çıkma cesareti hissedeceğiz.
Biliyorsunuz elden geldikçe size balık yemeği değil ama balık tutmayı öğretiyorum. Son zamanlarda astrolojiye ve doğum haritalarınıza artan ilgi beni oldukça heyecanlandırıyor. Bende mümkün oldukça hafta sonları sizi kendi haritanızla ilgili önemli incelemeleri paylaşmak istedim. Konudan konuya atladığımız ve sizlere verilen hap bilgiler olarak düşünün.
Bazı terimler sizin dikkatinizi dağıtacak olsa da sorgulamanıza yardımcı olacak diye umutluyum.
Astroloji kişisel zayıflarımızı en güçlü hale getiren bir de üzerine zamanla zayıflıklarımızda ilham almayı öğreten harika bir sanattır.
Doğum haritanızda gezegenleri anlamak için şifreler nelerdir?
Haftayı öyle ya da böyle tamamladık. Şimdi size biraz Merkür balık burcu geçişinden ve sizlere etkisinden bahsetmek istiyorum. Hadi kendinizi bir odaklayın ve 4 Nisan’a kadar sürecek bu geçişin size karşı yansımalarını inceleyin.
İletişim ağımızın sahibi Merkür, Balık burcuna geçerek düşünce yapımızda, algı frekansımızda fiziki etmenleri kenara bırakarak daha fazla sezgisel dokunuşun egemen kılacak ve bu güçlü hislerle hafızamızı tamamlayacaktır.
Balık doğada çabuk unutan bir varlıktır. Ama o unutkanlığına rağmen su kaynağının yerini kaybetmeden her dönemin de yolculuğunu sürdürmüştür. Çıktığı yolda ilahi planda sezgisel hareketini devamlı tatbik ederek kendisi içilen biçilen görevi harfiyen yerine getirmenin gücü ile yaşamını sürdürür.
Merkür Balık burcunda zihninizde birden fazla ses oluşturabilir. Düşünceler, kavramlar hepsi birbiriyle karışıp dans ederken sezgisel varlığınız, ruhsal duygularınızı tetikleyebilir. Bu süreçte soyut düşünce kalıpları üreten zihinin yön arayışını yine soyut sezgilerle yapılmasını bekler. Sizi normalin üstünde bir hassasiyet ve alınganlık çemberinin içine alabilir. İçinize kapanmak istediğinizde veya kendinizi ansızın zihninizin kuytularında bulursanız, anlayın ki Merkür sizi etkisi altına almış demektir.
4 Nisan’a kadar sürecek olan bu dönemde bireysel hayatımıza ait düşünceler, korkular, endişeler ve beklentiler önem kazanarak hayal dünyası içerisinde kurulan yapıların yükselişlerini hız kazanacaktır. Enerjimizde düşüklük yaşanırken fiziksel ve ruhsal yorgunluk da eşzamanlı olarak artış gösterecektir. Donuk bir iletişim hali sebebiyle düşünce ve hislerinizi doğru bir şekilde ifade etmeniz zorlaşabilir, yanılgı ve yanlış anlaşılmaların etkisiyle istemediğin diyalogların içinde kendinizi bulabilirsiniz. Zorlu geçen günler, size kendinizi daha mutsuz hissettirebilir ve kurban psikolojisine fazla kapılabilirsiniz. Hızlı değişen ve aynı anda yaşadığınız zıt duygular, değer sorgulaması ve kararsızlık olarak hayatınıza sirayet edebilir. Bu etkileri en aza indirmek için zihninizin bu yanıyla aranızda bir sosyal mesafe oluşturmalısınız. Geçtiğimiz yıldan bu yana deneyimlediğimiz gibi, bazı uzaklıklar daha çok yakın olabilmek için gerekli ve hatta zorunludur. Bu kuralı içinizdeki ülkeye bir önlem olarak entegre edebilirsiniz.
“Hep mi böyle olacak, hiç mi iyi bir şey yok?”
Elbette var. Mesela Pisagor Teoremi diye tabir edilen dik üçgenin ortaya çıkışında Pisagor çizdiği üçgene ruhsal zihinle bakarak farklı bir tamamlanmanın kapısını aralamıştır. 3 – 4 – 5 dik üçgenini “Ruh, Beden ve Zihin” ile eşleştirerek her anlamda kendini tamamlamış bir insana benzetmiştir. Bu üçlüyü keşfederken insanın doğasında değersiz bir madenden içerisindeki değerli olana dönüşümünü tasvir etmiştir. Dik üçgen gibi kendinizi özel olarak tamamlayarak kusursuz bir uyumu yakalayabileceğinizi simgelemiştir.
Dante kendi yolculuğu sırasında yolunu karanlık bir ormanda kaybeder. Yolunu tekrar bulabilmesi için aklın kendisi olarak ifade ettiği ve bu karanlık ormanda kendisine yol göstermesini beklediği ünlü bilge Vergilius’tan yardım ister. Bu yardım çağrısının nedeni, her karanlığa düştüğünde aydınlığa onun desteğiyle ilerleyebileceğini fark etmesidir. Dante karanlık yoldaki yürüyüşünü üç ana bölümü ayırır.
Ay Boğa burcunda ilerliyor. Finansal anlamda gergin bir gün içinde olabilirsiniz. Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz. Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.
Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir.
Kimse bu sürecin kolay olacağını söyleyemez ama sabırlı olup istikrarlı bir şekilde devam ettiğiniz takdirde tüm zorluklara değdiğini görebilirsiniz. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz. Önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu değerlendirin.
Öğleden sonra beklenilmeyen koşulları ya da şaşırtıcı gelişmelere yön vermeniz gerekebilir.
Daha sakin ve cevapsız kalarak bazı durumları daha rahat yönetebilirsiniz.
Merkür Balık burcuna geçti!
Venüs, kişinin duygusal değerlerinin ve kendi yakınlık ihtiyaçlarını ifade etme ve anlama tarzını gösterir.
Satürn gezegeni insanın nasıl ihtiraslarının, önceliklerinin ve çalışma yapısını dönüştürüyorsa şimdi Venüs gezegeni 8 yıllık bu döngü ile yaşamınızın bambaşka bir noktasına sizleri çekiyor.
21 Mart Pazar günü Venüs Koç burcuna geçerek baharın gelişini kutlayacaktır. Baharın toprağa, havaya vermiş olduğu özgürlük Venüs Koç ile birlikte bireysellikte daha fazla hissedilir hale gelecektir. Gökyüzünde ateş elementi artış göstermeye başlarken üzerimizde ataleti atarak enerjimizi yeniden kazanmaya başlıyoruz.
Venüs Koç doğası gereği özgürlükçü, enerjik, kendine güvenerek hareket eder. Lider özelliğini aşkta da sergilerken dominant yapısı ilişkilerde yön göstermekten mutluluk duyar. Venüs Koç burcunda ilişkilerde hızlı hareketlere yol açabilir. Hızlı ve ani verilen kararlar ilerde pişmanlık neticesi ile sonuçlanabilir. Hızlı başlayan ilişkiler, sıkılmalarla ani bitişler yaşayabilir. Süreç de daha sakin adımlar atmak geleceği şekillendirecektir.
Güneş-Venüs Kavuşumu
29 Ekim 2010 Akrep Burcunda
6 Haziran 2012 İkizler Burcunda
11 Ocak 2014 Oğlak Burcunda
İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara!
Günaydın yıldız savaşçıları;
Biri bana nasıl cuma gününe geldiğimizi söylesin yahu,
Zaman oldukça şaşırtıcı hızıyla geçip gitmiyor mu?
Bıkmışlık ile sıkışmışlığın arasında bir yerlerde yaşamaya çalışıyoruz. Nereden bakarsan bak, denizden çıkarılıp toprağa atılmış çırpınan balık gibi hissediyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın ipi kopmuş uçurtma gibi görüyorsunuz, nereden bakarsanız bakın yönünü bulamayan bir kuş gibisiniz…
Fazla düşünüp akıl sınırlarını zorlamayı sevmeyen insanoğlu gündelik dünya işleriyle kendini oyalayarak bir şekilde vadesini doldurup gitmeyi düşünüyor. Kimi vadeyi doldurmadan bile bunu düşünebiliyor ama sırf anlamsız diye çoğu insan ölmeyi seçmez çünkü o daha büyük bilinmezlik…Farkındaysak hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bilmek istediğimiz ve tatmak istediğimiz tek bir duygu var o da “sevmek” …
Dün bir okuyucumdan mail aldım. Kendisinin izniyle duygularını paylaşıyorum. Bu hisler aslında hepimizin başka alanlarında sahip olduğu şeyler ama yine de zaman ayırıp kendiyle bir savaş vermiş ve bana mektup yazmış. Sorguluyor ve düşünüyor. Belki yanlış düşünüyor belki yanlış sorguluyor belki de doğru…
Ama en azından soruyor ve düşünüyor…Bakın bu çok önemli…
“Merhaba Aygül Hanım hayırlı akşamlar.
O kadar yorgun ve bıkkınım ki fabrika da kalite kontrolde vardiyalı çalışıyorum. Hakkettiğim değeri hiç görmüyorum. Çalışma arkadaşlarım covid oldular. Hiç sevmem cadalozları :) ama çok üzüldüm. Bu korku ve kaygı içinde geçen dönemin bitişini dört gözle bekliyorum.
16 saat çalıştım bugün! !
Ne is yapıyorsun orada ah bu soruyu duymak istemiyorum o kadar yoğun o kadar yoğun ki anlatamam. Paketlenen ürünler her ürün ayrı tarih etiket tek bir hatanız her şeyi durdurur. İşte bu olmasın diye 10 kat yoruluyorum. Çok şükür cingöz cevval biriyim. Hata yok bunu tüm yöneticiler biliyor. Benim vardiyamın ne kadar hatasız geçtiğini ama bana da neden kimse yardımcı olmuyor. Koca işyeri planlama farklı departman geçiş yaptırırlar dimi olmuyor. Her gün onlarca başvuru yapıyorum dönüş yok. Almanya, Amerika, müdürler kimlere yazıp ulaşmadım ki. Her yağmurda ezan da tek duam rabbim hayırlı bir iş ver bana ama bilmiyorum. Yazarken bu satırları gözlerim doluyor o kadar emek çalışma çaba boş galiba ...
Neden Aygül hanim neden!
Bugün masada deli gibi form dolduruyorum. Operatör bayan kızının instagram hikayesini gösteriyor bak kızım arkadaşlarıyla beş çayı keyfi yapıyor ofisinde diyor. Durdum fotoya baktım kızım sen basarisizsin kabullen çok içim gitti iki dk. sonra yine üretimde hep benim sesimmm ustaaaaa gramaj düşük bobin kaydi vs vs .
Böyle daha bir çok durum ....
İçimden geldi içimi döktüm size..
Okuduğunuz için teşekkür ederim. Hiç tanımasam da Allah sevginiz samimiyetiniz bana çok içten geliyoor. Allah’a emanet olun”
Herkesin bir savaşı ve zorlandığı duyguları var. Kendimizle başa çıkmak ne kadar zor değil mi? Vazgeçmek, hayatı değiştirmek, olmayanı zorlamak neden bu kadar ruhumuzda var.
Allah ayette şöyle diyor: "Şurası kesindir ki Allah, insanlara zerre kadar zulmetmez. Ne var ki, insanlar kendi kendilerine zulmedip duruyorlar."
Ve sonra şöyle devam eder:
"Ey kullarım; ben zulmü hem kendime hem de kullarıma haram kıldım. Siz de birbirinize zulmetmeyin..."
Biz insanlar kendimiz bu durumları benimsemeyi seçiyoruz.
Allah bu yüzden bize irade ve seçim hakkı vermiş. İnsanlar kendi hür iradeleriyle, kendileri adına kendileri bunu seçmişlerdir. Bu seçim kendilerine aittir. Çünkü Allah kullarına asla zulmetmez. Lâkin insanlar kendi kendilerine zulmetmektedirler. Zalim olanlar insanlardır. Zulmeden de kendileri, zulmettikleri de kendileridir. Eskiler der ya “insan ne yaparsa kendine yapar” diye ….
Bu insanlar kendilerinin hem zalimi hem de mazlumudurlar. Allah insanlara onların hidayeti anlayıp kabullenebilecek kapasitelerini geliştirebilmesi için ilk emir “ikra” demiştir. Bazen seçimlerinizi değiştirmeniz gereken anlar vardır. En çok zulüm gördüğünüz zamanlar aslında sizlerin seçim yerleriniz olabiliyor. Burada bir şey yapmanız gerekiyor. Hiçbir acı boşa çekilmiyor. Bazen ileriyi görmek istememiz bu acıya dayanırsam sonunda iyi bir duruma çıkar mıyım oluyor. Ben astroloji ile tanışırken bu soruların cevabını ararken buldum. Ben bu acıya ya da bu mutsuzluğa dayanmalı mıyım?
Benim kurulum paketimde ne yüklü ve hangi malzemeler var. Neye ne kadar cesaret etmeliyim ya da ne kadar dayanmalıyım. Bana kendime inanmamı sağladı. Aşkı bekle, gelecek işi bekle, bir yerden gelecek parayı bekle değildi konu… Daha ötesinde ve üstünde bir şey var. Bunu görmemi sağladı. Allah’ın benim kader programına yazdığı şeylerin seçim duraklarını anlamamı sağlıyordu. Bende bunun bir seçim mi değil mi olduğunu görüyordum. Bu beni çok etkiliyor ve seçimlerimde mutlu olmamı sağlıyordu. Hayatım boyunca kendime bu günler ne zaman geçecek diye soru sormadım. Bugünleri nasıl geçirmem gerekli diye doğum haritama baktım.
Mevlana’nın dediği gibi: İstediğin bir şey; "olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. İşte bizim astrolojide o hesap. Olduğunda da bakıyorsun olmadığında da…
Dünyayla ilgili tek gerçek şudur:
Dünya dualite yani ikiliğin olduğu ve her şeyin zıddıyla anlaşılır olduğu bir gezegen, yani buranın yasası böyle. Normal koşullarda bizim sistemimiz, geceyi bilmeden gündüzü, kötüyü bilmeden iyiyi, kadını bilmeden erkeği anlayamıyor, yaratılışımız böyle.
Her gecenin bir sabahı vardır.
Herkesin bir karanlık ve bir aydınlık yönü mutlaka vardır. İyi dediğimiz şeyin yanında kötü gibi görünen şeyde mutlaka vardır ama o an göremeyiz çünkü bizim sistem sıralı görecek şekilde ayarlanmış.
Kısaca dikkat ettiyseniz sistemimiz bizden sürekli bize iyi gelecek olanı aratıyor. Bu ne demek, algını sürekli iyi olanda tut, onu ara ve bul diyor. Algın bir olayda iyi olanı bulmak üzerinde olursa, dikkatini vereceğin şeyi çoğaltacağın için iyilikleri zaten bulursun. İyi ve kötü arasındaki fark, algımız kadardır, nasıl gördüğümüzle ilgilidir. Merkür geri gidiyor iyi mi kötü mü?
Şimdi kadar eksik kaldığım konuları göreceğim bu harika bir dönem demek var,
Bir de lanet olsun yine her şey bozulacak ve berbat gidecek demek var,
Seçim sizin… İnsan kendi agresif dalgalarında boğulup gitmeden umarım yaşamın gerçek güzelliklerine erişir. Gökyüzünü içinize çekin ve kendinizi kör boşluktan kurtarın…
Kahveler bu sefer sizden :) Mutlu günler dilerim.