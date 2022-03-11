İletişimde sarsıcı konuşmalar yapmayın

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Çok düşünmek bugün seni duygusal anlamda zorlayabilir ve duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsin.
Her şeyden önce kendin için unutmayı ve affetmeyi öğren. Hayatı başkası için değil, kendin için yaşa. Çok kırıcı ya da sarsıcı hareketler içinde olabilirsiniz. Çünkü duygusal olarak anlaşılmadığınızı düşünüyor ve hesap soruyorsunuz. Bu ruh hali şu an için sağlıklı olmayabilir. Lütfen daha anlayışlı ve sakin kalmayı seçin. Şu an çok fazla tepki vermek arkadaşlıklarınızı zedeleyebilir.
Ailenizle fazla zaman geçirmek ya da istemeden bazı sorumluluklarını almak durumunda kalıyorsanız sizlerde onlardan yardım isteyin. Yardım istemek ayıp ya da günah değildir. Her şeyi tek başına halledemezsiniz. Her cephede savaşmanız bazen savaşı hızlıca kaybetmeye neden olur. Güçlü olduğunuz cephenize geçin ve orada kalın. Parasal olarak yatırım kararlarınızda bugün değişim yapabilirsiniz.
Kendi kendini depresyona sokup kendi kendinin düşmanı olmamalısın. Enerji değişimi önce kendinizde başlar. İyi düşünün ve iyi ihtimalleri konuşun. Hayatta her an her şey olabilir. Bu şekilde kötü senaryoları düşünerek yaşamak sadece sizi aşağıya çeker. Evde egzersiz yapın. Şu son bir haftadır gereğinden fazla yemek yediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi hemen bugün sağlıklı beslenme şekillerine geçip, depresyonda olan hücrelerinizi de ferahlatma kararı alın. Vücuttun şekeri ve mayalı gıdaları biraz çekin. Bol meyve, sebze suları ya da glütensiz bir şekilde bir şeyler tüketerek vücut tembelliğinize son verin.
Gün içindeki gökyüzü olaylarını daha yakından takip etmek isterseniz instagram hesabımı takip edebilirsiniz.
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Burçlarınıza göre bugünün hava durum tahminine bakalım
Koç: Sosyal hayatınızda iletişiminizde duygusal yakınlık arayacaksınız. Ruhunuza hitap eden konulara içsel olarak çekiliyorsunuz. Kendinizi iyi hissettiğiniz insanlarla birlikte olmak size ilaç gibi gelecektir. Evinizde zaman geçirin ve evin ihtiyaçlarına odaklanın. Aile içinde duyacağınız sözler size motivasyon kaynağı olabilir.
Boğa: Sivil toplum kuruluşlarında çalışmak istiyorsunuz. Şefkat duygunuz toplum içerisinde hizmet etme güdünüzü tetikliyor. İnsanlara yardımcı olma fikri hem duyarlılığınızı hem de hayat tecrübelerinizi arttırıyor. Bu olaylar vasıtasıyla da farklı insanları tanıyarak çevrenizi genişletebilir ve yaşam alanınızı zenginleştirebilirsiniz.
İkizler: Çalışma ortamınızda tekrarlanan hataları yeniden affediyorsunuz. Son bir şans vermek istediniz. Çevrenizi gözlemlemek istediğiniz bu süreçte kendi eksikliklerinizi de görebilir ve insanlara olan değer ve sınır formlarınızı yeniden biçimlendirmek isteyebilirsiniz. Duyarlı olmak size zarar verilmesi anlamına gelmiyor kavramları iyi ayırt edin.
Yengeç: Gördüğünüz rüyalarınıza anlam arayışındasınız. Güzel haberler almaya ihtiyacınız var ve destek noktasında yalnızsınız. Kendi yolunuzu kendiniz bulmalı ve şifacınız yine kendiniz olmalısınız. Bu konularda çevrenizden beklenti içinde olmak sizi hayal kırıklığına uğratabilir.
Aslan: Aile büyüklerinize olan saygınızdan akrabalarınıza hak ettikleri cevapları vermeden ortak bulunduğunuz ortamdan ayrılacaksınız.
Size yanlış gelen her şeyi savunmaktan vazgeçmediğiniz sürece dik başlılığınızdan dem vurulacaktır. Doğru bildiğinizi söylemekten vazgeçmeyin ama bunu yaparken üslubunuza ve tavırlarınıza dikkat ederek ilerleyin.
Başak: İkili ilişkinizde duygusallık arayışınız olabilir. İlişkilerinize koyduğunuz mesafeyi artık ortadan kaldırmak isteyeceksiniz. Bu özelliğinizi göstermek için romantik yemekler planlayabilirsiniz veya partnerler olarak sevdiğiniz ortak noktalar üzerinden seyahatler, küçük jestler planlayarak karşı tarafa sevginizi kanıtlamak isteyebilirsiniz.
Terazi: Stres yaşadığınız anları yeniden hatırlıyorsunuz. Sınav dönemleriniz yeniden canlanırken eski heyecanınızı deneyimleyeceksiniz. Yeni maceralara atılmak size bu süreçte iyi gelecektir. Stresinizi doğru yönettiğiniz sürece başka hikayelere cesaretle atılmak için kendinizde güç bulabilirsiniz.
Akrep: Çocuklarınıza haksızlık mı yapıyorsunuz düşüncesi ile içsel sorgulama yaşayacaksınız. Yaptığınız vicdan sorgulamasında kendinize haksızlık yapabilir ve olumlu yönlerinizi görmemekte ısrarcı olabilirsiniz. Kendinize haksızlık yapmaktan vazgeçin.
Yay: Hafızanızın eski gücünü yitirdiğini düşünüyorsunuz. Sağlık kontrolüne gitmek isteyeceksiniz. Biraz dinlenmek bir şeyleri çok düşünmemek ruhunuza ve sağlığınıza iyi gelecektir. Sağlıklı beslenmek ve vitamin almak bu konuda ana kurtarıcınız olacaktır.
Oğlak: İletişim diliniz her zamankinden daha sakin ve koruyucu olabilir. Yakın çevreniz değişiminize anlam veremeyecek. Kendinizi ifade ederken biraz yoğun ve yorucu bir süreç geçirebilirsiniz. Ama değişiminiz çevreniz tarafından yankı uyandırarak size güzel dönüşler getirecektir. Bugün önemli bir sürpriz konuşma yapmanız mümkün olabilir.
Kova: Ekonomik gelir elde etmek için hukuki yeni bir sözleşme imzalıyorsunuz. Ayrıntılara dikkat ederek duygusal kararlardan uzak durmalısınız. Dikkatli olmanız sonrasında üzüleceğiniz birçok konunun önüne geçmiş olacaktır. Mantıklı kararlar çerçevesinde ilerlediğiniz sürece, süreci sağlıklı bir şekilde tamamlayacaksınız.
Balık: Kendinizi ifade ederken çekinceleriniz olabilir. Yanlış anlaşılmak korkusu sizleri sınırlandıracaktır. Cesur olun. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Yaptığınız her hareket size özgüven getirecektir. Lütfen korkularınızın sizi yönetmesine izin vermeyin.
İletişimde sarsıcı konuşmalar yapmayın
Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Çok düşünmek bugün seni duygusal anlamda zorlayabilir ve duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsin.
Her şeyden önce kendin için unutmayı ve affetmeyi öğren. Hayatı başkası için değil, kendin için yaşa. Çok kırıcı ya da sarsıcı hareketler içinde olabilirsiniz. Çünkü duygusal olarak anlaşılmadığınızı düşünüyor ve hesap soruyorsunuz. Bu ruh hali şu an için sağlıklı olmayabilir. Lütfen daha anlayışlı ve sakin kalmayı seçin. Şu an çok fazla tepki vermek arkadaşlıklarınızı zedeleyebilir.
Ailenizle fazla zaman geçirmek ya da istemeden bazı sorumluluklarını almak durumunda kalıyorsanız sizlerde onlardan yardım isteyin. Yardım istemek ayıp ya da günah değildir. Her şeyi tek başına halledemezsiniz. Her cephede savaşmanız bazen savaşı hızlıca kaybetmeye neden olur. Güçlü olduğunuz cephenize geçin ve orada kalın. Parasal olarak yatırım kararlarınızda bugün değişim yapabilirsiniz.
Kendi kendini depresyona sokup kendi kendinin düşmanı olmamalısın. Enerji değişimi önce kendinizde başlar. İyi düşünün ve iyi ihtimalleri konuşun. Hayatta her an her şey olabilir. Bu şekilde kötü senaryoları düşünerek yaşamak sadece sizi aşağıya çeker. Evde egzersiz yapın. Şu son bir haftadır gereğinden fazla yemek yediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi hemen bugün sağlıklı beslenme şekillerine geçip, depresyonda olan hücrelerinizi de ferahlatma kararı alın. Vücuttun şekeri ve mayalı gıdaları biraz çekin. Bol meyve, sebze suları ya da glütensiz bir şekilde bir şeyler tüketerek vücut tembelliğinize son verin.
Gün içindeki gökyüzü olaylarını daha yakından takip etmek isterseniz instagram hesabımı takip edebilirsiniz.
https://www.instagram.com/astromatik/?hl=tr
Burçlarınıza göre bugünün hava durum tahminine bakalım
Koç: Sosyal hayatınızda iletişiminizde duygusal yakınlık arayacaksınız. Ruhunuza hitap eden konulara içsel olarak çekiliyorsunuz. Kendinizi iyi hissettiğiniz insanlarla birlikte olmak size ilaç gibi gelecektir. Evinizde zaman geçirin ve evin ihtiyaçlarına odaklanın. Aile içinde duyacağınız sözler size motivasyon kaynağı olabilir.
Boğa: Sivil toplum kuruluşlarında çalışmak istiyorsunuz. Şefkat duygunuz toplum içerisinde hizmet etme güdünüzü tetikliyor. İnsanlara yardımcı olma fikri hem duyarlılığınızı hem de hayat tecrübelerinizi arttırıyor. Bu olaylar vasıtasıyla da farklı insanları tanıyarak çevrenizi genişletebilir ve yaşam alanınızı zenginleştirebilirsiniz.
İkizler: Çalışma ortamınızda tekrarlanan hataları yeniden affediyorsunuz. Son bir şans vermek istediniz. Çevrenizi gözlemlemek istediğiniz bu süreçte kendi eksikliklerinizi de görebilir ve insanlara olan değer ve sınır formlarınızı yeniden biçimlendirmek isteyebilirsiniz. Duyarlı olmak size zarar verilmesi anlamına gelmiyor kavramları iyi ayırt edin.
Yengeç: Gördüğünüz rüyalarınıza anlam arayışındasınız. Güzel haberler almaya ihtiyacınız var ve destek noktasında yalnızsınız. Kendi yolunuzu kendiniz bulmalı ve şifacınız yine kendiniz olmalısınız. Bu konularda çevrenizden beklenti içinde olmak sizi hayal kırıklığına uğratabilir.
Aslan: Aile büyüklerinize olan saygınızdan akrabalarınıza hak ettikleri cevapları vermeden ortak bulunduğunuz ortamdan ayrılacaksınız.
Size yanlış gelen her şeyi savunmaktan vazgeçmediğiniz sürece dik başlılığınızdan dem vurulacaktır. Doğru bildiğinizi söylemekten vazgeçmeyin ama bunu yaparken üslubunuza ve tavırlarınıza dikkat ederek ilerleyin.
Başak: İkili ilişkinizde duygusallık arayışınız olabilir. İlişkilerinize koyduğunuz mesafeyi artık ortadan kaldırmak isteyeceksiniz. Bu özelliğinizi göstermek için romantik yemekler planlayabilirsiniz veya partnerler olarak sevdiğiniz ortak noktalar üzerinden seyahatler, küçük jestler planlayarak karşı tarafa sevginizi kanıtlamak isteyebilirsiniz.
Terazi: Stres yaşadığınız anları yeniden hatırlıyorsunuz. Sınav dönemleriniz yeniden canlanırken eski heyecanınızı deneyimleyeceksiniz. Yeni maceralara atılmak size bu süreçte iyi gelecektir. Stresinizi doğru yönettiğiniz sürece başka hikayelere cesaretle atılmak için kendinizde güç bulabilirsiniz.
Akrep: Çocuklarınıza haksızlık mı yapıyorsunuz düşüncesi ile içsel sorgulama yaşayacaksınız. Yaptığınız vicdan sorgulamasında kendinize haksızlık yapabilir ve olumlu yönlerinizi görmemekte ısrarcı olabilirsiniz. Kendinize haksızlık yapmaktan vazgeçin.
Yay: Hafızanızın eski gücünü yitirdiğini düşünüyorsunuz. Sağlık kontrolüne gitmek isteyeceksiniz. Biraz dinlenmek bir şeyleri çok düşünmemek ruhunuza ve sağlığınıza iyi gelecektir. Sağlıklı beslenmek ve vitamin almak bu konuda ana kurtarıcınız olacaktır.
Oğlak: İletişim diliniz her zamankinden daha sakin ve koruyucu olabilir. Yakın çevreniz değişiminize anlam veremeyecek. Kendinizi ifade ederken biraz yoğun ve yorucu bir süreç geçirebilirsiniz. Ama değişiminiz çevreniz tarafından yankı uyandırarak size güzel dönüşler getirecektir. Bugün önemli bir sürpriz konuşma yapmanız mümkün olabilir.
Kova: Ekonomik gelir elde etmek için hukuki yeni bir sözleşme imzalıyorsunuz. Ayrıntılara dikkat ederek duygusal kararlardan uzak durmalısınız. Dikkatli olmanız sonrasında üzüleceğiniz birçok konunun önüne geçmiş olacaktır. Mantıklı kararlar çerçevesinde ilerlediğiniz sürece, süreci sağlıklı bir şekilde tamamlayacaksınız.
Balık: Kendinizi ifade ederken çekinceleriniz olabilir. Yanlış anlaşılmak korkusu sizleri sınırlandıracaktır. Cesur olun. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Yaptığınız her hareket size özgüven getirecektir. Lütfen korkularınızın sizi yönetmesine izin vermeyin.